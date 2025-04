Ludzie często myślą, że bycie twórcą zawartości to bułka z masłem. Ale każdy, kto miał do czynienia z mediami społecznościowymi, wie, że publikowanie wideo i gromadzenie widoków bez włożenia w to poważnej pracy jest wyzwaniem.

Weźmy na przykład TikTok. Oczywiście, każdego miesiąca uzyskuje on ruch od ponad miliarda użytkowników.

Ale z współczynnik odrzuceń ponad 50% (wysoki w porównaniu z innymi platformami mediów społecznościowych), istnieje duża szansa, że nawet jeśli twoje wirusowe wideo TikTok trafią do czyjegoś kanału, mogą po prostu przewinąć obok, jeśli nie są wystarczająco wciągające.

Jak więc tworzyć angażującą zawartość i wysokiej jakości wideo na swoim koncie TikTok i wyróżnić się wśród innych twórców TikTok?

W tym artykule zbadamy, jak uzyskać więcej widoków na TikTok dzięki sprawdzonym strategiom marketingowym TikTok i niesamowitemu narzędziu (podpowiedź: jest to ClickUp ), które pomogą ci stworzyć kolejne wirusowe wideo.

Przygotowanie do powodzenia na TikTok

W porządku, zanim zaczniemy, omówmy kilka podstaw: Co właściwie liczy się jako widok na TikTok i ile TikTok płaci za widok na koncie Business?

W przypadku wideo na TikTok "widok" jest liczony, gdy wideo zaczyna być odtwarzane.

Jeśli jest on automatycznie odtwarzany, zapętlany lub widzowie powracają do wielokrotnego oglądania, to wszystko się sumuje (sprawdź analitykę TikTok, aby uzyskać pełny podział).

A teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze - do zrobienia tego, by uzyskać widoki własnych wideo i przyciągnąć uwagę odbiorców?

Ustawienie wyczyszczonych celów

pozostań skupiony i na dobrej drodze do swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznym aktualizacjom postępów

Porozmawiajmy o ustawieniu celów - bez nich po prostu wysyłasz TikToki w pustkę.

Dla każdego, kto poważnie myśli o uzyskaniu większej liczby widoków na TikTok, wszystko zaczyna się od zdefiniowania tego, co chcesz osiągnąć.

Tutaj właśnie znajdują się narzędzia takie jak Cele ClickUp są przydatne.

Dzięki funkcji śledzenia celów ClickUp możesz kontrolować swoje postępy za pomocą osi czasu, mierzalnych celów i automatycznego śledzenia, co ułatwia skupienie się na swoich celach.

Zacznij od zdecydowania czego naprawdę chcesz od swojej zawartości TikTok. Następnie śledź wirusowe trendy TikTok innych twórców i twórz na ich podstawie zawartość wideo (pamiętaj do zrobienia tego zgodnie z wytycznymi społeczności TikTok).

pamiętaj: Twoje cele powinny być konkretne i osiągalne. Na przykład, powiedzenie "Zwiększ liczbę obserwujących TikTok" jest niejasne.

Lepszym celem byłoby "Zwiększenie liczby obserwujących TikTok o 1000 w ciągu najbliższych trzech miesięcy" Takie konkretne cele dają jasną ścieżkę do naśladowania.

Rozważ użycie ram SMART celów, aby udoskonalić swoją strategię TikTok.

Oznacza to ustawienie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów. Kluczowe jest określenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak zasięg, zaangażowanie i wzrost liczby odbiorców na platformie mediów społecznościowych.

Monitorując te wskaźniki, możesz ocenić swój postęp w osiąganiu celów i zobaczyć, gdzie możesz potrzebować dostosować swoje podejście.

➡️ Przeczytaj również: 10 TikTok Growth Hacks, aby Twoja marka stała się wirusowa

Identyfikacja odbiorców docelowych

Wyobraź sobie, że organizujesz lekcję gotowania dla początkujących. Nie zacząłbyś od skomplikowanego dania, prawda?

Trzymałbyś się czegoś prostego, na przykład prostego przepisu na makaron, filmów tanecznych lub filmów instruktażowych, aby upewnić się, że Twoi odbiorcy będą cieszyć się doświadczeniem i nauczą się czegoś nowego.

Tworzenie wysokiej jakości zawartości dla określonej grupy odbiorców jest zawsze ważne, aby zwiększyć liczbę widoków w aplikacji TikTok. Możesz także użyć powtarzających się klipów dźwiękowych lub innych popularnych klipów audio, aby uzyskać dostęp do nowych odbiorców.

W ten sam sposób tworzenie zawartości TikTok, która rezonuje, wymaga znajomości gustów i poziomu umiejętności odbiorców - w przeciwnym razie ryzykujesz utratę ich odsetków.

W tym miejscu Szablon persony użytkownika ClickUp może pomóc.

