Top Free Habit Tracker Excel - szablony pozwalające zmaksymalizować wydajność

Nawyk jest kablem; każdego dnia tkamy z niego wątek i w końcu nie możemy go zerwać

Horace Mann, amerykański reformator edukacji

Wbrew powszechnemu przekonaniu, potrzeba 66 dni na wyrobienie nawyku. To nieco ponad dwa miesiące niezachwianego commitu.

Budowanie dobrych nawyków z taką konsekwencją może łatwo stać się przytłaczające, zwłaszcza gdy żongluje się wieloma celami i zobowiązaniami. Na szczęście szablon do śledzenia nawyków oferuje proste i ustrukturyzowane ramy do śledzenia postępów, utrzymywania motywacji i rozliczania się.

Niezależnie od tego, czy masz osobisty cel, taki jak uczynienie ćwiczeń fizycznych codziennym nawykiem, lub zawodowy, taki jak zdobywanie nowych umiejętności, szablony te zapewniają wizualny i elastyczny sposób na utrzymanie się na szczycie.

Nie potrzebujesz nawet fantazyjnego aplikacja do śledzenia nawyków aby zacząć! Jeśli korzystasz z Microsoft Excel lub Arkuszy Google, potrzebujesz tylko odpowiedniego szablonu.

Aby ci pomóc, oto kilka najlepszych darmowych szablonów arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia nawyków w Excelu, które zwiększą twoje powodzenie. Zebraliśmy również najlepsze alternatywne szablony od ClickUp . Zaczynamy!

Co to są szablony Habit Tracker?

Szablony do śledzenia nawyków to wstępnie zaprojektowane narzędzia, które umożliwiają osobom rozwijanie nowych nawyków. Większość szablonów do śledzenia nawyków jest sformatowana jako arkusze kalkulacyjne, co pozwala na ustawienie celów, rejestrowanie nawyków i wizualne śledzenie postępów.

Aby to ułatwić, szablony umożliwiają rejestrowanie codziennych czynności i zachowań w czasie. Odwiedzanie swoich działań i wyników pozwala kultywować dyscyplinę i utrzymywać odpowiedzialność.

Możesz zdecydować się na szablony z prostymi polami wyboru do oznaczenia zakończenia pojedynczego nawyku, do zrobienia skomplikowanego kodowania kolorami dla różnych nawyków, a nawet do zapisywania dziennika swoich codziennych działań lub nawyków.

Gdy zaczniesz prowadzić taki rejestr, łatwiej będzie ci obserwować wzorce, identyfikować wyzwania i świętować małe zwycięstwa - a wszystko to pomoże ci rozwinąć głęboko zakorzenione, pozytywne nawyki.

Co składa się na dobry szablon do śledzenia nawyków?

Aby rozwinąć dobre nawyki, potrzebujesz dobrego szablonu do śledzenia nawyków. Oto kilka cech, które powinny pełnić funkcję dobrego szablonu arkusza kalkulacyjnego do śledzenia nawyków:

Intuicyjność : Wybieraj szablony, które są łatwe w użyciu i zrozumieniu, bez przytłaczającej złożoności

: Wybieraj szablony, które są łatwe w użyciu i zrozumieniu, bez przytłaczającej złożoności **Niestandardowe: Wybierz szablony, które można modyfikować, aby dostosować je do celów użytkownika, preferencji, różnych kategorii nawyków, okresu itp.

Demarkacje: Wybieraj szablony, które mają jasno zdefiniowane sekcje dla różnych nawyków, ich nazwy, częstotliwość śledzenia (codzienne działania, tygodniowe działania, miesięczne nawyki) i rejestrowanie postępów

Wybieraj szablony, które mają jasno zdefiniowane sekcje dla różnych nawyków, ich nazwy, częstotliwość śledzenia (codzienne działania, tygodniowe działania, miesięczne nawyki) i rejestrowanie postępów Pomoce wizualne: Wybieraj szablony z elementami takimi jak kodowanie kolorami, pasek postępu, wykres słupkowy itp. w celu szybkiego wyświetlania informacji

Wybieraj szablony z elementami takimi jak kodowanie kolorami, pasek postępu, wykres słupkowy itp. w celu szybkiego wyświetlania informacji Dostępność: Priorytetem są szablony, które są dostępne w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Na przykład, powinieneś mieć do nich dostęp poprzezcyfrowy planer aplikację mobilną lub portal oparty na przeglądarce

