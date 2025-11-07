15 najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności w 2026 roku

Aplikacja do planowania codziennych czynności może zdecydować o sukcesie lub porażce Twojego dnia.

Idealna aplikacja to coś więcej niż tylko narzędzie do planowania — zwiększa wydajność, pomaga wyrobić lepsze nawyki i utrzymuje motywację.

Po szeroko zakrojonych testach i analizach przeprowadzonych wraz z moim zespołem stworzyłem listę najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności. Te najlepsze propozycje usprawnią Twój dzień i pomogą Ci bez wysiłku osiągnąć swoje cele. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto zestawienie najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności: ClickUp (Najlepsza do kompleksowego planowania codziennych czynności z wykorzystaniem AI)

Todoist (najlepsza do szczegółowego ustalania priorytetów zadań)

TickTick (najlepsza do organizowania zadań i wprowadzania głosowego)

Any.do (Najlepsza do szybkich przypomnień o zadaniach i integracji z kalendarzem)

Sunsama (najlepsza do cyklu pracy na planowanie codziennych czynności z przewodnikiem)

Routine (najlepsza do planowania czasu i integracji z kalendarzem)

Notion Kalendarz (najlepszy do zintegrowanego zarządzania czasem i zadaniami)

Evernote (najlepsza do organizowania zadań na podstawie notatek)

Habitica (najlepsza do budowania nawyków poprzez grywalizację)

Way of Life (najlepsza do prostego śledzenia trendów nawyków)

Streaks (najlepsza do utrzymywania serii nawyków)

stickK (Najlepsza do realizacji celów z elementem odpowiedzialności)

Clockify (Najlepsza do śledzenia czasu i analizy wydajności)

Trello (Najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami)

Habitify (najlepsza do budowania nawyku skupienia)

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do planowania codziennych czynności

Oceniając aplikację do planowania codziennych czynności, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na prostotę. Jeśli jest zbyt skomplikowana, zamiast usprawniać dzień, powoduje dodatkowy stres — a to całkowicie mija się z celem.

Oto, na co warto zwrócić uwagę w aplikacji do planowania codziennych czynności:

Konfigurowalne plany dnia: Elastyczność jest niezbędna, niezależnie od tego, czy organizujesz projekty w pracy, czy prowadzisz śledzenie swoich nawyków. Ponieważ nie każdy dzień przebiega zgodnie z planem, aplikacja, która dostosowuje się do zmieniających się harmonogramów, jest niezbędna

Integracja z innymi narzędziami: Aplikacje do planowania dnia i śledzenia nawyków są bardziej skuteczne, gdy synchronizują się z kalendarzami i innymi często używanymi narzędziami innych firm, ułatwiając zarządzanie Wszystkim w jednym miejscu

Przyjazne przypomnienia: Powiadomienia w aplikacjach powinny być źródłem wsparcia, a nie nacisku — przydatne przypomnienia pomagają użytkownikom trzymać się planu, nie przytłaczając ich.

Śledzenie postępów: Aplikacje do planowania dnia, które oferują funkcję śledzenia postępów, są niezwykle cenne, ponieważ dostarczają informacji na temat obszarów wymagających poprawy oraz tego, co należy zmienić. Ostatecznie aplikacja powinna zapewnić wsparcie dla konsekwencji i wydajności

15 najlepszych aplikacji do planowania codziennych czynności w 2025 roku

1. ClickUp (Najlepsza aplikacja do planowania codziennych czynności oparta na AI)

Zacznij korzystać z kalendarza ClickUp Wizualizuj pracę, zmieniaj harmonogram zadań i zarządzaj codziennymi obowiązkami dzięki elastycznemu kalendarzowi w ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania codziennymi zadaniami i usprawniania dnia.

Dzięki spersonalizowanemu panelowi ClickUp gromadzi w jednym miejscu Twoje najważniejsze zadania, przypomnienia, cele i wydarzenia z kalendarza, ułatwiając planowanie i ustalanie priorytetów codziennych czynności.