Szablon persony użytkownika ClickUp

Tworzenie profilu persony użytkownika pomaga lepiej zrozumieć odbiorców TikTok, dzięki czemu można tworzyć zawartość, która ma prawdziwe połączenie z widzami.

Dzięki temu szablonowi możesz szybko zebrać istotne dane o swoich widzach, takie jak ich izainteresowania, dane demograficzne i sposób, w jaki zazwyczaj angażują się w zawartość. Pomaga to w tworzeniu różnych person użytkowników, co pomaga w tworzeniu specjalistycznej zawartości dla odbiorców.

Dzięki mapie tych person będziesz mieć jaśniejszy kierunek tworzenia zawartości TikTok, która rezonuje, wyróżnia się i ostatecznie pomaga zwiększyć liczbę widoków.

Strategie zwiększania liczby widoków na TikTok

Zacząłeś publikować zawartość na TikTok i na razie wszystko idzie dobrze.

Ale teraz jesteś gotowy, aby podnieść poprzeczkę i zwiększyć liczbę widoków na TikTok.

Oto kilka strategii, które pomogą ci uzyskać więcej widoków na TikTok i zwiększyć zasięg zawartości.

1. Zrozumienie algorytmu TikTok

Aby wygrać z systemem, trzeba wiedzieć, jak on działa.

Algorytm TikTok to precyzyjnie dostrojony system, który rekomenduje wideo w oparciu o kilka czynników. Należą do nich zaangażowanie użytkownika, osobiste preferencje, szczegóły wideo, a nawet ustawienia urządzenia

Algorytm TikTok stale uczy się o tym, co użytkownicy TikTok lubią, aby stworzyć kanał na swojej "stronie dla Ciebie", który sprawia, że przewijasz.

Podobnie jak Instagram stories i inne popularne platformy mediów społecznościowych, TikTok analizuje interakcje użytkowników z zawartością, aby dostarczać spersonalizowane rekomendacje.

Strona "Dla Ciebie" rozwija się dzięki zaangażowaniu - takim jak obserwujący, interakcje z influencerami TikTok i nie tylko.

Oto, czego szuka algorytm:

🕰️ Jak długo widzowie oglądają Twoje wideo, ponieważ dłuższy czas oglądania wskazuje na większe odsetki

polubienia, udostępnianie i komentowanie wideo

🚶🏼‍➡️ Obserwowane konta i tworzona zawartość

filmy wideo, które zostały zakończone, polubione lub oznaczone jako "Nie interesuje mnie"

Niedawno algorytm TikTok nadał również priorytet zawartości od twórców, z którymi często angażujesz swoich widzów, a nie od tych, których tylko obserwujesz.

Znajomość tych sygnałów może pomóc w tworzeniu zawartości zgodnej z algorytmem TikTok, zwiększając szanse na uzyskanie większej liczby widoków na TikTok i wylądowanie na większej liczbie "Stron dla Ciebie".

➡️ Przeczytaj również: TikTok vs. Reels: Porównanie dla marketerów mediów społecznościowych

2. Tworzenie atrakcyjnej zawartości

Dobra zawartość zawsze działa na korzyść twórcy wideo.

Ale nie zaszkodzi mieć kilka narzędzi w swoim arsenale TikTok, takich jak ClickUp.

Aby lepiej zrozumieć jego funkcje, spójrzmy na niego z widoku użytkownika.

Jennifer jest menedżerem ds. mediów społecznościowych w modnej marce modowej. Jej misją jest zwiększenie widoczności swojej marki i uzyskanie większej liczby widoków na TikTok.

I właśnie tam ClickUp Brain wchodzi do gry.

Generuj pomysły na zawartość dostosowane do odbiorców, korzystając z możliwości ClickUp Brain AI

Jennifer zaczyna od wykorzystania funkcji AI ClickUp Brain, aby wygenerować kilka pomysłów na swoje nadchodzące posty na TikTok. W ciągu kilku sekund ma listę angażujących koncepcji - od zakulisowych wideo z najnowszej sesji zdjęciowej marki po porady dotyczące stylizacji na nadchodzący sezon.

ClickUp Brain daje jej świeże pomysły i pomaga tworzyć chwytliwe podpisy, które przyciągają uwagę w ciągu kilku sekund.

Jennifer wie jednak, że tworzenie zawartości TikTok to wysiłek całego zespołu, więc udaje się do Dokumenty ClickUp aby współpracować ze swoimi kolegami.

Ustawia udostępniany dokument, aby nakreślić plan zawartości TikTok, gdzie jej zespół może dodawać pomysły, przekazywać opinie za pośrednictwem komentarzy i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym.

utwórz dedykowany dokument w ClickUp Docs, aby współpracować nad treściami w mediach społecznościowych_

Podczas wspólnej pracy Jennifer używa Zadania ClickUp do delegowania zadań bezpośrednio z Doc - przydziela edycję wideo swojemu twórcy zawartości, napisy swojemu copywriterowi, a ostateczne zatwierdzenie brand managerowi.

