15 najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności w 2026 roku

Aplikacja do planowania codziennych czynności może zdecydować o sukcesie lub porażce Twojego dnia.
Idealna aplikacja to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania — zwiększa wydajność, pomaga wyrobić lepsze nawyki i utrzymuje motywację.
Po szeroko zakrojonych testach i analizach przeprowadzonych wraz z moim zespołem stworzyłem listę najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności. Te najlepsze propozycje usprawnią Twój dzień i pomogą Ci bez wysiłku osiągnąć swoje cele. 🎯
⏰ 60-sekundowe podsumowanie
Oto zestawienie najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności:
- ClickUp (Najlepsza do kompleksowego planowania codziennych czynności z wykorzystaniem AI)
- Todoist (najlepsza do szczegółowego ustalania priorytetów zadań)
- TickTick (najlepsza do organizowania zadań i wprowadzania głosowego)
- Any.do (Najlepsza do szybkich przypomnień o zadaniach i integracji z kalendarzem)
- Sunsama (najlepsza do cyklu pracy na planowanie codziennych czynności z przewodnikiem)
- Routine (najlepsza do planowania czasu i integracji z kalendarzem)
- Notion Kalendarz (najlepszy do zintegrowanego zarządzania czasem i zadaniami)
- Evernote (najlepsza do organizowania zadań na podstawie notatek)
- Habitica (najlepsza do budowania nawyków poprzez grywalizację)
- Way of Life (najlepsza do prostego śledzenia trendów nawyków)
- Streaks (najlepsza do utrzymywania serii nawyków)
- stickK (Najlepsza do realizacji celów z elementem odpowiedzialności)
- Clockify (Najlepsza do śledzenia czasu i analizy wydajności)
- Trello (Najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami)
- Habitify (najlepsza do budowania nawyku skupienia)
Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do planowania codziennych czynności
Oceniając aplikację do planowania codziennych czynności, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na prostotę. Jeśli jest zbyt skomplikowana, zamiast usprawniać dzień, powoduje dodatkowy stres — a to całkowicie mija się z celem.
Oto, na co warto zwrócić uwagę w aplikacji do planowania codziennych czynności:
- Konfigurowalne plany dnia: Elastyczność jest niezbędna, niezależnie od tego, czy organizujesz projekty w pracy, czy prowadzisz śledzenie swoich nawyków. Ponieważ nie każdy dzień przebiega zgodnie z planem, aplikacja, która dostosowuje się do zmieniających się harmonogramów, jest niezbędna
- Integracja z innymi narzędziami: Aplikacje do planowania dnia i śledzenia nawyków są bardziej skuteczne, gdy synchronizują się z kalendarzami i innymi często używanymi narzędziami innych firm, ułatwiając zarządzanie Wszystkim w jednym miejscu
- Przyjazne przypomnienia: Powiadomienia w aplikacjach powinny być źródłem wsparcia, a nie nacisku — przydatne przypomnienia pomagają użytkownikom trzymać się planu, nie przytłaczając ich.
- Śledzenie postępów: Aplikacje do planowania dnia, które oferują funkcję śledzenia postępów, są niezwykle cenne, ponieważ dostarczają informacji na temat obszarów wymagających poprawy oraz tego, co należy zmienić. Ostatecznie aplikacja powinna zapewnić wsparcie dla konsekwencji i wydajności
15 najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności w 2025 roku
1. ClickUp (Najlepsza aplikacja do planowania codziennych czynności oparta na AI)
ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania codziennymi zadaniami i usprawniania dnia.
Dzięki spersonalizowanemu panelowi ClickUp gromadzi w jednym miejscu Twoje najważniejsze zadania, przypomnienia, cele i wydarzenia z kalendarza, ułatwiając planowanie i ustalanie priorytetów codziennych czynności.
Widok kalendarza ClickUp doskonale sprawdza się jako aplikacja do planowania dnia, która synchronizuje się bezpośrednio z zadaniami ClickUp, ułatwiając wizualizację nadchodzących wydarzeń. Jego płynna integracja z aplikacjami innych firm gwarantuje, że wszystkie spotkania i terminy pozostają w jednym miejscu.
