Jak sprawić, by pracownicy przejęli własność w pracy?

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przekazać projekt członkowi zespołu tylko po to, by przekonać się, że nie podołał on zadaniu? Albo wrócili do ciebie z wszystkimi powodami, dla których nie mogli zrobić tego, co do nich należało? Łatwo jest poczuć się sfrustrowanym w takiej sytuacji i zacząć mikrozarządzać swoim zespołem, wierząc, że brakuje im własności ich pracy.

Przejęcie własności w pracy oznacza przyjęcie odpowiedzialności za własną pracę i bycie odpowiedzialnym. Pracownicy, którzy wykazują własność są proaktywni, zorientowani na rozwiązania i idą o krok dalej. Przynosi to korzyści firmie, napędza motywację pracowników, przyspiesza rozwój kariery i generuje rozwój osobisty.

Członkowie mojego zespołu są również zdolni do przejmowania własności w pracy. Musisz jednak pielęgnować ich nastawienie na własność i zapewnić im niezbędne narzędzia i zasoby.

Do zrobienia - jak zachęcić pracowników do przejęcia własności? Oto skuteczne strategie kultywowania postawy odpowiedzialności w zespole.

Co to znaczy przejąć własność w mojej pracy?

Przejęcie własności w pracy oznacza wzięcie odpowiedzialności. Oznacza nie czekanie, aż ktoś inny uratuje sytuację, ale do zrobienia tego samemu

Uprośćmy to do zrozumienia za pomocą przykładu:

Krytyczna prezentacja pracownicza ma zostać przedstawiona dzisiaj, a w ostatniej chwili pojawia się problem z prezentacją. Jest dwóch kierowników projektu, Emily i Mike. Emily zauważa problem, informuje swój zespół, rozwiązuje problem i pracuje dodatkowe godziny, aby upewnić się, że wszystko jest idealne.

Z drugiej strony, Mike dostrzega ten sam problem, ale decyduje, że to nie on jest odpowiedzialny za jego rozwiązanie i zakłada, że zrobi to ktoś inny.

Którą z tych dwóch osób uznałbyś za bardziej odpowiedzialną? Wyczyszczone, Emily, ponieważ bierze na siebie własność i odpowiedzialność.

Niektóre z kluczowych cech pracownika, który bierze na siebie własność w pracy to:

Proaktywny : Podejmuje inicjatywę, aby zidentyfikować i rozwiązać problemy oraz podpowiedzieć, jak je rozwiązać

: Odpowiedzialność : Przyjmuje odpowiedzialność za powodzenie i niepowodzenie swoich projektów oraz ogólne cele organizacyjne

: Zaradny : Wymyśla kreatywne rozwiązania, posiada umiejętności rozwiązywania problemów i w pełni wykorzystuje dostępne zasoby

: Wymyśla kreatywne rozwiązania, posiada umiejętności rozwiązywania problemów i w pełni wykorzystuje dostępne zasoby Zaangażowany : Wykazuje poświęcenie w osiąganiu celów organizacyjnych, dokładając wszelkich starań

: Wykazuje poświęcenie w osiąganiu celów organizacyjnych, dokładając wszelkich starań Koncentruje się na doskonaleniu: Nieustannie poszukuje informacji zwrotnych i sposobów na zwiększenie wydajności i produktywności

Chociaż są to niektóre z głównych atrybutów odpowiedzialnego sposobu myślenia, należy zauważyć, że odpowiedzialność zawsze idzie w parze z autorytetem. Oznacza to, że gdy obarczasz pracownika odpowiedzialnością za dostarczenie projektu w określonym terminie, musisz również dać mu uprawnienia do przydzielania zasobów i podejmowania innych kroków niezbędnych do jego realizacji.

**Autorytet daje jednostkom prawo do podejmowania decyzji i wdrażania zmian, podczas gdy odpowiedzialność zapewnia, że są one odpowiedzialne za wyniki tych decyzji.

Korzyści z przejęcia własności w mojej pracy

Budowanie zespołu pracowników zdolnych do przejęcia własności w pracy może przynieść wiele korzyści.

