13 najlepszych generatorów kodu AI na 2025 rok

Generatory kodu AI szybko stają się niezbędnymi narzędziami dla programistów. Nie tylko przyspieszają i ułatwiają kodowanie, ale także zwiększają kreatywność i ogólną wydajność.

Ci zakulisowi bohaterowie upraszczają to, co skomplikowane, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej: budowaniu.

Z 76% deweloperów korzystających z narzędzi AI, przyszłość kodowania jest nie tylko szybsza, ale także inteligentniejsza i bardziej intuicyjna.

Odkryj 13 najlepszych generatorów kodu AI, które przekształcają kodowanie, sprawiając, że AI staje się Twoją mocą.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

ClickUp: Najlepszy do generowania fragmentów kodu i zarządzania projektami oprogramowania

GitHub Copilot: Najlepszy do sugerowania kodu w czasie rzeczywistym i edycji wielu plików

Tabnine: Najlepsze do kodowania AI z prywatnością i niestandardowym dostosowaniem do zespołu

Codiga: Najlepszy do konfigurowalnej statycznej analizy kodu i bezpieczeństwa

CodeT5: Najlepszy do zaawansowanego rozumienia kodu i dopasowywania języka naturalnego

Mutable.ai: Najlepszy do przekształcania baz kodu w dynamiczne wiki generowane przez AI

Amazon CodeWhisperer: Najlepszy do rozwoju zorientowanego na AWS i transformacji kodu klasy Enterprise

Replit AI: Najlepszy do tworzenia aplikacji bez kodu i szybkiego prototypowania opartego na AI

Codeium: Najlepsze do darmowego, bogatego w funkcje kodowania AI z szerokim wsparciem IDE

OpenAI Codex: Najlepszy do konwersji języka naturalnego na kod w wielu językach

AI2SQL: Najlepsze do automatyzacji generowania i optymalizacji zapytań SQL

DeepCode AI: Najlepsze do automatycznego naprawiania bezpiecznego kodu i hybrydowej analizy AI

AskCodi: Najlepszy do wielofunkcyjnej pomocy w kodowaniu i optymalizacji przepływu pracy

**Czego należy szukać w generatorze kodu AI?

Aby wybrać odpowiedni generator kodu AI, szukaj narzędzi, które rozwiązują rzeczywiste wyzwania związane z kodowaniem i oferują funkcje, które bezpośrednio poprawiają przepływ pracy. Oto, co należy traktować priorytetowo:

Wsparcie dla wielu języków: Upewnij się, że obsługuje różne języki programowania i frameworki, których używasz, takie jak Python, JavaScript lub SQL, abyś nie był ograniczony w swoich projektach

Upewnij się, że obsługuje różne języki programowania i frameworki, których używasz, takie jak Python, JavaScript lub SQL, abyś nie był ograniczony w swoich projektach Inteligentne sugestie dotyczące kodu: Wybierz narzędzia, które zapewniają dokładne, kontekstowe sugestie dotyczące kodu, aby pomóc ci pisać szybszy i bardziej precyzyjny kod

Wybierz narzędzia, które zapewniają dokładne, kontekstowe sugestie dotyczące kodu, aby pomóc ci pisać szybszy i bardziej precyzyjny kod Konfigurowalne modele AI: Wybierz narzędzia, które pozwalają dostosować AI do twojego stylu kodowania lub dostosować je do konkretnych potrzeb projektu, zapewniając trafność i wydajność

Wybierz narzędzia, które pozwalają dostosować AI do twojego stylu kodowania lub dostosować je do konkretnych potrzeb projektu, zapewniając trafność i wydajność Bezproblemowa integracja z IDE: Sprawdź kompatybilność z IDE, takimi jak VS Code, PyCharm lub IntelliJ, aby móc generować i testować kod bezpośrednio w obszarze roboczym

Sprawdź kompatybilność z IDE, takimi jak VS Code, PyCharm lub IntelliJ, aby móc generować i testować kod bezpośrednio w obszarze roboczym Wykrywanie błędów i poprawki: Narzędzia z wbudowanym lintingiem i debugowaniem mogą identyfikować i sugerować poprawki błędów, oszczędzając godziny rozwiązywania problemów

Narzędzia z wbudowanym lintingiem i debugowaniem mogą identyfikować i sugerować poprawki błędów, oszczędzając godziny rozwiązywania problemów Generowanie bloków kodu: Poszukaj możliwości generowania całych bloków kodu funkcji dla zadań takich jak punkty końcowe API lub zapytania do bazy danych na podstawie wyraźnych podpowiedzi

Fun Fact: 66% kadry kierowniczej uważa, że korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji przewyższają ryzyko, a ona sama szybko zostaje włączona do organizacji w celu automatyzacji zadań!

