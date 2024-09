Jak współpracować z influencerami w celu rozwoju marki: 10 skutecznych sposobów

W 2020 roku Dior, globalna marka kosmetyczna i modowa, wprowadziła na rynek 67 odcieni Dior ' kampania influencer marketingowa mająca na celu promocję różnych odcieni podkładu Forever Foundation. Wynik? Ich wskaźnik zaangażowania wzrósł o 120%, a zasięg odbiorców wzrósł o 33%.

Nie tylko te duże marki wykorzystują siłę influencer marketingu. Nawet małe firmy próbują swoich sił w tej dziedzinie.

W rzeczywistości oczekuje się, że influencer marketing będzie miał większy zwrot z inwestycji niż tradycyjne metody reklamowe.

Ciekawi Cię, jak sprawić, by influencer marketing działał dla Twojej marki? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak współpracować z influencerami w celu rozwoju marki.

Czym jest współpraca z influencerami?

Współpraca z influencerami polega na strategicznym partnerstwie, w którym marki łączą siły z osobami, które mają silną obecność w Internecie w określonych niszach. Influencerzy pomagają markom dotrzeć do szerszej publiczności, wykorzystując ich wiarygodność i połączenie z obserwującymi.

Istnieje wiele platform influencerskich, na których taki marketing może naprawdę zabłysnąć:

Instagram: Znany ze swojej atrakcyjności wizualnej i ogromnego zasięgu, jest idealny dla influencerów udostępniających przyciągającą wzrok zawartość i historie

Znany ze swojej atrakcyjności wizualnej i ogromnego zasięgu, jest idealny dla influencerów udostępniających przyciągającą wzrok zawartość i historie TikTok: Idealny dla zawartości wirusowej i angażujących krótkich wideo, które przyciągają młodszą publiczność

Idealny dla zawartości wirusowej i angażujących krótkich wideo, które przyciągają młodszą publiczność LinkedIn: Świetny dla profesjonalnych influencerów, którzy udostępniają branżowe spostrzeżenia i budują połączenia B2B

Rodzaje współpracy z influencerami

Bez względu na to, co sprzedajesz, czy jest to niezbędny element codziennego użytku, czy pożądany luksus, bycie zauważonym jest kluczowe dla Twojej marki. Współpraca z influencerami to świetny sposób do zrobienia tego. Od znanych celebrytów po zwykłych ludzi, odpowiedni influencer może pomóc Twojej marce w połączeniu się z celami na różne sposoby.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów współpracy z influencerami jest sponsorowana zawartość mediów społecznościowych. W takim ustawieniu influencerzy tworzą i udostępniają posty o twojej marce na swoich profilach w mediach społecznościowych w zamian za wynagrodzenie

Będziesz musiał dostarczyć influencerowi wytyczne dotyczące zawartości, polityka mediów społecznościowych i cele marketingowe, aby upewnić się, że zawartość jest zgodna z wizją marki.

Influencerzy muszą jednak ujawnić partnerstwo marki w swoich postach. Współpraca sponsorowana wyglądałaby mniej więcej tak:

Źródło Podczas gdy zawartość sponsorowana jest jedną z najpopularniejszych metod współpracy z influencerami, marki często borykają się ze śledzeniem wyników kampanii, obliczaniem przychodów i zapewnianiem spójności przekazu marki. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania marketingiem pomaga skutecznie zarządzać kampaniami influencerów w różnych niszach. Możesz tworzyć kompleksowe plany marketingowe i realizować wydarzenia promocyjne, niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy dużą kampanią.

Użyj rozwiązania do zarządzania marketingiem ClickUp, aby usprawnić swoje kampanie marketingowe

Może pomóc usprawnić szersze strategie marketingu influencerów, w tym Marketing TikTok, przedstawiając proces zarządzania sponsorowanymi postami influencerów.

Na przykład Szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp pozwala efektywnie organizować i planować posty, planować odpowiednią zawartość za pomocą przejrzystego kalendarza i koordynować działania z influencerami poprzez śledzenie ich wyników i zarządzanie komunikacją w jednym miejscu.

