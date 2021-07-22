Wskazówki dotyczące korzystania z ClickUp dla użytkowników z ADHD

Zastrzeżenie: Ten artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających wydajność. Nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia ADHD lub innych schorzeń.

Jak zacząć pisać bloga o ADHD, a piętnaście minut później znaleźć się na stronie Wikipedii poświęconej Jackowi Blackowi, całkowicie wstrząśnięty?

Nie umknęła mi ironia tej sytuacji, ludzie:

Tak, to całkowicie trafny opis tego, jak niebezpiecznie łatwo jest mi, dorosłej osobie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, stracić piętnaście minut produktywnego czasu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Gdyby nie dźwięk powiadomienia ClickUp, który przywrócił mnie do rzeczywistości, mógłbym zagłębić się w jakiś artykuł typu „Tak wyglądają teraz dzieciaki ze Szkoły Rockowej 😱”, a potem wpaść w panikę, że znowu straciłem poczucie czasu.

Na szczęście dla mnie powiadomienia to nie jedyna funkcja ClickUp, która pomogła mi opanować objawy ADHD i osiągnąć sukces w pracy, którą kocham. Wspólnie z kilkoma współpracownikami z ClickUp, którzy również żyją z ADHD, zebraliśmy najlepsze porady i wskazówki, aby pomóc większej liczbie osób wykorzystać tę platformę do opanowania objawów ADHD i osiągnięcia sukcesu w pracy.

ADHD: Zapomnij o tym, co słyszałeś

Termin „ADD”, podobnie jak terminy „OCD” lub „bipolar”, stał się dziwnym współczesnym kolokwializmem, który zastąpił normalne cechy, takie jak „łatwo się rozpraszam”, „jestem super zorganizowany” lub „mam wahania nastroju”.

Pomimo dobrych intencji, hiperbolizacja poprzez patologię bardziej przyczynia się do szerzenia błędnych przekonań i łagodzenia rzeczywistości tych zaburzeń niż do ich normalizacji.

ADHD — nie nazywane już klinicznie „ADD” — jest jednym z najcichszych zaburzeń poznawczych, co utrudnia osobom dotkniętym tym problemem rozpoznanie go, uzyskanie diagnozy, znalezienie możliwości leczenia i ujawnienie go innym. Niektóre z najczęstszych stereotypów to:

❌ ADHD to coś, z czego można wyrosnąć

❌ ADHD występuje głównie u młodych chłopców

❌ ADHD to fantazyjne określenie na „nadpobudliwość” lub „brak motywacji do skupienia się”

❌ ADHD nie jest zaburzeniem, a raczej brakiem dyscypliny

Jako dorosła kobieta, która jest bardzo zmotywowana, bardzo skoncentrowana na tym, czego chce, i prawdopodobnie zbyt samodyscyplinowana, mogę śmiało nazwać tę listę bzdurami, przedstawiając na to dowody:

Na szczęście dla 4,4 miliona dorosłych z ADHD w Stanach Zjednoczonych dni, w których ludzie podważają zasadność ADHD u dorosłych, mogą być policzone. Ruch na rzecz neurodiversyfikacji — wysiłek mający na celu wsparcie i akceptację osób z zaburzeniami poznawczymi lub neurologicznymi w zakresie od ADHD po ASD we wszystkich aspektach życia — robi ogromne postępy w wzmacnianiu pozycji osób takich jak ja, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Jak wygląda ADHD u dorosłych

Kiedy po raz pierwszy zdiagnozowano u mnie ADHD (wtedy nazywane „zaburzeniem koncentracji uwagi”) w pierwszej klasie liceum, dodatkowa pomoc w niektórych przedmiotach szkolnych była dla mnie ulgą, ale nie było powszechnie wiadomo, że objawy ADHD mają wpływ na życie człowieka daleko poza salą lekcyjną. Moi rodzice, podobnie jak wielu innych w tamtym czasie, często mylili trudności związane z ADHD w domu z jawnym nieposłuszeństwem. Nie zdawali sobie sprawy, że moje chroniczne spóźnienia, postrzegane jako odmowa słuchania, problemy ze snem lub słaba komunikacja były często wynikiem zaburzenia, w przypadku którego potrzebowałem lepszych narzędzi zwiększających wydajność, a nie wynikiem tego, że byłem narzędziem.