13 najlepszych narzędzi do generowania kodu AI

Generatory kodu AI zmieniają sposób, w jaki programiści i Teams radzą sobie z wyzwaniami związanymi z kodowaniem. Dzięki narzędziom zaprojektowanym do generowania, optymalizacji i zarządzania kodem, można znacznie usprawnić pracę wydajność programistów i usprawnić cykl pracy nad projektem.

Zacznijmy od 13 najlepszych narzędzi do tego celu:

1. ClickUp (najlepszy do generowania fragmentów kodu i zarządzania projektami oprogramowania) ClickUp to wielofunkcyjne narzędzie, które łączy generowanie kodu oparte na AI z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami. Jest to idealne rozwiązanie dla programistów i zespołów programistycznych.

ClickUp Brain wykorzystuje AI, aby pomóc programistom w generowaniu fragmentów kodu, przeglądaniu kodu i uruchamianiu testów jednostkowych.

usprawnij swój przepływ pracy z kodem dzięki ClickUp Brain - generuj, przeglądaj i optymalizuj kod bez wysiłku_

AI jest wstępnie załadowana setkami dostosowanych podpowiedzi, co ułatwia automatyzację powtarzalnych zadań i efektywne rozwiązywanie złożonych wyzwań związanych z kodowaniem. ClickUp integruje się bezpośrednio z GitHub i GitLab, umożliwiając programistom synchronizację commitów, branchów i requestów z zadaniami.

Wbudowany w ClickUp format bloków kodu umożliwia udostępnianie fragmentów kodu w ramach zadań, zakończone odpowiednim podświetlaniem składni. Ułatwia to członkom zespołu zrozumienie, przeglądanie i współtworzenie kodu bez zamieszania.

śledź pracę swojego zespołu w czasie rzeczywistym, aby terminowo zakończyć projekty dzięki ClickUp Time Tracking_

Narzędzia ClickUp do raportowania, takie jak Śledzenie czasu ClickUp pozwala uzyskać szczegółowy wgląd w postępy projektu, wydajność zespołu i wskaźniki ukończenia sprintów. Może to pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i optymalizacji cyklu pracy.

Platforma oferuje narzędzia takie jak Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp dla zespołów programistycznych, raportowania błędów, zwinnych cykli pracy i procesów przeglądu kodu. Szablony te upraszczają ustawienia i zapewniają, że Teams mogą skupić się na rozwoju, a nie na zadaniach administracyjnych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Generowanie fragmentów kodu, przeglądanie kodu i automatyzacja powtarzalnych zadań kodowania dzięki podpowiedziom AI dostosowanym do Twojej roli

Udostępnianie fragmentów kodu z podświetlaniem składni dla łatwiejszej współpracy i czytelności

Synchronizowanie commitów, branchów i pull requestów bezpośrednio w aplikacji Zadania ClickUp aby wszystko było uporządkowane

Uzyskaj wgląd w postęp projektu, wydajność zespołu i wydajność sprintu

Dostęp do specjalistycznych szablonów i narzędzia do tworzenia oprogramowania , raportowania błędów i zwinnych cykli pracy

Automatyzacja powtarzalnych zadań programistycznych dzięki ClickApp aby zaoszczędzić czas

limity ClickUp

Ze względu na rozszerzenie funkcji, nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na zrozumienie narzędzia

W przypadku małych teamów interfejs może początkowo wydawać się skomplikowany

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Użytkownicy uwielbiają ClickUp Brain za zwiększanie wydajności zespołu, co pozwala im dotrzymywać terminów dzięki automatyzacji zadań. Oto co użytkownik miał do powiedzenia na temat tej funkcji:

ClickUp to niesamowicie wszechstronne oprogramowanie, które zwiększyło moją wydajność co najmniej 10x Uwielbiam połączenie osobistego zarządzania zadaniami, z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami i AI ClickUp Brain jest FANTASTYCZNY. jest niesamowicie świadomy kontekstu i dosłownie bestia asystenta.

