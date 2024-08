Jak nowe przywództwo pomaga rozwijać się zespołom

Przez długi czas firmy na całym świecie pracowały w hierarchii, a o autorytecie decydowała pozycja w organizacji. Liderzy są wyznaczani do zespołów przez kierownictwo, a nie wybierani przez same zespoły.

Jednak to tradycyjne pojęcie lidera jest powoli zastępowane przez dynamiczną interakcję pomysłów, w której głos każdego jest słyszany i aktywnie poszukiwany.

Jest to sedno powstałego przywództwa. Jest to styl zarządzania przyjęty przez niektóre z firm odnoszących największe powodzenia na całym świecie. Zachęca on członków zespołu do wnoszenia swoich mocnych stron i pomysłów w oparciu o ich wiedzę specjalistyczną i potrzeby sytuacji, zamiast polegać wyłącznie na wcześniej zdefiniowanych strukturach autorytetów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyłaniający się model przywództwa może zmienić twoje miejsce pracy, czytaj dalej.

Czym jest przywództwo wyłaniające się?

Przywództwo wyłaniające się to sytuacja, w której ktoś naturalnie przejmuje przywództwo w grupie bez formalnego wyznaczenia. W podejściu opartym na wyłaniającym się przywództwie, poszczególne osoby wykazują cechy przywódcze i motywują swój zespół członków poprzez ich działania, umiejętności i wkład bez posiadania formalnego tytułu lub pozycji.

Rozważmy ten przykład, aby to zrozumieć styl pracy lepiej.

Załóżmy, że twoi znajomi planują projekt wolontariatu mający na celu posprzątanie lokalnego parku. Chociaż nikt nie został oficjalnie wyznaczony na lidera, jedna osoba, nazwijmy ją Sarah, naturalnie zaczyna przejmować inicjatywę. Sarah podsuwa pomysły, mobilizuje zasoby i motywuje innych swoim entuzjazmem.

Pomimo braku formalnego tytułu, Sarah wykazuje się proaktywnym podejściem, nastawienie na rozwój i skuteczne umiejętności komunikacyjne czynią z niej wschodzącego lidera. Inni naturalnie szukają u niej wskazówek, nie dlatego, że została mianowana, ale dlatego, że wykazała się cechami przywódczymi poprzez swoje działania.

Podobnie, wyłaniające się przywództwo jest uosabiane w miejscu pracy przez osoby, które dają przykład, wzbudzają zaufanie i w znaczący sposób przyczyniają się do powodzenia zespołu, niezależnie od ich formalnego statusu w hierarchii organizacyjnej.

Dlaczego firmy powinny promować przywództwo wyłaniające się?

Wyłaniające się przywództwo może być szczególnie cenne w dynamicznych środowiskach, w których zdolność do adaptacji, współpracy i dawania przykładu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia.

Może ono przynieść szereg korzyści, które przyczynią się do powodzenia organizacji i sprawią, że planowanie sukcesji łatwiejsze. Oto niektóre z nich:

Zdolność do adaptacji do zmian: Wschodzący liderzy często szybko dostosowują się do zmian i potrafią przeprowadzić swoje Teams przez dynamiczne sytuacje. Ich zdolność do wyłaniania się w odpowiedzi na wyzwania pozwala organizacji być bardziej elastyczną i reagować na zmieniające się warunki rynkowe

Wschodzący liderzy często szybko dostosowują się do zmian i potrafią przeprowadzić swoje Teams przez dynamiczne sytuacje. Ich zdolność do wyłaniania się w odpowiedzi na wyzwania pozwala organizacji być bardziej elastyczną i reagować na zmieniające się warunki rynkowe Innowacyjność i kreatywność: Liderzy wschodzący są zazwyczaj otwarci na nowe pomysły i świeże perspektywy. Dzięki temu mogą budować kulturę innowacyjności, zachęcając członków zespołu do udostępniania swoich pomysłów, przyczyniając się do bardziejkreatywnego środowiska pracy. Ponadto, poprzez promocję emergentnego przywództwa, organizacje zachęcają każdego pracownika do myślenia jak lider, co może przynieść nowe i kreatywne sposoby rozwiązywania problemów.

