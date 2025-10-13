10 najlepszych programów do przeglądania plików Microsoft Project na rok 2026

Kiedy zaczynałem pracę jako kierownik zarządzania projektami, szybko zauważyłem, że choć Microsoft Project jest potężnym narzędziem, jego wysoki koszt i skomplikowane licencjonowanie stanowiły wyzwanie dla niektórych osób.

Poruszanie się po licencjach zbiorowych było przytłaczające — czy mój zespół wykorzystałby wszystkie funkcje, czy po prostu płaciliśmy za dodatki? Ponadto nieautoryzowane zmiany w plikach utrudniały zachowanie kontroli.

Potrzebowałem prostszego rozwiązania, więc przyjrzałem się programowi Microsoft Project Viewer, aby pomóc mojemu zespołowi uzyskać dostęp do szczegółów projektów i udostępniać je bez kłopotów związanych z pełną licencją.

W tym artykule przedstawię 10 najlepszych programów do przeglądania plików Microsoft Project wraz z ich najważniejszymi funkcjami i limitami, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

Zacznijmy!

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do przeglądania plików Microsoft Project?

Wszystkie przeglądarki plików Microsoft Project umożliwiają dostęp do plików projektów, ale niektóre oferują dodatkowe funkcje, dzięki czemu stanowią prawdziwą alternatywę dla programu Microsoft Project. Te dodatkowe możliwości mogą znacznie usprawnić współpracę w zespole i udostępnianie informacji.

Oto kilka funkcji, które menedżerowie zarządzania projektami powinni wziąć pod uwagę:

Otwieraj pliki MPP: Zapewnij kompatybilność z różnymi formatami plików (.mpp, .mpt, .mpx, .xml), aby uzyskać zakończony dostęp do projektów

Udostępnianie plików projektów: Poszukaj opcji eksportowania plików MPP do formatu Excel lub CSV, aby łatwo udostępniać je użytkownikom niekorzystającym z programu Microsoft Project

Drukowanie plików projektów: Upewnij się, że przeglądarka umożliwia łatwe drukowanie kopii papierowych, które będą potrzebne podczas spotkań

Wsparcie dla systemów operacyjnych: Sprawdź zgodność z Twoim systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy jest to Windows, Mac czy Linux

Wyświetlanie wykresów i raportów: Sprawdź najważniejsze elementy wizualne projektu, takie jak wykresy Gantta i raporty dotyczące alokacji zasobów

Dostęp do widoków niestandardowych: Upewnij się, że program umożliwia otwieranie widoków niestandardowych utworzonych w programie Microsoft Project, aby zapewnić dokładną prezentację danych

Eksportowanie plików: Zwróć uwagę na możliwość eksportowania plików z powrotem do programu Microsoft Project lub Excel w celu łatwego wprowadzania aktualizacji

Obsługa dużych plików: Zwróć uwagę na wszelkie limity dotyczące rozmiaru plików, które mogą utrudniać dostęp do większych projektów

Integracja z usługami w chmurze: Sprawdź kompatybilność z SharePoint, Google Drive i OneDrive

Wsparcie dla wersji: Sprawdź zgodność z wersjami programu Microsoft Project, z których korzystasz

10 najlepszych programów do przeglądania plików Microsoft Project

Oto moje 10 najlepszych programów do przeglądania plików Microsoft Project, które pozwalają szczegółowo przeglądać i udostępniać plany projektów Microsoft Project: 👇🏼

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami z integracjami)

ClickUp oferuje zarówno funkcje przeglądania plików Microsoft Project, jak i kompleksowe funkcje zarządzania projektami, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, które chcą pracować z plikami MS Project, mając jednocześnie dostęp do dodatkowych narzędzi do zarządzania projektami.

Chociaż oprogramowanie ClickUp Zarządzanie Projektami nie zostało zaprojektowane specjalnie jako przeglądarka plików MS Project, jest to wszechstronna platforma, którą warto wziąć pod uwagę podczas zarządzania projektami.

Wybrałem ClickUp jako mój faworyt, ponieważ łączy on możliwości integracji z narzędziami do współpracy, co czyni go najlepszym narzędziem do zarządzania projektami.

Zadania ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp możesz podzielić złożone projekty na łatwe do opanowania zadania i dostosować je do swojego cyklu pracy. Dodawaj pola niestandardowe, łącz zadania zależne i kategoryzuj je według typów zadań, aby mieć pewność, że wszystko jest uporządkowane dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Ta niestandardowa personalizacja wykracza poza zwykły widok plików i pozwala na aktywne zarządzanie projektami.

