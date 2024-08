Jak dotrzeć do millenialsów

Milenialsi - osoby urodzone w latach 1981-1996, które przeszły od telefonów stacjonarnych do smartfonów i od kaset VHS do usług streamingowych. Pokolenie to jest obecnie kluczowym rynkiem docelowym i nie bez powodu: Ich siła nabywcza i lojalność wobec marki są nie do przecenienia.

W przeciwieństwie do pokolenia Z (urodzonego między 1997 a 2012 rokiem), które dorastało w pełni zanurzone w kulturze internetowej, millenialsi poruszają się na granicy między analogową przeszłością a cyfrową teraźniejszością, co daje im wyjątkową perspektywę na technologię i konsumpcjonizm.

Aby dowiedzieć się, jak sprzedawać millenialsom, musisz najpierw zrozumieć ich wartości, takie jak autentyczność, zrównoważony rozwój i znaczące doświadczenia. Marki takie jak Chipotle, Netflix i Uber odniosły sukces w zdobywaniu zainteresowania milenialsów, a dzięki odpowiedniej strategii Ty też możesz!

Zrozumienie grupy docelowej milenialsów

Milenialsi (czyli pokolenie Y) byli świadkami wielu wzlotów i upadków w swoich latach formacyjnych - 11 września, Wielkiej Recesji, wielu poważnych krachów rynkowych, a ostatnio pandemii COVID-19 i kryzysu kosztów utrzymania. To pokolenie naprawdę widziało wszystko. Mają również ogromne długi z tytułu kredytów studenckich, które utrudniają utrzymanie stabilności finansowej podczas rosnącej inflacji.

Te doświadczenia ukształtowały ich w inny sposób. Ich nawyki zakupowe, myślenie o pieniądzach i spojrzenie na życie są dalekie od tych, które mieli ich poprzednicy. Są świadomi społecznie i szukają marek, które są zgodne z ich wartościami. Wspierają firmy, które są zrównoważone, etyczne i wspierają społeczność. Szukają zakupów zorientowanych na wartość i szukają znaczących doświadczeń.

Zbadajmy teraz, co sprawia, że millenialsi są millenialsami.

Dlaczego są ważni dla marketerów?

Millenialsi już się stali największą pokoleniową siłą roboczą w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. , a w 2022 r. stali sięnajwiększą częścią populacji USA. Wraz z przechodzeniem na emeryturę osób z wyżu demograficznego, reprezentacja millenialsów będzie nadal rosła. Ta sama wielkość demograficzna sprawia, że są oni ważnym segmentem rynku, do którego można dotrzeć

największą pokoleniową siłą roboczą , a w 2022 r. stali sięnajwiększą częścią populacji USA. Wraz z przechodzeniem na emeryturę osób z wyżu demograficznego, reprezentacja millenialsów będzie nadal rosła. Ta sama wielkość demograficzna sprawia, że są oni ważnym segmentem rynku, do którego można dotrzeć Milenialsi są bardziej skłonni do zatrudnienia, posiadania własnych pieniędzy i nie są zależni od nikogo przy dokonywaniu dużych zakupów . Mogą szybko podejmować decyzje zakupowe, jeśli marka zrobi na nich wrażenie

. Mogą szybko podejmować decyzje zakupowe, jeśli marka zrobi na nich wrażenie W miarę jak millenialsi rozwijają swoją karierę i gromadzą bogactwo, ich siła nabywcza stale rośnie . Ukierunkowanie na tę grupę demograficzną i zdobycie jej lojalności przynosi znaczące zyski, gdy wkraczają oni w wiek dojrzały

. Ukierunkowanie na tę grupę demograficzną i zdobycie jej lojalności przynosi znaczące zyski, gdy wkraczają oni w wiek dojrzały Milenialsi są cyfrowymi tubylcami. Są wczesnymi użytkownikami nowych technologii i aktywnie korzystają z platform mediów społecznościowych, dzięki czemu marketerom wygodnie jest dotrzeć do nich za pośrednictwem cyfrowych kanałów marketingowych

Preferencje zakupowe i wydatki millenialsów

Teraz dowiedzmy się, jakie są preferencje zakupowe i wydatki tego pokolenia:

1. Doświadczenie przed dobrami materialnymi

Według ankiety przeprowadzonej przez Eventbrite, już prawie dekadę temu, 78% millenialsów wolało wydać pieniądze na wydarzenie (koncerty, występy komediowe) lub doświadczenie (podróże, sporty przygodowe) niż na zakup czegoś pożądanego.

Wynika to z dwóch możliwych powodów:

Pokolenie millenialsów dorastało w kulturze, w której dobra materialne były wykorzystywane do pokazywania bogactwa, a oni sami nabrali awersji do tej praktyki

Zawirowania gospodarcze i zadłużenie z tytułu kredytów studenckich utrudniły posiadanie domu lub nowego pojazdu, skłaniając ich do inwestowania w coś, na co ich stać i z czego mogą czerpać przyjemność, tj. w znaczące doświadczenia

2. Preferowanie zakupów online

Raport CouponFollow Millennial Shopping Habits Report mówi, że 80% millenialsów robi większość zakupów online .

Ze względu na ich obeznanie z technologią i doświadczenie w przetrwaniu pandemii, millenialsi są naturalnie przyciągani do witryn e-commerce. Tutaj podejmują decyzje na podstawie dostępnych ofert i opinii klientów.

