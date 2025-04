Top Free RACI Chart Templates for Excel [+5 Alternatyw]

Praca nad projektami z wieloma interesariuszami nie jest łatwym zadaniem. Pomiędzy obsługą rezultatów projektu, oś czasu i inne zmienne, łatwo jest stracić koncentrację na rolach i obowiązkach.

Na szczęście w tym miejscu do gry wkraczają wykresy RACI jako narzędzia pomocnicze. Wdrażają one model RACI - Odpowiedzialny, Odpowiedzialny, Konsultowany i Poinformowany, aby dokładnie określić, kto jest odpowiedzialny za co i promować płynniejszą współpracę.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy nad dużym zespołem, korzystanie z szablonów RACI w Excelu ułatwia śledzenie zadań i zwiększanie wydajności.

Zapoznajmy się z kilkoma darmowymi szablonami wykresów RACI, które pomagają w zarządzaniu interesariuszami, planowaniu zasobów, odpowiedzialności zespołu i nie tylko.

Co składa się na dobry szablon wykresu RACI?

Głównym celem wykresów RACI jest zdefiniowanie ról i utrzymanie projektu na właściwym torze. W związku z tym idealny szablon wykresu RACI powinien zawierać następujące elementy:

Podobieństwo ról : Powinien nie pozostawiać żadnych niejasności podczas definiowania, kto jest odpowiedzialny, rozliczany, konsultowany i informowany dla każdego zadania, aby zachowaćodpowiedzialność zespołu Aktualizacje w czasie rzeczywistym : Powinien umożliwiać i wyświetlać szybkie modyfikacje i aktualizacje w celu dostosowania do zmieniających się ról w zespole i zadań w projekcie

: Powinien nie pozostawiać żadnych niejasności podczas definiowania, kto jest odpowiedzialny, rozliczany, konsultowany i informowany dla każdego zadania, aby zachowaćodpowiedzialność zespołu Wizualizacja : Powinien mieć przejrzysty, łatwy do zrozumienia układ, umożliwiający interesariuszom zrozumienie ich ról i obowiązków na pierwszy rzut oka

: Powinien mieć przejrzysty, łatwy do zrozumienia układ, umożliwiający interesariuszom zrozumienie ich ról i obowiązków na pierwszy rzut oka Kompatybilność : Powinien płynnie integrować się z innymi narzędziami do zarządzania projektami,planowanie zasobów, zarządzania harmonogramem itp.

: Powinien płynnie integrować się z innymi narzędziami do zarządzania projektami,planowanie zasobów, zarządzania harmonogramem itp. Niestandardowe : Powinien być konfigurowalny, aby dostosować się do różnych branż, projektów, wielkości zespołów, struktur i ról

: Powinien być konfigurowalny, aby dostosować się do różnych branż, projektów, wielkości zespołów, struktur i ról Elastyczna skalowalność: Powinien nadążać za zmieniającym się składem zespołu, skalować się w wielu działach i uwzględniać dodatkowe zadania i uczestników

7 szablonów RACI Chart dostępnych dla Microsoft Excel

Biorąc pod uwagę tabelaryczny charakter diagramu RACI, korzystanie z programu Excel (lub Arkuszy Google) do jego układu wierszy i kolumn sprawia, że jest to skuteczne narzędzie dla tych, którzy dopiero zaczynają.

Aby ci w tym pomóc, oto siedem Free Szablony matryc RACI dla programu Excel:

1. Szablon matrycy RACI w programie Excel autorstwa ProjectManager

via ProjectManager Szablon RACI od ProjectManager upraszcza zarządzanie projektami, oferując przejrzyste i zorganizowane ramy do przypisywania członkom zespołu dobrze zdefiniowanych zadań role i obowiązki .

Ten szablon matrycy RACI zawiera wstępnie wypełnione kolumny ułatwiające rozpoczęcie pracy, a kodowanie kolorami pomaga szybko zidentyfikować role. Dostosuj wartości, aby zoptymalizować zarządzanie interesariuszami i informowanie o roli każdego w projekcie.

