Niezbędny przewodnik po stosowaniu makrozarządzania w mojej pracy

Wszyscy mieliśmy tego jednego (lub więcej, jeśli masz szczęście) nauczyciela, profesora lub menedżera, który wydobył z nas to, co najlepsze. Chociaż szczegóły różnią się w przypadku każdego z nich, wspólną cechą takich postaci w naszym życiu jest to, że wspierali nas, zamiast wywierać na nas presję.

Każdy chce pracować ze wspierającym menedżerem, który pomaga mu osiągnąć swój potencjał w pracy. Jednak większość z nas ma trudności z byciem takimi menedżerami.

Znalezienie odpowiedniego stylu zarządzania to trudna gra prób i błędów. Udowodniono jednak, że jedno podejście jest skuteczne - makrozarządzanie.

Jeśli to słowo wydaje ci się nowe, pamiętaj, że jest to ważne podejście dla każdego zespołu.

Dlaczego? Oszałamiająca liczba 66% pracowników odeszło z pracy z powodu swojego menedżera. Jak więc zarządzać teamem ma ogromny wpływ na zaangażowanie, motywację i kulturę pracy.

Makrozarządzanie to skuteczny styl zarządzania ludźmi, który zwiększa zaufanie, relacje i wydajność.

Chcesz dowiedzieć się więcej? W tym artykule omówimy podstawy, korzyści, kluczowe kroki i wskazówki związane z makrozarządzaniem. Omówimy również wykorzystanie ClickUp, eksperta w dziedzinie zarządzania projektami, aby uczynić makrozarządzanie bezwysiłkowym.

Czym jest makrozarządzanie?

Makrozarządzanie to styl przywództwa, w którym priorytetem jest zaufanie i większa autonomia. Zamiast czuwać nad każdym szczegółem, makrozarządzanie koncentruje się na wzmocnieniu pozycji pracowników i wsparciu zespołów poprzez rozwój organizacyjny.

Potrzebujesz przykładu z prawdziwego świata? Przeanalizujmy pewien scenariusz.

Scenariusz: Twój zespół marketingowy musi zaplanować kampanię wprowadzającą na rynek nowy produkt.

**Jako lider, ustal cele firmy dotyczące tego produktu, budżet marketingowy i terminy. Następnie, wraz z zespołem, przeprowadzasz burzę mózgów i decydujesz o strategiach, kanałach i komunikatach. Następnie oddelegowujesz zadania, pozwalając pracownikom na niezależną pracę na rzecz powodzenia firmy i zespołu.

Wynik: Zespół wykorzystuje swoją wiedzę i kreatywność oraz podejmuje własne decyzje, co prowadzi do bardziej innowacyjnych i atrakcyjnych kampanii.

Podejście makroprzywództwa wymaga wspierającego sposobu myślenia, który działa jako przewodnik dla zespołu.

Korzyści z makrozarządzania dla rozwoju Teams

Przyjęcie makrozarządzania oferuje liczne korzyści. Oto kilka z nich, które tworzą dobrze prosperujące środowisko zespołowe i napędzają rozwój:

Zwiększona autonomia i własność: Makromenedżerowie upoważniają pracowników do przejęcia odpowiedzialności za swoją pracę, co prowadzi do większej satysfakcji z pracy i silniejszego poczucia odpowiedzialności wśród członków zespołu

Makromenedżerowie upoważniają pracowników do przejęcia odpowiedzialności za swoją pracę, co prowadzi do większej satysfakcji z pracy i silniejszego poczucia odpowiedzialności wśród członków zespołu Zwiększona kreatywność i innowacyjność: Podejście makro eliminuje element ciągłego nadzoru, czego wynikiem jest kreatywna swoboda w odkrywaniu nowych innowacyjnych pomysłów i podejść

Podejście makro eliminuje element ciągłego nadzoru, czego wynikiem jest kreatywna swoboda w odkrywaniu nowych innowacyjnych pomysłów i podejść Lepsza współpraca i komunikacja: Makrozarządzanie tworzy zrozumienie celów i autonomię do wspólnej pracy. Przejrzystość w przywództwie pomaga również teamom w otwartej komunikacji i płynnej współpracy

Makrozarządzanie tworzy zrozumienie celów i autonomię do wspólnej pracy. Przejrzystość w przywództwie pomaga również teamom w otwartej komunikacji i płynnej współpracy Zwiększony rozwój pracowników: Osoby kierowane przez makromenedżerów rozwijają cenne umiejętności i rozwijają się zawodowo. Stają się zdolne do przejmowania własności i samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami

Osoby kierowane przez makromenedżerów rozwijają cenne umiejętności i rozwijają się zawodowo. Stają się zdolne do przejmowania własności i samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami Zmniejszony stres i wypalenie zawodowe: Zaufanie i autonomia tworzą bardziej zrelaksowane i pozytywne środowisko pracy. W ten sposób podejście makrozarządzania minimalizuje presję i niepokój często związane z hierarchią i odgórnymi decyzjami zarządczymi, w których pracownicy pracują pod czujnym okiem teamu wykonawczego

Kroki do zastosowania makrozarządzania w zespole

Wiemy, że makromenedżerowie stosują podejście "hands-off" z minimalnym bezpośrednim zaangażowaniem. Więc do zrobienia, aby stać się idealnym makromenedżerem? Oto czteroetapowy przewodnik dotyczący stosowania makrozarządzania:

Krok 1: Ustawienie jasnych, długoterminowych celów

Zdefiniuj mierzalne wyniki, aby dostosować swój zespół do strategicznych celów długoterminowych. Ta szersza perspektywa pomaga uniknąć mikrozarządzania codziennymi zadaniami.

Przykład? Powiedzmy, że chcesz zwiększyć zadowolenie klientów o 15% w ciągu następnego kwartału. Zamiast codziennie sprawdzać postępy, śledź je za pomocą mierzalnych kamieni milowych.

Wizualizacja cele przywództwa jest najlepszym sposobem na ich skuteczne osiągnięcie. ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie do ustawienia celów i zarządzania zespołem.

Mapuj i połącz długoterminowe cele z celami swojego zespołu za pomocą ClickUp Goals ClickUp Goals to narzędzie do zarządzania celami, które doskonale nadaje się do wyznaczania jasnego kierunku. Możesz ustawić cele, połączyć każdy cel ze wsparciem i istniejącymi projektami oraz śledzić postępy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Narzędzie to jest idealne, jeśli chcesz zwiększyć wydajność bez ciągłego śledzenia postępów.

Pamiętaj, że każdy z twoich celów powinien być SMART - konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Aby pomóc ci wypełnić wszystkie te pola, ClickUp oferuje wiele gotowych do użycia szablonów do ustawiania celów.

Szablon celów SMART ClickUp

Szablon SMART celów ClickUp to szablon, dzięki któremu wszystkie cele i zadania będą jasne i precyzyjne. Jego przejrzysty i łatwy do aktualizacji interfejs sprawia, że doskonale nadaje się do celów operacyjnych i firmowych.

Niestandardowe widoki frameworka, takie jak SMART Goal Worksheet view, wyraźnie wskazują kierunek celów. Oferuje również przejrzyste pola niestandardowe, takie jak wymagany wysiłek, które ułatwiają podejmowanie oddelegowanych decyzji.

Krok 2: Wspieranie otwartej komunikacji i współpracy

Drugim krokiem makrozarządzania są kanały komunikacji. Nie chodzi tu o stałe połączenie, ale o przejrzysty dialog. Jeśli oczekujesz, że pracownicy będą osiągać wyznaczone cele, muszą oni mieć dostęp do właściwych informacji.

Tutaj, regularne odprawy i wyczyszczone plany komunikacji pomoc. Minimalizuje to również szanse na dyktowanie codziennych postępów.

Dobrze zintegrowane rozwiązanie, które sprzyja otwartej komunikacji, jest tutaj kluczowe i to właśnie oferuje ClickUp, aby usprawnić komunikację i utrzymać zespół w synchronizacji w dowolnym miejscu na platformie.

Uzyskaj zakończony przegląd swojej pracy w ClickUp Chat ClickUp Chat to idealny wybór do łączenia stałej i otwartej komunikacji. Oprócz wiadomości błyskawicznych, Chat umożliwia udostępnianie połączonych stron i plików, a także grupowe dyskusje w czasie rzeczywistym.

Dla menedżerów poszukujących zorganizowanego podejścia, narzędzie to pozwala na natychmiastowe połączenie konkretnych zadań lub projektów. Dzięki temu nie trzeba już przesyłać sobie e-maili, a jedynie istotne spostrzeżenia i informacje. Możesz nawet poprosić zintegrowaną sztuczną inteligencję na czacie, aby odpowiedziała na konkretne pytania lub podsumowała wątki na czacie.