Skłonność do subskrypcji: Od Netflix, Amazon Prime i Spotify Premium po produkty B2B, millenialsi są głęboko zaangażowani w cyfrowy model subskrypcji, ponieważ lubią elastyczność, jaką im zapewnia. Są jednak również świadomi tego, gdzie wydają swoje pieniądze w czasach wysokiej inflacji. Według badania Deloitte z 2023 r,32% millenialsów anulowało płatną usługę rozrywkową, aby zaoszczędzić pieniądze

Od Netflix, Amazon Prime i Spotify Premium po produkty B2B, millenialsi są głęboko zaangażowani w cyfrowy model subskrypcji, ponieważ lubią elastyczność, jaką im zapewnia. Są jednak również świadomi tego, gdzie wydają swoje pieniądze w czasach wysokiej inflacji. Według badania Deloitte z 2023 r,32% millenialsów anulowało płatną usługę rozrywkową, aby zaoszczędzić pieniądze Preferowanie zrównoważonego rozwoju: Klienci milenialsi poszukują etycznie wytwarzanych, ekologicznych produktów w trosce o zmiany klimatyczne. Zgodnie z badaniem kohorty McKinsey US z 2020 r,75% tysiącletnich respondentów twierdzi, że bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy dokonywaniu luksusowych zakupów

Nawyki millenialsów w zakresie konsumpcji mediów

Mniej telewizji, więcej OTT: Milenialsi wolą usługi OTT, takie jak Netflix, Hulu i Amazon Prime od tradycyjnej telewizji kablowej. Według Statista, około88 procent milenialsów subskrybuje usługę przesyłania strumieniowego wideo i spędza średnio 105 minut tygodniowo na oglądaniu treści wideo za pośrednictwem smartfona

Milenialsi wolą usługi OTT, takie jak Netflix, Hulu i Amazon Prime od tradycyjnej telewizji kablowej. Według Statista, około88 procent milenialsów subskrybuje usługę przesyłania strumieniowego wideo i spędza średnio 105 minut tygodniowo na oglądaniu treści wideo za pośrednictwem smartfona Korzystanie z mediów społecznościowych: 35% millenialsów korzysta z YouTube, aby wyszukiwać produkty przed zakupem, podczas gdy 26% korzysta z Facebooka. Może to brzmieć obiecująco dla firm, ale rosnąca popularność blokerów reklam zmusza marketerów do szukania alternatywnych sposobów promowania swoich produktów za pomocą mediów społecznościowych

35% millenialsów korzysta z YouTube, aby wyszukiwać produkty przed zakupem, podczas gdy 26% korzysta z Facebooka. Może to brzmieć obiecująco dla firm, ale rosnąca popularność blokerów reklam zmusza marketerów do szukania alternatywnych sposobów promowania swoich produktów za pomocą mediów społecznościowych Podążanie za influencerami: Kiedy marketerom nie udaje się wykorzystać reklam online, często zwracają się do influencerów z dużą bazą obserwujących. Według badania przeprowadzonego przez Statista,jedna trzecia millenialsów całkowicie ufa rekomendacjom marek i produktów od influencerów w mediach społecznościowych

Kiedy marketerom nie udaje się wykorzystać reklam online, często zwracają się do influencerów z dużą bazą obserwujących. Według badania przeprowadzonego przez Statista,jedna trzecia millenialsów całkowicie ufa rekomendacjom marek i produktów od influencerów w mediach społecznościowych Przynależność do podcastów: Raport Edison Research wykazał, że50% millenialsów słucha podcastów w ciągu tygodnia. Od polityki, biznesu i finansów po rozrywkę, obecny scenariusz podcastów ma do zaoferowania ogromną pulę treści, dając millenialsom wybór, aby konsumować coś, co ich interesuje

Zainteresowania i wartości millenialsów

Celowość: Milenialsi kierują się celem w życiu osobistym i zawodowym. Badanie Deloitte z 2024 r. wykazało, że dlawiększość (89%) respondentów z pokolenia milenialsówpoczucie celu jest kluczową siłą stojącą za satysfakcją z pracy i dobrym samopoczuciem. Zależy im na kwestiach społecznych i środowiskowych i są zainteresowani markami, które są twórcami zmian i świadomie podejmują wysiłki, aby dać coś od siebie

Milenialsi kierują się celem w życiu osobistym i zawodowym. Badanie Deloitte z 2024 r. wykazało, że dlawiększość (89%) respondentów z pokolenia milenialsówpoczucie celu jest kluczową siłą stojącą za satysfakcją z pracy i dobrym samopoczuciem. Zależy im na kwestiach społecznych i środowiskowych i są zainteresowani markami, które są twórcami zmian i świadomie podejmują wysiłki, aby dać coś od siebie **Jako pokolenie, które było świadkiem narodzin mediów społecznościowych, millenialsi wiedzą, jak wyrażać swoje opinie na temat rzeczy, które są dla nich ważne. Opowiadają się za otwartymi rozmowami na temat zdrowia psychicznego, integracji i równości płci i wolą robić zakupy u marek, których wizje są zgodne z tymi wartościami

Pozostawanie w kontakcie: Millenialsi spędzają dużo czasu na swoich telefonach, prowadzą aktywne profile w mediach społecznościowych i przedkładają komunikację online nad interakcje osobiste. Chociaż ta zmiana ogranicza spotkania twarzą w twarz, ułatwia szybszą i częstszą komunikację. Aby skutecznie sprzedawać millenialsom, firmy muszą angażować się z nimi na preferowanych przez nich platformach

Millenialsi spędzają dużo czasu na swoich telefonach, prowadzą aktywne profile w mediach społecznościowych i przedkładają komunikację online nad interakcje osobiste. Chociaż ta zmiana ogranicza spotkania twarzą w twarz, ułatwia szybszą i częstszą komunikację. Aby skutecznie sprzedawać millenialsom, firmy muszą angażować się z nimi na preferowanych przez nich platformach Świadomość finansowa: Milenialsi często są źle postrzegani jako osoby nieodpowiedzialne za swoje pieniądze, ale rzeczywistość jest daleka od tego. Badania mówią78% millenialsów tworzy budżet wydatków i trzyma się go (w przeciwieństwie do 59% osób z wyżu demograficznego). Milenialsi zaczynają również oszczędzać na emeryturę dość wcześnie, w wieku 23 lat, podczas gdy dla Baby Boomers średni wiek wynosi 40 lat

Targetowanie milenijnej persony użytkownika

Aby zostać zaakceptowanym i pokochanym przez millenialsów, firmy muszą najpierw zrozumieć ich preferencje i to, co je kształtuje. Ponieważ grupa wiekowa millenialsów jest bardzo rozległa, mogą istnieć różnice między potrzebami i pragnieniami 28-latków i osób w wieku 30 lub 40 lat.

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub marketerem próbującym przyciągnąć millenialsów, stwórz jasną personę użytkownika.

Dlaczego jest to ważne?

Pomaga to lepiej zrozumieć docelowych odbiorców i podejmować świadome decyzje biznesowe w oparciu o ich potrzeby, cele, zachowania i preferencje zakupowe. Podczas projektowania profilu idealnego klienta (ICP) możesz znaleźć cenne informacje na temat ich grupy demograficznej, które w innym przypadku byś przegapił.