W listach zadań ClickUp możesz łatwo formatować, kolorować i łączyć zadania, tworząc praktyczny cykl pracy z dowolnego miejsca.
Najlepszą funkcją ClickUp do zarządzania codziennymi zadaniami jest ClickUp Brain, potężny asystent AI ClickUp. Pomaga on tworzyć listy rzeczy do zrobienia, podsumowuje zakończone zadania, a nawet odpowiada na kluczowe pytania, takie jak: Nad czym powinienem teraz pracować? lub Które zadania są najpilniejsze? Ponadto ClickUp Brain działa jako doskonały planer AI, automatyzując działania i planowanie podzadań.
ClickUp oferuje również różne szablony, które pomogą zoptymalizować codzienną rutynę. Możesz skorzystać z szablonu planera dziennego ClickUp, aby zaplanować zadania, spotkania i sprawy do załatwienia w trzech różnych kategoriach — Osobiste, Praca i Cele — i lepiej zaplanować swój dzień. Szablon pomaga również w budowaniu zdrowych nawyków poprzez tworzenie powtarzających się zadań. Dla osób zainteresowanych śledzeniem nawyków ClickUp oferuje również przydatny szablon osobistego trackera nawyków.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Widok kalendarza w ClickUp wizualnie porządkuje zadania i przypomnienia, ułatwiając śledzenie postępów i konsekwentne realizowanie codziennych rutynowych czynności
- ClickUp Brain pozwala rejestrować i organizować pomysły oraz zadania dzięki potężnym możliwościom AI
- Funkcja śledzenia czasu w ClickUp pomaga monitorować czas trwania zadań, ułatwiając planowanie codziennych czynności
- Zadania ClickUp ułatwia zarządzanie codziennymi zadaniami, umożliwiając dostosowywanie i ustalanie priorytetów zadań, dzięki czemu każde z nich jest zgodne z Twoimi osobistymi celami i harmonogramem
- ClickUp Cele pozwala Ci trzymać się planu i osiągać cele związane z codzienną rutyną dzięki jasnym osom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów
- ClickUp Przypomnienia informują Cię o nadchodzących zadaniach zawodowych i osobistych, dzięki czemu nigdy nie przegapisz terminu
- Zintegruj z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Outlook, Calendly
Ograniczenia ClickUp
- Niektórzy użytkownicy mogą napotkać trudności w opanowaniu interfejsu użytkownika platformy ze względu na bogactwo funkcji
Ceny ClickUp
Ocena ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
2. Todoist (Najlepsza do szczegółowego zarządzania zadaniami)
Jeśli masz trudności z kontrolowaniem zadań i terminów lub łatwo czujesz się przytłoczony, wypróbuj Todoist. To prosta aplikacja do zarządzania zadaniami i tworzenia list rzeczy do zrobienia, która porządkuje codzienne czynności według różnych kategorii, takich jak fitness, spotkania, projekty itp.
Możesz przyporządkować zadania do różnych poziomów priorytetów i skupić się na tym, co najważniejsze. Todoist pozwala również tworzyć podzadania, co ułatwia planowanie i organizację. Ponadto pomaga wizualizować i śledzić postępy w ujęciu dziennym i tygodniowym.
Najlepsze funkcje Todoist
- Korzystaj z etykiet, priorytetów i kategorii, aby ułatwić sobie organizację zadań, skupiając się jednocześnie na tym, co najważniejsze
- Ustaw przypomnienia o zadaniach, aby mieć pewność, że dotrzymasz terminów
- Współpracuj ze swoim zespołem i śledź ich codzienne listy zadań do zrobienia
Ograniczenia Todoist
- Nie oferuje wbudowanej funkcji śledzenia czasu, co może być wadą dla osób, które muszą dokładnie zarządzać godzinami pracy
Ceny Todoist
- Free: Podstawowe zarządzanie zadaniami z możliwością tworzenia do 5 osobistych projektów
- Pro: 4 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika
Ocena Todoist
- G2: 4,4/5 (ponad 750 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)
3. TickTick (Najlepsza do organizowania zadań)
TickTick to świetna aplikacja do organizowania codziennych zajęć. Dzięki wprowadzaniu głosowemu możesz łatwo dyktować zadania i dodawać je do listy rzeczy do zrobienia. Pozwala również przekształcać wiadomości e-mail w zadania. Możesz udostępniać swoje listy zadań znajomym, rodzinie lub współpracownikom.