Obejmują one:

Szybsze podejmowanie decyzji i innowacyjność: Osoby, które czują się odpowiedzialne za swoją pracę, działają bardziej zdecydowanie i innowacyjnie. Pracownicy przejmują inicjatywę, nie czekając na wskazówki lub zatwierdzenie, co poprawia ich ogólną wydajność

Osoby, które czują się odpowiedzialne za swoją pracę, działają bardziej zdecydowanie i innowacyjnie. Pracownicy przejmują inicjatywę, nie czekając na wskazówki lub zatwierdzenie, co poprawia ich ogólną wydajność Zwiększone morale i zaangażowanie pracowników: Poczucie odpowiedzialności za wyniki biznesowe i posiadanie udziału w powodzeniu projektu sprawia, że pracownicy są bardziej wydajni i entuzjastycznie nastawieni

Poczucie odpowiedzialności za wyniki biznesowe i posiadanie udziału w powodzeniu projektu sprawia, że pracownicy są bardziej wydajni i entuzjastycznie nastawieni Zwiększona rekrutacja i utrzymanie pracowników: Obecni pracownicy są bardziej skłonni do pozostania w firmie, a potencjalni pracownicy powinni być przyciągani do firmy, która ceni ich wkład i oferuje możliwości związane z ich własnością

Sposoby zachęcania do własności w mojej pracy

Wiemy już, dlaczego przejmowanie własności w pracy jest niezbędne. Przyjrzyjmy się teraz dziesięciu sposobom na zachęcenie i wsparcie tego sposobu myślenia w odsetkach dla obu stron.

1. Ustaw wyczyszczone cele i zadania

Pracownicy muszą wiedzieć, do jakich celów dążą. **Zachęcaj ich do ustawiania jasnych, mierzalnych celów, które są zgodne z celami firmy. Pomaga im to zrozumieć, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do ogólnego powodzenia, nadając im kierunek i poczucie celu.

Weźmy przykład pracownika, który używa szablon ustawienia celów ustawienie celu poprawy wydajności projektu o 20%. Mając ten jasny cel na uwadze, regularnie monitorują swój postęp i dostosowują się, aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć cel.

Cele ClickUp pomagają skupić się każdemu członkowi działu na tym, co jest naprawdę ważne, co ma kluczowe znaczenie podczas wprowadzania nowego produktu na rynek.

Darya Krakovyak, kierownik ds. komunikacji, HYPERVSN

2. Promocja kultury informacji zwrotnej

**Promocja kultury, w której pracownicy aktywnie poszukują konstruktywnych informacji zwrotnych od współpracowników i przełożonych. Takie podejście pomaga im zrozumieć swoje mocne strony i obszary wymagające poprawy, zachęcając do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Działanie w oparciu o informacje zwrotne świadczy również o zaangażowaniu pracownika w poprawę swoich wyników.

Na przykład, powiedzmy, że specjalista ds. marketingu zakończył dużą kampanię i poprosił o informację zwrotną od swojego przełożonego i zespołu. Dowiedział się, że czas publikacji zawartości można poprawić. Działając w oparciu o te informacje zwrotne, przyjął podejście oparte na danych do planowania przyszłej zawartości.

3. Skuteczna komunikacja

**Przekazywanie pracownikom wizji i celów firmy oraz upewnianie się, że rozumieją oni swój wkład w ich osiągnięcie. Pomaga im to zrozumieć, w jaki sposób ich rola bezpośrednio wpływa na powodzenie organizacji.

Skuteczna komunikacja zapewnia również, że wszyscy są zgodni i świadomi potencjalnych problemów, ułatwiając wspólne podejście do rozwiązywania problemów i zarządzania projektami.

Na przykład, CEO udostępnia wizję firmy dotyczącą wejścia na nowe rynki i wyjaśnia, w jaki sposób cele każdego działu wspierają tę wizję. Teams marketingowy jest w szczególności informowany o swojej kluczowej roli w celowych kampaniach.

4. Uznawanie i nagradzanie osiągnięć

**Docenianie i nagradzanie pracowników za ich wkład od czasu do czasu ma kluczowe znaczenie dla tego, by czuli się oni zauważani. Podnosi to morale pracowników i tworzy bardziej pozytywne środowisko pracy.

Przykładowo, po tym jak członek zespołu konsekwentnie osiąga wyjątkowe wyniki i wykazuje się zaangażowaniem, menedżer publicznie chwali jego pracę podczas spotkania zespołu i przedstawia mu możliwość poprowadzenia głośnego projektu.

Takie wyróżnienie motywuje daną osobę i stanowi pozytywny przykład dla innych, wspierając kulturę doskonałości i zaangażowania w całym zespole.

Twórz elementy działań i przypisuj je członkom zespołu za pomocą ClickUp Assign Comments

5. Oddelegowane zadania i uprawnienia

Przypisuj zadania i projekty pracownikom, dając im uprawnienia do definiowania i zarządzania swoimi obowiązkami. Takie podejście zwiększa ich zaangażowanie w osiąganie celów i pozwala im przejąć własność za powodzenie zadania.

Na przykład, kierownik przypisuje projekt rozwoju nowego produktu starszemu członkowi zespołu, dając mu pełne uprawnienia w zakresie projektowania, budżetowania i wyboru dostawcy.