Priorytetem są szablony, które są dostępne w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Na przykład, powinieneś mieć do nich dostęp poprzezcyfrowy planer aplikację mobilną lub portal oparty na przeglądarce Spójność: Postaw na szablony o spójnym układzie, który zachęca do śledzenia nawyków przy znikomym obciążeniu poznawczym lub trudnościach

Postaw na szablony o spójnym układzie, który zachęca do śledzenia nawyków przy znikomym obciążeniu poznawczym lub trudnościach Nawigacja: Postaw na dobrze zdefiniowane i łatwe w nawigacji sekcje. Szablony z takimi projektami prowadzą użytkowników do podejmowania działań bez zamieszania i bałaganu

4 darmowe szablony arkuszy kalkulacyjnych Habit Tracker dla programu Excel

Zapoznajmy się z czterema darmowymi szablonami do śledzenia nawyków w Excelu i Arkuszach Google:

1. Szablon Habit Tracker by You Exec

via You Exec The Szablon Habit Tracker by You Exec ułatwia śledzenie codziennych i tygodniowych nawyków. Wyczyszczony układ pozwala kategoryzować różne nawyki w dedykowanych kolumnach i odznaczać każdy dzień po ich zakończeniu.

Posiada wbudowaną funkcję tygodniowego podsumowania, która automatycznie oblicza i oferuje podgląd procentu zakończonych nawyków, aby śledzić konsekwencję w budowaniu nowego nawyku. Szablon posiada również sekcję oceny nawyków, która pozwala zastanowić się, jak każdy nawyk wpływa na ogólne samopoczucie, rozwój lub wydajność.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Umożliwia kolorowanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych nawyków

Motywacja dzięki spersonalizowanym nagrodom za każdy zakończony nawyk

Tworzenie i śledzenie ponad 400 rodzajów codziennych, tygodniowych i miesięcznych nawyków przez cały rok

Idealny przypadek użycia: Odpowiedni dla studentów i pracujących profesjonalistów, którzy potrzebują ustrukturyzowanego dziennego lub miesięcznego trackera nawyków do monitorowania postępów w realizacji celów osobistych lub związanych z pracą w formacie wizualnym.

### 2. Szablon kalendarza Habit Tracker by You Exec

via You Exec The Szablon kalendarza Habit Tracker by You Exec osadza miesięczny tracker nawyków w układzie kalendarza, umożliwiając wizualizację postępów w określonych datach lub okresach. Sprawdzanie codziennych nawyków daje przegląd wyników i commitów na cały miesiąc.

Szablon pełni również funkcję oznaczonych kolorami sekcji, które pomagają wizualnie zidentyfikować dni, w których udało się powodzenie nawyku, w porównaniu z tymi, w których się to nie udało. To świetny sposób, aby obserwować swoje codzienne działania w skali miesiąca.

Dlaczego to pokochasz:

Wizualizacja arkusza kalkulacyjnego do śledzenia nawyków jako kalendarza, umożliwiająca planowanie i przeglądanie nawyków w czasie

Automatyzacja obliczeń i kolorowanie wizualizacji w celu bardziej intuicyjnego monitorowania spójności

Niestandardowe oś czasu śledzenia nawyków, takie jak codzienne, tygodniowe lub miesięczne nawyki, dla elastycznego budowania nawyków

Idealny przypadek użycia: Jest to świetne rozwiązanie dla osób zarządzających projektami, planistów i każdego, kto preferuje miesięczny tracker nawyków, który integruje się z osią czasu i widokiem kalendarza.

3. Szablon Habit Tracker Excel od Ultimate Printables

via Ultimate Printables The Szablon Excel do śledzenia nawyków od Ultimate Printables pozwala na śledzenie wielu nowych nawyków w różnych kategoriach. Umożliwia niestandardowe śledzenie nawyków na poziomie szczegółowym, aż do nazwy nawyku, okresu śledzenia i statusu zakończenia.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić priorytetyzację pracy lub upewnić się, że pijesz wodę w regularnych odstępach czasu, ten szablon pomoże.

