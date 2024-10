Jak testowanie z przesunięciem w lewo może poprawić strategię kontroli jakości?

Twój zespół jest w końcowej fazie projektu, gdy nagle pojawia się krytyczny błąd. Terminy zbliżają się wielkimi krokami, poziom stresu jest wysoki, a naprawienie tego problemu powoduje chaos na całej osi czasu.

Brzmi znajomo?

To jest dokładnie ten rodzaj sytuacji, której testowanie z przesunięciem w lewo może zapobiec.

W testowaniu z przesunięciem w lewo, zamiast przeprowadzać testy na końcu rozwoju, integrujesz testowanie i rozwój jak chleb z masłem. Wynik: można wcześnie wychwycić błędy, lepiej współpracować i uniknąć katastrof w ostatniej chwili.

Ale do zrobienia: jak wdrożyć podejście shift left testing? Dokładnie to omówimy w tym artykule.

Co to jest podejście do testowania z przesunięciem w lewo?

Testowanie z przesunięciem w lewo to proaktywne podejście polegające na rozwoju oprogramowania w którym działania testowe są planowane na wcześniejszym etapie cyklu rozwoju, "przesuwając się w lewo" na osi czasu projektu.

Zamiast czekać do końca rozwoju, aby rozpocząć testowanie, rozpoczynasz testowanie w trakcie fazy projektowania i rozwoju

To efektywne podejście pomaga zidentyfikować i naprawić błędy wcześniej, zmniejszając koszty i czas potrzebny na ich późniejsze usunięcie, zapewniając jednocześnie płynniejsze wrażenia użytkownika w momencie wydania.

Na przykład, jeśli pracujesz w firmie zajmującej się handlem elektronicznym, budując nową funkcję kasy, możesz zastosować testowanie z przesunięciem w lewo, aby zaangażować testerów, gdy tylko projekt zostanie opracowany. Zautomatyzowane testy byłyby uruchamiane podczas pisania kodu, aby wychwycić problemy, takie jak nieprawidłowe obliczenia podatkowe lub błędy bramki płatności.

Różnica między testowaniem z przesunięciem w lewo a testowaniem tradycyjnym

Czym różni się testowanie z przesunięciem w lewo od tradycyjnego podejścia do testowania? Zrozummy tę różnicę lepiej:

Aspekt Testowanie z przesunięciem w lewo Tradycyjne testowanie Terminarz testowania Testowanie rozpoczyna się od wczesnej fazy rozwoju Testowanie następuje po fazie rozwoju Koncentruje się na wczesnym wykrywaniu defektów, głównie poprzez ciągłą integrację, testy jednostkowe, a nawet walidację wymagań Koncentruje się na wykrywaniu defektów pod koniec cyklu rozwoju, zazwyczaj z testami akceptacyjnymi na poziomie systemu lub użytkownika po pełnym zbudowaniu funkcji Używa narzędzi (takich jak Selenium, JUnit lub Jenkins) i praktyk, takich jak test-driven development (TDD) lub behavior-driven development (BDD), które integrują testowanie z fazami kodowania i projektowania Polega bardziej na ręcznych i kompleksowych narzędziach testowych, takich jak narzędzia UAT i ogólnosystemowe ramy testowe Zarządzanie ryzykiem Ogranicza ryzyko na wczesnym etapie, oferując większą stabilność i przewidywalność Ujawnia krytyczne ryzyko bliżej terminów, co prowadzi do pośpiesznych poprawek lub opóźnień

Różnica między testowaniem z przesunięciem w lewo a testowaniem tradycyjnym

Zasady testowania z przesunięciem w lewo

Testowanie z przesunięciem w lewo opiera się na kilku podstawowych zasadach. Obejmują one:

Rozszerzenie współpracy: Programiści, testerzy i interesariusze współpracują ze sobą od samego początku, aby zapewnić, że jakość jest brana pod uwagę na każdym etapie