Zadania ClickUp umożliwiają jej dodawanie pod-zadań, poziomów priorytetów, terminów, zależności i nie tylko, dzięki czemu zespół może iść naprzód w ramach spójnej strategii.

Dzięki uporządkowanym zadaniom w ClickUp nie ma wątpliwości, kto co robi.

Jennifer używa ClickUp Chat w trakcie całego procesu, aby utrzymać swój Teams w pętli. Gdy potrzebuje szybkiego wkładu w skrypt, na czacie umieszcza etykiety odpowiednich członków Teams, którzy mogą od razu przystąpić do edycji.

zwiększ pracę zespołową i wydajność, korzystając z ClickUp Chat do współpracy_

A ponieważ ClickUp integruje zadania z konkretnymi wątkami czatu, może łatwo przekształcić każdą informację zwrotną w element do zrobienia, upewniając się, że każdy wie, co musi zrobić.

Jennifer wykorzystuje również nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp aby zachować spójność ze swoimi postami na TikTok.

Zarządzaj kalendarzem mediów społecznościowych i publikuj posty na różnych kanałach w widoku kalendarza ClickUp i szablonie kalendarza mediów społecznościowych

Ten szablon pomaga jej planować posty, wyznaczać terminy i dostosowywać je w razie potrzeby w oparciu o najnowsze trendy. Koniec z publikowaniem wideo na TikTok w ostatniej chwili - Jennifer ma jasno określoną ścieżkę dla każdej zawartości, od pomysłu do publikacji.

Oczywiście Jennifer nie tworzy zawartości tylko dla niej samej.

Wie, że algorytm TikTok faworyzuje krótkie formularze wideo, więc korzysta z narzędzi ClickUp, aby pomóc przyciąć swoje wideo i zoptymalizować je pod kątem maksymalnego czasu oglądania.

💡 Pro Tip: Krótsze wideo są chętniej oglądane do końca, co zwiększa wskaźniki ukończenia i szanse na wylądowanie na stronie Dla Ciebie. Zobacz metodę, którą stosujemy podczas pracy nad Zawartość TikTok dla ClickUp .

Jennifer na tym nie poprzestaje. Używa również ClickUp Brain do analityki, która pomaga jej znaleźć odpowiednie słowa kluczowe i analizować konkurencję

Kiedy nadchodzi czas publikacji, Jennifer i jej zespół sprawdzają wszystko w ClickUp Docs, upewniając się, że podpisy i wizualizacje są na miejscu.

Dzięki dobrze zaplanowanemu harmonogramowi i odpowiednim narzędziom możemy konsekwentnie tworzyć zawartość, która maksymalizuje zasięg i zbiera tysiące polubień i komentarzy.

Wykorzystując funkcje współpracy i tworzenia zawartości w ClickUp, możemy dopracować nasze podejście i stale zwiększać zaangażowanie.

➡️ Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania mediami społecznościowymi

3. Wykorzystaj funkcje aplikacji TikTok

Oto rzecz: musisz przestać myśleć o TikTok jako o platformie do udostępniania wideo.

Staje się on wyszukiwarką dla pokolenia Z, z 40% z nich zwraca się do TikTok zamiast tradycyjnych wyszukiwarek, takich jak Google.

Jeśli więc chcesz zwiększyć liczbę swoich widoków na TikTok, musisz mądrze korzystać z jego funkcji - hashtagów, dźwięków, podpisów i nakładek, aby uzyskać jak największy zasięg.

Hashtagi

Zacznijmy od hashtagów. Są jak małe breadcrumbs prowadzące nowych widzów do zawartości. A na TikTok hashtagi mogą zdziałać cuda. Masz branżowe lub tematyczne hashtagi, takie jak #beauty lub #ferrari, które pomagają kategoryzować zawartość.

Istnieją również hashtagi specyficzne dla wideo, takie jak #skincareroutine lub #newborntips, które przyciągają niszowych widzów.

via TikTok Hashtagi specyficzne dla marki są świetne, jeśli jesteś znaną marką i możesz stale korzystać z aktualnych trendów za pomocą narzędzia Trend Discovery TikTok, aby znaleźć popularne hashtagi.

Jednym z hashtagów, którego nigdy nie należy przeoczyć, jest #FYP, co oznacza For You Page. Jest to święty Graal TikTok - strona, którą wszyscy widzą po otwarciu aplikacji. Wideo z #FYP zgromadziły łącznie miliardy widoków.

Trendy audio

Następnie jest kreatywny zestaw narzędzi TikTok, zaczynając od dźwięków. TikTok jest stroną główną jednych z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków.

Możesz wybrać popularne dźwięki, aby wzmocnić swoje wideo, ponieważ każdy dźwięk ma własną stronę wyników.