💡 Pro Tip: Użyj Dokumenty ClickUp aby dokumentacja i zadania związane z pisaniem były bezproblemowe. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz dokumentację API, nakreślasz wymagania projektu, czy udostępniasz aktualizacje swojemu zespołowi, ClickUp Docs utrzymuje wszystko scentralizowane i łatwo dostępne.

2. GitHub Copilot (najlepszy do sugerowania kodu w czasie rzeczywistym i edycji wielu plików)

via GitHub Copilot GitHub Copilot wyróżnia się jako asystent kodowania oparty na AI, który jest płynnie zintegrowany z popularnymi IDE, takimi jak VS Code i JetBrains. Jego wyróżniającą się funkcją są sugestie kodu w czasie rzeczywistym, które przekształcają podpowiedzi w języku naturalnym w zoptymalizowany kod.

Copilot jest również jednym z najlepszych edytorów kodu który umożliwia łatwą aktualizację połączonych ze sobą plików w celu zachowania spójności między projektami. To doskonałe narzędzie dla programistów, dla których priorytetem jest szybkość i precyzja w procesie kodowania.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Generowanie sugestii dotyczących kodu na podstawie kontekstu projektu podczas pisania

Aktualizacja i utrzymanie spójności w wielu plikach dzięki edycji wielu plików

Tworzenie testów i dokumentacji oraz naprawianie błędów za pomocą poleceń / w IDE

Identyfikowanie błędów i dostarczanie poprawek przed przeglądem kodu, usprawniając proces debugowania

limity GitHub Copilot

Czasami nie rozumie złożonych lub niejasnych podpowiedzi

Problemy z halucynacjami, takie jak sugerowanie nieistniejących funkcji lub modułów

Ograniczona dokładność w przypadku niestandardowych stylów kodowania lub niszowych frameworków

Ceny GitHub Copilot

Free Plan

Pro Plan: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Business Plan: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Enterprise Plan: $39/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

4.5/5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

3. Tabnine (najlepszy do kodowania AI z prywatnością i niestandardowym dostosowaniem do zespołu)

via Tabnine Tabnine to skoncentrowany na prywatności asystent kodowania AI zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Dostosowuje modele AI do konkretnej bazy kodu, egzekwuje standardy kodowania i płynnie integruje się z IDE. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla organizacji, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo danych i niestandardowe cykle pracy.

Dzięki lokalnym opcjom wdrażania i precyzyjnie dostosowanym rekomendacjom, Tabnine wyróżnia się na tle innych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Tabnine

Dostosuj rekomendacje AI do standardów i praktyk kodowania swojego zespołu, analizując swoją bazę kodu

Prywatne opcje wdrażania, w tym VPC i lokalne, aby zachować pełną kontrolę nad danymi

Generowanie dokumentacji, przypadków testowych i poprawek błędów bezpośrednio we wspieranych IDE

Integracja z innymi narzędziami do tworzenia aplikacji i narzędziami takimi jak Jira w celu generowania i sprawdzania poprawności kodu na podstawie wymagań projektu

Tabnine limit

Wymaga dużych zasobów i może wpływać na wydajność w przypadku dużych baz kodu lub wolniejszych maszyn

Sporadycznie dostawca ogólnych sugestii dla mniej popularnych języków programowania

Ograniczony plan Free w porównaniu do konkurencji z mniejszą liczbą dostępnych funkcji

Ceny Tabnine

Basic Plan: Free

Free Dev Plan: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise Plan: $39/miesiąc za użytkownika

Tabnine oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 40 recenzji)

4.2/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Tabnine umożliwia użytkownikom korzystanie z sugestii dotyczących kodu w celu poprawy w czasie. Oto co użytkownik miał do powiedzenia o tej funkcji:

The best thing is since it runs on local PC, the task completion is extremely quick and there are teams options viz. search allows me to find relevant code snippetets in my team's codebase directly in IDE and teams options helps analyze my team's codebase to provide insights into patterns, it does code reviews and suggests code improvement practices using AI.