Programiści, testerzy i interesariusze współpracują ze sobą od samego początku, aby zapewnić, że jakość jest brana pod uwagę na każdym etapie Wczesne zaangażowanie: Testowanie rozpoczyna się na wczesnym etapie procesu rozwoju, dzięki czemu można szybciej zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy

Testowanie rozpoczyna się na wczesnym etapie procesu rozwoju, dzięki czemu można szybciej zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy Zrównoważona automatyzacja testów: Testy automatyczne są uruchamiane często, co pozwala szybciej uzyskać informacje zwrotne i wychwycić problemy, gdy tylko się pojawią

Więcej informacji: Rodzaje testów w inżynierii oprogramowania Korzyści z testowania z przesunięciem w lewo

Oprócz oszczędności kosztów i zapobiegania niepokojowi w ostatniej chwili, istnieje kilka korzyści płynących z testowania przyrostowego z przesunięciem w lewo. Oto kilka z nich:

Kompleksowe ograniczanie ryzyka

Angażując się na wczesnym etapie procesu testowania, Teams mogą określić ryzyko związane z nowymi funkcjami lub zmianami w kodzie, zanim wpłyną one na cały system. Takie proaktywne podejście zapewnia dokładne testowanie krytycznych ścieżek w aplikacji, obniżając ryzyko awarii w środowisku produkcyjnym.

Zmniejszone koszty operacyjne i poprawki wprowadzane w ostatniej chwili

Wykrywanie problemów na wczesnej scenie pomaga zapobiegać kosztownym naprawom i niepowodzeniom projektu, które często pojawiają się w przypadku napotkania błędów na późniejszym etapie procesu. Obniża to ogólne koszty rozwoju i przyspiesza czas wprowadzenia produktu na rynek.

Wykres badawczy opracowany przez eksperta w dziedzinie metryk rozwoju oprogramowania, Capersa Jonesa, również stanowi wsparcie dla tej tezy, pokazując, że im dłużej pozwalasz błędom odpoczywać, tym są one dla ciebie bardziej kosztowne.

Via: Accessengineeringlibrary

Usprawniona współpraca między teamami programistów i testerów

Testowanie z przesunięciem w lewo zachęca do włączenia testerów od początkowych faz projektu, takich jak zbieranie wymagań, codzienne stand-upy i sesje planowania sprintów, aby zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni co do celów projektu i standardów jakości.

Pozwala to testerom lepiej zrozumieć zakres i cele projektu, umożliwiając im projektowanie testów zgodnych z oczekiwaniami użytkowników i celami projektu.

Współpraca między testerami a programistami umożliwia również programistom ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych, pozwalając im na wprowadzanie zmian w oparciu o natychmiastowe informacje zwrotne. To zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących defektów na późniejszym etapie procesu.

💡 Dowiedz się więcej: Formularze ClickUp usprawniają gromadzenie danych dla zespołów programistycznych eliminując chaos związany z żonglowaniem wieloma narzędziami i zapewniając wydajny cykl pracy.

Automatyzacja procesów testowania

Integracja automatyzacji w ramach testowania shift left umożliwia teamom objęcie szerszego zakresu scenariuszy i przypadków brzegowych, których ręczne testowanie może być niepraktyczne.

Korzystając z narzędzi do automatyzacji, Teams mogą uruchamiać obszerne zestawy testów, które obejmują testy jednostkowe, testy integracyjne i testy regresji bez znaczącego obciążenia pracą testerów.

W przeciwieństwie do testów manualnych, które mogą być podatne na błędy ludzkie lub zmienność, testy zautomatyzowane zapewniają spójne wyniki w różnych środowiskach i iteracjach oprogramowania.

🗒️Also Czytaj: Przewodnik po automatyzacji w ClickUp (z 10 przykładami przypadków użycia)

Szybsze wydawanie produktów

Testowanie z przesunięciem w lewo nadaje priorytet wczesnemu testowaniu w celu szybkiego identyfikowania i rozwiązywania defektów, co prowadzi do skrócenia cykli rozwoju. Ciągłe testowanie zapewnia wyższą jakość oprogramowania i zmniejsza potrzebę rozległej konserwacji po wydaniu, która może być kosztowna i czasochłonna.