To promuje wyłaniające się przywództwo i commit w powodzenie projektu.

6. Zachęcanie do inicjatywy i innowacyjności

**Menedżerowie mogą zwiększyć zaangażowanie i commit pracowników poprzez zachęcanie ich do proponowania nowych pomysłów i przejmowania własności ich rezultatów

Takie podejście sprawia, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani i zajmuje pozycję, która pozwala im przyjąć odpowiedzialność i kształtować wyniki projektu.

Na przykład, jeśli pracownicy zidentyfikują lukę w bieżącym cyklu pracy, powinni być zachęcani do zaproponowania rozwiązania i przejęcia wiodącej roli we wdrażaniu go w celu usprawnienia pracy zarządzanie obciążeniem pracą .

7. Wspieranie mentoringu i wzajemnego wsparcia

Promocja programów mentorskich, w ramach których doświadczeni pracownicy prowadzą i wspierają nowych pracowników, aby zachęcić wzmocnienie pozycji zespołu. Poprzez udostępnianie doświadczonych pracowników nowym pracownikom, menedżerowie i dział HR mogą budować kulturę współodpowiedzialności.

Dodatkowo, zachęca to do tworzenia pozytywnego środowiska zespołowego, w którym doświadczeni pracownicy przejmują własność i odpowiedzialność do zrobienia celów zespołu i wspierają nowych pracowników w robieniu tego samego.

Na przykład, starszy programista, Sarah, mentoruje nowo zatrudnionego, Alexa, dostarczając mu regularnych informacji zwrotnych i zachęcając go do kierowania zadaniami w projekcie. Takie podejście przyspiesza rozwój Alexa i wzmacnia przywództwo Sary, promując kulturę współpracy i współodpowiedzialności.

8. Włączanie pracowników w ustawianie celów

Zaangażuj pracowników w początkową fazę ustawiania celów. Kiedy ich wkład jest uwzględniony, pracownicy są bardziej zaangażowani w osiągnięcie tych celów i podejmują proaktywne kroki w celu sprostania wyzwaniom i osiągnięcia wyników.

Na przykład, jeśli zespół ma za zadanie poprawić satysfakcję klientów, pracownicy mogą zasugerować konkretne inicjatywy, takie jak ulepszenie obsługi klienta lub przeprojektowanie procesów informacji zwrotnej od klientów.

9. Promocja rozwoju zawodowego

Wspieranie kultury ciągłego doskonalenia i rozwoju ma również kluczowe znaczenie dla zwiększenia poczucia własności pracowników. Pracownicy mający możliwość rozwijania swoich umiejętności technicznych są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych obowiązków.

Dodatkowo, inwestowanie w rozwój pracowników pokazuje zaangażowanie firmy w ich ogólny rozwój, promując pozytywną kulturę.

Na przykład, pracownik, który aspiruje do roli kierownika projektu, może uzyskać dostęp do zaawansowanych sesji szkoleniowych i mentoringu ze strony starszego kierownika projektu.

10. Unikaj mikrozarządzania

**Mikrozarządzanie może podważyć poczucie własności i autonomii pracowników, tłumiąc ich zdolność do podejmowania decyzji. Wręcz przeciwnie, zaufanie zespołowi w podejmowaniu codziennych decyzji pozwala zespołowi na innowacje i przejęcie własności za powodzenie projektu.

Oto przykład: Lider określa, że zespół musi dostarczyć prototyp w ciągu trzech miesięcy, ale pozwala im określić najlepsze podejście i narzędzia.

Wykorzystanie ClickUp do kultywowania nastawienia na własność

Wiemy, co sobie myślisz - te działania mogą wymagać dużo pracy. A co, gdyby istniało narzędzie do zarządzania tymi inicjatywami i uproszczenia kultywowania postawy własności? ClickUp projekt i oprogramowanie do zarządzania zadaniami oferuje wiele funkcji zachęcających pracowników do przejęcia własności i monitorowania projektów.

ClickUp znacznie poprawił widoczność pracy wśród członków zespołu i zwiększył odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków.

Marc Bonney, Head of Engagement and Business Innovation, LiveBetter Community Services

1. Cele ClickUp ClickUp Cele pozwala ustawić wyraźne, mierzalne cele dla zespołu i zorganizować je już na początku projektu

Ustaw policzalne cele za pomocą ClickUp Goals i zsynchronizuj cele pracowników i organizacji

Pracownicy mogą zsynchronizować swoje cele osobiste i organizacyjne, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do powodzenia firmy. Dodatkowo, dzięki funkcjom śledzenia celów ClickUp, pracownicy mogą monitorować swój postęp w czasie rzeczywistym

Ustawienie kamieni milowych i śledzenie ich zakończenia pomaga pracownikom zachować zaangażowanie i motywację. Mogą oni zobaczyć swoje osiągnięcia i obszary wymagające poprawy, co daje im większe poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialności zespołu .