W aplikacji TickTick najbardziej podoba mi się to, że automatycznie dodaje terminy zadań do kalendarza, dzięki czemu nie przegapisz żadnych terminów. Łatwo jest też organizować codzienne czynności w folderach, zadaniach i listach kontrolnych.
Najlepsze funkcje TickTick
- Zwiększ efektywność pracy dzięki timerowi Pomodoro, aby zachować koncentrację na zadaniach
- Poznaj bezpłatną aplikację do śledzenia nawyków, która pozwala monitorować codzienne nawyki i cele bezpośrednio w aplikacji
- Przeglądaj statystyki dotyczące realizacji zadań i uzyskuj podsumowania swojego cyklu pracy, aby lepiej zarządzać swoim dniem
Limity aplikacji TickTick
- Zarządzanie większymi projektami o złożonych zależnościach między zadaniami może stać się uciążliwe ze względu na ograniczone zaawansowane funkcje wizualizacji i zarządzania zależnościami między zadaniami
Ceny aplikacji TickTick
- Free
- Wersja Premium: 35,99 USD rocznie
Ocena TickTick
- G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)
4. Any.do (Najlepsza do kontrolowania listy rzeczy do zrobienia)
Jeśli szukasz prostej aplikacji, która wyświetla wszystkie zadania i wydarzenia z kalendarza w jednym miejscu, wypróbuj Any.do. Możesz bezpośrednio dołączać do spotkań, klikając wydarzenia w kalendarzu w Any.do. Najciekawszą funkcją są przypomnienia w WhatsApp. Po prostu twórz zadania i otrzymuj przypomnienia w WhatsApp, aby niczego nie przegapić.
Podobały mi się również widżety Any.do, które zapewniają szybki przegląd nadchodzących wydarzeń i zadań. Aplikacja oferuje osobne listy dla spraw osobistych, pracy, zakupów spożywczych itp., co może pomóc w lepszym planowaniu i zarządzaniu swoim dniem.
Najlepsze funkcje Any.do
- Otrzymuj inteligentne sugestie dotyczące ważnych zadań na każdy dzień
- Dołączaj do spotkań zespołowych jednym kliknięciem, dodając wydarzenia do kalendarza w Any.do
- Współpracuj ze swoim zespołem lub rodziną, aby udostępniać listy i przydzielać zadania
- Dbaj o aktualność zadań i list dzięki synchronizacji między wszystkimi urządzeniami, w tym telefonami, tabletami, komputerami stacjonarnymi, a nawet Apple Watch
Ograniczenia Any.do
- Interfejs aplikacji, choć przejrzysty, może czasami ładować się wolno, zwłaszcza podczas obsługi dużej liczby zadań lub list.
Ceny Any.do
- Free: Do organizowania życia osobistego
- Wersja Premium: 47,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Rodzina: 89,99 USD miesięcznie dla 4 członków
- Teams: 47,99 USD miesięcznie za członka
Ocena Any.do
- G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)
5. Sunsama (Najlepsza do planowania dnia z przewodnikiem)
Sunsama to cyfrowy planer dzienny, który oferuje proces krok po kroku do tworzenia codziennej rutyny. Zacznij od dodania zadań, które chcesz wykonać w ciągu dnia. Możesz dodawać zadania z e-maili, Trello i Asany, aby zarządzać wszystkim w jednym miejscu.
Następnie przypisz czas trwania do każdego zadania i zaplanuj je w kalendarzu. Aplikacja pozwala przeciągać wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej i przekształcać je w zadania, dzięki czemu możesz zarezerwować czas na pracę nad ważnymi wiadomościami.