Oto dlaczego go pokochasz:

Uproszczenie śledzenia nawyków dzięki czystemu, minimalistycznemu projektowi, który można łatwo aktualizować każdego dnia

Pobierz i wydrukuj szablon, aby bez wysiłku śledzić nawyki w trybie offline w cyfrowym i fizycznym systemie śledzenia nawyków

Funkcja dynamicznych wykresów i pasków postępu, które aktualizują się w czasie rzeczywistym podczas rejestrowania postępów, oferując wizualną informację zwrotną na temat tego, jak dobrze sobie radzisz

Idealny przypadek użycia: Idealny dla użytkowników, którzy chcą mieć minimalistyczny, nadający się do druku habit tracker. Dostęp online i offline pozwala użytkownikom zapamiętać kluczowe nawyki bez zbędnej złożoności.

4. Habit Tracker Excel szablon autorstwa Silk i Sonder

via Silk and Sonder Następnie mamy Szablon Habit Tracker Excel autorstwa Silk and Sonder który przedstawia holistyczny widok rozwijania dobrych nawyków. Zachęca do skupienia się na nawykach, które zwiększają wydajność, promują dobre samopoczucie, pielęgnują relacje i koncentrują się na zdrowiu.

Szablon śledzi nawyki, dzieląc je na codzienne, tygodniowe i miesięczne zadania, umożliwiając stworzenie planu dla krótko- i długoterminowych celów.

Istnieje również sekcja do ćwiczenia refleksji i prowadzenia dziennika, która ocenia, w jaki sposób każdy nawyk przyczynia się do ogólnego rozwoju i pomaga osiągnąć równowagę. Ta wszechstronna perspektywa pomoże ci również poczuć się spełnionym na froncie osobistym i zawodowym.

Dlaczego to pokochasz:

Widok postępów w realizacji nawyków w estetycznie zaprojektowanym arkuszu kalkulacyjnym z wykresami i grafami

Edytuj szablon, aby odzwierciedlić swoje nawyki, takie jak wydajność osobista, miesięczne zarządzanie pieniędzmi, ćwiczenia i cele fitness itp.

Wraz z szablonem dostępny jest również okrągły tracker nawyków do wydrukowania

Idealny przypadek użycia: Idealny dla wzrokowców, którzy preferują wizualnie estetyczny szablon Excel do śledzenia nawyków, Free. Każdy, od twórców po entuzjastów samodoskonalenia, może go używać do śledzenia wszystkich swoich nawyków.

Pobierz ten szablon

Limity korzystania z Excela do śledzenia nawyków

Chociaż każdy z omówionych powyżej darmowych arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia nawyków zapewnia wartość, jest on ograniczony limitami platformy.

Oto kilka wyzwań, które można napotkać podczas korzystania z programu Excel do monitorowania nawyków:

Wymaga regularnego, ręcznego wprowadzania danych , co staje się coraz bardziej żmudne i czasochłonne wraz ze wzrostem liczby nawyków

, co staje się coraz bardziej żmudne i czasochłonne wraz ze wzrostem liczby nawyków Brak wbudowanych przypomnień, powiadomień w czasie rzeczywistym lub funkcji automatycznego śledzenia nawyków, przez co łatwiej zapomnieć o aktualizacji arkusza kalkulacyjnego

lub funkcji automatycznego śledzenia nawyków, przez co łatwiej zapomnieć o aktualizacji arkusza kalkulacyjnego Ograniczona integracja z innymi narzędziami lub aplikacjami zwiększającymi wydajność, z których regularnie korzystasz, utrudnia importowanie arkusza kalkulacyjnego do śledzenia nawyków i pracę nad nim w różnych środowiskach

z innymi narzędziami lub aplikacjami zwiększającymi wydajność, z których regularnie korzystasz, utrudnia importowanie arkusza kalkulacyjnego do śledzenia nawyków i pracę nad nim w różnych środowiskach Chociaż wykresy i grafy są dostępne w Excelu, to limit wizualizacji jest mniej motywujący w porównaniu do elementów dynamicznych

jest mniej motywujący w porównaniu do elementów dynamicznych Brakuje interaktywnych i angażujących elementów , takich jak nagrody, grywalizacja,notatkiktóre w przeciwnym razie zwiększałyby atrakcyjność korzystania z narzędzia do śledzenia nawyków

, takich jak nagrody, grywalizacja,notatkiktóre w przeciwnym razie zwiększałyby atrakcyjność korzystania z narzędzia do śledzenia nawyków Chociaż można uzyskać dostęp do Excela (a nawet Arkuszy Google) na urządzeniach mobilnych, doświadczenie nie jest tak płynne, jak dedykowane aplikacje do śledzenia nawyków zoptymalizowane dla użytkowników smartfonów

Brak funkcji społecznościowych, które pozwalają na udostępnianie postępów i osiągnięć innym

Przyjazne przypomnienie: Wszystkie nawyki, które chcemy zbudować, składają się na codzienne działania. Dlatego to codzienne systemy, które integrujesz ze swoim życiem, robią prawdziwą różnicę.