Szablon umożliwia również markom śledzenie postępów kampanii influencerów za pomocą niestandardowych pól i statusów, zapewniając zgodność wszystkiego z celami kampanii.

szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp

Co więcej, ClickUp Brain jest jednym z obowiązkowych narzędzi AI w mediach społecznościowych aby Twoja kampania marketingowa była bardziej angażująca i skuteczna. Możesz podpowiedzieć, jak generować pomysły na kampanie z influencerami, tworzyć briefy dotyczące zawartości i opracowywać marketingowe studia przypadków!

Na szczęście możesz również przechowywać wszystkie swoje zasoby w Dokumenty ClickUp dzięki ClickUp Docs materiały kampanii są uporządkowane i łatwo dostępne. Używaj go do tworzenia praktycznych dokumentów z niezbędnymi funkcjami, takimi jak tabele do organizacji danych, załączniki do szybkich odniesień do przewodników po stylach oraz funkcje osadzania obrazów i multimediów, umożliwiając płynne zarządzanie kampaniami marketingowymi .

2. Prezenty produktowe

Gifting to kolejny popularny sposób budowania partnerstwa z influencerami. Wysyłasz swoje próbki produktów do influencerów, mając nadzieję, że zaprezentują je w swoich relacjach lub postach w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że jeśli oferujesz tylko produkty bez żadnej rekompensaty finansowej, influencerzy nie są zobowiązani do promowania twojej marki. Mogą zdecydować się nie przedstawiać twoich funkcji lub nawet podzielić się negatywnymi opiniami, jeśli nie są pod wrażeniem.

Oto w jaki sposób można podarować produkty, aby współpraca z influencerami przebiegała sprawnie:

Przed wysłaniem produktów nawiąż połączenie z odpowiednimi influencerami. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że będą oni szczerze zainteresowani twoim produktem

Zaproponuj influencerowi promocję jego zawartości na swoich kanałach społecznościowych lub stronie internetowej, co również zwiększy ich zasięg. Może to jednak zadziałać tylko w przypadku mikroinfluencerów

Upewnij się, że Twój produkt jest odpowiedni dla ich zawartości. Nie powinieneś zwracać się do blogerki zajmującej się urodą z gadżetem technicznym, chyba że telefonem z aparatem o wysokiej rozdzielczości, który pokrywa się z ich odsetkami

3. Przejmowanie kont

Zamiast nieustannie wymyślać nową zawartość mediów społecznościowych dla swojej marki, możesz również pozwolić influencerowi przejąć kontrolę nad twoim kontem w mediach społecznościowych

Jest to nie tylko świeże i ekscytujące podejście, ale treści tworzone przez influencerów często osiągają lepsze wyniki niż zwykłe posty marki, ponieważ ludzie podążają za rekomendacjami popularnych influencerów.

Źródło Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić. Możesz zdecydować się na pełne przejęcie konta, w którym influencer uzyskuje bezpośredni dostęp do konta Twojej firmy. Lub, jeśli wolisz mieć większą kontrolę, influencer może po prostu przesłać ci zawartość i podpisy, a ty zajmiesz się publikowaniem.

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy współpracy z influencerami w ramach przejęcia konta:

Upewnij się, że influencer to osoba, z którą już wcześniej współpracowałeś i której ufasz; w końcu to konto Twojej marki!

Przejęcia są zazwyczaj ustawione na określony okres, czy to dzień, tydzień, czy dłużej, w zależności od strategii kampanii marketingowej.

Jeśli zostanie to zrobione w odpowiedni sposób, przejęcie może wprowadzić poważne emocje do kanału i dać odbiorcom świeżą perspektywę.

4. Program ambasadorów marki

Chcesz przenieść współpracę z influencerami na wyższy poziom? Rozważ przekształcenie najlepszych partnerów influencerów w ambasadorów marki. Nie chodzi tu o pojedynczy post; ambasadorzy marki są w tym na dłuższą metę

Ambasadorzy marki to zazwyczaj celebryci lub influencerzy z ogromną liczbą obserwujących, którzy regularnie używają i promują produkty danej marki, udostępniając swoje autentyczne doświadczenia swoim obserwatorom. Mogą oni pełnić funkcję ambasadorów marki w swoim codziennym życiu, reprezentować ją na wydarzeniach, a nawet prowadzić dystrybucję gratisów.