Widok kalendarza ClickUp doskonale sprawdza się jako aplikacja do planowania dnia, która synchronizuje się bezpośrednio z zadaniami ClickUp, ułatwiając wizualizację nadchodzących wydarzeń. Jego płynna integracja z aplikacjami innych firm gwarantuje, że wszystkie spotkania i terminy pozostają w jednym miejscu.

W listach zadań ClickUp możesz łatwo formatować, kolorować i łączyć zadania, tworząc praktyczny cykl pracy z dowolnego miejsca.

Najlepszą funkcją ClickUp do zarządzania codziennymi zadaniami jest ClickUp Brain, potężny asystent AI ClickUp. Pomaga on tworzyć listy rzeczy do zrobienia, podsumowuje zakończone zadania, a nawet odpowiada na kluczowe pytania, takie jak: Nad czym powinienem teraz pracować? lub Które zadania są najpilniejsze? Ponadto ClickUp Brain działa jako doskonały planer AI, automatyzując działania i planowanie podzadań.

Stwórz spersonalizowany dziennik nawyków za pomocą ClickUp Brain

ClickUp oferuje również różne szablony, które pomogą zoptymalizować codzienną rutynę. Możesz skorzystać z szablonu planera dziennego ClickUp, aby zaplanować zadania, spotkania i sprawy do załatwienia w trzech różnych kategoriach — Osobiste, Praca i Cele — i lepiej zaplanować swój dzień. Szablon pomaga również w budowaniu zdrowych nawyków poprzez tworzenie powtarzających się zadań. Dla osób zainteresowanych śledzeniem nawyków ClickUp oferuje również przydatny szablon osobistego trackera nawyków.

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu planera dziennego ClickUp, aby ustalać priorytety zadań i poprawić zarządzanie czasem

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok kalendarza w ClickUp wizualnie porządkuje zadania i przypomnienia, ułatwiając śledzenie postępów i konsekwentne realizowanie codziennych rutynowych czynności

ClickUp Brain pozwala rejestrować i organizować pomysły oraz zadania dzięki potężnym możliwościom AI

Funkcja śledzenia czasu w ClickUp pomaga monitorować czas trwania zadań, ułatwiając planowanie codziennych czynności

Zadania ClickUp ułatwia zarządzanie codziennymi zadaniami, umożliwiając dostosowywanie i ustalanie priorytetów zadań, dzięki czemu każde z nich jest zgodne z Twoimi ułatwia zarządzanie codziennymi zadaniami, umożliwiając dostosowywanie i ustalanie priorytetów zadań, dzięki czemu każde z nich jest zgodne z Twoimi osobistymi celami i harmonogramem

ClickUp Cele pozwala Ci trzymać się planu i osiągać cele związane z codzienną rutyną dzięki jasnym osom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów pozwala Ci trzymać się planu i osiągać cele związane z codzienną rutyną dzięki jasnym osom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

ClickUp Przypomnienia informują Cię o nadchodzących zadaniach zawodowych i osobistych, dzięki czemu nigdy nie przegapisz terminu informują Cię o nadchodzących zadaniach zawodowych i osobistych, dzięki czemu nigdy nie przegapisz terminu

Zintegruj z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Outlook, Calendly

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać trudności w opanowaniu interfejsu użytkownika platformy ze względu na bogactwo funkcji

Ceny ClickUp

Ocena ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Todoist (Najlepsza do szczegółowego zarządzania zadaniami)

Jeśli masz trudności z kontrolowaniem zadań i terminów lub łatwo czujesz się przytłoczony, wypróbuj Todoist. To prosta aplikacja do zarządzania zadaniami i tworzenia list rzeczy do zrobienia, która porządkuje codzienne czynności według różnych kategorii, takich jak fitness, spotkania, projekty itp.

Możesz przyporządkować zadania do różnych poziomów priorytetów i skupić się na tym, co najważniejsze. Todoist pozwala również tworzyć podzadania, co ułatwia planowanie i organizację. Ponadto pomaga wizualizować i śledzić postępy w ujęciu dziennym i tygodniowym.

