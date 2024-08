Zwiększ produktywność dzięki metodzie szybkiego planowania

Kiedy toniesz w listach rzeczy do zrobienia i dobrych intencjach, urok hacków produktywności i planów samodoskonalenia jest niezaprzeczalny. Podczas wdrażania tych taktyk, nawet najlepsi z nas wpadają w pułapkę nadmiernej ambicji, wyznaczając nierealistyczne cele, które prowadzą do frustracji.

Istnieją jednak bardziej zrównoważone podejścia do wyznaczania celów i planowanie produktywności . Jedną z nich jest Metoda Szybkiego Planowania (RPM). W przeciwieństwie do szybkich hacków produktywności, które obiecują wszystko i nie dostarczają nic poza wypaleniem i poszukiwaniem kolejnych hacków produktywności, system RPM przenosi nacisk na dostosowanie działań do celu.

To przejście od "co" do "dlaczego" umożliwia jednostkom stworzyć konkretny plan działania w celu osiągnięcia swoich aspiracji.

Ale jak to działa i kto powinien go przyjąć? I jak najlepiej ją wykorzystać, aby poprawić nasze życie osobiste i zawodowe?

Ten artykuł odpowiada na wszystkie te pytania i bada potencjał RPM w zakresie przekształcania życia osobistego i zawodowego.

Czym jest metoda szybkiego planowania?

RPM to metoda wyznaczania celów i działania zaprojektowana w celu wypełnienia luki między intencją a osiągnięciem. Zajmuje się ona powszechną bolączką wielu osób: posiadaniem mglistego pojęcia o tym, czego się chce, ale brakiem jasnej mapy drogowej, aby to osiągnąć.

Metoda ta, zapoczątkowana przez autora i trenera Tony'ego Robbinsa, zapewnia ustrukturyzowane podejście, które definiuje cele z laserową ostrością, identyfikuje siłę napędową stojącą za nimi, a następnie przekłada te aspiracje na możliwe do wykonania kroki.

Oto podstawowa zaleta tej metody - przekształca ona twoje cele z ulotnych życzeń w namacalny plan, który możesz pewnie zrealizować.

Pierwszym krokiem w kierunku odzyskania koncentracji i realizacji wizji jest konsekwentne zadawanie sobie trzech pytań w określonej kolejności, czyli system RPM. Chociaż RPM to skrót od Rapid Planning Method (Metoda Szybkiego Planowania), można również myśleć o niej jako o Rzorientowanym na wyniki/ **_P_kierowanym na cel/ M**aktywnym planie działania.

Tony Robbins

Historia metody szybkiego planowania

System RPM wyłonił się z nauk Robbinsa, znanego mówcy motywacyjnego i trenera życiowego, który pragnął systemu, który mógłby wypełnić lukę między pragnieniem a osiągnięciem.

Ta egzystencjalna tęsknota doprowadziła go do stworzenia pionierskiej metody. Nie był to odgórny wynalazek, ale organiczny proces - Robbins majstrował przy własnym podejściu do wyznaczania celów i zarządzania czasem.

Podstawowa koncepcja była rewolucyjna: wyjdź poza zadania i skup się na wynikach. Co tak naprawdę chciał osiągnąć i co napędzało to pragnienie? Ta introspekcja dostarczyła paliwa do masowego działania.

Wczesne dni RPM były tyglem doskonalenia.

Te pozornie proste pytania miały ogromną moc. Zmuszając jednostki do konfrontacji z ich najgłębszymi motywacjami, RPM ominął sferę "powinienem" i "muszę" i sięgnął do źródła "dlaczego".

Aktywność bez celu to drenaż własnego życia

Tony Robbins

Ten emocjonalny związek z celami napędza pasję do działania, pasję, której zwykła lista rzeczy do zrobienia często nie jest w stanie rozpalić.