Kiedy używasz popularnego dźwięku, umieszczasz swoje wideo przed większą pulą potencjalnych widzów, zwłaszcza tych, którzy sprawdzają wideo z tym samym dźwiękiem.

#

Podpisy i napisy

Napisy i napisy do filmów wideo zmieniają zasady gry, zwiększając liczbę widoków na TikTok.

Napisy automatycznie pojawiają się pod wideo, tłumacząc wypowiadane słowa na tekst, pomagając widzom zachować zawartość

Ponadto, gdy widzowie zapamiętują zawartość, jest bardziej prawdopodobne, że wrócą po więcej.

Z drugiej strony, napisy są wbudowane w wideo. Sprawiają, że zawartość jest dostępna dla użytkowników, którzy mają wyłączony dźwięk, mówią w innym języku lub niedosłyszą.

Tak więc, dodając napisy, otwierasz swoje wideo dla szerszej publiczności.

via TikTok ➡️ Przeczytaj także: Jak przeprowadzić audyt mediów społecznościowych (z szablonami)

4. Stosuj strategiczne techniki publikowania

Strategiczne publikowanie jest kluczem do zwiększenia liczby widoków na TikTok i zwraca uwagę na czas, spójność, a nawet przejście na żywo. Badania pokazują, że najlepsze czasy różnią się w zależności od dnia:

Monday : 6 rano, 10 rano, 3 po południu i 10 po południu

: 6 rano, 10 rano, 3 po południu i 10 po południu Wtorek : 9:00, 15:00 - 19:00

: 9:00, 15:00 - 19:00 Środa : 7:00, 8:00, 15:00 i 23:00

: 7:00, 8:00, 15:00 i 23:00 Czwartek : 9:00, 12:00, 15:00 i 19:00

: 9:00, 12:00, 15:00 i 19:00 Piątek : 5 rano, 12 po południu, 1 po południu i 3 po południu

: 5 rano, 12 po południu, 1 po południu i 3 po południu Sobota : 11:00, 19:00 i 20:00

: 11:00, 19:00 i 20:00 Niedziela: 7:00, 8:00, 10:00 i 16:00

Publikowanie w tych godzinach może pomóc ci dotrzeć do odbiorców, gdy są najbardziej aktywni, dzięki czemu twoje wideo TikTok mają większą szansę na obejrzenie.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest regularne publikowanie postów. Funkcja TikTok Live może być potężnym dodatkiem do strategii zawartości.

Transmisja na żywo pozwala na interakcję z odbiorcami w czasie rzeczywistym poprzez komentarze, polubienia i wirtualne prezenty, zwiększa zaangażowanie i buduje silniejsze połączenia.

Aby planować i organizować sesje na żywo, możesz użyć ClickUp's Social Media Content Plan Szablon . Szablon ten pomaga stworzyć mapę całej zawartości w jednym miejscu, ułatwiając utrzymanie stałego harmonogramu publikowania postów i utrzymanie strategii na właściwym torze.

szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp

W rzeczywistości, dlaczego nie pójść naprzód i automatyzacja całego kalendarza i zawartości mediów społecznościowych ? Automatyzacja ClickUp'a umożliwia tworzenie niestandardowych reguł lub korzystanie z gotowych szablonów w celu automatyzacji zadań, takich jak przypisywanie członków zespołu, aktualizowanie priorytetów zadań lub wysyłanie powiadomień.

Na przykład, możesz ustawić automatyzację, aby powiadamiała Cię, kiedy post musi zostać opublikowany lub kiedy nadejdzie czas, aby go opublikować.

I z Powtarzające się zadania ClickUp'a możesz zaplanować zadania do powtarzania codziennie, co tydzień lub nawet w określone dni miesiąca, dzięki czemu tworzenie i publikowanie zawartości stanie się płynnym procesem.

Zaplanuj powtarzające się zadania w ClickUp, aby zautomatyzować powtarzające się przepływy pracy

5. Buduj i angażuj swoją społeczność

TikTok jest jak ciągła rozmowa, w której nacisk kładziony jest na zaangażowanie.

Marketing społecznościowy na TikTok to odmiana tradycyjnego marketingu. Zamiast po prostu publikować zawartość, budujesz połączenia i zmieniasz biernych widzów w aktywnych uczestników.

