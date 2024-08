Influencerzy AI: Śledź, kto mówi o najnowszych trendach AI

O AI mówi się w całym mieście. Bycie na bieżąco z rozwojem AI staje się kluczowe, jeśli nie chcesz pozostać w tyle.

A czy jest lepszy sposób na otrzymywanie aktualizacji niż podążanie za najlepszymi umysłami w Businessie? Znacznie łatwiej jest nadążać za trendami, gdy podąża się za tymi, którzy je ustawili.

Dlatego stworzyliśmy listę 10 najlepszych influencerów AI, którzy są wizjonerami kształtującymi scenę AI i prowadzącymi rozmowy na temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Jeśli jesteś marketerem, ekspertem od mediów społecznościowych lub chcesz uczyć się od prawdziwych liderów w świecie AI, ta lista pomoże ci dobrze zrozumieć ich wkład.

Czym są influencerzy AI?

Influencerzy AI to eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji - naukowcy, technolodzy, przedsiębiorcy, nauczyciele lub liderzy myśli_, którzy udostępniają swoją wiedzę i spostrzeżenia innym. Wyjaśniają niuanse, przypadki użycia i znaczenie AI dla całego świata.

Osoby mające wpływ na AI aktywnie przyczyniają się do zrozumienia aspektów technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją i rozwoju narzędzi AI.

Ci popularni wirtualni influencerzy angażują się za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak platformy mediów społecznościowych, publikacje akademickie, konferencje i fora branżowe, aby dzielić się swoją wiedzą i perspektywami na tematy związane z AI.

Krótko mówiąc, pomagają nam lepiej zrozumieć AI i zrozumieć, jak może ona zmienić nasze życie w przyszłości.

10 influencerów AI, których warto śledzić

Przeglądając wiele profili, starannie wybraliśmy 10 liderów myśli i pionierów AI, którzy napędzają znaczący rozwój i oferują cenne spostrzeżenia i wiedzę.

Śledź tych influencerów, aby być na bieżąco z AI:

przez X Samuel Harris Altman jest założycielem i dyrektorem generalnym OpenAI - jednej z najbardziej znanych organizacji przewodzących wiośnie AI.

Open AI opracowała różne duże modele AI oparte na języku (LLM), modele AI o otwartym kodzie źródłowym i zaawansowane modele generowania obrazów (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT , popularny asystent generatywnej sztucznej inteligencji i darmowy chatbot, również opiera się na systemie sztucznej inteligencji zbudowanym przez OpenAI.

W wieku ośmiu lat Sam zaczął kodować, co doprowadziło go do współzałożenia Tools for Humanity w 2019 roku. Jest to organizacja, która buduje systemy zaprojektowane do skanowania oczu ludzi w celu zapewnienia uwierzytelnienia i weryfikacji dowodów utrzymania w celu przeciwdziałania oszustwom. W latach 2014-2019 pełnił również funkcję prezesa akceleratora startupów Y Combinator.

Obecnie, z ogromną liczbą 2,5 miliona obserwujących na X, Sam aktywnie udostępnia aktualizacje dotyczące postępów Open AI i innowacji w narzędziach AI jednocześnie przyczyniając się do jego projektów Apollo (Apollo to fundusz na wczesnej scenie, który inwestuje w projekty księżycowe). Dużo inwestuje w badania nad bezpieczeństwem AI, aby zapewnić kontrolę nad potężnymi systemami AI. Jest ważnym głosem kształtującym politykę wokół zaawansowanej sztucznej inteligencji.

przez X Dr Fei Fei Li jest influencerem AI, współdyrektorem Stanford's Institute for Human-Centered AI i inauguracyjnym profesorem Sequoia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda.

Była wiceprezesem w Google i pełniła funkcję głównego naukowca ds. AI/ML w Google Cloud.

Została powołana do tablicy X w 2020 roku jako niezależny dyrektor, aby kierować postępem w zakresie AI społecznościowej i oceniać wykorzystanie AI Narzędzi AI dla mediów społecznościowych do nadzorowania swojej platformy.

Z ponad 445 tysiącami obserwujących na X, Li niedawno udostępniała swoją nadchodzącą książkę The Worlds I See, opartą na ciekawości, eksploracji i odkryciach u zarania AI.

Niedawno została nazwana "matką chrzestną" AI jako narodowy głos opowiadający się za etyką i różnorodnością w STEM i AI.

Li wymyśliła również ImageNet i ImageNet Challenge, wielkoskalowy zbiór danych i wysiłek benchmarkingowy przyczyniający się do najnowszego rozwoju AI i głębokiego uczenia się.

przez X Dr Andrew Ng, z 943 tysiącami obserwujących na X, jest założycielem DeepLearning.AI, założycielem i dyrektorem generalnym Landing AI oraz prezesem i założycielem Coursera.

W 2011 roku Andrew kierował rozwojem głównej platformy MOOC (Massive Open Online Courses) na Uniwersytecie Stanforda, umożliwiając kurs uczenia maszynowego (ML) oferowany ponad 100 000 studentom online na Coursera. Jego klasy Coursera dotarły do ponad 3 milionów studentów na całym świecie.