Prowadzi to do szybszych i wyższej jakości wydań produktów, pozwalając Businessowi na lepiej zarządzać wydaniami i szybko reagować na potrzeby rynku i niestandardowe opinie klientów.

Firmy, które dostarczają produkty o wysokiej wydajności, mają większe szanse na utrzymanie klientów i zdobycie pozytywnych recenzji, co dodatkowo umacnia ich pozycję na rynku.

Wdrażanie testów Shift Left

Aby skutecznie wdrożyć testowanie z przesunięciem w lewo w procesie tworzenia oprogramowania, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Zaangażuj testerów od samego początku

Testowanie z przesunięciem w lewo rozpoczyna się od zaangażowania testerów podczas fazy wymagań. Podczas briefingu z programistami, poinformuj ich, czego oczekuje klient.

Wykorzystaj ich wkład, aby upewnić się, że wymagania są wyczyszczone, testowalne i zgodne z celami projektu

Pozwól testerom wygenerować przypadki brzegowe lub scenariusze klienta, aby upewnić się, że wszystkie potencjalne problemy zostały wychwycone jeszcze przed rozpoczęciem kodowania.

atrato przyspieszyło rozwój produktu o 30% dzięki ClickUp. Przeczytaj historię powodzenia Atrato .

Krok 2: Włącz testowanie do projektu

W fazie projektowania należy współpracować z testerami w celu stworzenia strategii testowania, która będzie zgodna z architekturą systemu i cyklem pracy użytkowników. Obejmuje to projektowanie testów dla kluczowych obszarów, takich jak bezpieczeństwo, wydajność i użyteczność.

Na przykład, jeśli budujesz system diagnostyki oprogramowania samochodowego, uwzględnij testy bezpieczeństwa i ochrony w projekcie, aby sprostać standardom branżowym i zapobiec lukom w zabezpieczeniach już na samym początku.

Krok 3: Używaj sprawdzonych metodologii

Zwinne frameworki i Zwinne narzędzia do testowania działają wyjątkowo dobrze z modelem testowania shift-left, aby osiągnąć optymalne wyniki we wczesnym usuwaniu błędów.

Możesz wybierać spośród Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD) i Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Wszystkie one usprawniają testowanie z przesunięciem w lewo, zachęcając do wczesnego testowania i współpracy. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat, czytaj dalej.

ClickUp świetnie współpracuje z metodologią Agile i zarządzaniem klientem. Mogę efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami i zadaniami do wykonania, tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy / ulepszenia, rozwój itp. Jego pulpit jest bardzo atrakcyjny i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited na ClickUp

Krok 4: Automatyzacja testów

Ustawienie zautomatyzowanych potoków testowych na wczesnym etapie projektu. Korzystaj z narzędzi do ciągłej integracji (CI), takich jak Jenkins i Selenium, które automatycznie uruchamiają testy za każdym razem, gdy dodawany jest nowy kod. Pozwala to na szybsze wychwycenie problemów bez konieczności ręcznej interwencji i naprawienie ich przed eskalacją.

Krok 5: Integracja testów z potokami CI/DI

Upewnij się, że Twoje testy są częścią potoku CI/CD, aby każda zmiana kodu była automatycznie testowana, walidowana i przygotowywana do wdrożenia. Skraca to czas poświęcany na ręczne testowanie i przyspiesza wydania

Krok 6: Często współpracuj i komunikuj się

Zachęcaj do regularnej komunikacji poprzez stand-upy i spotkania przeglądowe, aby utrzymać wszystkich w zgodzie co do celów jakościowych. Nie może być tak, że ludzie rozwijają i testują z myślą o różnych wynikach, nawet w przypadku małych części projektu.

