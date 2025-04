Monday vs. HubSpot: Który CRM będzie najlepszy w 2025 roku?

Jeśli istnieje niezbywalne narzędzie dla teamów sprzedażowych, to jest nim oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), i to nie bez powodu.

Bez systemu CRM zespoły sprzedażowe będą prawdopodobnie zarządzać komunikacją z klientami, informacjami o potencjalnych klientach i działaniami sprzedażowymi za pomocą przestarzałych arkuszy kalkulacyjnych i wielu niespójnych narzędzi.

Oznacza to, że przedstawiciele handlowi będą uwięzieni w niekończącej się pętli ręcznego wprowadzania danych, oprócz czasu spędzonego na nawigowaniu po arkuszach kalkulacyjnych w celu lokalizacji dokładnych informacji potrzebnych do dotarcia do potencjalnych potencjalnych klientów.

Na szczęście, niezależnie od tego, czy jesteś rozwijającą się organizacją sprzedażową, czy przedsiębiorstwem, szybkie wyszukiwanie w Google powie Ci, że na rynku nie brakuje rozwiązań CRM.

Na tym blogu dokonujemy przeglądu dwóch popularnych konkurentów w dziedzinie CRM, Monday vs. HubSpot, aby pomóc Ci wybrać ten, który potencjalnie może odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym. Udostępniamy również dodatkowe narzędzie, które pokonuje limity Monday CRM i HubSpot. 🏆

Czym jest Monday CRM?

Monday CRM to pakiet sprzedażowy opracowany przez Monday.com. Jest on używany przez firmy różnej wielkości z różnych branż, takich jak nieruchomości, oprogramowanie i usługi IT, dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna.

przez Monday CRM Jedną z zalet Monday CRM jest to, że jest wysoce konfigurowalny. Brak konieczności ustawienia kodu oznacza, że platformę można dostosować do własnych procesów sprzedaży i cykli pracy. Poprawia widoczność procesów sprzedaży i oferuje wbudowane narzędzia do współpracy, które umożliwiają pracę zespołową w zakresie działań sprzedażowych i interakcji z klientami.

Poniedziałkowe funkcje CRM

Oto krótki przegląd funkcji Monday CRM i sposobu, w jaki mogą one pomóc w zarządzaniu procesem sprzedaży i optymalizacji wydajności zespołu.

Funkcja #1: Zarządzanie kontaktami

Ta funkcja pomaga centralnie zarządzać informacjami kontaktowymi, takimi jak nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i inne ważne szczegóły. Teams sprzedażowe mogą łatwo uzyskać dostęp do najnowszych informacji podczas kontaktu z klientem.

przez Monday CRM Monday CRM oferuje prosty interfejs wizualny z opcjami segmentacji i filtrowania, które umożliwiają znalezienie konkretnych potencjalnych klientów i kontaktów w celu wysoce ukierunkowanego marketingu. Dodatkowo można niestandardowo dostosować Monday CRM do swojego cyklu sprzedaży. Można edytować poszczególne sceny transakcji, dodając lub usuwając kolumny, aby jak najlepiej dopasować je do procesu zarządzania potencjalnymi klientami.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj narzędzia do współpracy z klientem do zarządzania dokumentacją wdrożeniową, wnioskami projektowymi, rezultatami i opiniami w jednym miejscu.

Funkcja #2: Przechwytywanie leadów

Formularze generowania leadów w Monday CRM ułatwiają przechwytywanie informacji o leadach i zarządzanie nimi. Wdrażaj te formularze na swojej stronie internetowej, stronach mediów społecznościowych i webinariach, aby rejestrować informacje kontaktowe, a baza danych CRM będzie je automatycznie przechowywać. Dodaj logo swojej firmy, zmień kolory i wybierz pola, które mają być zawarte w formularzach, aby przechwytywać informacje, które są dla Ciebie najważniejsze.