W wyniku tego ClickUp Chat staje się narzędziem, które napędza makrozarządzanie dzięki łatwej komunikacji i organizacji z najwyższej półki.

ClickUp posiada również inne narzędzia, które stanowią wsparcie dla efektywnej współpracy. Teams mogą na przykład przeprowadzać burze mózgów i wspólnie wymyślać strategie dzięki Tablice ClickUp .

Menedżerowie mogą również ustanowić jasny proces komunikacji w celu dostarczania dyrektywnych informacji zwrotnych z Szablon planu komunikacji ClickUp . Ta struktura ustanawia protokoły i procesy za pomocą kilku kliknięć, aby uniknąć niepotrzebnych działań następczych lub niejasności podczas interakcji w zespole.

Krok 3: Zapewnienie wsparcia i zasobów

Trzecim krokiem do skutecznego makrozarządzania jest wsparcie zespołu. W końcu menedżer nie jest kontrolerem, ale kręgosłupem zespołu.

Ta część polega na wyposażeniu zespołu w zasoby i kluczowe umiejętności potrzebne do autonomii. Skoncentruj się na dostarczaniu zasobów, które usprawniają rozwiązywanie problemów. Pamiętaj również, aby oferować wskazówki tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

Gdy liderzy zespołów i menedżerowie schodzą z drogi, zespół potrzebuje zorganizowanego repozytorium wszystkich istotnych materiałów szkoleniowych, wytycznych i raportów.

Brzmi żmudnie? Nie z kompleksową dokumentacją ClickUp i narzędziami do wyszukiwania danych.

Uprość zarządzanie zasobami dzięki wszystkim dokumentom bogato sformatowanym, wyczyszczonym i w jednej przestrzeni z ClickUp Docs ClickUp Docs to najlepsze rozwiązanie dla zorganizowanych i skutecznych zasobów. Jego czysty format markdown zapewnia, że cała zawartość jest łatwo zrozumiała. Dokumenty przechowują również wszystkie pliki w scentralizowanej przestrzeni, dzięki czemu dostęp do nich jest szybki i łatwy.

Stwórz dedykowaną bazę wiedzy, która będzie działać jako hub zasobów Twojego zespołu. Możesz także ustawić niestandardowe uprawnienia, aby członkowie zespołu mogli dodawać swoje odkrycia do repozytorium, co jest niezawodnym sposobem na utrzymanie aktualności zawartości.

Potrzebujesz przeszkolić zespół w zakresie procesów lub szczegółów technicznych? Użyj ClickUp Clip do tworzenia nagrań ekranu i samouczków oraz prostego osadzania ich w odpowiednich dokumentach.

W ten sposób ClickUp Docs wspiera makrozarządzanie, pozwalając na przyjęcie podejścia wspierającego, ale bez angażowania rąk.

Krok 4: Skuteczne oddelegowanie

Ostatnim krokiem makrozarządzania jest oddelegowanie. Chociaż omówiliśmy to już wcześniej, oddelegowane zadania to nie tylko ich przydzielanie. Skuteczne oddelegowane zadania polega na znalezieniu odpowiednich członków zespołu i skłonieniu ich do wykorzystania swojego potencjału i osiągnięcia kamieni milowych.

Podczas oddelegowywania zadań należy wziąć pod uwagę mocne strony poszczególnych osób, aby zwiększyć etykę pracy zespołu i jego własność wyników. Zaufaj im, że wykonają swoje zadania, koncentrując się na ogólnym postępie. Buduje to zaufanie i zachęca do innowacji.

Świetnym rozwiązaniem jest posiadanie kompleksowego narzędzie do zarządzania zadaniami takie jak ClickUp.

Z Zadania ClickUp menedżerowie mogą tworzyć i przydzielać zadania za pomocą jednego kliknięcia. Pomaga również zoptymalizować obciążenie zespołu dzięki wyspecjalizowanym widokom.

płynnie zarządzaj, optymalizuj i wspieraj obciążenie zespołu dzięki ClickUp Workload View Widok obciążenia pracą ClickUp to niezbędna funkcja optymalizacji dla wszystkich makromanagerów. Ten niestandardowy widok wizualizuje liczbę zadań, godziny pracy i wskaźniki zakończonych zadań, a także natychmiastowo podświetla, jeśli jakieś pracownik jest przeciążony .

