TikTok vs. Reels: Porównanie dla marketerów mediów społecznościowych

Zawartość wideo w formie krótkich kąsków jest obecnie na topie. Ponad 85% marketerów uważa je za najbardziej wpływowy format zawartości w 2024 roku.

Kiedy mówimy o krótkich formach wideo, dwie aplikacje, które przychodzą nam do głowy, to TikTok i Instagram Reels.

Od początku pandemii w 2020 r. obie te platformy zyskały znaczną popularność dzięki krótkiej zawartości wideo.

TikTok zasłynął ze swoich swobodnych, zorientowanych na rozrywkę wideo skierowanych do odbiorców z pokolenia Z. W tym samym czasie Reels stały się miejscem promocji marek i profesjonalnych materiałów wideo.

Ale debata pozostaje: _na której platformie powinna koncentrować się strategia mediów społecznościowych w zakresie marketingu produktów?

Wybór między nimi wymaga dokładnego zbadania ich mocnych i słabych stron oraz zrozumienia, którzy odbiorcy poszczególnych platform pasują do Twoich wymagań biznesowych.

W tym artykule dogłębnie porównamy TikTok i Reels - ich funkcje, możliwości i kluczowe wyniki, z których mogą skorzystać marketerzy mediów społecznościowych.

Zrozumienie TikTok

przez Różnorodność TikTok to platforma społecznościowa poświęcona krótkim formom wideo. Koncentruje się na tworzeniu i dystrybucji pionowej zawartości wideo.

Uruchomiony w sierpniu 2014 r. jako Musical.ly i przemianowany w 2018 r., TikTok wywołał szum na już rozwijającym się rynku udostępniania wideo i obecnie może pochwalić się ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie .

Popularność TikTok sięga czasów kwarantanny w 2020 roku. W tym czasie TikTok odnotował ogromny wzrost bazy użytkowników i stał się najpopularniejszą aplikacją na Androida i iOS.

Od tego czasu TikTok wciąż idzie naprzód.

W czwartym kwartale 2023 roku TikTok był świadkiem 232 miliony pobrań , co czyni go najlepszym wyborem dla marketingu wideo w krótkiej formie

Zakres wideo TikTok wynosi od 15 sekund do minuty i w większości zawierają swobodną zawartość, taką jak łatwe do przyswojenia filmy edukacyjne / informacyjne, życiowe triki, popularne ruchy taneczne, karaoke i inne.

Najnowsza aktualizacja TikTok umożliwia przesyłanie wideo o długości do 10 minut. Na TikTok można nie tylko udostępniać wcześniej nagrane wideo, ale także korzystać z funkcji LIVE, aby angażować się w interakcje w czasie rzeczywistym ze swoimi obserwatorami.

Uwaga: TikTok LIVE jest dostępny dla osób powyżej 16 roku życia, a osoby powyżej 18 roku życia mogą wysyłać i otrzymywać prezenty podczas transmisji LIVE.

Podsumowując, oto TikTok's USPs (Unique Selling Propositions), które wyróżniają go na tle konkurencji:

For You Page (FYP) TikTok działa w oparciu o najnowocześniejszy algorytm, który bada intencje i zachowania użytkowników, aby prezentować im dostosowaną, spersonalizowaną zawartość

(FYP) TikTok działa w oparciu o najnowocześniejszy algorytm, który bada intencje i zachowania użytkowników, aby prezentować im dostosowaną, spersonalizowaną zawartość Aplikacja posiada bibliotekę kreatywnych narzędzi stworzonych specjalnie w celu ulepszenia krótkich form wideo

stworzonych specjalnie w celu ulepszenia krótkich form wideo TikTok może pochwalić się szerokimi umowami licencyjnymi na muzykę z głównymi etykietami płytowymi, dzięki czemu można łatwo włączać popularne utwory do swoich wideo bez obawy o naruszenie praw autorskich

Zrozumienie kołowrotków na Instagramie

przez Meta Instagram Reels pozwala użytkownikom nagrywać lub przesyłać klipy wideo trwające do 90 sekund. Można je edytować, dodawać dźwięki w tle lub efekty specjalne przed opublikowaniem na platformie.

Ta krótka zawartość wideo pozwala użytkownikom Instagrama wyrazić kreatywność, pokazać osobowość, promować marki lub dobrze się bawić.