Sukces, jakiego Robbins doświadczył dzięki RPM, nie ograniczał się do jego życia osobistego. Gdy podzielił się tą metodą z klientami i publicznością, stała się rzecz niezwykła: Przekroczyła ona indywidualne ambicje i stała się potężnym narzędziem dla firm.

Zespoły projektowe, siły sprzedaży i całe organizacje przyjęły RPM, aby osiągać cele z niezachwianym zaangażowaniem.

Dziś RPM jest świadectwem transformacyjnej mocy zadawania pytań. To przypomnienie, że produktywność pracowników nie polega tylko na odhaczaniu pól; chodzi o wykorzystanie unikalnej mieszanki pragnienia, celu i działania.

W świecie obsesji na punkcie hacków i szybkich rozwiązań, RPM oferuje ponadczasową filozofię, że droga do osiągnięć zaczyna się nie od zewnętrznych systemów, ale od introspekcji naszych własnych motywacji.

Oto kilka przykładów:

Fitness

Wiele hacków fitness skupia się na szybkiej utracie wagi lub modnych dietach. RPM pyta zamiast tego: "Co oznacza dla mnie szczytowa sprawność fizyczna?"

Być może jest to poczucie, że jest się wystarczająco silnym, aby wędrować po górach lub mieć energię do zabawy z dziećmi. Ten głębszy cel napędza ogromny plan działania, taki jak dołączenie do siłowni, zatrudnienie trenera i przygotowywanie zdrowych posiłków - wszystko napędzane jasną wizją, a nie tylko liczbą na wadze.

Kariera

Możesz być przyciągany do najnowszej "gorącej pracy" ze względu na jej popularność. Ale RPM zachęci cię do zadania sobie pytania: "Jaki wpływ chcę wywrzeć na swoją karierę?"

Może jest to wykorzystanie swoich umiejętności do pomagania innym lub poczucie intelektualnej stymulacji. Ten cel kieruje twoimi działaniami, takimi jak uczestnictwo w kursach online, nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami w wybranej dziedzinie, a nawet wolontariat w celu zdobycia odpowiedniego doświadczenia.

Nauka i rozwój osobisty

Być może zmagasz się z aplikacjami do nauki języków, które obiecują płynność w ciągu tygodnia. RPM pyta: "Dlaczego chcę nauczyć się tej umiejętności?"

Być może chodzi o nawiązanie kontaktu ze swoim dziedzictwem lub otwarcie nowych możliwości podróżowania.

To napędza ogromny plan działania, taki jak znalezienie partnera językowego, zapisanie się na zorganizowany kurs lub zanurzenie się w kulturze

Sugerowana lektura: The Time of Your Life autorstwa Tony'ego Robbinsa

przez Sklep Tony'ego Robbinsa Dla głębszego zrozumienia metodologii RPM, książka Tony'ego Robbinsa Time of Your Life jest lekturą obowiązkową. Ten kompleksowy przewodnik można przeczytać w ciągu zaledwie trzech posiedzeń!

Książka ta jest bogatą eksploracją podstawowych zasad RPM, oferującą praktyczne ćwiczenia i strategie wdrażania.

Poprzez osobiste anegdoty i przykłady z życia wzięte, Robbins pokazuje, jak te same zasady RPM można zastosować do różnych celów, od aspiracji zawodowych po rozwój osobisty.

Książka ilustruje pięć podstawowych kroków do wdrożenia metody:

Krok 1: Uchwyć wszystko

Pierwszym krokiem jest sesja burzy mózgów, podczas której zapisujesz na kartce wszystkie swoje myśli i pragnienia dotyczące konkretnego tematu. Nie powstrzymuj się. Zapisz wszystko, co chcesz osiągnąć.

Krok 2: Kategoryzacja

Po zapisaniu wszystkiego, przejrzyj swoją listę i skategoryzuj podobne elementy razem. Pomoże ci to zidentyfikować kluczowe obszary, na których chcesz się skupić.