💡 Pro Tip: Dostosuj Tabnine do całej bazy kodu swojej firmy, umożliwiając jej dostarczanie bardzo szczegółowych sugestii, które są zgodne z konwencjami kodowania i unikalnymi potrzebami projektu.

4. Codiga (najlepsza do konfigurowalnej statycznej analizy kodu i bezpieczeństwa)

via Codiga Jeśli szukasz narzędzia do podniesienia jakości i bezpieczeństwa kodu, Codiga jest dla Ciebie. Umożliwia ono przeprowadzanie statycznej analizy kodu w czasie rzeczywistym bezpośrednio w IDE lub potoku CI/CD, dzięki czemu można wychwycić i naprawić problemy, zanim staną się one problemem.

Dzięki konfigurowalnym regułom i automatyzacji przeglądów kodu, Codiga zapewnia funkcjonalność, bezpieczeństwo i czystość kodu. Jest to idealne rozwiązanie dla programistów, którzy chcą natychmiastowego wglądu i automatyzacji poprawek!

Najlepsze funkcje Codiga

Wyłapywanie i naprawianie problemów z kodem w czasie rzeczywistym podczas pracy w ulubionym IDE lub pipeline

Tworzenie własnych reguł analizy statycznej lub korzystanie z gotowych reguł do sprawdzania kodu

Ochrona kodu dzięki wbudowanym kontrolom bezpieczeństwa dla OWASP Top 10 i wytycznych CWE

Przyspiesz swój cykl pracy dzięki automatyzacji przeglądów kodu i usuwaniu luk jednym kliknięciem

Limity Kodiga

Nie zawiera formatyzatora kodu dla języków takich jak C#, co może ograniczać elastyczność

Wymaga subskrypcji, w przeciwieństwie do opcji jednorazowej instalacji lokalnej

Cennik Codiga

Basic Plan: Free

Free Plan Teams: $14/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Kodiga

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Codgia wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, a oto co użytkownik miał do powiedzenia:

_Podoba mi się łatwość użytkowania i możliwość korzystania z niego na wielu komputerach. Jako programista pracuję w kilku miejscach i posiadanie wszystkich moich snippetów jest świetne. Ponadto podoba mi się również to, że mogę udostępniać kod innym, w tym tworzyć bibliotekę, z której możemy korzystać. Wreszcie, posiadanie biblioteki dostępnego kodu do przeszukiwania podczas rozwiązywania jest niezwykle przydatne

🎯 Dodatkowa wskazówka: Skorzystaj z funkcji niestandardowych reguł Codigi, aby ustawić precyzyjne kontrole analityczne dla swoich unikalnych projektów. Zaoszczędzisz czas i upewnisz się, że Twój kod spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

5. CodeT5 (Najlepsze do generowania zrozumienia kodu i dopasowania języka naturalnego)

via kodT5_ CodeT5 to narzędzie przeznaczone dla programistów, którzy chcą zaawansowanych możliwości generowania i rozumienia kodu AI. Oparte na architekturze Transformer, doskonale radzi sobie z takimi zadaniami jak zakończenie kodu, podsumowanie i tłumaczenie.

Jego bimodalny cel uczenia się zapewnia płynne dostosowanie między językami naturalnymi i programistycznymi, co czyni go potężnym sprzymierzeńcem w tworzeniu oprogramowania.

Najlepsze funkcje CodeT5

Generowanie precyzyjnych zakończonych kodów i tłumaczeń przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym

Podsumowywanie złożonych bloków kodu w celu lepszego zrozumienia i usprawnienia dokumentacji

Wykrywanie zduplikowanego kodu i pomoc w refaktoryzacji w celu uzyskania czystszych, zoptymalizowanych baz kodu

Uzyskaj wsparcie w wykrywaniu błędów i naprawianiu błędów dzięki sugestiom, które można wykorzystać w praktyce

limity CodeT5

Ograniczona bezpośrednia integracja z IDE w porównaniu do innych narzędzi

Wymaga dostrojenia do określonych środowisk programistycznych w celu osiągnięcia optymalnej wydajności

CodeT5 ceny

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CodeT5

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

czy wiesz, że **Możesz użyć funkcji ekstrakcji fragmentów kodu CodeT5 do szybkiego wyodrębnienia komponentów wielokrotnego użytku z bazy kodu, oszczędzając czas na powtarzalnych zadaniach i zwiększając wydajność.