ClickUp, narzędzie do zarządzania projektami i marketingiem, może być tutaj przydatne. Możesz użyć Szablon tablicy persony użytkownika ClickUp do zbierania informacji, projektowania produktów, które zaspokajają potrzeby ICP i wizualizacji rzeczywistych scenariuszy użytkownika.

Pomyśl ze swoim zespołem i opracuj dokładne persony użytkowników, korzystając z szablonu User Persona Template firmy ClickUp

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z tego szablonu do tworzenia person użytkowników z pokolenia milenialsów:

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, aby zdefiniować docelowych odbiorców - ich wiek, cechy, zainteresowania i motywacje za pomocąTablica ClickUp2. Wypełnij szablon danymi ICP, takimi jak wiek, lokalizacja, płeć, stanowisko i profil dochodów Zbierz opinie zespołu i użyjWidok tablicy ClickUp aby przejrzeć i wprowadzić poprawki do person użytkowników Sfinalizuj personę i zintegruj ją z procesem projektowania produktu i kampaniami marketingowymi. UżyjClickUp Dashboards aby spojrzeć na wszystkie persony w jednym miejscu i porównać je ze sobą

Szablon gwarantuje, że Twoje wysiłki dotrą do właściwych odbiorców z pokolenia milenialsów, a Ty zdobędziesz ich zaufanie, mówiąc ich językiem. Pobierz ten szablon

Strategie marketingowe mające na celu dotarcie do millenialsów

Skuteczny marketing skierowany do millenialsów wymaga określonych strategii marketingowych, które się z nimi łączą, a oto niektóre z wypróbowanych i przetestowanych:

1. Media społecznościowe w marketingu millenialsów 95% millenialsów korzysta z mediów społecznościowych a 86% korzysta z nich codziennie. Nie trzeba dodawać, że media społecznościowe są najlepszym cyfrowym kanałem marketingowym dla nich. Teraz pytanie brzmi, jakie są ich preferowane platformy?

Ostatnie badanie przeprowadzone przez HubSpot mówi, że największa liczba millenialsów (68%) wybiera YouTube jako swoją ulubioną platformę, a następnie Facebook, Instagram, TikTok i X.

przez HubSpot Media społecznościowe nie ograniczają się już tylko do utrzymywania kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Rozszerzyły się one do trybu nieformalnego uczenia się, rozrywki, łączenia się z osobami o podobnych poglądach oraz bycia na bieżąco z aktualnymi wiadomościami i wydarzeniami. Jako medium, ma dużą moc kształtowania sposobu myślenia, działania i podejmowania decyzji przez millenialsów.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby być bardziej świadomym swojej strategii marketingowej w mediach społecznościowych:

Zapewniaj bezwarunkową wartość (np. promując produkt do pielęgnacji włosów, dziel się łatwymi procedurami pielęgnacji włosów lub oferuj bezpłatne usługi)szablony kalendarza treści podczas promowania aplikacji do planowania mediów społecznościowych)

Twórz krótkie treści wideo, które są pomocne i humorystyczne

Zachowanie autentyczności i jednolitego głosu marki

Twórz atrakcyjne wizualnie posty, które natychmiast przyciągają uwagę

Współpracuj z mikroinfluencerami, aby zwiększyć zasięg swojej marki i budować wiarygodność poprzez influencer marketing Strategia mediów społecznościowych Mailchimp może być świetnym przykładem. Jeśli spojrzysz na ich konta LinkedIn lub X, zobaczysz oszałamiające, przyjazne wizualizacje, wyraźne treści wideo oraz wiele bezpłatnych i pomocnych zasobów.

Korzystanie z szablonów do zarządzania mediami społecznościowymi

Chcesz tworzyć angażujące treści w mediach społecznościowych na dużą skalę? Użyj Szablon mediów społecznościowych ClickUp do planowania treści w partiach, utrzymywania spójności tożsamość marki na różnych platformach pod względem wizualnym i komunikacyjnym oraz utrzymuj porządek w swoich postach.

Pomyśl, zaplanuj i zorganizuj posty w mediach społecznościowych oraz utrzymuj spójny przekaz na różnych platformach, korzystając z szablonu mediów społecznościowych ClickUp

Korzystając z wbudowanego formularza, możesz zbierać pomysły od członków zespołu, współpracować nad nowymi kampaniami i monitorować ich wydajność w jednym miejscu. Dzięki wglądowi w poprzednie i nadchodzące posty można łatwo wykryć posty odbiegające od wytyczne marki i wprowadzić zmiany w celu zapewnienia jednolitości.

Jest to idealne rozwiązanie dla zapracowanych marketerów mediów społecznościowych, którzy zarządzają wieloma kanałami i kampaniami. Gotowy do użycia szablon oszczędza czas, a jednocześnie zapewnia wystarczającą swobodę we wprowadzaniu dostosowań specyficznych dla marki, aby dobrze pasował do przepływu pracy. Pobierz ten szablon Można również użyć Szablon planu treści w mediach społecznościowych ClickUp kolejny pomocny darmowy zasób z biblioteki ClickUp.

Zaplanuj i zorganizuj kalendarz treści dla różnych kanałów mediów społecznościowych, korzystając z szablonu planu treści w mediach społecznościowych ClickUp

Ten szablon jest bardziej odpowiedni dla jednoosobowych zespołów ds. mediów społecznościowych, w których jeden marketer musi nosić wiele kapeluszy.

Oto jak można uprościć zarządzanie projektami w mediach społecznościowych z szablonem:

Idealizuj, planuj, twórz i ustalaj priorytety postów dla wielu platform mediów społecznościowych

dla wielu platform mediów społecznościowych Przepisywanie treści z jednej platformy na drugą w odpowiednim formacie

w odpowiednim formacie Ustalanie terminów , aby nigdy nie przegapić publikacji ważnych aktualizacji

, aby nigdy nie przegapić publikacji ważnych aktualizacji Przydzielaj zadania twórcom (jeśli masz członków zespołu do pomocy), aby przygotować treści na czas, lub przydzielaj zadania sobie, aby otrzymywać przypomnienia na czas Pobierz ten szablon ### 2. Marketing zorientowany na urządzenia mobilne

Na przełomie tysiącleci, kiedy telefony komórkowe po raz pierwszy trafiły na rynek, najwcześniejsi millenialsi właśnie stali się dorośli, podczas gdy reszta była w wieku nastoletnim lub przednastoletnim. Dzięki tej ekspozycji stali się naturalnie zaznajomieni z technologiami mobilnymi, a to powinowactwo z czasem tylko się wzmocniło.