📌 Dlaczego to pokochasz

Upraszcza współpracę dzięki jasno zdefiniowanym rolom i obowiązkom

Ustawienie jest szybsze dzięki wstępnie wypełnionym kolumnom i wstępnie skonfigurowanym kodom kolorystycznym

Integracja z oprogramowaniem ProjectManager do współpracy w czasie rzeczywistym

Idealne przypadki użycia

Odpowiedni dla większych teamów projektowych lub projektów z wieloma interesariuszami z różnych działów

Wsparcie dla zespołów, które przechodzą z ręcznych arkuszy Excel na platformy zarządzania projektami oparte na chmurze, takie jak ProjectManager

2. Szablon matrycy RACI w programie Excel według ExcelDownloads

via Pliki do pobrania w programie Excel Darmowy szablon matrycy RACI od ExcelDownloads ma prosty, ale możliwy do dostosowania projekt.

Jego największą siłą jest jego elastyczność, z dostosowywanymi polami, które pozwalają skonfigurować go zgodnie z konkretnymi potrzebami zadań projektu lub członków zespołu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym projektem, czy też dużym zespołem projektowym, wizualny charakter wynikającego z niego Matryca RACI oferuje dostrzegalny podział obowiązków.

📌 Dlaczego to pokochasz

Zapewnia intuicyjne ramy dla szybkiego zrozumienia ról i obowiązków w projekcie

Wyjaśnia rolę za pomocą kolorowych kodów dla każdej kategorii matrycy RACI

Zapewnia widoczność, podkreślając luki w rolach odpowiedzialnych członków zespołu

Idealne przypadki użycia

Najlepiej nadaje się dla małych lub średnich teamów pracujących w zwinnym środowisku, w którym wizualne śledzenie ról jest kluczowe dla utrzymania projektu na właściwym torze

Sprawdza się w zastosowaniach w różnych branżach

Pobierz ten szablon

3. Szablon Excel RACI Chart by Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Ten szablon matrycy RACI firmy Stakeholder.com jest przeznaczony do zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w zarządzaniu projektami w środowisku Excel.

Minimalistyczny wygląd matrycy RACI sprawia, że jest ona bardziej intuicyjna i łatwa w użyciu, pozwalając skupić się na szybkim planowaniu . Jednocześnie posiada rozbudowaną funkcję efektywnego mapowania ról i obowiązków w różnych fazach projektu.

📌 Dlaczego to pokochasz

Wsparcie dla szczegółowego mapowania interesariuszy w projektach z wieloma członkami zespołu i klientami

Umożliwia szybką identyfikację przypisań RACI - Odpowiedzialny, Odpowiedzialny, Konsultowany i Poinformowany - w minimalnym układzie

Wsparcie zarządzania projektami w Excelu dzięki natywnej integracji

Idealne przypadki użycia

Idealne rozwiązanie dla projektów lub branż o dużym zaangażowaniu interesariuszy, takich jak planowanie wydarzeń, tworzenie stron internetowych itp

Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy RACI w programie Excel autorstwa Vertex42

via Vertex42 Jeśli szukasz szablonu matrycy RACI, który równoważy dopracowaną estetykę z dogłębną funkcją, twoje poszukiwania kończą się tutaj.

Ten wysoce elastyczny i konfigurowalny szablon autorstwa Vertex42 jest idealny dla złożonych projektów wymagających precyzyjnego i jednoznacznego przypisania ról RACI. Szablon wykresu RACI umożliwia tworzenie raportów dla klientów, pozwalając im uzyskać wgląd w role i obowiązki w projekcie.

📌 Dlaczego to pokochasz

Umożliwia niestandardowe rozszerzenie zadań, ról i obowiązków w projekcie

Oferuje wyczyszczone, ustrukturyzowane role RACI dla dużych teamów

Utrzymuje postęp zadań projektowych i odpowiedzialność na poszczególnych poziomach ze szczegółowym podziałem ról

Idealne przypadki użycia

Najlepszy dla korporacyjnych kierowników projektów, którzy potrzebują profesjonalnego szablonu wykresu RACI do śledzenia wewnętrznego i raportowania dla klientów

Pobierz ten szablon

5. Przypisanie matrycy odpowiedzialności przez TeamGantt

via TeamGantt Skorzystaj z tego szablonu RACI firmy TeamGantt, aby efektywnie zarządzać zasobami. Szablon dobrze współpracuje z platformą TeamGantt, oferując dwutorowy mechanizm skutecznego zarządzania projektami, który łączy przypisywanie ról ze śledzeniem czasu za pomocą wykresu Gantta.

