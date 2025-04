10 najlepszych programów do pulpitów (recenzje, funkcje, & ceny)

Niezależnie od tego, czy zarządzasz codziennymi zadaniami, czy zwinnymi projektami, musisz monitorować ich wydajność, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Na szczęście, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do pulpitów można identyfikować trendy, wykrywać wąskie gardła i tworzyć prognozy na podstawie danych bez wydawania fortuny.

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego i wyróżnimy dziesięć narzędzi pulpitu nawigacyjnego, które sprawią, że zarządzanie projektami będzie dziecinnie proste.

Czym jest oprogramowanie do pulpitów?

Oprogramowanie typu pulpit dostarcza zespołom i agentom niezbędnych informacji biznesowych, kompresując duże ilości danych w mniejsze i łatwiejsze do zrozumienia informacje.

Twoi agenci mogą wykorzystać te nowe informacje do zakończenia misji bez żadnych pomyłek.

Ponieważ pulpit BI (business intelligence dashboard) wyświetla aktualne informacje i trendy, użytkownicy biznesowi mogą wykorzystywać dane do monitorowania i mierzenia wydajności i podejmować świadome decyzje biznesowe.

jak?

Na przykład, menedżerowie mogą używać pulpit projektu do monitorowania kondycji Business i identyfikowania obszarów, które szkodzą ich rozwojowi. Nie będziesz musiał wprowadzać analityka danych 😛

Teams operacyjne mogą używać pulpitów operacyjnych reagować na wąskie gardła, zanim zakłócą one wydajność.

Podobnie, zespoły finansowe mogą wykorzystywać dane do przewidywania sprzedaż i przychody.

I oczywiście agencje szpiegowskie mogą wykorzystać te dane do śledzenia wszystkich swoich zadań!

Czego szukać w narzędziu typu pulpit?

Łączenie danych: łączenie danych z wielu źródeł danych, aby zobaczyć najważniejsze informacje. Na przykład, postępy poczynione w trakcie realizacji celukluczowych wskaźników wydajności (KPI)

łączenie danych z wielu źródeł danych, aby zobaczyć najważniejsze informacje. Na przykład, postępy poczynione w trakcie realizacji celukluczowych wskaźników wydajności (KPI) drążenie danych: przejście od ogólnego widoku do bardziej szczegółowego widoku tych danych za pomocą wykresów i innych elementów wizualnych

przejście od ogólnego widoku do bardziej szczegółowego widoku tych danych za pomocą wykresów i innych elementów wizualnych Niestandardowe ustawienia: dostosuj pulpit do własnych potrzeb, korzystając z wielu czcionek, kolorów, tła, widżetów i nie tylko 🎨

dostosuj pulpit do własnych potrzeb, korzystając z wielu czcionek, kolorów, tła, widżetów i nie tylko 🎨 Narzędzia do współpracy: współpracuj nad pulpitami, komentując i udostępniając dane członkom zespołu i klientom

współpracuj nad pulpitami, komentując i udostępniając dane członkom zespołu i klientom Dostępność mobilna: monitoruj swoją wydajność i bądź na bieżąco z danymi w podróży

monitoruj swoją wydajność i bądź na bieżąco z danymi w podróży Bezpieczeństwo danych: blokuj informacje biznesowe za pomocą uprawnień opartych na rolach, ochrony hasłem i uwierzytelniania dwuskładnikowego

Pamiętaj, że posiadanie wszechstronnego narzędzia do pulpitu oznacza, że uzyskasz wszechstronne, przydatne informacje!

10 najlepszych programów do pulpitów w 2024 roku

Oto dziesięć programów do pulpitów nawigacyjnych, które pomogą ci zbierać dane i analizować je jak tajny agent:

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na wszystkich urządzeniach

ClickUp jest światową platformą najwyżej oceniany wydajność i oprogramowanie do zarządzania projektamiużywane przez super wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Jest to również najlepsze oprogramowanie do pulpitów w 2024 roku i pozwala budować pulpity dla dowolnego scenariusza biznesowego.