Liderzy wschodzący są zazwyczaj otwarci na nowe pomysły i świeże perspektywy. Dzięki temu mogą budować kulturę innowacyjności, zachęcając członków zespołu do udostępniania swoich pomysłów, przyczyniając się do bardziejkreatywnego środowiska pracy. Ponadto, poprzez promocję emergentnego przywództwa, organizacje zachęcają każdego pracownika do myślenia jak lider, co może przynieść nowe i kreatywne sposoby rozwiązywania problemów. Zaangażowanie pracowników: Zachęcanie i promowanie nowego przywództwa sprawia, że pracownicy czują się wzmocnieni i docenieni. Kiedy poszczególne osoby mogą pełnić role przywódcze w oparciu o swoje umiejętności i wiedzę, może to prowadzić do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji z pracy

Zachęcanie i promowanie nowego przywództwa sprawia, że pracownicy czują się wzmocnieni i docenieni. Kiedy poszczególne osoby mogą pełnić role przywódcze w oparciu o swoje umiejętności i wiedzę, może to prowadzić do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji z pracy Przywództwo rozproszone: Przywództwo emergentne promuje koncepcję przywództwa rozproszonego, w którym obowiązki przywódcze są rozłożone w całej organizacji, a nie skoncentrowane na szczycie. Może to skutkować większą współpracą i integracją w miejscu pracy

Przywództwo emergentne promuje koncepcję przywództwa rozproszonego, w którym obowiązki przywódcze są rozłożone w całej organizacji, a nie skoncentrowane na szczycie. Może to skutkować większą współpracą i integracją w miejscu pracy Rozwój talentów: Firmy mogą identyfikować i pielęgnować talenty od wewnątrz, rozpoznając i zachęcając wschodzących liderów. Może to nie tylko przyczynić się do rozwoju zawodowego poszczególnych osób, ale także stworzyć rurociąg dla przyszłych pozycji kierowniczych

Firmy mogą identyfikować i pielęgnować talenty od wewnątrz, rozpoznając i zachęcając wschodzących liderów. Może to nie tylko przyczynić się do rozwoju zawodowego poszczególnych osób, ale także stworzyć rurociąg dla przyszłych pozycji kierowniczych Wzmocnienie pozycji pracowników: Wyłaniający się liderzy często powstają dzięki ich zdolności do inspirowania i wzmacniania pozycji zespołu. Tak więc, zachęcając do tej formy przywództwa, firmy mogą stworzyć kulturę, w której pracownicy czują się upoważnieni do podejmowania inicjatywy i przyczyniania się do powodzenia organizacji.

Wyłaniający się liderzy często powstają dzięki ich zdolności do inspirowania i wzmacniania pozycji zespołu. Tak więc, zachęcając do tej formy przywództwa, firmy mogą stworzyć kulturę, w której pracownicy czują się upoważnieni do podejmowania inicjatywy i przyczyniania się do powodzenia organizacji. Skuteczne rozwiązywanie problemów: Liderzy wyłaniający się są często wykwalifikowanymi specjalistami od rozwiązywania problemów. Potrafią rozwiązywać problemy na najniższym szczeblu i sprawiają, że organizacja jest bardziej biegła w rozwiązywaniu wyzwań w czasie rzeczywistym

Liderzy wyłaniający się są często wykwalifikowanymi specjalistami od rozwiązywania problemów. Potrafią rozwiązywać problemy na najniższym szczeblu i sprawiają, że organizacja jest bardziej biegła w rozwiązywaniu wyzwań w czasie rzeczywistym Lepsze podejmowanie decyzji: Dzięki liderom wschodzącym liderów przyczyniających się do podejmowania decyzji firmy mogą korzystać z różnorodnych perspektyw. Może to prowadzić do bardziej wszechstronnych i świadomych decyzji

Dzięki liderom wschodzącym liderów przyczyniających się do podejmowania decyzji firmy mogą korzystać z różnorodnych perspektyw. Może to prowadzić do bardziej wszechstronnych i świadomych decyzji Zwiększona dynamika zespołu: Wyłaniający się liderzy mogą wspierać pozytywną dynamikę zespołudynamikę zespołu poprzez promocję współpracy i budowanie zaufania. To ostatecznie przyczynia się do zdrowego i spójnego środowiska pracy

Kluczowe cechy wschodzących liderów

Wyłaniający się liderzy zyskują uznanie w życiu zawodowym w oparciu o ich zdolność do wywierania wpływu, inspirowania i skutecznego wnoszenia wkładu. Dzięki temu zyskują szacunek i zaufanie rówieśników. Oto cechy przywódcze, które wyróżniają tych nieformalnych liderów w różnych ustawieniach społecznych i zawodowych:

Wywieranie wpływu poprzez działania

Wyłaniający się liderzy wywierają wpływ na swoich kolegów poprzez swoje działania, wiedzę i zdolność do skutecznego przyczyniania się do realizacji celów grupy. Z tego powodu inni w grupie są naturalnie przyciągani do zaufania i podążania za nimi.