Na przykład, Chris Burkard , znany fotograf, jest ambasadorem marki aparatów Sony.

Źródło Aby jak najlepiej wykorzystać współpracę z ambasadorem marki:

Zapraszaj influencerów do roli ambasadorów marki dopiero po powodzeniu pierwszej współpracy

Wybieraj influencerów, których wartości i styl pasują do Twojej marki, aby zwiększyć skuteczność promocji

Przekazuj im kody rabatowe do udostępniania swoim odbiorcom, tworząc namacalne połączenie między ich poparciem a sprzedażą

5. Organizowanie wydarzeń

Organizowanie wydarzeń to doskonały sposób na połączenie się z influencerami na Instagramie poza przestrzenią cyfrową. Pozwala na pokazanie osobowości influencerów poza kamerą i tworzenie autentycznej zawartości, która rezonuje z odbiorcami.

Źródło Niezależnie od tego, czy jest to niezobowiązujące spotkanie, czy bardziej formalne wydarzenie, wydarzenia dla influencerów stanowią nowy sposób na zaangażowanie i rozrywkę.

Zacznij od wybrania angażujących i zabawnych influencerów, którzy pasują do Twojej marki

Wybierz miejsce, które pasuje do klimatu wydarzenia, niezależnie od tego, czy jest to prywatne spotkanie, funkcja korporacyjna czy zbiórka charytatywna

Spraw, aby Twoje wydarzenie odniosło wyjątkowy sukces dzięki Szablon promocji wydarzenia ClickUp **Szablon pomaga w ustawieniu jasnych celów marketingowych i oś czasu dla promocji wydarzeń, zapewniając organizację i śledzenie.

szablon promocji wydarzeń ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dotrzeć do większej liczby odbiorców przy mniejszych zasobach

Tworzyć materiały promocyjne dla wydarzenia

Zwiększyć rozpoznawalność wydarzenia w społecznościach influencerów

6. Współpraca produktowa

Współpraca z dedykowanym influencerem może stworzyć znaczący szum dla Twojej marki. Jednym ze skutecznych sposobów na uhonorowanie ich wpływu jest nazwanie nowego produktu ich imieniem.

Ten ekskluzywny akcent przyciągnie obserwujących influencera, ponieważ fani często chętnie kupują elementy, które pełnią funkcję imienia ich ulubionego influencera.

Na przykład, McDonald's wprowadził na rynek posiłek BTS po BTS, południowokoreańskim boysbandzie

Źródło Jeśli nie masz bliskiego powiązania z influencerem, nie martw się! Nadal możesz zbadać możliwości współpracy. Skontaktuj się z uznanym influencerem z dużą liczbą fanów i zaproponuj wspólne tworzenie produktu.

Ostatecznie, niezależnie od tego, czy nadajesz produktowi imię influencera, czy współpracujesz nad nowym projektem, celem jest wykorzystanie rynku twórców do zwiększenia odsetków i sprzedaży, zapewniając im jednocześnie możliwość zwiększenia ich oprocentowania.

7. Prezenty

Giveawaye to popularna metoda angażowania odbiorców przez influencerów i promocji produktów różnych marek. W przeciwieństwie do influencer giftingu, w którym influencer otrzymuje produkty bezpośrednio, giveawaye są przeznaczone dla ich obserwujących, aby wygrać nagrody.

Źródło W konkursie typu giveaway dostawca zapewnia nagrody, a influencer tworzy posty reklamujące zarówno konkurs, jak i produkt. Konkursy te są często organizowane na Instagramie i mają proste funkcje, takie jak etykieta znajomych lub udostępnianie postów.

Aby zwiększyć zaangażowanie, influencerzy mogą wymagać od uczestników wykonania dodatkowych czynności, takich jak zdobycie większej liczby obserwujących lub udział w wielu konkursach.

Podczas gdy wiele osób uznaje te konkursy za strategie marketingowe, pokusa wygrywania darmowych nagród zapewnia wysoki poziom uczestnictwa.

8. Produkty lub usługi pod wspólną marką

Produkty lub usługi pod wspólną marką powstają w wyniku strategicznego partnerstwa między marką a influencerem. Współpraca ta łączy unikalne mocne strony i perspektywy obu stron, aby stworzyć coś charakterystycznego i atrakcyjnego.