Widok oferuje również konfigurowalne filtry i ustawienia obciążenia. W przypadku braku równowagi wystarczy szybka rozmowa kontrolna, aby ocenić kondycję zespołu i stworzyć plan działania.

Ponadto zarządzanie obciążeniem pracą pomaga zmaksymalizować potencjał większości pracowników bez ryzyka wypalenia zawodowego.

Makromenedżerowie również korzystają z Pulpity ClickUp , które pomagają im zobaczyć szerszy obraz i śledzić realizację długoterminowej strategii.

Aby pomóc w opracowaniu strategii przed rozpoczęciem projektu, ClickUp oferuje szablony list zadań do natychmiastowej mapy wszystkich działań.

Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp

Szablon Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp to framework zaprojektowany w celu ustanowienia procesów przed rozpoczęciem projektu. Struktura szablonu zadań jest bardzo przyjazna dla użytkownika i natychmiast integruje się z istniejącymi listami. Oferuje również wstępnie wypełnione podzadania, aby lepiej kierować zespołem.

Szablon ten posiada funkcje niestandardowych pasków postępu i wbudowaną dokumentację dotyczącą jego użytkowania. Ten szablon ClickUp jasno definiuje cele zespołu, ustawia punkty kontrolne i mówi im, kiedy mają się z tobą skontaktować.

Wskazówki dotyczące stosowania makrozarządzania

Znasz już podstawowe elementy wdrażania makrozarządzania. Oto trzy wskazówki, które pomogą zwiększyć jego skuteczność.

Porada #1: Zacznij od zaufania

Jednym z najtrudniejszych aspektów makrozarządzania jest zaufanie. Dlaczego? Ponieważ uwalniasz kontrolę nad zadaniami, w których masz swój udział. Biorąc pod uwagę nagrody, pierwszą wskazówką do zapamiętania jest tworzenie rozwiązań ułatwiających zaufanie

Jednym z podejść jest ustanowienie relacji lub zależności między zadaniami projektu. Jeśli chcesz wykonywać zadanie regularnie, najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie powtarzającego się zadania. Dzięki temu twój zespół zrozumie przepływ projektu i nie będzie potrzebował twojej interwencji.

Istnieje również opcja łączenia połączonych zadań. Jest to świetne rozwiązanie do mapowania działań, które przyczyniają się do osiągnięcia tego samego celu.

Ustal zależność zadania od szczegółów zadania w ClickUp

Zamknięcie zależnego zadania poza kolejnością spowoduje wyświetlenie alertu z ostrzeżeniem o powiązaniu. Alerty takie jak ten eliminują konieczność ręcznej interwencji. Pomagają również zespołowi wiedzieć, w jaki sposób ich wysiłki są ze sobą powiązane.

Wskazówka #2: Skup się na wynikach

Styl makrozarządzania rozwija się dzięki podejściu zorientowanemu na wyniki. Po ustaleniu celów i wzmocnieniu pozycji zespołu, skup się na tym, co osiągnąć, a nie jak.

Najbardziej praktycznym sposobem na zrozumienie postępów jest analiza. Mapa wyników projektu, takich jak czas dostawy lub zadowolenie niestandardowych klientów, w odniesieniu do celów.

ClickUp przekształca wizualizację zadań i postępów dzięki dedykowanym narzędziom analitycznym i wstępnie zaprojektowanym szablonom wydajności.

wizualizuj dane i uzyskuj najnowsze informacje analityczne na temat postępów swojego zespołu dzięki pulpitom ClickUp Pulpity ClickUp łączy analitykę z wizualizacjami. Oferuje konfigurowalne wskaźniki projektu i uderzające wykresy dla najbardziej opartych na danych spostrzeżeń. Pomaga również natychmiast wykrywać przeszkody i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

ClickUp Dashboards to rozwiązanie, które pozwala spojrzeć na projekt z szerszej perspektywy i pozostawić jego realizację członkom zespołu.

Wyczyszczone wyniki pomagają również w laserowo skoncentrowanych przeglądach wydajności. Aby uprościć proces oceny, ClickUp oferuje szereg szablonów. Te łatwe w użyciu ramy prowadzą do poprawy, zamiast spalać zasoby, aby zrozumieć podejście do przeglądu.

wzmocnij swój zespół, aby dotrzymywał terminów i pracował lepiej dzięki szablonowi przeglądu wydajności ClickUp_

Na przykład Szablon oceny wydajności ClickUp dostarcza ustrukturyzowane ramy do oceny wydajności pracowników. Rozwiązanie to oszczędza czas i zapewnia spójność wszystkich ocen pracowniczych, począwszy od samooceny, opinie kierowników i ustawienie celów w planach zarządzania wydajnością.