Dzięki ponad 50 niestandardowym widżetom, które pomagają uzyskać wgląd w najbardziej krytyczne analizy biznesowe, możesz z łatwością monitorować wydajność dowolnego procesu biznesowego.

Od zarządzania zasobami po raportowanie klientów, te pulpity mają wszystko, czego potrzebujesz.

Zbierz całą swoją pracę w jednym miejscu dzięki pulpitom nawigacyjnym

Można użyć ClickUp Pulpit aby pomóc Ci ocenić cele kwartalne, zobaczyć śledzenie czasu w projektach, wykryć potencjalne wąskie gardła i nie tylko. 📈

Pulpity nawigacyjne w ClickUp pomagają również zrozumieć kluczowe wskaźniki efektywności i metryki Business lepiej.

jak?

Pulpit KPI dzieli skomplikowane dane na prostsze wykresy i diagramy. W ten sposób pulpity sprawiają, że analiza danych jest bardziej dostępna dla Ciebie i Twoich agentów.

ClickUp umożliwia również dostosowanie pulpitu za pomocą niestandardowych wykresów, takich jak:

Wykres liniowy: stwórz niestandardowy wykres liniowy, aby zidentyfikować trendy w swoich danych

stwórz niestandardowy wykres liniowy, aby zidentyfikować trendy w swoich danych Wykres słupkowy: użyj wykresów słupkowych, aby zobaczyć zmiany wskaźników przestępczości w czasie

użyj wykresów słupkowych, aby zobaczyć zmiany wskaźników przestępczości w czasie Wykres kołowy: użyj niestandardowego wykresu kołowego, aby stworzyć mapę wydatków agencji wywiadowczej

ClickUp pozwala zabezpieczyć pulpity poprzez ustawienie uprawnienia .

Domyślnie pulpity są niejawne (prywatne) i widoczne tylko dla użytkownika. Możesz jednak udostępniać je każdemu członkowi swojego zespołu lub zdecydować się na wyświetlanie pulpitu w biurze w trybie pełnoekranowym!

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Widoki: przeglądaj wyniki swojej firmy w widoku obciążenia pracą, Box, Tablica i Gantt

przeglądaj wyniki swojej firmy w widoku obciążenia pracą, Box, Tablica i Gantt Statusy zadań: dodawanie różnych scen do pracy w celu dokładnego śledzenia postępów

dodawanie różnych scen do pracy w celu dokładnego śledzenia postępów Przypisywanie zadań: przypisywanie zadań członkom Teams w celu śledzenia postępów zespołuobciążenie pracąNatywne śledzenie czasu rozpocznij i zatrzymaj czas z dowolnego urządzenia i generuj raporty ze wszystkich wpisów czasu, w tym godzin podlegających rozliczeniu Cele ClickUp ustaw KPI dla swojego zespołu i śledź postęp w osiąganiu wskaźników biznesowych Automatyzacja korzystaj z gotowych automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na ważnych rzeczach Niestandardowe powiadomienia wybierz jak i kiedy będziesz powiadamiany o zadaniach i projektach ClickUp Widżet obliczeń: potrzebujesz do zrobienia kilku obliczeń? Nie martw się, możesz na nas liczyć! Uzyskaj wszystkie dane liczbowe, których potrzebuje Twój zespół finansowy dzięki temu widżetowi Widżety tabel:: zobacz, jak radzi sobie Twój zespół, kto zakończył najwięcej zadań, a kto ma zaległościSzablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp dla następnego projektu

Profesjonaliści ClickUp

Potężna wersja Free z nieograniczoną liczbą użytkowników

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika z funkcjami online i tryb offline Tworzenie map drogowych i procesów dla nowych członków zespołu przy użyciu Dokumenty Wykrywanie współpracy informuje, gdy członek zespołu ogląda lub edytuje ten sam dokument w czasie rzeczywistym Zależności od zadań pomaga Teamsom zakończyć zadania we właściwej kolejności

Integruje się z kilkoma programami innych firm, takimi jak Slack, Google Drive , Zoom oraz więcej Dodawaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą naszego potężnego systemu iOS i Android aplikacje mobilne Wsparcie dla platform Apple, Windows i Linux



Limity ClickUp

Brak widoku osi czasu w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Spójrz na Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie drobne wady.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny użytkowników ClickUp

przez KlipfolioKlipfolio to platforma do analizy danych z galerią szablonów pulpitów. Możesz również pochwalić się swoimi umiejętnościami technicznymi, korzystając z jego formuł, modelowania danych i funkcji uczenia maszynowego.