Najlepsze praktyki testowania z przesunięciem w lewo

Omówiliśmy podstawowe kroki, które należy podjąć, aby wdrożyć testowanie z przesunięciem w lewo. Oto kilka profesjonalnych wskazówek, które sprawią, że proces ten będzie jeszcze płynniejszy:

Priorytetyzuj: Skoncentruj się na automatyzacji testów o dużym wpływie , które obejmują krytyczne funkcje i pozostaw złożone testy do ręcznego przeglądu. Zapobiegnie to nadmiernej automatyzacji na dłuższą metę

Skoncentruj się na automatyzacji , które obejmują krytyczne funkcje i pozostaw złożone testy do ręcznego przeglądu. Zapobiegnie to nadmiernej automatyzacji na dłuższą metę Zachęcaj do własności: Wspieraj współpracę między programistami i testerami, aby byli właścicielami jakości produktu. Można to zrobić poprzez wymianę części wynagrodzenia deweloperów i testerów na akcje produktu w celu zachęcenia do wydajności

Wspieraj współpracę między programistami i testerami, aby byli właścicielami jakości produktu. Można to zrobić poprzez wymianę części wynagrodzenia deweloperów i testerów na akcje produktu w celu zachęcenia do wydajności Utrzymuj identyczne środowiska testowe: Utrzymuj środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne tak identyczne, jak to tylko możliwe. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia błędów związanych ze środowiskiem, które mogą być trudne do zidentyfikowania i naprawienia na późniejszym etapie procesu

Utrzymuj środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne tak identyczne, jak to tylko możliwe. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia błędów związanych ze środowiskiem, które mogą być trudne do zidentyfikowania i naprawienia na późniejszym etapie procesu Testowanie równoległe: Przeprowadzaj testy równolegle, zwłaszcza te zautomatyzowane, aby przyspieszyć proces testowania

Przeprowadzaj testy równolegle, zwłaszcza te zautomatyzowane, aby przyspieszyć proces testowania Aktualizuj skrypty testowe: W miarę rozwoju projektu, regularnie aktualizuj skrypty testowe, aby odzwierciedlały nowe funkcje, funkcje lub zmiany w wymaganiach

Metodologie testowania z przesunięciem w lewo

Testowanie z przesunięciem w lewo obejmuje kilka metodologii, które pomagają zintegrować testowanie na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania. Poniżej przyjrzymy się bliżej trzem wyróżniającym się metodom.

Behavior-Driven Development (BDD)

BDD koncentruje się na definiowaniu zachowania aplikacji zgodnie z tym, czego oczekuje użytkownik podczas interakcji z nią. W BDD testy pisze się w naturalnym formacie językowym, który każdy może zrozumieć.

Jest to podejście oparte na współpracy, które zachęca do stałej komunikacji między programistami, testerami i interesariuszami biznesowymi od samego początku cyklu rozwoju produktu .

📌Przykład: Jeśli pracujesz nad aplikacją do rezerwacji podróży, napisz scenariusz BDD, aby zdefiniować zachowanie funkcji wyszukiwania lotów w prostym języku. Pomoże to upewnić się, że wszyscy interesariusze zgadzają się co do możliwości funkcji przed rozpoczęciem kodowania.

Test-Driven Development (TDD)

TDD to metodologia tworzenia oprogramowania, w której testy są pisane przed faktycznym kodem. Proces ten przebiega zgodnie z cyklem:

Napisz nieudany test

Napisz minimalny kod niezbędny do zaliczenia testu

Refaktoryzacja kodu

Takie podejście pomaga skupić się na wymaganiach przed wdrożeniem i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia defektów.

📌Przykład: W projekcie związanym z usługami finansowymi, jeśli opracowujesz nową funkcję przetwarzania transakcji, najpierw napiszesz test, aby sprawdzić, czy transakcja jest przetwarzana poprawnie. Dopiero po przeprowadzeniu testu można napisać kod implementujący tę funkcję.

Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

ATDD obejmuje pisanie testów akceptacyjnych przed rozpoczęciem rozwoju. Metodologia ta zapewnia, że wszyscy interesariusze mają jasne zrozumienie kryteriów akceptacji dla danej funkcji.