Matryca RACI ma przyjazny dla użytkownika wygląd, który pozwala bez wysiłku żonglować wieloma zadaniami, zapewniając jednocześnie, że każdy zna swoje role i obowiązki oraz może działać w określonym okresie.

📌 Dlaczego to pokochasz

Zapewnia, że każdy członek zespołu pozostaje skupiony i osiąga cele na czas

Łączy śledzenie czasu zprzejmowaniem własności w pracy w celu uproszczenia dużych projektów

Integruje mapy odpowiedzialności z osiami czasu wykresu Gantta we wszystkich fazach projektu

Idealne przypadki użycia

Najlepiej nadaje się dla członków Teams działających w napiętych terminach i przy ograniczonych zasobach

Typowe przypadki użycia obejmują zarządzanie projektami, projektami budowlanymi, rozwojem produktów itp

6. Szablon matrycy RACI Excel firmy HubSpot

via HubSpot Darmowy szablon RACI od HubSpot został zaprojektowany z myślą o współpracy między różnymi funkcjami wśród niejednorodnych członków zespołu. Aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, wykres RACI pełni funkcję przejrzystego, intuicyjnego interfejsu z prostym rozwijanym polem do wyjaśnienia roli menedżera lub zespołu.

Takie funkcje ułatwiają kierownikom projektów szybkie dostosowywanie się do dynamicznych warunków.

📌 Dlaczego to pokochasz

Wyjaśnia role i obowiązki RACI w eleganckim i łatwym w użyciu interfejsie

Skalowalność w zależności od zmieniających się warunków zespołu lub projektu

Płynna integracja z istniejącymi narzędziami HubSpot

Idealne przypadki użycia

Idealny do przygotowaniaplanu działania dla operacji biznesowych, takich jak sprzedaż i marketing

Nadaje się również do usprawnienia wielofunkcyjnej współpracy między działami i szybkiego skalowania startupów w celu powodzenia projektu

7. Szablon Excel RACI według wykresów RACI

via Wykresy RACI Ten nieskomplikowany szablon modelu RACI od RACI Charts wyjaśnia role i obowiązki w projekcie. Jego prosta, czytelna konstrukcja jest idealna dla każdego - niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierownikiem projektu, czy dopiero zaczynasz pracę z wykresem RACI.

Największą zaletą tego szablonu jest jego elastyczność, ponieważ umożliwia on niestandardowe dostosowanie wykresu RACI w zależności od złożoności projektu i liczby zaangażowanych interesariuszy.

📌 Dlaczego to pokochasz

Umożliwia szybkie i niestandardowe dostosowanie do wymagań i złożoności projektu

Dostawca elastyczności w przypisywaniu ról każdemu członkowi zespołu i zwiększenie odpowiedzialności

Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja ułatwiająca użytkowanie i szybkie ustawienia

Idealne przypadki użycia

Najlepszy dla startupów i mniejszych teamów, które potrzebują elastycznego i łatwego w użyciu szablonu RACI do zarządzania obowiązkami wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

Sprawdza się również jako narzędzie do rozwijania umiejętności i zapoznawania się z modelem RACI

Limity korzystania z Excela dla wykresów RACI

Chociaż nie brakuje opcji podczas wyszukiwania szablonu wykresu RACI, Excel ma pewne limity, które utrudniają jego użycie.