2. Zadania ClickUp Zadania ClickUp zarządza własnością pracowników poprzez zapewnienie jasności, struktury i odpowiedzialności

Przypisuj zadania i śledź postępy w ClickUp, aby wesprzeć członków zespołu w przejmowaniu własności w pracy

Po ustawieniu ogólnych celów można przydzielić zadania członkom zespołu ze szczegółowymi opisami i terminami. Taka przejrzystość zapewnia, że pracownicy rozumieją swoje obowiązki i czego się od nich oczekuje, promując poczucie własności nad swoją pracą.

Można również skorzystać z wielu Widoki ClickUp aby sprawdzić aktualizacje statusów i procenty zakończonych prac w celu oceny ogólnego wkładu pracowników w projekt.

Grupuj i śledź zadania według statusu, priorytetu i nie tylko na tablicy Kanban w ClickUp

Ponadto, aby zwiększyć zaangażowanie i własność, komunikuj się bezpośrednio w ramach zadania - udostępniaj pomysły i aktualizacje, współpracuj nad projektami i rozwiązuj problemy.

3. Widok czatu ClickUp Widok czatu ClickUp **upraszcza komunikację poprzez zebranie wszystkiego pod jednym dachem. Pomaga to pracownikom być na bieżąco i zaangażowanym

Zaangażuj się w komunikację w czasie rzeczywistym i zwiększ przejrzystość projektu dzięki widokowi czatu ClickUp

Widok czatu stanowi również forum dla aktualizacji w czasie rzeczywistym i sesji burzy mózgów. Dzięki temu pracownicy mogą wnieść swój wkład, przejąć własność zadań i stworzyć środowisko współpracy, w którym każdy czuje się odpowiedzialny za powodzenie projektu.

Wreszcie, widok czatu przechowuje zapisy wszystkich rozmów związanych z projektem w celu zwiększenia przejrzystości. Pomaga to pracownikom zrozumieć kontekst ich zadań i zobaczyć, jak ich praca wpisuje się w szersze cele projektu.

4. Szablon do planowania RACI w ClickUp

Chcesz stworzyć kompleksowe rozwiązanie, w którym możesz zanotować role, obowiązki i odpowiedzialność każdego członka zespołu? Ramy RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) to technika zarządzania projektami pozwalająca na rozliczanie wszystkich osób z ich zadań.

RACI (ang Szablon do planowania ClickUp RACI , połączenie zarządzania pracą i szablony do planowania obciążeń , to wszystko, czego potrzebujesz

Organizuj, dziel i przydzielaj obowiązki za pomocą szablonu ClickUp RACI Planning Template

Dzięki temu szablonowi możesz:

Upewnić się, że pracownicy znają swoje poszczególne role i obowiązki , aby stworzyć poczucie własności

, aby stworzyć poczucie własności Ułatwić wizualną mapę ról i obowiązków , aby zapobiec nieporozumieniom i nakładaniu się zadań

, aby zapobiec nieporozumieniom i nakładaniu się zadań śledzenie konsultacji i komunikacji związanych z zadaniami, zapewniając udostępnianie i zrozumienie istotnych informacji

związanych z zadaniami, zapewniając udostępnianie i zrozumienie istotnych informacji Zachęcanie pracowników do śledzenia statusu zadań i sprawdzania, w jaki sposób ich praca wpływa na postęp projektu

Przeczytaj również: RACI Odpowiedzialny vs Odpowiedzialny

Tworzenie kultury własności z ClickUp

Tworzenie kultury własności w pracy ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy wyników i osiągnięcia celów organizacyjnych. Poprzez wzmocnienie pozycji pracowników dzięki jasno określonym rolom, celom i informacjom zwrotnym oraz zapewnieniu uznania i wsparcia, liderzy mogą kultywować poczucie odpowiedzialności i zaangażowania u pracowników samodzielnie zarządzanych teamach .

ClickUp pomaga skutecznie zachęcać do przejmowania własności śledzenie projektów , przydzielanie zadań i komunikacja w czasie rzeczywistym. Integracja ClickUp z Twoim cyklem pracy pozwala usprawnić procesy i wzmocnić kulturę, w której przejmowanie własności staje się naturalną częścią codziennej rutyny Twojego zespołu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i powitaj w swojej firmie kulturę pracy, która w większym stopniu uwzględnia własność!