Funkcja #3: Monday AI

Funkcja AI Monday umożliwia tworzenie formuł w celu uproszczenia raportowania pipeline. Można na przykład tworzyć formuły do obliczania całkowitego przychodu lub śledzenia współczynników konwersji na różnych scenach.

Funkcja #4: Pulpity nawigacyjne

Pulpity Monday umożliwiają usprawnienie procesów sprzedaży i uzyskanie wysokiego poziomu przeglądu najważniejszych wskaźników sprzedaży w jednym układzie. Za pomocą pulpitów można również śledzić budżety, postępy w realizacji transakcji i wydajność zespołu. Monday CRM oferuje wiele widżetów umożliwiających niestandardowe pulpity i kontrolowanie sposobu wyświetlania danych.

Ceny Monday CRM

Free forever

Podstawowy : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Standard : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Pro : $33/miesiąc na użytkownika

: $33/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Czym jest HubSpot?

HubSpot Sales Hub to narzędzie do zarządzania powiązaniami z klientami, przeznaczone dla małych i średnich Businessów do łatwego zarządzania relacjami z klientami. Dostarcza scentralizowaną i łatwą w użyciu platformę, na której można przechowywać informacje kontaktowe i zarządzać nimi, śledzić interakcje z klientami i wizualizować przebieg sprzedaży.

przez HubSpot Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw HubSpot dla teamów marketingowych (recenzje i ceny)

Funkcje HubSpot

HubSpot oferuje funkcje, które usuwają tarcia z procesów sprzedaży i pomagają agentom handlowym pracować wydajniej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Funkcja #1: Zarządzanie pipeline'ami

Platforma CRM HubSpot zapewnia widok z lotu ptaka na cały cykl sprzedaży. Zobacz, na jakiej scenie znajduje się każda transakcja i jakie działania są potrzebne, aby posunąć ją do przodu.

przez HubSpot Potok sprzedaży można niestandardowo dostosować, dodając, usuwając lub edytując sceny transakcji za pomocą interfejsu przeciągania i upuszczania HubSpot. Oznacza to, że możesz dostosować potok sprzedaży do sposobu zarządzania potencjalnymi klientami i zamykania transakcji.

Porada profesjonalisty: Usprawnij swój pipeline sprzedaży komunikacja z klientem strategia poprzez zdefiniowanie mierzalnych celów, wczesne ustawienie oczekiwań i ćwiczenie aktywnego słuchania.

Funkcja #2: Business insights

Business insights HubSpot pomagają szybko znaleźć informacje o potencjalnych klientach. CRM posiada bazę danych ponad 20 milionów Business. Jeśli więc masz firmowy adres e-mail potencjalnego klienta, HubSpot automatycznie wypełni wszystkie inne istotne szczegóły, takie jak wielkość firmy, branża, przychody i inne.

Pro Tip 💡: Użyj techniki zarządzania projektami sprzedażowymi takie jak określenie jasnych celów, ustawienie kamieni milowych i ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji w celu usprawnienia procesu sprzedaży.

Funkcja #3: HubSpot AI

Rozwiązanie AI firmy HubSpot, Breeze, obsługuje takie zadania, jak robienie notatek ze spotkań, aktualizowanie rekordów i generowanie wiadomości dla zespołów sprzedażowych. Wbudowane rozwiązanie AI pozwala zespołom sprzedażowym analizować niestandardowe interakcje z klientami i przeszłe transakcje.

Funkcja #4: Pulpit nawigacyjny i oprogramowanie do raportowania

HubSpot zapewnia scentralizowaną lokalizację, w której można zobaczyć wszystkie ważne dane. Umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów i kompleksowych raportów, które pomagają zespołom sprzedażowym uzyskać wgląd w kluczowe wskaźniki.

