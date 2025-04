15 najlepszych alternatyw dla Skype for Business 2025

Niegdyś popularny Skype for Business z trudem nadąża za dzisiejszymi, szybkimi, hybrydowymi i zdalnymi środowiskami pracy.

W przeciwieństwie do Skype'a, wiele popularnych narzędzi łączy obecnie rozmowy wideo z zaawansowanym zarządzaniem projektami, udostępnianiem dokumentów i funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym. Microsoft wycofuje Skype for Business na rzecz Microsoft Teams, pozostawiając go z mniejszą liczbą aktualizacji i zmniejszoną rolą na rynku.

Znalezienie odpowiedniej alternatywy dla Skype for Business nie jest jednak łatwe. (Dopisek: Poprawić to zdanie, by było bardziej precyzyjne, np: "Znalezienie właściwej alternatywy funkcjonalnej dla Skype for Business nie jest łatwym zadaniem.") Mój zespół i ja wypróbowaliśmy niezliczone narzędzia komunikacyjne i zawęziliśmy podstawowe wymagania: każda dobra platforma wymaga płynnych wideokonferencji, udostępniania ekranu, wiadomości błyskawicznych, a także najwyższej klasy bezpieczeństwa i elastyczności.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym zespołem, czy małą firmą, istnieją opcje zwiększające wydajność, wzmacniające komunikację i spełniające potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Czytaj dalej, aby je odkryć!

Czego szukać w alternatywach dla Skype for Business?

Wybierając alternatywę dla Skype for Business, nie chodzi już tylko o rozmowy wideo i wiadomości błyskawiczne - są to tabele do aplikacje do czatu zespołowego .

To, co naprawdę ma znaczenie, to znalezienie platformy, która wspiera współpracę, płynnie integruje się z innymi narzędziami i zapewnia bezpieczną komunikację we wszystkich obszarach. Kluczem jest również elastyczność. Zespoły użytkowników biznesowych mogą być mieszanką pracowników biurowych i zdalnych, zatem potrzebują rozwiązań, które działają konsekwentnie na różnych urządzeniach i w różnych lokalizacjach. (Wskazówka: Zamienić "Teams" na "Zespoły", aby dopasować do kontekstu i poprawić styl.) Kilka kluczowych funkcji, których zawsze szukam:

Możliwości integracji zewnętrznej: Połączenie z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak aplikacje do zarządzania projektami, aby mój cykl pracy był bardziej wydajny i oparty na współpracy

Połączenie z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak aplikacje do zarządzania projektami, aby mój cykl pracy był bardziej wydajny i oparty na współpracy Funkcje synchronizacji kalendarza: Uproszczone planowanie spotkań i przypomnień bez zbędnych ciągów e-maili

Uproszczone planowanie spotkań i przypomnień bez zbędnych ciągów e-maili Zasoby do zarządzania spotkaniami: Wbudowane narzędzia do robienia notatek i transkrypcji, aby wszyscy byli zgodni co do elementów działania i poprawiali komunikację

Wbudowane narzędzia do robienia notatek i transkrypcji, aby wszyscy byli zgodni co do elementów działania i poprawiali komunikację Ochrona danych: Silne funkcje prywatności danych, takie jak szyfrowanie typu end-to-end i konfigurowalna kontrola dostępu

Wybór najlepszej alternatywy dla Skype for Business powinien usprawnić - a nie skomplikować - cykl pracy twojego zespołu. Pamiętaj o tych czynnikach, a będziesz na dobrej drodze.

15 najlepszych alternatyw dla Skype for Business do wykorzystania

Rozważając alternatywy dla Skype for Business, ważne jest, aby skupić się na konkretnych funkcjach w zależności od potrzeb komunikacyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz ulepszonych narzędzi do współpracy, lepszej integracji z innym oprogramowaniem, czy bardziej elastycznych modeli cenowych, co najmniej jedna z tych 15 alternatyw prawdopodobnie będzie pasować do Ciebie. Każde narzędzie ma unikalne zalety i odkryłem, że jest tu coś dla każdego rodzaju zespołu.

