Kompletny przewodnik po używaniu symboli mapy procesów

Czy kiedykolwiek zostałeś oświecony przez obraz po zmaganiu się ze szczegółami projektu? Albo skradłeś światło reflektorów jedną wizualizacją zamiast stronami technicznego żargonu?

To zdumiewające, jak jasny obraz dosłownie maluje jaśniejszy obraz, prawda?

Wpływ ten rozciąga się na najlepsze projekty i procesy. Mapa procesu ożywia i zwiększa przejrzystość każdej funkcji, a nawet wizji organizacji.

Zgadnij, co zwiększa jej wpływ? Symbole mapy procesów.

Te podstawowe elementy przenoszą wizualne zrozumienie na wyższy poziom, a 9.84 miliardy dolarów branża narzędzi do wizualizacji kiwa głową w zgodzie.

Ten artykuł jest kompleksowym przewodnikiem po symbolach map procesów. Wyjaśnimy, czym one są, przedstawimy konkretne i powszechne symbole map procesów oraz omówimy ich główne typy.

Omówimy również sześciostopniowy przewodnik po tworzeniu map procesów oraz sposób, w jaki ClickUp, platforma do zarządzania projektami, może pomóc w ich tworzeniu.

**Co to są symbole map procesów?

Symbole mapy procesów to elementy wizualne używane do reprezentowania różnych kroków, operacji i decyzji w ramach procesu. Pomagają one zilustrować przepływ procesu od początku do końca.

Głównym celem symboli map procesów jest ułatwienie zrozumienia i analizy złożonych procedur. Są one szeroko stosowane w biznesie, inżynierii i zarządzaniu zarządzanie procesami aby wskazać, w jaki sposób informacje przepływają, są przechowywane i wykonywane.

Wspólne symbole używane na mapach procesów

Teraz, gdy masz już krótki przegląd symboli mapy procesów, oto standardowe mapy procesów symboli na podstawie ich użycia.

Przetwarzanie danych

Oto główne symbole wskazujące, w jaki sposób dane są przetwarzane i organizowane:

Kształt Nazwa Funkcja /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf-qrKTAV9vq7HzFEobSzl-BgytrUDevNEZ\_uD26elKp3ypiIJvJei3nvO5e-UH\_LqhaUJL2GBMXTruLFEsLDUecbRno-FjB66t4O4yG6n9vxc-OvTmad9j4qMwlsvkIZPsWV9pK87\_5APakcoJ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Collate symbol Reprezentuje łączenie dwóch lub więcej ustawień danych /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcqLPyLQIBDOp33ap-rQM-KMdRLLcf8jM3YE4P6yQOhMzjbZ4Jz83XmiHGeGpBnDJhXUVsWJj5i6jIySOBPa\_Fub88m36NVXJu1wWGsnrq3CYv5zq2GLf0Ss3tUYvQfqoml4I5jDwLaBFIoao9M?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol sortowania Wskazuje kolejność, w jakiej dane będą ułożone

Przechowywanie plików i informacji

Do reprezentowania przechowywania danych, są to symbole mapy procesu, których należy użyć:

Kształt Nazwa Funkcja /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdAwSqCRJu4EVmBzFUuc4et-5bks6MnsRhKEEZe4-um30YawyG6NoyEGG8U913I\_Imgx\_0oaXG5mhBfOzZw70fxXNITrPGilFfgQpBSR0E7oBfMI2eoAlTiFDCNDu21qwchUhzgddV5RNFBwedcOg?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol przechowywanych danych Wskazuje, że te dane są przechowywane tutaj /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcAfjS7n7LZkSYJezuDN26bcCiB8WCvKCEU36zMTwwLPY7jvCjbHRqiIPY7ScZfIOsRh-QjW4Lb-fSsDdhRsohlad6yzid\_Rlm6XjJ1j1plv7plK5lEa3BPKa03C6xpMrq4d7\_Wo-Jv11d81em1TA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol bazy danych Reprezentuje listę informacji o standardowej strukturze /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdavFbgRyByVXLkHcccwWWORzCyYh333lOTe779EVsdZf20rHziePw86styDHn7x1ED2NLBw1nMi1\_J23krR3aN4kGSaatAbW318pRFp0qHxTXn1UOfjbB6Rcs5bOgVTciyCz5xc-U0xgF\_98\_oAA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol pamięci masowej o dostępie bezpośrednim To jest symbol dysku twardego /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeWXKJyyJNPl-GQOq6gZezwUq3AjNQi5q4u6d\_6VuTQeCodxSR8ORRV20SXw6B1OYJxw3X0rUgXyHCNhulvXqjfS-lLirokTy-skZUs0OEbCj3r8vZFLOCTL0n4LM5HbLRs01qKix4jp6DStQOQ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol pamięci wewnętrznej Reprezentuje dane przechowywane w pamięci wewnętrznej systemu