Oto przegląd:

Brak współpracy w czasie rzeczywistym: O ile nie korzystasz z Arkuszy Google lub Microsoft 365, Excel nie ma żadnych możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Utrudnia to równoczesną aktualizację ról i obowiązków, w wyniku czego powstają opóźnienia, zamieszanie i problemy z kontrolą wersji

O ile nie korzystasz z Arkuszy Google lub Microsoft 365, Excel nie ma żadnych możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Utrudnia to równoczesną aktualizację ról i obowiązków, w wyniku czego powstają opóźnienia, zamieszanie i problemy z kontrolą wersji Ograniczone opcje wizualizacji: Excel świetnie nadaje się do organizowania danych i oznaczania komórek kolorami. Ale to wszystko. Nie otrzymasz zaawansowanych funkcji wizualizacji, które można uzyskać w niektórych programach do zarządzania projektami. Taka nieprzejrzystość utrudnia interesariuszom zrozumienie struktury projektu na pierwszy rzut oka

Excel świetnie nadaje się do organizowania danych i oznaczania komórek kolorami. Ale to wszystko. Nie otrzymasz zaawansowanych funkcji wizualizacji, które można uzyskać w niektórych programach do zarządzania projektami. Taka nieprzejrzystość utrudnia interesariuszom zrozumienie struktury projektu na pierwszy rzut oka Wymaga ręcznych aktualizacji : Excel ma niewiele funkcji automatyzacji lub nie ma ich wcale. Będziesz musiał ręcznie aktualizować wszystkie role i obowiązki. Zwiększa to ryzyko związane z projektem, zwłaszcza gdy kluczowe jest, aby odpowiedzialny vs. odpowiedzialny na samym początku

: Excel ma niewiele funkcji automatyzacji lub nie ma ich wcale. Będziesz musiał ręcznie aktualizować wszystkie role i obowiązki. Zwiększa to ryzyko związane z projektem, zwłaszcza gdy kluczowe jest, aby odpowiedzialny vs. odpowiedzialny na samym początku Limit skalowalności: Twój wykres RACI powinien rosnąć wraz z projektem i zespołem. Jednak w przypadku Excela wzrost ten napotyka wyzwania, ponieważ arkusze kalkulacyjne stają się trudniejsze w nawigacji i uciążliwe

Alternatywne szablony wykresów RACI

Z powyższego jasno wynika, że Excel nie jest najlepszym wyborem dla matrycy RACI, chyba że masz bardzo podstawowe wymagania. Kierownik projektu powinien szukać szablonów innych niż Excel Alternatywy ACI które zapewnią doskonałe wyniki w dłuższej perspektywie.

Enter ClickUp .

Platforma jest w pełni funkcjonalnym pakietem wydajności, który umożliwia przydzielanie zadań, wyznaczanie odpowiedzialnego członka zespołu, utrzymywanie przejrzystości poprzez dwukierunkową komunikację i wiele więcej.

Jest bardzo wszechstronna, więc możesz przekształcić platformę we własną matrycę RACI! Oto wybór szablonów na dobry początek.

1. Szablon matrycy RACI ClickUp

ClickUp Szablon matrycy RACI szablon wykresu raci excel

Szablon Szablon matrycy RACI ClickUp oferuje przejrzysty i konfigurowalny układ do zarządzania rolami i obowiązkami zespołu.

Skorzystaj z tego szablonu RACI, aby określić, kto jest odpowiedzialny, rozliczany, konsultowany i informowany o każdym zadaniu. Zwiększa to przejrzystość i jasność oraz stanowi solidną podstawę dla lepszego nadzoru i odpowiedzialności za projekt.

📌 Dlaczego to pokochasz

Sprawia, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o role i obowiązki

Przypisuje jasną własność każdego zadania w celu zwiększenia odpowiedzialności

Informuje i angażuje członków zespołu w celu wzmocnienia współpracy

Dostosowuje się do wymagań projektu

Idealne przypadki użycia

Idealny do projektów, w których utrzymanie własności zadania i jasnych linii komunikacji jest niezbędne, takich jak kampanie marketingowe i rozwój produktu

2. Szablon do planowania RACI ClickUp

ClickUp Planowanie RACI szablon raci chart excel

Jak sama nazwa wskazuje, szablon planowania ClickUp RACI pomaga w zarządzaniu projektami i zasobami. Ta matryca RACI upraszcza przypisywanie ról do każdego zadania i wzmacnia komunikację między działami i interesariuszami.