1. ClickUp (najlepszy do asynchronicznej komunikacji w pracy)

Przeprowadzaj spotkania, współpracuj bez wysiłku i ustawiaj cykle pracy za pomocą Przeprowadzaj spotkania, współpracuj bez wysiłku i ustawiaj cykle pracy za pomocą ClickUp ClickUp to najbardziej wszechstronna alternatywa dla Skype for Business, jaką znalazłem, szczególnie w scenariuszach pracy zdalnej. Dzięki płynnej, bezwysiłkowej współpracy, ClickUp sprawia, że prowadzenie spotkań online i synchronizowanie cykli pracy jest dla Teams niezwykle proste. Spotkania ClickUp są idealne do planowania, przeprowadzania i zarządzania dyskusjami, zarówno wirtualnymi dzięki ClickUp Meetings możesz:

Ułożyć agendę w formie listy kontrolnej, zaznaczając każdy element jako "zrobiony", gdy zostanie omówiony

Sporządzać szczegółowe notatki z każdego spotkania

Przypisuj elementy działań członkom zespołu bezpośrednio poprzez komentarze

Przypisywanie zadań wymagających działania członkom zespołu za pomocą ClickUp Assigned Comments

ClickUp oferuje również wiele szablonów, dzięki którym spotkania stają się bardziej wydajne.

Szablon spotkania ClickUp

Na przykład Szablon spotkania ClickUp pomaga Teamsom zarządzać elementami agendy, ułatwiać dyskusje w czasie rzeczywistym i przechwytywać spostrzeżenia w trakcie i po spotkaniach. Za jego pomocą można uzyskać dostęp do nadchodzących spotkań i zadań w jednym spójnym widoku, aby uniknąć konfliktów planów.

Czytaj także: 10 szablonów spotkań jeden na jeden dla menedżerów Korzystanie z Szablon protokołu ze spotkania ClickUp zmienił mój sposób dokumentowania i udostępniania wyników spotkań.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-106.png Szablon protokołu spotkania ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6108324&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pozwala mi uchwycić istotne szczegóły, decyzje i elementy działań w notatki ze spotkania i przypisać każde zadanie do konkretnych członków zespołu wraz z terminami.

Dalej, ClickUp Clip są niezwykle łatwym sposobem na nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo.

Połącz czat i pracuj razem, twórz elementy akcji z wiadomości i używaj AI do podsumowywania i kontekstualizowania rozmów - wszystko dzięki ClickUp Chat ClickUp Chat oferuje płynną komunikację w ramach zadań i projektów, umożliwiając Teams współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki wątkom, bezpośrednim wiadomościom i udostępnianiu plików dyskusje są uporządkowane i oparte na kontekście.

Dodatkowo, ClickUp można zintegrować z szerokim zakresem istniejących narzędzi wideo, takich jak Slack, Zoom i Microsoft Teams.

ClickUp najlepsze funkcje

Komunikacja asynchroniczna dzięki narzędziom takim jakMeetings, Clip i Chat bezpośrednio w ClickUp

Integracja z Slack, Zoom, Microsoft Teams i nie tylko

Wspólna burza mózgów i wprowadzanie pomysłów w życie za pomocą narzędzi takich jak długopisy, notatki, kształty i łączniki w Tablice ClickUp Inicjuj połączenia wideo bezpośrednio z zadań i projektów za pomocą Integracja ClickUp z Zoomem Automatyzacja zadań, takich jak robienie notatek ze spotkań, transkrypcja nagrań wideo i generowanie podsumowań za pomocą AI przy użyciu ClickUp Brain ClickUp Limity

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać interfejs za przytłaczający

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Zoom (najlepszy do wideokonferencji)

przez Zoom Zoom stał się niemal synonimem platform do wideokonferencji. Jest to popularny wybór dla różnych typów spotkań -od spotkań zespołowych po duże webinaria.

Funkcja widoku immersyjnego Zoom tworzy wirtualne środowisko, w którym uczestnicy mogą pojawiać się razem na udostępnianym tle. Może to być szczególnie przydatne podczas warsztatów lub sesji szkoleniowych.