Najlepsze funkcje Todoist

Korzystaj z etykiet , priorytetów i kategorii, aby ułatwić sobie organizację zadań, skupiając się jednocześnie na tym, co najważniejsze

Ustaw przypomnienia o zadaniach, aby mieć pewność, że o zadaniach, aby mieć pewność, że dotrzymasz terminów

Współpracuj ze swoim zespołem i śledź ich codzienne listy zadań do zrobienia

Ograniczenia Todoist

Nie oferuje wbudowanej funkcji śledzenia czasu, co może być wadą dla osób, które muszą dokładnie zarządzać godzinami pracy

Ceny Todoist

Free: Podstawowe zarządzanie zadaniami z możliwością tworzenia do 5 osobistych projektów

Pro: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)

3. TickTick (Najlepsza do organizowania zadań)

TickTick to świetna aplikacja do organizowania codziennych zajęć. Dzięki wprowadzaniu głosowemu możesz łatwo dyktować zadania i dodawać je do listy rzeczy do zrobienia. Pozwala również przekształcać wiadomości e-mail w zadania. Możesz udostępniać swoje listy zadań znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

W aplikacji TickTick najbardziej podoba mi się to, że automatycznie dodaje terminy zadań do kalendarza, dzięki czemu nie przegapisz żadnych terminów. Łatwo jest też organizować codzienne czynności w folderach, zadaniach i listach kontrolnych.

Najlepsze funkcje TickTick

Zwiększ efektywność pracy dzięki timerowi Pomodoro, aby zachować koncentrację na zadaniach

Poznaj bezpłatną aplikację do śledzenia nawyków, która pozwala monitorować codzienne nawyki i cele bezpośrednio w aplikacji

Przeglądaj statystyki dotyczące realizacji zadań i uzyskuj podsumowania swojego cyklu pracy, aby lepiej zarządzać swoim dniem

Limity aplikacji TickTick

Zarządzanie większymi projektami o złożonych zależnościach między zadaniami może stać się uciążliwe ze względu na ograniczone zaawansowane funkcje wizualizacji i zarządzania zależnościami między zadaniami

Ceny aplikacji TickTick

Free

Wersja Premium: 35,99 USD rocznie

Ocena TickTick

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4. Any.do (Najlepsza do kontrolowania listy rzeczy do zrobienia)

Jeśli szukasz prostej aplikacji, która wyświetla wszystkie zadania i wydarzenia z kalendarza w jednym miejscu, wypróbuj Any.do. Możesz bezpośrednio dołączać do spotkań, klikając wydarzenia w kalendarzu w Any.do. Najciekawszą funkcją są przypomnienia w WhatsApp. Po prostu twórz zadania i otrzymuj przypomnienia w WhatsApp, aby niczego nie przegapić.

Podobały mi się również widżety Any.do, które zapewniają szybki przegląd nadchodzących wydarzeń i zadań. Aplikacja oferuje osobne listy dla spraw osobistych, pracy, zakupów spożywczych itp., co może pomóc w lepszym planowaniu i zarządzaniu swoim dniem.

Najlepsze funkcje Any.do

Otrzymuj inteligentne sugestie dotyczące ważnych zadań na każdy dzień

Dołączaj do spotkań zespołowych jednym kliknięciem, dodając wydarzenia do kalendarza w Any.do

Współpracuj ze swoim zespołem lub rodziną, aby udostępniać listy i przydzielać zadania

Dbaj o aktualność zadań i list dzięki synchronizacji między wszystkimi urządzeniami, w tym telefonami, tabletami, komputerami stacjonarnymi, a nawet Apple Watch

Ograniczenia Any.do

Interfejs aplikacji, choć przejrzysty, może czasami ładować się wolno, zwłaszcza podczas obsługi dużej liczby zadań lub list.

Ceny Any.do

Free: Do organizowania życia osobistego

Wersja Premium: 47,99 USD miesięcznie za użytkownika

Rodzina: 89,99 USD miesięcznie dla 4 członków

Teams: 47,99 USD miesięcznie za członka

Ocena Any.do

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

5. Sunsama (Najlepsza do planowania dnia z przewodnikiem)

Sunsama to cyfrowy planer dzienny, który oferuje proces krok po kroku do tworzenia codziennej rutyny. Zacznij od dodania zadań, które chcesz wykonać w ciągu dnia. Możesz dodawać zadania z e-maili, Trello i Asany, aby zarządzać wszystkim w jednym miejscu.