Alternatywne szablony do śledzenia nawyków

Każde działanie, które podejmujesz, jest głosem na osobę, którą chcesz się stać.

James Wyczyszczone, autor Atomic Habits

Biorąc pod uwagę limity omówione powyżej, sugerujemy poszukiwanie Alternatywy programu Excel aby ułatwić rozwój nowych nawyków.

Na szczęście pomoc jest tuż za rogiem. ClickUp to potężne narzędzie do zwiększania wydajności, które dostosowuje się do wymagań użytkownika na kilka sposobów - od zarządzania projektami do śledzenie celów . Przekształca się w solidny tracker nawyków i ma ponad 1000 szablonów na początek!

Oto kilka z naszych popularnych i darmowych szablonów do śledzenia nawyków:

1. Szablon do śledzenia nawyków ClickUp

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Twoje poszukiwania wysoce wszechstronnego i konfigurowalnego trackera nawyków kończą się tutaj. The Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp usprawnia śledzenie nawyków, czyniąc je prostym, elastycznym i wygodnym.

Niestandardowo dostosuj różne sekcje, aby wprowadzić wybrany nawyk, określić częstotliwość i monitorować różne aspekty swojego życia - od porannej rutyny dla zdrowia i kondycji.

Szablon oferuje również dynamiczne paski postępu i widoki podsumowania, które zapewniają przejrzysty przegląd wyników bez przytłaczania użytkownika danymi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Sortowanie nawyków według kategorii lub priorytetów, co pozwala skupić się na krytycznych obszarach wymagających poprawy

Śledzenie postępów za pomocą pasków postępu i interaktywnych wykresów, które wizualnie odzwierciedlają twoją konsekwencję

Personalizuj pola nawyków, aby dostosować je do codziennych celów i indywidualnych preferencji

Tworzenie przypomnień, aby trzymać się nawyków i zachować odpowiedzialność

Idealny przypadek użycia: Odpowiedni dla osób poszukujących wszechstronnego i kompleksowego narzędzia do śledzenia nawyków ze zintegrowanym zarządzaniem zadaniami. Ten darmowy tracker nawyków sprawdzi się najlepiej w przypadku przedsiębiorców, freelancerów i każdego, kto chce zrównoważyć osobiste i zawodowe obowiązki i cele.

2. Szablon ClickUp do zrobienia

Bądź zorganizowany i wydajny w pracy dzięki szablonowi ClickUp Work To Do

The Szablon ClickUp Praca do zrobienia pomaga zarządzać codziennymi nawykami w środowisku zawodowym. Dzięki oddzielnym kolumnom na nazwy zadań, terminy, priorytety i statusy zakończenia, ten szablon do śledzenia nawyków sprawia, że zarządzanie zadaniami staje się nawykiem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizuj ipriorytetyzacja pracy w zależności od terminów i pilności w celu strategicznego kultywowania nawyków związanych z pracą

Śledzenie postępów poprzez wizualne wskazówki wskazujące na zakończenie zadania, zachęcające do konsekwentnego budowania nawyków w miejscu pracy

Niestandardowe dostosowanie szablonu do określonych ról i branż w celu zastosowania w różnych ustawieniach zawodowych

Współpracuj z członkami Teams i zachowaj przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do obowiązków i terminów związanych z zadaniami

Idealny przypadek użycia: Ten dynamiczny tracker nawyków jest idealny dla profesjonalistów pracujących w szybkim tempie. Pomaga osobom zarządzać zadaniami związanymi z pracą, dzięki czemu jest odpowiedni dla kierowników projektów, liderów zespołów i wszystkich osób zajmujących się wieloma zadaniami.

3. szablon ClickUp Codzienne rzeczy do zrobienia

Szablon codziennych spraw do zrobienia ClickUp

Jeśli szukasz narzędzia do śledzenia codziennych nawyków, Szablon codziennych rzeczy do zrobienia ClickUp powinien być Twoim wyborem. Szablon ten oferuje konfigurowalną listę kontrolną codziennych czynności, od samoopieka do zadań związanych z pracą.