Instagram Reels stanowi 30% czas spędzony na Instagramie i ma potencjalną widownię reklamową na poziomie 758,5 miliona

Kołowrotki na Instagramie mają dedykowaną sekcję na profilach użytkowników. Ponadto twórcy korzystają z promocji krzyżowych w aplikacji Instagram, dzięki czemu można ich łatwo znaleźć podczas przeglądania kanałów, relacji lub sekcji Eksploruj.

Oprócz tego, oto kilka kluczowych USP Reels:

Reels płynnie integruje się z istniejącym ekosystemem aplikacji Instagram, w tym z Facebookiem (obecnie Meta), umożliwiając międzyplatformowe promocje

Reels oferuje zakres zaawansowanych opcji edycyjnych i niestandardowych . Dla twórców, którzy chcą tworzyć dopracowaną i profesjonalnie wyglądającą zawartość, możliwości edycji Reels mogą być korzystne

. Dla twórców, którzy chcą tworzyć dopracowaną i profesjonalnie wyglądającą zawartość, możliwości edycji Reels mogą być korzystne Instagram Reels oferuje wbudowane możliwości monetyzacji dla twórców dzięki funkcjom takim jak Instagram Shopping i Branded Content

Teraz, gdy mamy już podstawową wiedzę na temat tych platformy marketingu wideo i ich USP zobaczmy ich funkcje i możliwości.

Porównanie: TikTok vs. Instagram Reels

Jeśli tu jesteś, wiesz już o toczącej się debacie między TikTok vs. Reels. Chociaż obie platformy mediów społecznościowych mają podobny styl i okno ekspozycji, istnieją funkcje na obu platformach, które oddzielają je z ogromnym marginesem.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z głównymi różnicami między nimi:

1. Długość wideo

Długość wideo określa maksymalny rozmiar filmów, które użytkownicy mogą tworzyć lub przesyłać na platformę.

Maksymalna dozwolona długość wideo TikTok i Reel została zaktualizowana od czasu ich pierwszego uruchomienia.

TikTok

Początkowo TikTok pozwalał użytkownikom na przesyłanie wideo o długości do 60 sekund. Długość ta została zwiększona do 10 minut po tym, jak Aktualizacja z lutego 2022 r . Ale teraz ponownie został skrócony do 3 minut.

Instagram Reels

Kołowrotki pozwalają użytkownikom na przesyłanie lub tworzenie wideo o długości do 90 sekund. Będziesz musiał użyć TikTok do przesyłania długich wideo, aby promować swoją markę.

2. Możliwość edycji wideo

Edycja wideo umożliwia użytkownikom poprawianie, przycinanie i ulepszanie nagranych filmów, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika i wydłużyć czas oglądania.

Teraz zarówno TikTok, jak i Reels oferują unikalne ustawienie narzędzi do edycji wideo. Podstawowe funkcje, takie jak filtry, teksty i naklejki, są dostępne na obu platformach. Obie oferują narzędzia do przesyłania wcześniej nagranych wideo i przycinania ich według własnych upodobań.

Jednak porównując TikTok i Reels obok siebie, natknęliśmy się na kilka różnych możliwości edycji obu platform.

TikTok

Funkcja "Duet " TikTok jest niezwykle popularna; odtwarza wideo obok wideo innego użytkownika.

Inna ekskluzywna funkcja TikTok, "Stitch", łączy wideo od współpracującego twórcy z twoim wideo, w wyniku czego powstają fajne i kreatywne duety, które są o poziom wyżej niż zwykłe filmy.

Instagram Reels

Funkcja Instagram Reels "Collab " umożliwia użytkownikom współpracę nad wideo i jednoczesne przesyłanie go z kont użytkownika i osoby współpracującej. Funkcja działa podobnie jak etykiety

Gdy oznaczone etykietą konto zaakceptuje prośbę, post będzie widoczny dla obserwujących na obu profilach. To łatwy sposób na współpracę i zwiększenie zasięgu!

Reels oferuje również funkcję "Remix " podobną do "Duetu" TikTok; pozwala ona odtworzyć wideo zawierające czyjeś zdjęcie lub wideo.

3. Opcje muzyczne

Dodanie dobrej muzyki do krótkich materiałów wideo znacznie zwiększa ich zasięg i czas oglądania.

W TikTok vs. Reels obie platformy oferują mnóstwo dźwięków i muzyki, od wirusowych memów po najnowsze listy przebojów.

Obie mają funkcje zamiany tekstu na mowę i efekty głosowe.