Wizualizacja ról wraz z osią czasu projektu umożliwia kierownikowi projektu kierowanie projektem we właściwym kierunku i utrzymanie odpowiedzialności wśród członków zespołu.

📌 Dlaczego to pokochasz

Usprawnia przypisywanie ról do każdego zadania i pozwala uniknąć niejasności lub nakładania się ról

Upraszcza dystrybucję ról dzięki przejrzystemu układowi akronimu RACI

Dostosowuje się do zmieniającej się wielkości lub struktury zespołu i złożoności projektu

Monitoruje odpowiedzialność członków zespołu projektowego w czasie rzeczywistym

Idealne przypadki użycia

Doskonałe rozwiązanie dla szybko zmieniających się środowisk lub projektów na dużą skalę

Wsparcie koordynacji i przejrzystość w wielu projektach lub zespołach międzyfunkcyjnych, w których członkowie zespołu mogą pełnić różne role, np. w handlu detalicznym

3. Szablon roli i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp

Szablon szablonu raci chart excel do zarządzania projektami w zakresie ról i obowiązków

The Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp jest przeznaczony do szczegółowego zarządzania projektami.

Ten szablon RACI jasno określa role i obowiązki dla każdego zadania. Rozbija zadanie i zespół projektu na mniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu działania i pod-zespoły projektu. Ta struktura podziału pracy identyfikuje osoby odpowiedzialne, rozliczane, konsultowane i informowane, aby zapewnić płynną realizację projektu.

📌 Dlaczego to pokochasz

Jasno i łatwo definiuje role na każdym etapie projektu i informuje wszystkich interesariuszy

Śledzenie ról w miarę postępu projektu i zapobieganie blokowaniu postępów przez konkretne zadania

Zapewnia odpowiedzialność dzięki szczegółowemu przeglądowi ról RACI

Aktualizuje bez wysiłku i w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmieniające się role i zadania

Idealne przypadki użycia

Najlepiej nadaje się do złożonych projektów z wieloma członkami zespołu, takich jak rozwój produktu. W takich przypadkach większy nacisk kładzie się na jasne zdefiniowanie ról, aby zapobiec kosztownym nieporozumieniom

4. Szablon roli i matrycy uprawnień ClickUp

Pobierz szablon

4. ClickUp Roles and Permission Matrix Template szablon wykresu raci excel

Użyj szablonu Szablon ról i matrycy uprawnień ClickUp do zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników w wielu działach. Szablon RACI oferuje logiczne ramy do śledzenia, kto ma dostęp do określonego zadania lub informacji. Pomaga to zachować poufność i bezpieczeństwo danych bez utrudniania współpracy.

📌 Dlaczego to pokochasz

Organizuje role i uprawnienia z różnych zespołów w jednym miejscu

Maintainer zapewnia bezpieczeństwo projektu poprzez limitowanie dostępu w oparciu o role

Zwiększa przejrzystość w zakresie wszystkiego, do czego mają dostęp członkowie zespołu

Upraszcza aktualizację ról i uprawnień w miarę ich ewolucji

Idealne przypadki użycia

Idealne rozwiązanie dla projektów obejmujących wrażliwe dane lub dostęp oparty na rolach w celu zapewnienia, że właściwe osoby mają dostęp do właściwych informacji. Pomyśl o branżach takich jak bankowość, opieka zdrowotna i cyberbezpieczeństwo

5. Szablon matrycy przypisania odpowiedzialności ClickUp

Szablon matrycy przydziału odpowiedzialności ClickUp raci chart template excel

The Szablon matrycy przypisania odpowiedzialności ClickUp dekonstruuje zarządzanie zadaniami na mniejsze podzadania, którymi można zarządzać.

Taki podział pozwala kierownikom projektów na przypisanie jasnej odpowiedzialności za wszystkie elementy z kontrolowaną szczegółowością. Matryca RACI pomaga utrzymać odpowiedzialność i rozliczalność, zapewniając jednocześnie brak nakładania się lub pominięcia zadań.