W końcu odbije się to na Tobie, doświadczając silnego poczucia winy i kary za rzeczy, które najlepiej reagują na leczenie. To kolejny powód, dla którego mit ADHD oznaczającego „niezdyscyplinowaną młodzież” jest śmieszny (w pewnym sensie czarnym humorem 🙃).

Wszystko to wpłynęło na sposób, w jaki postrzegałem — a raczej źle rozumiałem — moje ADHD aż do późnych lat dwudziestych. Jestem jednak wdzięczny, że w końcu zrozumiałem rzeczywistość mojej diagnozy. Wielu dorosłych, którzy mogliby skorzystać z leczenia ADHD, nadal błędnie interpretuje możliwe do poprawy objawy jako osobiste wady, co często pogarsza sytuację.

Oto, jak objawiają się trudne aspekty mojego ADHD:

Słabe naturalne poczucie czasu, trudności z określeniem, ile czasu minęło, ile czasu zajmuje wykonanie zadania itp.

Często zapominasz o różnych rzeczach, masz słabą pamięć do pewnych rodzajów informacji

Nadmierna koncentracja na rzeczach, które mnie ekscytują, co oznacza, że mogę przeoczyć drobne szczegóły lub zadania, które mam do wykonania, będąc w stanie zwiększonej rozproszenia uwagi

Czasami mam problemy z komunikacją werbalną, ponieważ mój umysł przeskakuje do rzeczy, które wydają mi się powiązane, ale dla innych są niezrozumiałe

Ponieważ moje życie byłoby kompletną porażką, gdybym pozwolił, aby objawy ADHD przejęły nad mną kontrolę, muszę codziennie podejmować kroki, aby zminimalizować ich wpływ i wziąć odpowiedzialność za swój umysł. Podobnie jak wiele innych osób, nauczono mnie, aby wszystko zapisywać, ustawiać przypomnienia i stworzyć metodę organizacji, która będzie mi odpowiadać.

Pyszna ironia losu polega na tym, że kiedy masz ADHD, śledzenie wszystkich tych różnych narzędzi, które mają pomóc Ci śledzić różne rzeczy, może być prawdziwą walką.

Właśnie dlatego ClickUp zmienił moje życie.

Zarządzanie wydajnością za pomocą ClickUp

Kiedy zacząłem pracę w ClickUp, musiałem oczywiście opanować platformę, aby móc wykonywać swoje zadania. Podobnie jak wielu nowych użytkowników, na początku byłem nieco przytłoczony ogromną liczbą narzędzi, funkcji i integracji, które były do mojej dyspozycji, ale najlepszą rzeczą, do której mnie zachęcono, było zaufanie sobie i znalezienie mojego najlepszego cyklu pracy.

Ponieważ ClickUp został stworzony tak, aby wyglądać, działać i zachowywać się w sposób dostosowany do indywidualnego stylu pracy, spodobało mi się, że nie ma złego sposobu na bycie produktywnym – zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma tendencji do myślenia „w ramach Box”. A ponieważ wszystko, czego potrzebujesz do wydajnej pracy, znajduje się w jednym miejscu, zniknęło ironiczne wyzwanie związane z gubieniem narzędzi przeznaczonych do utrzymania Cię na właściwej drodze.

Przeprowadziłem ankietę wśród niektórych moich współpracowników z ClickUp, od kierowników marketingu po specjalistów ds. obsługi klienta, aby dowiedzieć się, które funkcje pomagają im radzić sobie z najbardziej uciążliwymi objawami ADHD. Dzięki ich spostrzeżeniom zebrałem poniższe wskazówki, które pomogą wam opanować ClickUp tak, jak tego potrzebujecie!