Nie ma znaczenia, czy chcesz dodać dziwacznego lektora, czy urozmaicić swoje podpisy - istnieje wiele kreatywnych możliwości. Ponieważ jednak jest to TikTok vs. Reels, zagłębiliśmy się w tę funkcję.

TikTok

TikTok może pochwalić się bardziej rozszerzoną kolekcją muzyki w porównaniu do Instagram Reels. Główną różnicą jest sposób dodawania dźwięku do zawartości.

W przypadku TikTok, po zrobieniu nagrania wideo, dotknij "Dalej" i kliknij ikonę Dźwięki, aby dodać muzykę i inne efekty. Przycinaj muzykę zgodnie z własnymi preferencjami i używaj jej w swoich materiałach wideo.

Instagram Reels

Reels ma również szeroki wybór audio. Jednak blednie on w porównaniu z kolekcją muzyki TikTok. Proces włączania muzyki jest również nieco inny.

Podczas tworzenia rolki dotknij przycisku Audio u góry ekranu, aby uzyskać dostęp do ogromnej kolekcji muzyki. Możesz również wyszukać konkretny utwór. Po wybraniu utworu wystarczy przesunąć oś czasu, aby znaleźć żądany fragment.

Notatka: Konta biznesowe na Instagramie często borykają się z włączaniem muzyki chronionej prawem autorskim, co sprawia, że TikTok jest zdecydowanym zwycięzcą.

4. Analiza wideo

Dla marketerów mediów społecznościowych i kont Business analiza wideo w aplikacji ma kluczowe znaczenie. Pomagają one w monitorowaniu brandingu i wysiłków reklamowych na TikTok i Instagramie.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Reels, czy TikTok, będziesz mieć dostęp do zestawu wbudowanych narzędzi analitycznych. Przyjrzyjmy się im bliżej:

#

TikTok AnalyticsPortal twórców TikTok udostępnia niezbędne wskaźniki zaangażowania TikTok, takie jak łączna liczba widoków, polubień, udostępnień i inne. Otrzymasz również podział oglądalności według wieku, czasu oglądania, urządzenia używanego do uzyskania dostępu do zawartości i miejsca, w którym użytkownicy po raz pierwszy odkryli twoją zawartość.

Instagram Reels Analytics Narzędzia analityczne na Instagramie pomagają śledzić wskaźniki, takie jak polubienia, komentarze, udostępnianie i zapisy na rolkach. Inne wskaźniki zaangażowania można również znaleźć na stronie

Pulpit analityczny Instagrama , takie jak osiągnięte konta, odtworzenia, czas oglądania, średni czas oglądania i inne.

5. Reklama możliwości

Obie platformy oferują różne możliwości reklamowe, aby zwiększyć zasięg i widoczność marki.

TikTok

Business może pójść na całość na Marketing TikTok z płatnymi opcjami reklamowymi. Do wyboru są reklamy TopView i reklamy w kanale.

Reklamy TopView są pierwszą rzeczą, którą widzą użytkownicy po otwarciu aplikacji. Reklamy w kanale wyróżniają zawartość w kanałach "Dla Ciebie" użytkowników.

Reklamy Wyzwanie związane z hashtagiem marki i Efekty markowe są również znaczącymi zaletami reklamowymi. Funkcje te zachęcają użytkowników do interakcji z Twoją marką poprzez określone hashtagi.

Relacje z Instagrama

Dla firm korzystających z Reels, w centrum uwagi znajdują się shoppable ads z funkcją etykiety produktu. Etykiety te pozwalają użytkownikom bezpośrednio wykonywać działania na reklamach, niezależnie od tego, czy chodzi o zakup, zapisanie czy dowiedzenie się więcej. Jest to bezpośrednia droga do połączenia z niestandardowymi klientami i zwiększenia sprzedaży na Instagramie.

Werdykt: TikTok czy Instagram Reels?

Więc, kto jest zwycięzcą? Nie wyciągajmy jeszcze pochopnych wniosków. Najlepszym sposobem jest przyjrzenie się parametrom definiującym i KPI marketingu w mediach społecznościowych i zobaczenie, kto wyjdzie na szczyt.

TikTok vs. Reels: Współczynnik zaangażowania TikTok wyprzedza Reels o kilka centymetrów ze wskaźnikiem zaangażowania wynoszącym 5,53%, w porównaniu do 4,36% Reels.