Zespoły o różnych funkcjach mogą połączyć procesy marketingowe i sprzedażowe, aby uzyskać kompleksowy widok wydajności kampanii. Integracje HubSpot z ponad 1000 narzędzi sprawiają, że przesyłanie danych między źródłami danych w biznesie jest wolne od błędów i zapewnia zespołom sprzedażowym aktualne dane do zamykania większej liczby transakcji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz Raportowanie CRM i przekształcić je w wizualne wykresy i diagramy, aby lepiej przedstawić pipeline sprzedaży i prognozować prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Ceny HubSpot

Free Forever

Profesjonalny : $100/miesiąc za użytkownika

: $100/miesiąc za użytkownika Enterprise: $150/miesiąc na użytkownika

Szybsze dostarczanie wartości dla klienta dzięki połączeniu cykli pracy HubSpot i ClickUp

Przyspiesz dostarczanie projektów dzięki automatyzacji

Widok danych klienta (transakcje i status klienta) na platformie do zarządzania projektami

Monday CRM vs. HubSpot: Porównanie funkcji

Zarówno HubSpot, jak i Monday CRM oferują unikalne funkcje do zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami i danymi potencjalnych klientów. Jeśli jednak porównujesz Monday CRM z HubSpot, który z nich powinieneś wybrać dla swojego biznesu?

Oto tabelaryczny widok różnic między HubSpot i Monday CRM w zakresie śledzenia wysiłków sprzedażowych i zarządzania cyklami pracy.

Funkcja HubSpot Monday CRM Zarządzanie sprzedażą Zaawansowane zarządzanie pipeline'em z 7 domyślnymi scenami transakcji Wizualne przedstawienie różnych scen cyklu sprzedaży na tablicy Kanban. Automatyzacja Zaawansowana automatyzacja dla wieloetapowych cykli pracy, takich jak wysyłanie e-maili i planowanie spotkań Podstawowa automatyzacja dla przypisywania leadów i aktualizacji statusu Inteligencja sprzedaży Dostęp do bazy danych ponad 20 milionów Business, eliminując potrzebę ręcznego wyszukiwania Wymaga tworzenia niestandardowych formularzy do przechwytywania leadów w celu rejestrowania informacji kontaktowych Sztuczna inteligencja Inteligentna AI do prognozy i punktacji leadów AI do automatyzacji generowania zadań, tworzenia e-maili i generowania zawartości. Brak zaawansowanych funkcji AI Zarządzanie danymi Szczegółowe pulpity do raportowania i przeglądów wysokiego poziomu Konfigurowalne pulpity, ale ograniczone tylko do przeglądów wysokiego poziomu Ceny Na wyższym końcu, ponieważ integruje funkcje sprzedaży i marketingu w jednym pakiecie Przystępne ceny z podstawowymi funkcjami CRM

Czytaj dalej, aby uzyskać bardziej szczegółowy widok tego, jak te platformy różnią się w swoich ofertach, mimo że mają podobne funkcje.

Funkcja #1: Zarządzanie sprzedażą

HubSpot Sales Hub oferuje zaawansowane funkcje zarządzania pipeline'ami, które pozwalają wizualizować proces sprzedaży i identyfikować w nim blokady. Domyślnie CRM HubSpot ma siedem scen transakcji, reprezentujących kluczowe fazy cyklu sprzedaży.

CRM firmy Monday oferuje również funkcję zarządzania sprzedażą o nazwie Contact Management. Transakcje są reprezentowane wizualnie na tablicy Kanban w różnych kolumnach, aby oznaczyć różne sceny. Automatyzacja jest dostępna dla działań takich jak przypisywanie leadów, aktualizacje statusu i przypomnienia.

Zwycięzca 🏆: Zależność od przypadku użycia:

W przypadku zaawansowanej automatyzacji HubSpot łączy wysiłki sprzedażowe i marketingowe z automatyzacją e-mail marketingu i zarządzaniem pipeline'ami

Wizualne zarządzanie pipeline'em: Monday CRM z transakcjami sprzedaży przedstawionymi na tablicy Kanban

Funkcja #2: Analiza sprzedaży

Baza danych Business Insights HubSpot obejmująca ponad 20 milionów Business eliminuje potrzebę ręcznego wyszukiwania. Ta funkcja jest przydatna dla przedstawicieli handlowych, którzy chcą szybko zlokalizować informacje o potencjalnych potencjalnych klientach.

