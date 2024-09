10 najlepszych narzędzi do testowania dla zwinnych teamów w 2024 roku

Kiedy Twój produkt rośnie, ilość testów również rośnie wykładniczo. Twój zespół zapewnienia jakości (QA) może mieć trudności z nadążeniem za zwiększonym obciążeniem pracą.

Wynikiem tego jest opóźnione wydanie lub pominięcie testów. W międzyczasie zespół programistów mógł przejść dalej. Oznacza to rosnący dług techniczny dla kierownika projektu/właściciela produktu, ponieważ zajęcie się każdym defektem wymaga przełączania się między dwiema częściami bazy kodu.

Czy istnieje lepszy sposób na współpracę programistów i zespołu QA w celu zmniejszenia liczby błędów w kodzie? Tak! Zwinne narzędzia do testowania oprogramowania mogą pomóc wypełnić tę lukę.

Narzędzia te wykorzystują połączenie testowania ręcznego i automatyzacji, aby zapewnić, że nowy kod spełnia standardy jakości, chroni przed regresjami i przyspiesza proces.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych zwinnych narzędzi testowych do zarządzania testowaniem oprogramowania i automatyzacji testów, wraz z ich kluczowymi funkcjami, limitami i cenami, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie narzędzie.

Czego należy szukać w zwinnych narzędziach do testowania?

W środowiskach testowych kluczowe jest posiadanie narzędzi, które z łatwością przechwytują i integrują informacje zwrotne z cyklami rozwoju. Ale to nie wszystko. Oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze zwinnego narzędzia do testowania:

Automatyzacja: Twoje zwinne narzędzie do testowania musi mieć wsparcie dla automatyzacji testów, aby umożliwić wydajne i powtarzalne procesy testowania oraz uwolnić czas testerów na bardziej eksploracyjne i strategiczne testy

Zarządzanie defektami: Wybierz zwinne narzędzie ze szczegółowymi opcjami raportowania, aby śledzić, raportować i zarządzać błędami w całym zwinnym procesie tworzenia i testowania oprogramowania

Wybierz zwinne narzędzie ze szczegółowymi opcjami raportowania, aby śledzić, raportować i zarządzać błędami w całym zwinnym procesie tworzenia i testowania oprogramowania Integracja: Najlepsze zwinne narzędzia do testowania integrują się z narzędziami innych firm, w tym z platformami do zarządzania projektami i narzędziami do ciągłej integracji,oprogramowanie do śledzenia użytkownikóworazNarzędzia do testowania jakości z których korzysta Twoja organizacja

Raportowanie i analityka : Praktyczne spostrzeżenia poparte danymi pomagają zwinnym kierownikom projektów lepiej zarządzać ich zwinnymi wysiłkami testowymi. Popularne narzędzia do zwinnego testowania generują raportowanie wyników testów. Dają one wgląd w pokrycie testami, trendy defektów i ogólny stan projektu

: Praktyczne spostrzeżenia poparte danymi pomagają zwinnym kierownikom projektów lepiej zarządzać ich zwinnymi wysiłkami testowymi. Popularne narzędzia do zwinnego testowania generują raportowanie wyników testów. Dają one wgląd w pokrycie testami, trendy defektów i ogólny stan projektu Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym: Wybierz zwinne narzędzie do testowania, które ułatwia komunikację zespołową w czasie rzeczywistym i współpracę między wszystkimi zespołami zaangażowanymi w zwinne projekty tworzenia oprogramowania. Powinno ono umożliwiać komentowanie przypadków testowych, przypisywanie defektów i udostępnianie spostrzeżeń na temat testowania w trakcie cyklu życia oprogramowania

Wsparcie dla metodyk zwinnych: Upewnij się, że wybrane przez Ciebie rozwiązanie do zarządzania testami jest zgodne z metodyką zwinnązwinnymi zasadami tworzenia oprogramowania przestrzeganymi przez Twój zespół. Poszukaj funkcji takich jak planowanie sprintów, zarządzanie backlogiem, testowanie wydajności, testowanie funkcjonalne, testowanie ciągłe i mapa historii użytkownika

Upewnij się, że wybrane przez Ciebie rozwiązanie do zarządzania testami jest zgodne z metodyką zwinnązwinnymi zasadami tworzenia oprogramowania przestrzeganymi przez Twój zespół. Poszukaj funkcji takich jak planowanie sprintów, zarządzanie backlogiem, testowanie wydajności, testowanie funkcjonalne, testowanie ciągłe i mapa historii użytkownika Elastyczność i skalowalność: Zwinne narzędzie do automatyzacji testowania oprogramowania powinno skalować się wraz z potrzebami projektu, takimi jak obciążenie użytkowników, złożoność projektu i ramy testowania automatycznego