Źródło: Social Insider Decydującym czynnikiem jest tutaj publiczność. Only 21% amerykańskiego pokolenia Z_ online korzysta z Reels co tydzień, podczas gdy 53% regularnie korzysta z TikTok

Oznacza to, że młodsze pokolenie jest bardziej zaangażowane w TikTok niż Reels. Dorośli odbiorcy, bardziej profesjonalni, nadal stanowią ogromny segment bazy odbiorców Reels.

Teraz musisz zdecydować, dla kogo jest Twój produkt i do jakiej grupy odbiorców chcesz dotrzeć.

Zwycięzca: Wideo na TikTok cieszą się większym zaangażowaniem niż Reels. Jednak różnica ta szybko się zmniejsza i wkrótce na Reels będzie można znaleźć bardziej zróżnicowaną publiczność.

TikTok vs. Reels: Ocena komentarzy

TikTok ma 0,09% wskaźnik komentarzy w porównaniu do 0,05% Reels. Wideo z TikToka otrzymują średnio o 44% więcej komentarzy niż te z Instagrama.

Zwycięzca: TikTok wygrywa po raz kolejny z wyższym wskaźnikiem komentarzy niż Reels.

TikTok vs. Reels: Czas oglądania

Czas oglądania to łączny czas spędzony przez widzów na oglądaniu wideo. Średnio 60% krótkich form wideo jest oglądanych przez 41% do 80% ich długości.

W zestawieniu TikTok vs. Reels, TikTok osiąga średnią oglądalność na poziomie 9,06%, podczas gdy Reels osiąga jeszcze bardziej imponującą średnią 13,08%.

Zwycięzca: Chociaż TikTok skutecznie przyciąga zaangażowanie użytkowników, Reels dominuje z najwyższym średnim wskaźnikiem oglądalności.

TikTok vs. Reels: ROAS (zwrot z wydatków na reklamy)

Przeanalizujmy, jak reklama na obu platformach wpływa na kieszeń marketera mediów społecznościowych i ROI.

reklamy na TikTok są rzadziej wykorzystywane niż reklamy na Instagram Reels, prawdopodobnie ze względu na wyższe koszty z nimi związane

Niedawno Wordstream eksperymentował z analizą skuteczności reklam na TikTok w porównaniu do Reels.

W ramach eksperymentu uruchomili to samo 15-sekundowe wideo na obu platformach i dodali niestandardowy limit częstotliwości, aby uniknąć zmęczenia reklamami. Oto całe ustawienie, którego użyli:

Źródło: Eksperyment reklamowy Wordstream A więc, czy mamy zwycięzcę? Oczywiście, Tak! 👇

Źródło: Eksperyment reklamowy Wordstream Zwycięzca: W tym eksperymencie TikTok vs. Reels, reklama uruchomiona na Instagram Reels znacznie przewyższyła TikTok. Reklamy Reel uzyskały trzykrotnie większy zasięg i liczbę wyświetleń niż TikTok. To również przy zachowaniu niskiego CPC i CPM. (Notatka: Skuteczność medium zależy od Twoich celów i tego, co działa dla Twojego biznesu) _Używaj tego tylko jako wskazówki)

Jak zarządzać kampaniami w mediach społecznościowych za pomocą ClickUp

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się opublikować swoje reklamy na TikTok czy Reels, potrzebujesz strategii kampanii w mediach społecznościowych i niezawodnej platformy marketingowej w mediach społecznościowych.

Jednym z najlepszych i najbardziej organicznych sposobów na wdrożenie wspomnianej strategii jest skorzystanie z kompetentnego narzędzia do zarządzania projektami i marketingu w mediach społecznościowych, takiego jak Funkcje marketingowe ClickUp dla Teams.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Tworzenie zawartości

Chociaż jest to nadrzędny zarządzanie projektami narzędzie, ClickUp może zdziałać cuda jako oprogramowanie do zarządzania marketingiem w mediach społecznościowych .

Zbierz Teams, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat zawartości, korzystając z funkcji współpracy Tablice ClickUp . Notuj sfinalizowane pomysły, twórz plany zawartości, organizuj harmonogramy i twórz bibliotekę udostępnianej zawartości w ramach jednego, wspólnego obszaru roboczego przy użyciu Dokumenty ClickUp .

Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

Możesz także wykorzystać generatywną moc AI w swoich kampaniach w mediach społecznościowych dzięki ClickUp Brain. AI Writer for Work pomaga generować wciągające podpisy i burze mózgów, aby pomóc w powodzeniu marketingu w mediach społecznościowych. Pozwala również zarządzać kalendarz zawartości aby zaplanować daty wydań i ogłoszeń.

