Odpowiedni styl zarządzania dla Ciebie? 7 świetnych przykładów dla liderów

Większość ludzi nie ma pojęcia, jak opisać swój styl "przywództwa" lub "zarządzania".

To bardziej kwestia osobowości niż czegokolwiek innego. To powiedziawszy, społeczeństwo istnieje już od jakiegoś czasu. Widzieliśmy wielu przywódców, którzy przychodzili i odchodzili. Niektórzy z nich byli wspaniali, inni okropni, a wiele razy wartość lidera jest w oku patrzącego.

Co mam przez to na myśli? Każdy z nas lubi innych liderów w oparciu o własną osobowość. Dość często to, co dla jednej osoby liczy się jako dobry lider, dla kogoś innego jest zakończone.

Nie można jednak zaprzeczyć, że charyzma, styl, wiedza i świetne pomysły wywyższają niektórych ludzi ponad innych.

W tym poście zagłębimy się w specyfikę różnych typów liderów i zobaczymy, które z nich najlepiej sprawdzają się w realizacji celów.

Różne style zarządzania

1. Coachingowy styl zarządzania

Nie, tu nie chodzi tylko o sport. Zamiast tego chodzi o znalezienie najlepszych umiejętności w ludziach, a następnie zachęcenie ich do działania. Liderzy coachingu patrzą w przyszłość, myślą o przyszłych potrzebach organizacji i przygotowują się do nich. Czasami muszą podejmować trudne decyzje w oparciu o sytuacje, które mogą wydawać się sprzeczne z osobistym coachingiem, który zaoferowali pracownikom.

Ale ostatecznie skuteczny menedżer, który przyjmuje styl coachingu menedżerskiego, chce tego, co najlepsze dla każdej osoby, bez względu na to, dokąd zmierzają. Najlepsze analogie dla świetnych trenerów pochodzą oczywiście ze sportu, ale nie każdy trener sportowy jest dobry w coachingowym stylu zarządzania.

Trudno mi było znaleźć słynnych liderów coachingu, ponieważ często stawiają się oni za wszystkimi innymi, trochę jak przywództwo służebne. Zawsze dbają o ludzi, oferując im możliwości rozwoju zawodowego, co często sprawia, że jest to niewdzięczna praca. Aby poprawić sposób coachowania pracowników, sprawdź tę świetną książkę polecaną przez CEO ClickUp, Zeba Evansa.

Słynni Trenerzy Liderzy:

Joe Maddon, menedżer Chicago Cubs: Joe Maddon poprowadził Chicago Cubs do pierwszego zwycięstwa w World Series od ponad 80 lat, przełamując słynną klątwę. Ale dlaczego jest świetnym trenerem-liderem? Wygrał z młodymi zawodnikami, których pomógł wychować.

Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjna Facebooka: Została przypisuje się jej pomoc Mark Zuckerberg dorastał w Facebooku, jednocześnie zaszczepiając kulturę integracji.

2. Autokratyczny styl

Autokratyczny lider żąda swojej drogi lub autostrady, często powodując, że bardziej kreatywni i wykwalifikowani pracownicy marudzą pod jego przywództwem.

W ostatecznym rozrachunku są dobrzy w stawianiu na swoim - na dobre i na złe.

Są to przywódcy autorytarni, których określa się mianem "wymagających" i "nieelastycznych" Współpraca nie jest ich mocną stroną.

Jednak ci liderzy, którzy wymagają autorytetu, mogą być dobrzy dla pracowników, którzy lubią rutynę i instrukcje; autorytarni liderzy są również świetni w podejmowaniu szybkich decyzji. Autokratyczni liderzy oferują również ścisły nadzór, który może przerodzić się w groźby. Powoduje to zbyt wiele problemów komunikacyjnych, które mogą zaszkodzić morale Teams.

Słynni autokratyczni menedżerowie: Martha Stewart : Słynna magnatka zajmująca się domowym życiem jest inteligentna i skupiona. Była również wymagającym liderem, który oczekiwał, że jej pracownicy się podporządkują. Notorycznie pożądała konkurencji i nie radziła sobie dobrze z krytyką.

3. Administracyjny i biurokratyczny styl zarządzania

Ci przełożeni koncentrują się na porządku. Liczy się dla nich proces. Postępują zgodnie z wcześniej ustaloną procedurą i nie są tak odsetki od opinii swoich kolegów lub podwładnych. W tym stylu zarządzania litera prawa za każdym razem przebija ducha prawa.

Nieporozumieniem jest myślenie, że ta wersja przywództwa jest nieelastyczna. Prawda jest taka, że bardzo dobrze nadaje się do przywództwa kryzysowego i sytuacyjnego, dlatego też procesy te rozwijają się w wojsku lub policji. Tak naprawdę chodzi o to, by po podjęciu decyzji działać szybko i zgodnie z ustalonym procesem.

Oczywiście taki styl przywództwa nie sprawdza się we wszystkich branżach i nie musi. Nie wszystkie biznesy mają do czynienia z sytuacjami życia lub śmierci i niesprawiedliwe jest, aby menedżer traktował wszystkie sytuacje w ten sposób, gdy masz do czynienia z widżetami lub czymkolwiek innym.

Słynni liderzy administracji i biurokracji: Colin Powell Jako wojskowy, Powell pracował również na różnych szczeblach politycznych, służąc i wspierając prezydentów wszelkiego rodzaju. Jednocześnie nie był uważany za jastrzębia czy rewolucjonistę, ściśle współpracując z procedurami i polityką ustawioną przez tych, którzy byli nad nim.