Wizualizuj pracę w wielu listach, aby zarządzać zadaniami międzyfunkcyjnymi i planować sprinты za pomocą zadań ClickUp

Integracje ClickUp

Jako użytkownik ClickUp bardzo cenię sobie to, jak ClickUp Integrations, oferujące ponad 1000 narzędzi, sprawia, że importowanie i eksportowanie danych jest niezwykle proste.

Niezależnie od tego, czy importujesz zadania z Asany, Trello czy Jira, czy też synchronizujesz je z Google Drive, Slackiem i HubSpotem, ClickUp zapewnia uporządkowany dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu.

Połącz swoje narzędzia dzięki integracjom ClickUp i zarządzaj wszystkimi projektami z jednej platformy

Wykresy Gantta świetnie nadają się do śledzenia osi czasu, natomiast tablice Kanban idealnie sprawdzają się w wizualizacji cyklu pracy i zarządzaniu priorytetami zadań.

ClickUp Widoki

Podczas gdy wiele przeglądarek plików Microsoft Project pozwala głównie na przeglądanie plików .mpp, ClickUp Views oferuje znacznie więcej. Umożliwia aktywne zarządzanie projektami dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak wykresy Gantt i tablice Kanban.

Bądź na bieżąco dzięki widokowi ścieżki krytycznej w wykresie Gantt ClickUp i upewnij się, że Twoje projekty osiągają każdy kamień milowy

Pobierz ten szablon Zwiększ swoją wydajność dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Szablon zarządzania projektami ClickUp ułatwia planowanie dzięki gotowej przestrzeni, która organizuje pracę w folderach odpowiadających fazom projektu.

Oto, co możesz dzięki temu osiągnąć:

Wizualizuj i śledź zasoby: Uzyskaj przejrzysty przegląd zasobów projektu

Zarządzaj zadaniami i ustalaj ich priorytety: Przypisuj zadania i ustalaj ich priorytety, korzystając z wielu widoków cyklu pracy

Płynna współpraca: Bezproblemowa synchronizacja z interesariuszami i zespołem

Ten darmowy szablon oferuje elastyczne widoki listy i tablicy w stylu Kanban, umożliwiające natychmiastowe śledzenie postępów, a także sześć niestandardowych statusów zadań, które wskazują, czy zadania są w trakcie realizacji, otwarte czy zakończone.

W porównaniu z tradycyjnymi programami do przeglądania plików Microsoft Project ten szablon ClickUp oferuje bardziej interaktywne podejście, umożliwiając zarządzanie zadaniami i współpracę z zespołem, a nie tylko przeglądanie danych.

🌟 Archiwum szablonów: Zapoznaj się z naszym zakresem szablonów do zarządzania projektami dostosowanych do różnych potrzeb, od zwinnych cykli pracy po strategie marketingowe.

Najlepsze funkcje ClickUp

Kontrola dostępu: Ustal uprawnienia i kontroluj, kto może przeglądać lub edytować Twoje projekty, tworząc linki do udostępniania w aplikacjach list lub dokumentów

Centralizacja informacji: Organizuj swoją pracę w uporządkowany sposób w ramach przestrzeni, projektów, list, zadań i podzadań. Możesz również dodawać pola niestandardowe, aby zapewnić bardziej szczegółowe śledzenie i organizację

Śledzenie czasu: Zoptymalizuj cykl pracy w zakresie zarządzania projektami, korzystając z funkcji Zoptymalizuj cykl pracy w zakresie zarządzania projektami, korzystając z funkcji śledzenia czasu i raportowania , które zapewniają szczegółowy wgląd w czas trwania zadań i alokację zasobów

Współpracuj ze swoim zespołem: Korzystaj z komentarzy, czatów i @wzmianek, aby utrzymywać połączenie i mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco przez cały cykl życia projektu

Śledź postępy: Informuj wszystkich na bieżąco, w tym zewnętrznych interesariuszy, dzięki konfigurowalnym Informuj wszystkich na bieżąco, w tym zewnętrznych interesariuszy, dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp , które pokazują w czasie rzeczywistym postępy w zakresie kluczowych wskaźników projektu, co pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Dostosuj i śledź wspólne cele swojego zespołu dzięki pakietom celów w pulpitach nawigacyjnych ClickUp

Korzystaj z menedżera wiedzy opartego na AI: uzyskaj natychmiastowy dostęp do odpowiedzi dotyczących zadań, dokumentów i członków zespołu dzięki uzyskaj natychmiastowy dostęp do odpowiedzi dotyczących zadań, dokumentów i członków zespołu dzięki ClickUp Brain , co eliminuje konieczność przeszukiwania wielu źródeł w poszukiwaniu informacji

Wykorzystaj ClickUp AI, aby usprawnić zarządzanie projektami poprzez automatyzację zadań, generowanie wniosków i tworzenie zawartości

Limity ClickUp

Kompleksowe funkcje zarządzania projektami w ClickUp mogą wymagać sporo czasu na naukę obsługi

Aplikacja mobilna jest wciąż w fazie rozwoju i nie dorównuje jeszcze wydajnością i funkcjonalnością wersji internetowej.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, o jakim nawet nie marzyłem.

✨ Dodatkowa wskazówka: Chcesz usprawnić śledzenie projektów? Nasza kolekcja przykładów pulpitów nawigacyjnych projektów pomoże Ci zaprojektować intuicyjne wizualizacje, które zmienią cykl pracy i zwiększą efektywność zespołu.

2. Project Plan 365 (Najlepsze pod względem kompatybilności z Microsoft Project na każdym urządzeniu)

Project Plan 365, opracowany przez firmę Housatonic Software, to narzędzie do zarządzania projektami, które jest kompatybilne z plikami Microsoft Project (.mpp).

Pozwala to na bezpośrednie otwieranie i edycję plików Microsoft Project bez konieczności importowania lub eksportowania, co sprawia, że współpraca przebiega płynnie i bez problemów.

Narzędzie to zapewnia płynne planowanie i współpracę, szczególnie dla użytkowników zaznajomionych z programem Microsoft Project. Niezależnie od tego, czy zarządzasz tradycyjnymi projektami, czy korzystasz z nowoczesnych metodologii Agile, to narzędzie ułatwia śledzenie postępów i utrzymanie porządku.

Najlepsze funkcje programu Project Plan 365

Uzyskaj dostęp do swoich projektów na dowolnym urządzeniu — PC, Mac, iOS lub Android*

Połącz się ze wszystkimi głównymi usługami w chmurze, takimi jak Google Drive, Dropbox, OneDrive i SharePoint, zapewniając stały dostęp do danych i ich bezpieczeństwo

Obliczaj koszty, terminy i ścieżki krytyczne dzięki zaawansowanemu silnikowi planowania

Twórz atrakcyjne wykresy Gantta i raporty wizualne, aby śledzić postępy w projekcie

Ograniczenia programu Project Plan 365

Podczas pracy ze złożonymi wykresami mogą sporadycznie występować awarie.

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z synchronizacją z Dropbox

Ceny Project Plan 365

Standard: 10 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Business: 16 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje programu Project Plan 365

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zaplanuj regularne aktualizacje w programie do przeglądania, aby informować interesariuszy projektu o postępach i zmianach. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i zapewni wszystkim spójność działań.

3. MOOS Project Viewer (najlepsze rozwiązanie do przeglądania plików Microsoft Project)

MOOS Project Viewer to oprogramowanie z licencją użytkownika, które działa na każdej platformie obsługującej Javę, w tym Windows, Mac OS X i Linux. Jest to ekonomiczne rozwiązanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami i interesariuszy, co czyni je elastyczną opcją dla użytkowników korzystających z wielu systemów.

Chociaż ta przeglądarka plików Microsoft Project nie została opracowana przez firmę Microsoft®, została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci wszystkie funkcje przeglądania potrzebne do efektywnego zarządzania projektami.

Najważniejsze funkcje przeglądarki MOOS Project Viewer

Otwieraj pliki Microsoft® Project w różnych formatach (.mpp, .mpt, .xml) i wersjach od 2000 do 2019, co zapewnia elastyczność w dostępie do danych projektowych w różnych wersjach

Drukuj dowolny widok projektu bezpośrednio, co pozwala łatwo udostępniać raporty lub zachowywać ich wydruki do wykorzystania w przyszłości

Automatycznie wczytaj projekty i podprojekty, aby usprawnić zarządzanie projektami

Filtruj zadania, aby lepiej się skupić, co pozwoli Ci wyróżnić konkretne zadania lub etapy projektu

Limity przeglądarki MOOS Project Viewer

Brak zaawansowanych funkcji sprawia, że program ten jest mniej odpowiedni do złożonych projektów

To oprogramowanie w dużym stopniu opiera się na integracji z innymi programami

Ceny przeglądarki MOOS Project Viewer

Cena standardowa: 25 USD/licencja

Aktualizacja: 12,50 USD/licencja

Odnowienie: 7,50 USD/licencja

Oceny i recenzje przeglądarki MOOS Project Viewer

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

4. Steelray Project Viewer (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego przeglądania i raportowania w programie MS Project)

Wprowadzony na rynek w 2000 roku Steelray Viewer to niedroga przeglądarka plików Microsoft Project, idealna dla członków zespołu, którzy potrzebują jedynie przeglądać pliki projektowe.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie potrzebują pełnej funkcjonalności, ale nadal wymagają dostępu do kluczowych szczegółów projektu.

Możesz z łatwością wyszukiwać zadania, zasoby lub terminy oraz drukować plany projektów w dowolnym formacie. Chociaż Steelray jest rozwiązaniem lokalnym, co oznacza, że musisz je pobrać na swój komputer, jego prostota i opłacalność sprawiają, że jest to świetna opcja dla osób potrzebujących niezawodnej przeglądarki projektów.

Najważniejsze funkcje programu Steelray Project Viewer

Skorzystaj z funkcji widoku projektów na poziomie korporacyjnym w branżach charakteryzujących się rozbudowanymi harmonogramami projektów, takich jak lotnictwo i budownictwo

Otwieraj pliki Microsoft Project w wersjach od 1998 do 2019, a także pliki Oracle Primavera P6. XER, zapewniając płynną kompatybilność

Przeglądaj szczegóły projektu jednym kliknięciem, w widoku zadań, zasobów lub kluczowych terminów z łatwością

Bez wysiłku przeglądaj i skaluj plany projektów dzięki ulepszonym opcjom drukowania. Kontroluj rozmiar strony, orientację i inne szczegóły drukowania, aby uzyskać bardziej wydajny wydruk

Limity programu Steelray Project Viewer

Steelray jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników zainteresowanych przeglądaniem plików MPP

Może nie zapewnić pełnego wsparcia dla nowszych formatów lub funkcji

Ceny programu Steelray Projekt Viewer

Przeglądarka plików Microsoft Project: 20 USD rocznie na użytkownika

Wersja Ultimate: 35 USD rocznie na użytkownika

Przeglądarka dla Primavera: 20 USD rocznie na użytkownika

Oceny i recenzje programu Steelray Project Viewer

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

❓Czy wiesz, że? Wiele narzędzi do przeglądania plików Microsoft Project oferuje obecnie integrację z chmurą, umożliwiając zespołom dostęp do plików projektowych i współpracę nad nimi z dowolnego miejsca, co zwiększa możliwości pracy zdalnej.

5. Seavus Project Viewer (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego przeglądania projektów z pełną funkcjonalnością MS Project)

Seavus Project Viewer to przydatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików MS Project, oferujące Twojej organizacji prosty i niedrogi sposób na płynny dostęp do danych projektowych.

Ta przeglądarka plików Microsoft Project oferuje interfejs podobny do programu Microsoft Project, co ułatwia użytkownikom poruszanie się po planach projektów i zarządzanie nimi.

Podoba mi się, że oferuje ponad 27 widoków, można je dostosować do różnych ról projektowych oraz zawiera wykresy Gantta, harmonogramy ścieżki krytycznej i widoki zarządzania zadaniami, co czyni je dobrym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami na poziomie podstawowym.

Najlepsze funkcje Seavus

Bezpiecznie udostępniaj dane związane z projektem bez konieczności przechowywania ich na serwerach zewnętrznych, zapewniając prywatność i ochronę danych

Korzystaj z programu w swoim języku dzięki wsparciu dla wielu języków – dostępnych jest 11 różnych języków, takich jak angielski, niemiecki, japoński i inne.

Zintegruj je z aplikacją Skype dla firm, usprawniając komunikację w ramach projektu umożliwiając bezpośrednią komunikację zespołu w przeglądarce projektów

Generuj szczegółowe raporty projektowe dotyczące postępów, kosztów i aktualizacji zadań, uzyskując jasny wgląd w stan projektu

Limity programu Seavus

Program Seavus Project Viewer ma limit w zakresie przeglądania plików MPP i nie pozwala na tworzenie ani edycję plików

Zakres integracji z innymi popularnymi narzędziami do zarządzania projektami może mieć limit

Ceny Seavus

Licencja pojedyncza: 30 USD za licencję (indywidualną)

Licencja wielostanowiskowa: 89 USD za licencję (indywidualną)

Firma: Ceny niestandardowe

Enterprise Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Seavus

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. GanttProject (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia i zarządzania wykresami Gantt typu open source)

Jestem wielkim fanem rozwiązań open source, dlatego chętnie korzystam z GanttProject. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami sprawia, że tworzenie projektów i zarządzanie nimi jest proste i wydajne.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, macOS czy Linux, GanttProject można szybko skonfigurować i z łatwością pomaga on w organizowaniu zadań i zasobów.

Oprogramowanie zostało wydane na licencji GPL3, a kod źródłowy jest dostępny do pobrania, modyfikacji i redystrybucji. Ta elastyczność sprawia, że jest to opłacalny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących najlepszej przeglądarki plików Microsoft Project.

Najlepsze funkcje GanttProject

Zacznij tworzyć projekty od razu, bez skomplikowanych ustawień

Bez wysiłku dziel zadania, przydzielaj zasoby i twórz wykresy Gantt

Eksportuj pliki projektów do formatu Microsoft Project lub pracuj z plikami CSV i Excel. Możesz również tworzyć raporty w formacie PDF i PNG

Śledź postępy i porównuj je bezpośrednio z wartościami bazowymi, aby zidentyfikować odchylenia

Limity programu GanttProject

To narzędzie nie nadaje się do złożonych analiz

Interfejs wydaje się przestarzały i nieco niewygodny w obsłudze

Ceny GanttProject

Free

Dobrowolne wpłaty już od 5 dolarów

Oceny i recenzje GanttProject

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

7. MPP Viewer (najlepsze rozwiązanie do prostego i szybkiego przeglądania plików MPP)

Jeśli szukasz łatwego sposobu na dostęp do plików MS Project, MPP Viewer to dobry wybór. Ta prosta przeglądarka pozwala na płynne otwieranie, eksportowanie i drukowanie plików MPP.

Jest kompatybilny z różnymi wersjami programu Microsoft Project, w tym z wersjami 2016, 2007, 2003 i 2000. Ponadto oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia poruszanie się po danych dotyczących projektu.

Program MPP Viewer 4.0 wymaga środowiska .NET Framework 4.6.2 do płynnego działania. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, potrzebujesz programu MPP Viewer 1.0, który oferuje wsparcie dla środowiska .NET 4.5.

Najlepsze funkcje przeglądarki MPP

Wyświetl widok struktury projektu w przejrzystym, hierarchicznym układzie, aby łatwo zrozumieć powiązania między zadaniami

Pracuj jednocześnie nad kilkoma plikami dokumentacji projektowej , co pozwala na płynne porównywanie i zarządzanie zadaniami

Z łatwością filtruj zadania według statusu realizacji: zakończone, niezakończone lub z terminem realizacji dzisiaj

Wyprzedzaj terminy dzięki automatycznemu zaznaczaniu zadań przeterminowanych

Limity przeglądarki MPP

Nie można otworzyć plików projektów z 2007 r., a bez dziennika błędów opcje rozwiązywania problemów są poważnie ograniczone

Ceny przeglądarek MPP

Korzystanie z niego jest bezpłatne, ponieważ jest to platforma typu open source

Oceny i recenzje przeglądarek plików MPP

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Project Reader (najlepsze rozwiązanie do ekonomicznego przeglądania plików MS Project)

Program Project Reader zapewnia narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania projektami, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi ilościami danych.

Możesz otwierać wiele projektów w różnych formatach plików Microsoft Project, w tym MPP, MPT, XML, a nawet pliki z wersji sięgających 1998 roku.

Ta lekka przeglądarka naśladuje działanie programu MS Project, oferując podstawowe funkcje, takie jak wykresy Gantta, wykorzystanie zadań, śledzenie Gantta i zarządzanie zasobami, zarówno dla użytkowników systemów Windows, jak i Mac.

Najlepsze funkcje programu Project Reader

Rób notatki dotyczące zadań, sortuj tabele i eksportuj dane do programu Excel, aby łatwo je udostępniać i analizować

Wybierz jeden z kilku języków — angielski, hiszpański, portugalski, włoski, niemiecki i francuski — dzięki czemu oprogramowanie jest dostępne dla szerszego grona odbiorców

Szybko znajdź dane w dużych projektach dzięki funkcji wyszukiwania, oszczędzając cenny czas

Dostosuj sposób wyświetlania, wybierając spośród istniejących tabel lub tworząc własne

Limity programu Project Reader

Brak elastyczności w zamykaniu plików na poziomie zapisanym i ponownym otwieraniu ich na najwyższym poziomie

Ograniczone możliwości zarządzania plikami mogą zakłócać cykl pracy użytkownika

Ceny programów Project Reader

Standard: 29 USD (licencja na jedną stację roboczą)

Standard: 92 USD (licencja wielostanowiskowa)

Wersja Professional: 40 USD (licencja na jedną stację roboczą)

Wersja Professional: 115 USD (licencja wielostanowiskowa)

Oceny i recenzje przeglądarek Project

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą zespołową i automatyzacji)

Smartsheet łączy w sobie znaną wszystkim obsługę arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami narzędzi do współpracy i zarządzania projektami, co czyni go praktyczną alternatywą dla tradycyjnych przeglądarek plików Microsoft Project, w tym Microsoft Project Server.

Aby osiągnąć powodzenie w zaimportowaniu pliku .mpp, musisz usunąć ograniczenia, takie jak „musi zakończyć się”, i upewnić się, że wszystkie kolumny są rozwinięte. Te kroki pomogą uniknąć problemów podczas procesu importowania.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Płynna integracja z wieloma aplikacjami, w tym aplikacjami Microsoft i Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box i Tableau

Wykorzystaj AI Smartsheet do automatycznego wypełniania formuł lub tekstu w komórkach arkusza kalkulacyjnego, usprawniając wprowadzanie danych i ograniczając liczbę błędów

Udostępniaj pliki, ustaw powiadomienia i twórz wątki rozmów, aby utrzymać połączenie w zespole i usprawnić komunikację

Z łatwością eksportuj dane z wykresu Gantt z powrotem do arkuszy kalkulacyjnych, co pozwala na szybką analizę i edycję informacji o projekcie

Ograniczenia Smartsheet

W każdym pliku dozwolony jest tylko jeden arkusz kalkulacyjny

Istnieje limit dotyczącego ilości danych, które można przechowywać w wierszach i kolumnach

Ceny Smartsheet

Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 32 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)

10. Project Viewer 365 (najlepsze rozwiązanie do przeglądania plików MS Project na różnych platformach)

Project Viewer 365 to przydatne narzędzie do otwierania, przeglądania i udostępniania plików MS Project. Niezależnie od tego, czy jesteś członkiem małego zespołu, czy współpracujesz z partnerami zewnętrznymi, ta przeglądarka MS Project upraszcza ten proces, umożliwiając szybki dostęp do szczegółów projektu bez złożoności pełnego oprogramowania do zarządzania projektami.

Działa idealnie z wersjami MS Project od 2021 aż po 2010. Ponadto jego interfejs przypominający Office 365 jest przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z niego jest dziecinnie proste dla każdego.

Najlepsze funkcje programu Project Viewer 365

Skorzystaj z bezpłatnej wersji, aby przeglądać swoje projekty bez żadnych kosztów — to doskonały wybór dla zespołów, które potrzebują jedynie wglądu w szczegóły zadań.

Uzyskaj płynny dostęp do plików .mpp na komputerach z systemem Windows, komputerach Mac i urządzeniach mobilnych, dzięki czemu możesz pracować z dowolnego miejsca

Łatwo nawiąż połączenie z Google Drive, OneDrive, Dropbox i SharePoint, aby bez wysiłku zarządzać plikami i udostępniać je

Limitacje programu Project Viewer 365

Wersja Free może ograniczać dostęp do zaawansowanych funkcji

To narzędzie nie jest przeznaczone do edycji ani tworzenia plików projektów

Ceny programu Project Viewer 365

Licencja wieczysta: Ceny zaczynają się od 29,99 USD za użytkownika

Oceny i recenzje programu Project Viewer 365

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Połącz przeglądarki plików Project z ClickUp, aby lepiej organizować pracę przy projektach

Wybór odpowiedniego oprogramowania do przeglądania plików Microsoft Project może znacznie usprawnić zarządzanie projektami. Stanowi ono ekonomiczne rozwiązanie do przeglądania i udostępniania plików projektowych bez konieczności posiadania pełnej licencji.

Każde z dziesięciu omówionych przez nas narzędzi do przeglądania plików MS Project ma unikalne funkcje, od płynnej współpracy po rozbudowane raportowanie.

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż tylko przeglądarki plików MS Project, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą. Dzięki intuicyjnemu zarządzaniu zadaniami i konfigurowalnym widokom, takim jak wykresy Gantta i tablice Kanban, ClickUp pozwala idealnie dostosować cykl pracy do Twoich potrzeb.