Budowanie i zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

ClickUp umożliwia udostępnianie całej zawartości kampanii, kalendarzy i planów członkom zespołu, dzięki czemu można uzyskać natychmiastową informację zwrotną i łatwo powiadamiać członków o wszelkich zmianach lub postępach w kampaniach w mediach społecznościowych. Możesz także korzystać z wielu widoków, takich jak tabela lub widok kalendarza, aby śledzić postęp wszystkich działań.

Znany ze swoich gotowych szablonów, ClickUp dostarcza tony szablonów do zarządzania mediami społecznościowymi które możesz wybrać. Są one profesjonalnie stworzone dla najwyższych wskaźników zaangażowania i pomogą zwiększyć widoczność, jednocześnie oszczędzając czas.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Social-Posts-Template-by-ClickUp.png Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp zawiera pięć niestandardowych widoków, które pomagają usprawnić proces zarządzania zawartością od początku do końca https://app.clickup.com/signup?template=t-102457923&\_gl=1\*kx4a1k\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz ten szablon /%cta/ Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp ułatwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości zawartości. Użyj go do tworzenia i planowania postów na wszystkich kanałach mediów społecznościowych i organizowania całej zawartości w jednym miejscu.

Szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, planowaniu i zarządzaniu zawartością mediów społecznościowych.

Można również użyć Szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp do bezstresowego planowania i organizowania zawartości dla różnych kanałów mediów społecznościowych. Pomaga w ustawieniu celów marketingowych, tworzeniu wysokiej jakości zawartości oraz organizowaniu i planowaniu postów na różnych kanałach.

Śledzenie wydajności

Użyj Śledzenie i analiza kampanii ClickUp szablony do organizowania i zarządzania różnymi aspektami kampanii marketingowych. Śledzenie budżetów, wydajności i zasobów kreatywnych, aby pewnie uruchomić kolejną kampanię.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Campaign-Tracking-and-Analytics.png Zarządzaj kampaniami marketingowymi, wydatkami, wydajnością, kreacjami, jak tylko chcesz! Uporządkuj swoje kampanie w jednej lokalizacji dzięki szablonowi Campaign Tracking & Analytics od ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&\_gl=1\*1jcrsqw\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz ten szablon /%cta/

Można również użyć Pulpity ClickUp aby uzyskać widok z lotu ptaka wszystkich wskaźników, które chcesz mierzyć podczas swoich kampanii.

Wygraj grę w mediach społecznościowych z ClickUp

Mamy nadzieję, że nasze zestawienie TikTok vs. Instagram Reels pomogło ci zdecydować, który z nich wybrać marketing w mediach społecznościowych kanał najlepiej odpowiada Twoim potrzebom marketingowym. Skorzystaj z ClickUp, aby usprawnić i usprawnić proces zarządzania mediami społecznościowymi niezależnie od kanałów.

Dzięki integracji ze wszystkimi typowymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak Slack, HubSpot, Zapier, Zoom, Figma i wieloma innymi, jest to jedyne oprogramowanie do zarządzania projektami, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!

FAQs

**1. Czy Reels są lepsze niż TikTok?

Kontekst jest tutaj najważniejszy. Instagram Reels może być lepszy niż TikTok, jeśli jest to grupa demograficzna, do której zmierzasz jako cel. Co więcej, Reels ma proste i niedrogie opcje reklamowe w porównaniu do TikTok.

**2. Co jest lepsze: TikTok czy FB Reels?

Wybór między TikTok i Facebook Reels zależy od celu marketingowego i grupy docelowej.

TikTok wyróżnia się w angażowaniu młodszych grup demograficznych i oferuje różnorodne opcje reklamowe, podczas gdy Reels na Facebooku zapewnia proste rozwiązania reklamowe. Marketing wielokanałowy może być najlepszym podejściem do skutecznego docierania do różnych segmentów odbiorców.

**3. Jakie są wady Reels?

Wadą Instagram Reels jest krótsza maksymalna długość wideo w porównaniu do TikTok, co ogranicza czas trwania zawartości, którą marketerzy mogą udostępniać.

Zaangażowanie odbiorców i baza użytkowników Reels są stosunkowo niższe, zwłaszcza wśród młodszych grup demograficznych, co wpływa na potencjalny zasięg i ekspozycję marki.