Oto kilka kluczowych sposobów budowania i angażowania społeczności na TikTok:

Odpowiadaj na komentarze: Angażowanie zaczyna się od prostego aktu odpowiadania. Regularne odpowiadanie na komentarze sprawia, że obserwujący czują się zauważeni i wysłuchani. A kiedy korzystasz z funkcji TikTok "odpowiedz za pomocą wideo", dodaje to osobistego charakteru, któremu sam tekst nie może dorównać

Używaj ankiet i pytań i odpowiedzi: Zachęcaj swoich obserwujących do udziału w ankietach i pytaniach i odpowiedziach. To łatwy sposób na zaproszenie odbiorców do procesu i pokazanie im, że ich wkład ma znaczenie

Go Live: Organizowanie sesji na żywo pozwala na połączenie się z odbiorcami w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje produktów, swobodne czaty, czy pytania i odpowiedzi na żywo, transmisje na żywo nadają marce ludzki charakter, który pogłębia zaufanie i zaangażowanie

Ride the Trend Wave: TikTok rozwija się dzięki trendom, a podążanie za nimi może pomóc ci zachować aktualność i zwiększyć widoczność

Zachęcaj do korzystania z zawartości generowanej przez użytkowników: UGC i duety zapraszają obserwujących do współtworzenia z Tobą. Wyzwania i konkursy angażują społeczność, zmieniając widzów we współpracowników (więcej na ten temat później ⏬)

Aby upewnić się, że cała zawartość TikTok jest zgodna z tożsamością Twojej marki, użyj Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp .

Tablica z szablonem wytycznych dotyczących marki ClickUp

Ten szablon pomaga zdefiniować elementy, które składają się na wygląd, styl i głos Twojej marki, zapewniając spójność całej zawartości. Dzięki szczegółowym wytycznym dotyczącym logo, kolorów, czcionek i nie tylko, możesz zmaksymalizować wpływ zawartości TikTok, pozostając wiernym tożsamości swojej marki.

Teams marketingowe mogą również używać Widok tablicy w ClickUp do przeciągania i upuszczania zadań w celu natychmiastowej aktualizacji ich statusu, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco. Taka struktura oszczędza czas i poprawia współpracę w całym zespole.

z łatwością wizualizuj postępy w projekcie i aktualizuj statusy zadań za pomocą widoku Tablicy przypominającej Kanban w ClickUp_

➡️ Przeczytaj również: Jak stworzyć politykę mediów społecznościowych (+przykłady)

6. Promocja zawartości TikTok

To jest proste: Promocja zawartości TikTok jest niezbędna, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Promocja TikTok to łatwy sposób na rozpoczęcie. Jest to funkcja w aplikacji, która pozwala szybko przekształcić organiczne wideo w reklamy

Wystarczy kilka kliknięć, aby ustawić cel - taki jak uzyskanie większej liczby widoków, wizyt w witrynie, obserwujących, wiadomości lub wyświetleń profilu - określić odbiorców oraz ustawić budżet i czas trwania.

TikTok Promocja jest dostawcą podstawowych narzędzi analitycznych do śledzenia widoków, polubień, udostępniania, a nawet wieku i płci osób angażujących się w wideo.

Quick Money Math: Aby skorzystać z TikTok Promote, uzyskaj do niego dostęp z poziomu wideo, Narzędzi dla twórców lub pakietu Business Suite. Następnie wybierz cel promocji, zdefiniuj grupę docelową, ustaw budżet i naciśnij zapłać, aby rozpocząć kampanię.

Kampanie TikTok Promote mają zakres od $3 do $1000 dziennie, zależnie od budżetu, co czyni je elastyczną opcją zarówno dla twórców, jak i marek.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych? Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp jest idealny do organizowania szczegółów kampanii.

Szablon kampanii w mediach społecznościowych od ClickUp

Ten szablon pomaga szybko tworzyć, strategizować i planować posty, umożliwiając zwiększenie obecności na TikTok i śledzenie działań promocyjnych na różnych platformach.

➡️ Przeczytaj także: 10 najlepszych narzędzi analitycznych TikTok do poprawy strategii TikTok

7. Korzystaj z zawartości generowanej przez użytkowników

Hashtag

TikTokMadeMeBuyIt, zawierający 10 milionów widoków w ciągu tygodnia, jest dowodem na siłę TikTok w napędzaniu UGC i autentycznego zaangażowania.

Zawartość generowana przez użytkowników (UGC) oferuje mniejszym markom doskonałą okazję do połączenia się z odbiorcami. Z wyjątkiem TikTok zachowuje stary dobry marketing szeptany.

Mniejsze marki mogą zbierać zawartość bezpośrednio od użytkowników przy pozytywnym ROI bez konieczności posiadania dużego budżetu marketingowego.

Zarządzanie kampaniami UGC staje się jeszcze prostsze dzięki ClickUp. Możesz śledzić przesłane treści, monitorować zaangażowanie i z łatwością organizować wszystkie szczegóły kampanii.

Użyj Widok kalendarza w ClickUp aby zaplanować oś czasu kampanii, ustawić kamienie milowe i monitorować terminy.

Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię UGC, możesz sporządzić mapę każdego kroku w kalendarzu zawartości, przypisać zadania członkom zespołu i upewnić się, że wszyscy pozostają w zgodzie.

Wizualizuj swój cykl pracy w TikTok w przejrzysty sposób dzięki widokowi kalendarza ClickUp

➡️ Przeczytaj również: 18 najlepszych darmowych szablonów do postów, kampanii i zawartości w mediach społecznościowych

8. Analizuj swoją wydajność

Hej, mówiąc o wydajności, ClickUp może zrobić o wiele więcej, aby pomóc ci w analizie i optymalizacji strategii zawartości TikTok.