Łatwość obsługi: Przyjazny dla użytkownika interfejs z intuicyjnymi funkcjami maksymalizuje przyjęcie i zmniejsza krzywą uczenia się, zapewniając, że każdy może wykorzystać zalety narzędzia w praktyce testowania oprogramowania

10 najlepszych narzędzi do zwinnego testowania do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Narzędzie do zwinnego testowania ClickUp eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych systemów zarządzania testami i śledzenia błędów. Narzędzie może pomóc w zaprojektowaniu cyklu pracy, który idealnie pasuje do wybranej metodologii zwinnej, niezależnie od tego, czy są to tablice Kanban, sprinty czy podejście hybrydowe. Zwinne zarządzanie projektami ClickUp oferuje setki zaawansowanych i konfigurowalnych funkcji w celu wsparcia nowoczesnego zwinnego podejścia do testowania i tworzenia oprogramowania. Dostosowuje się do unikalnych potrzeb zespołu, złożonych cykli pracy i preferencji.

Zarządzaj cyklami pracy dla Scrum i Kanban dzięki oprogramowaniu ClickUp do zarządzania projektami Agile

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp pomaga w zwinnym procesie rozwoju.

The Pulpit ClickUp oferuje wyczyszczony widok postępów zespołu, w tym oczekujących zaległości. Możesz identyfikować wąskie gardła, kategoryzować zadania, zarządzać mapami drogowymi za pomocą wykresu Gantta, przeprowadzać burze mózgów i przeglądać obciążenia pracą za pomocą punktów sprintu.

Każdy członek zespołu zwinnym zespole od kierownika projektu po dział zapewnienia jakości (QA) i deweloperów, może być na bieżąco z automatyzacją testów dzięki aplikacji Widok pulpitu .

Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają widok z lotu ptaka na postęp działań testowych

Dla zapracowanego kierownika projektu, ClickUp Brain , asystent pisania AI, pomaga w tworzeniu dokumentacji poprzez generowanie briefów produktowych i map drogowych, tworzenie planów testowania i pisanie specyfikacji technicznych w ciągu kilku sekund. Szablon do zarządzania testami ClickUp pomaga opracować skuteczne strategie śledzenia i zarządzania zwinnymi testami, wizualizować postępy i wyniki oraz współpracować z zespołem nad wszelkimi problemami.

Szablon do zarządzania testami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu całym procesem testowania

ClickUp najlepsze funkcje

Wirtualne tablice: Pisz skrypty automatyzacji i mapy drogowe, przeprowadzaj burze mózgów i dostosuj swoje zwinne zespoły programistyczne do wyników i zaległości za pomocąTablice ClickUp * Wizualizacja cykli pracy: Wizualizuj swój przepływ pracy za pomocąWidok Tablicy Kanban w ClickUp. Przesuwaj zadania przez różne sceny, identyfikuj wąskie gardła w automatyzacji testów i zwinnym testowaniu oprogramowania oraz utrzymuj swój zespół na właściwym torze

Stwórz idealny zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami dzięki widokowi Tablicy Kanban w ClickUp

Raportowanie w czasie rzeczywistym: Generuj konfigurowalne raporty za pomocą ClickUp Dashboards, aby śledzić wydajność zespołu, identyfikować obszary wymagające poprawy i zdobywać cenne spostrzeżenia za pomocązwinne wskaźniki dla przyszłych sprintów *Pomoc AI: ClickUp Brain automatyzuje czasochłonne zadania, takie jak pisanie briefów projektowych, raportowanie, dokumentacja techniczna i podsumowaniaspotkania agilei przydzielanie zadań członkom zespołu

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

Wbudowane szablony: Dostęp do różnych szablonów, w tym szablonu zarządzania testami ClickUp,szablony zwinnego zarządzania,szablony raportowania błędóworazszablony do planowania sprintówaby szybko rozpocząć wdrażanie zwinnych zasad i procesów tworzenia oprogramowania

ClickUp limity

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

ClickUp Brain jest dostępny dla płatnych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9400 opinii)

4,7/5 (ponad 9400 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 opinii)

2. PractiTest

przez PractiTest PractiTest to platforma do zarządzania testami w przedsiębiorstwie, która centralizuje wszystkie testy i zespoły w zwinnych procesach rozwoju, zapewniając kompleksową widoczność.