W przypadku Monday CRM trzeba jednak poświęcić czas na tworzenie niestandardowych formularzy do przechwytywania szczegółów potencjalnych klientów.

Zwycięzca 🏆: HubSpot jest tutaj zwycięzcą ze względu na oszczędność czasu w znajdowaniu niezbędnych informacji do zaangażowania potencjalnych klientów.

Funkcja #3: Inteligencja automatyzacji CRM

HubSpot's Breeze wspomaga cykl pracy sprzedażowej, dostarczając wgląd w prognozy Twojego zespołu. Informacje te można wykorzystać z poziomu cRM oparty na współpracy do prognozy przychodów i eliminacji wąskich gardeł, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Z kolei Monday AI automatyzuje generowanie zadań i pomaga w projektowaniu e-maili, generowaniu zawartości i budowaniu formuł.

Zwycięzca 🏆: Porównując możliwości AI, HubSpot ma przewagę nad Monday CRM. Monday AI oferuje tylko podstawowe funkcje automatyzacji.

Funkcja #4: Ceny

Kiedy wszystko jest już powiedziane i zrobione, duża część decyzji o wyborze narzędzia zależy od budżetu. Na pierwszy rzut oka Monday CRM wydaje się znacznie bardziej przystępny cenowo niż HubSpot. Może to być jednak subiektywne.

Zwycięzca 🏆: Większe Teams z zaawansowanymi funkcjami CRM mogą skorzystać z cennika HubSpot. Warto zauważyć, że HubSpot oferuje zaawansowane funkcje marketingowe i narzędzia sprzedażowe. Jednak cennik CRM dla sprzedaży Monday jest bardziej przystępny dla tych, którzy potrzebują niestandardowych funkcji, elastyczności, podstawowego raportowania i funkcji sprzedaży.

HubSpot CRM vs. Monday CRM na Reddit

Sprawdziliśmy, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Monday CRM i HubSpot na Reddit . A Użytkownik Reddit twierdzi, że preferuje HubSpot ze względu na jego zintegrowane funkcje dla zespołów sprzedaży i marketingu.

Jestem fanem HubSpot, ponieważ dostarcza on zintegrowaną platformę, której nie oferuje wiele innych CRM-ów. Posiadanie zintegrowanych funkcji sprzedażowych, marketingowych, serwisowych, operacyjnych i CMS bardzo pomaga we fragmentacji technologii i pozwala uniknąć konieczności integrowania wielu narzędzi

Inny Redditor notatka zauważa, że podczas gdy Monday.com jest najlepszy dla mniejszych przypadków użycia, takich jak utrzymywanie list klientów, HubSpot byłby lepszym rozwiązaniem jako CRM, szczególnie dla rozwijających się biznesów. Użytkownik podkreśla również fakt, że HubSpot może lepiej wspierać funkcje sprzedaży i marketingu dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak automatyzacja.

Na początek trzeba jasno powiedzieć, że Monday NIE jest CRM-em. Jest to ładny arkusz Excela, dostępny i online, ale nie jest to CRM Powiedziawszy to wszystko, właściwy wybór dla Twojego biznesu sprowadza się do tego, co próbujesz osiągnąć. Jeśli chodzi tylko o śledzenie list klientów, Monday może być w stanie wykonać to zadanie, ale jeśli chcesz skalować biznes, w końcu będziesz chciał, aby sprzedaż, marketing, obsługa klienta itp. były zsynchronizowane, a Monday nie wspiera funkcji sprzedaży i marketingu, których byś chciał, zwłaszcza po stronie automatyzacji w celu usprawnienia rzeczy

Dzięki wszechstronnej analityce, zaawansowanej kwalifikacji potencjalnych klientów i automatyzacji, ogólny konsensus jest taki, że HubSpot jest lepszym wyborem niż Monday CRM. Wynika to z faktu, że Monday CRM jest bardziej systemem zarządzania cyklem pracy z ograniczonymi funkcjami zarządzania sprzedażą.