Najlepsze funkcje Sunsama
- Skorzystaj z cyklu pracy dotyczącego planowania codziennych zadań, aby uporządkować i ustalić priorytety zadań. Pomoże Ci to skupić się wyłącznie na tym, co jesteś w stanie wykonać danego dnia.
- Zarządzaj zadaniami i spotkaniami dzięki integracji z kalendarzem
- Zaplanuj sesje pracy bez rozpraszania uwagi dzięki trybowi skupienia
Ograniczenia Sunsama
- Ceny mogą wydawać się wyższe niż w przypadku innych aplikacji, co może nie odpowiadać wielu użytkownikom
Ceny Sunsama
- Free: 14-dniowa wersja próbna
- Subskrypcja: 20 USD miesięcznie
Ocena Sunsama
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: ponad 20 recenzji
6. Routine (Najlepsza do planowania czasu)
Routine to aplikacja zwiększająca wydajność, stworzona, aby pomóc w szybszym i bardziej efektywnym wykonywaniu zadań. Możesz dodawać zadania, ustawiać terminy i planować zadania w oparciu o swoje obciążenie pracą. Aplikacja pomaga również wizualizować cały dzień lub tydzień dzięki wielu układom ekranu.
Routine zarządza również danymi ze wszystkich kalendarzy w jednym miejscu. Jego funkcja blokowania czasu świetnie sprawdza się przy realizacji zadań. Wystarczy przeciągnąć ważne zadania do kalendarza, aby zarezerwować na nie czas i zwiększyć koncentrację.
Najlepsze funkcje aplikacji do planowania rutyny
- Lepiej zarządzaj swoim dniem, wiedząc, ile czasu masz między dwoma wydarzeniami
- Łączy zadania, notatki i wydarzenia z kalendarza, zapewniając przejrzysty przegląd dnia
- Otrzymuj przypomnienia o spotkaniach i powiadamiaj innych jednym kliknięciem, jeśli się spóźnisz
Ograniczenia związane z rutyną
- Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że aplikacja jest nieco mniej intuicyjna w obsłudze, a niektóre sekcje wydają się niepasujące do pozostałych
Ceny aplikacji do planowania codziennych czynności
- Free
- Wersja profesjonalna: 12 USD miesięcznie
- Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Ocena aplikacji do planowania codziennych czynności
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: ponad 20 recenzji
7. Notion Kalendarz (Najlepsza do zarządzania czasem)
Notion to kolejna popularna aplikacja, która pomaga w zarządzaniu czasem, organizując wszystkie Twoje osobiste i zawodowe zobowiązania w jednej przestrzeni. Świetną funkcją jest dołączanie do rozmów bezpośrednio z menu, dzięki czemu nie musisz szukać linków do spotkań.
Posiada wbudowaną funkcję planowania, dzięki czemu inni mogą rezerwować Twój czas bez konieczności przełączania się do innej aplikacji. Notion łączy również zarządzanie zadaniami, tworzenie notatek i bazy danych projektów, co zwiększa wydajność.
Najlepsze funkcje kalendarza Notion
- Łącz zadania z notatkami, zasobami lub wydarzeniami w kalendarzu dzięki połączonym bazom danych
- Wyślij link do harmonogramu przez Notion, aby inni mogli umówić się z Tobą na spotkanie
- Twórz wydajne cykle pracy, korzystając z menu komend i skrótów
Ograniczenia kalendarza Notion
- Brakuje jej funkcji pracy w trybie offline, co może stanowić wadę dla osób, które muszą mieć dostęp do swoich zadań w podróży bez dostępu do Internetu
Ceny kalendarza Notion
- Free
- Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencję
- Business: 18 USD miesięcznie za licencję
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Ocena kalendarza Notion
- G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
8. Evernote (Najlepsza do porządkowania notatek)
Jeśli chcesz robić notatki, planować projekty i znajdować to, czego potrzebujesz, Evernote może być dla Ciebie idealnym wyborem. Dzięki Evernote możesz śledzić zarówno zadania krótkoterminowe, jak i długoterminowe projekty w jednym miejscu. Aplikacja pozwala dodawać wszystkie myśli, pomysły i zadania w jednym miejscu. Możesz również tworzyć zadania bezpośrednio z notatek i dodawać je do swojej codziennej rutyny.
