Low-Code Development: Zwiększanie elastyczności w tworzeniu aplikacji

Wyobraź sobie taką sytuację. Korzystasz z niestandardowego oprogramowanie do zarządzania projektami które umożliwia ustawienie statusu zadania jako "do zrobienia", "w trakcie" lub "zrobione" Aby dostosować się do cyklu pracy, potrzebny jest dodatkowy status, powiedzmy "oczekujący na zatwierdzenie"

Tradycyjnie dodanie czegoś nawet tak prostego wymagałoby wysiłku inżynieryjnego, trwającego kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, w zależności od planu działania.

Teraz już tak nie jest. Rozwój niskokodowy zmienił sposób, w jaki pracują dziś zespoły inżynierów oprogramowania. W tym wpisie na blogu pokażemy, jak to zrobić.

Co to jest Low Code?

Low code to paradygmat tworzenia oprogramowania z minimalną ilością ręcznego kodowania przy użyciu interfejsów graficznych. Jest to alternatywa dla tradycyjnego rozwoju, która wykorzystuje rozwój wizualny zamiast tekstowego podejścia do tworzenia aplikacji.

Umożliwia programistom przeciąganie i upuszczanie elementów w celu niestandardowego dostosowania aplikacji. Pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań i zwiększa wydajność, wspierając szczupłe zasady tworzenia oprogramowania .

Niskiego poziomu kodu nie należy mylić z wyłaniającą się koncepcją zwaną "brakiem kodu" Przyjrzyjmy się różnicom.

Low-Code vs No-Code: Jaka jest różnica?

Na najbardziej podstawowym poziomie, tworzenie aplikacji o niskim kodzie wymaga pewnych umiejętności inżynieryjnych, które aplikacje bez kodu do zrobienia nie. Powoduje to również inne różnice.

Różnica między platformami low code i no code

Dlaczego rozwój niskokodowy zyskuje na popularności?

Platformy aplikacji o niskim kodzie mają w tym roku wzrosnąć o 20%, osiągając ponad 12 miliardów dolarów wartości rynkowej, według Gartner . W zwinnym świecie tworzenia aplikacji niski poziom kodu zwiększa wydajność przyrostową.

Duże i małe Enterprise wykorzystują rozwój niskokodowy, czerpiąc z tego szereg korzyści. Oto dlaczego.

Szybkość rozwoju: Tworzenie aplikacji niskokodowych jest 40-60% szybsze . W wyniku tego można szybciej wejść na rynek, więcej eksperymentować, stale ulepszać i ewoluować wraz z potrzebami rynku.

Koszt rozwoju: Platformy programistyczne o niskim kodzie działają poprzez tworzenie prefabrykowanych elementów, takich jak szablony, które można ponownie wykorzystać lub zmienić konfigurację w celu zbudowania nowych aplikacji. Pozwala to znacznie obniżyć koszty tworzenia nowych aplikacji.

Demokratyzacja tworzenia aplikacji: Tradycyjnie tylko programiści posiadający wiedzę na temat kodowania w określonym języku programowania mogli tworzyć aplikacje. Dzięki wizualnemu podejściu low code, nawet użytkownicy biznesowi mogą dziś tworzyć solidne i bezpieczne aplikacje.

Dostępność zasobów: IDC przewiduje niedobór czterech milionów programistów do 2025 roku. Organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z zatrudnianiem, szkoleniem i zatrzymywaniem utalentowanych pracowników. Niski poziom kodu pomaga sprostać temu wyzwaniu, pozwalając programistom skupić się na bardziej złożonym rozwiązywaniu problemów.

Możliwości współpracy: Platformy o niskim kodzie pozwalają użytkownikom biznesowym i technicznym pracować razem, wspólnie budując aplikacje. Mogą oni pracować nad informacjami zwrotnymi i tworzyć wartość przyrostowo.

Zdolność adaptacji: Aplikacje zbudowane przy użyciu platform o niskim kodzie mogą integrować się z zewnętrznymi aplikacjami i danymi za pomocą bezpiecznych konektorów i API. Ułatwia to również połączenie z ekosystemem technologicznym dostawców i partnerów.

Maintainer: Platformy o niskim kodzie zapewniają wsparcie na wszystkich scenach rozwoju aplikacji. Oznacza to, że można nie tylko tworzyć aplikacje, ale także je wdrażać, mieć kontrolę wersji i nie tylko.

Korzyści z korzystania z technologii niskokodowej

Technologia niskokodowa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do tworzenia aplikacji, niezależnie od tego, czy jesteś małym czy dużym przedsiębiorstwem, firmą usługową lub produktową, firmą programistyczną czy inną. Mogą one zapewnić korzyści transformacyjne, takie jak następujące.