Dodatkowo, otrzymujesz dedykowaną przestrzeń do przypisywania priorytetów i terminów dla każdego elementu działania. Jest to doskonałe narzędzie dla osób, które mogą przekształcić swoją listę do zrobienia w skuteczny tracker nawyków, utrzymując wszystko zorganizowane w jednym miejscu.

Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Dzielenie większych zadań na łatwiejsze do wykonania czynności, co ułatwia budowanie nawyków

Monitorowanie codziennych postępów dzięki czytelnym polom wyboru i paskom postępu zakończonych zadań do wizualnego śledzenia

Tworzenie codziennych zadań i przypisywanie priorytetów, zapewniając, że najważniejsze nawyki zostaną zakończone w pierwszej kolejności

Zintegruj śledzenie nawyków z codziennym zarządzaniem zadaniami, aby osiągnąć cele w spójnym środowisku

Idealny przypadek użycia: Jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób noszących wiele kapeluszy, takich jak studenci, zapracowani profesjonaliści, a nawet domownicy, którzy lubią efektywnie organizować i ustalać priorytety zadań.

4. szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

The Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp łączy zarządzanie zadaniami w oparciu o kalendarz ze śledzeniem nawyków, aby zapewnić przegląd nawyków i celów w zależności od daty.

Układ kalendarza pozwala na śledzenie codziennych, tygodniowych, miesięcznych i sporadycznych nawyków. Dzięki wbudowanemu śledzeniu terminów i automatycznym podsumowaniom postępów, szablon ten sprawia, że śledzenie nawyków jest zarówno wizualne, jak i uporządkowane.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaplanuj nawyki z wyprzedzeniem, w szczególności przypisując je do terminów lub ważnych dat

Monitoruj i mapuj nawyki w danym okresie w widoku kalendarza, aby śledzić postępy w perspektywie długo- i krótkoterminowej

Rozwój nawyków i lepsze zarządzanie czasem poprzez dostosowanie nawyków do konkretnych terminów

Synchronizacja z innymi aplikacjami kalendarza w celu scentralizowania commitów i jak najlepszego wykorzystania czasu

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest odpowiedni dla planistów, menedżerów wydarzeń i kadry kierowniczej, którzy wolą organizować zadania i nawyki w widoku kalendarza, aby dotrzymać napiętych terminów.

5. szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

The Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp poprawia wskaźnik powodzenia w ustawieniu, śledzeniu i osiąganiu celów rozwoju osobistego, oprócz rzeczy do zrobienia w pracy . Oferuje dedykowane sekcje do nakreślenia krótko- i długoterminowych celów, zapewniając jednocześnie narzędzia do śledzenia nawyków związanych z rozwojem osobistym, samodoskonaleniem, rozwojem umiejętności i nie tylko.

Szablon zawiera wskaźniki postępu, narzędzia do śledzenia kamieni milowych i podpowiedzi dotyczące ustawienia celów, które pomogą ci pozostać na dobrej drodze do rozwoju osobistego.

Dlaczego to pokochasz:

Ustawienie wyraźnych kamieni milowych dla rozwoju osobistego, nadanie struktury i dyscypliny samodoskonaleniu

Ocenianie rozwoju za pomocą wbudowanego paska postępu, sekcji przeglądu itp. w celu zastanowienia się nad celami

Śledzenie nawyków rozwojowych za pomocą dynamicznych pasków postępu i wskaźników, które motywują i dają poczucie spełnienia

Planowanie ciągłego rozwoju w różnych aspektach życia w celu spotkania krótko- i długoterminowych celów

Idealny przypadek użycia: Użyj szablonu planu rozwoju osobistego, aby zaznaczyć swoją podróż rozwoju. Life coachowie, mentorzy i inne osoby zaangażowane w samodoskonalenie czerpią korzyści z włączenia tego szablonu do swojego codziennego życia.

6. ClickUp Codzienny Osobisty Harmonogram dla Dzieci Szablon

daily-personal-schedule-for-kids

Rodzice muszą być niezwykle uważni, aby ich dzieci nie rozwijały się złe nawyki w poprzednich latach. The Szablon osobistego harmonogramu dnia dla dzieci od ClickUp pomaga w tym, przygotowując ustrukturyzowane harmonogramy dla dzieci.

Dedykowane sekcje na codzienne czynności, obowiązki domowe, czas na naukę i inne dobre nawyki powoli integrują je z rutyną dziecka. Wyczyszczony, wizualny harmonogram sprawia, że budowanie pozytywnych nawyków jest dziecinnie proste (gra słów zamierzona)!