Zbadajmy teraz najlepszą alternatywę dla HubSpot vs. Monday CRM.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla HubSpot vs. Monday CRM ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które zawiera wszystkie potrzebne odpowiedzi z HubSpot i Monday CRM w jednym.

ClickUp CRM

Wypróbuj najlepsze rozwiązanie ClickUp CRM do wizualizacji pipeline'ów, śledzenia i zarządzania kontami, współpracy z zespołem i usprawnienia cyklu pracy z klientami

Dzięki zaawansowanym funkcjom zaprojektowanym w celu przyspieszenia rozwoju klientów i zarządzania pipeline'em, ClickUp CRM oferuje wszystko, czego potrzebujesz do skalowania swoich działań sprzedażowych.

Funkcje takie jak niestandardowe widoki pozwalają na wizualizację relacji z klientami, monitorowanie wartości życiowej klienta i śledzenie średniej wielkości transakcji w jednej lokalizacji.

ClickUp ułatwia płynną współpracę, a nawet posiada wbudowaną automatyzację, która pomaga tworzyć, przypisywać i zarządzać zadaniami dla każdej sceny procesu sprzedaży. Czyni to ClickUp jednym z najlepszych rozwiązań w porównaniu do HubSpot. Alternatywy dla Monday CRM powinieneś rozważyć.

Innowacyjne umysły w naszej organizacji zawsze dążą do bycia lepszymi i nieustannie szukają sposobów, dzięki którym możemy zaoszczędzić kolejną minutę lub godzinę, a czasem nawet cały dzień. ClickUp rozwiązał dla nas wiele problemów, z którymi, patrząc wstecz, próbowaliśmy sobie poradzić za pomocą nieskalowalnych narzędzi, takich jak tabele Excela i dokumenty Worda

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Oto głębsze spojrzenie na to, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem CRM dla Twoich teamów sprzedażowych.

ClickUp's One Up #1: Pulpity wydajnościowe

Odblokuj dogłębny wgląd w interakcje z klientami i aktywność potencjalnych klientów za pomocą Pulpity ClickUp . Korzystając z niestandardowego pulpitu, możesz wizualizować kluczowe wskaźniki, takie jak przychody ze sprzedaży brutto, miesięczne dochody i sprzedaż według kategorii. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz zoptymalizować proces sprzedaży i poprawić wzrost przychodów.

Tworzenie kompleksowych raportów CRM za pomocą ClickUp Dashboards

Możesz także monitorować różne segmenty klientów w swojej bazie danych i dokonywać prognozy potencjału przychodów i możliwości upsellingu. Analizuj segmenty klientów, aby zrozumieć klientów zagrożonych i podejmuj proaktywne działania, aby zapobiec rezygnacji.

ClickUp's One Up #2: Zarządzanie projektami sprzedażowymi Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami sprzedażowymi oferuje śledzenie leadów, automatyzację wprowadzania danych i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu. Szablony i widoki dedykowane sprzedaży pomagają zespołom wizualizować ścieżkę sprzedaży i zarządzać kontami klientów.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Analysts CRM, aby organizować i zarządzać danymi klientów oraz wizualizować proces sprzedaży

Szablon CRM ClickUp

Instancja, Szablon CRM firmy ClickUp to bogaty w funkcje framework do tworzenia konfigurowalnych pipeline'ów dla procesu sprzedaży. Używaj niestandardowych statusów do wskazywania scen transakcji, takich jak Zamknięta wygrana, Zamknięta przegrana, Propozycja itp. W ten sposób można łatwo śledzić postęp potencjalnego klienta na różnych etapach procesu sprzedaży.