Platforma jest kompleksowym zestawem narzędzi dla zwinnych testerów, pozwalającym im zarządzać wszystkim w jednym miejscu, w tym wymaganiami, automatyzacją testów i przypadkami testowymi, śledzeniem błędów i generowaniem raportów śledzenia defektów.

PractiTest jest odpowiedni dla średnich i dużych Teams; obsługuje zarówno testowanie ręczne, jak i automatyzację w jednym miejscu, oszczędzając czas i poprawiając wydajność, zwinność i nadzór nad jakością w różnych procesach testowania.

Szczegółowe możliwości raportowania PractiTest umożliwiają zespołowi efektywne śledzenie postępu testów i usprawniają zarządzanie testami.

Najlepsze funkcje PractiTest

Ciągłe przechwytywanie i zmiana przeznaczenia testów eksploracyjnych oraz opracowywanie innowacyjnych i oryginalnych testów w celu zastąpienia istniejących ustawień testów, które stały się przestarzałe i nieproduktywne

Generowanie kompleksowych, eksportowalnych raportów w celu dokładnego zrozumienia postępu i jakości testów. Raporty te wykraczają poza surowe dane, służąc jako podstawa do podejmowania decyzji opartych na danych i poprawy widoczności projektu

Tworzenie wstępnie zdefiniowanych kroków testowych lub cykli wykonywania testów i niestandardowe dostosowywanie ich na dowolnej scenie wykonania

Ograniczenia PractiTest

Edytowanie pulpitu może być uciążliwe

Cennik PractiTest

Teams: 49 USD miesięcznie

49 USD miesięcznie Firma: Ceny niestandardowe

PractiTest niestandardowe oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Za mało opinii

3. Jira (by Atlassian)

przez Atlassian Jira firmy Atlassian jest połączeniem zarządzania projektami i narzędzie agile dla teamów programistycznych umożliwiając im zarządzanie błędami, śledzenie problemów i nadzorowanie projektów na jednej platformie.

Teams mogą priorytetyzować najbardziej krytyczne historie dla kolejnych sprintów poprzez szacowanie punktów historyjek . Wynikiem tego jest bardziej wydajny cykl pracy i postęp projektu zgodnie z planem.

Chociaż Jira może być dostosowana do metodologii zwinnych, brakuje jej funkcji dedykowanych testerom zwinnym, w tym zarządzania konfiguracją, automatyzacji testowania i kompleksowych raportów dostosowanych do zwinnych cykli pracy.

Pro tip💡: Aby usprawnić i usprawnić testowanie zwinne, warto rozważyć użycie ClickUp obok Jira . Dzięki dwukierunkowej synchronizacji integracja ClickUp i Jira usprawnia śledzenie problemów, tworzenie zadań i ciągłą automatyzację testów w zwinnych cyklach pracy.

Najlepsze funkcje Jira

Wizualizacja cykli pracy i strategiczne planowanie projektów dzięki funkcjom zwinnego zarządzania projektami Jira, takim jak tablice Scrum i Kanban, planowanie sprintów i wykresy Burndown

Uproszczenie cyklu pracy i usprawnienie procesów dzięki aplikacji Smart Jira Forms, która gromadzi dane i automatyzuje zadania za pomocą formularzy dla zespołu agile

Uzyskaj wgląd w postępy projektu dzięki raportowaniu dostosowanemu do potrzeb zespołów zwinnych

Korzystając z szablonów problemów Jira, generuj niestandardowe typy problemów, takie jak testy eksploracyjne lub regresyjne

Limity Jira

Chociaż Jira jest doskonałym narzędziem do śledzenia problemów, brakuje jej solidnych natywnych funkcji testowania, co utrudnia zespołom przeprowadzanie, śledzenie i zarządzanie testami w systemie

Tworzenie podzadań z nadrzędnych problemów jest niewygodne

Ceny Jira

Free: dla dziesięciu użytkowników

Standardowy: 7,16 USD za użytkownika miesięcznie

7,16 USD za użytkownika miesięcznie Premium: 12,48 USD za użytkownika miesięcznie

12,48 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny klientów Jira

G2: 4.3/5 (ponad 5800 opinii)

4.3/5 (ponad 5800 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 14 000 opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Jira !

4. Kualitee

przez Kualitee Kualitee zaspokaja potrzeby średnich i dużych organizacji, oferując kompleksowy pakiet do testowania zwinnego, zaprojektowany specjalnie dla zespołów testowych QA. Początkowo było to narzędzie do zarządzania przypadkami testowymi, ale z czasem zostało rozszerzone o funkcje śledzenia błędów i zarządzania defektami.