Wskazówka #3: Regularne przekazywanie informacji zwrotnych

Konsekwentna informacja zwrotna jest kluczowa w ustawieniu makrozarządzania. Utrzymuje wszystkich w zgodzie z celami, wzmacnia pozytywne zachowania i pozwala na korektę kursu. Musisz zapewnić stałe wsparcie, a nie tylko coroczny przegląd wyników.

Najlepszym podejściem do udostępniania informacji zwrotnych jest standaryzacja kluczowego aspektu, który chcesz poruszyć. Formularze do wypełnienia z jasnymi i przydatnymi spostrzeżeniami upraszczają proces przekazywania informacji zwrotnej. ClickUp jest wyposażony w kreator formularzy, który idealnie się do tego nadaje.

spraw, aby zarządzanie opiniami było angażujące, spersonalizowane i konstruktywne dzięki formularzom ClickUp Formularze ClickUp to tajna broń makromanagerów do usprawniania informacji zwrotnych. To wszechstronne narzędzie sprawia, że tworzenie i aktualizowanie formularzy jest dziecinnie proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć. Zapewnia standardowe pytania, ale spersonalizowane informacje zwrotne dla każdego członka zespołu.

Dzięki różnym angażującym formatom odpowiedzi na wyciągnięcie ręki, zbieranie wnikliwych informacji zwrotnych nigdy nie było łatwiejsze. Jeśli cenisz sobie wydajność i otwartą komunikację, ClickUp Formularze jest idealnym partnerem.

Użyj tego narzędzia również do otrzymywania informacji zwrotnych! Jeśli członkowie zespołu uważają, że potrzebne są zmiany, ClickUp Forms jest idealny do ich zakomunikowania.

Formularze nie są jedyną przestrzenią, w której ClickUp ułatwia wprowadzanie ulepszeń. Każde narzędzie, w tym ClickUp Chat i Docs, wspiera komentowanie, umożliwiając członkom zespołu udostępnianie opinii bez wysiłku.

Zaplanuj dedykowane spotkanie zamiast komentarzy, jeśli opinie są krytyczne lub wrażliwe. Zapewni to pracowników, że rozumiesz wszystkie emocje i kontekst oraz wyjaśni kroki poprawy. Upewnij się, że twój styl zarządzania obejmuje pozytywne notatki i uznanie jako część każdej informacji zwrotnej.

Wyzwania makrozarządzania

Powodzenie wdrożenia tej metody styl zarządzania wymaga starannego i proaktywnego planu. Chociaż makrozarządzanie oferuje znaczące korzyści, nie jest pozbawione wyzwań.

Oto, o czym należy pamiętać, rozpoczynając jego stosowanie:

Brak jasności i kierunku: Zrozumienie zakresu makrozarządzania jest wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się każdy makromanager. Przesadzanie z nim doprowadzi do niejasnych celów, oczekiwań i parametrów, pozostawiając zespół potencjalnie bezkierunkowy

Zrozumienie zakresu makrozarządzania jest wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się każdy makromanager. Przesadzanie z nim doprowadzi do niejasnych celów, oczekiwań i parametrów, pozostawiając zespół potencjalnie bezkierunkowy Załamanie komunikacji: Przy mniejszym bezpośrednim nadzorze, komunikacja staje się fragmentaryczna. Bez skutecznego zarządzania istnieje ryzyko nieporozumień i niedotrzymania terminów

Przy mniejszym bezpośrednim nadzorze, komunikacja staje się fragmentaryczna. Bez skutecznego zarządzania istnieje ryzyko nieporozumień i niedotrzymania terminów Nierówna wydajność zespołu: Każdy pracownik działa inaczej i ma inną wydajność. Ponieważ podejście to opiera się na większej autonomii i odpowiedzialności, czyste makrozarządzanie czasami prowadzi do nierównych wyników

Każdy pracownik działa inaczej i ma inną wydajność. Ponieważ podejście to opiera się na większej autonomii i odpowiedzialności, czyste makrozarządzanie czasami prowadzi do nierównych wyników Trudności w śledzeniu postępów: Bez stałego nadzoru, właściwe monitorowanie postępów indywidualnych i zespołowych staje się wyzwaniem

Makromanagement vs. Micromanagement: Znalezienie właściwej równowagi Unikanie mikrozarządzania stało się aktywną strategią dla menedżerów i nie bez powodu. Mimo dobrych intencji, unoszenie się nad pracownikami i analizowanie każdego szczegółu tłumi kreatywność. Takie przejawy mikrozarządzania może nawet wywołać niechęć.