Średnio, milenialsi spędzają 3,53 godziny dziennie na swoim telefonie w przeciwieństwie do 2,5 godziny na komputerze PC, laptopie lub tablecie. Dlatego jako marketer powinieneś przyjąć podejście mobile-first, aby spotkać się z klientami na tym samym gruncie.

Oto kilka szybkich wskazówek, które sprawią, że Twoja strategia marketingu mobilnego będzie skuteczna:

Twórz treści, które są atrakcyjne wizualnie i łatwe w odbiorze na ekranach urządzeń mobilnych

i łatwe w odbiorze na ekranach urządzeń mobilnych Zoptymalizuj swoje treści do wyświetlania w pionie zajmują one więcej miejsca na ekranie i są bardziej angażujące dla użytkowników mobilnych

Upewnij się, że Twoja witryna i strony docelowe ładują się szybko na urządzeniach mobilnych , aby utrzymać niski współczynnik odrzuceń

, aby utrzymać niski współczynnik odrzuceń Twórz reklamy specjalnie dostosowane do użytkowników mobilnych (na przykład możesz rozważyć reklamy karuzelowe na Facebooku i Instagramie, które pozwalają użytkownikom przesuwać palcem po wielu obrazach lub filmach w jednej reklamie)

(na przykład możesz rozważyć reklamy karuzelowe na Facebooku i Instagramie, które pozwalają użytkownikom przesuwać palcem po wielu obrazach lub filmach w jednej reklamie) Wykorzystanie opcji targetowania opartych na lokalizacji w celu dotarcia do użytkowników mobilnych w określonych lokalizacjach geograficznych

w celu dotarcia do użytkowników mobilnych w określonych lokalizacjach geograficznych Włączenie aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp i Facebook Messenger, do swojej strategii marketingowej i wykorzystanie ich do obsługi klienta, wsparcia i spersonalizowanej komunikacji

Doskonałym przykładem marketingu mobile-first jest Włączenie przez IKEA rozszerzonej rzeczywistości (AR) w swojej aplikacji mobilnej. Kupujący mogą sprawdzić, jak dany mebel wyglądałby w ich pokoju za pomocą AR i podjąć szybką decyzję o zakupie bez konieczności udawania się do sklepu.

3. Marketing przychodzący i dystrybucja treści

Twórz treści, które przyciągają millenialsów, zamiast wciskać im reklamy. Treści te powinny odpowiadać ich zainteresowaniom, aspiracjom i wyzwaniom. Na przykład, jeśli sprzedajesz produkty przyjazne dla środowiska, Twoje treści mogą zawierać wskazówki dotyczące zrównoważonego stylu życia, projekty recyklingu DIY lub przewodniki dotyczące zmniejszania śladu węglowego.

Postaraj się zwiększyć zaangażowanie w własnych, zarobionych i płatnych kanałach medialnych, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców, którzy mogą być zainteresowani Twoją ofertą. HubSpot hubSpot, wiodąca firma zajmująca się marketingiem przychodzącym i oprogramowaniem sprzedażowym, praktykuje to, co głosi, jeśli chodzi o marketing przychodzący. Poprzez swój blog, ebooki, webinaria i darmowe narzędzia, HubSpot dostarcza wartościowe treści na tematy związane z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. Ich treści mają charakter edukacyjny i odnoszą się do punktów bólu i wyzwań, przed którymi stoją ich docelowi odbiorcy, którzy w dużej mierze składają się z marketerów, specjalistów ds. sprzedaży i właścicieli firm.

4. Wpływ wartości marki

Przekazuj wartości i misję swojej marki. Niezależnie od tego, czy chodzi o zrównoważony rozwój, różnorodność, czy odpowiedzialność społeczną, powiązanie marki z celami, które mają znaczenie dla millenialsów, może znacząco wpłynąć na ich postrzeganie marki.

Nie wystarczy jednak tylko mówić. Musisz wspierać swoje wartości znaczącymi działaniami. Na przykład, jeśli podstawową wartością jest zrównoważony rozwój, powinieneś stosować zrównoważone praktyki pozyskiwania, zapewniać etyczne warunki pracy w całym łańcuchu dostaw i angażować się w inicjatywy charytatywne. Patagonia, wiodąca firma produkująca odzież i sprzęt outdoorowy zbudowała swoją markę wokół odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Aktywnie promuje zrównoważony rozwój, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu, zmniejszając swój ślad węglowy i przekazując część swoich zysków na cele związane z ochroną środowiska.

5. Moc treści generowanych przez użytkowników (UGC)

Zachęcaj millenialsów do tworzenia i udostępniania treści związanych z Twoją marką. Możesz na przykład organizować konkursy UGC, wyzwania lub kampanie zachęcające użytkowników do udostępniania zdjęć, filmów lub referencji przedstawiających Twoje produkty lub doświadczenia związane z marką w zamian za zachętę.

Prezentując UGC na swojej stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych, możesz zwiększyć zasięg swojej marki i pokazać rzeczywiste przykłady tego, jak Twoje produkty lub usługi są używane i cieszą się nimi prawdziwi ludzie. Ten dowód społeczny może być niezwykle przekonujący dla tysiącletnich konsumentów, którzy wyznają zasadę "zdjęcia, albo to się nie wydarzyło!"

Popularny kamera akcji marki GoPro z powodzeniem wykorzystuje treści generowane przez użytkowników do promowania swoich produktów. Kanały GoPro w mediach społecznościowych, strona internetowa i kampanie marketingowe są wypełnione zdjęciami i filmami generowanymi przez użytkowników, przedstawiającymi zapierające dech w piersiach krajobrazy, adrenalinę i wzruszające chwile.