Kualitee zapewnia wsparcie dla testów manualnych i automatyzacji, a priorytetem jest łatwość obsługi i przejrzysty interfejs dla zespołów QA. Przekłada się to na efektywne przydzielanie zadań, funkcje współpracy i widoczność procesu testowania za pomocą pulpitów i raportów.

Integracja z narzędziami takimi jak Jira umożliwia usprawnienie cyklu pracy w ramach większych ekosystemów programistycznych.

Najlepsze funkcje Kualitee

Zarządzanie procesem testowania, od tworzenia i organizowania przypadków testowych po skuteczne śledzenie i rozwiązywanie błędów (problemów) zidentyfikowanych podczas testowania

Dostosowywanie i śledzenie raportów błędów w celu uchwycenia konkretnych szczegółów istotnych dla procesu testowania

Oddzielne pulpity dla testerów, programistów i menedżerów, aby zapewnić każdej grupie wgląd w to, co jest dla nich ważne

Limity Kualitee

Użytkownicy napotkali problemy z masowym usuwaniem/przypisywaniem użytkowników i utrzymywaniem usuniętych profili użytkowników

Ceny Kualitee

Chmura: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie On-premise: Od $2920 rocznie za dziesięciu użytkowników

Niestandardowe oceny klientów Kualitee

G2: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

4.5/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Zephyr

przez Zephyr Zephyr jest idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji korzystających już z Jira i zwinnych metodologii. To narzędzie do zarządzania testami jest potężnym dodatkiem, który rozszerza istniejące możliwości śledzenia błędów w Jira.

Dzięki płynnej integracji z cyklami pracy, Zephyr pozwala na efektywne zarządzanie projektami i śledzenie wszystkich błędów. Ten kompleksowy pakiet zapewnia zwinnym Teams funkcje takie jak raportowanie błędów, wnikliwe raporty i analizy, zwinne zarządzanie przypadkami testowymi i zarządzanie wymaganiami użytkowników - wszystko w ramach znanego interfejsu Jira.

Dzięki dwukierunkowej i wielostanowiskowej integracji z Jira można łatwo śledzić wszystkie projekty w jednym miejscu. Zephyr może jednocześnie obsługiwać do 200 000 przypadków testowych w wielu projektach.

Najlepsze funkcje Zephyr

Tworzenie, organizowanie i zapisywanie przypadków testowych w centralnym repozytorium, do którego można uzyskać dostęp globalnie

Aktualizowanie wyników skryptów automatyzacji, automatyczne generowanie pulpitów i statusów w Jira oraz integracja z aplikacjami innych firm w celu raportowania

Dostosowywanie wymagań zespołów programistycznych i QA, wykonywanie testów krok po kroku, wykorzystywanie automatyzacji do przeprowadzania testów, monitorowanie wyników i klasyfikowanie ich jako zaliczone lub niezaliczone oraz rejestrowanie wszelkich wykrytych problemów w Jira

Limity Zephyr

Zephyr nie pozwala na aktualizację statusu wielu kroków testowych jednocześnie podczas ich wykonywania

Użytkownicy nie mogą niestandardowego formatu przypadków testowych

Ceny Zephyr

Niestandardowy cennik

Niestandardowe oceny klientów Zephyr

G2: 4,1/5 (ponad 70 recenzji)

4,1/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. TestRail

przez TestRail TestRail to internetowe narzędzie do testowania, które umożliwia QA i zwinnym zespołom programistycznym tworzenie, połączenie i przenoszenie cykli testowych w celu usprawnienia procedur testowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, utrzymuje zespół zorganizowany dzięki przejrzystym przypadkom testowym, zrzutom ekranu i oczekiwanym wynikom.

TestRail upraszcza zarządzanie obciążeniem pracą dzięki intuicyjnym pulpitom i raportowaniu. Możesz łatwo porównywać przebiegi, konfiguracje i kamienie milowe, aby śledzić ewolucję testów w swoich projektach. Dodatkowo, podobnie jak różne narzędzia do zwinnego testowania, TestRail posiada osobiste listy do zrobienia i powiadomienia e-mail w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje TestRail

Precyzyjniejsza prognoza obciążenia pracą dzięki wykorzystaniu wcześniejszych szacunków i rzeczywistego zainwestowanego czasu - funkcja wyróżniająca spośród wszystkich narzędzi do testowania