Najlepsze funkcje Evernote
- Przechowuj tekst, obrazy, notatki głosowe i fragmenty stron internetowych, dzięki czemu aplikacja ta staje się potężnym narzędziem do organizowania zarówno zawartości osobistej, jak i związanej z pracą, dzięki swojej zaawansowanej funkcji tworzenia notatek
- Zarządzaj listami rzeczy do zrobienia i przypomnieniami bezpośrednio w notatkach, aby połączyć działania z konkretnymi projektami lub pomysłami i uzyskać lepszy kontekst
- Połącz notatki z wydarzeniami w kalendarzu, aby zaplanować codzienne spotkania
Ograniczenia Evernote
- Evernote może wydawać się przeładowany funkcjami i wymaga długiego okresu nauki obsługi, co sprawia, że jest mniej intuicyjny dla osób preferujących proste, uproszczone menedżery zadań
Ceny Evernote
- Free
- Wersja osobista: 14,99 USD miesięcznie
Ocena Evernote
- G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)
9. Habitica (Najlepsza do budowania i śledzenia nawyków w formie gry)
Jeśli jesteś fanem gier wideo, Habitica może być świetnym narzędziem do planowania codziennych czynności. Aplikacja ta zamienia budowanie nawyków oraz śledzenie codziennych celów i list rzeczy do zrobienia w grę, dzięki czemu możesz mieć uporządkowany plan dnia. Traktując zadania i cele jak misje w grze RPG, Habitica motywuje użytkowników do budowania lepszych nawyków, wykonywania zadań i osiągania celów poprzez zabawne, interaktywne podejście.
W zadaniach zakończonych awansujesz na kolejne poziomy i możesz zmieniać swój awatar. Możesz nawet grać razem ze znajomymi i walczyć z potworami, aby odblokować nowe funkcje, takie jak zbroje i umiejętności magiczne.
Najlepsze funkcje Habitica
- Zbieraj punkty, odblokowuj nagrody i awansuj swoją postać, wykonując codzienne zadania, listy rzeczy do zrobienia i nawyki dzięki gamifikacji zadań
- Wyrabiaj dobre nawyki i eliminuj złe w zabawny i angażujący sposób
- Dołączaj do grup i rywalizuj w wyzwaniach ze znajomymi lub innymi użytkownikami dzięki funkcjom zespołowym i społecznościowym, które sprzyjają wzajemnej odpowiedzialności i współpracy
Ograniczenia Habitica
- Interfejs przypominający grę może być przytłaczający, zwłaszcza jeśli nie jesteś fanem elementów gamifikacji
Ceny Habitica
- Free
- Plan grupowy: 9 USD miesięcznie + 3 USD za każdego członka
Ocena Habitica
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)
10. Way of Life (Najlepszy intuicyjny tracker nawyków)
Jeśli masz trudności z wyrobieniem nawyków, wypróbuj intuicyjną aplikację do śledzenia nawyków, taką jak Way of Life. Oferuje ona dynamiczny, oznaczony kolorami styl do monitorowania codziennych rutynowych czynności i organizowania zadań. Będziesz otrzymywać przypomnienia, dopóki nie wyrobisz sobie dobrych nawyków.
Największym atutem jest funkcja tworzenia notatek, która pozwala rejestrować codzienne samopoczucie i prowadzić śledzenie, co było wyzwalaczem przerwania passy.