Niestety, podstawowy plan Klipfolio oferuje tylko jedną godzinę odświeżania danych, pozostawiając Twój zespół w takim stanie:

Kluczowe funkcje Klipfolio

Tworzenie niestandardowych pulpitów do raportowania dla klientów i zespołów

Gotowe pulpity nawigacyjne dla skuteczności zawartości, wydajności mediów społecznościowych i nie tylko

Wsparcie dla motywów pulpitu, wstępnie zbudowanychnarzędzia do wizualizacji danychi nie tylko

Automatyzacja analizy danych w celu zaoszczędzenia czasu

Profesjonaliści Klipfolio

Możliwość śledzenia danych w czasie w celu łatwej identyfikacji trendów danych historycznych

Solidne opcje filtrowania danych ułatwiające widok pożądanych danych

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Basecamp 3 , Asana i nie tylko

Limity Klipfolio

Free Plan ma limit 10 pulpitów nawigacyjnych

Tworzenie wykresów może być trudne i czasami wymaga umiejętności programistycznych

Nie można wyświetlać danych z osi czasu w przyrostach kwartalnych

Cennik Klipfolio

Klipfolio ma cztery plany cenowe dla firm. Plany zaczynają się od 99 USD/miesiąc.

Oceny użytkowników Klipfolio

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

3. TruOI

przez TruOI TruOI, dawniej iDashboards to narzędzie do wizualizacji danych, które pozwala tworzyć pulpity operacyjne. Aplikacja umożliwia łączenie danych z popularnych źródeł, takich jak Airtable , wyszukiwarka Google, Instagram i inne.

Jednak podstawowe funkcje, takie jak licencja publicznego dostępu, są dostępne tylko jako dodatki premium.

Oto, jak sfrustrowany będzie Twój zespół, próbując udostępniać pulpity klientom:

Kluczowe funkcje iDashboards

Niestandardowe pulpity z funkcją "przeciągnij i upuść"

Wsparcie dla kilku szablonów wykresów i grafów

Drilldowny umożliwiają przejście od przeglądu danych do szczegółowych informacji

Uprawnienia oparte na rolach kontrolują, które osoby i grupy mogą uzyskiwać dostęp do pulpitów, edytować je lub wyświetlać

Zalety iDashboards

Możliwość tworzenia pulpitów do zarządzania opieką zdrowotną, zasobami ludzkimi lub marketingiem

Dostępność na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)

Dodawanie kolorów, tła, alertów i innych elementów do wykresów i pulpitów

Limity iDashboards

Kreator formularzy jest dostępny tylko jako dodatek premium

Konfiguracja wykresów wymaga pewnego doświadczenia w kodowaniu

Brakzarządzania zadaniami funkcji takich jak przypisywanie zadań i priorytetów zadań

iDashboards ceny

aplikacja iDashboards jest dostępna zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Aby uzyskać informacje o cenach, poproś o niestandardową wycenę od iDashboards.

Oceny użytkowników iDashboards

G2: 4.5/5 (60+ opinii)

4.5/5 (60+ opinii) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

4. Zoho Analytics

przez Zoho AnalyticsZoho Analytics to narzędzie do analityki i analizy Business Intelligence. Ta aplikacja pulpitu ma fajnego, inteligentnego asystenta o nazwie Zia. Zadawaj jej pytania, a otrzymasz odpowiedzi w formie raportów. 🤖

Jednak niektóre z zaawansowanych funkcji raportowania aplikacji wymagają umiejętności technicznych.