Następnie przypisz czas trwania do każdego zadania i zaplanuj je w kalendarzu. Aplikacja pozwala przeciągać wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej i przekształcać je w zadania, dzięki czemu możesz zarezerwować czas na pracę nad ważnymi wiadomościami.

Najlepsze funkcje Sunsama

Skorzystaj z cyklu pracy dotyczącego planowania codziennych zadań , aby uporządkować i ustalić priorytety zadań. Pomoże Ci to skupić się wyłącznie na tym, co jesteś w stanie wykonać danego dnia.

Zarządzaj zadaniami i spotkaniami dzięki integracji z kalendarzem

Zaplanuj sesje pracy bez rozpraszania uwagi dzięki trybowi skupienia

Ograniczenia Sunsama

Ceny mogą wydawać się wyższe niż w przypadku innych aplikacji, co może nie odpowiadać wielu użytkownikom

Ceny Sunsama

Free: 14-dniowa wersja próbna

Subskrypcja: 20 USD miesięcznie

Ocena Sunsama

G2: Za mało recenzji

Capterra: ponad 20 recenzji

6. Routine (Najlepsza do planowania czasu)

Routine to aplikacja zwiększająca wydajność, stworzona, aby pomóc w szybszym i bardziej efektywnym wykonywaniu zadań. Możesz dodawać zadania, ustawiać terminy i planować zadania w oparciu o swoje obciążenie pracą. Aplikacja pomaga również wizualizować cały dzień lub tydzień dzięki wielu układom ekranu.

Routine zarządza również danymi ze wszystkich kalendarzy w jednym miejscu. Jego funkcja blokowania czasu świetnie sprawdza się przy realizacji zadań. Wystarczy przeciągnąć ważne zadania do kalendarza, aby zarezerwować na nie czas i zwiększyć koncentrację.

Najlepsze funkcje aplikacji do planowania rutyny

Lepiej zarządzaj swoim dniem, wiedząc, ile czasu masz między dwoma wydarzeniami

Łączy zadania, notatki i wydarzenia z kalendarza, zapewniając przejrzysty przegląd dnia

Otrzymuj przypomnienia o spotkaniach i powiadamiaj innych jednym kliknięciem, jeśli się spóźnisz

Ograniczenia związane z rutyną

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że aplikacja jest nieco mniej intuicyjna w obsłudze, a niektóre sekcje wydają się niepasujące do pozostałych

Ceny aplikacji do planowania codziennych czynności

Free

Wersja profesjonalna: 12 USD miesięcznie

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Ocena aplikacji do planowania codziennych czynności

G2: Za mało recenzji

Capterra: ponad 20 recenzji

7. Notion Kalendarz (Najlepsza do zarządzania czasem)

Notion to kolejna popularna aplikacja, która pomaga w zarządzaniu czasem, organizując wszystkie Twoje osobiste i zawodowe zobowiązania w jednej przestrzeni. Świetną funkcją jest dołączanie do rozmów bezpośrednio z menu, dzięki czemu nie musisz szukać linków do spotkań.

Posiada wbudowaną funkcję planowania, dzięki czemu inni mogą rezerwować Twój czas bez konieczności przełączania się do innej aplikacji. Notion łączy również zarządzanie zadaniami, tworzenie notatek i bazy danych projektów, co zwiększa wydajność.

Najlepsze funkcje kalendarza Notion

Łącz zadania z notatkami, zasobami lub wydarzeniami w kalendarzu dzięki połączonym bazom danych

Wyślij link do harmonogramu przez Notion, aby inni mogli umówić się z Tobą na spotkanie

Twórz wydajne cykle pracy, korzystając z menu komend i skrótów

Ograniczenia kalendarza Notion

Brakuje jej funkcji pracy w trybie offline, co może stanowić wadę dla osób, które muszą mieć dostęp do swoich zadań w podróży bez dostępu do Internetu

Ceny kalendarza Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencję

Business: 18 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena kalendarza Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

8. Evernote (Najlepsza do porządkowania notatek)

Jeśli chcesz robić notatki, planować projekty i znajdować to, czego potrzebujesz, Evernote może być dla Ciebie idealnym wyborem. Dzięki Evernote możesz śledzić zarówno zadania krótkoterminowe, jak i długoterminowe projekty w jednym miejscu. Aplikacja pozwala dodawać wszystkie myśli, pomysły i zadania w jednym miejscu. Możesz również tworzyć zadania bezpośrednio z notatek i dodawać je do swojej codziennej rutyny.