Po pierwsze, zaczyna się od ustalenia właściwych wskaźników do pomiaru powodzenia. Twoje marketingowe KPI powinny być bezpośrednio powiązane z Twoimi celami. Z Pulpity ClickUp można zebrać wszystkie te wskaźniki w jednym przeglądzie wysokiego poziomu.

uzyskaj kompleksowy widok swojej pracy dzięki pulpitom w ClickUp_

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego widoku, mamy go również dla Ciebie! Szablon metryk mediów społecznościowych ClickUp to potężne narzędzie do dokumentowania spostrzeżeń, analizowania trendów i optymalizacji strategii - wszystko w jednym miejscu.

Szablon do śledzenia wyników w mediach społecznościowych od ClickUp

Ten szablon zawiera:

Widok tabeli metryk do monitorowania kluczowych metryk, takich jak obserwujący, zaangażowanie i wyświetlenia

do monitorowania kluczowych metryk, takich jak obserwujący, zaangażowanie i wyświetlenia Widok formularza raportów do oceny wydajności i generowania raportów do udostępniania zainteresowanym stronom

do oceny wydajności i generowania raportów do udostępniania zainteresowanym stronom Widok mediów społecznościowych zapewnia dedykowaną przestrzeń do przechowywania i organizowania wszystkich postów w mediach społecznościowych

9. Unikalna tożsamość marki

Trendspotting: termin używany do opisania zdolności do przewidywania i wykorzystywania zmian rynkowych. Trendspotting dotyczy mediów społecznościowych również.

Nadążanie za trendami TikTok jest ważne, aby pomóc marce zachować aktualność.

Oto jak nadążamy za trendami w biurze ClickUp:

Częsty kontakt z odbiorcami: Regularna interakcja może ujawnić pojawiające się preferencje. Na przykład, zauważenie większej liczby komentarzy na temat materiałów przyjaznych dla środowiska może sygnalizować trend w kierunku zrównoważonego rozwoju w Twojej branży. Dokumenty ClickUp mogą pomóc w systematycznym dokumentowaniu i analizowaniu tych spostrzeżeń, dzięki czemu możesz być na bieżąco i reagować na potrzeby odbiorców

Utwórz scentralizowane repozytorium opinii klientów

Ustaw social listening dla słów kluczowych i hashtagów: Monitorowanie konwersacji wokół określonych słów kluczowych pozwala na wczesne wykrywanie trendów. Zintegruj narzędzia social listening z pulpitami ClickUp, aby wizualizować trendy, nastroje i dyskusje na temat słów kluczowych

Prowadź regularną analizę konkurencji: Śledząc ruchy konkurencji, takie jak premiery produktów lub taktyki marketingowe, możesz zidentyfikować zmiany na rynku. Użyj ClickUp Goals, aby ustawić i śledzić cele w oparciu o te spostrzeżenia

zoptymalizuj proces analizy konkurencji za pomocą ClickUp Goals_

Analizuj swoją zawartość pod kątem trendów: Przeglądanie wydajności zawartości może podkreślić, co rezonuje z odbiorcami. Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby śledzić metryki i identyfikować wzorce w powodzeniu postów

Współpracuj z influencerami z branży: Influencerzy często mają wewnętrzne informacje na temat pojawiających się trendów. Wykorzystaj Tablice ClickUp do burzy mózgów nad pomysłami na zawartość związaną z trendami i ClickUp Docs do śledzenia współpraca z influencerami

wyprzedzaj trendy dzięki burzy mózgów i śledzeniu informacji branżowych za pomocą ClickUp Whiteboards_

Pro Tip: Użyj automatyzacji ClickUp, aby usprawnić śledzenie trendów! Skonfiguruj zautomatyzowane cykle pracy, które oznaczają i kategoryzują nowe spostrzeżenia lub popularne słowa kluczowe, aby Twój zespół był na bieżąco z najnowszymi trendami TikTok.

Zrozumienie aspektu finansowego TikTok poprzez zwiększenie liczby widoków

Tyle ciężkiej pracy, a co z nagrodami?

Porozmawiajmy o pieniądzach.

W 2020 roku TikTok uruchomił Fundusz Twórców, płacąc twórcom od 0,02 do 0,04 USD za 1000 wyświetleń.

Został on jednak zastąpiony w 2023 r. przez fundusz Program nagród dla twórców , który oferuje potencjalne zarobki do 20 razy wyższe i skupia się na oryginalnej, dłuższej zawartości.

Od tego czasu TikTok odnotował 250% wzrost całkowitych przychodów twórców i wzrost liczby dobrze zarabiających twórców.