Szczegółowe prognozy i historie zwinnych potoków testowych z unikalnymi funkcjami, takimi jak prognozy postępu, wykresy burndown, raporty porównawcze i archiwizacja bezpieczna dla wersji

Porównywanie i śledzenie działań związanych z testami w wielu projektach, kamieniach milowych, planach testów i przebiegach dzięki funkcji raportowania między projektami

Limity TestRail

Brak rozszerzenia wbudowanych integracji, więc użytkownicy muszą polegać na API lub rozwiązaniach innych firm

Ceny TestRail

Chmura profesjonalna: 37 USD za użytkownika miesięcznie

37 USD za użytkownika miesięcznie Chmura Enterprise: $826 za użytkownika rocznie

$826 za użytkownika rocznie Profesjonalny serwer: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Serwer Enterprise: 16 500 USD rocznie dla 1-20 użytkowników

Oceny klientów TestRail

G2: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 opinii)

7. QMetry

przez QMetry QMetry to platforma orkiestracji testów klasy Enterprise dla zwinnych zespołów testowych i DevOps.

Wykorzystaj inteligencję QMetry Gen AI-QMetry Intelligence z funkcjami takimi jak inteligentne wyszukiwanie, automatyzacja generowania przypadków testowych i wykrywanie błędów w testach, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

QMetry integruje się z ramami automatyzacji testów, w tym UFT, Cucumber, QAF i TestNG, zapewniając zgodność ze środowiskiem testowym. Integruje się również z popularnymi narzędziami DevOps do ciągłej integracji i ciągłego wdrażania/dostarczania, takimi jak Maven i Jenkins.

Najlepsze funkcje QMetry

Usprawnienie i optymalizacja procesu testowania dzięki inteligentnej priorytetyzacji i optymalizacji przypadków testowych w Jira dzięki platformie zarządzania testami QMetry z Jira

Automatyczny audyt w celu śledzenia zatwierdzeń i przeglądów dzięki funkcji podpisu elektronicznego QMetry

Tworzenie gotowych raportów, raportów z przebiegu testów i raportów identyfikowalności w celu przedstawienia danych projektu na potrzeby podejmowania decyzji

Limity QMetry

Brak kompleksowego mechanizmu raportowania. Raportowanie może odzwierciedlać użytkownika, który ostatnio zaktualizował jednocześnie wykonywany zestaw testów, potencjalnie powodując zamieszanie

Ceny QMetry

Enterprise: 72 USD za użytkownika miesięcznie

72 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise Plus: Niestandardowy cennik

Oceny klientów QMetry

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

8. TestFLO

przez Deviniti Narzędzie do zarządzania testami TestFLO dla Jira optymalizuje procesy testowania, zmniejsza koszty i poprawia jakość oprogramowania. Integruje się z istniejącymi cyklami pracy Jira, eliminując potrzebę uczenia się nowej platformy i zapewnia, że wszystkie dane testowe pozostają scentralizowane w Jira.

Zaprojektowany dla zwinnych Teams, TestFLO umożliwia im tworzenie, organizowanie i wykonywanie testów bezpośrednio w Jira, usprawniając cały proces testowania. Śledzenie postępów, rejestrowanie wyników i łatwe raportowanie błędów w znanym interfejsie Jira.

Dostosowuje się do metodyk zwinnych, kaskadowych i innych, aby spełnić różnorodne wymagania dotyczące testowania, a także spełnia wymagania prawne dotyczące testowania, aby spełnić normy prawne.

Najlepsze funkcje TestFLO

Wykorzystanie repozytorium testów jako scentralizowanego miejsca dla projektów w Jira do definiowania zestawów testów z folderami, tworzenia przypadków testowych i dodawania warunków wstępnych

Umożliwienie testowania oprogramowania na dużą skalę i automatyzacji testów w systemie Jira za pośrednictwem interfejsu API REST

Ustanawianie możliwych do prześledzenia połączeń lub powiązań między wymaganiami, przypadkami testowymi i innymi elementami w Jira, a następnie weryfikowanie tych połączeń za pomocą raportów

Limity TestFLO

Nie nadaje się dla Teams spoza ekosystemu Jira ze względu na limit funkcji

Ceny TestFLO

Do 50 użytkowników: $825 rocznie

$825 rocznie Do 100 użytkowników: $1925 rocznie

$1925 rocznie Do 250 użytkowników: 3850 USD rocznie

3850 USD rocznie Do 500 użytkowników: 6600 dolarów rocznie

6600 dolarów rocznie do 750 użytkowników: 8800 USD rocznie

Oceny klientów TestFLO

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

9. TestPad

przez TestPad Jeśli chcesz przejść od skomplikowanych narzędzi do zarządzania przypadkami testowymi i arkuszy kalkulacyjnych do lekkiego narzędzia do testowania, TestPad jest dobrym wyborem.