Najlepsze funkcje Way of Life
- Rejestruj nawyki za pomocą kilku kliknięć, co ułatwi śledzenie postępów bez nadmiernego obciążenia
- Analizuj wykresy i diagramy przedstawiające Twoje wskaźniki powodzenia w czasie, co pomoże Ci dostrzec trendy i odpowiednio dostosować swoje codzienne rutyny
- Trzymaj się planu i stwórz codzienną rutynę dzięki przypomnieniom o zadaniach
Ograniczenia stylu życia
- Jest to przede wszystkim aplikacja do śledzenia nawyków, więc użytkownicy poszukujący kompleksowego menedżera zadań mogą uznać, że brakuje jej funkcji w tym zakresie
- Wersja Free ogranicza liczbę nawyków, które możesz śledzić, co może stanowić limit dla osób o bardziej złożonych rutynowych czynnościach
Ceny Way of Life
- Free: Śledź do 3 nawyków dzięki podstawowym funkcjom
- Wersja Premium: 4,99 USD miesięcznie za użytkownika
Ocena Way of Life
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Zbierz wystarczającą liczbę recenzji
11. Streaks (Najlepsza do codziennego śledzenia nawyków)
Dzięki prostej i skutecznej funkcji śledzenia nawyków w aplikacji Streaks możesz wyrobić sobie dobre nawyki, skupiając się na utrzymaniu serii codziennych czynności. Aplikacja kładzie nacisk na konsekwencję, nagradzając użytkowników za wykonywanie zadań i nawyków dzień po dniu.
Podoba mi się, że pozwala ona ustawiać zadania na niestandardowe dni, a nie na cały tydzień. Zapewnia również statystyki dotyczące realizacji zadań, aby utrzymać motywację użytkowników.
Najlepsze funkcje Streaks
- Utrzymuj codzienne nawyki, nie przerywając serii, co dodaje element wyzwania i nagrody
- Ustaw zadania jako codzienne lub na konkretne dni tygodnia, co daje elastyczność w budowaniu nawyków dopasowanych do Twojego stylu życia
- Twórz do 24 zadań dziennie w różnych językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim
Limity aplikacji Streaks
- Aplikacja Streaks ma limit możliwości w zakresie zarządzania zadaniami poza śledzeniem nawyków, co może okazać się niewystarczające dla użytkowników potrzebujących bardziej zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność
- Nie ma wersji na Androida
Ceny Streaks
- 4,99 USD miesięcznie za użytkownika
Ocena Streaks
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
12. stickK (Najlepsza do budowania zaangażowania w osiąganie celów)
Najtrudniejszą częścią wydajności jest przestrzeganie stałej rutyny i zachowanie dyscypliny. Właśnie w tym może pomóc Ci stickK. Motywuje Cię do osiągania celów poprzez zaangażowanie.
Uważam, że stickK jest wyjątkowa, ponieważ wykorzystuje ekonomię behawioralną, aby pomóc nam trzymać się naszych celów. Została zaprojektowana w oparciu o ideę umów zobowiązujących, w ramach których wyznaczasz cel, przypisujesz konsekwencje finansowe lub społeczne za jego nieosiągnięcie oraz rekrutujesz sędziego lub osobę w stanie gotowości do udzielania wsparcia, która będzie Cię rozliczać.
Najlepsze funkcje stickK
- Wyznacz cel i zadeklaruj kwotę, którą stracisz, jeśli nie osiągniesz zamierzonego rezultatu, dodając element finansowy, który pomoże wzmocnić konsekwencję
- Współdziałaj, oferuj wsparcie i udostępniaj najlepsze praktyki osobom o podobnych celach, które mogą
- Usprawnij wyznaczanie celów dzięki połączeniu motywacji i odpowiedzialności
Limit stickK
- Niektórzy użytkownicy mogą uznać aspekt finansowy za nieco zbyt intensywny, zwłaszcza jeśli nie czują się komfortowo, narażając swoje pieniądze na ryzyko
Ceny stickK
- Podstawowe: 25 użytkowników na zobowiązanie
- Pro: 99 USD miesięcznie za 250 użytkowników w ramach umowy commitment
- All-Access: 19 USD miesięcznie za 100 użytkowników w ramach umowy
Ocena stickK
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
13. Clockify (najlepsza do śledzenia czasu)
Jeśli Twój dzień mija zbyt szybko i czujesz, że niewiele osiągnąłeś, wypróbuj Clockify. Wypróbuj ją, aby śledzić czas poświęcony na każde zadanie i zidentyfikować zadania czasochłonne, aby odpowiednio planować swój dzień.