Osobiście podoba mi się funkcja transkrypcji na żywo, która zapewnia napisy w czasie rzeczywistym, które mogą sprawić, że spotkania będą bardziej dostępne dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka lub uczestników z wadami słuchu.

Najlepsze funkcje Zoom

Nagrywanie spotkań w jakości HD w celu łatwego odtwarzania ważnych dyskusji i decyzji

Integracja Zoom z ClickUp i Slack, aby planować, zarządzać i dołączać do spotkań bezpośrednio z preferowanych platform

Korzystaj z wirtualnego tła i filtrów, aby zachować profesjonalny wygląd lub zwiększyć zaangażowanie podczas spotkań

Limity Zoom

Problemy z prywatnością i bezpieczeństwem zgłaszane przez niektórych użytkowników

40-minutowy limit spotkań grupowych może być ograniczający

Free Plan ogranicza liczbę uczestników

Cennik Zoom

Podstawowy plan Free

Pro : $14.99/miesiąc za użytkownika

: $14.99/miesiąc za użytkownika Business : $21.99/miesiąc na użytkownika

: $21.99/miesiąc na użytkownika Business Plus: Kontakt w sprawie cen

Zoom oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4.5/5 (ponad 55 000 recenzji) GetApp: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

Przeczytaj również: Ponad 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Zoom (funkcje, ceny i oceny)

3. Slack (najlepszy do współpracy w zespole)

przez Slack Jeśli chodzi o współpracę zespołową, Slack wyróżnia się tym, że umożliwia użytkownikom wysyłanie natychmiastowych wiadomości osobistych i grupowych, wskakiwanie na połączenia audio lub wideo, udostępnianie swoich ekranów dla lepszego kontekstu oraz załączanie plików, połączonych i elementów multimedialnych do rozmów.

Funkcja wyszukiwania Slack umożliwia szybki dostęp do poprzednich rozmów i plików. Funkcje takie jak reakcje emoji i wątki rozmów zapewniają bardziej zorganizowane i interaktywne podejście do komunikacji.

Najlepsze funkcje Slack

Niestandardowe powiadomienia pozwalające skupić się na najważniejszych aktualizacjach

Bezproblemowe udostępnianie plików w ramach konwersacji, umożliwiając członkom zespołu współpracę nad dokumentami, obrazami i prezentacjami bez konieczności przełączania platform

Zintegruj Slack z ClickUp , Google Drive, Trello i Asana

Automatyzacja cykli pracy za pomocą Workflow Builder

Limity Slack

Free Plan ogranicza dostęp do ostatnich 10 000 wiadomości

Bez odpowiedniego zarządzania powiadomienia mogą stać się przytłaczające

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do ustawień

Cennik Slack

Wersja Free

Pro : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business+ : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie cen

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 000 recenzji) TrustRadius: 9/10 (ponad 8 000 recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych konkurentów Slack

4. Hive (najlepszy do zarządzania projektami i komunikacji)

przez Ul Hive zaimponował mi swoim elastycznym obszarem roboczym. Pozwala mi niestandardowo dostosować pulpit, aby wyróżnić określone cykle pracy, takie jak oś czasu kampanii lub zadania priorytetowe, a nawet dostosować ustawienia, aby wyświetlać dokładnie to, czego potrzebuje mój zespół z przodu i na środku.

Oferuje również możliwość komentowania w wątkach i przydzielania zadań. Funkcje raportowania zapewniają cenny wgląd w wydajność zespołu i oś czasu projektu. Raportowanie pozwala nam lepiej kontrolować wąskie gardła i alokację zasobów, pomagając nam utrzymać projekty na właściwym torze i ograniczając liczbę niespodzianek po drodze.