Zdolność adaptacji

Wyłaniający się liderzy często wykazują zdolności adaptacyjne i elastyczność, skutecznie reagując na zmieniające się okoliczności. Potrafią szybko przejść od bycia częścią zespołu do przewodzenia mu. Ponadto ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami i znajdowania kreatywnych rozwiązań przyczynia się do ich wyłonienia się jako liderów w grupie.

Budowanie relacji

Budowanie pozytywnych relacji z innymi członkami grupy jest wspólną pozycją wyłaniających się liderów. Często posiadają oni silne umiejętności interpersonalne i potrafią nawiązać połączenie ze swoimi rówieśnikami, budując w ten sposób poczucie jedności i współpracy.

Umiejętności komunikacyjne

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla wschodzącego lidera. Potrafi on jasno wyrażać swoje pomysły, aktywnie słuchać innych, a także ułatwiać otwarty i konstruktywny dialog w grupie.

Podejście do rozwiązywania problemów

Wyłaniający się liderzy są często biegli w rozwiązywaniu problemów i interakcjach grupowych. Ponieważ potrafią analizować sytuacje, proponować rozwiązania i prowadzić grupę przez wyzwania, zyskują zaufanie i szacunek swoich rówieśników.

Proaktywna postawa

Wyłaniający się liderzy podejmują również inicjatywę, aby przyczynić się do powodzenia grupy. Proaktywnie identyfikują możliwości poprawy i chętnie podejmują się obowiązków, nie czekając na formalny kierunek lub nakreśloną rolę lidera.

Uznanie ze strony rówieśników

Jedną z definiujących funkcji liderów wyłaniających się jest to, że ich liderzy i rówieśnicy rozpoznają i akceptują ich wyłaniające się przywództwo. Uznanie to często opiera się na obserwowalnych zachowaniach i ich pozytywnym wpływie na zespół.

Różnice między przywództwem przypisanym a wyłaniającym się przywództwem

Przypisane i wyłaniające się przywództwo to dwa różne style przywództwa, które podkreślają, w jaki sposób jednostki przyjmują role przywódcze w grupie lub organizacji.

Oto, co je od siebie odróżnia:

Autorytet i formalność

W przywództwie przypisanym, wyższe autorytety, takie jak menedżerowie, przełożeni lub liderzy organizacyjni, wyznaczają formalnych liderów do pełnienia ich ról przywódczych. Ten formularz przywództwa jest często kojarzony z władzą wynikającą z pozycji.

Z drugiej strony, wyłaniający się lider nie jest formalnie mianowany, ale powstaje organicznie w grupie w oparciu o jego postrzegane zdolności, umiejętności lub wpływy. Grupa wybiera takiego lidera od wewnątrz.

Źródło wpływu

Autorytet przypisanych liderów wynika z ich formalnej pozycji w konwencjonalnej hierarchii organizacji. Posiadają oni władzę i kontrolę nad podwładnymi w oparciu o ich tytuł lub rolę.

Wyłaniający się lider zyskuje wpływ poprzez uznanie i akceptację swoich umiejętności, wiedzy specjalistycznej lub zdolności interpersonalnych. Ich przywództwo wynika z dynamiki grupy i nieformalnych relacji w zespole.

Uznanie i akceptacja

Wyznaczeni liderzy są rozpoznawani i akceptowani ze względu na swój tytuł lub pozycję. Jednak akceptacja ze strony Teams może być różna, a ich wpływ i skuteczność mogą zależeć od zdolności przypisanego lidera do zdobycia szacunku i zaufania swoich podwładnych.