Najlepsze funkcje Evernote

Przechowuj tekst, obrazy, notatki głosowe i fragmenty stron internetowych, dzięki czemu aplikacja ta staje się potężnym narzędziem do organizowania zarówno zawartości osobistej, jak i związanej z pracą, dzięki swojej zaawansowanej funkcji tworzenia notatek

Zarządzaj listami rzeczy do zrobienia i przypomnieniami bezpośrednio w notatkach, aby połączyć działania z konkretnymi projektami lub pomysłami i uzyskać lepszy kontekst

Połącz notatki z wydarzeniami w kalendarzu, aby zaplanować codzienne spotkania

Ograniczenia Evernote

Evernote może wydawać się przeładowany funkcjami i wymaga długiego okresu nauki obsługi, co sprawia, że jest mniej intuicyjny dla osób preferujących proste, uproszczone menedżery zadań

Ceny Evernote

Free

Wersja osobista: 14,99 USD miesięcznie

Ocena Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

9. Habitica (Najlepsza do budowania i śledzenia nawyków w formie gry)

Jeśli jesteś fanem gier wideo, Habitica może być świetnym narzędziem do planowania codziennych czynności. Aplikacja ta zamienia budowanie nawyków oraz śledzenie codziennych celów i list rzeczy do zrobienia w grę, dzięki czemu możesz mieć uporządkowany plan dnia. Traktując zadania i cele jak misje w grze RPG, Habitica motywuje użytkowników do budowania lepszych nawyków, wykonywania zadań i osiągania celów poprzez zabawne, interaktywne podejście.

W zadaniach zakończonych awansujesz na kolejne poziomy i możesz zmieniać swój awatar. Możesz nawet grać razem ze znajomymi i walczyć z potworami, aby odblokować nowe funkcje, takie jak zbroje i umiejętności magiczne.

Najlepsze funkcje Habitica

Zbieraj punkty, odblokowuj nagrody i awansuj swoją postać, wykonując codzienne zadania, listy rzeczy do zrobienia i nawyki dzięki gamifikacji zadań

Wyrabiaj dobre nawyki i eliminuj złe w zabawny i angażujący sposób

Dołączaj do grup i rywalizuj w wyzwaniach ze znajomymi lub innymi użytkownikami dzięki funkcjom zespołowym i społecznościowym, które sprzyjają wzajemnej odpowiedzialności i współpracy

Ograniczenia Habitica

Interfejs przypominający grę może być przytłaczający, zwłaszcza jeśli nie jesteś fanem elementów gamifikacji

Ceny Habitica

Free

Plan grupowy: 9 USD miesięcznie + 3 USD za każdego członka

Ocena Habitica

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

10. Way of Life (Najlepszy intuicyjny tracker nawyków)

Jeśli masz trudności z wyrobieniem nawyków, wypróbuj intuicyjną aplikację do śledzenia nawyków, taką jak Way of Life. Oferuje ona dynamiczny, oznaczony kolorami styl do monitorowania codziennych rutynowych czynności i organizowania zadań. Będziesz otrzymywać przypomnienia, dopóki nie wyrobisz sobie dobrych nawyków.

Największym atutem jest funkcja tworzenia notatek, która pozwala rejestrować codzienne samopoczucie i prowadzić śledzenie, co było wyzwalaczem przerwania passy.