Intuicyjny interfejs TestPad pozwala każdemu członkowi zwinnego zespołu zarządzania projektami na przeprowadzanie testów eksploracyjnych, regresji i akceptacji użytkownika - od kierowników projektów i programistów po wewnętrznych i zewnętrznych testerów oprogramowania.

Najlepsze funkcje TestPad

Wpisywanie setek podpowiedzi testowych w ciągu kilku minut za pomocą edytora sterowanego klawiaturą, a plany testowe Free Plan dostosowują się do sposobu testowania

Generowanie natychmiastowych raportów i zapisywanie/wydrukowywanie wszystkiego, co zostało przetestowane na potrzeby ścieżek audytu

Współpraca z zewnętrznymi testerami poprzez dostęp gościnny - idealne rozwiązanie dla klientów przeprowadzających testy akceptacyjne użytkowników

Limity TestPad

Uciążliwe cykle pracy, limity funkcji w przeglądarce i nieintuicyjny design utrudniają korzystanie z aplikacji

Przypadki testowe wymagają określonych struktur zaliczenia/niezaliczenia, przez co są mniej elastyczne pod kątem identyfikacji nowych błędów

Ceny TestPad

Essential: $59 miesięcznie

$59 miesięcznie Teams: $119 miesięcznie

$119 miesięcznie Teams 15: 179 USD miesięcznie

179 USD miesięcznie Dział: 299 USD miesięcznie

Oceny klientów TestPad

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Qase

przez Qase Qase to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania testami dla zespołów QA i programistów. Dostarcza śledzenie i raportowanie dla ręcznych i automatycznych testów oprogramowania. Za pomocą Qase można organizować kompleksowe działania QA, od planowania i wykonywania testów po analizę i raportowanie.

Dzięki integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Jira i Trello, Qase zapewnia płynny przepływ pracy, a funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak komentowanie, przypisywanie defektów i dyskusje w aplikacji, pozwalają utrzymać zespół w zgodzie.

Najlepsze funkcje Qase

Przesyłanie przypadków testowych do i z popularnych narzędzi do zarządzania testami, takich jak Jira i Trello

Eksportowanie przypadków testowych do różnych formatów plików, w tym XLSX i CSV

Wykonywanie planów testów i monitorowanie ich statusu, niezależnie od tego, czy zostały one zaliczone, nie powiodły się, czy są zablokowane, za pośrednictwem samego ekranu przebiegu testu

Śledzenie zestawów testów i przypadków testowych poprzez organizowanie ich w logiczne grupy. W ramach każdego zestawu testów można określić wagę, warunki i kroki każdego przypadku testowego

Limity Qase

Użytkownicy uważają, że tworzenie list kontrolnych i skryptów testowych bez pisania pełnych przypadków testowych jest uciążliwe

Ceny Qase

Free

Startup: $24 za użytkownika miesięcznie

$24 za użytkownika miesięcznie Business: $36 za użytkownika miesięcznie

$36 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Opinie klientów Qase

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: Za mało opinii

Odkryj najlepsze narzędzie do zwinnego testowania oprogramowania dla swojego teamu

Każde z tych zwinnych narzędzi do testowania oprogramowania zaspokaja określone potrzeby. Podczas gdy niektóre z nich stawiają na przyjazny dla użytkownika interfejs dla mniejszych teamów, inne są przeznaczone do zwinnych projektów w dużych przedsiębiorstwach, oferując solidne możliwości raportowania i integracji.

ClickUp to kompleksowe i przyjazne dla użytkownika narzędzie do zwinnego zarządzania projektami dla teamów dowolnej wielkości. Umożliwia zespołowi zarządzanie całym procesem testowania, od planowania i realizacji po wnikliwe raportowanie, a wszystko to w ramach jednej, intuicyjnej platformy. Bezproblemowa integracja ClickUp z platformą najlepsze narzędzia do zarządzania projektami takie narzędzia jak Jira zapewniają płynny cykl pracy, a funkcje współpracy w czasie rzeczywistym zapewniają wszystkim spójność.

Jeśli jesteś gotowy, aby usprawnić swój zwinny proces testowania, zarejestruj się na ClickUp za darmo aby rozpocząć.