Proces i działanie

Oto symbole mapy procesu, które pokazują krok wykonujący zadanie, operację lub logikę:

Kształt Nazwa Funkcja /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcwo4ZTnymXgK-9vV7mqTnZxchKK-YtGb9rl5nzALOfoUR5bPcHPCZUHHpzhOc1A2ukzc9fyT5j7wAQGX-LP270c9HeLNJGoFjS5CXmvElWtSwUpl\_1LTeMZ\_3GADjVmhbyGLexFNQBL1GI7c7TfA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol procesu Reprezentuje działanie, zadanie lub operację /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcOsr6QsI8q9vHW0gty5wlXHry9kW5niSm-2COe94s35L6LZW9XJy9gUl43AQq8bkfrH8XWbPZ8xkQ4yxleIgzZopddWWuNnMg0Cu\_fRjIWs9VGw\_V1pYrF-Y56y9RscwEpig\_omj7qBf\_DOwixeA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol podprogramu Ten symbol pokazuje serię działań związanych z większym zadaniem, które może mieć również oddzielną mapę procesu /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuCALMCsc42ID\_6wMVfP1tM7FhJYwqqUN1bFuLNK8ghKMKEC\_A2ltc0Qo2zsa2Xe02G-51OIMaIqKR7lSQVx0jFlKNatkd6MDsaNLWCzybTsz0yuQ9YnFX0BgdUF2T6VKRPIwoJwmCYS-f7rEa?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol alternatywny Pokazuje, że istnieje alternatywny krok, który można podjąć /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcjpIOl7ogDQ0REEJr7wEM7q5nOgDT7xwYe6Jo25RuyyfzEA2wY4Qj2\_QgcR1x9mJuFgYrA\_75Y3nEGJWe4cfMF9mCh3hfvE1hTlat3Yk63aoXuDffP8nYGasaFQUcIaJxmrt9isIieTHsZrXBqA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol opóźnienia Reprezentuje okres oczekiwania lub opóźnienie /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf4eAssU\_TijcI2QsVMTMreIoRQpHEyfVyDQqvxir2dQxu6pc4oQInBEP72qh8htPBCxu9inaWz-\_qZ51qPgIutPUKj8xC2mZ3z9atzZ0c3YGnUzQs3qb5oEwhchRAVGuzAZP\_xSbZ3p\_vuz\_s?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol przygotowania Ten krok pokazuje przygotowanie przed następną operacją /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfBKUvEWxJ7RkYEq5QT81xeTJpJAejemA3UltjMp1h867xzvm7-lCL7U1GlNi-gkGedph1Wli1GXCT2dAVcYGf2B7fppF7586iAl1Au\_frmeIkeG6lR4ruN1FWZ33vslmNvNVOf4r3An8gSb8tHwg?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol ręcznej pętli Pokazuje sekwencję komend, która powtarza się, dopóki nie zostanie zatrzymana ręcznie

Wejście i wyjście

Każda mapa procesu musi wskazywać typ informacji. Te symbole pomagają komunikować dane wejściowe i wyjściowe:

Kształt Nazwa Funkcja /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd3PvZLQX6vwr2VawN9bcvmNcisEfVyxsvYsi3p7UxDspqbyRkNiITWF1R8jeSfFNV8pDvJcHYeAwHb3EXEi\_Fa0w-O1tBT\_qLFKiS7Gc55BhCSjzIGshOS6QBXkYbVpQLBiO6rfFD45dCX2d8uKw?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol wejścia lub wyjścia Reprezentuje materiał lub informację wchodzącą lub wychodzącą z procesu /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuHR822Qdmxa6iuXmBiICfk\_KZBD6PIJ6uUknrx\_1qcO8KhfcyJSnCtPWE1M3yNL1TQ\_Yhc-KiXoMHGhYh5w7KcjT\_vxaZJvezFnxGiG7vbV6YLBQoFAkezjici1qfIX\_z9YbsYGTIaHFVU8NVMQ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol dokumentu Wskazuje krok procesu, który używa lub generuje dokument lub raportowanie /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdP5glKBlsS2TnIEC0wG1V11V4zVdbWuGKA5jqfbMc4ljCdN\_MOxg4IMu-B\_\_GNoLYUqsbXiNLgkDoCOke9BQuQhsntKtK56C06bL-KUgTFSMqZkZeDukMyUHgc0sjHEf44BCZEn1unKoqXMwj2Sw?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol wielu dokumentów Jest to krok, który pokazuje, że wiele dokumentów jest używanych lub tworzonych /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcMLpr6UlSDFXn6HpFhrlNqmkMowwMXZCSn\_ewKJ\_AJpUmRnO3sD4qB3GruZNFGr-g6IkhTUqmSVRxgjIbKoYAGLBp0Ul1TTWm5c16cIFjaShCyRwjNVrOBi6n84hQv3Wavn6aCxXKdPaIAghSX9A?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol wyświetlacza Pokazuje, że niektóre informacje są wyświetlane lub prezentowane /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfewUTuwsBdRyoaC2nRvnO-uonWhjcJytz5ec99oMAJ4npeY7nw-7Ctx\_QlcFVPtC085SCjSDfdTvD2XTQ-I55rxxjVO7k70uZASOwIBHwul\_gZnLg3q\_bZRDFXfgC0LpDo5R1blY\_Q2j9Mf68zg?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol ręcznego wprowadzania danych Symbol ręcznego wprowadzania danych oznacza, że dany krok wymaga wprowadzenia danych przez człowieka i nie podlega automatyzacji

Symbole branch i kontroli przepływu

Aby pomóc firmie w wizualizacji kierunku przepływu informacji, te symbole mapy procesów są niezbędne:

Kształt Nazwa Funkcja /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcB06pF9eRII9yQ5hHONMhvEtwMAX81AUbpyspkvbN8Py3r1T1cb62PSBSL18c-U4agwknSJ2p61xoqkQoI9gEAK5jUCJE\_vOcZ\_kR5Bjn8V9TcXDlA6pXBUfW81d6EmdX-K9JYYxNi\_5ZNBuG38A?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol strzałki Wskazuje kierunek informacji lub procesu. Służy głównie do czytania /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfGN6NFuZR1ZcC5arEhvQ\_KXz-Na4qE9jIxB02le5\_-eJ-1WFqNDN7eSfvZK\_Va9smwFUfBXs6HVZbtCSsGIOSFfpXrZVJ4t1hxGJRqJfukA8LtAeAFlj0oNgGcJTIvIW1izPPHyQd2wj6XPlqlUQ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol terminatora Reprezentuje początek lub koniec procesu /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcaUjp3RQM\_IRUa347zIiGaOCVbAD\_IrUGYWeLzWvNV89Bph21o3zGVlOKAxcS8m1TmPX963pU2pyzKpjlZwqYF\_kuyFg8enSrToT-gEwxbre\_ddHQ776\_nam-uN4p2D4L\_IpkqGpkESNrUTEifsw?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol decyzji Wskazuje krok, w którym należy podjąć decyzję /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdhQg1IwAHfiFi2\_X9tB628-fN\_Sq8mwZ7aMmYVixaTgPT\_Qqk7FtMvhuuk5k2AZuvyt7Ktbf8t5Tos4chfXn1LBy25cgf0JP7XXtkUO1sHspySuvBoza1EDk\_dwLB\_mRfEEl3hmw8eUyjqZXkMXA?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol połączenia Ten symbol łączy dwie mapy procesów. Zazwyczaj do kontynuowania mapowania na innej stronie /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdoT67PJDfppBYikEvARX0acpPXUbv90HpPhEpM2CDpn57ge8n6EGXREmg5R9p\_UXHpst9jxVfUgD0dYWC9hnSjcxKSZXa9AXJ8PZlMktgHCUXjgL\_EncpZT9k2Y7Ow5W89dbPoSeaQLPWRwZ8?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Symbol połączenia poza stroną Ten symbol pokazuje miejsce połączenia, gdy proces jest kontynuowany na stronie poza sekwencją /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfuYX3PzgQXQaj01auswFPrjSw9PpA5V44rJ6yyN5DLljpRtp7JwyrQfjhiedEWJf8s2OqTu4Y\_e-ELmHx59Lu9oQhoFD5RWCQj0qruy7-7aGSG4uMcFu7SmYP-xtleeJCTzUYGr-Y-hanrC1213A?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Merge symbol Pokazuje, gdzie wiele procesów się łączy /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdB9kVXoOwTpRt6p4fX6yXkgDY-Gubn72m0pZtDMXK8uibrnan34JgkgdDCXrf5k1kuksB-PB2UhgMPNxdzYhES6H04GtyoZ21fEZKhtEY5dLLn6IRenohGtqu9PTG47ZJsKlML\_2hZqjm0b674?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ Extract symbol Symbolizuje pobranie określonego fragmentu danych z bardziej rozszerzonego ustawienia danych /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXelqf1xMhQExPzVVJt4Dkmj4VXnk6wQ0LGGcoAe8n3VAM0BzaBHyuoFEQTU2-pGjOqiFIQLhU5oqK1Lk3nOxwIfCryHkzb2viZDL2a926bBeYzPY1liojl0v5zFH-u6izqFn-5RHC-7hTsTl\_IWQ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9\_99yw/%img/ symbol OR punkt branch, w którym można obrać jedną z wielu ścieżek