📌 Dlaczego to pokochasz

Wizualizuje odpowiedzialność za zadanie, definiując ją w jasny sposób dla różnych działów i członków zespołu

Unikanie nadmiarowości poprzez wyznaczenie tylko jednej osoby odpowiedzialnej za zadanie

Poprawia wydajność zespołu dzięki dynamicznej alokacji zasobów i równoważeniu obciążenia pracą

Pomaga śledzić postępy poprzez przegląd tego, kto co robi

Idealne przypadki użycia

Doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm, w których kierownictwo projektu potrzebuje prostego narzędzia do płynnego działania i uzyskania widoczności w zakresie obowiązków związanych z zadaniami

6. Szablon SOP odpowiedzialności za pracę ClickUp

ClickUp Job Responsibility SOP Template raci chart szablon excel

Niestandardowy Szablon SOP odpowiedzialności za pracę ClickUp w celu ustanowienia standardowych procedur operacyjnych dotyczących dokumentowania obowiązków służbowych.

Menedżerowie mogą go używać do przekazywania informacji zwrotnych na temat podstawowych oczekiwań, zadań i dostawców na wszystkich tytułach stanowisk. Wyraźne komunikowanie tych wartości pomaga pracownikom natychmiast zrozumieć, czego się od nich wymaga.

📌 Dlaczego to pokochasz

Ustanawia jasne wytyczne dla każdej roli, zmniejszając potrzebę ciągłego wyjaśniania

Standaryzuje obowiązki w różnych zespołach, aby zachować spójność

Wzmacnia szkolenia ibudowanie obciążeń inicjatywy dla nowych i obecnych pracowników

Łatwe aktualizacje, gdy pracownicy zmieniają role i tytuły

Idealne przypadki użycia

Najlepiej nadaje się dla działów HR i liderów zespołów, którzy są zobowiązani do standaryzacji obowiązków zawodowych

Ten szablon RACI jest przydatny podczas wdrażania nowych pracowników lub pomagania wewnętrznym talentom we wdrożeniu się w nowe role

7. Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp

Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp raci chart template excel

Szablon Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp pomaga zarządzać dostępem opartym na rolach w ramach projektu, organizacji lub zasobów zewnętrznych.

Matryca RACI ułatwia kierownikom projektów przypisywanie i monitorowanie uprawnień w oparciu o role interesariuszy. Na przykład, kierownik techniczny będzie miał więcej informacji niż świeżo zatrudniony SDE.

📌 Dlaczego to pokochasz

Maintainer zapewnia bezpieczeństwo w całym projekcie poprzez skuteczną kontrolę poziomów dostępu

Zapewnia, że tylko autoryzowany personel może wyświetlać lub edytować określone zadania

Zwiększa przejrzystość, wyjaśniając, co każda osoba może (i czego nie może) zrobić

Aktualizuje informacje o dostępie i dostosowuje je do zmieniających się ról

Idealne przypadki użycia

Idealny dla większych organizacji lub teamów

Używaj go w przypadkach, w których musisz ściśle kontrolować dostęp oparty na rolach, na przykład podczas tworzenia stron internetowych lub aplikacji

Doładuj swoje zadania projektowe dzięki ClickUp

Tworzenie matrycy RACI znacznie poprawia odpowiedzialność i współpracę w zespole.

Przygotowuje zespół do eksperymentowania z bardziej praktycznymi narzędziami decyzyjnymi, takimi jak Struktura DACI (skrót od "Driver, Approver, Współpracownik, Poinformowany), który zapewnia większą przejrzystość ról.

Niezależnie od tego, czy używasz RACI czy DACI, jedno jest pewne - wybór odpowiedniego narzędzia wpływa na skuteczność struktury. Jeśli nie chcesz utknąć z powodu limitów Excela, ClickUp jest doskonałą alternatywą z różnymi szablonami na początek.

Zarejestruj się na ClickUp i przygotuj się na przeniesienie swoich umiejętności zarządzania projektami na wyższy poziom!