Oszczędność kosztów

Kluczowe zasady niskiego poziomu kodu to możliwość ponownego użycia, powtarzalność i automatyzacja. Niski poziom kodu oszczędza wysiłek związany z rozwojem poprzez powtarzanie procesów, ponowne wykorzystywanie komponentów i automatyzację powtarzalnych zadań. Wynika z tego bezpośrednio oszczędność kosztów. Zmniejsza to również potrzebę zatrudniania dużych teamów programistów, co dodatkowo obniża koszty.

Wydajność programistów

Platformy o niskim poziomie kodu należą do najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla programistów . Dzięki niskiemu poziomowi kodu programiści mogą przeciągać i upuszczać komponenty, aby szybko tworzyć aplikacje. Co więcej, proste aplikacje mogą być tworzone przez użytkowników biznesowych bez wysiłku zespołu inżynierów.

Zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać na rozwiązywanie złożonych problemów, zwiększając wydajność i efektywność deweloperów.

Szkolenia i rozwój umiejętności

Platformy o niskim poziomie kodu są świetne dla nowych pracowników, deweloperów-obywateli i osób w okresie przejściowym. Zapewniają im barierę, dzięki której mogą popełniać błędy i uczyć się. Przyspiesza proces rozwoju, jednocześnie umożliwiając im szybkie podnoszenie kwalifikacji bez konieczności ręcznego wysiłku szkoleniowego.

Współpraca między funkcjami

niestandardowe widoki ułatwiające współpraca między funkcjami_ na ClickUp

Platforma niskokodowego rozwoju łączy zespoły biznesowe i techniczne, które zazwyczaj są ze sobą skłócone. Daje im wspólny język i słownictwo, które pozwalają na bardziej efektywną współpracę. Pozwala im również na wzajemne wykorzystywanie swojej pracy.

Na przykład, użytkownik biznesowy może stworzyć aplikację, którą programista może zaktualizować/dopracować na wbudowanej platformie redaktor kodu .

Sprawność organizacyjna

Możliwość szybkiego tworzenia aplikacji przy niskich kosztach pozwala organizacjom szybciej tworzyć produkty i wprowadzać je na rynek. Mogą również wprowadzać poprawki i ulepszenia do istniejących aplikacji w oparciu o informacje zwrotne z rynku.

Konserwacja i zarządzanie

Niski poziom kodu umożliwia Teams szybkie dodawanie poprawek, wprowadzanie ulepszeń i przestrzeganie zgodności z przepisami. Tworzy również struktury dla funkcji zarządzania, takich jak uwierzytelnianie, autoryzacja, prywatność danych itp. Pomaga DevOps i agile teams radzą sobie z bieżącymi operacjami bardziej efektywnie.

Doświadczenie pracowników

Narzędzia o niskim poziomie kodu są szeroko stosowane do tworzenia aplikacji wewnętrznych, takich jak system zarządzania zasobami ludzkimi. Eliminuje to tarcia w procesach wewnętrznych i poprawia doświadczenia pracowników.

Pomimo wielu korzyści, przyjęcie niskiego kodu nie jest pozbawione wyzwań. Zobaczmy, jakie one są i jak można je pokonać.

Przypadki użycia niskiego kodu

Projekt interfejsu użytkownika

Teams projektowe tworzą interfejsy użytkownika z komponentami wielokrotnego użytku, takimi jak przyciski, tła, kolory, kształty itp. przy użyciu platform o niskim poziomie kodu.

Portale pracownicze

Wewnętrzne aplikacje zapewniające samoobsługę, takie jak ubieganie się o zwrot kosztów, składanie wniosków o urlop, rezerwacja podróży itp. to idealne przypadki użycia dla niskiego poziomu kodu.

Modernizacja starszej wersji

Organizacje posiadające starsze wersje aplikacji mają już swoją logikę biznesową i dane. Platforma niskokodowa pomaga szybko i skutecznie zmodernizować aplikację. Gdy zastąpienie starszych wersji aplikacji nie jest możliwe, niski kod może być również wykorzystywany do rozszerzeń i integracji.

Generowanie API

Generatory API o niskim kodzie mogą zautomatyzować jedno z najbardziej czasochłonnych zadań w rozwoju oprogramowania i modernizacji starszej wersji.

Prototypowanie

Przed zainwestowaniem czasu i energii w opracowanie aplikacji klasy produkcyjnej, organizacje wykorzystują platformę niskokodową do szybkiego prototypowania lub tworzenia minimalnego opłacalnego produktu.

Raportowanie

widok obciążenia pracą w ClickUp na podstawie danych z zadań, użytkowników, szacowanego czasu i śledzonego czasu_

Platformy o niskim poziomie kodu są idealne do integracji źródeł danych i tworzenia niestandardowych pulpitów bez dodatkowego wysiłku inżynieryjnego.