6. Rola omnichannel i e-commerce w marketingu millenialsów

Korzystaj z platform e-commerce lub dedykowanych aplikacji mobilnych, aby oferować płynne zakupy, ze spersonalizowanymi rekomendacjami produktów w oparciu o historię przeglądania i zakupów oraz bezproblemowe płatności.

Jest to sytuacja korzystna dla marek i millenialsów. Milenialsi uwielbiają wygodę i spersonalizowane doświadczenie tych mediów, a jako marka zbierasz cenne dane na temat ich preferencji i zachowań.

Powinieneś także odtworzyć to samo doświadczenie w sklepach fizycznych. Sklepy powinny działać jako centra doświadczeń, w których klienci mogą angażować się w markę poprzez interaktywne wyświetlacze, testy produktów i wydarzenia. Gdy doświadczenie zakupowe jest równie płynne we wszystkich kanałach, millenialsi mogą szybko przemieszczać się między cyfrowymi i fizycznymi punktami kontaktu. Nike z powodzeniem wdrożyła te strategie oferując ujednolicone doświadczenie zakupowe w wielu kanałach, w tym na platformie e-commerce, w aplikacji mobilnej i w sklepach stacjonarnych.

Zwiększ swoją strategię marketingową dla millenialsów dzięki ClickUp

Aby stworzyć skuteczną strategię marketingową dla millenialsów, musisz pójść o krok dalej i postawić się w sytuacji swojej grupy docelowej. Skorzystaj z kompleksowego narzędzia, takiego jak Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp aby lepiej zrozumieć swoich milenijnych odbiorców i zapewnić, że Twoje działania brandingowe będą z nimi współgrać.

Stwórz kompleksowy plan dla millenialsów dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Oto jak możesz wykorzystać pakiet funkcji ClickUp:

Współpracuj ze zdalnymi członkami zespołu (zwłaszcza tymi, którzy są millenialsami) w czasie rzeczywistym, aby zdefiniować persona użytkownika Twojej marki, stworzyćmarketingowe mapy drogoweudoskonalać strategie marketingowe, pracować nad różnymi zabezpieczeniami marketingowymi (takimi jak powiadomienia push, broszury, e-maile, posty w mediach społecznościowych, posty na blogu, strony docelowe i studia przypadków), konsolidować wszystkie istotne dane z badań rynku i dokumentację projektu w jednym miejscu oraz udostępniać/otrzymywać informacje zwrotne za pomocąDokumenty ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, dokonuj edycji i przekazuj informacje zwrotne za pomocą przypisanych komentarzy w ClickUp Docs

Burza mózgów na temat nowych strategii marketingowych, ukierunkowanych kampanii, pomysłów na treści i nie tylko zClickUp Whiteboardswirtualne płótno, które przekształca pomysły i dyskusje w elementy działania

Spraw, aby sesje burzy mózgów były zorientowane na działanie na tablicach ClickUp Whiteboard

Zarządzaj złożonymi, długotrwałymi projektami rozwoju strategii zClickUp Tasks. Podziel swoją pracę na mniejsze i łatwiejsze do zarządzania fragmenty, dodaj podzadania, przypisz jednego lub wielu członków zespołu, ustal priorytety tego, co wymaga natychmiastowej uwagi (np. kampanie wrażliwe czasowo, takie jak promocja wyprzedaży z okazji czwartego lipca) i dodaj niestandardowe tagi do zadań w celu szybkiej kategoryzacji

Konfigurowanie zależności między zadaniami w celu wczesnego identyfikowania przeszkód w zadaniach ClickUp

UżyjCele ClickUp aby ustalić krótko- i długoterminowe cele marketingowe, które chcesz osiągnąć. Dodaj jasne ramy czasowe, podziel swoje cele na cele sprintu, cele tygodniowe lub cele miesięczne, utwórz KPI i karty wyników pracowników, aby zmierzyć wydajność, i pogrupuj swoje cele w foldery, aby uzyskać szybki przegląd tego, na czym stoisz

Ustawiaj i śledź postępy w realizacji swoich celów dzięki ClickUp Goals

Wizualizuj swoje kampanie marketingowe tak, jak chcesz, dzięki ponad 15 konfigurowalnym celomClickUp Views. Śledź postępy i konwersję inicjatyw marketingowych zClickUp Dashboardszmierz zasięg i zaangażowanie treści publikowanych online, poznaj liczbę wygenerowanych zapytań MQL i oceń, jak dobrze przekształcają się one w sprzedaż

Uzyskaj zrozumiały wgląd w kampanie marketingowe dzięki ClickUp Dashboards

Przeprowadzaj badania podstawowe i zbieraj dane od klientów, potencjalnych klientów, pracowników lub zewnętrznych interesariuszy, proś o informacje i opinie w celu ulepszenia kampanii marketingowych i przekształcaj odpowiedzi w możliwe do śledzenia zadania za pomocąFormularze ClickUp

Zbieraj dane i wyciągaj cenne wnioski z odpowiedzi za pomocą ClickUp Forms

Angażowanie millenialsów poprzez doświadczenia i wartości

Zbadajmy, w jaki sposób można zaangażować millenialsów poprzez różne doświadczenia i wartości:

Promowanie wspaniałych doświadczeń cyfrowych zamiast rozrywki

Milenialsi szukają cyfrowych interakcji, które wykraczają poza zwykłą rozrywkę; pragną znaczących doświadczeń, które dodają wartości do ich życia. Firmy powinny priorytetowo traktować tworzenie platform cyfrowych, aplikacji i treści, które edukują, inspirują lub wzmacniają użytkowników, jednocześnie zapewniając im przyjemność.

Weźmy Duolingo jako przykład . Jego gamifikowana konsola i atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika sprawiają, że uczniowie chętnie trzymają się swojej podróży do nauki nowego języka. Do tego dochodzi maskotka marki - sowa Duolingo, która przypomina użytkownikom w mediach społecznościowych o konieczności kontynuowania lekcji. Rzeczywiście niezapomniane!

przez duoplanet.com

Nadawanie priorytetu autentyczności i prawdziwemu wizerunkowi marki

Milenialsów przyciągają marki, które nie stronią od pokazywania swojego prawdziwego oblicza. Firmy powinny dążyć do budowania zaufania poprzez przejrzystość swoich wartości, praktyk i pochodzenia. Mogą przekazywać autentyczność poprzez opowiadanie historii, treści zza kulis, referencje generowane przez użytkowników lub poprzez przekształcanie założycieli, dyrektorów generalnych i pracowników w ambasadorów marki za pomocą mediów społecznościowych.