Krok 3: Planuj z celem

Dla każdego kluczowego obszaru zdefiniuj pożądane wyniki i "dlaczego" za nimi stoją. Jaki jest twój cel do osiągnięcia? Posiadanie silnego emocjonalnego związku z celami podsyci twoją motywację.

Krok 4: Podejmij działania i stwórz tożsamość

Opracuj jasny plan działania z konkretnymi krokami, które doprowadzą cię do osiągnięcia twoich celów. Przypisz sobie wzmacniającą tożsamość, która odzwierciedla osobę, którą staniesz się, osiągając ten cel.

Zamiast czuć się jak zwykły pracownik IT, możesz być detektywem technicznym, przekształcając swoją rolę z przyziemnej w ekscytującą. Podobnie, przedstawiciel ds. sukcesu klienta może myśleć o sobie jako o doradcy klienta, który aktywnie wspiera i reprezentuje jego potrzeby. Taka zmiana tożsamości może zmotywować i sprawić, że nawet trudne zadania staną się przyjemne.

Krok 5: Przegląd postępów

Regularnie powracaj do swoich planów RPM i oceniaj swoje postępy. Czy jesteś na dobrej drodze? Czy któryś z celów lub kroków działania wymaga korekty? Ta ciągła ocena zapewni, że udany plan RPM pozostanie aktualny i skuteczny.

Podstawowe elementy metody szybkiego planowania

Skuteczność RPM polega na skupieniu się na trzech kluczowych elementach:

Wyniki: Proces RPM rozpoczyna się od zdefiniowania pożądanego wyniku. Bądź konkretny i stwórz jasną wizję. Jak wygląda rozwój osobisty i zawodowy dla tego konkretnego celu? Czy jest to awans w pracy, ukończenie manuskryptu lub opanowanie nowej umiejętności? Im jaśniejsza wizja, tym łatwiej jest wyznaczyć kurs w jej kierunku Cel: Po zidentyfikowaniu pożądanego rezultatu, następnym krokiem jest zrozumienie "dlaczego". Dlaczego ten cel jest dla ciebie ważny? Jakie jest jego głębsze znaczenie? Łączenie się z celem napędza wewnętrzną motywację i zapewnia odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania przeszkód Plan Masowego Działania (MAP): Mając jasną wizję i przekonujący cel, nadszedł czas, aby przełożyć swoje aspiracje na działanie. RPM opowiada się za stworzeniem "ogromnego planu działania", szczegółowej mapy drogowej przedstawiającej kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Podziel swoje cele na mniejsze, wykonalne zadania i ustal realistyczne terminy, aby zapewnić stały postęp dzięki efektywnemu zarządzaniu czasem

Powiedzmy, że Twoim celem jest napisanie powieści. Sukces w tym przypadku oznaczałby ukończenie manuskryptu, najlepiej o długości od 50 000 do 100 000 słów, który jest dopracowany i gotowy do zapytania agentów lub samodzielnej publikacji.

Ale dlaczego chcesz napisać powieść? Być może masz historię, którą chcesz opowiedzieć lub marzysz o zobaczeniu swojego nazwiska na opublikowanej książce. Być może chcesz odkryć kreatywne ujście lub podzielić się ze światem swoim unikalnym głosem.

Zrozumienie tej motywacji sprawi, że będziesz zaangażowany w trudne fazy pisania. Twoja MAP może wyglądać mniej więcej tak:

Etap 1: Planowanie i research

Zdefiniowanie gatunku, grupy docelowej i pomysłu na fabułę

Zbadanie podobnych powieści i stworzenie profili postaci

Opracowanie zarysu fabuły z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem (termin: jeden miesiąc)

Etap 2: Pisanie

Ustalenie dziennych lub tygodniowych celów w zakresie liczby słów (np. 1000 słów dziennie)

Zaplanowanie dedykowanego czasu na pisanie i trzymanie się go

Dołączenie do grupy pisarskiej lub znalezienie kolegi do pisania w celu uzyskania informacji zwrotnej i odpowiedzialności (przez cały czas trwania procesu)