Quick Money Math: Aby zakwalifikować się do Program nagród dla twórców , musisz mieć co najmniej 10 000 obserwujących, 100 000 widoków w ciągu ostatnich 30 dni, konto osobiste i mieszkać w określonych krajach.

Kwalifikująca się zawartość musi osiągnąć 1000 widoków na stronie Dla Ciebie, unikać Duetów i Zszywek oraz spełniać inne kryteria określone w wytycznych TikTok.

Istnieje jednak więcej niż jeden sposób na zarabianie pieniędzy na TikTok.

Współpraca z marką: Sponsorowane partnerstwo marki polega na tym, że twórca prezentuje produkty lub usługi marki w swoich wideo na TikTok. Partnerstwa te pomagają markom dotrzeć do nowych odbiorców, zwiększyć zaangażowanie i potencjalnie zwiększyć sprzedaż

💰Zakupy TikTok: Wraz z uruchomieniem TikTok Shopping, platforma wkroczyła na arenę handlu społecznościowego, umożliwiając twórcom oznaczanie produktów bezpośrednio w swoich wideo. TikTok ma tutaj wyjątkową przewagę, ponieważ użytkownicy są bardziej skłonni do kupowania produktów, które widzą na platformie, często pod wpływem impulsu

Prezenty na żywo: TikTok Live Gifts pozwala twórcom zbierać diamenty od widzów, którzy wysyłają wirtualne prezenty podczas transmisji na żywo. Ta funkcja zapewnia zaangażowanie w czasie rzeczywistym, ponieważ widzowie okazują uznanie za pomocą prezentów, które można zamienić na nagrody pieniężne, zapewniając twórcom dodatkowy strumień dochodów

➡️ Przeczytaj także: Jak dotrzeć do millenialsów Aby zarządzać i śledzić te różnorodne źródła przychodów, ClickUp może podwoić się jako narzędzie do śledzenia budżetu. Użyj go do:

Zarys projektu : Rozpocznij od szczegółowego planu projektu, który rozbija każdy strumień przychodów. Może to obejmować tworzenie zawartości dla partnerów marki, ustawienia merchandisingu i planowanie sesji na żywo

: Rozpocznij od szczegółowego planu projektu, który rozbija każdy strumień przychodów. Może to obejmować tworzenie zawartości dla partnerów marki, ustawienia merchandisingu i planowanie sesji na żywo Lista wymaganych zasobów : Zidentyfikuj wszystkie zasoby, których będziesz potrzebować, od narzędzi do edycji danych powstania wideo po zasoby marketingowe do promocji merchandisingu

: Zidentyfikuj wszystkie zasoby, których będziesz potrzebować, od narzędzi do edycji danych powstania wideo po zasoby marketingowe do promocji merchandisingu Przypisać koszty : Dla każdego strumienia przychodów oszacuj koszty. Możesz użyć Widok obciążenia pracą w ClickUp aby efektywnie przydzielać zasoby zespołu, dostosowując je w razie potrzeby w oparciu o budżet

: Dla każdego strumienia przychodów oszacuj koszty. Możesz użyć Widok obciążenia pracą w ClickUp aby efektywnie przydzielać zasoby zespołu, dostosowując je w razie potrzeby w oparciu o budżet Monitoruj i dostosowuj: Z Pulpity ClickUp można łatwo śledzić zarobki, wydatki i ogólny postęp. Regularne kontrole pozwalają dostosować strategie i utrzymać budżet, zapewniając maksymalizację wysiłków związanych z monetyzacją TikTok

uzyskaj wgląd w postęp projektu w czasie rzeczywistym dzięki kompleksowym danym ClickUp

Pokonywanie typowych wyzwań

Rozwiązywanie problemów związanych z negatywnymi opiniami

Odpowiadanie na komentarze na TikTok jest sztuką, szczególnie jeśli chodzi o te negatywne. Oto pięć złotych zasad, dzięki którym Twoje odpowiedzi będą trafne:

📌 Skup się najpierw na najważniejszych komentarzach

Komentarz: "Wydaje się, że to kopia tego, co [Konkurent] zrobił w zeszłym tygodniu. Dlaczego nie być oryginalnym?"

Odpowiedź: "Dziękujemy za opinię! Zawsze staramy się wprowadzać własne zmiany i ciężko pracujemy nad nowymi pomysłami. Chętnie dowiemy się, co chcielibyście od nas zobaczyć w przyszłości"

📀 Odpowiedz wideo

Komentarz: "Szczerze mówiąc, było to mylące i wcale nie pomogło"

Odpowiedź: (Odpowiedź wideo) "Przykro mi to słyszeć! Doceniam twoją szczerość i chcę wszystko wyjaśnić. Wyjaśnię to krok po kroku w tym wideo. Dziękujemy za danie nam szansy na poprawę"

🌻 Niech to będzie zabawne i autentyczne

Komentarz: "Wow, nie trafiliście z tym w dziesiątkę. Czy ktoś to do zrobienia?"