Projektowanie strony internetowej może wydawać się zniechęcające strategia zarządzania marką od zera, ponieważ istnieje wiele ruchomych elementów i chcesz, aby wszystkie z nich były prawidłowe. Możesz użyć konfigurowalnego szablony brandingowe aby ustrukturyzować przekaz i historię, którą chcesz podkreślić. Szablon brandingowy ClickUp jest jedną z takich ram. Dzięki temu szablonowi firmy mogą stworzyć spójną tożsamość wizualną we wszystkich materiałach marketingowych i kanałach dystrybucji.

Bądź na bieżąco z rozwojem wizualizacji, komunikatów i tonacji swojej firmy i stwórz spójną markę dzięki szablonowi brandingowemu ClickUp

**Szablon umożliwia śledzenie różnych aspektów procesu brandingu w ramach jednej platformy, gdzie Ty i inne osoby decyzyjne mogą śledzić postępy, dodawać sugestie i zatwierdzać.

Łatwo jest stracić kontrolę nad zadaniami podczas opracowywania wizerunku marki, ponieważ jest tak wiele do zrobienia, ale ten szablon zapewnia porządek. Pobierz ten szablon

Podkreślanie przyczyn społecznych i wartości, które rezonują z millenialsami

Milenialsi są świadomi społecznie i skłaniają się ku markom, które wspierają sprawy, którymi się pasjonują. Firmy mogą zaangażować tę grupę demograficzną poprzez połączenie celów społecznych (takich jak zrównoważony rozwój środowiska, różnorodność i integracja lub pomoc społeczności) z namacalnymi działaniami, takimi jak darowizny, wolontariat lub inicjatywy przyjazne dla środowiska. Działania te pokazują, że firmie zależy na wywieraniu wpływu wykraczającego poza zysk.

Włączanie humoru do marketingu

Milenialsi doceniają, gdy wywołujesz uśmiech na ich twarzach - humor przyciąga ich uwagę i sprawia, że marka staje się rozpoznawalna. Firmy mogą wykorzystywać humor w swoich kampaniach marketingowych, postach w mediach społecznościowych i reklamach, aby tworzyć niezapomniane doświadczenia i zachęcać do zaangażowania.

Popularny Oprogramowanie SEO Semrush opanowało tę strategię do perfekcji. Oto jeden z wielu postów w mediach społecznościowych Semrush, który nas rozbawił:

przez Semrush

Dostępność i dobra obsługa klienta

Milenialsi oczekują szybkiej i dostosowanej do ich potrzeb zarządzanie klientami . Firmy muszą dywersyfikować swoje kanały komunikacji, w tym czat na żywo, media społecznościowe, e-mail i wsparcie telefoniczne, aby dostosować się do różnych preferencji. Szybka reakcja, empatyczne rozwiązywanie problemów i dostarczanie wartościowych rozwiązań poprawiają ogólne wrażenia klientów. Wszystko to sprawia, że millenialsi stają się lojalnymi zwolennikami marki.

Korzystanie z AI

Jednak obsługa żądań na dużą skalę bez wpływu na jakość usług może być przytłaczająca. W tym miejscu ClickUp Brain przychodzi na ratunek.

Stwórz bazę wiedzy dla swoich projektów, aby połączyć się z tysiącami odbiorców dzięki ClickUp Brain

Zespoły obsługi klienta mogą używać tego drugiego pilota AI do:

Tworzenia bazy wiedzy z aktualnymi informacjami , aby klienci mogli samodzielnie nawigować po rozwiązaniach swoich zapytań

, aby klienci mogli samodzielnie nawigować po rozwiązaniach swoich zapytań polecania odpowiednich zasobów bazy wiedzy agentom podczas czatu lub rozmowy telefonicznej

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi oparte na kontekście z dowolnej pracy w ClickUp i połączonej z ClickUp, korzystając z ClickUp Brain

Analizowanie interakcji z klientami w celu generowania szkiców poradników, materiałów dotyczących rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań

poradników, materiałów dotyczących rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań śledzenie statusu zgłoszeń serwisowych

automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak planowanie działań następczych, śledzenie czasu rozwiązania zgłoszenia , odpowiadanie na często zadawane pytania i proszenie o informacje zwrotne

, odpowiadanie na często zadawane pytania i proszenie o informacje zwrotne personalizowanie wiadomości na czacie i odpowiedzi e-mail przy użyciu danych klienta

przy użyciu danych klienta Tłumaczenie pytań/odpowiedzi na różne języki w celu zaspokojenia potrzeb klientów na całym świecie

Korzystanie z szablonów obsługi klienta

Oprócz szybkiego śledzenia obsługa klienta z AI możesz sprawić, że ich przepływ pracy będzie płynniejszy i bardziej uporządkowany dzięki gotowym do użycia funkcjom szablony obsługi klienta .

Wzmocnij zespoły obsługi klienta, aby szybciej oferować wysokiej jakości rozwiązania, korzystając z szablonu zarządzania obsługą klienta ClickUp

Na przykład, Szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp pomaga monitorować przychodzące zgłoszenia do pomocy technicznej, współpracować z zespołami w celu znalezienia rozwiązań i oferować rozwiązania na czas.

Dzięki czterem konfigurowalnym widokom (lista, tablica, dokument i widok formularza) możesz łatwo śledzić nowe, oczekujące, w toku i rozwiązane zgłoszenia do pomocy technicznej i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Wstępnie utworzone pola niestandardowe umożliwiają dodawanie ważnych szczegółów do zgłoszenia, takich jak rodzaj problemu, status ukończenia, kontaktowy adres e-mail zgłaszającego i ocena satysfakcji klienta.

Ułatw obsługę klienta za pomocą tego szablonu i zdobądź punkty od klientów! Pobierz ten szablon

Kreatywność i rozwiązywanie większych problemów

Milenialsi są przyciągani do firm, które zajmują się większymi wyzwaniami społecznymi lub środowiskowymi w kreatywny sposób. Priorytetowe traktowanie innowacji i opracowywanie skutecznych rozwiązań rzeczywistych problemów przemawia do pragnienia celowej konsumpcji wśród millenialsów.