Właściciele produktu, analitycy biznesowi i testerzy zazwyczaj definiują testy akceptacyjne, które służą jako punkt odniesienia dla tego, co oznacza ZROBIONE dla każdej historii użytkownika.

przykład: Jeśli rozwijasz system zarządzania relacjami z klientami (CRM), możesz poprosić interesariuszy o zdefiniowanie kryteriów akceptacji dla nowej funkcji raportowania. Pisząc testy akceptacyjne z wyprzedzeniem, wyjaśniasz, jakie dane muszą być zawarte w raportowaniu, zapewniając, że dostarczasz dokładnie to, co jest wymagane.

🗒Dowiedz się więcej: 3 powody, dla których Gatekeeper zmienił Jira na ClickUp do zarządzania cyklem życia oprogramowania.

Narzędzia i zasoby do testowania z przesunięciem w lewo

Przyjrzyjmy się kilku narzędziom testowym, które są dobrym wyborem do testowania z przesunięciem w lewo:

Jenkins: Serwer automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla rozwoju oprogramowania

Serwer automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla rozwoju oprogramowania Selenium: Szeroko stosowany framework do automatyzacji testowania przeglądarek internetowych na wielu platformach i w różnych językach programowania

Szeroko stosowany framework do automatyzacji testowania przeglądarek internetowych na wielu platformach i w różnych językach programowania Postman: Platforma do współpracy przy tworzeniu API, pozwalająca użytkownikom na efektywne projektowanie, testowanie i udostępnianie API

Platforma do współpracy przy tworzeniu API, pozwalająca użytkownikom na efektywne projektowanie, testowanie i udostępnianie API TestSigma: Ujednolicona platforma oparta na AI do automatyzacji testów webowych, mobilnych i API przy minimalnym wymaganiu kodowania

Ujednolicona platforma oparta na AI do automatyzacji testów webowych, mobilnych i API przy minimalnym wymaganiu kodowania TestLeft: Narzędzie zaprojektowane do integracji automatyzacji testów z istniejącymi IDE, umożliwiające testowanie z przesunięciem w lewo poprzez osadzanie testów automatycznych na wczesnym etapie rozwoju

Istnieje wiele narzędzi, które pomogą ci wdrożyć testowanie z przesunięciem w lewo. Jeśli jednak szukasz pojedynczego narzędzia do konsekwentnego testowania z przesunięciem w lewo poprzez lepszą komunikację i współpracę, zalecamy zapoznanie się z ClickUp . ClickUp dla zespołów tworzących oprogramowanie umożliwia łatwe planowanie, tworzenie i wysyłanie oprogramowania w jednym miejscu. Możesz tworzyć i udostępniać dokumentację, aby wszyscy byli zgodni co do celów, a kontrola wersji zapewnia płynne śledzenie zmian i wielu wersji oprogramowania.

Automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przeglądy kodu, a integracja z narzędziami takimi jak GitHub i GitLab ułatwia śledzenie kodu.

Współpraca w czasie rzeczywistym jest możliwa dzięki komentarzom, powiadomieniom i widokom zespołu. Sprawdźmy, jak to zrobić.

Zarządzanie zadaniami Zadania ClickUp umożliwia Teams tworzenie szczegółowych zadań i podzadań specjalnie do testowania na wcześniejszych etapach cyklu życia oprogramowania.

Wykorzystaj zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami ClickUp, aby usprawnić codzienne zadania i usprawnić proces testowania

Możesz przydzielać zadania związane z testowaniem oprogramowania członkom zespołu począwszy od fazy wymagań, zapewniając wczesną integrację testów. Co więcej, możesz ustawić terminy, priorytety i zależności, aby wszystko było uporządkowane.

Fazę testowania można również podzielić na podzadania, którymi można zarządzać, takie jak pisanie przypadków testowych, ustawienie środowisk testowych i uruchamianie testów.

Automatyzacja

Z Automatyzacja ClickUp , można usprawnić powtarzalne zadania testowania, aby zmniejszyć wysiłek ręczny przy tworzeniu oprogramowania.

Na przykład, ClickUp może działać jako świetne narzędzie do automatyzacji śledzenia błędów i testowania QA.