Zaczyna się od wspólnego opracowania produktu, przy czym influencer wnosi pomysły i opinie, podczas gdy marka zajmuje się produkcją.

Na przykład Hollister, amerykańska marka lifestylowa, współpracowała z Dixie i Charli D'Amelio (znanymi influencerkami TikTok), aby uruchomić Social Tourist, submarkę skupiającą się na ulicznych stylach odzieży.

Wynikiem wspólnej kampanii influencer marketingu jest produkt, który korzysta z innowacyjnego połączenia wiedzy obu partnerów. Takie kampanie zwiększają widoczność produktu poprzez wspólne wysiłki marketingowe, wykorzystując siłę promocyjną zarówno marki, jak i influencera.

9. Konkursy

Konkursy to angażujący sposób na wykorzystanie influencer marketingu. Angażujesz influencerów, aby stworzyć szum i emocje wokół swojej marki.

W typowym konkursie influencer promuje rozdawnictwo lub konkurs na swoich platformach społecznościowych, aby zachęcić swoich obserwujących do wzięcia udziału w konkursie i zdobycia nagród dostarczanych przez markę.

Źródło Większość konkursów jest organizowana na platformach internetowych, takich jak Instagram, gdzie influencerzy mogą poprosić swoich obserwujących o podjęcie określonych działań, takich jak etykieta znajomych, udostępnianie postów lub polubienie komentarzy, aby wziąć udział w konkursie. Zasady konkursu są zwykle proste, ale influencer może dodać dodatkowe kroki, aby zwiększyć zaangażowanie, na przykład wymagając od uczestników śledzenia zarówno kont influencera, jak i marki w mediach społecznościowych.

Konkursy generują emocje i mogą szybko zwiększyć zasięg marki, wykorzystując ustaloną publiczność influencera.

10. Zawartość generowana przez użytkowników

Treści generowane przez użytkowników (UGC) obejmują zawartość tworzoną przez niestandardowych klientów lub obserwujących, a nie przez samą markę. Może to obejmować zdjęcia, recenzje, wideo i referencje udostępniane przez użytkowników, którzy doświadczyli twojego produktu lub usługi.

Zachęcając odbiorców do udostępniania swojej zawartości, uzyskujesz autentyczne rekomendacje, które mogą głębiej rezonować z potencjalnymi klientami.

GoPro jest doskonałym przykładem Marketing UGC . Planuje różne kampanie, takie jak "Photo of the Day Challenge" i "Anything Awesome Challenge" Marka zachęca obserwujących do nagrywania surowego materiału za pomocą GoPro, przesyłania go i otrzymywania nagród, takich jak gotówka lub sprzęt GoPro.

UGC buduje zaufanie i wiarygodność oraz zwiększa zasięg marki. Kiedy użytkownicy udostępniają swoje pozytywne doświadczenia, skutecznie stają się zwolennikami marki, umożliwiając marketing szeptany. Jest to opłacalny sposób na generowanie angażującej zawartości i budowanie poczucia wspólnoty dla swojej marki.

Rola marketingu afiliacyjnego we współpracy z influencerami

Marketing afiliacyjny jest niezbędny, jeśli chodzi o współpracę z influencerami. Chodzi tu o współpracę opartą na wynikach, w ramach której influencerzy otrzymują prowizję za każdego wygenerowanego leada lub sprzedaż poprzez swoje unikalne linki lub kody rabatowe.

Źródło Dla marek marketing afiliacyjny jest korzystny. Możesz dokładnie zobaczyć, jak dobrze radzą sobie promocje Twojego influencera i płacisz tylko za wyniki. Oznacza to, że budżet marketingowy idzie dalej i jest bezpośrednio powiązany ze sprzedażą.

To także świetna oferta dla influencerów. Zarabiają prowizje w oparciu o powodzenie, co może sprawić, że ich promocje będą jeszcze bardziej entuzjastyczne. Ponadto daje im to dodatkowy strumień dochodów, podczas gdy oni wykorzystują swój wpływ do generowania rzeczywistych wyników dla marki.