4. Demokratyczny styl zarządzania

Każdy ma prawo głosu, prawda? Ci, którzy przyjmują styl demokratyczny, chętnie angażują swoich pracowników w decyzje firmy. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, pokażesz swoim pracownikom, że im ufasz i podziwiasz ich opinie i doświadczenie.

Demokratyczni liderzy wierzą, że pracownicy mogą w dużej mierze rządzić się sami, a ty jesteś po prostu po to, aby utrzymać wszystko w ruchu.

Słynni liderzy w stylu demokratycznym (nie politycznym!)

Tony Hsieh z Zappos: Jest to jeden z najbardziej znanych stylów demokratycznego zarządzania, ponieważ wykorzystuje płaski styl zarządzania zespołami i pracownikami, dosłownie bez menedżerów. Nazywa się to holakracją. I chociaż wielu spiera się o holakracja a demokracja , pasuje jako szeroki przykład. Zappos jest ogromnym eksperymentem w holokracji i zdecydowanie powinieneś to zbadać ich podejście dla siebie .

5. Motywacyjny i charyzmatyczny styl zarządzania:

Ci ludzie są charyzmatyczni, ekstrawertyczni i są "ludźmi" z szeroką wizją. Sprawiają wrażenie życzliwych i współczujących, ale za zamkniętymi drzwiami mogą być nieco chłodni. Ich umiejętności w relacjach jeden na jeden mogą być nieco niewystarczające.

Liderzy, którzy pasują do tej formy, są zwykle na froncie i w centrum, z komendą. Liderzy ci czasami (nie zawsze) używają bombastycznych nagród, aby zmotywować pracowników do realizacji celów, wykorzystując swoją charyzmę, aby zachęcić ich do dodatkowej motywacji.

Słynni charyzmatyczni liderzy:

Elon Musk: Zbudował Teslę i SpaceX częściowo w oparciu o swoją charyzmę i dostępność, a także bycie fantastycznym wizjonerem. Nie każdy charyzmatyczny lider to ma . Jest osobowością, którą wiele osób w świecie biznesu chce naśladować, a jednym z powodów jest jego towarzyski (ale powodzenie) styl.

6. Relacyjny, ułatwiający styl zarządzania

Liderzy ci podejmują wysiłek rozwijania relacji z Teams, które tworzą poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu każdy czuje się zaangażowany i może wnieść swój wkład. Jest to styl partycypacyjny. Są świetnymi słuchaczami i oferują prowokujące do myślenia strategiczne pytania, aby przesunąć organizację w kierunku większej wizji.

Ostateczna decyzja niekoniecznie należy do nich - są otwarci na to, co jest najlepsze dla organizacji. Liderzy relacyjni zachęcają do indywidualnego rozwoju wraz z burzą mózgów i generowaniem pomysłów. Są świetni w refleksji, ucząc się od błędów i dwukierunkowa komunikacja.

Słynni relacyjni liderzy facylitacyjni Liderzy: James Parker Były dyrektor generalny Southwest Airlines: Stawianie pracowników i niestandardowych klientów na pierwszym miejscu wydaje się banałem, ale według wszystkich relacji to właśnie robił Parker podczas pracy w Southwest, pomagając stworzyć pozytywną kulturę, z której są znani.

7. Laissez-Faire Management Style

Liderzy o tym stylu dają niewiele wskazówek i chcą, aby pracownicy reagowali i podejmowali decyzje samodzielnie. Dają narzędzia i zasoby, a następnie oczekują od nich wyników. Problemy niekoniecznie są zgłaszane liderowi, ale są rozstrzygane w grupie, o ile problem zostanie rozwiązany.

Ten styl nie sprawdza się w przypadku każdego zespołu i wymaga dużego zaufania do doświadczenia i wiedzy pracowników.

Słynne przykłady zarządzania leseferystycznego Warren Buffett : Co zaskakujące, Buffett jest dobrze znany ze swojego leseferystycznego stylu zarządzania spółkami, które kupuje i posiada. Wielokrotnie jego zakup jest potwierdzeniem tego, co firma już robi, więc nie widzi potrzeby do zrobienia czegokolwiek. Oczywiście Buffett oczekuje doskonałych wyników, w przeciwnym razie nie miałby tak niesamowitego ciągu powodzeń.

Zakończenie

Jedna rzecz do zapamiętania - najczęściej najlepsi liderzy dostosowują się do ewolucji swoich teamów, sytuacji i celów firmy. Trudno powiedzieć, kiedy i w jaki sposób szef oddziału powinien stosować określony styl zarządzania. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Musisz poznać swoją osobowość i osobowość swojego zespołu, a także zadania i projekty, które muszą zostać zrealizowane.

Czasami może to oznaczać ciężką rękę, innym razem postawę leseferystyczną. Wielu menedżerów średniego szczebla jest napędzanych przez obawy nad nimi i tych poniżej, co zmusza ich do dostosowywania się, a nie sztywnego trzymania się określonego stylu. Być może będziesz musiał wybrać najbardziej efektywny styl zarządzania w danej sytuacji.

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, jakie style są dostępne i znane, aby być gotowym do ich wykorzystania, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Które style zarządzania sprawdziły się najlepiej w przypadku ciebie i twoich teamów?