Dzięki niestandardowym polom, statusom zadań i ponad 35 aplikacjom ClickApp można dostosować platformę do konkretnych procesów QA. Następnie możesz automatyzować zadania, przypisywać Teams, a nawet aktualizować statusy na podstawie wyzwalaczy.

ClickUp można również zintegrować z nowoczesnymi narzędziami do testowania QA takich jak Jenkins i Selenium w celu automatyzacji potoku CI/CD. Dzięki temu testowanie przebiega automatycznie przy każdej zmianie kodu.

Niestandardowe pulpity Pulpity ClickUp umożliwiają śledzenie postępów testowania w czasie rzeczywistym, wizualizację liczby błędów, wykonanie przypadków testowych i nie tylko. Możesz utworzyć pulpit, który wyświetla kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby upewnić się, że cele testowania są spełnione.

Użyj ClickUp Dashboards, aby wizualizować to, co chcesz i łatwo zarządzać zadaniami

Z Widoki ClickUp w ClickUp możesz również wyświetlać swoją pracę w wybrany przez siebie sposób - lista, tabela, wykres Gantta, kalendarz lub tablica. Widok Tablica w ClickUp, na przykład, może być używany jako intuicyjna tablica do śledzenia błędów, aby pomóc w organizowaniu prac nad błędami, zarządzać projektami Agile , dzielić zadania i z łatwością przypisywać je odpowiednim członkom.

Widok wszystkich rekordów błędów w jednym miejscu dzięki ClickUp Tablica View

Współpraca Wykrywanie współpracy ClickUp umożliwia zespołom o różnych funkcjach płynną współpracę. Dzięki odpowiedziom w wątkach i

Przypisane komentarze w ClickUp i edycja w czasie rzeczywistym w Dokumenty ClickUp zespoły testerskie, programiści i menedżerowie produktu współpracują ze sobą i wspólnie rozwiązują problemy.

Funkcje Agile w ClickUp sprawiają, że testowanie jest bardzo proste, szybkie i łatwe w zarządzaniu

Porozmawiajmy teraz trochę o Zwinne funkcje ClickUp . Ułatwiają one współpracę dzięki następującym funkcjom:

Zarządzanie sprintami: Łatwe planowanie, wykonywanie i śledzenie sprintów za pomocą przejrzystych tablic wizualnych, list i osi czasu. Priorytetyzuj zadania, ustaw cele sprintów i śledź postępy bez wysiłku

Łatwe planowanie, wykonywanie i śledzenie sprintów za pomocą przejrzystych tablic wizualnych, list i osi czasu. Priorytetyzuj zadania, ustaw cele sprintów i śledź postępy bez wysiłku Zarządzanie backlogiem: Zarządzaj backlogiem z najnowszymi zadaniami i organizuj je w oparciu o priorytet zadania

Zarządzaj backlogiem z najnowszymi zadaniami i organizuj je w oparciu o priorytet zadania Wykresy Burndown: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w postępy sprintu dzięki szczegółowym wykresom Burndown, aby zwizualizować, ile pracy pozostało do osiągnięcia celów

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w postępy sprintu dzięki szczegółowym wykresom Burndown, aby zwizualizować, ile pracy pozostało do osiągnięcia celów Pulpity Agile: Niestandardowe pulpity Agile do śledzenia kluczowych wskaźników, wizualizacji cyklu pracy i podejmowania decyzji opartych na danych, utrzymując zespół w harmonii

Przejście na korzystanie z ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowany hub dla wszystkich naszych zespołów + użytkowników, którzy mogą organizować własną pracę, jednocześnie śledząc projekty innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi dostarczanych przez ClickUp jest świetny dla działu CS, sprzedaży i naszego zespołu ds. rozwoju, aby sprawnie i skutecznie zarządzać projektami w całej firmie!

Jordan Patrick, Chief Product Officer, Harness on ClickUp

Szablony

Pobierz szablon

Szablon do zarządzania testami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu całym procesem testowania.

ClickUp oferuje również szablony wielu przypadków testowych aby uprościć i przyspieszyć proces testowania.