Zasadniczo marketing afiliacyjny sprawia, że współpraca z influencerami jest bardziej satysfakcjonująca i oparta na wynikach dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jak nawiązać lepszą współpracę z influencerami

Budowanie silnego partnerstwa z influencerami może być proste, gdy zapoznasz się z tym procesem. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby zwiększyć wysiłki marketingowe influencerów i zapewnić powodzenie współpracy.

1. Ustaw wyczyszczone cele i wynagrodzenie

Powodzenie współpracy z influencerami zaczyna się od dobrze zdefiniowanych celów kampanii. Gdy cele są wyczyszczone, influencerzy mogą tworzyć zawartość, aby je osiągnąć. Na przykład, jeśli nacisk kładziony jest na świadomość marki, influencer może skłaniać się ku tworzeniu wirusowej zawartości, którą można udostępniać, zamiast naciskać na bezpośrednie konwersje.

Równie ważne jest połączenie wynagrodzenia z tymi celami. Świetnym motywatorem jest hybrydowy model płatności, oferujący zarówno opłatę podstawową, jak i zachęty do osiągania wyników. Można również negocjować inne modele płatności z influencerami, w tym opłatę ryczałtową za post, koszt za kliknięcie i koszt za pozyskanie.

Zacznij od oszacowania swojego budżetu i przyjrzyj się następującym czynnikom przy podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniu

Liczba obserwujących: Upewnij się, że influencerzy mają prawdziwych obserwujących, a nie boty

Upewnij się, że influencerzy mają prawdziwych obserwujących, a nie boty Wskaźnik zaangażowania: Duża liczba obserwujących z niskim wskaźnikiem zaangażowania nie przyniesie dużej wartości dodanej. Zamiast tego wybierz niszowych influencerów, którzy zbudowali lojalną społeczność

Duża liczba obserwujących z niskim wskaźnikiem zaangażowania nie przyniesie dużej wartości dodanej. Zamiast tego wybierz niszowych influencerów, którzy zbudowali lojalną społeczność Kreatywność: Do zrobienia researchu i oceny poziomu kreatywności influencera. Przyjrzyj się ich wcześniejszym wideo i postom i zobacz, jak dobrze integrują sponsorowane produkty ze swoją zawartością

Do zrobienia researchu i oceny poziomu kreatywności influencera. Przyjrzyj się ich wcześniejszym wideo i postom i zobacz, jak dobrze integrują sponsorowane produkty ze swoją zawartością Rodzaj zawartości: Posty statyczne lub karuzelowe mają zazwyczaj niższe opłaty. Za zawartość wideo trzeba jednak zapłacić więcej

Możesz użyć Szablon KPI ClickUp do ustawienia wskaźników KPI i celów influencer marketingu. Szablon pomaga śledzić i wizualizować kluczowe wskaźniki wydajności. Możesz uzyskać widoczność wyników kampanii i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

szablon clickUp kpi

2. Budowanie autentycznych relacji z influencerami

Silne partnerstwa wykraczają poza transakcje. Rozwijają się dzięki autentycznym powiązaniom. Kiedy inwestujesz czas w zrozumienie swoich influencerów i ich kreatywnego stylu, jest bardziej prawdopodobne, że będą oni tworzyć zawartość, która naprawdę rezonuje z odbiorcami.

Na przykład, gdy marka kosmetyczna współpracuje z popularnym artystą makijażu, danie mu swobody tworzenia własnych tutoriali może zwiększyć zaangażowanie, ponieważ zawartość wydaje się autentyczna.

Co więcej, dostarczenie swobody twórczej influencerom sprzyja zaufaniu i prowadzi do silniejszej, długoterminowej współpracy. Ponieważ wnoszą oni swój osobisty charakter do marki, odbiorcy mają większe połączenie z zawartością.

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Podpowiedzi AI dla influencer marketingu do tworzenia strategii influencer marketingu i uzyskiwania pomysłów na współpracę.

Użyj ClickUp Brain do tworzenia strategii influencer marketingu i poznaj najlepsze praktyki współpracy

3. Skoncentruj się na potrzebach odbiorców

Zrozumienie odbiorców jest kluczowe w każdej kampanii influencer marketingu. Każda platforma przyciąga różne typy użytkowników. Młodsi odbiorcy mogą skłaniać się ku nieformalnym, zakulisowym relacjom Hacki na TikTok i zawartości, podczas gdy profesjonaliści mogą preferować bardziej dopracowane posty na LinkedIn lub filmy instruktażowe na YouTube.