Najlepsze funkcje Way of Life

Rejestruj nawyki za pomocą kilku kliknięć, co ułatwi śledzenie postępów bez nadmiernego obciążenia

Analizuj wykresy i diagramy przedstawiające Twoje wskaźniki powodzenia w czasie, co pomoże Ci dostrzec trendy i odpowiednio dostosować swoje codzienne rutyny

Trzymaj się planu i stwórz codzienną rutynę dzięki przypomnieniom o zadaniach

Ograniczenia stylu życia

Jest to przede wszystkim aplikacja do śledzenia nawyków, więc użytkownicy poszukujący kompleksowego menedżera zadań mogą uznać, że brakuje jej funkcji w tym zakresie

Wersja Free ogranicza liczbę nawyków, które możesz śledzić, co może stanowić limit dla osób o bardziej złożonych rutynowych czynnościach

Ceny Way of Life

Free: Śledź do 3 nawyków dzięki podstawowym funkcjom

Wersja Premium: 4,99 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Way of Life

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbierz wystarczającą liczbę recenzji

11. Streaks (Najlepsza do codziennego śledzenia nawyków)

Dzięki prostej i skutecznej funkcji śledzenia nawyków w aplikacji Streaks możesz wyrobić sobie dobre nawyki, skupiając się na utrzymaniu serii codziennych czynności. Aplikacja kładzie nacisk na konsekwencję, nagradzając użytkowników za wykonywanie zadań i nawyków dzień po dniu.

Podoba mi się, że pozwala ona ustawiać zadania na niestandardowe dni, a nie na cały tydzień. Zapewnia również statystyki dotyczące realizacji zadań, aby utrzymać motywację użytkowników.

Najlepsze funkcje Streaks

Utrzymuj codzienne nawyki, nie przerywając serii, co dodaje element wyzwania i nagrody

Ustaw zadania jako codzienne lub na konkretne dni tygodnia, co daje elastyczność w budowaniu nawyków dopasowanych do Twojego stylu życia

Twórz do 24 zadań dziennie w różnych językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim

Limity aplikacji Streaks

Aplikacja Streaks ma limit możliwości w zakresie zarządzania zadaniami poza śledzeniem nawyków, co może okazać się niewystarczające dla użytkowników potrzebujących bardziej zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność

Nie ma wersji na Androida

Ceny Streaks

4,99 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Streaks

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

12. stickK (Najlepsza do budowania zaangażowania w osiąganie celów)

Najtrudniejszą częścią wydajności jest przestrzeganie stałej rutyny i zachowanie dyscypliny. Właśnie w tym może pomóc Ci stickK. Motywuje Cię do osiągania celów poprzez zaangażowanie.

Uważam, że stickK jest wyjątkowa, ponieważ wykorzystuje ekonomię behawioralną, aby pomóc nam trzymać się naszych celów. Została zaprojektowana w oparciu o ideę umów zobowiązujących, w ramach których wyznaczasz cel, przypisujesz konsekwencje finansowe lub społeczne za jego nieosiągnięcie oraz rekrutujesz sędziego lub osobę w stanie gotowości do udzielania wsparcia, która będzie Cię rozliczać.

Najlepsze funkcje stickK

Wyznacz cel i zadeklaruj kwotę, którą stracisz, jeśli nie osiągniesz zamierzonego rezultatu, dodając element finansowy, który pomoże wzmocnić konsekwencję

Współdziałaj, oferuj wsparcie i udostępniaj najlepsze praktyki osobom o podobnych celach, które mogą

Usprawnij wyznaczanie celów dzięki połączeniu motywacji i odpowiedzialności

Limit stickK

Niektórzy użytkownicy mogą uznać aspekt finansowy za nieco zbyt intensywny, zwłaszcza jeśli nie czują się komfortowo, narażając swoje pieniądze na ryzyko

Ceny stickK

Podstawowe: 25 użytkowników na zobowiązanie

Pro: 99 USD miesięcznie za 250 użytkowników w ramach umowy commitment

All-Access: 19 USD miesięcznie za 100 użytkowników w ramach umowy

Ocena stickK

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

13. Clockify (najlepsza do śledzenia czasu)

Jeśli Twój dzień mija zbyt szybko i czujesz, że niewiele osiągnąłeś, wypróbuj Clockify. Wypróbuj ją, aby śledzić czas poświęcony na każde zadanie i zidentyfikować zadania czasochłonne, aby odpowiednio planować swój dzień.