Marka kosmetyków do pielęgnacji skóry Dove wykorzystała tę strategię w swoim Projekcie #ShowUs w 2019 roku. Celem było zajęcie się brakiem reprezentacji codziennych kobiet w reklamie głównego nurtu. Zainicjowali kampanię mającą na celu stworzenie różnorodnych zdjęć stockowych przedstawiających prawdziwe kobiety.

Ta kolekcja, obecnie największa na świecie, obejmuje ponad 10 000 zdjęć dostępnych na Getty Images, a 10% wpływów ze sprzedaży zdjęć jest reinwestowanych w podtrzymanie Projektu #ShowUs. Projekt odniósł ogromny sukces i zaowocował ogromnym uznaniem dla marki.

Docenianie empatii i personalizacji

Generacja Y docenia marki, które są empatyczne w stosunku do ich wyjątkowych okoliczności i rozumieją ich indywidualne potrzeby i preferencje. Techniki personalizacji, takie jak ukierunkowane kampanie, spersonalizowane rekomendacje i dostosowana komunikacja, sprawiają, że działania marketingowe są bardziej atrakcyjne i obniżają sprzedaż dla millenialsów

Oto przykład: Hotele Hoxton kieruje reklamy do entuzjastów podróży.

przez The Hoxton

Marketing treści dla millenialsów

Z tego, co omówiliśmy do tej pory, można bezpiecznie wywnioskować, że aby tworzyć treści, które przemawiają do milenialsów, muszą one zaznaczyć następujące pola:

Rozrywka: Ten rodzaj treści ma na celu przyciągnięcie i rozbawienie millenialsów, często poprzez humor, dowcip lub angażujące opowiadanie historii.

Przykład:Buzzfeedlisty i quizy

Ten rodzaj treści ma na celu przyciągnięcie i rozbawienie millenialsów, często poprzez humor, dowcip lub angażujące opowiadanie historii. Przykład:Buzzfeedlisty i quizy Emocjonalne: Emocjonalne treści wywołują uczucie empatii, nostalgii lub inspiracji, poruszając tematy, z którymi millenialsi mogą się natychmiast połączyć.

Przykład:Filmy Upworthy dzielenie się inspirującymi historiami lub wzruszającymi momentami

Emocjonalne treści wywołują uczucie empatii, nostalgii lub inspiracji, poruszając tematy, z którymi millenialsi mogą się natychmiast połączyć. Przykład:Filmy Upworthy dzielenie się inspirującymi historiami lub wzruszającymi momentami Autentyczność: Czuje się autentyczność, relatywność i przejrzystość; często pokazuje prawdziwych ludzi, prawdziwe doświadczenia i niefiltrowane perspektywy.

Przykład:Glossierkampanie marketingowe z udziałem prawdziwych klientów i nieretuszowanych zdjęć

Czuje się autentyczność, relatywność i przejrzystość; często pokazuje prawdziwych ludzi, prawdziwe doświadczenia i niefiltrowane perspektywy. Przykład:Glossierkampanie marketingowe z udziałem prawdziwych klientów i nieretuszowanych zdjęć Treść wizualna: Treść wizualna opiera się w dużej mierze na obrazach, krótkich filmach i infografikach, aby szybko i skutecznie przekazywać wiadomości.

Przykład:Filmy kulinarne Tasty na Facebooku i Instagramie z urzekającymi ujęciami z góry i chwytliwą muzyką

Pamiętanie o tych czterech czynnikach pomoże Ci wyróżnić się na tle konkurencji i trafić do grupy docelowej, tj. millenialsów.

Szablony ClickUp

Możesz również zapoznać się z gotowymi do użycia szablonami, aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie marketingiem treści :

1. Szablon planu marketingu treści ClickUp

Śledź postępy i wyniki swoich inicjatyw content marketingowych dzięki szablonowi planu content marketingowego ClickUp

Zdefiniuj swoich docelowych odbiorców i cele oraz opracuj kompleksowy plan, który pokieruje tworzeniem i dystrybucją treści w różnych kanałach. Zbierz członków zespołu do współpracy i burzy mózgów z pomocą tego szablonu. Pozwala on na:

Priorytetyzować zadania, ustalać terminy i dodawać osoby odpowiedzialne

uzyskać wgląd w postępy lub wąskie gardła

śledzić wskaźniki wydajności treści (wyświetlenia postów, ruch w witrynie i kwalifikowanych potencjalnych klientów) w różnych kanałach

Oceniaj i ulepszaj swój plan treści

Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy tworzysz strategię treści, czy też chcesz przyjąć bardziej ustrukturyzowane podejście w swoich istniejących procesach, ta struktura jest świetnym zasobem, który musisz wypróbować. Pobierz ten szablon 2. Szablon zarządzania treścią ClickUp

Zarządzaj dużą ilością treści i bądź na bieżąco z postępami dzięki szablonowi zarządzania treścią ClickUp

To kompleksowe narzędzie do planowania i zarządzania treściami wielokanałowymi, od treści internetowych, blogów i postów w mediach społecznościowych po newslettery. Ta struktura jest szczególnie przydatna dla dużych zespołów ds. treści z wieloma interesariuszami i wieloma kanałami do obsługi.

Skorzystaj z szablonu, aby poprosić członków zespołu o kreatywny wkład, planować i współpracować w czasie rzeczywistym, prowadzić kalendarz redakcyjny oraz publikować/dostarczać treści na czas.

Organizowanie dużych ilości treści

Utrzymywanie spójnego formatowania i stylizacji wszystkich treści

Łatwe aktualizowanie i poprawianie treści

Skonfiguruj szablon za pomocą niestandardowych statusów, widoków i pól oraz dostosuj go do swojego kalendarza treści. Pobierz ten szablon

Wyjście poza ręczną pracę

Jako strateg marketingowy często będziesz musiał walczyć z czasem. A w szczytowych momentach może dopaść cię przerażająca blokada twórcza. W takich dniach (i każdego innego dnia, kiedy wykonujesz wiele zadań jak profesjonalista) ClickUp Brain okazuje się przydatny. Może ci pomóc:

Generować pomysły i tworzyć treści do postów na blogu, postów w mediach społecznościowych, wiadomości e-mail, kampanii ukierunkowanych i reklam

Kończą Ci się świeże pomysły? Pozwól ClickUp Brain przygotować coś dla Twoich potrzeb w zakresie content marketingu

Udoskonalaj odpowiedzi AI poprzez dostarczanie dalszych informacji i kontekstu

Edytuj kopie lub treści dla kampanii marketingowych i upewnij się, że są wolne od błędów

Podsumuj posty na blogu w krótkie posty na LinkedIn, X lub Instagram

Dzięki sztucznej inteligencji zajmującej się tymi zadaniami możesz bardziej skupić się na opracowywaniu strategii.

