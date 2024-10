Jak utworzyć schemat blokowy pętli for

Przed rozpoczęciem złożonego projektu kodowania, zawsze najlepiej jest mieć wizualny pomysł na cykl pracy i systemów. Gdy nadasz strukturę rozległym projektom, ograniczysz szumy, usuniesz nieścisłości i zakończysz je przed upływem terminów.

I tym właśnie jest schemat blokowy - wizualną reprezentacją procesów. Można go używać do złożonych projektów wymagających wizualnych wskazówek, w tym sprintów kodowania.

W przypadku deweloperów pętle schematu blokowego wskazują powtarzalne zadania, które można zapętlić, aby zaoszczędzić czas. W zależności od sposobu ustawienia powtórzeń, pętle schematu blokowego mogą być dwojakiego rodzaju: pętla for i pętla while.

W tym artykule omówimy koncepcję schematów blokowych pętli for i pokażemy, jak je utworzyć.

Zrozumienie pętli for

Schemat blokowy for loop pozwala programistom na wielokrotne uruchomienie określonej linii kodu z instrukcją sterującą i treścią instrukcji. Jest on używany, gdy programista wie z góry, ile razy kody muszą zostać wykonane, aby spełnić określone warunki.

Na przykład, jeśli uruchamiasz ofertę, w której rozdajesz karty podarunkowe pierwszym 50 użytkownikom, którzy zarejestrują się na twojej stronie internetowej, pętla for powtarza się dokładnie 50 razy.

Za pomocą pętli for można:

Uruchamiać to samo zadanie określoną liczbę razy

Iterować listy, słowniki i inne kolekcje elementów pojedynczo

Unikać powtarzania kodu w celu uzyskania czystych i zwartych linii

Różnica między pętlą for i pętlą while

Schemat blokowy pętli while pomaga uruchamiać powtarzające się procesy, podobnie jak schemat blokowy pętli for. Różni się jednak podejściem do kontrolowania instrukcji przepływu.

Jeśli nie wiesz, ile razy kody muszą zostać uruchomione, ale znasz konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, aby kody były nadal uruchamiane, możesz użyć pętli while, aby zwiększyć wydajność.

Weźmy przykład.

Tym razem chcesz wysłać karty podarunkowe o wartości 20 USD do pierwszych użytkowników, ale nie wiesz, ile osób się zarejestruje i kiedy. Ustawiłeś na tę kampanię karty podarunkowe o wartości 500 USD.

Za pomocą pętli while można uruchamiać kody wysyłające karty podarunkowe o wartości 20$, aż do wyczerpania budżetu. Nie wiesz na pewno, ile razy zostanie uruchomiona, ale warunek jest taki, że nie może przekroczyć budżetu 500 $.

Oto kluczowe różnice między pętlą for i pętlą while:

Pętla for Pętla while Programiści wiedzą, ile razy kod musi zostać wykonany Programiści wiedzą, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pętla była kontynuowana, ale niekoniecznie ile razy zostanie uruchomiona Pętla trwa tak długo, jak warunek ma wartość "true" Pętla for kończy się po osiągnięciu predefiniowanej liczby iteracji i nie wyzwala pętli nieskończonej Pętla while kontynuuje działanie w nieskończoność, chyba że warunek stanie się "fałszywy" Idealny dla prostych i powtarzalnych zadań Idealny dla złożonych i dynamicznych warunków

Składniki schematu blokowego pętli for

Pomimo względnej prostoty pętli for, ważne jest, aby znać komponenty, które tworzą schemat blokowy.

Inicjalizacja: Jest to zmienna kontrolna pętli, która jest uruchamiana tylko raz na początku

Jest to zmienna kontrolna pętli, która jest uruchamiana tylko raz na początku Warunek: Jest testowany w celu sprawdzenia, czy jest prawdziwy czy fałszywy. W przykładzie z rozdawaniem warunek dotyczy tego, czy 50 osób otrzymało karty podarunkowe

Jest testowany w celu sprawdzenia, czy jest prawdziwy czy fałszywy. W przykładzie z rozdawaniem warunek dotyczy tego, czy 50 osób otrzymało karty podarunkowe Punkt decyzyjny : Jest to moment, w którym weryfikacja warunku decyduje o następnym kroku. Jeśli jest to "prawda", kontynuuje wykonywanie

: Jest to moment, w którym weryfikacja warunku decyduje o następnym kroku. Jeśli jest to "prawda", kontynuuje wykonywanie Ciało pętli: Ciało pętli jest używane do uruchamiania wszystkich instrukcji

Ciało pętli jest używane do uruchamiania wszystkich instrukcji Aktualizacja: Pętla jest nadal aktualizowana w oparciu o punkt decyzyjny

Pętla jest nadal aktualizowana w oparciu o punkt decyzyjny Inkrementacja/Dekrementacja: Aktualizacja jest albo inkrementalna albo dekrementalna. W przykładzie z rozdawaniem prezentów, liczba klientów, którzy otrzymają karty podarunkowe będzie rosła, aż osiągnie 50

Jak utworzyć pętlę for w schemacie blokowym

Pokażemy ci, jak utworzyć schemat blokowy pętli for w programie Microsoft Excel . Najpierw otwórz nowy arkusz programu Excel i nadaj mu nazwę.

Krok 1. Inicjalizacja zmiennej sterującej pętli

Kliknij Wstaw> Kształty, aby otworzyć kolekcje kształtów i przewiń w dół, aby znaleźć podstawowe kształty schematów blokowych

Kliknij owalny kształt (Schemat przepływu: Terminator), aby dodać go do programu Excel

przez MS Excel

Kliknij Kształt > Wypełnij, aby pomalować go na żółto

Kliknij dwukrotnie kształt, aby dodać etykiety dla kroku inicjalizacji. Na przykład "Rozpocznij wysyłanie kart podarunkowych

Krok 2. Sprawdzenie warunku

Wstaw kształt diamentu dla warunku, wypełnij go zielonym kolorem i nadaj mu odpowiednią etykietę, postępując zgodnie z powyższym procesem. Warunek w tym przypadku brzmiałby: Karty podarunkowe <50?"

Przejdź do Wstaw > Kształty i wybierz strzałkę z kolekcji Linie, aby połączyć dwa kształty

Krok 3. Prawdziwa ścieżka

Narysuj strzałkę od warunku do prostokąta (Flow chart: Process) dla ciała pętli, jeśli warunek jest prawdziwy Wypełnij prostokąt niebieskim kolorem Kliknij Wstaw > Pole tekstowe, aby dodać pole tekstowe obok strzałki Kliknij dwukrotnie pole tekstowe, aby wpisać True

Krok 4. Ciało pętli

Nadaj prostokątowi etykietę z działaniami, które mają zostać powtórzone. Na przykład "Wyślij kolejną kartę podarunkową"

Krok 5. Zaktualizuj krok

Dodaj kolejny prostokąt, aby zaktualizować zmienną sterującą pętli. Przykład: "Zwiększ liczbę udostępnianych kart podarunkowych o 1" Połącz ciało pętli, aktualizację i warunek za pomocą strzałki i łącznika strzałki łokciowej

Krok 6. Fałszywa ścieżka

Wstaw prostokąt oznaczający koniec pętli Wypełnij go białym kolorem Narysuj linię od warunku do punktu końcowego, jeśli warunek jest fałszywy Dodaj pole tekstowe obok strzałki, aby napisać "Fałsz"

Na podstawie tych kroków schemat blokowy pętli for powinien wyglądać następująco:

Chociaż można używać narzędzi takich jak Excel do tworzenia pętli schematów blokowych, nie oferuje on rozszerzenia listy gotowych struktur lub skalowalnych funkcji, które mogą być używane regularnie i bez tarć. Jednym z najlepszych sposobów na wprowadzenie tych pomysłów w życie jest użycie szablony schematów blokowych stworzone specjalnie dla niestandardowych przypadków użycia.

Używanie ClickUp do tworzenia schematów blokowych

Jako Business oprogramowanie do cyklu pracy clickUp pełni funkcję starannie zaprojektowanych narzędzi do tworzenia schematów blokowych, takich jak Tablice ClickUp i Mapy myśli ClickUp aby pomóc Ci zakończyć projekty. Wyróżnia się (gra słów zamierzona) prostotą, atrakcyjnością wizualną i połączeniem z cyklami pracy.

ClickUp Whiteboards to wizualny plac zabaw dla współpracowników i twórców. Członkowie Teams mogą swobodnie dodawać pomysły lub koncepcje do ogólnych strategii, co pomaga budować odpowiedzialność.

Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu szablonów cyklu pracy lub zacząć od zera. Lewy pasek menu Tablicy zawiera wszystkie narzędzia ułatwiające niestandardowe dostosowanie tablicy. Dodawaj kształty, kolory i teksty, aby oznaczać różne elementy schematu blokowego i używaj łączników do budowania relacji - a wszystko to w przestrzeni przeciągania i upuszczania.

Bezproblemowe połączenie pomysłów, zadań i elementów projektu w ClickUp Whiteboard

Ale ładny wygląd to nie jedyna zaleta ClickUp Whiteboards. Wykracza ona poza tradycyjne narzędzia, oferując skalowalność i współpracę w czasie rzeczywistym.

Na przykład, możesz przeprowadzać burze mózgów i opracowywać strategie ze współpracownikami, dodając Dokumenty ClickUp i Zadania ClickUp do zestawu. Możesz nawet osadzić elementy ClickUp, takie jak osoby i listy, aby wzbogacić swoje schematy blokowe o więcej punktów danych.

Dotyczy to również zawartości spoza ClickUp. Niezależnie od tego, czy jest to projekt Figma, arkusz kalkulacyjny Google, wideo z YouTube czy link do strony internetowej, możesz dodać różne rodzaje zawartości, które sprawią, że Twoje projekty będą szczegółowe i autentyczne.

Co więcej, możesz korzystać z gotowych układów, takich jak szablony map procesów do tworzenia wizualnych klonów złożonych procedur SOP i ograniczania błędów.

Kroki tworzenia schematu blokowego pętli for w ClickUp Tablica

Korzystając z narzędzi omówionych powyżej, możesz szybko narysować schemat blokowy pętli for w ClickUp.

W obszarze roboczym rozwiń lewy pasek boczny klikając More, a następnie wybierz Whiteboards. Nazwij tablicę i wybierz szablon, który odpowiada Twoim potrzebom. Aby zilustrować ten schemat blokowy, wybraliśmy przycisk Start from Scratch.

Krok 1. Inicjalizacja zmiennej sterującej pętli

Kliknij ikonę kształtu na lewym pasku menu i wybierz okrąg

Narysuj owal, modyfikując okrąg

Kliknij ikonę Fill Color nad kształtem, aby pomalować go na żółto

Kliknij ikonę T obok, aby nadać owalowi etykietę kroku inicjalizacji. Na przykład "Rozpocznij wysyłanie kart podarunkowych"

Utwórz pierwszy kształt na Tablicy ClickUp

Krok 2. Sprawdzenie warunku

Narysuj kształt diamentu dla warunku, wypełnij go zielonym kolorem i nadaj mu etykietę. Warunek to "Karty podarunkowe <50?"

Wybierz ikonę Łączniki z lewego paska menu i połącz dwa kształty

Do zrobienia sprawdzenia warunku z drugim kształtem na tablicy ClickUp

Krok 3. Prawdziwa ścieżka

Narysuj linię od warunku do prostokąta dla ciała pętli, jeśli warunek jest prawdziwy Wypełnij prostokąt kolorem niebieskim Kliknij ikonę T nad linią, aby napisać "True"

Narysuj prawdziwą ścieżkę na tablicy w ClickUp poprzez połączenie warunku i ciała pętli

Krok 4. Ciało pętli

Nadaj prostokątowi etykietę z czynnościami, które mają zostać powtórzone. W tym przypadku będzie to "Wyślij kolejną kartę podarunkową

Zdefiniuj treść pętli za pomocą narzędzi tekstowych w ClickUp Whiteboard

Krok 5. Zaktualizuj krok

Narysuj kolejny prostokąt, aby zaktualizować zmienną sterującą pętli. Przykład: "Zwiększ liczbę udostępnianych kart podarunkowych o 1" Połącz ciało pętli, aktualizację i warunek za pomocą łączników

Zaktualizuj zmienne i połącz je za pomocą strzałek w kształcie litery L

Krok 6. Fałszywa ścieżka

Dodaj prostokąt oznaczający koniec pętli Wypełnij go białym kolorem Narysuj linię od warunku do punktu końcowego, jeśli warunek jest fałszywy Kliknij ikonę T nad linią, aby napisać "Fałsz"

Dodaj punkt końcowy, aby zilustrować zamknięcie pętli

Na podstawie tych kroków schemat blokowy powinien wyglądać następująco w ClickUp:

Twórz atrakcyjne wizualnie schematy blokowe w ClickUp Whiteboard w kilka minut

Podczas gdy ClickUp Whiteboards jest idealnym sposobem na rysowanie diagramów i schematów blokowych, możesz sparować go z ClickUp Mind Maps, aby uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie. Mapy myśli to łatwe do tworzenia łańcuchy pomysłów, w których każdy pomysł jest reprezentowany przez węzły. Węzły te rozgałęziają się w różnych kierunkach, pomagając użytkownikom zarządzać czasem i wydajnością.

The Szablon mapy przepływu projektu ClickUp to jeden z najprostszych sposobów tworzenia i modyfikowania map myśli w oparciu o złożoność projektu.

Dzięki temu szablonowi możesz dodawać zadania za pomocą węzłów mapy myśli, uzyskać całościowe zrozumienie każdego elementu projektu i pozostać na dobrej drodze.

Oto jak możesz wykorzystać szablon do wizualizacji swojego projektu:

Użyj zadań ClickUp, aby dodać kroki i obowiązki wymagane do ukończenia projektu

Dodawaj niestandardowe statusy i aktualizuj je na każdym kroku, aby zachować przejrzystość

Przełączaj się między widokami Ideas, Getting Started Guide i Project Plan Mind Map, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć zadania i role

Gdy masz tak wiele warstw kroków i interesariuszy, zebranie ich wszystkich razem na pulpicie pomaga firmom ograniczyć nieścisłości danych i straty czasu.

Korzystając z tablic ClickUp Whiteboards i map myśli ClickUp Mind Maps, osoby przypisane mogą zrozumieć, w jaki sposób są połączone z większym projektem, umożliwiając im pracę między funkcjami.

Przykładowy schemat blokowy pętli for

Pętle Flowchart w Pythonie działają z iteracjami opartymi na kolekcjach. Na przykład, liczby, ciągi i słowniki są łatwe do wykonania w pętli.

Przykład w Pythonie

Poniższa struktura wyraźnie pokazuje proces pętli: inicjalizację, sprawdzanie warunku, drukowanie wartości, aktualizację i powtarzanie, aż warunek przestanie być spełniony.

Przykład kodu: for i in range(0, 10): print(i)

Reprezentacja schematu blokowego:

Start

Inicjalizacja i = 0

Warunek i < 10

True Path: print(i)

Inkrementacja i = i + 1

Powtórz krok 3

Fałszywa ścieżka: Koniec

W oparciu o schemat blokowy pętli, w Pythonie wyglądałoby to następująco:

Korzyści z używania schematów blokowych dla pętli For

Pętle w schematach blokowych zmieniają zasady gry, zwłaszcza w procesie programowania komputerowego. Jeśli jeszcze ich nie używasz, oto kilka korzyści, które tracisz:

Przejrzystość wizualna

Pętla schematu blokowego daje wizualne odniesienie do tego, jak kody powinny być wykonywane. W miarę jak sprinty kodowania stają się coraz bardziej złożone, możliwość odwołania się do struktury pozwala zaoszczędzić kilka godzin wydajności.

Ponieważ logika pętli jest zilustrowana za pomocą kształtów, kolorów i strzałek, łatwo jest zrozumieć i wyjaśnić zadania krok po kroku, zwłaszcza osobom niebędącym programistami.

Debugowanie i optymalizacja

Śledząc ścieżkę wykonania, można wykryć, czy coś jest nie tak. Można również usuwać błędy logiczne i optymalizować kody przed ich uruchomieniem.

Po zoptymalizowaniu kodu można wdrożyć go do zastosowań biznesowych, takich jak obliczenia i obliczenia wymagające iteracji.

Lepsza komunikacja

Postępując zgodnie ze schematem blokowym pętli for, członkowie zespołu mogą zachować przejrzystość wiedzy i spójność komunikacji.

Rozszerzenie dokumentacji oznacza większą zgodność z zasadami bezpieczeństwa, a jednocześnie pomaga w szkoleniach wewnętrznych.

Konserwacja kodu

W przypadku starszych wersji kodu, schematy blokowe ratują życie. Nawet jeśli istnieje luka w wiedzy, schematy blokowe kodu mogą pomóc w zrozumieniu logiki kodu, ułatwiając jego utrzymanie lub modyfikację przez lata.

Wyznacz ścieżkę swojego projektu za pomocą ClickUp

Aby zmaksymalizować korzyści płynące ze schematów blokowych pętli for, należy utworzyć je na samym początku. Ale jeśli nie jesteś pewien, ile razy musisz wykonać kody, przydadzą się schematy blokowe pętli.

Możesz stworzyć podstawowy schemat blokowy w programie Microsoft Word, jeśli potrzebujesz czegoś podstawowego. Jednak lepiej jest skorzystać z narzędzia, które zostało stworzone specjalnie do rozwiązania tego problemu.

Narzędzia do burzy mózgów i współpracy ClickUp zostały zaprojektowane z myślą o planowaniu i realizacji złożonych projektów za pomocą wizualnych wskazówek. Od map procesów po projekty programistyczne, mapy myśli i tablice pomogą ci wydajnie pracować bez konieczności przeskakiwania między kilkoma aplikacjami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć kreatywne projekty.