i nie, Zia nie może ci w tym pomóc

Kluczowe funkcje Zoho Analytics

Niestandardowy pulpit biznesowy z wykresami, widżetami, tabelami obrotowymi i widokami tabelarycznymi

Alerty danych powiadamiają o skokach lub innych zmianach w danych

Porównywanie i analizowanie kluczowych wskaźników w różnych krajach za pomocą wykresów na mapie

Łatwe importowanie danych z baz danych w chmurze

Profesjonaliści Zoho Analytics

Wsparcie analityki dla funkcji sprzedaży, finansów i marketingu

Możliwość dodawania komentarzy w czasie rzeczywistym do udostępnianych widoków, takich jak widok podsumowania, widok przestawny, pulpity i inne

Integruje się z SalesforceCRM, Google Analytics, Quickbooks i nie tylko

Limity Zoho Analytics

Wsparcie tylko dla limitowanej liczby wykresów, które można dodać do raportów

Free Plan ma limit dwóch użytkowników

Podstawowe funkcje zarządzania danymi, takie jak tworzenie kopii zapasowych i zrzutów ekranu, są dostępne tylko w planie standardowym

Cennik Zoho Analytics

Zoho Analytics ma cztery plany cenowe. Płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc.

Oceny użytkowników Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

5. DashThis

przez DashThisDashThis to narzędzie do konsolidacji i udostępniania danych marketingowych w jednym miejscu. Możesz połączyć wszystkie narzędzia marketingowe, z których korzystasz w różnych kanałach, takich jak SEO, PPC, media społecznościowe i e-mail, aby scentralizować swoje raporty.

Korzystając z ich kreatora pulpitów typu "przeciągnij i upuść", możesz wyciągnąć Wskaźniki KPI i metryki które Twój zespół chce zobaczyć i użyj szablonów raportowania, aby przyspieszyć pracę.

Kluczowe funkcje DashThis

Połączenie z ponad 36 narzędziami marketingowymi

Generowanie udostępnianych adresów URL dla pulpitów

Szablony raportowania dla różnych kanałów, branż i przypadków użycia

Nieograniczone źródła danych i użytkownicy we wszystkich planach

Zalety DashThis

Intuicyjny interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść" jest bardzo łatwy w użyciu

Obejmuje dane marketingowe dla kilku kanałów, w tym SEO, PPC, mediów społecznościowych i innych

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, Search Console, Semrush, Facebook Ads, Mailchimp i inne

Limity DashThis

Może nie integrować się z mniej popularnymi narzędziami

Minimum 3 pulpity mogą nie być idealne dla użytkowników indywidualnych

Brak wersji Free

Cennik DashThis

DashThis ma cztery plany cenowe dla firm. Poszczególne plany zaczynają się od 33 USD/miesiąc.

Oceny użytkowników DashThis

G2 : 4.9/5 (60+ opinii)

: 4.9/5 (60+ opinii) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

6. Smartsheet

przez SmartsheetSmartsheet to narzędzie do wizualizacji danych z pulpitami, automatyzacją, narzędziami do współpracy i nie tylko.

I podczas gdy to narzędzie do tworzenia pulpitów wygląda jak Excel niektóre z najpopularniejszych formuł Excela nie działają w Smartsheet.

więc jak **Excel-**lent jest tym narzędziem do wizualizacji danych _?

Bądźmy smart i dowiedzmy się 😉:

Kluczowe funkcje Smartsheet

Tworzenie pulpitów wyświetlających na żywo dane z arkuszy i raportów

Dostosowywanie pulpitów za pomocą niestandardowych kolorów i tła

Przeglądaj moją pracę tak, jak chcesz, dzięki wielu widokom projektów, w tym widokom siatki, kart, Gantta i kalendarza

Udostępnianie, wysyłanie i publikowanie raportów, aby utrzymać zespoły w pętli

Profesjonaliści Smartsheet

Widok nowych danych, kiedy chcesz, wybierając częstotliwość odświeżania pulpitów

Widok i aktualizacja danych w podróży za pomocą urządzenia i tabletu z systemem iOS lub Android

Wsparcie dla funkcji zarządzania projektami, takich jakwspółpraca nad dokumentami i dzienniki aktywności

Limity Smartsheet

Brak kontroli zarządzania użytkownikami w planie podstawowym

Brak funkcji automatycznego zapisywania

Przestarzały interfejs użytkownika

Cennik Smartsheet

Smartsheet posiada dwa plany cenowe. Plan Business zaczyna się od 25 USD miesięcznie.

Oceny użytkowników Smartsheet

G2: 4.3/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.3/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1,000 recenzji)

sprawdź te top alternatywy dla arkuszy kalkulacyjnych_ ._

7. Google Data Studio (Looker Studio)

przez Google Data Studio Looker Studio, dawniej Google Data Studio umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów analitycznych. Możesz pracować nad jednym raportem z członkami zespołu lub osobami spoza firmy w czasie rzeczywistym.

W aplikacji brakuje jednak zaawansowanych funkcji raportowania na pulpicie, które są niezbędne w przypadku złożonych analiz. Na przykład, nie ma wbudowanej funkcji automatycznego odświeżania pulpitu lub widoku raportu.

Będziesz musiał odświeżać je ręcznie:

Kluczowe funkcje Google Data Studio

Szablony do raportowania kanałów YouTube, przegląd Google Ads i nie tylko

Przekształca wymiary i metryki danych w potężne bloki do tworzenia wykresów i grafów

Udostępnianie i współpraca nad wszystkimi raportami i pulpitami Data Studio

Konfigurowalne pulpity, które pozwalają dodawać logo, ikony, zmieniać tło i nie tylko

Profesjonaliści Google Data Studio

Łatwy w użyciu

Wykonywanie obliczeń, w których formuły mogą zawierać pola ze źródła danych, dosłowny tekst i wartości numeryczne

Wsparcie dla wykresów słupkowych, kołowych, tabel, map cieplnych i innych

Limity Google Data Studio

Opiera się na integracjach do śledzenia czasu

Nie nadaje się do kompleksowego zarządzania zadaniami

Potrzeba płatnych konektorów do pobierania źródeł danych innych niż Google

Cennik Google Data Studio

Google Data Studio jest zakończone Free.

Oceny użytkowników Google Data Studio

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

Domo

Via Domo Następny na liście jest Domo . Ta aplikacja to niskokodowa platforma danych, która pozwala użytkownikom integrować dane z dowolnego miejsca i tworzyć spersonalizowane pulpity. Domo upraszcza proces raportowania poprzez połączenie danych i zapewnienie dostępu do wglądu w czasie rzeczywistym, a wszystko to w prostym interfejsie.

Kluczowe funkcje Domo

Integruje się z ponad 1000 gotowych konektorów i oferuje setki innych sposobów połączenia z danymi

Wybór spośród ponad 150 typów wykresów do wizualizacji danych

Łatwe tworzenie niestandardowych pulpitów za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Przeglądanie ponad 7 000 niestandardowych map lub przesyłanie własnych map za pomocą kilku kliknięć

Profesjonaliści Domo

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Dostępne w aplikacji mobilnej

Ścieżki drill down pozwalają użytkownikom zanurzyć się głębiej, gdy mają do czynienia ze złożonymi, hierarchicznymi danymi

Limity Domo

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony; nawigacja po oprogramowaniu może być myląca dla niektórych użytkowników

Plany cenowe są drogie

Cennik Domo

Domo oferuje bezpłatną wersję próbną. W przypadku płatnych planów, odwiedź stronę internetową, aby uzyskać wycenę

Yellowfin

przez ŻółtopłetwyYellowfin to kolejne narzędzie Business Intelligence (BI), które umożliwia użytkownikom komunikowanie się i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz łączenie wielu wizualizacji i tabel z różnych źródeł danych w celu stworzenia przeglądu wyników biznesowych na wysokim poziomie. Narzędzie to oferuje wstępnie zbudowane pulpity i przyjazne dla użytkownika funkcje raportowania usług, aby pomóc Businessowi w łatwym dodawaniu analiz do swoich produktów.

kluczowe funkcje #### Yellowfin

Automatyzacja analiz niestandardowych danych i powiadamianie o zmianach

Historie danych i prezentacje pozwalają łączyć wykresy i tabele z narracją w łatwych do zrozumienia formatach dla użytkowników końcowych

Skuteczne przekazywanie danych za pomocą niestandardowych wizualizacji JavaScript

Profesjonaliści Yellowfin

Wtyczki pulpitów nawigacyjnych umożliwiają dostarczanie zintegrowanych, gotowych pulpitów nawigacyjnych do aplikacji

Samoobsługa BI umożliwia klientom tworzenie własnych raportów ad-hoc

Proste API Yellowfin umożliwia dodawanie raportów, wykresów i pulpitów do oprogramowania przy minimalnej ilości kodu

Limity Yellowfin

Stroma krzywa uczenia się dla tych, którzy nie są zaznajomieni z SQL

Tworzenie i edytowanie pulpitów może być skomplikowane dla niektórych użytkowników

Plany mogą być kosztowne

Cennik Yellowfin

Skontaktuj się z Yellowfin, aby poprosić o wycenę Enterprise Analytics i Embedded Analytics

DataBox

Via DataBoxDataBox to platforma analityki biznesowej, która umożliwia użytkownikom tworzenie pulpitów KPI i połączenie wszystkich danych dotyczących wydajności w jednym miejscu. Oferuje funkcje raportowania, śledzenia metryk, śledzenia celów biznesowych, pulpitów telewizyjnych, obliczeń danych i wiele innych, które pomagają w łatwym połączeniu danych, tworzeniu i udostępnianiu raportów, monitorowaniu trendów i odkrywaniu spostrzeżeń w ramach DataBox.

Kluczowe funkcje DataBox

Tworzenie znaczących i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych za pomocą narzędzia Dashboard Designer

Korzystanie z edytora raportów pulpitu nawigacyjnego do tworzenia szybkich i niestandardowych raportów przypominających pulpit

Bądź na bieżąco z danymi dzięki slajdom Data Story

Profesjonaliści DataBox

DataBox oferuje ponad 75 natywnych integracji, które pomagają połączyć i skonsolidować wszystkie dane w jednym miejscu

Przeglądaj ponad 200 gotowych raportów i przykładów pulpitów stworzonych przez ekspertów i partnerów agencji

Kreator formuł typu "przeciągnij i upuść" ułatwia obliczanie nowych wskaźników z dowolnego źródła danych

Limity DataBox

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony; niektórzy użytkownicy raportowali, że jest niezgrabny

Nie ma planu cenowego dla indywidualnych użytkowników, tylko dla małych Teams, co jest kosztowne dla jednego użytkownika

Opcje raportowania zostały uznane za limitowane przez niektórych użytkowników

Ceny DataBox

DataBox oferuje plan Free Forever, a płatne plany zaczynają się od 72 USD miesięcznie

Wybierz najlepsze oprogramowanie do pulpitu projektu dla swojego Teams

Oprogramowanie do pulpitów daje zespołom i kierownikom projektów przegląd tego, jak radzi sobie biznes.

Korzystając z danych z pulpitu, będziesz w stanie rozwiązywać problemy, zanim się pojawią, ulepszać cykle pracy i dokładnie śledzić swoje postępy.

ale czy James Bond zaufałby jakiemukolwiek zwykłemu narzędziu wywiadowczemu, czy też polegałby na doskonałym źródle?

To samo dotyczy oprogramowania pulpitu nawigacyjnego, które zdecydujesz się wprowadzić do swojej firmy.

czy zamierzasz polegać na jakimś kiepskim narzędziu, czy korzystać z potężnego oprogramowania do pulpitów, takiego jak ClickUp?

Od pomocy w monitorowaniu sprintów po pomoc w planowaniu, widoku, śledzeniu i ocenie kwartalnych celów, ClickUp jest ultymatywnym oprogramowaniem dashboardowym. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo aby wiedzieć wszystko o swojej firmie.