6. Mutable.ai (najlepszy do przekształcania baz kodu w dynamiczne wiki generowane przez AI)

via Mutable AI Mutable.ai redefiniuje, w jaki sposób zespoły programistyczne interakcji z kodem, przekształcając całe repozytoria w wiki w stylu Wikipedii. Dzięki cytatom, diagramom kodu i poprawkom wspomaganym przez AI, Mutable.ai ułatwia zrozumienie i poruszanie się po złożonych bazach kodu.

Jego aktualna Auto Wiki zapewnia, że programiści skupiają się na kodowaniu, a nie na rozszyfrowywaniu nieznanego kodu.

Najlepsze funkcje Mutable.ai

Generowanie dynamicznych wiki dla bazy kodu z cytatami do oryginalnego kodu i wyjaśnieniami generowanymi przez AI

Tworzenie i poprawianie diagramów kodu w celu uproszczenia złożonych struktur kodu i powiązań

Używanie AI do podsumowywania zmian w pull requestach i generowania łatwych do zrozumienia różnic

Umożliwienie współpracy zespołowej dzięki aktualnej, scentralizowanej bazie wiedzy, która ewoluuje wraz z kodem

limity Mutable.ai

Brak silnego API i opcji integracji z innymi firmami w celu zapewnienia płynnej kompatybilności łańcucha narzędzi

Dokładność generowanych przez AI wiki i podsumowań wymaga rozwoju, aby dopasować je do oczekiwań użytkowników

Ceny Mutable.ai

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Mutable.ai

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

💡 Pro Tip: Zwiększ wydajność dzięki najlepszym rozwiązaniom opartym na AI do kodowania i nie tylko w tym ostatecznym przewodniku na temat Narzędzia AI dla programistów .

7. Amazon CodeWhisperer (najlepszy do programowania zorientowanego na AWS i transformacji kodu klasy Enterprise)

via Amazon CodeWhisperer Amazon Q Developer upraszcza tworzenie oprogramowania poprzez integrację generatywnych możliwości AI bezpośrednio z popularnymi IDE i narzędziami AWS. Oferuje potężnych agentów do automatyzacji pisania kodu, testowania, debugowania i optymalizacji chmury, a wszystko to dostosowane do potrzeb programistów pracujących na AWS lub poza nim.

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Generowanie i przekształcanie kodu bezpośrednio w IDE dzięki wsparciu dla wielowierszowych zakończonych kodów i aktualizacji uwzględniających bezpieczeństwo

Przyspieszenie transformacji obciążeń pracą klasy Enterprise, takich jak aktualizacje Java, przenoszenie .NET i modernizacja mainframe

Optymalizacja zasobów AWS poprzez dostarczanie najlepszych praktyk, rozwiązywanie problemów i sugestie dotyczące redukcji kosztów

Umożliwienie płynnej integracji z cyklami pracy GitLab w celu zwiększenia wydajności zespołu przy użyciu wstępnie skonfigurowanych potoków

limity Amazon CodeWhisperer

Ograniczona dostępność niektórych funkcji, takich jak CLI w systemie Windows

Warstwa Free oferuje ograniczony dostęp, wymagając subskrypcji Pro w celu rozszerzenia użytkowania

Struktura cenowa dla zadań transformacji może szybko wzrosnąć dla użytkowników o dużym wolumenie

Cennik Amazon CodeWhisperer

Poziom Free

Poziom Pro: 19 USD/użytkownika miesięcznie

19 USD/użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Amazon CodeWhisperer oferuje świetne sugestie i upraszcza kodowanie dla programistów. Oto co użytkownik miał do powiedzenia:

Najlepszą częścią Amazon CodeWhisperer jest jego zdolność do podawania sugestii w czasie rzeczywistym podczas kodowania. Jest również łatwy w użyciu i wdrożeniu, a jego regularne używanie znacznie poprawia umiejętności kodowania. Również dostarczana pomoc odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności mojego kodu i budowania logiki

🔍 Czy wiesz, że Przewiduje się, że do 2027 r, 70% profesjonalnych deweloperów będzie korzystać z narzędzi do kodowania AI, ponieważ będą je postrzegać jako potężnych współpracowników usprawniających cykl pracy.