Współpraca z influencerami, którzy wiedzą, na co reagują ich odbiorcy, może znacznie poprawić wyniki kampanii. W miarę postępu kampanii, dostosowywanie się do opinii odbiorców i poziomów zaangażowania pomaga utrzymać świeżość i aktualność zawartości.

4. Korzystanie z narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi w celu usprawnienia kampanii

Zarządzanie wieloma influencerami może być skomplikowane, ale narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi znacznie to ułatwiają. Możesz używać szablonów dla influencerów tdo zarządzania zasięgiem influencerów, śledzenia wyników i usprawniania płatności, zwalniając czas na skupienie się na budowaniu kreatywnych partnerstw. Szablon umowy z ClickUp dla influencerów jest dostawcą solidnego rozwiązania do płynnego zarządzania współpracą z influencerami. Upraszcza proces tworzenia i obsługi umów z influencerami, oferując scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi aspektami umów.

szablon umowy dla influencerów ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Określić kluczowe warunki umowy partnerskiej

Zapewnić płatności i zwrot kosztów oraz wszystkie inne szczegóły

Udostępnianie praw użytkowania i uprawnień

5. Pomiar wskaźników wydajności

Monitorowanie wydajności jest niezbędne, aby kampanie influencerów przynosiły znaczące wyniki i uzyskiwały wyższy zwrot z inwestycji. Wskaźniki takie jak wskaźniki zaangażowania, dane dotyczące konwersji i interakcji z odbiorcami zapewniają głębszy wgląd niż zwykłe śledzenie liczby obserwujących. Pulpity ClickUp mogą być w tym szczególnie pomocne. Zapewniają one scentralizowany widok wyników kampanii influencerów, umożliwiając nadzorowanie ich pracy w czasie rzeczywistym. Konsekwentne analizowanie wyników kampanii pomaga również w podejmowaniu decyzji opartych na danych i ulepszaniu przyszłych kampanii w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników.

Na przykład, jeśli okaże się, że influencer generuje znaczny ruch, ale nie przekształca go w sprzedaż, może to wskazywać na potrzebę dostosowania zawartości lub komunikatów. Możesz też chcieć wykorzystać ich do większej liczby kampanii zwiększających świadomość marki.

użyj pulpitu kampanii ClickUp, aby śledzić i wizualizować postępy_

6. Utrzymuj otwartą komunikację

Wyczyszczona, ciągła komunikacja jest kluczem do utrzymania kampanii na właściwym torze. Influencerzy muszą rozumieć Twoje oczekiwania, ale ich opinie są równie cenne. Regularne omawianie celów, postępów i wszelkich wyzwań pomaga zapewnić, że wszyscy są na dobrej drodze.

Jednak najpierw powinieneś mieć większą jasność co do swoich odbiorców docelowych. Możesz użyć Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp szablon pomaga zidentyfikować odpowiednie kanały promocji i stworzyć możliwe do wykonania kroki w celu dotarcia do grupy docelowej.

szablon strategii clickup go to market

7. Dywersyfikacja puli influencerów

Współpraca z influencerami z różnych zakresów, od mikro do makro i mega influencerów, daje dostęp do różnych grup demograficznych i segmentów odbiorców. Influencerzy różnią się znacznie pod względem zasięgu i wpływu. Wpływowi celebryci zapewniają szeroką widoczność, podczas gdy mniejsi twórcy o tej samej niszy często sprzyjają silniejszym połączeniom z odbiorcami

Połączenie obu typów influencerów w strategii pomaga osiągnąć rozszerzenie zasięgu przy jednoczesnym głębokim zaangażowaniu określonych segmentów odbiorców.

Na przykład, firma technologiczna może współpracować z wybitnym recenzentem gadżetów, aby przyciągnąć uwagę zarówno entuzjastów technologii, jak i zwykłych konsumentów. Włączenie Influencer AI aby zapewnić unikalne spojrzenie na pojawiające się technologie, może również wzmocnić wysiłki marketingowe.

Rzeczy, których należy unikać podczas współpracy z influencerami

Współpraca z influencerami może być idealna dla kampanii, ale istnieją pułapki, których należy unikać.