Na przykład odpowiadanie na e-maile zajmuje mi dużo czasu, więc staram się przeznaczyć na to godzinę rano. Dzięki temu mam większą kontrolę nad swoim czasem i mogę efektywnie planować dzień, bo wiem, ile czasu muszę poświęcić na każde zadanie.

Najlepsze funkcje Clockify

Rejestruj godziny pracy poświęcone na różne zadania i projekty dzięki funkcji śledzenia czasu, aby zrozumieć, na co poświęcasz swój czas, i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Uzyskaj szczegółowe raporty i analizy dotyczące wzorców wydajności i dostosuj swoją rutynę, aby zmaksymalizować wydajność

Zintegruj Clockify z innymi popularnymi aplikacjami do zarządzania projektami i wydajnością, aby zapewnić płynne zarządzanie cyklem pracy

Ograniczenia aplikacji Clockify

Jej bezpłatna wersja oferuje podstawowe funkcje raportowania i zarządzania zespołem

Ceny Clockify

Free

Standard: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet wydajności: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

14. Trello (Najlepsza do wizualizacji zadań)

Wizualizacja codziennych zadań to jeden z najlepszych sposobów na efektywne planowanie dnia. Pomaga ustalić jasne priorytety i zmniejsza poziom stresu. Trello to świetne narzędzie do tego celu. Oferuje tablicę Kanban, która pomaga zapisywać codzienne zadania i dzielić je na różne listy, takie jak „Gotowe”, „W trakcie” i „Zakończone”.

Jej szablon wydajności osobistej pomaga zarządzać wszystkimi zadaniami i łatwo przeglądać nadchodzące zadania lub wydarzenia. Podobał mi się również widok kalendarza w Trello, który pozwala śledzić osobiste zobowiązania i zarządzać zadaniami służbowymi.

Najlepsze funkcje Trello

Korzystaj z etykiet, terminów i list kontrolnych na kartach, aby organizować codzienne zadania zgodnie z priorytetami

Ustaw automatyzacje, aby przenieść zadanie z jednej listy na drugą

Dodaj ponad 150 rozszerzeń, w tym Notion i Zapier, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Ograniczenia Trello

Ma ograniczone możliwości dostosowania

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

15. Habitify (Najlepsza do budowania nawyków)

Jeśli masz trudności z wyrobieniem i utrzymaniem pozytywnych nawyków oraz wyeliminowaniem tych negatywnych, sprawdź aplikację Habitify. Dzięki przejrzystemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi zachęca ona do codziennego, konsekwentnego korzystania, ułatwiając śledzenie postępów i utrzymanie motywacji.

Habitify pomaga stworzyć oddzielną rutynę na poranek, popołudnie i wieczór, dzięki czemu możesz powoli budować nawyki. Dodatkowo pokazuje serie nawyków, co motywuje użytkowników. Sprawia również, że śledzenie nawyków staje się interesujące dzięki gamifikacji i dodaniu pulpitów liderów.

Najlepsze funkcje Habitify

Dzięki regularnym przypomnieniom i powiadomieniom w ciągu dnia nigdy nie zapomnisz o rejestrowaniu swoich nawyków

Uzyskaj cenne informacje i statystyki dotyczące swoich postępów w czasie, które pomogą Ci zidentyfikować wzorce i dostosować swoje rutyny w razie potrzeby

Zapisuj swoje codzienne przemyślenia dzięki wbudowanej funkcji śledzenia notatek

Ograniczenia aplikacji Habitify

Wersja Free pozwala na śledzenie ograniczonej liczby nawyków

Ceny Habitify

Free

Płatna: 4,99 USD miesięcznie

Ocena Habitify

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Efektywnie zarządzaj swoją codzienną rutyną dzięki ClickUp

Dzięki ClickUp zarządzanie codziennymi obowiązkami staje się o wiele łatwiejsze. To niesamowite narzędzie do planowania dnia i zarządzania projektami, które pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu.

ClickUp pomaga również ustalać priorytety tego, co najważniejsze, dzięki czemu planowanie dnia staje się dziecinnie proste.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się zadaniami służbowymi, czy osobistymi celami, ClickUp zapewnia narzędzia, które pozwolą Ci nad wszystkim zapanować i sprawią, że każdy dzień będzie miał znaczenie.

