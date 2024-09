Jak stworzyć listę kontrolną e-mail marketingu?

Przeciętna osoba otrzymuje ok 120 e-maili każdego dnia . Otwierają się tylko około 20-40% z nich .

Powodzenie Twoich wysiłków marketingowych może zależeć od tego, czy Twój e-mail będzie częścią tego odsetka.

Stworzenie angażującego e-maila jest ważne. Ale w grę wchodzą również inne czynniki, takie jak wybór odpowiedniego dostawcy usług e-mail, segmentacja grupy docelowej i automatyzacja kampanii.

A więc, do zrobienia?

Pomocne może być stworzenie listy kontrolnej kampanii e-mail. Jest to jak mapa drogowa, która zapewnia płynny przebieg kampanii marketingowej i nie pomija żadnych kluczowych kroków. Przejdźmy przez to, co to oznacza.

Lista kontrolna kampanii e-mail marketingowej

Kampania e-mail marketingowa to skoordynowana seria wiadomości e-mail wysyłanych do określonej grupy odbiorców w określonym okresie, mająca na celu osiągnięcie określonego celu. Celem tym może być zwiększenie sprzedaży, świadomości marki lub pozyskanie potencjalnych klientów.

Najlepsza lista kontrolna kampanii e-mail marketingowej obejmuje następujące kroki:

1. Zdefiniuj swoje cele

Przed utworzeniem i wysłaniem e-maila należy zdefiniować jego cel. Możliwe cele obejmują:

Zwiększenie świadomości marki

Zwiększenie sprzedaży

Zwiększenie retencji niestandardowych klientów

Zwiększenie liczby poleceń

Pielęgnowanie potencjalnych klientów

Upselling lub sprzedaż krzyżowa

Zbieranie danych o odbiorcach

Generowanie nowych leadów

Pamiętaj, że niejasne cele bez jasnych kryteriów powodzenia lub terminów nie zaprowadzą cię daleko. Kluczem do skutecznych celów e-mail marketingu jest bycie SMART: Ustawienie specyficznych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów

2. Zrozum swoich odbiorców

Znajomość swoich odbiorców ma kluczowe znaczenie dla skutecznego e-mail marketingu. Oto jak możesz lepiej zrozumieć kim są i czego potrzebują:

Po pierwsze, stwórz szczegółowe persony kupujących, które reprezentują różne segmenty odbiorców. Uwzględnij dane demograficzne, odsetki i punkty bólu, aby skutecznie dostosować swoje wiadomości

Zbieraj bezpośrednie informacje zwrotne za pomocą ankiet i sondaży

Następnie przeanalizuj dane niestandardowe. Wykorzystaj posiadane dane - takie jak historia zakupów i zaangażowanie w e-mail - aby zidentyfikować wzorce i zrozumieć swoich odbiorców

Zwracaj uwagę na wskaźniki zaangażowania, takie jak współczynniki otwarć, współczynniki klikalności i współczynniki konwersji, aby zobaczyć, co najbardziej rezonuje

Bądź na bieżąco z trendami w branży, aby tworzyć zawartość zgodną ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców

3. Zbuduj listę opt-in

Silna lista opt-in jest niezbędna do powodzenia e-mail marketingu. Oto jak ją zbudować:

Twórz proste, atrakcyjne formularze zapisu i udostępniaj je na swojej stronie internetowej, blogu i w mediach społecznościowych

Oferuj zachęty, które są zgodne z odsetkami odbiorców, takie jak ekskluzywna zawartość, rabaty lub bezpłatne wersje próbne, aby zachęcić do rejestracji

Wykorzystaj media społecznościowe do promocji rejestracji e-mail. Udostępniaj linki do swoich formularzy i podkreślaj korzyści płynące z subskrypcji

Wdrażaj proces podwójnej zgody, aby zapewnić autentyczne odsetki. Zmniejsza to liczbę skarg dotyczących spamu

4. Wybierz dostawcę usług e-mail

Właściwy dostawca usług poczty elektronicznej (ESP) nadaje kampaniom e-mail marketingowym impetu. Oto jak wybrać odpowiedniego ESP:

Po pierwsze, zidentyfikuj swoje potrzeby . Określ, jakich funkcji potrzebujesz, takich jak automatyzacja, zaawansowana analityka czy prosty interfejs

. Określ, jakich funkcji potrzebujesz, takich jak automatyzacja, zaawansowana analityka czy prosty interfejs Czy potrzebujesz darmowego planu podstawowego, czy szukasz płatnych opcji, które oferują wszystkie dzwonki i gwizdki? Wybierz plan cenowy ESP, który pasuje do twojego budżetu , oferując jednocześnie niezbędne funkcje

, oferując jednocześnie niezbędne funkcje Oceń łatwość obsługi. Poszukaj ESP z intuicyjnym interfejsem i dobrą obsługą klienta

Sprawdź, czy ESP integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jake-mail marketing CRMplatformą e-commerce lub kanałami mediów społecznościowych

Wybierz ESP znanego z wysokich wskaźników dostarczalności, aby upewnić się, że twoje e-maile dotrą do skrzynek odbiorczych subskrybentów

Porada dla profesjonalistów: Popularne ESP, takie jak Mailchimp i ConvertKit, oferują doskonałą równowagę między funkcjami, łatwością obsługi i przystępną ceną. Mailchimp jest popularnym wyborem dla wielu Business ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowane funkcje.

5. Segmentacja odbiorców

Segmentacja odbiorców pozwala dostosować wiadomości do określonych grup, zapewniając, że zawartość ma znaczenie dla każdego odbiorcy. Taka personalizacja zwiększa wskaźniki zaangażowania, zmniejsza liczbę rezygnacji z subskrypcji i ostatecznie prowadzi do większej liczby konwersji.

Na przykład, weźmy pod uwagę sprzedawcę odzieży z różnorodną bazą klientów. Segmentując swoich odbiorców, może wysyłać odpowiednie oferty i zawartość do różnych grup, takich jak:

Segmentacja demograficzna: Wiek: Młodsi klienci mogą być bardziej odsetkami modnej i niedrogiej mody, podczas gdy starsi klienci mogą preferować klasyczne i konserwatywne elementy odzieży Płeć: Mężczyźni i kobiety często mają różne preferencje zakupowe

Segmentacja behawioralna: Historia zakupów: Wysyłanie specjalnych ofert do stałych klientów lub sugerowanie produktów uzupełniających na podstawie wcześniejszych zakupów Poziom zaangażowania: Nagradzaj wysoce zaangażowanych subskrybentów ekskluzywnymi rabatami i ponownie angażuj nieaktywnych subskrybentów kampanią win-back

Segmentacja geograficzna: Lokalizacja: Oferuj promocje związane z lokalizacją, takie jak rabaty na lokalne sklepy lub wydarzenia



Takie podejście nie tylko sprawia, że odbiorca czuje się wartościowy, ale także zwiększa prawdopodobieństwo zakupu.

Włącz te kroki do listy kontrolnej kampanii e-mail marketingowej, aby skutecznie segmentować odbiorców:

Zbieraj i analizuj dane na temat swoich subskrybentów

Zidentyfikuj kluczowe segmenty na podstawie danych demograficznych, zachowań i geografii

Tworzenie dostosowanych wiadomości dla każdego segmentu

Monitorowanie wydajności kampanii podzielonych na segmenty idostosowywać strategie zarządzania e-mailami w razie potrzeby

6. Tworzenie angażującej zawartości

Tworzenie skutecznych e-maili polega na angażowaniu odbiorców i podpowiedzi do działania. Zacznij od atrakcyjnego tematu - to pierwsza rzecz, którą widzą subskrybenci i która decyduje o tym, czy otworzą e-mail, czy nie! Dobry temat wiadomości jest zwięzły, jasny i wzbudza ciekawość.

zamiast "Nowa letnia kolekcja", spróbuj "Lato z Tobą: ponad 100 idealnych, zalotnych letnich sukienek

Następnie skup się na treści e-maila. Oto kilka kluczowych elementów, które należy uwzględnić:

Personalizacja: Zwracaj się do subskrybentów po imieniu i dostosuj zawartość do ich preferencji i zachowań. Sprawi to, że e-mail będzie bardziej przypominał rozmowę niż transmisję

Zwracaj się do subskrybentów po imieniu i dostosuj zawartość do ich preferencji i zachowań. Sprawi to, że e-mail będzie bardziej przypominał rozmowę niż transmisję Propozycja wartości: Wyraźnie określ, co czytelnik może zyskać. Niezależnie od tego, czy jest to specjalny rabat, cenne informacje, czy oferta ograniczona czasowo, upewnij się, że korzyść jest na pierwszym planie

Wyraźnie określ, co czytelnik może zyskać. Niezależnie od tego, czy jest to specjalny rabat, cenne informacje, czy oferta ograniczona czasowo, upewnij się, że korzyść jest na pierwszym planie Przyciągająca treść: Pisz w sposób konwersacyjny, a zdania powinny być krótkie i rzeczowe. Używaj aktywnego głosu i praktycznego języka. Zamiast "Nasze produkty są już dostępne", powiedz: "Imię i nazwisko", wszystkie twoje ulubione produkty, teraz 15% taniej!"

Dołącz wysokiej jakości obrazy, wideo lub infografiki, które będą wsparciem dla wiadomości i sprawią, że e-mail będzie atrakcyjny wizualnie. Ludzie chętniej angażują się w zawartość, która dobrze wygląda.

Ponadto spraw, aby wezwanie do działania było jasne, atrakcyjne i łatwe do znalezienia. Używaj języka zorientowanego na działanie, który stwarza poczucie pilności i ekscytacji, na przykład "Kup teraz", "Dowiedz się więcej" lub "Rozpocznij" Upewnij się, że wizualnie odróżnia się od reszty zawartości.

powiedzmy, że jesteś biurem podróży promującym nowy pakiet turystyczny. Twój temat może brzmieć: "Plaże kuszą: % zniżki na bilety na Bali, Malediwy i nie tylko" Spersonalizuj e-mail, wzmiankując imię odbiorcy i podkreślając miejsca docelowe, którymi wcześniej wykazywał odsetki. Udostępnianie krótkiego planu podróży, dołączanie wspaniałych zdjęć i zakończenie przyciskiem CTA z napisem "Zarezerwuj wymarzone wakacje już teraz!"

7. Projektowanie e-maili i szablonów

Dobrze zaprojektowany e-mail przyciąga uwagę, jednocześnie subtelnie zachęcając czytelnika do podjęcia działania. Możesz zaprojektować swój e-mail poprzez tworząc szablon e-maila w Gmailu ale jeśli szukasz czegoś szybszego, użyj ClickUp szablony e-mail marketingu.

Wybierz odpowiedni szablon

Zacznij od wybrania szablonu, który pasuje do celów kampanii i marki. Gotowe szablony, takie jak listy kontrolne, oszczędzają czas i zapewniają spójność. Szablon e-mail marketingu ClickUp może pomóc w efektywnej organizacji kampanii e-mail. Wystarczy kilka kliknięć, aby określić zawartość, zaplanować wysyłkę e-maili i śledzić wskaźniki wydajności.

Zoptymalizuj swoje kampanie e-mail dzięki szablonowi ClickUp Email Marketing

Możesz użyć tej struktury do:

Określić cele kampanii, takie jak promocja produktu, generowanie leadów lub zwiększenie świadomości marki. TworzyćCele ClickUp aby je ustawić

Skompiluj listę nazwisk i informacji kontaktowych. Podziel listę na różne grupy celów. UżyjWidok tabeli ClickUp do organizowania kontaktów

Opracuj zawartość z wyraźnym wezwaniem do działania i łatwymi opcjami odpowiedzi. Użyj ClickUp Docs do współpracy nad kopią e-maila

Śledzenie wydajności kampanii i wprowadzanie niezbędnych zmian. Ustaw powtarzające się zadania w ClickUp, aby regularnie przeglądać i optymalizować swoje wysiłki w zakresie e-mail marketingu

Aby uzyskać kompleksowe zarządzanie kampaniami, wypróbuj Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp . Szablon ten umożliwia stworzenie mapy całej strategii e-mail, od segmentacji po testy A/B i analizę wydajności.

Zarządzaj swoją strategią e-mail dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Możesz użyć tej struktury do:

Określić, kim są Twoi idealni klienci i jakie mogą być ich potrzeby. Tworzyć zadania w ClickUp w celu przeprowadzenia burzy mózgów i nakreślenia grupy docelowej

Zebrać dane kontaktowe potencjalnych klientów i podzielić ich na niestandardowe kategorie. Wykorzystać widok tabeli w ClickUp do uporządkowania listy e-maili

Stwórz szablon e-maila, napisz atrakcyjną treść i dodaj elementy wizualne, takie jak zdjęcia i wideo

UżyjDokumenty ClickUp aby nakreślić elementy e-maila i współpracować nad opiniami na temat projektu

Zaplanuj wiadomości e-mail i upewnij się, że wszystkie ustawienia dostarczalności są prawidłowe, korzystając z listy e-mail. Ustaw powtarzające się zadanie w ClickUp, aby dwukrotnie sprawdzić ustawienia dostarczalności

Rozpocznij wysyłanie e-maili i monitoruj analitykę, aby zapewnić sprawne działanie. Korzystaj z niestandardowych pól w ClickUp, aby śledzić wskaźniki, takie jak współczynniki otwarć i kliknięć

Testuj różne tematy, dostosowuj zawartość i testuj różne segmenty swojej listy e-mail, aby zmaksymalizować skuteczność

Wybierz odpowiedni projekt

Gdy już wybierzesz szablon, popracuj nad jego elementami graficznymi:

Spójność marki: Używaj kolorów, czcionek i logo marki, aby odzwierciedlić jej tożsamość wizualną. Pomaga to w budowaniu rozpoznawalności marki i zaufania

Używaj kolorów, czcionek i logo marki, aby odzwierciedlić jej tożsamość wizualną. Pomaga to w budowaniu rozpoznawalności marki i zaufania Układ i struktura: Uporządkuj zawartość z wyraźną hierarchią. Używaj nagłówków, podtytułów i wypunktowań. Zachowaj dużo białej przestrzeni, aby uniknąć bałaganu

Uporządkuj zawartość z wyraźną hierarchią. Używaj nagłówków, podtytułów i wypunktowań. Zachowaj dużo białej przestrzeni, aby uniknąć bałaganu Materiały wizualne: Aby uatrakcyjnić swój e-mail, włącz do niego angażujące materiały wizualne, takie jak obrazy, infografiki i wideo . Upewnij się, że wizualizacje są zoptymalizowane pod kątem szybkiego ładowania!

Aby uatrakcyjnić swój e-mail, . Upewnij się, że wizualizacje są zoptymalizowane pod kątem szybkiego ładowania! Responsywny design: Zaprojektuj swój e-mail tak, aby był przyjazny dla urządzeń mobilnych. Ponad połowa wszystkich e-maili jest otwierana na urządzeniach mobilnych, więc twój e-mail musi wyglądać świetnie zarówno na pulpicie, jak i na telefonie komórkowym

8. Optymalizacja pod kątem dostarczalności

Upewnienie się, że Twoje e-maile trafiają do skrzynek odbiorczych, a nie do folderu spamu, ma kluczowe znaczenie. Oto jak zoptymalizować dostarczalność:

Regularnie usuwaj nieaktywne lub nieprawidłowe adresy e-mail. Używaj podwójnej zgody, aby potwierdzić odsetki subskrybentów i monitoruj wskaźniki zaangażowania, aby utrzymać szczupłą listę

WdrożenieSPF, DKIM i DMARC aby zweryfikować autentyczność e-maili i zapobiec oznaczeniu ich jako spamu

Wysyłaj testowe wiadomości e-mail i sprawdzaj wyniki spamu przed ich uruchomieniem. Śledzenie reputacji nadawcy i zarządzanie wszelkimi problemami związanymi z czarnymi listami

9. Testuj i wysyłaj wiadomości e-mail

Właściwe testowanie może pomóc wychwycić potencjalne problemy i zapewnić powodzenie kampanii e-mail. Wykonaj następujące kroki:

Dokładnie przetestuj swoje e-maile

Przed wysłaniem, przetestuj swoje e-maile aby upewnić się, że wyglądają i działają zgodnie z oczekiwaniami na różnych platformach i urządzeniach.

Wysyłaj wiadomości e-mail do siebie i swojego zespołu, aby sprawdzić, jak wyglądają w różnych klientach poczty e-mail i na różnych urządzeniach. Pomoże to wykryć wszelkie problemy związane z formatem lub niedziałającymi połączonymi linkami

Korzystaj z narzędzi do analizy zawartości e-maili pod kątem wyzwalaczy spamu i dostosuj je odpowiednio, aby uniknąć filtrów antyspamowych

Upewnij się, że wszelka dynamiczna zawartość lub etykiety personalizacji (takie jak imię odbiorcy) działają poprawnie i wyświetlają się zgodnie z przeznaczeniem

Optymalizacja czasu wysyłki

Wybór odpowiedniego czasu na wysłanie e-maila może znacząco wpłynąć na wskaźniki otwarć i zaangażowanie.

Przejrzyj poprzednie kampanie, aby określić, kiedy odbiorcy są najbardziej aktywni. Weź pod uwagę strefy czasowe, jeśli masz odbiorców na całym świecie

Eksperymentuj z różnymi godzinami wysyłki, aby znaleźć optymalny harmonogram dla konkretnych odbiorców

Automatyzacja wysyłania e-maili aby zapewnić spójność i zmniejszyć liczbę pominięć

Porada dla profesjonalistów: Jeśli zastanawiasz się nad automatyzacja e-maili aby utworzyć serię e-maili dla swojej kampanii marketingowej, użyj ClickUp's Szablony kampanii Drip aby zaoszczędzić czas.

10. Przegląd zgodności z prawem

Zapewnienie zgodności wysiłków podejmowanych w ramach e-mail marketingu z przepisami prawa pomaga utrzymać zaufanie odbiorców i uniknąć problemów prawnych! Oto, jak zachować zgodność z wymogami prawnymi:

Zrozumienie kluczowych przepisów

Zapoznaj się z głównymi przepisami regulującymi e-mail marketing, aby zapewnić zgodność. Skonsultuj się z prawnikiem, aby sprawdzić, czy przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów. Oto niektóre z nich.

Ustawa CAN-SPAM (USA): W każdym e-mailu należy umieścić wyraźną opcję rezygnacji i podpowiedź. Ponadto e-maile muszą mieć dokładne tematy i informacje o nadawcy

W każdym e-mailu należy umieścić wyraźną opcję rezygnacji i podpowiedź. Ponadto e-maile muszą mieć dokładne tematy i informacje o nadawcy GDPR (UE): Wymaga uzyskania wyraźnej zgody subskrybentów przed wysłaniem e-maili marketingowych. Wymaga również zapewnienia odbiorcom łatwego sposobu wycofania zgody i ochrony ich danych

Wymaga uzyskania wyraźnej zgody subskrybentów przed wysłaniem e-maili marketingowych. Wymaga również zapewnienia odbiorcom łatwego sposobu wycofania zgody i ochrony ich danych CASL (Kanada): Podobnie jak GDPR, CASL wymaga wyraźnej zgody na wysyłanie e-maili i mandatów, w tym danych kontaktowych i mechanizmu rezygnacji z subskrypcji

Uzyskiwanie zgody i zarządzanie nią

Przed wysłaniem e-maili marketingowych potwierdź, że masz ważną zgodę odbiorców.

Wdróż proces podwójnej zgody, w którym subskrybenci potwierdzają swój adres e-mail i zgodę. Dodaje to dodatkową warstwę weryfikacji i zapewnia dokładne zapisy zgody

Przechowuj informacje o tym, jak i kiedy uzyskano zgodę, w tym adresy e-mail i wszelkie istotne interakcje

Dołącz niezbędne informacje

Każdy e-mail powinien zawierać określone informacje w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

W wiadomościach e-mail należy podać nazwę firmy i dane kontaktowe. Dzięki temu odbiorcy będą wiedzieć, kto wysyła e-mail i jak się z Tobą skontaktować

Dołącz widoczny i funkcjonalny link do rezygnacji z subskrypcji w każdym e-mailu. Ułatw odbiorcom rezygnację, jeśli nie chcą już otrzymywać wiadomości od Ciebie

Chroń dane subskrybentów

Ochrona danych subskrybentów to nie tylko wymóg prawny, ale także najlepsza praktyka w celu utrzymania zaufania.

Używaj szyfrowania i bezpiecznych systemów do przechowywania danych abonentów. Upewnij się, że twoje praktyki przetwarzania danych są zgodne z odpowiednimi przepisami

Ogranicz dostęp do danych subskrybentów w swojej organizacji do osób, które potrzebują ich do pełnienia swoich ról

11. Monitoruj i optymalizuj swoją strategię e-mail marketingu

Skuteczne monitorowanie i optymalizacja kampanii e-mail są kluczem do poprawy wydajności. Zadania te mogą być dość złożone i obejmować wiele kroków. Listy kontrolne mogą pomóc usprawnić takie zadania, a jest ich wiele szablonów list kontrolnych które można dostosować do własnych potrzeb. Spójrz na Szablony list kontrolnych ClickUp -można je niestandardowo dostosować, aby uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz.

Monitoruj i optymalizuj swoje kampanie e-mail za pomocą szablonu listy kontrolnej ClickUp, aby utworzyć listę rzeczy do zrobienia

Śledzenie kluczowych wskaźników

Skoncentruj się na kPI marketingu e-mailowego do mierzenia powodzenia:

Współczynnik otwarć: Wskazuje zaangażowanie w e-mail. Niski oprocentowanie może sugerować problemy z tematami wiadomości, timingiem lub odsetkami odbiorców

Wskazuje zaangażowanie w e-mail. Niski oprocentowanie może sugerować problemy z tematami wiadomości, timingiem lub odsetkami odbiorców Współczynnik klikalności (CTR): Mierzy zaangażowanie w zawartość e-maila

Mierzy zaangażowanie w zawartość e-maila Współczynnik konwersji: Pokazuje, ilu odbiorców zakończyło pożądaną akcję

Pokazuje, ilu odbiorców zakończyło pożądaną akcję Współczynnik odrzuceń (Bounce Rate): Wskazuje problemy z dostarczalnością

Przeprowadzanie testów A/B

Eksperymentuj z różnymi elementami, aby zoptymalizować wydajność:

Linie tematyczne: Testuj różne opcje, aby dowiedzieć się, co zwiększa wskaźnik otwarć

Testuj różne opcje, aby dowiedzieć się, co zwiększa wskaźnik otwarć Zawartość i wygląd: Oceniaj różne układy, obrazy i wezwania do działania

Oceniaj różne układy, obrazy i wezwania do działania Czasy wysyłania: Testuj różne czasy, aby zobaczyć, kiedy odbiorcy najbardziej się angażują

Analizuj dane

Regularnie sprawdzaj wydajność kampanii:

identyfikuj trendy: szukaj wzorców i preferencji w swoich metrykach

szukaj wzorców i preferencji w swoich metrykach Segmentowanie wyników: Porównywanie wyników w różnych segmentach odbiorców

Wprowadzaj poprawki

Wykorzystaj spostrzeżenia, aby udoskonalić swoje podejście:

Ulepszaj zawartość: Skup się na tym, co najlepiej trafia do odbiorców

Skup się na tym, co najlepiej trafia do odbiorców Rozwiązywanie problemów z dostarczalnością: Naprawianie wysokich współczynników odrzuceń i spamu

Optymalizuj w sposób ciągły

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje strategie:

Planuj przeglądy: W okresach oceniaj i dostosowuj swoje taktyki e-mail

W okresach oceniaj i dostosowuj swoje taktyki e-mail Bądź na bieżąco: Wdrażaj nowe najlepsze praktyki i trendy

Jak planować i uruchamiać kampanie e-mail z ClickUp

Planowanie i uruchamianie kampanii e-mail może być trudnym zadaniem, ale dzięki ClickUp możesz zorganizować cały proces i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze. Możesz wykorzystać Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp funkcja umożliwiająca efektywne tworzenie i automatyzację kampanii e-mail marketingowych.

W ClickUp możesz:

Tworzyć Zadania z wiadomości e-mail

Łączyć wiadomości e-mail z innymi zadaniami

Konfigurować automatyzacje na podstawie pól niestandardowych, przesłanych formularzy lub wydarzeń związanych z zadaniami

Tworzyć elementy akcji z e-maili klientów, zgłoszeń i błędów

Każdy z tych elementów pomaga w planowaniu i realizacji kampanii e-mail marketingowej.

Na przykład, testowy e-mail może być użyty do wygenerowania Zadania, w którym znajduje się lista sugestii i poprawek. Jeśli masz serię e-maili związanych z jedną kampanią, możesz zautomatyzować harmonogram, na przykład wysyłając je w rozłożonych w czasie odstępach czasu. Odpowiedzi niestandardowych klientów mogą wyzwalać inny zestaw zadań, zależnie od rodzaju odpowiedzi - opinie, zapytania lub prośby o pomoc.

Połącz wiadomości e-mail z zadaniami i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca w narzędziu za pomocą ClickUp's Email Project Management

Podczas planowania kampanii Twój zespół może przeprowadzić burzę mózgów, przygotować zawartość e-maili i nakreślić strategie kampanii za pomocą Dokumenty ClickUp .

Twórz wspaniałe dokumenty i wiki oraz połącz je z cyklami pracy, aby ożywić pomysły swojego zespołu

Oto kilka praktycznych wskazówek:

Projektowanie e-maili : UżyjDokumenty ClickUp do tworzenia i formatowania zawartości e-maili. Redaktor tekstu sformatowanego ułatwia dołączanie obrazów, połączonych linków i innych multimediów w celu wzbogacenia e-maili

: UżyjDokumenty ClickUp do tworzenia i formatowania zawartości e-maili. Redaktor tekstu sformatowanego ułatwia dołączanie obrazów, połączonych linków i innych multimediów w celu wzbogacenia e-maili Współpraca : Zaproś swój zespół do przeglądania i edytowania wersji roboczych. Dzięki edycji i komentarzom w czasie rzeczywistym, każdy może wnieść swój wkład, zapewniając, że ostateczna zawartość jest dopracowana i skuteczna

: Zaproś swój zespół do przeglądania i edytowania wersji roboczych. Dzięki edycji i komentarzom w czasie rzeczywistym, każdy może wnieść swój wkład, zapewniając, że ostateczna zawartość jest dopracowana i skuteczna Szablony: Twórz szablony wielokrotnego użytku dla różnych typów e-maili, takich jak newslettery, oferty promocyjne i działania następcze. Oszczędza to czas i zapewnia spójność wszystkich kampanii

Z ClickUp Brain możesz używać AI do pisania e-maili szybko.

Połączenie zadań, dokumentów, osób i całej wiedzy Twojej firmy z ClickUp Brain

Może automatyzować pisanie e-maili, sugerując tematy, personalizując zawartość, a nawet generując zakończone projekty e-maili w oparciu o cele kampanii. Oto co otrzymujesz:

Sugestie oparte na AI : ClickUp Brain może analizować szkice e-maili i dostarczać sugestie w celu poprawy przejrzystości, zaangażowania i współczynników konwersji. Powiedzmy, że utknąłeś z mało inspirującym tematem; to narzędzie może zasugerować angażujące opcje, które podniosą wskaźniki otwarć

: ClickUp Brain może analizować szkice e-maili i dostarczać sugestie w celu poprawy przejrzystości, zaangażowania i współczynników konwersji. Powiedzmy, że utknąłeś z mało inspirującym tematem; to narzędzie może zasugerować angażujące opcje, które podniosą wskaźniki otwarć Personalizacja zawartości : ClickUp Brain może personalizować e-maile dla różnych segmentów odbiorców, zapewniając, że każdy odbiorca otrzyma odpowiednią i angażującą zawartość. Na przykład, Brain może pomóc dostosować wiadomości do różnych grup demograficznych, zwiększając personalizację

: ClickUp Brain może personalizować e-maile dla różnych segmentów odbiorców, zapewniając, że każdy odbiorca otrzyma odpowiednią i angażującą zawartość. Na przykład, Brain może pomóc dostosować wiadomości do różnych grup demograficznych, zwiększając personalizację Automatyzacja: Możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak follow-up e-mail i planowanie, uwalniając swój czas, aby skupić się na bardziej strategicznych aspektach kampanii. Jest to szczególnie przydatne przy zarządzaniu kampaniami kroplowymi, w których kluczowe znaczenie mają terminowe działania następcze

Przejdźmy teraz do faktycznego zarządzania kampanią e-mail. ClickUp's możliwości zarządzania projektami e-mail sprawiają, że jest to idealne narzędzie do planowania i uruchamiania kampanii e-mail. Oferuje:

Zarządzanie zadaniami : Tworzenie zadań dla każdego kroku kampanii, od burzy mózgów i daty powstania zawartości po planowanie i analizę. Przypisywanie zadań członkom zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów, aby upewnić się, że wszystko pozostaje na swoim miejscu

: Tworzenie zadań dla każdego kroku kampanii, od burzy mózgów i daty powstania zawartości po planowanie i analizę. Przypisywanie zadań członkom zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów, aby upewnić się, że wszystko pozostaje na swoim miejscu Niestandardowe cykle pracy : Zaprojektuj niestandardowe cykle pracy, aby dopasować je do unikalnego procesu kampanii. Korzystaj ze statusów takich jak "Przygotowywanie", "Przeglądanie", "Planowanie" i "Wysłane", aby wizualizować, na jakim etapie znajduje się każdy e-mail

: Zaprojektuj niestandardowe cykle pracy, aby dopasować je do unikalnego procesu kampanii. Korzystaj ze statusów takich jak "Przygotowywanie", "Przeglądanie", "Planowanie" i "Wysłane", aby wizualizować, na jakim etapie znajduje się każdy e-mail Śledzenie czasu : Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu w ClickUp, aby monitorować ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu. Pomaga to w optymalizacji przyszłych kampanii poprzez identyfikację wąskich gardeł i poprawę wydajności

: Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu w ClickUp, aby monitorować ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu. Pomaga to w optymalizacji przyszłych kampanii poprzez identyfikację wąskich gardeł i poprawę wydajności Widok kalendarza : Użyj widoku kalendarza, aby zaplanować wysyłkę e-maili i upewnić się, że są one wysyłane w optymalnym czasie. Możesz również zsynchronizować ClickUp z preferowaną aplikacją kalendarza w celu płynnej integracji

: Użyj widoku kalendarza, aby zaplanować wysyłkę e-maili i upewnić się, że są one wysyłane w optymalnym czasie. Możesz również zsynchronizować ClickUp z preferowaną aplikacją kalendarza w celu płynnej integracji Raportowanie i analityka: Po wysłaniu e-maili użyj ClickUp do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności. Twórz pulpity i raportowania, aby analizować wskaźniki otwarć, kliknięć i konwersji. Dane te pomagają w udoskonalaniu przyszłych kampanii w celu uzyskania lepszych wyników

Zwiększ powodzenie kampanii e-mail dzięki ClickUp

Gratulacje! Stworzyłeś swoją mapę drogową do powodzenia e-mail marketingu. Postępując zgodnie z tą listą kontrolną e-mail marketingu, nie tylko wysyłasz e-maile - strategicznie angażujesz swoich odbiorców, budujesz trwałe relacje i osiągasz znaczące wyniki dla swojego biznesu.

Z każdą kampanią będziesz zbierać spostrzeżenia. Wykorzystaj je, aby dowiedzieć się, co rezonuje z odbiorcami i stale udoskonalaj swoją strategię.

I nie zapomnij: aby ulepszyć swoją strategię e-mail marketingu, włącz ClickUp do swojego cyklu pracy i pozwól mu efektywnie planować, realizować i monitorować kampanie. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!