Etap 3: Weryfikacja i edycja

Zrób sobie przerwę, aby odświeżyć swoją perspektywę po ukończeniu manuskryptu

Samodzielna edycja pod kątem gramatyki, jasności i płynności tekstu

Rozważ uzyskanie opinii od czytelników wersji beta lub profesjonalnego redaktora (szacowany czas: 2-3 miesiące)

Etap 4: Przygotowanie do publikacji

Wyszukiwanie agentów lub platform self-publishingowych

Sformatowanie manuskryptu zgodnie ze standardami branżowymi

Napisanie atrakcyjnego listu motywacyjnego w przypadku wysyłania manuskryptu do agentów (termin: 1-2 miesiące)

Zalety metody szybkiego planowania

Metoda Szybkiego Planowania pomaga:

Poprawić koncentrację: Jasno definiując pożądany rezultat i cel, eliminujesz zmęczenie decyzjami i kierujesz swoją energię na działania, które naprawdę mają znaczenie

Jasno definiując pożądany rezultat i cel, eliminujesz zmęczenie decyzjami i kierujesz swoją energię na działania, które naprawdę mają znaczenie Wyznaczać jasne cele: Proces RPM pomaga wyjść poza mgliste aspiracje i przełożyć je na możliwe do zrealizowania cele. RPM może być używany w połączeniu z ramami celów SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie), aby zapewnić, że cele są dobrze zdefiniowane i wykonalne

Proces RPM pomaga wyjść poza mgliste aspiracje i przełożyć je na możliwe do zrealizowania cele. RPM może być używany w połączeniu z ramami celów SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie), aby zapewnić, że cele są dobrze zdefiniowane i wykonalne Wzmocnienie motywacji: Łączenie się z prawdziwym celem stojącym za celami utrzymuje motywację i napędza dążenie do sukcesu. Ponadto wykonywanie mniejszych zadań związanych z celami wyzwala uwalnianie dopaminy w mózgu, tworząc pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, która napędza dalszą motywację

Łączenie się z prawdziwym celem stojącym za celami utrzymuje motywację i napędza dążenie do sukcesu. Ponadto wykonywanie mniejszych zadań związanych z celami wyzwala uwalnianie dopaminy w mózgu, tworząc pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, która napędza dalszą motywację Lepsze zarządzanie zadaniami: Rozbicie celów na mniejsze zadania sprawia, że są one mniej zniechęcające i pozwalają na więcejefektywne zarządzanie czasem *Poprawa umiejętności zarządzania czasem: RPM zajmuje się zarządzaniem czasem, koncentrując się na tym, co chcesz osiągnąć, a nie tylko na zarządzaniu minutami i godzinami.



Innymi słowy, pomaga zmienić sposób myślenia z prostego zarządzania czasem na strategiczne wykorzystanie go do osiągnięcia tego, czego naprawdę pragniesz.

Zamiast czuć się przytłoczonym zadaniami, zyskujesz poczucie kontroli i kierunku, co prowadzi do zwiększenia produktywności i szybszego osiągania celów

Według książki Tony Robbins Workbook, Czas Twojego Życia :

To maksymalizacja wyników i spełnienia jednocześnie, ponieważ nie tylko coś osiągasz, ale także spełniasz się emocjonalnie. Osiągasz wizję, którą stworzyłeś i masz emocje, których najbardziej pragniesz. Niezwykłe życie nie jest czymś wybranym dla nielicznych szczęśliwców. To nasze przyrodzone prawo jako istot ludzkich. Możesz o nie prosić. Jest do wzięcia."

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skutecznie wdrożyć metodę Robbinsa.