Najlepsze funkcje Hive

Zintegrowane narzędzia do zarządzania projektami, które łączą zadania, komunikację w zespole i udostępnianie plików z często używanymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Współpraca w czasie rzeczywistym z Teams poprzez udostępnianą skrzynkę odbiorczą Hive i czat projektu

Niestandardowy obszar roboczy dzięki elastycznym układom, umożliwiającym zespołom przełączanie się między tablicami Kanban, wykresami Gantta i innymi widokami, aby dopasować je do różnych stylów zarządzania projektami

Efektywne śledzenie czasu dzięki wbudowanym timerom i funkcjom raportowania

Limity Hive

Interfejs może być nieco przytłaczający

Dla mniejszych Teams ceny mogą być wyższe

Ceny Hive

Wersja Free (limit funkcji)

(limit funkcji) Starter : $1/miesiąc za użytkownika

: $1/miesiąc za użytkownika Teams : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Hive oceny i recenzje

Capterra: (ponad 200 recenzji)

(ponad 200 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

5. Microsoft Teams (najlepsza integracja z Office 365)

przez Microsoft Dla organizacji korzystających już z Office 365, Microsoft Teams wydaje się być naturalnym rozwiązaniem. Integracja jest tak ścisła, że mogę przeskoczyć z czatu do współedytowania arkusza Excel bez przełączania okien.

Szczególnie doceniam możliwość planowania spotkań i dołączania do nich bezpośrednio w Teams bez konieczności przełączania się z powrotem do Outlooka. Współpraca nad dokumentami przebiega płynnie - pliki Word, Excel i PowerPoint otwierają się w aplikacji, a wszelkie aktualizacje są natychmiast synchronizowane dla wszystkich członków zespołu.

Teams ma wbudowane uwierzytelnianie wieloskładnikowe i zaawansowane szyfrowanie, które jest ułatwieniem przy zarządzaniu wrażliwymi danymi.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Tworzenie dedykowanych kanałów dla każdego projektu lub zespołu w celu prowadzenia ukierunkowanych dyskusji i łatwego dostępu do odpowiednich plików i zasobów

Organizowanie wideokonferencji z udziałem nawet 5000 uczestników, z funkcją wideo HD i udostępniania ekranu

Wbudowane funkcje udostępniania i przechowywania plików w usługach OneDrive i SharePoint umożliwiają płynną współpracę, wersjonowanie dokumentów i bezpieczny dostęp między zespołami i urządzeniami

Limity Microsoft Teams

Sporadyczne problemy z opóźnieniami dźwięku podczas połączeń wideo

Cennik usługi Microsoft Teams

Wersja Free (funkcje w ograniczonym zakresie)

(funkcje w ograniczonym zakresie) Microsoft 365 Essentials : 4 USD/użytkownika/miesiąc

: 4 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Przeczytaj również: 8 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Teams

6. Troop Messenger (najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości)

przez Troop Messenger Dla Teams szukających wysoce bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia do komunikacji, Troop Messenger zaimponował mi przemyślanym projektem i skupieniem się na bezpieczeństwie. Ustawienie kanałów i grup jest bardzo proste. Udostępnianie plików jest również bezproblemowe; mogę wysyłać obrazy, pliki PDF, a nawet duże pliki wideo bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm.

Podoba mi się możliwość samodzielnego hostowania aplikacji, co zapewnia organizacjom zakończoną kontrolę nad danymi i zgodność z przepisami branżowymi.

Platforma oferuje również funkcje takie jak śledzenie obecności i aktualizacje statusu.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Zabezpieczenie każdej wiadomości i pliku za pomocą szyfrowania end-to-end, zapewniającego dostęp do komunikacji tylko zamierzonym odbiorcom

Wysyłanie samozniszczalnych wiadomości, które znikają po przeczytaniu, zapewniając dodatkową warstwę prywatności dla poufnych dyskusji

Ustawienie tymczasowych grup dla projektów ad-hoc, umożliwiając bezpieczną współpracę z członkami Teams bez stałego dostępu

Limity Troop Messengera

Mniej opcji integracji w porównaniu do większych platform

Niektóre aspekty interfejsu są mniej intuicyjne

Opóźnienia w godzinach szczytu użytkowania

Cennik Troop Messenger

Wersja Free (ograniczone funkcje)

(ograniczone funkcje) Premium : 2,5 USD/miesiąc za użytkownika

: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : $5/miesiąc na użytkownika