Jak sprawić, by treści marketingowe były udostępniane

Zachęcaj do tworzenia treści generowanych przez użytkowników (UGC), organizując konkursy, wyzwania lub kampanie, które zachęcają millenialsów do tworzenia i udostępniania własnych treści Rozwijaj narracje, które rezonują emocjonalnie i intelektualnie, czy to o pokonywaniu wyzwań, realizowaniu pasji, czy dokonywaniu zmian na świecie Bądź na bieżąco z aktualnymi trendami, memami i odniesieniami kulturowymi, które rezonują z millenialsami Stwórz poczucie pilności lub ekskluzywności, aby wykorzystać strach millenialsów przed przegapieniem (FOMO), korzystając z ofert ograniczonych czasowo lub ekskluzywnych ofert

Znaczenie SEO i optymalizacji strony docelowej

Biorąc pod uwagę ich cyfrowe preferencje wyszukiwania, nie jest zaskakujące, że wysoka pozycja SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) buduje zaufanie wśród millenialsów, którzy postrzegają to jako oznakę legalności. SEO z odpowiednimi słowami kluczowymi może umieścić Twoją markę w czołówce, gdy millenialsi szukają rozwiązań swoich problemów.

Ponieważ wyszukiwanie konwersacyjne staje się coraz bardziej popularne, optymalizacja pod kątem słów kluczowych z długiego ogona, które naśladują naturalną mowę, może pomóc markom uchwycić wyszukiwania głosowe milenialsów.

Strony docelowe, które bezpośrednio odnoszą się do intencji wyszukiwania (powodu wyszukiwania), również rezonują z milenialsami, którzy cenią swój czas. Jasne, zwięzłe informacje i łatwe opcje konwersji są niezbędne. Milenialsi są nieufni wobec taktyk sprzedażowych i cenią sobie komunikację z góry, jak już ustaliliśmy.

Skupienie się na SEO i optymalizacji strony docelowej może zapewnić, że Twoje działania marketingowe będą rezonować z nawykami wyszukiwania i procesami decyzyjnymi milenialsów.

Popraw swoje wyniki finansowe dzięki skutecznej strategii marketingowej dla millenialsów

Pokolenie Y uwielbia autentyczność, dba o kwestie społeczne i środowiskowe oraz pragnie spersonalizowanych doświadczeń.

Aby nawiązać z nimi kontakt, musisz być aktywny w kanałach cyfrowych, zwłaszcza w mediach społecznościowych, i przyciągać ich uwagę wartościowymi, atrakcyjnymi wizualnie treściami. Pokaż im, że Twoja marka reprezentuje coś znaczącego i że jesteś przejrzysty w swoich praktykach. Śledź trendy i bądź gotowy do adaptacji.

Postępując zgodnie z tymi strategiami, zbudujesz trwałą lojalność wśród największej grupy demograficznej, przygotowując swoją markę na długoterminowy sukces. A narzędzie takie jak ClickUp pomoże Ci zrobić to wszystko w zorganizowany sposób. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i skorzystaj z jego wszechstronnych funkcji, aby promować swoje strategie biznesowe wśród millenialsów.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki jest najlepszy sposób dotarcia do millenialsów?

Aby skutecznie dotrzeć do millenialsów, marki powinny priorytetowo traktować platformy cyfrowe i kanały mediów społecznościowych, takie jak Instagram, TikTok i YouTube, gdzie millenialsi spędzają znaczną ilość czasu. Wykorzystanie angażujących formatów treści, takich jak filmy, memy i interaktywne posty, może pomóc przyciągnąć ich uwagę.

2. Co najbardziej interesuje millenialsów?

Milenialsi są znani ze swoich nawyków konsumpcyjnych opartych na wartościach. Priorytetem jest dla nich autentyczność, poszukiwanie prawdziwych związków z markami i produktami. Zrównoważony rozwój jest istotną kwestią, a wielu millenialsów wybiera produkty przyjazne dla środowiska i pochodzące z etycznych źródeł.

Są oni również wczesnymi użytkownikami technologii, stale poszukując innowacyjnych produktów i doświadczeń. Zakupy oparte na doświadczeniu, takie jak podróże i wydarzenia, często mają pierwszeństwo przed dobrami materialnymi.

3. Jaka jest demografia millenialsów?

Milenialsi to osoby urodzone w latach 1981-1996, choć dokładne definicje mogą się różnić. W 2024 r. najstarsi millenialsi będą w wieku 40 lat, a najmłodsi w wieku 20 lat.

4. Jaki rodzaj reklamy preferują millenialsi?

Milenialsi dobrze reagują na reklamy, które sprawiają wrażenie spersonalizowanych i autentycznych. Doceniają treści, które przemawiają bezpośrednio do ich zainteresowań i wartości, niezależnie od tego, czy są to ukierunkowane reklamy w mediach społecznościowych, partnerstwa z influencerami czy treści generowane przez użytkowników.

5. Dlaczego marki kierują reklamy do millenialsów?

Marki celują w millenialsów, ponieważ stanowią oni znaczną część rynku konsumenckiego o dużej sile nabywczej. Milenialsi mają silny wpływ na trendy konsumenckie, często kształtując preferencje zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. Zdobywając lojalność millenialsów, marki mogą nawiązać długoterminowe relacje i zabezpieczyć swoją pozycję na rynku.

6. Czy jestem millenialsem, jeśli mam 26 lat?

Jeśli masz 26 lat w 2024 roku, prawdopodobnie należysz do pokolenia Z. Ale hej, nadal możesz odnosić się do milenialsów lub uważać się za jednego z nich, ponieważ bariery wiekowe definiujące te kohorty pokoleniowe są dość elastyczne.