Ale jak szczypta soli w przepisie, szczypta obu zapewnia transformacyjne wyniki. Wszystko sprowadza się więc do znalezienia właściwej równowagi.

Z drugiej strony, mikrozarządzanie sprawdza się w sytuacjach takich jak szkolenia pracowników.

Oczywiście każdy Teams i każda sytuacja jest inna. Do każdego menedżera należy dostosowanie tych skal i znalezienie najlepszego miejsca.

Pomiar powodzenia w środowisku makrozarządzania

Mierzenie powodzenia ma wyjątkowe znaczenie w makrozarządzanym środowisku środowisku autonomii i zaufania. Nie chodzi o odhaczanie zadań, ale o ocenę ogólnego wpływu.

Bez jasnych wskaźników i metod, makrozarządzane środowisko szybko popada w dwuznaczność. W rzeczywistości menedżerom i pracownikom będzie brakować konkretnego zrozumienia postępów i ulepszeń.

Omówiliśmy kluczowe wskazówki, które przyczyniają się do powodzenia makrozarządzania. Oto kilka szybkich podejść do ich pomiaru:

Śledzenie proaktywnych inicjatyw

Podczas makrozarządzania pracownikami musisz zrozumieć, w jaki sposób przyjmują oni niezależne myślenie i własność. Biorąc pod uwagę, jak jakościowy jest ten wskaźnik, oto co powinieneś mierzyć:

Liczba sugerowanych usprawnień procesów

Instancje pójścia o krok dalej, aby przynieść korzyści zespołowi/firmie

Powodzenie w pokonywaniu nieoczekiwanych wyzwań przy minimalnych wskazówkach

Zakomunikowanie, że sugestie i innowacje stanowią odrębny cel. Innym świetnym pomysłem dla makromenedżera jest wykorzystanie narzędzi tablicy Kanban do śledzenia zadań i obowiązków.

Ocena współpracy i udostępniania wiedzy

Macromanagement rozwija się w środowisku opartym na współpracy. Dlatego też członkowie Teams muszą wnosić swój wkład i udostępniać informacje. Podczas regularnych odpraw należy przeznaczyć czas na naukę i dzielenie się doświadczeniami.

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas pomiaru współpracy:

Czy członkowie zespołu zgłaszają się do wspólnej pracy nad konkretnym projektem?

Czy aktywnie uczestniczą w dyskusjach zespołowych i burzach mózgów?

Czy proponują sobie nawzajem przeglądy "wyciągniętych wniosków"?

Oceń rozwój umiejętności i wzrost

Dzięki przywództwu w skali makro oczekuje się, że pracownicy sami będą się rozwijać. Regularnie wysyłaj listę ekscytujących kursów i zadań, na które pracownicy mogą się zgłaszać. Oto sposoby, w jakie może się to odbywać:

Pracownicy regularnie zakończone kursy lub certyfikaty

Prośby o nowe obowiązki lub wyzwania, aby rozwinąć swoje umiejętności

Kształtowanie przywództwa i kultury pracy dzięki ClickUp

Istotną częścią skutecznego zarządzania jest okazywanie zaufania i autonomii. Macromanagement polega właśnie na tym, a nawet więcej, zmieniając sposób, w jaki Twój zespół rozwija się i podchodzi do pracy.

Widzieliśmy, jak styl przywództwa oparty na makrozarządzaniu zmienia zasady gry w budowaniu wysokowydajnych teamów. ClickUp może Ci pomóc we wdrożeniu tej koncepcji w życie.

Od płynnej komunikacji po wnikliwą analitykę, ClickUp utrzymuje Cię w pętli bez ograniczania stylu Twojego lub Twojego zespołu. Pomaga nawet stworzyć dedykowaną przestrzeń do doskonalenia i udostępniania wiedzy.

Gotowy do uwolnienia pełnego potencjału swojego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poprowadź ich do wydajności!