: $5/miesiąc na użytkownika Superior: $9/miesiąc na użytkownika

Troop Messenger oceny i recenzje

Trustpilot : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) G2: 4.6/5 (70+ recenzji)

7. Chanty (najlepszy do prostej komunikacji w zespole)

przez Startup Stash Chanty to zaskakująco intuicyjne narzędzie, które upraszcza komunikację w zespole. Skupienie się na użyteczności naprawdę się wyróżnia. Od samego początku funkcja "Teambook" organizuje wszystkie pliki, połączone zadania w jednym miejscu, dzięki czemu mogę szybko znaleźć dokumenty lub wrócić do poprzednich rozmów bez konieczności przeszukiwania niekończących się wątków czatu.

Dostarcza ona możliwość współpracy w czasie rzeczywistym, pozwalając członkom Teams na jednoczesną edycję dokumentów. Platforma zapewnia również wsparcie dla połączeń audio i wideo bezpośrednio w aplikacji.

Najlepsze funkcje Chanty

Nieograniczony dostęp do historii wiadomości w celu szybkiego wyszukiwania i odwoływania się do ważnych rozmów

Przypisywanie i śledzenie zadań za pomocą wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami, które umożliwiają ustawienie terminów, priorytetów i aktualizacji statusu

Moja praca z usprawnionym interfejsem użytkownika, który minimalizuje rozpraszanie uwagi i maksymalizuje wydajność dzięki intuicyjnej nawigacji i łatwemu dostępowi do funkcji

Udostępnianie plików bez wysiłku dzięki funkcji "przeciągnij i upuść", umożliwiającej współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami i multimediami w wątkach czatu

Limity Chanty

W przypadku bardziej złożonych projektów, wbudowane funkcje zarządzania projektami mogą okazać się niewystarczające

Mniej planów cenowych i opcji w porównaniu do konkurencji

Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm

Ceny Chanty

Wersja Free (limit funkcji)

(limit funkcji) Business: 3 USD/miesiąc za użytkownika

Chanty oceny i recenzje

GetApp : 4.7/5 (30+ recenzji)

: 4.7/5 (30+ recenzji) G2: 4.5/5 (40+ recenzji)

8. GoTo Meeting (najlepszy do automatyzacji transkrypcji spotkań)

przez Spotkanie GoTo GoTo Meeting od dawna jest preferowanym rozwiązaniem do wideokonferencji przez profesjonalistów poszukujących niezawodności i łatwości użytkowania. Narzędzie oferuje unikalne funkcje, takie jak Smart Meeting Assistant, który zapewnia dostęp do nagrań spotkań, które przechwytują dźwięk, zawartość udostępnianą na ekranie, kamery internetowe uczestników i pisemną transkrypcję za pośrednictwem połączonego łącza internetowego. Użytkownicy mogą przeszukiwać nagrania, aby wskazać kluczowe spostrzeżenia lub elementy działań w celu łatwego kontynuowania.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Priorytetowe bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu end-to-end, zapewniające ochronę poufnych rozmów

Łatwa obsługa różnych rozmiarów grup

Korzystaj z interaktywnych narzędzi do rysowania i intuicyjnego udostępniania ekranu, aby uczynić dyskusje bardziej angażującymi

Umożliwienie gospodarzom spotkań blokowania spotkań, zapobiegając dołączaniu nieautoryzowanych uczestników

Limity GoTo Meeting

Prosty interfejs użytkownika może wydawać się mało inspirujący

Dostęp do niektórych funkcji może wymagać wyższych planów, potencjalnie limitując opcje dla mniejszych Teams lub startupów

Cennik GoTo Meeting

Profesjonalny : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje GoTo Meeting

GetApp : 4.4/5 (11,000+ recenzji)

: 4.4/5 (11,000+ recenzji) Gartner: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

9. Cisco Webex Teams (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw)

przez Cisco Webex Cisco Webex Teams zaimponował mi swoimi wszechstronnymi funkcjami dostosowanymi do organizacji na poziomie Enterprise. Jedną z kluczowych funkcji jest zintegrowana cyfrowa tablica, która umożliwia zespołom efektywną burzę mózgów i adnotowanie pomysłów podczas spotkań. Asystent Webex zwiększa wydajność, umożliwiając użytkownikom planowanie spotkań i ustawienie przypomnień za pomocą komend głosowych.