Szablon zarządzania testami ClickUp

Na przykład Szablon do zarządzania testami ClickUp został zaprojektowany, aby uprościć i zorganizować proces testowania od początku do końca.

Niezależnie od tego, czy kierujesz dużym zespołem QA, czy pracujesz samodzielnie, ClickUp Test Management Template jest wszechstronnym rozwiązaniem. Usprawnia zadania, śledzenie postępów i gwarantuje kompleksowe testowanie każdej części projektu.

Oto jak możesz go w pełni wykorzystać:

Twórz i zarządzaj szczegółowymi przypadkami testowymi z łatwością, zapewniając, że każdy aspekt twojego projektu zostanie uwzględniony

i zarządzaj szczegółowymi przypadkami testowymi z łatwością, zapewniając, że każdy aspekt twojego projektu zostanie uwzględniony Przydzielanie zadań członkom zespołu i ustawienie terminów, aby wszyscy byli na bieżąco

zadań członkom zespołu i ustawienie terminów, aby wszyscy byli na bieżąco Monitoruj postęp testów w czasie rzeczywistym za pomocą dostosowywanych widoków, takich jak Tablica, Lista lub Kalendarz

postęp testów w czasie rzeczywistym za pomocą dostosowywanych widoków, takich jak Tablica, Lista lub Kalendarz Śledzenie błędów i problemów przezprzy użyciu oprogramowania do śledzenia błędów i połączony bezpośrednio z konkretnymi przypadkami testowymi w celu szybszego ich rozwiązania

błędów i problemów przezprzy użyciu oprogramowania do śledzenia błędów i połączony bezpośrednio z konkretnymi przypadkami testowymi w celu szybszego ich rozwiązania Współpracuj bez wysiłku z komentarzami, załącznikami i aktualizacjami zadań, aby cały zespół był zsynchronizowany

bez wysiłku z komentarzami, załącznikami i aktualizacjami zadań, aby cały zespół był zsynchronizowany Automatyzacja powtarzalnych procesów dzięki wbudowanej automatyzacji, zmniejszając wysiłek ręczny w zarządzaniu testami

powtarzalnych procesów dzięki wbudowanej automatyzacji, zmniejszając wysiłek ręczny w zarządzaniu testami Szybkie generowanie raportów w celu udostępniania wglądu w testy interesariuszom lub kierownictwu

Ten szablon pomaga uprościć proces testowania, zachować porządek i ostatecznie dostarczyć produkt o wyższej jakości.

Pobierz szablon

Inne szablony

Ponadto dostępne są następujące szablony Szablon raportu z testów ClickUp oraz Szablony śledzenia błędów i problemów ClickUp .

Szablon raportu z testów ClickUp umożliwia łatwe dokumentowanie i podsumowywanie wyników testów, dostarczając wglądu w testy zakończone sukcesem, niepowodzeniem lub blokiem. Pomaga w informowaniu interesariuszy poprzez generowanie przejrzystych i ustrukturyzowanych raportów, które podkreślają ogólne pokrycie testami, wydajność i obszary wymagające uwagi.

Szablony ClickUp do śledzenia błędów i problemów usprawniają proces rejestrowania, śledzenia i zgłaszania błędów zarządzania błędami i problemami w projektach. Możesz przypisywać i ustalać priorytety błędów oraz monitorować ich postęp, aby skutecznie rozwiązywać problemy.

Przezwyciężanie wyzwań w testowaniu Shift Left

Testowanie z przesunięciem w lewo niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów. Wiąże się to jednak również z pewnymi wyzwaniami, którym należy skutecznie stawić czoła. Przyjrzyjmy się im:

Brak doświadczenia w testowaniu wśród programistów

Testowanie z przesunięciem w lewo wymaga od programistów wzięcia większej odpowiedzialności za testowanie, ale może im brakować niezbędnych umiejętności, sposobu myślenia lub czasu na wykonywanie testów jakości. Może to prowadzić do niekompletnych lub nieskutecznych testów na wczesnym etapie procesu.