Funkcja Specjalny klucz:

🗂️ = Organizacja

⏰ = Zarządzanie czasem

🧠 = Pamięć

🔍 = Zwracanie uwagi na szczegóły

1️⃣ = Skupianie się na jednej rzeczy naraz

Wskazówka 1: Znajdź swój ulubiony widok

Pomaga w: 🗂️ 🧠

Od tego wszystko się zaczyna. Zanim zaczniesz pracę, poświęć chwilę na zapoznanie się z przestrzeniami, folderami i listami w każdym widoku. Niezależnie od tego, czy wolisz tabele, mapy wizualne, listy czy tablice, będziesz wiedzieć, że znalazłeś odpowiedni widok, gdy pomyślisz: „O, dzięki Bogu, to ma sens”

Wiele osób z ADHD jest dość wzrokowcami i dobrze funkcjonuje dzięki konsekwencji. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, posiadanie tak wielu opcji wyświetlania zadań i priorytetów gwarantuje, że znajdziesz widok, który pozwoli Ci zacząć pracę.

Wskazówka 2: Przypnij schowek zadań

Pomaga w: ⏰ 🧠 1️⃣

Jeśli zadania są poza zasięgiem wzroku, łatwo można o nich zapomnieć, gdy jesteś bardzo skupiony na czymś innym. Przypięcie schowka zadań jest konieczne.

Każdego dnia dodaję zadania, które mam do wykonania dzisiaj i jutro. Pomaga mi to skupić się na jednej rzeczy naraz i uniknąć przytłoczenia listą zadań do wykonania. Zadania w schowku porządkuję według priorytetów, po prostu przeciągając je i upuszczając. Kliknięcie zadania przenosi Cię do jego strony. Kiedy zadanie jest gotowe, po prostu usuwam je ze schowka i cieszę się satysfakcją z wykonania!

Wskazówka 3: Ustaw niestandardowe powiadomienia

Pomaga w: ⏰ 🧠

Nie sądzę, żebym mógł wrócić do ciągłego sprawdzania e-maili w poszukiwaniu informacji o moim obciążeniu pracą, odkąd zacząłem korzystać z ClickUp. Ciągłe zmaganie się z pełną, nudną skrzynką odbiorczą rozpraszało mnie, było nieefektywne i czasami powodowało, że przegapiłem ważne powiadomienia.

Dzięki ClickUp wszystkie powiadomienia są w jednym miejscu i filtrowane zgodnie z Twoimi preferencjami. Są zaprojektowane tak, abyś mógł natychmiast zająć się daną sprawą, jeśli to możliwe, lub umieścić ją w schowku zadań, jeśli musisz do niej wrócić. Są one niezwykle ważne dla utrzymania mnie w zadaniu i zapewnienia, że nic nie umknie mojej uwadze z powodu mojej słabej pamięci.

Wskazówka 4: Wykorzystaj time tracker

Pomaga w: ⏰ 🧠 1️⃣

Kiedy byłem w szóstej klasie, miałem pomoc nauczyciela, który pomagał mi w matematyce, która była zmorą mojego życia. Ustawiała na moim biurku kiczowaty mały timer w kształcie jajka, aby pomóc mi skupić się na tym, ile czasu zajmuje mi rozwiązanie każdego zadania. Chociaż nadal nie darzę matematyki miłością, ta prosta metoda śledzenia czasu okazała się dla mnie bardzo pomocna. Bardzo się cieszę, że ClickUp oferuje dorosłym odpowiednik timera do jajek dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Większość z nas z ADHD wie, jak ważne jest śledzenie czasu, ale najtrudniejsze jest pamiętanie o tym. W narzędziu do śledzenia czasu ClickUp najbardziej podoba mi się to, że gdy aktywnie śledzi czas, pojawia się jasnozielony komunikat w schowku zadań, dzięki czemu trudno go przeoczyć. Ponieważ moje naturalne poczucie czasu jest kompletnie zaburzone, bardzo ważne jest dla mnie, aby widzieć, ile czasu faktycznie zajmuje mi wykonanie danego zadania, dzięki czemu mogę lepiej ustalać priorytety, organizować i zarządzać swoją pracą.

Wskazówka 5: Wyświetl kalendarz Google na stronie głównej

Pomaga w: ⏰ 🧠

Uwielbiam mój Kalendarz Google i cieszę się, że nie musiałem z niego rezygnować, aby korzystać z ClickUp. Po zaledwie pięciu sekundach synchronizacji zadań ClickUp z Kalendarzem Google w ustawieniach aplikacji wróciłem do strony głównej obszaru roboczego i włączyłem opcję „Pokaż kalendarz”.

W jednej chwili wszystkie moje codzienne zadania są widoczne na pierwszym planie, dzięki czemu nie muszę przeglądać wszystkich bieżących zadań naraz!

Wskazówka 6: Dodaj pola niestandardowe do zadań

Pomaga w: 🗂️ 🧠 🔍

Co dziwne, naprawdę uwielbiam porządek. Moje półki są uporządkowane, a szafa nieskazitelna, a moje przybory artystyczne zawsze są na swoim miejscu. Mam jednak problem z efektywnym organizowaniem rzeczy, które mogą mnie stresować, takich jak finanse czy obciążenie pracą. To negatywny nawyk, który ClickUp zdecydowanie pomógł mi poprawić, a pola niestandardowe odegrały w tym ogromną rolę.

Pola niestandardowe służą do tworzenia własnego systemu archiwizacji i organizowania rzeczy na podstawie dowolnych informacji. Pomagają mi one upewnić się, że nie zapomnę ogólnych szczegółów dotyczących zadania, które w przeciwnym razie mogłyby nie utkwić mi w pamięci. Ustawienie pól niestandardowych dla notatek dotyczących konkretnych zadań jest niezwykle pomocne w utrzymaniu kontroli nad wszystkimi zmiennymi elementami.

Pomaga w: 🧠 🔍

ADHD może objawiać się ciągłym przeoczaniem lub trudnościami w zapamiętywaniu pewnych szczegółów. Jako pisarz muszę dokładnie śledzić szczegóły i opinie, nie polegając wyłącznie na swojej pamięci. Możliwość pozostawiania i otrzymywania przypisanych komentarzy do dokumentów, plików i innych elementów pomogła mi śledzić i wdrażać opinie w idealnym kontekście.

To, czym dla pisarzy są przypisane komentarze, dla projektantów jest sprawdzanie: to konkretny sposób na pozostawianie i otrzymywanie informacji zwrotnych bezpośrednio w plikach, dzięki czemu nie musisz martwić się o przechowywanie informacji zwrotnych w miejscu, o którym na pewno zapomnisz w ciągu pięciu minut. Oba te narzędzia są idealne do zadań, które wymagają niezwykłej dbałości o szczegóły i komunikacji (i są idealne dla osób, które zawsze miały z tym problem!)

Wykorzystaj swoje niesamowite umiejętności

To niezwykle motywujące odkrycie, że rzeczy, które kiedyś uważałeś za ciężar, mogą nie tylko ulec poprawie, ale także stanowić źródło niektórych twoich talentów. Dzięki odpowiednim narzędziom zdasz sobie sprawę, że choć niektóre rzeczy nigdy nie przyjdą ci tak naturalnie, jak innym, masz niesamowite mocne strony, o których inni mogą tylko pomarzyć.

Cechy takie jak wysoka inteligencja, naturalna charyzma i bycie chodzącą encyklopedią są powiązane z umysłem osoby z ADHD — i to jest coś, z czego należy się cieszyć.

Nie wszyscy z ADHD mają takie same preferencje, ale właśnie dlatego ClickUp jest tak pomocnym narzędziem: zachęca nas do odkrywania i eksperymentowania, aż znajdziemy magiczne rozwiązanie dla czegoś, co nigdy nie było łatwe. W ClickUp prawidłowy sposób wykonania zadania polega na zrobieniu go w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom..

Jest to rodzaj wolności, która pozwala niektórym umysłom rozkwitnąć.

Znalezienie idealnego cyklu pracy dla swojego umysłu zaczyna się od jednego kroku. Kliknij tutaj, aby uzyskać pomocne informacje na temat rozpoczęcia pracy z ClickUp!*