Wskazówki dotyczące skutecznego wdrażania metody szybkiego planowania

Oto kilka praktycznych wskazówek, jak skutecznie wdrożyć RPM:

1. Wzmocnij swoje sesje planowania

Zaplanuj czas na RPM: Wyznacz sobie konkretne dni w tygodniu, takie jak cotygodniowe spotkanie z samym sobą, aby przeprowadzić burzę mózgów i dopracować swoje plany RPM. Takie konsekwentne skupienie pozwala utrzymać się na właściwej drodze.

Przyjmij elastyczność: RPM jest elastyczny. Życie osobiste lub zawodowe rzuca podkręcone piłki, więc bądź przygotowany na dostosowanie swoich planów w razie potrzeby.

2. Zaangażowanie w działanie

Znajdź partnera odpowiedzialnego: Podziel się swoimi celami RPM z przyjacielem, kolegą lub mentorem, który może zaoferować zachętę i rozliczyć cię z postępów.

Ustal priorytety z pasją: Ustalając priorytety zadań w ramach swoich MAP, weź pod uwagę pilność każdego zadania i to, jak bardzo każde działanie jest zgodne z twoim celem. To podsyci twoją motywację.

3. Opanuj swoje MAPy

**Podziel duże cele na małe, wykonalne kroki. Dzięki temu będą one mniej przytłaczające i pozwolą ci iść naprzód.

Wykorzystaj moc technologii: Korzystaj z planerów RPM, takich jak szablony planowania zasobów aby utworzyć następny plan.

Możesz też użyć cyfrowego platforma do zarządzania czasem projektu jak ClickUp który jest zgodny ze strukturą RPM. Może to pomóc w wizualizacji planów i utrzymaniu porządku.

Popularne zastosowania i przykłady metody szybkiego planowania

Ludzie sukcesu rzadko tylko marzą o sukcesie; podejmują konkretne kroki, aby go osiągnąć. RPM wpisuje się w ten zorientowany na działanie sposób myślenia. Przedsiębiorcy mogą go używać do tworzenia prototypów, sportowcy do rygorystycznego treningu, a artyści do ciągłego tworzenia nowych dzieł.

Piękno RPM tkwi w jego wszechstronności. Oto niektóre z najczęstszych sposobów, w jakie ludzie mogą zintegrować go ze swoim codziennym życiem:

Awans zawodowy: Zdefiniuj swoją wymarzoną pracę, określ wymagane umiejętności i stwórz MAP, aby je zdobyć

Zdefiniuj swoją wymarzoną pracę, określ wymagane umiejętności i stwórz MAP, aby je zdobyć Rozwój osobisty: Wyznacz cele związane z poprawą zdrowia, nauką nowych umiejętności lub opanowaniem hobby

Wyznacz cele związane z poprawą zdrowia, nauką nowych umiejętności lub opanowaniem hobby Kreatywne projekty: Zaplanuj premierę swojej książki, strony internetowej lub przedsięwzięcia artystycznego, przekształcając swoją wizję w rzeczywistość

Wyzwania związane z korzystaniem z metody szybkiego planowania

Chociaż RPM oferuje ogromne korzyści, istnieją potencjalne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę:

Owijanie głowy wokół procesu i zarządzanie czasem w celu skoncentrowania się na planowaniu może być początkową przeszkodą . Zaplanuj początkowo krótkie sesje RPM, stopniowo zwiększając ich częstotliwość, gdy poczujesz się komfortowo

. Zaplanuj początkowo krótkie sesje RPM, stopniowo zwiększając ich częstotliwość, gdy poczujesz się komfortowo Odkrycie prawdziwego celu stojącego za celami może być wyzwaniem . Wymaga to introspekcji i może zająć trochę czasu. Skorzystaj z podpowiedzi w dzienniku lub testów osobowości, aby zidentyfikować swoje podstawowe wartości i cele

. Wymaga to introspekcji i może zająć trochę czasu. Skorzystaj z podpowiedzi w dzienniku lub testów osobowości, aby zidentyfikować swoje podstawowe wartości i cele **Koncepcja MAP może być przytłaczająca. Burza mózgów z listą rzeczy do zrobienia może prowadzić do paraliżu analitycznego. Nie próbuj robić wszystkiego na raz. Skup się na najważniejszych działaniach ze swojego ogromnego planu

Jeśli RPM wydaje się przytłaczająca, rozważ poznanie innych metod, takich jak metoda Eisenhowera matryca zarządzania czasem (ustalanie priorytetów) Metoda Getting Things Done (GTD) (zarządzanie zadaniami) lub Technika Pomodoro (zarządzanie czasem).