Najlepsza strategia: Ciągłe szkolenie deweloperów w zakresie metodologii i narzędzi testowania. Dobieranie programistów w pary z doświadczonymi testerami lub tworzenie wspólnych środowisk testowych, w których mogą oni uczyć się od siebie nawzajem.

Zwiększony początkowy czas rozwoju

Zaangażowanie testowania od samego początku spowolni początkowy rozwój, ponieważ twoje teamy będą musiały skupić się na ustawieniu ram i procesów testowania. Może to wywierać presję na terminy, szczególnie w przypadku Teams przyzwyczajonych do tradycyjnych cykli pracy.

Najlepsza strategia: Przyjęcie iteracyjnych modeli rozwoju, takich jak Agile lub Agile Automatyzacja DevOps które uwzględniają wczesną integrację testów przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności procesu. Zapewni to mniejsze, łatwe w zarządzaniu fragmenty rozwoju i testowania.

Koszty narzędzi i infrastruktury

Testowanie z przesunięciem w lewo często wymaga specjalistycznych narzędzi do automatyzacji testów, testowania wydajności i ciągłej integracji, co może być kosztowne dla mniejszych teamów lub organizacji. Jeśli prowadzisz startup, możesz nie mieć funduszy niezbędnych do początkowego uruchomienia procesów automatyzacji testów.

Najlepsza strategia: Użyj narzędzi open-source, takich jak Jenkins do ciągłej integracji i Selenium do automatyzacji testów. Narzędzia te obniżają koszty, a jednocześnie są dostawcami niezbędnych możliwości testowania. Lepszą alternatywą jest ClickUp, który pomaga w automatyzacji, zarządzaniu i współpracy nad wszystkimi działaniami testowymi.

Opór kulturowy

Jeśli pracujesz z tradycyjnymi teamami, zwłaszcza tymi przyzwyczajonymi do modeli kaskadowych, mogą one mieć opory przed przyjęciem testowania typu shift left. Mogą wahać się przed przeniesieniem odpowiedzialności i ściślejszą współpracą między programistami i testerami.

Najlepsza strategia: Promocja kultury współpracy poprzez organizowanie warsztatów i cross-funkcjonalnych działań zespołowych. Zachęcanie do częstej komunikacji między programistami, testerami i interesariuszami biznesowymi w celu przełamania silosów.

Przytłaczająca ilość testów automatycznych

Podczas pracy z testowaniem shift left będziesz musiał w dużym stopniu polegać na automatyzacji. Chociaż przyspiesza to proces, może prowadzić do nadmiernej automatyzacji, w której testy stają się kruche lub niepotrzebne, spowalniając potok ciągłej integracji / ciągłego wdrażania (CI / CD), nawet jeśli jesteś przy użyciu najlepszych narzędzi do ciągłego wdrażania .

💡Topowa strategia: Priorytetyzuj testy o wysokiej wartości, kategoryzując je na podstawie ich znaczenia. Wdrażaj testy zautomatyzowane tylko tam, gdzie stanowią one wartość i polegaj na testach manualnych w złożonych obszarach wysokiego ryzyka.

Shift Left, Catch Early, and Deliver Better With ClickUp (Przesuń się w lewo, wyłapuj błędy i dostarczaj lepsze rozwiązania dzięki ClickUp)

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność i usprawnić cykl rozwoju produktu, testowanie z przesunięciem w lewo nie jest wyborem, ale koniecznością.

Testowanie z przesunięciem w lewo pomaga naprawić kosztowne błędy, zanim rozwiną się w kulę śniegową, umożliwiając szybsze dostarczanie oprogramowania wyższej jakości. Integrując testowanie na wcześniejszym etapie cyklu rozwoju, można ograniczyć liczbę błędów oraz poprawić współpracę i wydajność zespołu.

Gotowy na usprawnienie procesu testowania? Wypróbuj potężne narzędzia do zarządzania zadaniami i automatyzacji ClickUp, aby płynnie wdrożyć testowanie z przesunięciem w lewo i utrzymać swoje projekty na właściwym torze. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!