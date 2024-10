BRD vs. PRD: co powinni wiedzieć menedżerowie nowych produktów

Jako nowy menedżer produktu, jedną z pierwszych rzeczy, które napotkasz, jest alfabetyczna zupa dokumentów: BRD, PRD, SRD, a lista jest długa.

Może się wydawać, że przedzierasz się przez niekończące się akronimy tylko po to, by zacząć.

Dwa najważniejsze z nich, które musisz opanować na wczesnym etapie, to dokument wymagań biznesowych (BRD) i dokument wymagań produktu (PRD).

Dokumenty te mogą wydawać się podobne, ale służą bardzo różnym celom, a ich pomylenie może później spowodować poważne czkawki.

Jak więc je od siebie odróżnić, a co ważniejsze, kiedy należy używać każdego z nich? Przeanalizujmy to. 📋

Co to jest dokument wymagań biznesowych (BRD)?

Dokument wymagań biznesowych (BRD) to formalny raport, który przedstawia cele, założenia i potrzeby biznesowe na wysokim poziomie. Wyjaśnia on "co" i "dlaczego" projektu lub funkcji produktu.

BRD służy jako przewodnik zapewniający, że analitycy biznesowi, menedżerowie produktów i kierownicy projektów są na tej samej stronie w zakresie celów biznesowych.

Potraktuj to jako deklarację intencji. Określenie metryk celów biznesowych wyjaśni wpływ projektu i pomoże ustalić priorytety tego, co najważniejsze. Dopasuje to również zespół i sprawi, że będą podążać w tym samym kierunku.

Przyjrzyjmy się kluczowym elementom tego dokumentu. 👇

Streszczenie: podsumowanie całego dokumentu określającego wymagania projektu

podsumowanie całego dokumentu określającego wymagania projektu Cele projektu/funkcji: Opis celów projektu (lub celów funkcji), założeń i wyników

Opis celów projektu (lub celów funkcji), założeń i wyników Zakres projektu i wymagania biznesowe: Określenie zakresu prac, aby pozostać w zdefiniowanych granicach

Określenie zakresu prac, aby pozostać w zdefiniowanych granicach Interesariusze: identyfikacja kluczowych interesariuszy projektu z określonymi rolami i obowiązkami

identyfikacja kluczowych interesariuszy projektu z określonymi rolami i obowiązkami Oś czasu: Szczegółowa oś czasu projektu, w tym różne fazy projektu

Szczegółowa oś czasu projektu, w tym różne fazy projektu Budżet wraz z analizą kosztów i korzyści: Szczegółowy budżet wraz z powiązanymi kosztami projektu i oczekiwanymi korzyściami. Analiza kosztów i korzyści pomaga zbudować argumenty przemawiające za zwrotem z inwestycji (ROI) w projekt

Szczegółowy budżet wraz z powiązanymi kosztami projektu i oczekiwanymi korzyściami. Analiza kosztów i korzyści pomaga zbudować argumenty przemawiające za zwrotem z inwestycji (ROI) w projekt Ograniczenia: Wszelkie limity projektu, które mogą się pojawić i zasoby do ich przezwyciężenia

Oto przydatny szablon BRD, który pomoże ci szybko określić potrzeby projektu.

Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp

Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w organizacji, śledzeniu i monitorowaniu zakresu i postępu projektu.

Szablon Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp zapewnia solidne ramy dla nakreślenia rozwiązania biznesowego projektu. Jasno definiuje cele i rezultaty projektu, zapewniając dostosowanie wszystkich członków zespołu.

Dzięki temu szablonowi można łatwo tworzyć szczegółowe specyfikacje, aby wymagania projektu były przejrzyste i łatwe do naśladowania.

Testowanie rozwiązania to kolejny krytyczny krok, w którym ten szablon się sprawdza. Można bezpośrednio dokumentować przypadki testowe, co pozwala na łatwe odwoływanie się do nich podczas fazy testowania. W ten sposób można zweryfikować każde wymaganie w odniesieniu do rzeczywistych scenariuszy przed wdrożeniem.

Co to jest dokument wymagań produktu (PRD)?

Dokument wymagań produktu (PRD) to plan produktu określający jego cel, funkcje, funkcjonalność i zachowanie. Jest to przewodnik dla zespołów biznesowych, technicznych i programistycznych pracujących nad produktem, pomagający na wczesnym etapie radzić sobie z ryzykiem.

Jako menedżer produktu jesteś odpowiedzialny za tworzenie PRD. Co dokładnie wchodzi w jego skład?

Przeanalizujmy to. ⚒️

Opis produktu: Zawiera przegląd produktu i tego, jak wpisuje się on w szerszą wizję rynku lub firmy

Zawiera przegląd produktu i tego, jak wpisuje się on w szerszą wizję rynku lub firmy Cel: Szczegóły dlaczego produkt jest rozwijany i konkretne problemy biznesowe, które ma rozwiązać

Szczegóły dlaczego produkt jest rozwijany i konkretne problemy biznesowe, które ma rozwiązać Cel: Identyfikuje użytkowników końcowych, aby zrozumieć ich bolączki i oczekiwania, często włączając w to dane demograficzne i zachowania potencjalnych użytkowników

Identyfikuje użytkowników końcowych, aby zrozumieć ich bolączki i oczekiwania, często włączając w to dane demograficzne i zachowania potencjalnych użytkowników Kluczowe funkcje: Podkreśla podstawowe funkcje i wydajność produktu, z rozbiciem każdej funkcji dla przejrzystości

Podkreśla podstawowe funkcje i wydajność produktu, z rozbiciem każdej funkcji dla przejrzystości Projekt interfejsu użytkownika: Koncentruje się na wyglądzie i działaniu produktu, szczegółowo opisując, w jaki sposób użytkownicy będą z nim wchodzić w interakcje

Koncentruje się na wyglądzie i działaniu produktu, szczegółowo opisując, w jaki sposób użytkownicy będą z nim wchodzić w interakcje Specyfikacje techniczne: Obejmują szczegóły techniczne dla zespołu inżynierów, w tym architekturę oprogramowania, przechowywanie danych, potrzeby w zakresie wydajności i frameworki

PRD jest żywym dokumentem, który jest stale aktualizowany wraz z postępem cyklu życia produktu.

Dobrze przygotowany PRD przekłada wysokopoziomowe cele biznesowe na szczegółowe i wykonalne kroki, koncentrując się na potrzebach użytkowników i specyfikacjach technicznych.

Dokument podkreśla również, czy produkt spełnia potrzeby i oczekiwania klientów. Skupiając się na perspektywie użytkownika i dopracowując szczegóły techniczne, PRD pomaga teamom tworzyć produkty, które są funkcjonalne i skuteczne. Daje to lepsze wyniki zarówno dla Businessu, jak i użytkowników końcowych.

Czas na przygotowanie PRD? Ten szablon pomoże ci zrobić to szybko i sprawnie.

Szablon dokumentu wymagań produktowych ClickUp

Zdefiniuj kto, co, dlaczego, kiedy i w jaki sposób tworzy produkt dzięki szablonowi wymagań produktowych ClickUp

Szablon Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp zapewnia ustrukturyzowany format definiowania każdego aspektu produktu, od jego celu, przez podstawowe funkcje, po wymagania techniczne.

Służy on jako centralny punkt współpracy między zespołami produktowymi, projektowymi i inżynieryjnymi. Szablon ten zapewnia zgodność i skuteczną komunikację w całym cyklu rozwoju produktu.

Stanowi on punkt odniesienia, dzięki któremu wszyscy są zsynchronizowani, a podejmowanie decyzji staje się prostsze.

Raúl Becerra, Product Manager, Atrato

Raúl Becerra, Product Manager, Atrato

PRD vs. BRD: Kluczowe różnice

PRD i BRD - jaka jest prawdziwa różnica? Te dwa dokumenty mają kluczowe znaczenie i dotyczą różnych części projektu.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób każdy z nich odgrywa wyjątkową rolę. 📊

1. Cel

PRD koncentruje się na tym, w jaki sposób funkcje i funkcje produktu mogą zaspokoić potrzeby biznesowe. Koncentruje się na sposobie dostarczania wyników.

przykład: Produktem jest mobilna aplikacja bankowa z funkcjami takimi jak wyświetlanie salda konta, przelewy środków i uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla systemów iOS i Android.

Skupienie: Funkcje i funkcjonalność aplikacji mobilnej muszą być zaprojektowane i stworzone tak, aby spełnić cel biznesowy.

BRD definiuje wysokopoziomowe potrzeby lub problemy biznesowe, które projekt lub produkt ma rozwiązać. Koncentruje się na co biznes chce osiągnąć.

przykład: **Biznes potrzebuje wygodniejszego sposobu zarządzania finansami przez klientów, aby zwiększyć retencję o 15% i zmniejszyć liczbę wizyt w branchach o 30% w ciągu następnego roku.

🔎 Cel: Celem biznesowym jest zwiększenie wygody i retencji klientów.

2. Publiczność

PRD jest skierowany do:

Teamów programistycznych - inżynierów, projektantów, techników

Teams zapewnienia jakości

Menedżerów produktu

BRD przemawia do:

Interesariusze biznesowi

Kierownictwo wyższego szczebla

Zespoły marketingowe

Klienci zewnętrzni

3. Zakres

PRD ma wąski zakres i koncentruje się na funkcjach i możliwościach specyficznych dla produktu. Chodzi o szczegóły - dokładny sposób funkcji produktu, wymagania techniczne, przypadki brzegowe i historie użytkowników.

przykład: PRD dla aplikacji mobilnej może zawierać szczegóły, takie jak logowanie odciskiem palca, projekt głównego pulpitu i mechanizmy obsługi błędów.

Z drugiej strony, BRD obejmuje szeroki obraz, koncentrując się na nadrzędnych celach i strategiach biznesowych. Nie zagłębia się w szczegóły tego, jak wszystko zostanie zbudowane.

przykład: BRD może określać cele takie jak "zwiększenie zaangażowania klientów" lub "zapewnienie szybkiego dostępu do usług bankowych" Porusza również potrzeby rynku i oczekiwany zwrot z inwestycji.

4. Cele podstawowe

PRD zapewnia jasne, wykonalne wytyczne dla zespołu programistów dotyczące tworzenia produktu. Wypełnia lukę między wymaganiami biznesowymi a wykonaniem technicznym, upewniając się, że produkt ma co do zrobienia.

Tymczasem celem BRD jest dostosowanie wszystkich do potrzeb biznesowych i stworzenie wspólnej wizji projektu. Pomaga wyjaśnić dlaczego projekt jest realizowany i zapewnia, że wszyscy rozumieją jego cel.

Kiedy używać BRD i PRD

Nie jesteś pewien, czy potrzebujesz teraz BRD czy PRD?

Oto bliższe spojrzenie na to, kiedy używać każdego z nich. 📂

Przypadki użycia BRD

BRD jest zazwyczaj tworzony na początku projektu. Zapewnia zgodność między interesariuszami, minimalizuje dwuznaczność i pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyko. Ma również kluczowe znaczenie dla uzyskania poparcia kierownictwa i zatwierdzenia budżetu.

Oto, kiedy warto sporządzić BRD:

Planowanie projektów i ustawienie strategicznego kierunku: Użyj BRD, aby nakreślić potrzeby i cele projektu, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie i unikając kosztownych opóźnień związanych ze zmianami zakresu

Użyj BRD, aby nakreślić potrzeby i cele projektu, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie i unikając kosztownych opóźnień związanych ze zmianami zakresu Tworzenie i zastępowanie aplikacji: Zbierz wszystkie wymagania biznesowe potrzebne do zbudowania nowej aplikacji lub zastąpienia starej w tym dokumencie

Zbierz wszystkie wymagania biznesowe potrzebne do zbudowania nowej aplikacji lub zastąpienia starej w tym dokumencie Odpowiadanie na zapytania ofertowe (RFP): Przygotuj BRD, aby odpowiedzieć na zapytania ofertowe dotyczące nowych projektów, wyszczególniając potrzeby i oczekiwania biznesowe

Przygotuj BRD, aby odpowiedzieć na zapytania ofertowe dotyczące nowych projektów, wyszczególniając potrzeby i oczekiwania biznesowe Definiowanie potrzeb biznesowych: Jeśli firma się rozwija, BRD pomaga zdefiniować i udokumentować niezbędne potrzeby biznesowe

Jeśli firma się rozwija, BRD pomaga zdefiniować i udokumentować niezbędne potrzeby biznesowe Rozwiązywanie problemów biznesowych: Dokument BRD pomaga wyszczególnić problemy biznesowe i pożądane wyniki

Dokument BRD pomaga wyszczególnić problemy biznesowe i pożądane wyniki Priorytetyzacja potrzeb rynkowych: Wchodzisz na nowy rynek? BRD identyfikuje kluczowe możliwości i dostosowuje je do celów biznesowych

Czy wiesz? Inne rodzaje dokumentów biznesowych, takie jak dokument wymagań funkcjonalnych (FRD) i dokument wymagań rynkowych (MRD), są używane odpowiednio przez działy inżynierii i marketingu. Dokument wymagań oprogramowania (SRD) definiuje funkcje i standardy wydajności oprogramowania. Często określa również funkcje i szczegóły, które produkt musi posiadać, aby zaspokoić potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Przypadki użycia SRD

PRD ma zastosowanie w całym cyklu życia produktu. Rozpoczyna się od zdefiniowania produktu i jego wymagań, a następnie zapewnia, że produkt zostanie zbudowany zgodnie z przeznaczeniem.

Oto kilka przypadków użycia PRD:

Przekładanie potrzeb biznesowych na funkcje produktu: Dokument nakreśla, w jaki sposób produkt będzie funkcjonował i zawiera listę jego funkcji

Dokument nakreśla, w jaki sposób produkt będzie funkcjonował i zawiera listę jego funkcji Zapewnienie jasnych wymagań: PRD definiuje szczegóły techniczne, dzięki czemu dostawcy dokładnie wiedzą, co należy zbudować

PRD definiuje szczegóły techniczne, dzięki czemu dostawcy dokładnie wiedzą, co należy zbudować Zdefiniowanie historyjek użytkownika: Opracowanie PRD z historyjkami użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia wymagań i skupienia się na potrzebach użytkownika. Na przykład: "Jako użytkownik chcę filtrować dane według zakresu dat"

Opracowanie PRD z historyjkami użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia wymagań i skupienia się na potrzebach użytkownika. Na przykład: "Jako użytkownik chcę filtrować dane według zakresu dat" Zapewnienie, że produkt spełnia cele biznesowe: Dostosowanie funkcji produktu do nadrzędnych celów biznesowych, takich jak zaprojektowanie chatbota na żywo lub dodanie często zadawanych pytań w celu zmniejszenia liczby zapytań dotyczących obsługi klienta

Dostosowanie funkcji produktu do nadrzędnych celów biznesowych, takich jak zaprojektowanie chatbota na żywo lub dodanie często zadawanych pytań w celu zmniejszenia liczby zapytań dotyczących obsługi klienta Koordynacja międzyfunkcyjnych teamów: PRD łączy zespoły projektowe, zapewnienia jakości i inżynieryjne w celu dostosowania ich wysiłków

PRD łączy zespoły projektowe, zapewnienia jakości i inżynieryjne w celu dostosowania ich wysiłków Zarządzanie przypadkami brzegowymi i obsługa błędów: Dokument określa sposób obsługi przypadków brzegowych i błędów, zapewniając płynne doświadczenie użytkownika i skuteczne zarządzanie błędami

Najlepsze praktyki tworzenia BRD i PRD

Prawidłowe tworzenie BRD i PRD oznacza trzymanie się kilku najlepszych praktyk. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp może pomóc Ci wdrożyć te praktyki bez wysiłku i utrzymać wszystko na właściwym torze. Zobacz jak. 🎯

Wskazówki dotyczące pisania BRD

Tworzenie BRD może wydawać się ogromnym zadaniem, ale staje się o wiele łatwiejsze do opanowania, gdy podzielisz je na jasne cele i wskazówki ustalić priorytety pracy w oparciu o oś czasu.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, a będziesz na dobrej drodze do napisania solidnego BRD.

Wskazówka 1. Ucz się na wcześniejszych projektach, które odniosły powodzenie

Zacznij od spojrzenia wstecz na powodzenie projektów Twojej organizacji. Przykłady te zawierają cenne lekcje dotyczące tworzenia nowego BRD.

Zwróć uwagę na:

Co zadziałało dobrze , a co nie

, a co nie wyzwania , które pojawiły się po drodze

, które pojawiły się po drodze Zależności , które miały wpływ na projekt

, które miały wpływ na projekt Metody pozyskiwania informacji, które pomogły zebrać dokładne wymagania

Wykorzystaj te spostrzeżenia do ukształtowania nowego BRD i upewnij się, że jest on na właściwym torze. Refleksja nad przeszłymi doświadczeniami może pomóc uniknąć typowych pułapek i poprawić swoje podejście. Dodatkowo, korzystanie z oprogramowania do zarządzania dokumentami do gromadzenia, organizowania i przeglądania badań może usprawnić ten proces i poprawić ogólną jakość dokumentu.

Wskazówka 2. Zbierz swoje wymagania

Kluczowe jest zebranie i zrozumienie potrzeb interesariuszy - od ogólnych celów po szczegóły techniczne.

Oto kilka typowych metod pozyskiwania wymagań, których można użyć:

Burza mózgów

Analiza dokumentów

Grupy fokusowe

Analiza interfejsu

Wywiady

Obserwacje

Prototypowanie

Ankiety i kwestionariusze

Upewnij się, że rejestrujesz wszystko jasno i zwięźle - te wymagania będą kierować resztą projektu. Kolejną wskazówką do zrobienia tego skutecznie jest stworzenie udostępnianego dokumentu dla wszystkich interesariuszy. Dokumenty ClickUp to narzędzie do gromadzenia i organizowania wymagań zespołu.

Umożliwia płynną współpracę, pozwalając interesariuszom edytować dokumenty w czasie rzeczywistym w ramach ujednoliconego obszaru roboczego.

Współpracuj z interesariuszami w całej organizacji dzięki ClickUp Docs

Wskazówka 3. Używaj wyczyszczonego, wolnego od żargonu języka

Dokumenty BRD mogą być często długie i szczegółowe, przez co mogą być trudne do zrozumienia dla zespołu.

Aby to ułatwić, używaj jasnego i prostego języka w całym dokumencie. Wyjaśnienia powinny być zrozumiałe i zwięzłe, aby każdy mógł zrozumieć kluczowe punkty.

Dodatkowo, załącz słowniczek na końcu dla wszelkich nieuniknionych terminów technicznych. Pozwoli to zaoszczędzić czas i zapobiec późniejszym nieporozumieniom.

Porada 4. Dodaj elementy wizualne i wzajemną weryfikację

Diagramy, wykresy i inne pomoce wizualne rozbijają dokumenty zawierające dużo tekstu i pomagają lepiej przekazać swoje punkty. Są łatwiejsze do zrozumienia dla poszczególnych osób i sprawiają, że zawartość jest bardziej atrakcyjna.

Dzięki możliwościom bogatego formatu tekstu w Docs można łatwo kategoryzować zawartość na różne sekcje, co ułatwia śledzenie wszystkiego, od protokołów ze spotkań po kluczowe badania, na różnych scenach projektu.

Uczyń swój dokument bardziej interaktywnym dzięki formatowaniu tekstu sformatowanego i poleceniom / slash w ClickUp Docs

Dodatkowo możesz dołączyć tabele, listy kontrolne, kolumny, banery, listy zadań i inne elementy multimedialne, takie jak obrazy, wideo, ikony i emotikony.

Po zakończeniu pisania BRD poproś współpracowników o jego sprawdzenie i zatwierdzenie. **Uzyskanie informacji zwrotnej od współpracowników może pomóc w wykryciu wszelkich luk lub niespójności, które mogły zostać przeoczone

Ten krok jest kluczowy, ponieważ pozwala rozwiązać wszelkie problemy, zanim staną się one później problemami. Dokonywanie poprawek w fazie przeglądu jest znacznie bardziej efektywne niż próba naprawienia problemów w połowie projektu, gdy mogą one zakłócić postęp i spowodować opóźnienia.

Udostępnij swój dokument BRD do wzajemnej weryfikacji, korzystając z opcji udostępniania ClickUp Docs

Nick Foster, dyrektor ds. wydajności, Lulu Press

Nick Foster, dyrektor ds. wydajności, Lulu Press Szablony PRD to świetny sposób na rozpoczęcie pracy. Jednak pisanie szczegółowego dokumentu z mnóstwem specyfikacji i badań może wydawać się przytłaczające.

Uprościliśmy ten proces. Oto kilka wskazówek na temat jak napisać PRD .

Wskazówka 1. Badania, badania i badania

Jeśli chcesz stworzyć wyjątkowy produkt, musisz zrozumieć problem, który rozwiązuje. A to zaczyna się od badań.

Oto jak to zrobić:

Znaj swoich klientów: Zanurz się głęboko w ich potrzeby i problemy, z którymi się borykają. dlaczego jest to dla nich ważne? Jaki jest wpływ lub koszt jego nierozwiązania?

Zanurz się głęboko w ich potrzeby i problemy, z którymi się borykają. dlaczego jest to dla nich ważne? Jaki jest wpływ lub koszt jego nierozwiązania? Przeanalizuj konkurencję: Zbadaj, w jaki sposób konkurencja rozwiązuje ten sam problem. jakie są ich mocne i słabe strony? Co ważniejsze, w jaki sposób można dostarczyć lepsze rozwiązanie?

Zbadaj, w jaki sposób konkurencja rozwiązuje ten sam problem. jakie są ich mocne i słabe strony? Co ważniejsze, w jaki sposób można dostarczyć lepsze rozwiązanie? Skonsultuj się ze swoimi zespołami marketingowymi, sprzedażowymi i technicznymi: Twoje wewnętrzne zespoły mogą mieć nowy wgląd w problem, który może pomóc ci w stworzeniu lepszej funkcji produktu

Twoje wewnętrzne zespoły mogą mieć nowy wgląd w problem, który może pomóc ci w stworzeniu lepszej funkcji produktu Oceń możliwości swojego zespołu: Dowiedz się, czy twój zespół produktowy poradzi sobie z problemem i z jakimi narzędziami i technologiami już się dobrze czuje

Dowiedz się, czy twój zespół produktowy poradzi sobie z problemem i z jakimi narzędziami i technologiami już się dobrze czuje Zbadaj dostępne technologie: Przyjrzyj się rozwiązaniom, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. jakie są ich wady i zalety?

Wskazówka 2. Zdefiniuj cel i zasady

Ten krok będzie łatwy po zbadaniu wszystkiego, co musisz wiedzieć.

Zacznij od stworzenia jasnej propozycji wartości, która wyjaśnia, w jaki sposób Twój produkt zaspokaja konkretną potrzebę. Oświadczenie to powinno być krótkie - jak prezentacja w windzie, którą można przedstawić w mniej niż minutę.

Następnie zdefiniuj zasady przewodnie dla swojego produktu. Zasady te pomogą kierować zespołem przez cały proces rozwoju produktu.

Przykład: Jeśli tworzysz urządzenie medyczne, zasady będą następujące:

Bezpieczeństwo

Niezawodność

Łatwość użytkowania

Zasady te pozwolą na zaostrzenie propozycji wartości i poprowadzą zespół przez proces rozwoju.

Wskazówka 3. Zidentyfikuj profile użytkowników, cele i zadania

Musisz mieć jasność co do tego, dla kogo tworzysz produkt.

Aby uzyskać jasny obraz użytkowników produktu, zacznij od:

Budowanie profili użytkowników: Zdefiniuj swoich docelowych użytkowników, tworząc szczegółoweperson użytkowników. Możesz zacząć od wskazania płci, wieku, branży, funkcji zawodowej i innych danych demograficznych użytkownika docelowego. Pomocne będzie uwzględnienie nawyków, postaw, potrzeb i pragnień, które mogą mieć wpływ na produkt

Zdefiniuj swoich docelowych użytkowników, tworząc szczegółoweperson użytkowników. Możesz zacząć od wskazania płci, wieku, branży, funkcji zawodowej i innych danych demograficznych użytkownika docelowego. Pomocne będzie uwzględnienie nawyków, postaw, potrzeb i pragnień, które mogą mieć wpływ na produkt Zidentyfikowanie celów użytkownika: Zrozumienie głównego celu użytkownika związanego z korzystaniem z produktu. Co chce osiągnąć? Jakie przeszkody stoją na ich drodze?

Zrozumienie głównego celu użytkownika związanego z korzystaniem z produktu. Co chce osiągnąć? Jakie przeszkody stoją na ich drodze? Zbieranie zadań użytkownika: Współpracuj ze swoim teamem, aby nakreślić zadania, które pomogą użytkownikom osiągnąć ich cele. Zachęcaj do kreatywnego myślenia w tym ćwiczeniu

Porada 4. Określ funkcje produktu

Gdy zespół zacznie wypełniać większą część PRD, należy rozpocząć opisywanie szczegółowych funkcji produktu. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia, które można nałożyć na projekt produktu i ocenić wszelkie założenia przyjęte podczas definiowania wymagań.

Zwróć uwagę, że funkcjonalność każdego produktu wchodzi w zakres wymagań funkcjonalnych, podkreślając, co produkt musi być w stanie do zrobienia.

Limity takie jak wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność wchodzą w zakres wymagań niefunkcjonalnych.

Przygotuj PRD, który jest spersonalizowany dla Twojego produktu z ClickUp Brain

Aby uprościć ten proces, ClickUp Brain , asystent oparty na AI w ramach platformy ClickUp, usprawnia proces tworzenia dokumentacji.

Możesz wprowadzić wszystkie istotne szczegóły, takie jak cele produktu, funkcje, docelowi odbiorcy i ograniczenia. Na podstawie tych informacji AI wygeneruje dla Ciebie PRD.

ClickUp Brain zapewnia również podsumowania i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym z istniejących zadań i dokumentów w obszarze roboczym ClickUp. Pomaga to Twojemu Teamsowi odnieść się do istotnych informacji bez konieczności ręcznego przeszukiwania wielu dokumentów.

👀 Bonus: Rozważ użycie narzędzia no-code dla menedżerów produktu . Oferują one skuteczny sposób zarządzania mapy drogowe produktów , obsługiwać opinie klientów i nadawać priorytety doświadczeniu użytkownika.

Przygotowywanie doskonałych BRD i PRD za pomocą ClickUp

Dokumenty dotyczące wymagań biznesowych i produktowych mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów. Pomagają one w dostosowaniu zespołu poprzez uwzględnienie wszystkich celów biznesowych i specyfikacji produktu.

ClickUp, narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", może podnieść poprzeczkę, centralizując przepływ pracy i komunikację.

Dzięki rozbudowanej dokumentacji i funkcjom opartym na AI, ClickUp usprawnia współpracę, ogranicza nieporozumienia, zapobiega rozszerzaniu zakresu i zwiększa wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!