Były naukowiec Baidu i Google Brain, jest autorytetem w dziedzinie uczenia maszynowego i edukacji AI. Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych z zakresu robotyki i uczenia maszynowego, a dzięki swojej pracy w AI zmienił życie niezliczonej liczby osób.

W 2013 roku został uznany za "najbardziej wpływową osobę na świecie" przez Time 100.

Jako adiunkt na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda udostępnia swoją wiedzę i wizję edukacji i zastosowań AI. Nadal publikuje przełomowe badania rozwijające głębokie uczenie się.

przez X Kate Crawford, z około 83 tysiącami obserwujących na X, jest znanym ekspertem badającym wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo.

Jej praca obejmuje dwie dekady ewolucji AI i koncentruje się na zrozumieniu, w jaki sposób duże zbiory danych, uczenie maszynowe i AI wpływają na historię, politykę, pracę i środowisko.

Jest szanowanym naukowcem w Microsoft Research New York i USC Annenberg i współpracuje z uznanymi czasopismami naukowymi, takimi jak Nature i Science.

Unikalne projekty Kate, takie jak "Anatomy of an AI System" i "Excavating.ai", zdobyły prestiżowe nagrody i miejsca w najważniejszych muzeach. "Anatomy of an AI System" analizuje cały łańcuch dostaw i przepływ danych za urządzeniem Amazon Echo. . Z drugiej strony Excavating.ai to etnograficzne studium, które ujawnia ideologie, wartości i uprzedzenia, które stają się osadzone w systemach AI w oparciu o światopogląd twórców AI.

Oba projekty miały wpływ na wykazanie często ukrytych ludzkich elementów i wymiarów etycznych w systemach AI. Prace Crawford, w tym jej książka Atlas of AI, wzywają do większej przejrzystości i odpowiedzialności za to, w jaki sposób wartości tych, którzy je tworzą, kształtują AI.

Współzałożycielka AI Now Institute, Crawford koncentruje się na społecznych implikacjach AI, co jest zgodne z obawami marketerów i specjalistów od mediów społecznościowych wykorzystujących AI.

przez X Ian J. Goodfellow, informatyk i inżynier, wywarł znaczący wpływ na polu sztucznych sieci neuronowych i głębokiego uczenia.

Przełomowy pomysł Goodfellowa, cieszącego się znaczną popularnością w społeczności AI, pojawił się podczas przypadkowego spotkania w 2014 roku. Podczas pogawędki z przyjaciółmi opracował on koncepcję metody samodzielnego generowania obrazów przez komputery, bez interwencji człowieka. Doprowadziło to do powstania sieci GAN (Generative Adversarial Networks).

Kluczową ideą stojącą za sieciami GAN jest przeciwstawienie sobie dwóch sieci neuronowych w celu wygenerowania nowych, syntetycznych danych przypominających zbiór danych szkoleniowych. Dwie sieci grają w ciągłą grę, poprawiając się, aż wygenerowane instancje będą nie do odróżnienia od rzeczywistych danych.

Goodfellow, obecnie naukowiec w DeepMind, zastanawia się nad swoją nieoczekiwaną sławą, uznając ją za nieco surrealistyczną. Mimo to poświęca się przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystaniu swoich odkryć. Jego wizja obejmuje ochronę etycznego wykorzystania AI, sprawy, którą z pasją popiera.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

przez LinkedIn Allie Miller jest przedsiębiorcą, doradcą i inwestorem AI.

Z ponad milionem obserwujących na LinkedIn, aktywnie przyczynia się do edukacji w zakresie sztucznej inteligencji, przemawia na temat AI na całym świecie, doradza w zakresie globalnej polityki publicznej AI i tworzy zasoby edukacyjne dla Business, aby osiągnąć sukces dzięki AI. Jest popularnym wirtualnym influencerem promującym edukację w zakresie AI na platformach mediów społecznościowych.

Wcześniej kierowała Machine Learning Business Development dla startupów i Venture Capital w Amazon (AWS).

Od podstaw rozwijała Business w ramach AWS, doradzając i wspierając najlepszych badaczy uczenia maszynowego, założycieli i inwestorów na całym świecie.

Wcześniej Allie osiągnęła kamień milowy jako zwycięzca krajowych konkursów innowacji i została najmłodszą kobietą, która opracowała produkt AI w IBM.

Została powszechnie uznana za "AI Innovator of the Year" przez AIconic w 2019 roku i LinkedIn Top Voice for Technology and AI przez wiele lat. Śledź ją, aby uzyskać informacje na temat sztucznej inteligencji i technologii, spostrzeżenia i porady dotyczące pracy.

przez X Tabitha Goldstaub jest przedsiębiorcą technologicznym koncentrującym się na wpływie AI. Jest współzałożycielką CogX, platformy internetowej, która gromadzi naukowców i decydentów politycznych w celu omawiania postępów w dziedzinie AI, i pełniła funkcję przewodniczącej brytyjskiej rządowej Rady ds.

