Jak scalić wiele komórek w programie Excel

Czy wiesz, że więcej niż 83% osób ocenia swoje umiejętności w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Excel jako średnio zaawansowane lub zaawansowane?

Nie każdy jednak może tak twierdzić! Ci, którzy uważają, że ich umiejętności w Excelu są na poziomie początkującym, mogą się zastanawiać: "Do zrobienia scalenia komórek w Excelu?"

Scalanie komórek to prosty, ale skuteczny sposób na uporządkowanie i uproszczenie swoich Raportowanie w Excelu . Łącząc sąsiadujące komórki w jedną, można grupować powiązane informacje lub tworzyć przejrzyste nagłówki.

Łączenie komórek może również uprościć obliczenia. Na przykład, podczas obliczania sumy z kilku wartości w kolumnie, połączenie tych komórek może sprawić, że formuły będą łatwiejsze do napisania i zrozumienia.

Przyjrzyjmy się, jak scalać komórki w programie Excel.

Scalanie komórek to podstawowa technika w programie Microsoft Excel, która może znacznie poprawić czytelność, organizację i ogólną efektywność arkuszy kalkulacyjnych.

Oto kilka metod scalania komórek w programie Excel:

przez Microsoft Excel Aby scalić dwie komórki, kliknij jedną komórkę, a następnie przeciągnij kursor myszy do drugiej komórki. Aby połączyć wiele komórek, kliknij pierwszą komórkę, którą chcesz scalić, a następnie przeciągnij kursor myszy do pozostałych komórek. Alternatywnie, możesz użyć klucza "Shift" i klawiszy strzałek, aby zaznaczyć zakres komórek.

Przejdź do zakładki "Strona główna" na wstążce programu Excel i poszukaj przycisku "Scal i wyśrodkuj" w grupie "Wyrównanie". W rozwijanej liście pojawią się różne opcje.

Kliknij przycisk "Scal i wyśrodkuj". Spowoduje to połączenie zaznaczonych komórek w jedną i wyśrodkowanie ich zawartości.

Inne opcje to:

Jeśli chcesz usunąć scalanie komórek, opcja "Usuń scalanie komórek" znajduje się w tej samej rozwijanej liście. Po jej wybraniu komórki odzyskają swój początkowy status w arkuszu kalkulacyjnym.

Scalanie komórek i wszystkie inne opcje są przeznaczone dla następujących przypadków użycia:

Zanim zaczniesz, musisz zrozumieć, co oznacza "scalanie wartości". W tym kontekście, konkatenacja (połączenie) wartości z dwóch komórek (M4 i N4) w jedną komórkę na powyższym obrazku tworzy połączony ciąg.

Na przykład, jeśli komórki M4 i N4 zawierają wartość "10000", połączoną wartością będzie "1000010000"

Najpierw wybierz komórkę, w której ma pojawić się scalona wartość. Załóżmy, że jest to komórka O4. W komórce O4 wprowadź następującą formułę: =CONCATENATE(M4,N4). Formuła ta nakazuje Excelowi połączenie wartości z komórek M4 i N4 w jeden ciąg.

Jeśli komórki M4 i N4 zawierają wartość "10000", to wynikiem formuły =KONCATENATE(M4,N4) będzie wartość "1000010000" wyświetlona w komórce O4.

Tej metody można użyć w następujących przypadkach:

Podczas gdy scalanie komórek w Excelu działa dość dobrze, należy pamiętać o pewnych potencjalnych wadach i problemach:

ClickUp oferuje solidne opcje integracji z Arkuszami Google i Microsoft 365, Widok tabeli w ClickUp zapewnia samodzielne rozwiązanie do zarządzania danymi w ramach platformy ClickUp Project Management, tworząc scentralizowany hub do zarządzania danymi i zadaniami.

Tworzenie przydatnych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą widoku tabeli ClickUp

Widok tabeli umożliwia błyskawiczne tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i solidne wizualne bazy danych w ramach istniejących projektów ClickUp.

Oto wszystko do zrobienia z tym konfigurowalnym i elastycznym widokiem:

Ze względu na funkcje zorientowane na użytkownika, takie jak te, ludzie wybierają ClickUp, gdy potrzebują większej pomocy w zarządzaniu danymi. Sprawdź, co Derek Clements , Marketing Manager w BankGloucester, ma do powiedzenia:

_ClickUp to fantastyczne narzędzie do organizowania zadań i priorytetów, współpracy w zespole i zarządzania danymi. Elastyczność przestrzeni i list sprawia, że można go dostosować do niemal każdej branży