Skupianie się na liczbie obserwujących zamiast na zaangażowaniu

Częstym błędem popełnianym przez marki jest założenie, że duża liczba obserwujących równa się powodzeniu kampanii. Ale same liczby nie mówią wszystkiego.

Możesz znaleźć influencerów z setkami tysięcy obserwujących, ale jeśli ich publiczność nie angażuje się aktywnie w ich zawartość, prawdopodobnie nie przyniesie to korzyści Twojej marce. Zaangażowanie napędza znaczące połączenia z potencjalnymi klientami

Brak do zrobienia odpowiedniego researchu

Podejmowanie współpracy bez dokładnego sprawdzenia influencera może prowadzić do marnowania zasobów. Kluczowe jest zbadanie potencjalnych influencerów, aby upewnić się, że są zgodni z wartościami Twojej marki, przemawiają do Twoich odbiorców i tworzą wysokiej jakości zawartość, która pasuje do Twojej marki. Współpraca działa najlepiej, gdy twórca zawartości naprawdę kocha twój produkt lub usługę.

Mikrozarządzanie influencerem

Chociaż konieczne jest przekazanie influencerom wytycznych, bycie sztywnym może zaszkodzić kampanii. Influencerzy znają swoich odbiorców lepiej niż ktokolwiek inny i dlatego ich obserwatorzy im ufają.

Jeśli tłumisz ich kreatywność zbyt surowymi instrukcjami, zawartość może wyglądać na wymuszoną, nienaturalną lub nadmiernie promocyjną, co może zniechęcić ich odbiorców.

Zamiast mikrozarządzać każdym szczegółem, zaoferuj jasne wytyczne i kluczowe punkty, ale resztę pozostaw ich kreatywności. Influencerzy wiedzą, jak zrównoważyć promocję marki z zachowaniem osobistego stylu.

Mierzenie powodzenia współpracy z influencerami

Praca nie kończy się po naciśnięciu przycisku post w kampanii influencerów. Aby naprawdę ocenić powodzenie współpracy, należy rozpocząć analizę po zakończeniu kampanii.

Ustawienie realistycznych oczekiwań

Ustal osiągalne cele od samego początku. Influencer marketing to strategia długoterminowa, więc szybkie wygrane nie zawsze są gwarantowane. Dostosuj swoje cele do odbiorców i zasięgu influencera, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Zdefiniuj wyczyszczone cele i KPI

Wiedz dokładnie, do czego dążysz. Czy chcesz zwiększyć świadomość marki lub zwiększyć liczbę obserwujących w mediach społecznościowych? Zdefiniowanie jasnych celów i śledzenie wskaźników KPI, takich jak wyświetlenia, zaangażowanie, konwersje lub ruch, ułatwi mierzenie powodzenia.

Śledzenie wyników influencerów

Śledzenie zakładek dotyczących wydajności influencera podczas całej kampanii jest niezbędne. Korzystając z analiz i narzędzia marketingu influencerów można monitorować zasięg, zaangażowanie i konwersje sprzedaży. Dane te zapewniają wgląd w to, co działa dobrze, a co wymaga korekty, pomagając udoskonalić przyszłe kampanie w celu uzyskania lepszych wyników.

Twórz skuteczne kampanie influencer marketingu z ClickUp!

Influencer marketing niezaprzeczalnie kształtuje przyszłość reklamy. Chociaż współpraca z influencerami wiąże się z własnym zestawem rozważań, podstawowe podejście do ustawienia kampanii pozostaje spójne: przeprowadź dokładne badania, ustal budżet, wyznacz jasne cele, wybierz odpowiednich influencerów oraz stale oceniaj i dostosowuj swoją strategię.

Opanuj te podstawy, a prowadzenie różnorodnych kampanii z influencerami stanie się płynną częścią twoich wysiłków marketingowych.

Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowych zasobów, aby rozwinąć swoją strategię, oprogramowanie do zarządzania marketingiem ClickUp oferuje bardziej usprawnione podejście do zarządzania kampaniami influencerów. Pomaga organizować plany, śledzić wyniki i łatwo osiągać cele marketingowe. Zarejestruj się w ClickUp aby usprawnić zarządzanie kampaniami i zwiększyć wysiłki marketingowe!