Goldstaub ma ponad 15 tys. obserwujących na Linkedin i ponad 14 tys. obserwujących na X. Jest aktywnie zaangażowana w organizacje takie jak TechUK i Alan Tiring Institute, doradzając w sprawach AI i technologii.

Udostępniając swoje osobiste doświadczenia, Goldstaub jest autorem How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI. Zajmuje się prognozą trendów AI i pomaga Businessowi w etycznym stosowaniu AI poprzez usługi doradcze.

Znalazła się na liście "30 under 30" Media Week w 2012 roku. Co więcej, znalazła się na liście "Silicon 60" gazety London Evening Standard w 2014 roku. Zdobyła również nagrodę "Amy Johnson Award" przyznawaną przez Society of Women's Engineering.

przez X Yann LeCun, główny naukowiec ds. AI w Facebooku i szanowany profesor na Uniwersytecie Nowojorskim, ma znaczną liczbę obserwujących - 625 tys. na LinkedIn i 641 tys. na Twitterze. Jest dobrze znany ze swojej wiedzy w zakresie AI, uczenia maszynowego, wizji komputerowej i robotyki.

Pod koniec lat 80. zaproponował architekturę do budowy sieci neuronowych, które pomagają komputerom rozpoznawać obrazy. W wyniku tej przełomowej pracy powstały konwolucyjne sieci neuronowe, które są obecnie szeroko stosowane do rozpoznawania obrazów, wideo i mowy.

Jest również jednym z czołowych twórców technologii kompresji obrazu DjVu, która pomogła uczynić obrazy cyfrowe wyraźniejszymi i skompresować je bez utraty jakości.

Ma na swoim koncie prestiżowe wyróżnienia, w tym między innymi Nagrodę Turinga (2019) i Kawalera Francuskiej Legii Honorowej (2023).

Obecnie kieruje badaniami nad sztuczną inteligencją w Facebooku i jest głośnym obrońcą technologii AI, twierdząc, że "doomeryzm AI jest skazany na zagładę"

przez X Timnit Gebru, informatyk z Erytrei i Etiopii, z liczbą 165 tys. obserwujących na Twitterze i 40 tys. na LinkedIn, bada sztuczną inteligencję, koncentrując się na uprzedzeniach w algorytmach i eksploracji danych. Jest założycielką i dyrektorem wykonawczym Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Stanforda i odbyła staż podoktorski w Microsoft Research w grupie FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), gdzie badała stronniczość algorytmów w projektach mających na celu uzyskanie wglądu w dane.

Jej badania w Microsoft w 2017 roku ujawniły wady rozpoznawania twarzy przez AI, ujawniając uprzedzenia wobec kobiet i osób kolorowych. Podkreślono, że ustawienia danych używane do trenowania algorytmu zawierały kilka zdjęć białych mężczyzn, ale bardzo niewiele czarnoskórych kobiet. Wyniki zmusiły IBM i Microsoft do aktualizacji swoich ustawień danych.

Jest współzałożycielką organizacji "Black in AI", promującej różnorodność wśród badaczy AI. Gebru zyskała uznanie za swoją wiedzę z zakresu etycznej sztucznej inteligencji, zdobywając miejsca wśród "50 największych liderów na świecie" magazynu Fortune, wpływowych postaci naukowych magazynu Nature i najbardziej wpływowych ludzi w 2022 roku magazynu Time.

Kierowała również zróżnicowanym zespołem AI w Google, kwestionując normy branżowe i wspierając krytyczną pracę, która zmieniła świat Glosariusz AI .

via X Rachel Thomas jest informatykiem i współzałożycielką firmy fast.ai, która udostępnia edukację w zakresie AI. Prowadzi kursy na temat odpowiedzialnego rozwoju AI, dzięki czemu praktycy łagodzą szkodliwe uprzedzenia. Jej darmowe kursy zyskały uznanie krytyków w publikacjach takich jak The Economist, MIT Tech Review i Forbes.

Jest również dyrektorem-założycielem Center for Applied Data Ethics na Uniwersytecie w San Francisco i ma 90 tys. obserwujących na Twitterze.

Posiada tytuł doktora matematyki Uniwersytetu Duke. Na początku swojej kariery pracowała jako analityk danych i inżynier oprogramowania w firmie Uber.

Thomas została wyróżniona przez Forbes jako jedna z 20 Incredible Women in AI i znalazła się w książce Women Tech Founders on the Rise. Jej zaangażowanie w etykę danych, rozszerzenie wkładu w edukację w zakresie głębokiego uczenia się i wpływowe pisma podkreślają jej znaczący wpływ na AI.

Jej wpływ rozciąga się daleko i szeroko, a jej teksty dotarły do ponad miliona czytelników i zostały przetłumaczone na chiński, hiszpański, koreański i portugalski, a także dziewięciokrotnie znalazły się na pierwszej stronie Hacker News.