8. Replit AI (najlepszy do tworzenia aplikacji bez kodowania i szybkiego prototypowania opartego na AI)

via Replit AI Replit Agent & Assistant rewolucjonizuje rozwój dzięki narzędziom, które przekształcają pomysły w funkcjonalne, możliwe do wdrożenia aplikacje. Jego wyjątkowa wartość polega na zakończonym generowaniu aplikacji na podstawie komend w języku naturalnym i inteligentnych możliwościach debugowania, dzięki czemu kodowanie jest szybkie, wydajne i dostępne dla każdego.

Najlepsze funkcje Replit

Generowanie w pełni funkcjonalnych aplikacji i stron internetowych na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym

Modyfikowanie lub aktualizowanie istniejącego kodu za pomocą instrukcji w języku naturalnym

Debugowanie błędów i automatyczne naprawianie problemów bez opuszczania edytora

Natychmiastowe udostępnianie i wdrażanie projektów w celu interakcji z użytkownikami na żywo

Replit limitations

Ograniczona automatyzacja cyklu pracy w porównaniu do konkurencji

Brak zaawansowanych bibliotek testowych dla dużych projektów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają mniejszą głębię w złożonych integracjach i niestandardowych dostosowaniach

Replit pricing

Starter: Free

Free Core: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Teams: $40/miesiąc za użytkownika

Replit ocen i recenzji

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: 9 kroków do napisania dokumentacji kodu (znaczenie, korzyści i wyzwania)

9. Codeium (najlepsze do kodowania AI za darmo, z bogatymi funkcjami i szerokim wsparciem IDE)

via kod_ Codeium oferuje potężną pomoc w kodowaniu opartą na AI z bezpłatnym dostępem dla indywidualnych programistów, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają wysokiej jakości sugestii dotyczących kodu bez subskrypcji.

Wsparcie dla ponad 40 IDE i ponad 70 języków programowania, dostawca inteligentnego autouzupełniania, pomocy opartej na czacie i szybkiego generowania kodu, aby pomóc ci stać się lepszym programistą wydajność programistów. To wszechstronna i silna alternatywa dla narzędzi AI klasy premium do kodowania.

Najlepsze funkcje Codeium

Generowanie dokładnych fragmentów kodu w ponad 70 językach programowania dzięki inteligentnemu autouzupełnianiu

Wsparcie dla ponad 40 IDE, w tym VS Code, JetBrains i Neovim, dla płynnej integracji

Dostęp do czatu i komend AI w edytorze w celu szybszego debugowania, wyjaśnień i automatyzacji zadań

Ulepszona świadomość kontekstu do zrozumienia plików projektu i generowania odpowiednich sugestii

limity Codeium

Ograniczona głębia zaawansowanego niestandardowego kodu i automatyzacji cyklu pracy w porównaniu do konkurencji

Brak natywnego wsparcia dla wielu bibliotek testowania kodu, co jest niezbędne w przypadku projektów na dużą skalę

Ceny Codeium

Free

Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro ultimate: $60/miesiąc za użytkownika

$60/miesiąc za użytkownika Teams: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise SaaS: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Codeium

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Codeium świetnie nadaje się do pomagania programistom w oszczędzaniu czasu dzięki kontekstowo dokładnym fragmentom kodu. Oto co użytkownik docenia to narzędzie:

_Używam Codeium już od jakiegoś czasu i szybko stało się ono niezbędnym narzędziem w moim cyklu pracy deweloperskiej. Funkcja zakończonego kodu AI jest niezwykle intuicyjna i znacznie przyspiesza mój proces kodowania. Sugeruje dokładne i kontekstowe fragmenty kodu, które nie tylko oszczędzają czas, ale także pomagają mi odkryć bardziej wydajne sposoby pisania kodu

💡 Pro Tip: Usprawnij swój proces kodowania dzięki wskazówkom dotyczącym jak efektywnie używać ChatGPT do pisania kodu

10. OpenAI Codex (najlepszy do konwersji języka naturalnego na kod w wielu językach)

via OpenAI Codex OpenAI Codex to potężny model programowania AI, który tłumaczy język naturalny na kod funkcji. Zapewnia wsparcie dla wielu języków programowania, w tym Python, JavaScript i TypeScript.