Odpowiedź: "Robimy notatki na następny raz! Dzięki za trzymanie nas w napięciu - obiecujemy dać z siebie wszystko"

🎧 Regularnie monitoruj nastroje

Komentarz: "To wydaje się głuche, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje. Nie wygląda to dobrze."

Odpowiedź: "Słyszymy cię i doceniamy twoją opinię. Cofamy się o krok, aby lepiej zrozumieć kontekst i upewnić się, że zachowujemy się z szacunkiem. Dziękujemy za pociągnięcie nas do odpowiedzialności"

⏰ Bądź konsekwentny i terminowy

Komentarz: "Ostatnio skomentowałem tutaj i nie otrzymałem odpowiedzi. Chyba nie czytasz komentarzy."

Odpowiedź: "O nie! Przepraszamy, przegapiliśmy cię ostatnim razem. Jesteśmy tu teraz i chętnie porozmawiamy. Twoja opinia jest dla nas ważna i postaramy się być na bieżąco z komentarzami"

Pro Tip: Użyj ClickUp Brain, aby szybko zidentyfikować i odpowiedzieć na negatywne komentarze. Może on pomóc w wykryciu trendów w nastrojach, pozwalając na krok i przemyślane zaangażowanie, nawet gdy opinie są trudne.

Radzenie sobie z przesyceniem treścią

Kiedy zawartość TikTok zaczyna wydawać się powtarzalna, jest to znak, że może nastąpić ustawienie kreatywnego zmęczenia. Oto kilka bardziej widocznych oznak zmęczenia twórczego na TikTok:

Click-Through Rate (CTR) : Jeśli CTR zaczyna spadać, może to oznaczać, że reklama lub zawartość nie przyciąga już uwagi tak jak kiedyś

: Jeśli CTR zaczyna spadać, może to oznaczać, że reklama lub zawartość nie przyciąga już uwagi tak jak kiedyś Cost Per Mille (CPM) : Kiedy TikTok podnosi CPM, zazwyczaj jest to znak, że reklama traci swoją siłę

: Kiedy TikTok podnosi CPM, zazwyczaj jest to znak, że reklama traci swoją siłę Częstotliwość : Ta metryka pokazuje, jak często reklama jest wyświetlana pojedynczemu użytkownikowi. Wysoka częstotliwość może oznaczać nadmierną ekspozycję

: Ta metryka pokazuje, jak często reklama jest wyświetlana pojedynczemu użytkownikowi. Wysoka częstotliwość może oznaczać nadmierną ekspozycję Zasięg: Gdy zasięg ulega stagnacji lub spada, często oznacza to, że zawartość nie dociera już do nowych użytkowników

Aby zwalczyć te problemy, użyj ClickUp Brain podczas sesji burzy mózgów. Oto jak może to pomóc:

Kampanie marketingowe

ClickUp Brain może analizować posty w mediach społecznościowych, recenzje online i ankiety konsumenckie, aby zidentyfikować wartości i obawy odbiorców.

Pozwala to na tworzenie komunikatów, które rezonują emocjonalnie, odpowiadając na konkretne potrzeby

Na przykład, jeśli wprowadzasz na rynek ekologiczne środki czyszczące, AI może pomóc w tworzeniu kampanii takich jak "Oczyść swój dom, oczyść planetę", pozycjonując Twój produkt jako przyjazny dla środowiska.

Odkryj nowe możliwości i podejmuj świadome decyzje dzięki natychmiastowym badaniom ClickUp Brain

Dane powstania zawartości

AI może usprawnić burzę mózgów na temat zawartości, badając popularne hashtagi, analizując popularne blogi i wykrywając luki w zawartości.

Na przykład w niszy podróżniczej ClickUp Brain może zasugerować stworzenie przewodników po ekologicznych miejscach docelowych lub przeprowadzenie wywiadów z orędownikami ekoturystyki.

Przeczytaj również: Jak stworzyć listę kontrolną kampanii marketingowej?

TikTok on the Clock: ClickUp to go Viral

Niech to będzie krótkie i słodkie - tak jak zawartość TikTok!

ClickUp oferuje zestaw narzędzi, które pomogą Ci bez wysiłku planować, tworzyć i śledzić zawartość TikTok, od burzy mózgów z ClickUp Brain po monitorowanie wskaźników za pomocą pulpitów.

Ostatni element układanki? Silne wezwanie do działania (CTA).

Poprowadź swoich widzów do strony docelowej i zwiększ swoje zaangażowanie dzięki jasno określonemu kolejnemu krokowi. Oto przykład na żywo.

Podczas gdy ClickUp jest twoim ostatecznym zarządzanie projektami narzędzie do zarządzania zawartością TikTok, pozwala również wyprzedzać trendy, zapewniając wirusowość na kanałach obserwujących.

Gotowy do zanurzenia się? Zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś i zacznij spełniać swoje marzenia o TikTok!