Szablon ClickUp CRM

Dzięki temu szablonowi możesz:

Tworzyć i przypisywać zadania dla różnych działań, takich jak śledzenie e-maili, planowanie spotkań lub przygotowywanie ofert

Śledzenie postępów potencjalnych klientów w różnych fazach cyklu sprzedaży i przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji

Uzyskiwanie wglądu w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki sprzedaży, takie jak wartość życiowa klienta, średnia wielkość transakcji i wydajność zespołu

Ustaw cele sprzedażowe dla swojego zespołu i monitoruj postępy w ich realizacji

Bonus: Jeśli Twój zespół sprzedaży stoi w obliczu wyzwań, takich jak brak widoczności podróży sprzedażowej potencjalnego klienta lub strukturyzacja pipeline'u sprzedaży, rozważ skorzystanie z szablonu szablony potoku sprzedaży aby ułatwić im pracę.

Można również użyć Automatyzacja ClickUp aby zaoszczędzić czas i zautomatyzować powtarzalne zadania w procesie sprzedaży. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych automatyzacji lub twórz własne za pomocą kreatora automatyzacji ClickUp. Automatyzuj wysyłanie e-maili na określonych etapach cyklu sprzedaży, a także wyzwalaj aktualizacje statusu za każdym razem, gdy zadanie zostanie zainicjowane, zatwierdzone lub zakończone.

Skorzystaj z ClickUp Automation, aby wyręczyć swoje zespoły w ciężkiej pracy

ClickUp's One Up #3: Inteligentne AI

Sieć neuronowa AI w ClickUp ClickUp Brain to wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność swoich teamów sprzedażowych.

Możesz zadać ClickUp Brain dowolne pytanie związane z pracą, a on posortuje Twoje dokumenty, projekty i zadania, aby wyświetlić najistotniejsze spostrzeżenia. Ułatwia to lokalizację potrzebnych informacji sprzedażowych i eliminuje konieczność spędzania niezliczonych godzin na przeglądaniu obszaru roboczego.

Generuj odpowiedzi na e-maile, twórz raporty i podsumowuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain może również projektować szablony e-maili, kampanie marketingu wychodzącego i raportowania sprzedaży. Dzięki temu Twoi przedstawiciele handlowi nie muszą już martwić się o tworzenie zawartości dla swoich działań od podstaw.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wybierając CRM dla swojego Businessu :

Zidentyfikuj najbardziej palące punkty bólu: Czy jest to utrata możliwości śledzenia transakcji? A może masz trudności z zamykaniem transakcji? A może w Twojej podróży sprzedażowej jest zbyt wiele niezorganizowanych informacji?

Opinie użytkowników końcowych: Przeprowadź ankiety i zbierz opinie od głównych teamów, które będą z niego korzystać

Integracja: Upewnij się, że integruje się z Twoim stosem technologicznym, aby uniknąć silosów danych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise : **Kontakt w sprawie cen

: **Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za dodatkowe 7 USD za obszar roboczy miesięcznie

Odblokuj wydajność sprzedaży dzięki ClickUp

CRM od HubSpot to dobra opcja dla Teams, które koncentrują się na integracji swoich wysiłków sprzedażowych i marketingowych. Może jednak okazać się zbyt drogie dla Teams wymagających przede wszystkim możliwości CRM.

Monday CRM to dobra opcja do rozważenia, jeśli martwisz się o cenę i potrzebujesz podstawowych funkcji zarządzania sprzedażą. Ma jednak swoje limity, które pod koniec dnia mogą utrudniać cykl pracy zespołu.

ClickUp łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów w starciu HubSpot vs. Monday. ClickUp CRM oferuje różne funkcje do zarządzania leadami i powiązaniami z klientami. Funkcje takie jak konfigurowalne pulpity, automatyzacja, przydzielanie zadań, wbudowany AI writer i gotowe szablony mogą pomóc w zarządzaniu procesem sprzedaży i przeglądaniu relacji z klientami na pierwszy rzut oka. Zapisz się na bezpłatną wersję próbną aby zobaczyć, jak ClickUp zwiększa wydajność sprzedaży.