Dlaczego to pokochasz:

Ustrukturyzowana codzienna rutyna dla dzieci, aby kultywować dobre nawyki i sprawić, że będą się trzymać

Zaangażowanie dzieci poprzez kolorowe wizualizacje i interaktywne projekty, aby budowanie rutyny było zabawą

Monitorowanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych nawyków za pomocą pomocy wizualnych, takich jak pola wyboru i różne kolory, aby dzieci były zaangażowane i zaangażowane

Dostosowanie harmonogramu do różnych grup wiekowych i dynamiki rodziny

Idealny przypadek użycia

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja jest przeznaczona dla nadrzędnych rodziców i wychowawców, którzy chcą kultywować ustrukturyzowane codzienne nawyki swoich dzieci. W rezultacie dzieci rozwijają i commitują dobre nawyki dzięki jasnemu, wizualnemu harmonogramowi.

7. Szablon wydajności osobistej ClickUp

Szablon osobistej wydajności ClickUp

The Szablon wydajności osobistej na ClickUp pomaga zoptymalizować swoje nawyki w mgnieniu oka. Użyj go do kategoryzacji zadań na podstawie pilności i ważności, ustawienia terminów, stos nawyków i śledzenie postępów do zrobienia więcej w krótszym czasie.

Co więcej, szablon ten pomaga osiągać cele związane z wydajnością, utrzymywać skupienie na poziomie lasera i ograniczać prokrastynację, aby wydajność stała się nawykiem.

Dlaczego to pokochasz:

Priorytetyzacja zadań w oparciu o ich pilność i ważność w celu dostosowania nawyków do działań o dużym wpływie

Ustalanie celów wydajności za pomocą konfigurowalnych pól i śledzenie postępów za pomocą wskaźników wizualnych

Zwiększenie wydajności i produktywności poprzez połączenie śledzenia nawyków z osobistym zarządzaniem zadaniami

Analizowanie trendów wydajności w czasie dzięki funkcjom raportowania

Idealny przypadek użycia: Ten szablon poprawia ogólną wydajność dla każdego, kto chce zwiększyć osobistą wydajność i śledzenie nawyków. Freelancerzy, pracownicy zdalni i osoby prywatne powinni z niego korzystać, aby zmaksymalizować swoją codzienną wydajność.

8. szablon celów SMART ClickUp

Szablon inteligentnych celów ClickUp

Ci, którzy mają doświadczenie z narzędziami osobistej wydajności, powinni znać ramy SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Są to Szablon SMART celów ClickUp obraca się wokół tego i definiuje nawyki zgodnie z parametrami SMART, czyniąc je bardziej praktycznymi. Ten tracker nawyków jest idealny dla tych, którzy chcą osiągnąć długoterminowe cele strategiczne.

Dlaczego to pokochasz:

Tworzenie celów SMART dla każdego nawyku

Śledzenie postępów w każdym aspekcie celów SMART

Przeglądanie i dostosowywanie celów do zmieniających się priorytetów i postępów

Dostosuj nawyki do strategicznych, długoterminowych celów, aby codzienne wysiłki przyczyniały się do większych osiągnięć

Idealny przypadek użycia: Odpowiedni dla teamów i osób, które chcą ustawić jasne, wykonalne cele. Doskonały dla trenerów życiowych, kierowników projektów i każdego, kto koncentruje się na osiąganiu celów SMART.

Nabywaj świetne nawyki z ClickUp

Niezależnie od tego, czy robisz to codziennie, co tydzień, czy przez cały miesiąc, śledzenie nawyków jest bramą do zbudowania spójności i osiągnięcia celów osobistych lub zawodowych.

Udostępnialiśmy kilka szablonów arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia nawyków w programie Excel. Brak elastyczności i automatyzacji może jednak przeszkodzić w osiągnięciu długoterminowego powodzenia. W końcu musisz to zrobić przez co najmniej 66 dni!

Z kolei ClickUp ułatwia sprawę, sprawiając, że śledzenie nawyków jest dynamiczne, wydajne i angażujące. Dodatkowo, masz do wyboru szyk szablonów. Gdy już wybierzesz odpowiedni i zbudujesz nawyk cegiełka po cegiełce, będziesz jeszcze bardziej zmotywowany do kontynuowania tego tempa!

Gotowy, by stać się nową wersją siebie? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozpocznij tę podróż!