Niestandardowe możliwości na poziomie Business

Gdy użytkownicy biznesowi potrzebują konkretnych niestandardowych rozwiązań, z pomocą przychodzą platformy o niskim poziomie kodu. Użytkownicy biznesowi mogą dodawać lub edytować to, czego potrzebują, bez angażowania zespołu inżynierów.

Wyzwania związane z integracją niskokodowego rozwoju i technologii

Jako wyłaniająca się metodologia szybkiego tworzenia aplikacji, niski kod utknął w scenie oceny w organizacjach, ponieważ stawia nowe i unikalne wyzwania.

Limit wolności : Niestandardowy kod oferuje nieskończoną swobodę tworzenia wszystkiego, czego nie mogą zrobić aplikacje niskokodowe

: Niestandardowy kod oferuje nieskończoną swobodę tworzenia wszystkiego, czego nie mogą zrobić aplikacje niskokodowe Ograniczenia platformy : Bez względu na to, którą platformę o niskim kodzie wybierzesz, jesteś ograniczony jej funkcją. Oznacza to, że możesz zrobić tylko tyle, na ile pozwala ci platforma

: Bez względu na to, którą platformę o niskim kodzie wybierzesz, jesteś ograniczony jej funkcją. Oznacza to, że możesz zrobić tylko tyle, na ile pozwala ci platforma Blokada dostawcy : Większość platform niskokodowych nie jest interoperacyjna z innymi platformami, co sprawia, że koszt zmiany jest zbyt wysoki

: Większość platform niskokodowych nie jest interoperacyjna z innymi platformami, co sprawia, że koszt zmiany jest zbyt wysoki Integracyjne limity : Nowoczesne platformy niskokodowe mogą nie współpracować dobrze ze starszą wersją oprogramowania, tworząc złożoność, z którą muszą sobie poradzić programiści

: Nowoczesne platformy niskokodowe mogą nie współpracować dobrze ze starszą wersją oprogramowania, tworząc złożoność, z którą muszą sobie poradzić programiści Skalowalność : Aplikacje zbudowane przy użyciu platform o niskim kodzie mogą nie być skalowalne do wymagań Enterprise

: Aplikacje zbudowane przy użyciu platform o niskim kodzie mogą nie być skalowalne do wymagań Enterprise Koszt: Platformy niskokodowe mogą mieć złożoną strukturę kosztów, wymagając dodatkowych opłat za dodatkowe funkcje

Biorąc pod uwagę te wyzwania, wybór odpowiedniego narzędzia niskokodowego do swoich potrzeb staje się niezwykle krytyczny. Oto kilka cennych wskazówek.

Jak wybrać narzędzie niskokodowe?

Zanim zaczniesz szukać narzędzia niskokodowego, jasno określ swoje wymagania. Zadaj sobie pytanie:

Do czego zamierzasz używać tego narzędzia?

Kim są użytkownicy tego narzędzia?

Jakie aplikacje zamierzasz zbudować?

Jakie przypadki użycia powinny być obsługiwane?

Ile jesteś skłonny wydać?

Jakie są mierniki powodzenia narzędzia o niskim kodzie?

Załóżmy, że chcesz, aby użytkownicy biznesowi tworzyli proste niestandardowe modyfikacje i ulepszenia w Twojej aplikacji narzędzie do zarządzania projektami . Potrzebne są następujące funkcje.

Automatyzacja cyklu pracy

niestandardowe automatyzacje w ClickUp_

Każdy zespół ma swoje własne, unikalne procesy biznesowe i cykle pracy. Niektóre z nich można zautomatyzować za pomocą prostych wyzwalaczy if-this-then-that. Wybierz platformę o niskim poziomie kodu, która umożliwia ustawienie tych przepływów pracy do automatycznego wykonywania.

ClickUp Automatyzacja to narzędzie bez kodu, które umożliwia ustawienie wyzwalaczy w celu automatyzacji cykli pracy dla różnych przypadków użycia.

Można na przykład ustawić ClickUp tak, aby zmieniał status zadania za każdym razem, gdy zadanie podrzędne zostanie zakończone. Lub automatycznie przypisać zadanie do użytkownika na podstawie zmiany statusu. Lub utworzyć zadanie, gdy ktoś wypełni zgłoszenie formularz dla teamów programistycznych .

Złożone relacje

Zależności i powiązania, którymi można zarządzać w ClickUp

Dzisiejsze projekty mają złożone i wzajemnie powiązane zadania, które wpływają na siebie nawzajem. Twoje narzędzie do zarządzania projektami musi uwzględniać te relacje. Musi umożliwiać połączenie zadań lub dokumentów, dodawanie zależności do zadań, łączenie zasobów i osadzanie narzędzi zewnętrznych.