Wyłaniający się lider jest wybierany przez pozostałych członków grupy na podstawie swoich działań, wkładu i umiejętności interpersonalnych. Jest również bardziej prawdopodobne, że ich styl przywództwa zostanie zaakceptowany przez innych członków zespołu, ponieważ wynika on naturalnie z dynamiki grupy.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Przydzieleni liderzy mogą napotykać wyzwania związane z dostosowywaniem się do zmieniających się sytuacji, ponieważ ich autorytet jest często związany z konkretną rolą lub pozycją. Mogą oni być zmuszeni do polegania na pozycji, a nie na osobistym wpływie.

Z kolei liderzy wyłaniający się to liderzy nieformalni, którzy są bardziej elastyczni w reagowaniu na dynamiczne sytuacje. Ich wpływ opiera się na zaufaniu i wsparciu, które zdobyli od grupy, dzięki czemu mogą skuteczniej poruszać się w zmieniających się okolicznościach.

Formalni vs. Nieformalni

Wyznaczeni liderzy działają w ramach formalnej struktury organizacji i są zazwyczaj częścią kierownictwa wyższego szczebla.

Wyłaniający się liderzy działają w nieformalnej sferze tożsamości społecznej, wynikającej z interakcji społecznych i powiązań w grupie.

Jak menedżerowie mogą wspierać wyłaniających się liderów w swoich Teams?

Promocja przywództwa emergentnego polega na budowaniu miejsca pracy, w którym wszyscy swobodnie współpracują i mogą przejąć inicjatywę, gdy nadarzy się okazja.

Menedżerowie mogą promować wyłaniające się przywództwo poprzez zachęcanie członków zespołu do przejmowania własności, wyrażania swoich pomysłów i opinii oraz współpracy w celu osiągnięcia większego celu.

Wyobraź sobie teraz narzędzie, które pomaga ci w tym wszystkim. W tym miejscu ClickUp wkracza do akcji jako platforma do współpracy. Zarządzanie projektami w ClickUp upraszcza zadania i zapewnia przestrzeń, w której każdy może zabłysnąć.

Oto kilka sposobów, w jakie menedżerowie mogą z powodzeniem korzystać z ClickUp, aby zachęcać do wyłaniania się przywództwa w swoich teamach:

Ustaw cele dla swojego zespołu

Wyczyszczone cele dają zespołom poczucie celu, zachęcając członków zespołu do przejęcia własności swojej roli.

Używaj Cele ClickUp aby umożliwić poszczególnym osobom podejmowanie decyzji, prezentowanie umiejętności rozwiązywania problemów i aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju. Dobrze zdefiniowane cele i mierzalne kluczowe wyniki pozwalają każdemu członkowi zespołu na kreatywne planowanie i realizację.

Co więcej, wizualne śledzenie postępów w wielu widokach w ClickUp zapewnia przejrzystość i buduje środowisko współpracy, w którym wyłaniający się liderzy naturalnie kierują swoimi członkami zespołu w razie potrzeby.

wyrównaj cele zespołu, wspieraj współpracę i zapewnij widoczność postępów dzięki ClickUp Goals_

Budowanie odpowiedzialności i własności

Menedżerowie mogą budować kulturę odpowiedzialności, oddelegowując obowiązki i wspierając otwartą komunikację w zespole, zachęcając wyłaniających się liderów do kroków naprzód.

Nadanie członkom teamu własności celów i zadań promuje adaptacyjne planowanie i elastyczność, pozwalając wyłaniającym się liderom na poruszanie się po zmieniających się wymaganiach projektu i ustawienie priorytetów zgodnie z potrzebami.

Z Zarządzanie zadaniami w ClickUp zadania mają wyczyszczonych właścicieli i terminy, dzięki czemu Teams są odpowiedzialni za ich wykonanie. Co więcej, właściciele i zespoły mogą śledzić postęp zadań, ustawiać i zmieniać priorytety, tworzyć cykle pracy i automatyzować powtarzalne zadania, a także przypisywać zadania i podzadania do różnych właścicieli.

Śledzenie postępów jest również bardzo łatwe dzięki funkcji Pulpity ClickUp które aktualizują się w czasie rzeczywistym.