Codex umożliwia programistom pisanie, refaktoryzację i zrozumienie kodu za pomocą prostych angielskich komend. Jego zdolność do łączenia się z interfejsami API czyni go wszechstronnym narzędziem do tworzenia rozwiązań programistycznych opartych na języku naturalnym.

Najlepsze funkcje OpenAI Codex

Tłumaczenie komend w języku naturalnym na funkcjonalny kod w popularnych językach programowania

Wykonywanie zadań związanych z wyjaśnianiem, refaktoryzacją i debugowaniem kodu w celu jego lepszego zrozumienia

Umożliwienie automatyzacji opartej na API poprzez interpretację komend i generowanie wymaganego kodu

Uzyskaj wsparcie dla transpilacji między językami programowania, upraszczając projekty międzyjęzykowe

Limity OpenAI Codex

Dostępne tylko w ramach prywatnej bety, co ogranicza dostępność dla ogółu użytkowników

Wyniki różnią się w przypadku złożonych lub niejednoznacznych podpowiedzi w języku naturalnym

Ceny OpenAI Codex

Ceny niestandardowe

OpenAI Codex oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Odkryj jak AI przekształca tworzenie oprogramowania i rewolucjonizuje sposób, w jaki tworzymy i wprowadzamy innowacje

11. AI2sql (najlepsze rozwiązanie do automatycznego generowania i optymalizacji zapytań SQL)

via AI2sql AI2SQL przekształca instrukcje języka naturalnego w precyzyjne zapytania SQL, umożliwiając każdemu pisanie, debugowanie i optymalizację kodu SQL bez wysiłku.

Dzięki wsparciu dla wielu baz danych i funkcjom takim jak optymalizacja zapytań, naprawianie błędów i generowanie schematów, jest to niezbędne narzędzie dla analityków danych, programistów i administratorów baz danych, którzy chcą zaoszczędzić czas i generować kod wolny od błędów.

Najlepsze funkcjeAI2SQL

Generowanie zapytań SQL na podstawie instrukcji języka naturalnego w SQL, MySQL, PostgreSQL i nie tylko

Optymalizacja istniejących zapytań SQL w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia zasobów

Debugowanie kodu SQL i natychmiastowe naprawianie błędów dzięki szczegółowym sugestiom

Automatyzacja generowania schematów, diagramów ER i danych powstania w celu usprawnienia zarządzania bazą danych

limity AI2SQL

Plan Free ma limit generowanych zapytań, co może nie być wystarczające dla częstych użytkowników

Złożone konfiguracje baz danych mogą wymagać dodatkowego dostrojenia w celu uzyskania optymalnych wyników

CenyAI2SQL

Plan Start: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Plan Pro: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business Plan: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI2SQL

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

12. DeepCode AI (najlepsze do automatycznego naprawiania bezpiecznego kodu i hybrydowej analizy AI)

via DeepCode AI DeepCode AI to wyspecjalizowane rozwiązanie AI do bezpiecznego programowania. Łączy w sobie symboliczną i generatywną sztuczną inteligencję w celu wykrywania luk w zabezpieczeniach z niezrównaną dokładnością.

Oferuje ponad 80% dokładnych automatycznych poprawek bezpośrednio w IDE. To hybrydowe narzędzie AI nadaje priorytet bezpieczeństwu bez poświęcania wydajności, dzięki czemu zmienia zasady gry dla programistów, którzy chcą kodować szybciej i bezpieczniej.

Najlepsze funkcje DeepCode AI

Wykrywanie i automatyczne naprawianie luk w zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym dzięki sugestiom dostosowanym do kodu

Tworzenie niestandardowych reguł bezpieczeństwa i zapytań za pomocą DeepCode AI Search, przy użyciu zaawansowanego autouzupełniania

Analizowanie ponad 25 milionów przepływów danych w ponad 19 językach programowania w celu wykrycia złożonych problemów

Upewnij się, że poprawki nie wprowadzą nowych luk w zabezpieczeniach dzięki wstępnie zweryfikowanym zaleceniom

Limity DeepCode AI

Wymaga integracji ze Snyk dla pełnej funkcji, co może wydawać się limitem dla samodzielnych użytkowników

Może nie zapewniać wsparcia dla wszystkich niszowych języków programowania lub środowisk

Ceny DeepCode AI

Free

Teams: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeepCode AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

🔍 Do zrobienia **Did You Know? 81% deweloperów uważa, że największą korzyścią z narzędzi AI (w tym generatorów kodu) jest zwiększona wydajność, podczas gdy uczący się uważają je za szczególnie przydatne do przyspieszenia ich kodowania (62%).