Na przykład odpowiadanie na e-maile zajmuje mi dużo czasu, więc staram się przeznaczyć na to godzinę rano. Dzięki temu mam większą kontrolę nad swoim czasem i mogę efektywnie planować dzień, bo wiem, ile czasu muszę poświęcić na każde zadanie.
Najlepsze funkcje Clockify
- Rejestruj godziny pracy poświęcone na różne zadania i projekty dzięki funkcji śledzenia czasu, aby zrozumieć, na co poświęcasz swój czas, i zidentyfikować obszary wymagające poprawy
- Uzyskaj szczegółowe raporty i analizy dotyczące wzorców wydajności i dostosuj swoją rutynę, aby zmaksymalizować wydajność
- Zintegruj Clockify z innymi popularnymi aplikacjami do zarządzania projektami i wydajnością, aby zapewnić płynne zarządzanie cyklem pracy
Ograniczenia aplikacji Clockify
- Jej bezpłatna wersja oferuje podstawowe funkcje raportowania i zarządzania zespołem
Ceny Clockify
- Free
- Standard: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Pakiet wydajności: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika
Ocena Clockify
- G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)
14. Trello (Najlepsza do wizualizacji zadań)
Wizualizacja codziennych zadań to jeden z najlepszych sposobów na efektywne planowanie dnia. Pomaga ustalić jasne priorytety i zmniejsza poziom stresu. Trello to świetne narzędzie do tego celu. Oferuje tablicę Kanban, która pomaga zapisywać codzienne zadania i dzielić je na różne listy, takie jak „Gotowe”, „W trakcie” i „Zakończone”.
Jej szablon wydajności osobistej pomaga zarządzać wszystkimi zadaniami i łatwo przeglądać nadchodzące zadania lub wydarzenia. Podobał mi się również widok kalendarza w Trello, który pozwala śledzić osobiste zobowiązania i zarządzać zadaniami służbowymi.
Najlepsze funkcje Trello
- Korzystaj z etykiet, terminów i list kontrolnych na kartach, aby organizować codzienne zadania zgodnie z priorytetami
- Ustaw automatyzacje, aby przenieść zadanie z jednej listy na drugą
- Dodaj ponad 150 rozszerzeń, w tym Notion i Zapier, aby zautomatyzować powtarzalne zadania
Ograniczenia Trello
- Ma ograniczone możliwości dostosowania
Ceny Trello
- Free
- Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika
Ocena Trello
- G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)
15. Habitify (Najlepsza do budowania nawyków)
Jeśli masz trudności z wyrobieniem i utrzymaniem pozytywnych nawyków oraz wyeliminowaniem tych negatywnych, sprawdź aplikację Habitify. Dzięki przejrzystemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi zachęca ona do codziennego, konsekwentnego korzystania, ułatwiając śledzenie postępów i utrzymanie motywacji.
Habitify pomaga stworzyć oddzielną rutynę na poranek, popołudnie i wieczór, dzięki czemu możesz powoli budować nawyki. Dodatkowo pokazuje serie nawyków, co motywuje użytkowników. Sprawia również, że śledzenie nawyków staje się interesujące dzięki gamifikacji i dodaniu pulpitów liderów.
Najlepsze funkcje Habitify
- Dzięki regularnym przypomnieniom i powiadomieniom w ciągu dnia nigdy nie zapomnisz o rejestrowaniu swoich nawyków
- Uzyskaj cenne informacje i statystyki dotyczące swoich postępów w czasie, które pomogą Ci zidentyfikować wzorce i dostosować swoje rutyny w razie potrzeby
- Zapisuj swoje codzienne przemyślenia dzięki wbudowanej funkcji śledzenia notatek
Ograniczenia aplikacji Habitify
- Wersja Free pozwala na śledzenie ograniczonej liczby nawyków
Ceny Habitify
- Free
- Płatna: 4,99 USD miesięcznie
Ocena Habitify
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