Nie zniechęcaj się, jeśli napotkasz te przeszkody. Kluczem jest znalezienie strategii, które działają dla ciebie. ClickUp może być tutaj niezwykle pomocny.

Jak wdrożyć metodę szybkiego planowania w ClickUp

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp na każdym etapie Metody Szybkiego Planowania, aby usprawnić jej wdrażanie:

Krok 1: Przechwytywanie

Użyj Dokumenty ClickUp aby uchwycić wszystkie swoje pomysły i swobodnie płynące myśli. Utwórz dokument dla każdego celu lub projektu i uporządkuj swoje myśli za pomocą wbudowanych elementów formatowania, takich jak nagłówki, wypunktowania i mapy myśli.

Uchwyć wszystko, o czym możesz pomyśleć w ClickUp Docs

Krok 2: Chunk

Przekształć swoje szeroko zakrojone pomysły ze zdań i akapitów w Docs w możliwe do wykonania kroki za pomocą Zadania ClickUp .

Zadanie można utworzyć z dowolnego tekstu w dokumencie.

Aby to zrobić:

W otwartym dokumencie zaznacz tekst Na pasku narzędzi tekstowych kliknij + Zadanie Kliknij Wybierz listę i wybierz listę z listy rozwijanej

Utwórz zadanie ClickUp, podświetlając dowolny tekst w dokumencie ClickUp

Aby natychmiast utworzyć zadanie, możesz kliknąć Utwórz. Możesz również dodać dodatkowe szczegóły, takie jak cesjonariusz lub priorytet

Użyj przycisku Widok listy w ClickUp aby łatwo organizować te zadania.

Łatwo dodawaj zadania ClickUp do odpowiednich list, aby lepiej je wizualizować i nimi zarządzać

Krok 3: Utwórz bloki RPM Cele ClickUp jest idealna do definiowania pożądanych wyników. Wyznacz jasny, mierzalny cel i zdefiniuj termin jego realizacji. Połącz swoje listy ClickUp (z kroku 2) z celem, aby stworzyć jasną mapę drogową.

Użyj funkcji ClickUp "przeciągnij i upuść" na swoich listach, aby nadać zadaniom priorytety pilności, wysokiego priorytetu, normalnego priorytetu i niskiego priorytetu ustalania zależności między zadaniami. Pokaże to krytyczną ścieżkę do osiągnięcia celu.

Każdy cel ClickUp może reprezentować główny pożądany rezultat. W ramach każdego celu utwórz oddzielne listy, aby kategoryzować podobne pomysły. Takie "dzielenie" pomaga łatwo zarządzać zadaniami i dużymi ilościami informacji.

Zarządzaj wszystkimi swoimi celami w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

Twój blok planowania RPM może wyglądać następująco:

Result (What) Purpose (Why) MAP (How) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Poprawa umiejętności wystąpień publicznych: Wygłoszenie pewnej siebie i angażującej prezentacji na nadchodzącym spotkaniu firmowym 1 lipca. | Zwiększenie mojej widoczności w firmie pod kątem potencjalnych przyszłych możliwości. Poczucie większej siły i pewności siebie w sytuacjach wystąpień publicznych. | Badanie treści (2 dni)Zbieranie informacji na temat prezentacji i dostosowanie ich do zainteresowań odbiorcówBadanie skutecznych struktur i technik prezentacjiPraktyka i prezentacja (4 dni)Przygotowanie jasnego i zwięzłego konspektu prezentacjiPraktyka wygłaszania prezentacji na głos, koncentrując się na różnorodności głosu, mowie ciała i czasie, nagrywanie siebie ćwiczącego i przeglądanie pod kątem obszarów poprawy Informacje zwrotne i udoskonalanie (2 dni) Poproś zaufanego kolegę lub przyjaciela o przekazanie informacji zwrotnej na temat sesji treningowej Udoskonal prezentację w oparciu o informacje zwrotne, w tym treść, styl prezentacji i pomoce wizualne Przygotowanie i zwiększenie pewności siebie (1 dzień) Przygotuj wszelkie pomoce wizualne potrzebne do prezentacji (np.g., slajdy, materiały informacyjne)Wizualizacja siebie wygłaszającego udaną prezentację z pewnością siebie i entuzjazmem

Wizualizacja planu RPM przy użyciu Oś czasu ClickUp . Przeciągaj i upuszczaj zadania na oś czasu, aby zobaczyć ogólny przebieg projektu i zidentyfikować potencjalne wąskie gardła.

Wizualizuj swoje cele RPM w porządku chronologicznym za pomocą widoku osi czasu ClickUp

Krok 4: Stwórz zabawne, wzmacniające role

Użyj Pola niestandardowe ClickUp dla zadań lub projektów, w których można zdefiniować termin tożsamości dla tego konkretnego zadania/projektu. W ten sposób możesz wizualizować swoją rolę i czuć się bardziej zmotywowany podczas pracy nad nią.

Możesz także tworzyć tagi z terminami tożsamości, takimi jak "Tech Detective" lub "Marketing Queen" i przypisywać je do odpowiednich zadań. Pozwala to filtrować i grupować zadania w oparciu o pożądaną tożsamość, utrzymując czynnik motywujący na pierwszym planie.

Łącz zadania i elementy akcji z zabawnymi tożsamościami utworzonymi w ClickUp Custom Fields

Krok 5: Przegląd i iteracja

Opracuj plan działania dla swojego RPM, korzystając z gotowego szablonu planu działania ClickUp

Użyj szablonu Szablon planu działania ClickUp jako punkt wyjścia dla procesu przeglądu planu RPM. Szablon ten zawiera sekcje celów, kolejnych kroków i blokad, umożliwiając łatwe śledzenie postępów i identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Korzystaj z niestandardowych statusów, pól i widoków oraz usprawnij śledzenie planu działania dzięki reakcjom na komentarze, zagnieżdżonym podzadaniom, wielu osobom przypisanym i etykietom priorytetów.

Szablon upraszcza:

Przypisywanie statusów do celów MAP

Organizowanie i ustalanie priorytetów celów MAP

Mierzenie wyników za pomocą wbudowanych analiz i wizualizacji

Możesz również zintegrować ClickUp z aplikacją kalendarza, aby automatycznie planować zadania i przypomnienia w oparciu o plan RPM. Dzięki temu będziesz na bieżąco i podejmiesz działania zmierzające do realizacji swoich celów. Wybierz jedną z wielu aplikacji na Integracje ClickUp aby połączyć wszystko razem. Pobierz ten szablon

Podążanie naprzód ze skupieniem i celem

RPM może zmienić twój stosunek do produktywności w życiu osobistym i zawodowym. Nie chodzi wyłącznie o gorączkowe odhaczanie zadań; chodzi o podejmowanie świadomych działań w kierunku wizji, która naprawdę cię ekscytuje. Może również znacząco poprawić twoje umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem.

ClickUp może być narzędziem do zarządzania procesem RPM, zapewniając organizację i koncentrację na tym, co najważniejsze.

Łącząc moc tej techniki zarządzania czasem z solidnymi funkcjami ClickUp, możesz stworzyć system umożliwiający osiągnięcie wszystkiego, co sobie zaplanujesz. Wypróbuj ClickUp już dziś i zbliż się o krok do osiągnięcia tych ambitnych celów!