Planuj, organizuj i realizuj projekty w ClickUp, aby osiągnąć udostępniane cele

Zachęcaj do wyczyszczonej komunikacji

Skuteczna komunikacja katalizuje wyłaniające się przywództwo poprzez tworzenie przejrzystego i integracyjnego środowiska. Gdy członkowie Teams mogą otwarcie wyrażać swoje pomysły, obawy i opinie, stwarza to możliwości dla poszczególnych osób do wykazania się cechami przywódczymi.

Przełam bariery komunikacyjne i stymuluj dialog oparty na współpracy dzięki Funkcja komentowania w czasie rzeczywistym ClickUp . Zachęć swój zespół do udostępniania myśli, przekazywania konstruktywnych opinii i wspólnego tworzenia pomysłów.

Uznając, że rzeczy mogą zagubić się w komentarzach, ClickUp pozwala wyłaniającym się liderom przejąć kontrolę i tworzyć natychmiastowe elementy akcji bezpośrednio w konwersacji. W ten sposób mogą przekształcić dyskusje w możliwe do podjęcia kroki, rozwiązując lub ponownie przypisując komentarze bez kłopotliwego wyszukiwania.

Przypisywanie elementu działania bezpośrednio w komentarzu, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność za pośrednictwem ClickUp

Nagradzaj kreatywność

Kreatywność napędza rozwijające się przywództwo, inspirując jednostki do innowacyjnego myślenia, podejmowania ryzyka i tworzenia unikalnych rozwiązań dla wyzwań. Liderzy wyłaniają się często, gdy organizacje zachęcają pracowników do nieszablonowego myślenia i inspirowania innych swoim kreatywnym podejściem.

Z Dokumenty ClickUp teams otrzymują przyjazną dla użytkownika platformę, na której mogą tworzyć pomysły, tworzyć i współpracować ze sobą. Ten rodzaj obszaru roboczego sprzyja wyłanianiu się przywództwa wewnątrz zespołu.

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Funkcje oszczędzające czas, takie jak Focus Mode i szablony optymalizują cykl pracy i pomagają zespołom pracować wydajniej.

Możliwości integracji ClickUp z różnymi narzędziami pomagają wschodzącym liderom łatwo wykorzystać ich ulubione aplikacje do szybszego osiągania celów.

Buduj nowych liderów z ClickUp

Nowoczesne organizacje mogą budować kulturę wydajności i integracji poprzez pielęgnowanie nowych liderów. Wyłaniający się liderzy motywują Teams, wprowadzają innowacje i napędzają strategiczną wizję, przyczyniając się do pozytywnej i wydajnej kultury miejsca pracy.

Wykorzystaj platformę taką jak ClickUp, aby zbudować kulturę własności, współpracy i innowacji w swoim zespole. Platforma ułatwia przejrzystą komunikację i jednoczy Teams wokół wspólnych celów.

Tworzy to idealne środowisko dla wyłaniającego się przywództwa, w którym głos każdego członka zespołu jest słyszany i doceniany.

Gotowy, aby zobaczyć, jak wyłaniający się liderzy przenoszą Twój zespół na nowe wyżyny? Wypróbuj ClickUp już dziś

Najczęściej zadawane pytania

1. **Co to jest przywództwo wschodzące i dlaczego jest ważne w 2024 r.?

Pojawienie się przywództwa odnosi się do organicznego wzrostu liczby osób jako liderów w grupie, napędzanego ich wpływem i umiejętnościami, a nie formalnym wyznaczeniem. W 2024 r. ma to kluczowe znaczenie ze względu na dynamiczny charakter współczesnych miejsc pracy, w których zdolności adaptacyjne, współpraca i innowacje mają kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu.

2. **Jak menedżerowie mogą zachęcać do wyłaniającego się przywództwa w swoich własnych liderach i zespołach?

Menedżerowie mogą wspierać nowe przywództwo poprzez promocję kultury otwartej komunikacji, uznawanie i nagradzanie inicjatywy, zapewnianie możliwości rozwoju umiejętności i zachęcanie członków zespołu do współpracy.

3. **Czy narzędzia technologiczne, takie jak ClickUp, mogą pomóc we wspieraniu nowego przywództwa w zespole?

Tak, narzędzia takie jak ClickUp mogą ułatwić rozwój przywództwa, zapewniając platformy do płynnej komunikacji, współpracy i zarządzania projektami, umożliwiając członkom zespołu podejmowanie inicjatywy, wnoszenie pomysłów i prezentowanie swojego potencjału przywódczego.