ClickUp nie oferuje zarządzania powiązaniami kodu we wszystkich artefaktach. Dzięki ClickUp możesz tworzyć połączenia między zadaniami, dokumentami i zależnościami, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Integracje

Korzystając z wielu narzędzi do różnych potrzeb biznesowych, nie możesz sobie pozwolić na korzystanie z pomocy inżynierów, gdy tylko potrzebujesz ich do współpracy. Twoje narzędzie do zarządzania projektami potrzebuje niskokodowego sposobu integracji z zewnętrznymi aplikacjami.

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Od narzędzi komunikacyjnych, takich jak Gmail i Slack do aplikacje zwiększające wydajność jak Harvest i narzędzia Business takich jak HubSpot i GitHub, ClickUp może łączyć się z niemal wszystkim, co przyjdzie Ci do głowy.

przykłady automatyzacji między ClickUp i HubSpot_

Wiele z nich to integracje dwukierunkowe. Oznacza to, że możesz ustawić wyzwalacze automatyzacji, aby aktualizować zewnętrzne narzędzie z ClickUp lub odwrotnie.

Pulpity

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest tylko tak dobre, jak widoczność, którą zapewnia różnym interesariuszom. Aby uzyskać 360-stopniowy widok swojego projektu, menedżerowie potrzebują konfigurowalnych pulpitów, które prezentują istotne dla nich informacje.

pulpit ClickUp z niestandardowymi wykresami_

Niestandardowe wykresy ClickUp pozwalają na wizualizację mojej pracy w dowolny sposób bez dodatkowego wysiłku związanego z kodowaniem.

Dzięki ClickUp możesz wybierać spośród ponad 50 widżetów, które śledzą czas, zadania, postępy, obciążenie pracą, sprint i inne. Możesz również przekształcić swój pulpit w kalkulator do obliczania sum, średnich i nie tylko dla dowolnego zadania.

Użyj tych zwinne szablony jako inspirację dla pulpitów, które chciałbyś zbudować.

Narzędzia zwiększające wydajność

Jakość pracy zależy od standardów, które ustawią sobie Teams. Pomimo ich najlepszych wysiłków i dobrze wykonanej listy kontrolnej, niektóre elementy wypadają przez szczeliny. Dobry system zarządzania projektami może tego uniknąć dzięki sprytnej automatyzacji. ClickApp -wbudowane aplikacje ClickUp bez kodu - umożliwiają właśnie to. Oto kilka przykładów.

Theostrzeżenie o zależności pozwala na otrzymanie powiadomienia przed zamknięciem zadań oczekujących na inne

Ostrzeżenieniekompletne ostrzeżenie uniemożliwia zamknięcie zadań z nierozwiązanymi podzadaniami, komentarzami lub listami kontrolnymi

Aplikacja Who's Online? pozwala zobaczyć, kto jest online, aby szybko nadrobić zaległości w czasie rzeczywistym

Możliwość dostosowania

Każda używana aplikacja ma wbudowany zestaw funkcji. A co jeśli potrzebujesz tych funkcji, ale trochę więcej? Na przykład agencja może chcieć niestandardowego identyfikatora zadań dla każdego klienta.

pola niestandardowe na ClickUp_

ClickApp umożliwia tworzenie niestandardowych identyfikatorów zadań. Co więcej? Możesz dodawać niestandardowe pola w różnych formatach, takich jak daty, informacje kontaktowe, rozwijane, pola wyboru, formuły, etykiety i inne.

Sztuczna inteligencja

Generatywna AI to jedna z najbardziej transformacyjnych technologii tej dekady. Nie powinieneś być zmuszony do zatrudniania dużego zespołu inżynierów aby to działało dla Ciebie.

ClickUp AI do generowania pomysłów ClickUp AI pomaga w szybkim śledzeniu planów rozwoju i dokumentacji. Wystarczy kilka podpowiedzi, aby wygenerować pomysły na produkty, mapy drogowe i nie tylko, korzystając z opracowanych przez ekspertów Narzędzia AI dla zespołów programistycznych bezpośrednio w ClickUp.

Usprawnij zarządzanie projektami bez kodu dzięki ClickUp

Znaczna część naszego życia i naszej pracy jest dziś oparta na technologii. Nawet biznesy, które uważamy za nietechnologiczne, takie jak usługi artystyczne lub kosmetyczne, wykorzystują narzędzia cyfrowe do przyjmowania zamówień, zarządzania operacjami, marketingu itp.

Gotowe narzędzia do zarządzania projektami nie sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach. Mogą być nieco nieelastyczne dla specyfiki danego projektu. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie bez kodu!

Funkcje bez kodu ClickUp pozwalają usprawnić zarządzanie projektami, współpracę, zarządzanie zasobami i rozwój produktów.

Dzięki funkcjom dostosowywania, automatyzacji i przeciągania i upuszczania opartym na graficznym interfejsie użytkownika ClickUp możesz zoptymalizować swoje operacje i zwiększyć wydajność. Wypróbuj sam. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .