Cykl życia testów oprogramowania (STLC): Przegląd i fazy

Pomyśl o produkcie "dobrej jakości" - czymkolwiek, co uważasz za dobrej jakości. Jakie są jego cechy? Łatwość użytkowania, przyjemne wrażenia, bezpieczeństwo, przydatność do określonego celu, innowacyjność? Jesteśmy pewni, że przychodzą ci na myśl inne cechy.

Jakość może być dowolna.

Jednak jakość jest zazwyczaj kluczowym wskaźnikiem ceny. Skrupulatnie ręcznie wykonane dobra luksusowe kosztują tysiące dolarów. Aby zapewnić autentyczność i jakość, klienci wydają duże pieniądze na kontrolę jakości.

Od średniowiecznych gildii po dzisiejsze zespoły Scrum, jakość jest kamieniem węgielnym wartościowych produktów i usług.

Jeśli chcesz zbudować wysokiej jakości produkt cyfrowy, musisz opanować cykl życia testowania oprogramowania (STLC). W tym wpisie na blogu szczegółowo omówimy STLC, wyjaśniając, dlaczego jest on potrzebny i jak można go wdrożyć w organizacji.

**Co to jest cykl życia testowania oprogramowania?

STLC to kompleksowy proces realizowany przez zespoły inżynierów produktu w celu przetestowania jakości oprogramowania. Weryfikuje on niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność oprogramowania, zapewniając jego zgodność ze specyfikacjami technicznymi i oczekiwaniami biznesu.

Cykl życia testowania oprogramowania składa się z sześciu kroków, które szczegółowo omówimy poniżej. Ale najpierw zrozummy, dlaczego potrzebujesz STLC.

Strategiczna kontrola jakości: STLC zapewnia kompleksową strategię zapewnienia jakości oprogramowania. Pomaga teamom objąć każdy aspekt pracy nad oprogramowaniem procesu rozwoju produktu całościowo.

Wczesne wykrywanie defektów: Postępując zgodnie z sześcioma fazami STLC, masz większe szanse na wczesne wykrycie wad i naprawienie ich, zanim staną się problemem dla użytkownika.

Oszczędność kosztów: STLC oszczędza koszty w wielu wymiarach. Zapobiega dużym problemom, oszczędzając na kosztach konsekwencji lub przeróbek. Teams optymalizują wydajność oprogramowania, oszczędzając na kosztach infrastruktury i obliczeń.

Doświadczenie niestandardowe: Dzięki systematycznemu testowaniu w różnych środowiskach, konfiguracjach i przypadkach użycia, STLC minimalizuje szanse na dostarczenie klientowi wadliwego oprogramowania. Dobrej jakości produkty zapewniają lepsze wrażenia klienta. Zachęcają ludzi do spędzania większej ilości czasu nad produktem, angażowania się w większym stopniu i wybierania produktu zamiast konkurencji, co ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe.

Zgodność: Dobra zwinne testowanie procesy mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia zgodności produktów z lokalnymi, stanowymi, federalnymi i międzynarodowymi przepisami.

Tworzą one również organizacyjną kulturę odpowiedzialności. Kiedy masz jasno określony STLC, każdy członek zespołu przejmuje własność swojej części pracy, co potęguje ogólną jakość oprogramowania.

Aby jednak cykl życia testowania oprogramowania działał skutecznie, musi być zintegrowany z inną strukturą, cyklem życia oprogramowania (SDLC). Przyjrzyjmy się tym dwóm elementom.

Rola STLC w SDLC

W inżynierii produktu, cykl życia oprogramowania (SDLC) i cykl życia testowania oprogramowania (STLC) są podstawowymi ramami, które kierują danymi powstania i walidacji oprogramowania.

SDLC to proces planowania, tworzenia (i testowania), wdrażania i utrzymywania oprogramowania

STLC to podzbiór SDLC, kładący nacisk na zapewnienie jakości

Testowanie zwykle następuje po fazie rozwoju w SDLC, ale działania związane z testowaniem rozpoczynają się znacznie wcześniej.

Na przykład, podczas fazy analizy wymagań w SDLC, QA (analitycy jakości) mogą być również zaangażowani w zbieranie wymagań jakościowych.

Poza tym istnieje kilka kluczowych różnic.

Różnica między STLC i SDLC

Te dwa procesy są ze sobą ściśle powiązane, ale mają różne cele i fazy. Zrozumienie różnic między nimi pomaga wyjaśnić, w jaki sposób testowanie wpisuje się w szerszy kontekst tworzenia oprogramowania.

Funkcja SDLC STLC cele Tworzenie i dostarczanie w pełni funkcjonalnego oprogramowania Zapewnienie jakości i niezawodności oprogramowania Zakres Obejmuje cały cykl życia oprogramowania Zakres Obejmuje cały cykl życia rozwoju oprogramowania, od zbierania wymagań do utrzymania Obejmuje tylko sceny testowania, od planu do wykonania i zamknięcia Wynik Produkt oprogramowania gotowy do wdrożenia dla użytkowników Raportowanie gotowości do wydania lub lista błędów do naprawienia Interesariusz Szeroki zespół, w tym analitycy biznesowi, programiści, kierownicy projektów itp. Mniejszy zespół, wyłącznie z udziałem QA i testerów Fazy Analiza wymagań > Projektowanie > Rozwój i testowanie > Wdrożenie > Konserwacja Analiza wymagań testowych > Planowanie testów > Rozwój przypadków testowych > Ustawienie środowiska > Wykonanie testów > Zamknięcie testów

Różnice między STLC i SDLC

Mając to wyczyszczone, zobaczmy, co tak naprawdę pociąga za sobą STLC.

Fazy STLC

Cykl życia testowania oprogramowania jest cyklicznym procesem składającym się z sześciu odrębnych faz z predefiniowanymi kryteriami wejścia i wyjścia dla każdej fazy. Każda z tych faz pełni określoną funkcję i osiąga określony cel. Przyjrzyjmy się, co to jest.

1. Analiza wymagań

Jest to pierwsza i podstawowa faza STLC. Tutaj zespoły ds. zapewnienia jakości zbierają wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oprogramowania.

Na przykład, jeśli programiści budują funkcję logowania, jako tester, QA zbierze wymagania dotyczące zaprojektowanego przepływu logowania, oczekiwanego bezpieczeństwa, UX i standardów wydajności.

Głównym celem tego kroku jest dokładne określenie, co będzie testowane i pod kątem jakich standardów. Najlepszym momentem do zrobienia tego jest równoległe z fazą zbierania wymagań w procesie tworzenia oprogramowania. Pomaga to zespołom ds. jakości współpracować z interesariuszami, takimi jak analitycy biznesowi, programiści i klienci, w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności w wymaganiach.

Jednak powszechną praktyką jest rozpoczynanie tego w końcowych scenach rozwoju lub po zakończeniu rozwoju.

2. Planowanie testów

Mając w ręku wymagania i cele, nadszedł czas na stworzenie kompleksowej strategii testowej i odpowiedniego planu. Wynikiem fazy planowania testów jest szczegółowy dokument, który kieruje kolejnymi działaniami związanymi z kontrolą jakości.

Na tej scenie kierownik lub menedżer testów nakreśla następujące elementy.

Zakres : Rodzaje testowania oprogramowania do wykonania (np. funkcje, wydajność, bezpieczeństwo)

: Rodzaje testowania oprogramowania do wykonania (np. funkcje, wydajność, bezpieczeństwo) Standardy : Kryteria akceptacji dla każdego z tych testów

: Kryteria akceptacji dla każdego z tych testów Zasoby : Ludzie, czas i narzędzia potrzebne do wykonania planu testów

: Ludzie, czas i narzędzia potrzebne do wykonania planu testów Harmonogram : Plan wykonania planu testów dzień po dniu

: Plan wykonania planu testów dzień po dniu Analiza ryzyka: Zakres ryzyka i potencjalny wpływ na biznes

Plany testów są zazwyczaj tworzone dla całego oprogramowania, a nie dla poszczególnych funkcji. Oznacza to, że planowanie testów często przebiega równolegle z fazą projektowania SDLC.

3. Tworzenie przypadków testowych

Następnie, Teams QA opracowują przypadki testowe. Mówiąc najprościej, przypadek testowy to zestaw działań służących do sprawdzenia, czy oprogramowanie / funkcja działa zgodnie z oczekiwaniami.

Każdy przypadek testowy opiera się na wymaganiach zebranych w pierwszym kroku. Czasami Teams używają szablony przypadków testowych dla szybkości i spójności. Jeśli szablon nie istnieje, QA piszą szczegółowe przypadki testowe.

Typowy przypadek testowy obejmuje:

ID przypadku testowego : Unikalny identyfikator, często automatycznie generowany przez narzędzie do śledzenia błędów

: Unikalny identyfikator, często automatycznie generowany przez narzędzie do śledzenia błędów Opis funkcji : Krótki subiektywny opis tego, do zrobienia czego przeznaczona jest dana funkcja

: Krótki subiektywny opis tego, do zrobienia czego przeznaczona jest dana funkcja Kroki testowe : Przepływ działań w funkcji

: Przepływ działań w funkcji Oczekiwany wynik: Do zrobienia przez aplikację

Zazwyczaj dla każdej funkcji istnieje więcej niż jeden przypadek testowy. W rzeczywistości zespoły testowe tworzą co najmniej dwa przypadki testowe, jeden pozytywny i jeden negatywny.

Na przykład podstawowy przypadek testowy dla funkcji logowania może obejmować wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, kliknięcie przycisku logowania i sprawdzenie, czy użytkownik loguje się pomyślnie. Teams mogą jednak tworzyć przypadki testowe dla wielu scenariuszy, takich jak:

Pola nazwy użytkownika i hasła wyłączone, gdy użytkownik jest już zalogowany

Wprowadzenie nieprawidłowej nazwy użytkownika

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła

Wprowadzanie niedozwolonych znaków w nazwie użytkownika lub haśle

Dodatkowo można przygotować dane testowe (np. nazwy użytkowników i hasła). Po zakończeniu, przypadki testowe są recenzowane w celu zapewnienia dokładności i pokrycia wszystkich potencjalnych scenariuszy, takich jak testowanie poprawnych i niepoprawnych danych wejściowych.

4. Ustawienia środowiska testowego

Kolejną sceną przygotowań do strategicznego testowania oprogramowania jest ustawienie środowiska. Obejmuje to przygotowanie warunków sprzętowych i programowych, w których przeprowadzane są testy.

Teams testujący wykonują tutaj następujące czynności.

Ustawienie sprzętu, takiego jak infrastruktura, serwery, konfiguracje sieciowe itp.

Instalacja oprogramowania, takiego jak bazy danych, systemy operacyjne itp.

Przeprowadzenie testów dymu w środowisku

Utrzymywanie środowisk jak najbardziej zbliżonych do ustawień produkcyjnych

Na przykład, jeśli aplikacja ma działać na NGINX 3.19.0, środowisko testowe powinno to naśladować. Należy również potwierdzić, że wszelkie zależności, takie jak interfejsy API lub usługi innych firm, są dostępne i mają odpowiednią funkcję.

5. Wykonanie testu

Teraz wszystko jest już ustawione i gotowe do wykonania.

Uruchom przypadki testowe zgodnie z planem

Porównaj rzeczywiste wyniki z oczekiwanymi rezultatami

Potwierdź, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami

W przeciwnym razie zarejestruj defekty

Raportowanie błędu do zespołu programistów wraz z krokami do odtworzenia błędu

Na przykład, jeśli funkcja logowania nie działa z powodu nieprawidłowej walidacji, zgłoś błąd ze szczegółami problemu i krokami do jego odtworzenia.

Zazwyczaj zespół programistów naprawi błąd i odeśle go do testów. Następnie należy ponownie przetestować naprawione usterki, a także całą funkcję, aby upewnić się, że błędy zostały rozwiązane bez wprowadzania nowych problemów. Faza ta trwa do momentu wykonania wszystkich zaplanowanych testów i rozwiązania wszystkich krytycznych problemów.

Biorąc pod uwagę, że proces cyklicznego ponownego testowania może być uciążliwy, Teams często korzystają z narzędzi do automatyzacji testów. W następnej sekcji omówimy sposoby automatyzacji testów. Zanim to jednak nastąpi, podsumujmy STLC.

6. Zamknięcie cyklu testowego

Po przetestowaniu produktu i uznaniu go za gotowy do przejścia do produkcji, cykl testowy zostaje formalnie zamknięty. Jest to faza przeglądu i retrospektyw.

Przegląd : Ocena wyników testów, w tym raportowania defektów i pokrycia

: Ocena wyników testów, w tym raportowania defektów i pokrycia Pomiar : Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak liczba wykonanych testów, wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia oraz liczba otwartych i zamkniętych defektów

: Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak liczba wykonanych testów, wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia oraz liczba otwartych i zamkniętych defektów Analizuj: Omawiaj wyniki z Businessem, deweloperami i teamami testowymi. Przyjmowanie informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia procesów

Teraz, gdy rozumiesz już cały cykl życia testowania oprogramowania, zobaczmy, jak możesz zautomatyzować różne kroki, aby uczynić go bardziej opłacalnym i skutecznym.

Jak zautomatyzować proces testowania oprogramowania

W całym STLC istnieją różne miejsca, w których można dokonać automatyzacji procesów. Teams najczęściej używają automatyzacji do testowania jednostkowego (walidacja poszczególnych jednostek kodu) i testowania integracyjnego (walidacja połączonych fragmentów kodu). Testy end-to-end, mające na celu walidację standardów doświadczenia użytkownika, są często zrobione ręcznie.

Jednak poza samym wykonywaniem testów, automatyzacji można poddać znacznie więcej. Przyjrzyjmy się kilku popularnym procesom, które można zautomatyzować za pomocą narzędzia zwinne zarządzanie projektami narzędzie takie jak ClickUp .

Automatyzacja zwinnych procesów testowania

Większość dzisiejszych teamów programistycznych stosuje zwinne praktyki programistyczne, budując produkty jako małe, połączone ze sobą komponenty w sposób przyrostowy i iteracyjny. Takie podejście sprawdza się również w przypadku testowania.

Integracja STLC z SDLC

Traktuj testowanie jako ciągły proces, który odbywa się równolegle z rozwojem, umożliwiając szybsze uzyskiwanie informacji zwrotnych i szybkie dostosowywanie się do zmian. Planuj przypadki testowe do zrobienia podczas planowania sprintu.

Wybierz odpowiednie narzędzia

Biorąc pod uwagę, że zwinny rozwój i mikrousługi koncentrują się na ciągłej integracji, wybierz zwinne narzędzia do testowania dla wsparcia wysiłków.

Pisanie i integrowanie testów automatycznych z potokiem ciągłej integracji (CI) za pomocą narzędzia do ciągłego wdrażania . Wdrażanie narzędzia takiego jak ClickUp dla zwinnych zespołów do zarządzania cyklem życia testów w produktach, sprintach i projektach.

Zwinne testowanie bez wysiłku z ClickUp

Automatyzacja tworzenia przypadków testowych

Automatyzacja przypadków testowych to proces tworzenia i wykonywania skryptów testowych, które weryfikują funkcje aplikacji bez ręcznej interwencji. The najlepsze nowoczesne narzędzia do testowania QA mogą zrobić to wszystko i jeszcze więcej.

Na przykład może wielokrotnie uruchamiać te same testy w różnych środowiskach, platformach lub konfiguracjach, zapewniając spójność i oszczędność czasu.

Szablon przypadków testowych ClickUp

Możesz jeszcze bardziej usprawnić ten proces, korzystając z wypróbowanego i przetestowanego frameworka, takiego jak Szablon przypadku testowego ClickUp . Ten szablon pozwala tworzyć, organizować i priorytetyzować przypadki testowe bez martwienia się o dokumentację. Użyj go, aby usprawnić fazę tworzenia przypadków testowych i zbudować spójną automatyzację z maksymalnym pokryciem testowym.

Automatyzacja zarządzania testami

Nie wystarczy tylko identyfikować błędy. Silne zapewnienie jakości obejmuje rejestrowanie, raportowanie, śledzenie, ponowne testowanie i zapewnienie, że funkcja jest gotowa do produkcji. Wymaga to automatyzacji procesu. Automatyzacja oprogramowanie do śledzenia błędów może zrobić to wszystko i jeszcze więcej.

Raportowanie błędów

Ułatw testerom rejestrowanie błędów. Użyj formularze dla teamów programistycznych aby umożliwić im wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji w formacie, który działa dla Ciebie. Nie zaczynaj od zera. Skorzystaj z gotowych formularzy ClickUp szablony raportowania błędów aby od razu zacząć działać.

Śledzenie problemów Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp jest idealny na ten krok. Ten wysoce konfigurowalny, zaawansowany cykl pracy pomaga prześledzić pierwotną przyczynę każdego błędu. Konsoliduje on informacje w jednym miejscu, ułatwiając zespołom programistycznym wyeliminowanie ich wszystkich!

Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Przydział zasobów

Użyj Automatyzacja ClickUp aby przypisać błędy do deweloperów na podstawie wcześniej ustawionych reguł. Na przykład, można automatycznie przypisać błędy w funkcji do dewelopera, któremu przypisano odpowiednie zadanie deweloperskie.

Zarządzanie testami

Ogólny proces zarządzania wieloma błędami, przypadkami testowymi, przypadkami użycia, funkcjami, wymaganiami i kryteriami akceptacji może być uciążliwy. Aby zapanować nad chaosem, stwórz prostą i łatwą w użyciu strukturę STLC, dokonując jak największej automatyzacji.

Szablon do zarządzania testami ClickUp

Dźwignia Szablon zarządzania testami ClickUp aby ustawić kompleksowe rozwiązanie do zarządzania STLC. Od opracowywania strategii testowych po przeprowadzanie testów, ocenę wyników i współpracę z członkami zespołu, użyj szablonu na poziomie pośrednim jako podstawy.

Przykładowo, za pomocą tego szablonu można utworzyć folder cyklu testowego dla każdego wydania, dodawać przypadki testowe dla nowych funkcji, przypisywać je do członków zespołu, aktualizować statusy, generować raporty i nie tylko.

Automatyzacja generowania raportów z testów

Jaki jest pożytek z całej AI na świecie, jeśli nie może ona generować raportów? Wykorzystaj więc najnowszą technologię, automatyzując generowanie raportów z zamknięcia testów.

Użycie ClickUp Brain do konsolidacji danych/aktualizacji z różnych zadań i testów w celu stworzenia kompleksowego widoku dla każdego interesariusza. Umożliwienie członkom Teams zadawania pytań dotyczących procesów QA, aktualizacji statusu, wydajności itp. w czasie rzeczywistym.

Automatyzowane generowanie raportów z testów za pomocą ClickUp Brain

Potrzebujesz czegoś bardziej tradycyjnego? Spróbuj Szablon raportu z testów ClickUp aby zacząć od właściwej strony.

Automatyzacja śledzenia postępu prac

Generowanie raportów z testów jest granularne, zazwyczaj tworzone dla każdej funkcji/sprintu. Aby uzyskać szerszy obraz, spróbuj Pulpity ClickUp .

Wizualizuj cały STLC w jednym miejscu. Monitoruj status wykonania testów, rozwiązywanie dużych problemów, kondycję projektu i wiele więcej w czasie rzeczywistym. Twórz niestandardowe widżety dla swoich potrzeb, takie jak widok obciążenia pracą, śledzenie celów itp.

Pozostań na szczycie swojego STLC z ClickUp Dashboards

Powyższa lista to tylko początek. Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku zautomatyzować dziesiątki, jeśli nie setki procesów zarządzania projektami. Aby Cię zainspirować, oto kilka z nich przykłady automatyzacji .

Efektywnie zarządzaj swoim STLC z ClickUp

W tworzeniu oprogramowania dobra jakość jest definiowana przez szereg czynników. Czy oprogramowanie spełnia swoje zadanie? Czy jest łatwe w użyciu? Czy jest szybkie? Czy jest bezpieczne? Czy zużywa zbyt dużo przepustowości sieci? Czy działa dobrze w połączeniu z innymi funkcjami produktu? I tak dalej, i tak dalej.

Głównym celem cyklu życia testów oprogramowania jest zapewnienie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania i wiele innych. Biorąc pod uwagę skalę i złożoność tworzonego obecnie oprogramowania, testowanie nie może być skuteczne, jeśli jest całkowicie ręczne.

Dotyczy to również zarządzania projektami STLC. ClickUp dla zespołów programistycznych rozumie to i dostosowuje się do Twoich potrzeb. Zawiera szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie do testowania oprogramowania.

Można na przykład tworzyć zadania dla każdego zidentyfikowanego błędu i ustawić typ zadania jako "błąd" Możesz wizualizować wykresy wypalenia i wypalenia dla samych błędów. Można tworzyć szablony kryteriów akceptacji dla każdego typu błędu i automatycznie dodawać je do odpowiednich zadań.

Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku budować wysokiej jakości oprogramowanie poprzez wczesne identyfikowanie i rozwiązywanie defektów, redukując koszty i zwiększając zadowolenie użytkowników.

Zobacz, czym jest ClickUp zmienia grę dla teamów programistycznych . Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!