13. AskCodi (najlepsze do wielofunkcyjnej pomocy w kodowaniu i optymalizacji cyklu pracy)

via AskCodi AskCodi to wszechstronny asystent kodowania, zaprojektowany w celu uproszczenia programowania dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi do generowania, refaktoryzacji i analizy kodu.

Od tworzenia wzorców regex po automatyzację daty powstania pliku Docker, AskCodi jest wszechstronnym narzędziem, które dostosowuje się do potrzeb projektu. Płynnie integruje się z IDE, takimi jak VS Code, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla programistów, którzy chcą zoptymalizować swój cykl pracy.

Najlepsze funkcje AskCodi

Generuje fragmenty kodu, wzorce regex i testy jednostkowe w celu szybkiej implementacji w wielu językach

Refaktoryzacja i optymalizacja istniejącego kodu w celu poprawy czytelności i łatwości konserwacji bez wysiłku ręcznego

Debugowanie błędów ze szczegółowymi wyjaśnieniami i sugerowanymi poprawkami bezpośrednio w IDE

Automatyzacja danych powstania potoków CI/CD, schematów i plików Docker w celu przyspieszenia ustawień projektu

AskCodi limit

Częste logowanie jest wymagane do zdobycia darmowych kredytów, co może zakłócać wydajność

Niektóre integracje IDE, takie jak PHP Storm, są mniej intuicyjne niż inne

Ceny AskCodi

Premium plan: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Plan Ultimate: $34.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AskCodi

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Microsoft IntelliCode: Dostarcza kontekstowe sugestie kodu, które dostosowują się do bazy kodu, oferując spersonalizowane rekomendacje dla dokładniejszego kodowania

Dostarcza kontekstowe sugestie kodu, które dostosowują się do bazy kodu, oferując spersonalizowane rekomendacje dla dokładniejszego kodowania DeepCode: Koncentruje się na analizie statycznej w czasie rzeczywistym i jest idealnym rozwiązaniem dla Teams, dla których bezpieczeństwo jest priorytetem narzędzia do tworzenia oprogramowania CodeWP: Dostosowany do potrzeb programistów WordPress, upraszcza tworzenie niestandardowych fragmentów kodu, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkiego dostosowywania motywów lub wtyczek

Koncentruje się na analizie statycznej w czasie rzeczywistym i jest idealnym rozwiązaniem dla Teams, dla których bezpieczeństwo jest priorytetem narzędzia do tworzenia oprogramowania Sourcegraph: Uniwersalne narzędzie do wyszukiwania kodu, które umożliwia programistom zrozumienie dużych baz kodu

Uniwersalne narzędzie do wyszukiwania kodu, które umożliwia programistom zrozumienie dużych baz kodu PolyCoder: Wyszkolony w wielu językach, doskonale radzi sobie z generowaniem złożonych fragmentów kodu. Wszechstronne narzędzie dla wielojęzycznych projektów wymagających precyzji i kreatywności

Generuj kod mądrzej i szybciej z ClickUp

Ewolucja AI w kodowaniu polega na przedefiniowaniu kreatywności i współpracy. Narzędzia te kształtują sposób, w jaki programiści rozwiązują problemy, wprowadzają innowacje i współpracują ze sobą.

Dzięki sztucznej inteligencji generującej kod, debugującej błędy i optymalizującej cykl pracy, wkraczamy w erę, w której programiści koncentrują się bardziej na projektowaniu i strategii, podczas gdy AI zajmuje się powtarzalną harówką.

ClickUp wyróżnia się jako najlepszy partner w tej podróży. Integruje on zaawansowane funkcje z płynnym zarządzaniem projektami, aby przyspieszyć proces rozwoju. Niezależnie od tego, czy programujesz sam, czy kierujesz zespołem, połączenie funkcji i innowacji ClickUp gwarantuje, że zawsze będziesz na bieżąco. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób tworzenia oprogramowania!