Najlepsze funkcje Cisco Webex Teams

Integracja ze sprzętem Cisco w celu poprawy komfortu użytkowania, umożliwiająca płynne połączenie z urządzeniami takimi jak Webex Room Kits i telefony Cisco

Zyskaj wgląd w zaangażowanie i wydajność spotkań dzięki narzędziom analitycznym, które dostarczają informacji zwrotnych na temat zaangażowania uczestników i wydajności spotkań

Korzystaj z rozbudowanych funkcji przesyłania wiadomości, które zapewniają wsparcie dla rozmów w wątkach, umożliwiając wyraźny kontekst w dyskusjach i ułatwiającłatwe udostępnianie plików Korzystaj z narzędzi do współpracy opartych na AI, które zwiększają wydajność, zapewniając transkrypcje w czasie rzeczywistym, inteligentne podsumowania spotkań i inteligentne planowanie



Limity Cisco Webex Teams

Początkowe ustawienia, zwłaszcza w przypadku funkcji bezpieczeństwa, mogą być skomplikowane

Wyższa cena niż w przypadku innych alternatyw dla Skype for Business

Niektórzy użytkownicy mogą uznać ograniczenia dotyczące rozmiaru przesyłanych plików za uciążliwe

Cennik Cisco Webex Teams

Wersja Free (funkcje w ograniczonym zakresie)

(funkcje w ograniczonym zakresie) Starter : 14,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 14,50 USD/miesiąc za użytkownika Plus : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Cisco Webex

Gartner : 4.5/5 (ponad 3000 recenzji)

: 4.5/5 (ponad 3000 recenzji) Software Advice: 4.4/5 (7,000+ recenzji)

10. Google Meet (najlepsze do płynnej integracji z obszarem roboczym Google)

przez Obszary robocze Google Google Meet, podobnie jak inne narzędzia Google, jest niezawodnym wyborem do komunikacji biznesowej, zwłaszcza jeśli korzystasz już z obszaru roboczego Google. Integracja platformy z Kalendarzem Google i Gmailem sprawia, że planowanie i dołączanie do spotkań jest dziecinnie proste. Skupiając się na bezpieczeństwie i łatwości użytkowania, doskonale nadaje się zarówno do swobodnych spotkań, jak i formalnych dyskusji.

Najlepsze funkcje Google Meet

Niestandardowe tła wideo lub stosowanie efektów wizualnych podczas spotkań

Łatwe nagrywanie spotkań w celu ponownego odwiedzenia dyskusji. Nagrane sesje są zapisywane bezpośrednio na Dysku Google

Podnieś rękę, aby zabrać głos, umożliwiając moderatorom zarządzanie pytaniami podczas spotkań. Dzięki temu dyskusje są uporządkowane i angażujące

Korzystaj z zaawansowanej technologii redukcji szumów, która odfiltrowuje hałas w tle podczas rozmów

Limity Google Meet

Spotkania są ograniczone do 60 minut dla użytkowników Free

W porównaniu do innych platform, oferuje mniej niestandardowych opcji

Cennik Google Meet

Wersja Free (limit funkcji)

(limit funkcji) Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Spotkania Google - oceny i recenzje

Gartner : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Software Advice: 4.5/5 (11,000+ reviews)

11. Mattermost (najlepszy do współpracy open-source)

przez Mattermost Mattermost to platforma oparta na społeczności, której priorytetem jest zaangażowanie użytkowników i elastyczność.

Wsparcie Markdown w aplikacji jest miłym akcentem, pozwalającym mi na czyste formatowanie zadań do wykonania, co pomaga utrzymać przejrzystą komunikację w zespole.

Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, tablice Mattermost w stylu Kanban są proste, ale skuteczne, pozwalając mi przypisywać zadania, śledzić postępy i zarządzać cyklami pracy w tej samej aplikacji. Fakt, że Mattermost jest oprogramowaniem typu open-source, jest kolejną dużą zaletą - daje Teams pełną kontrolę nad danymi i niestandardowymi ustawieniami, co jest świetnym rozwiązaniem dla organizacji dbających o prywatność.

Najlepsze funkcje Mattermost

Kontrola bezpieczeństwa danych dzięki opcji self-hosted, która zapewnia zakończone zarządzanie wrażliwymi informacjami

Usprawnienie komunikacji dzięki rozbudowanym funkcjom przesyłania wiadomości ze wsparciem dla wątków i udostępniania plików

Korzystanie z integracji i niestandardowych wtyczek w celu dostosowania platformy do unikalnego cyklu pracy i narzędzi zespołu

Limity Mattermost

Początkowe ustawienia mogą stanowić wyzwanie dla użytkowników nietechnicznych

Aplikacja mobilna może być wolniejsza i mniej responsywna niż wersja na pulpit

Cennik Mattermost

Wersja Free (limit funkcji)

(limit funkcji) Profesjonalna : 10 USD/miesiąc za użytkownika

: 10 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Mattermost oceny i recenzje

TrustRadius : 8.5/10 (100+ recenzji)

: 8.5/10 (100+ recenzji) G2: 4.3/5 (300+ recenzji)

12. Rocket.Chat (najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości i współpracy)

przez Rocket.Chat Rocket.Chat wspiera wielokanałową komunikację z kanałami publicznymi i prywatnymi, utrzymując dyskusje uporządkowane według projektu lub zespołu. Wbudowana funkcja tłumaczenia jest przydatna dla globalnych Teams, takich jak nasz, umożliwiając natychmiastową komunikację w wielu językach.

Platforma oferuje nawet wtyczkę czatu na żywo, której można użyć do obsługi klienta bezpośrednio przez stronę internetową.

Najlepsze funkcje Rocket.Chat

Możliwość niestandardowego dostosowania interfejsu czatu do preferencji zespołu - od integracji marki po konfigurację uprawnień

Szybki dostęp do istotnych informacji dzięki funkcji wyszukiwania

Niestandardowe boty i integracje dopasowane do cyklu pracy

Limity Rocket.Chat

Opcja samodzielnego hostingu może być trudna do ustawienia dla niektórych użytkowników

Zasoby wsparcia mogą być mniej rozszerzone

Prosty interfejs może wydawać się przestarzały dla użytkowników przyzwyczajonych do bardziej eleganckich interfejsów użytkownika

Cennik Rocket.Chat

Starter (limit funkcji)

(limit funkcji) Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Rocket Chat oceny i recenzje

Capterra : 4.3/5 (150+ recenzji)

: 4.3/5 (150+ recenzji) G2: 4.2/5 (300+ recenzji)

13. Viber (najlepszy do komunikacji osobistej i w małych firmach)

przez Viber Viber koncentruje się na komunikacji osobistej i interakcjach między małymi firmami. Jego prostota i łatwość obsługi pozwalają na szybkie przesyłanie wiadomości i dzwonienie bez złożoności większych platform. Doceniam również łatwą funkcję udostępniania plików.

Wysokiej jakości połączenia głosowe i wideo działają płynnie nawet na połączeniach o niskiej przepustowości, co jest świetnym rozwiązaniem dla członków zespołu pracujących zdalnie lub w podróży.

Najlepsze funkcje Viber

Korzystaj z ekonomicznej komunikacji dzięki darmowym połączeniom i wiadomościom

Efektywna współpraca dzięki funkcji czatu grupowego

Synchronizacja na wielu urządzeniach i przełączanie między telefonem komórkowym a pulpitem, aby nie przegapić wiadomości

Limity Viber

Brak integracji z popularnymi platformami zwiększającymi wydajność, takimi jak Google Workspace, Slack czy Trello, co sprawia, że nie nadaje się do zaawansowanych cykli pracy

Wersja na komputery stacjonarne, choć funkcjonalna, nie jest tak bogata w funkcje jak aplikacja mobilna

Cennik Viber

Transakcja : 0,002 USD za wiadomość

: 0,002 USD za wiadomość Promocja: 0,002 USD za wiadomość

Oceny i recenzje Viber

G2 : 4.2/5 (4,000+ recenzji)

: 4.2/5 (4,000+ recenzji) Software Advice: 4.4/5 (4,000+ recenzji)

14. Wire (najlepszy do bezpiecznego i prywatnego przesyłania wiadomości)

przez Przywróć prywatność Wire zaimponował mi swoim commitem do bezpiecznego i prywatnego przesyłania wiadomości.

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia spokój ducha, dzięki czemu jest to solidny wybór dla Teams, które potrzebują poufności.

Uważam również, że interfejs użytkownika jest przejrzysty i prosty, co pomaga usprawnić komunikację bez rozpraszania uwagi.

Wire najlepsze funkcje

Dostęp z dowolnego miejsca za pomocą Wire na różnych urządzeniach, w tym iOS, Android, macOS, Windows i przeglądarkach internetowych

Usprawnienie współpracy poprzez udostępnianie dokumentów bezpośrednio w konwersacjach

Ułatwienie współpracy zespołowej poprzez czaty grupowe. Funkcja wideokonferencji w narzędziu może pomieścić do 150 uczestników przy użyciu Messaging Layer Security (MLS)

Wire limits

Mniej integracji

Może nie być idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji

Może nie być tak szeroko przyjęty jak niektórzy konkurenci

Ceny Wire

Wersja Free (ograniczone funkcje)

(ograniczone funkcje) Enterprise : $8.29/użytkownika/miesiąc

: $8.29/użytkownika/miesiąc On-premise: Kontakt w sprawie cen

Wire oceny i recenzje

GetApp : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Software Advice: 2.9/5 (700+ recenzji)

15. Element (najlepszy do zdecentralizowanej komunikacji)

przez Element Element to wszechstronna platforma komunikacyjna przeznaczona dla Teams, które potrzebują elastyczności współpracy. Platforma oferuje pojedyncze logowanie (SSO) poprzez SAML i OpenID Connect, co ułatwia uwierzytelnianie za pomocą istniejących systemów tożsamości. Tryb niskiej przepustowości pozwala użytkownikom z limitem połączenia internetowego cieszyć się płynną komunikacją.

najlepsze funkcje #### Element

Wykorzystanie zdecentralizowanej architektury w celu uzyskania zakończonej kontroli nad danymi i zwiększenia prywatności komunikacji

Dostęp do bogatych integracji z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Google Drive, Trello i JIRA

Niestandardowy interfejs użytkownika umożliwiający dostosowanie komunikacji do potrzeb zespołu

Element limits

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać platformę za trudną w użyciu

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji w porównaniu do narzędzi głównego nurtu

Ustawienie integracji może być skomplikowane

Element pricing

Wersja Free (limit funkcji)

(limit funkcji) Business : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $10/miesiąc za użytkownika

Element oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Apple: 3.3/5 (500+ recenzji)

Optymalizacja zaangażowania Teams poprzez ocenę alternatywnych platform

Bezproblemowa integracja, lepsza jakość wideo i przyjazne dla użytkownika interfejsy to najważniejsze funkcje, które odróżniają dobre platformy do wideokonferencji od świetnych.

Ważne są również funkcje takie jak współpraca w czasie rzeczywistym i zaawansowane protokoły bezpieczeństwa. Zapewniają one płynną i bezpieczną komunikację przez cały czas.

Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości współpracy wideo, platforma do współpracy musi być silnie zintegrowana z całym innym używanym oprogramowaniem. I to jest właśnie miejsce, w którym ClickUp osiąga najlepsze wyniki. Oferuje nie tylko obszerną bibliotekę funkcji i szablonów dla wszystkich rodzajów Teams, ale także integruje się z innymi narzędziami, z którymi możesz być już zaznajomiony.

Ponadto, łączy rozmowy z projektami w jeden ujednolicony interfejs. Wypróbuj ClickUp już dziś i doświadcz radości z komunikacji bez kosztów przełączania kontekstu!