Słownik symboli

Znormalizowana mapa procesu zapewnia, że każdy kształt reprezentuje podobny typ zadania lub operacji. Oto słowniczek, który pomaga zrozumieć typowe kształty na mapie procesu i ich kluczowe funkcje:

Kształt Funkcja Okrąg Wskazuje początek lub koniec procesu Owal Reprezentuje krok lub czynność w ramach procesu Prostokąt Wskazuje punkt, w którym dokonywany jest wybór Diament Reprezentuje dane wchodzące lub wychodzące z procesu Równoległobok Wskazuje miejsce, w którym przechowywane są dane Cylinder Reprezentuje magazyn danych, do którego dostęp jest sekwencyjny Trójkąt Wskazuje ręczny krok lub opóźnienie w procesie Sześciokąt Reprezentuje zewnętrzne źródło danych Pięciokąt Jest to blok kroków wielokrotnego użytku w ramach większego procesu Trapez Reprezentuje dokument lub raportowanie

Różne rodzaje map procesów

Wybór symboli zależy od typu mapy procesu, który odpowiada Twoim potrzebom. Oto sześć standardowych typów map procesów opartych na konkretnych celach i najlepszych przypadkach użycia:

Szczegółowa mapa procesu

Szczegółowa mapa zapewnia dogłębny widok procesu, w tym każdy krok i decyzję. Jest idealna do zrozumienia złożonych procesów lub identyfikacji wąskich gardeł.

Oto najczęściej używane symbole:

Symbole przechowywania danych: Baza danych, dokument

Baza danych, dokument Owal: Reprezentuje proces lub działanie

Reprezentuje proces lub działanie Prostokąt: Reprezentuje punkt decyzyjny

Reprezentuje punkt decyzyjny Diament: Reprezentuje wejście lub wyjście

Tutaj powinieneś użyć szczegółowej mapy procesu:

Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych

Zrozumienie złożonych procesów

Identyfikacja wąskich gardeł i nieefektywności

Dokumentowanie szczegółowych procedur

Mapa procesów wysokiego poziomu

Mapa procesu wysokiego poziomu oferuje szeroki przegląd istotnych kamieni milowych i punktów decyzyjnych. Pomaga zrozumieć ogólny przepływ procesu lub komunikować się z interesariuszami.

Oto często używane symbole zaawansowanych map procesów:

Owal: Reprezentuje proces lub działanie

Reprezentuje proces lub działanie prostokąt: reprezentuje punkt decyzyjny

reprezentuje punkt decyzyjny Diament: Reprezentuje wejście lub wyjście

Oto najlepsze sytuacje, w których można zastosować mapę procesów wysokiego poziomu:

Przegląd procesu

Zrozumienie ogólnego przepływu procesu

Komunikacja z interesariuszami

Planowanie strategiczne

Mapa strumienia wartości (VSM)

VSM pomaga identyfikować marnotrawstwo i nieefektywność w ramach procesu, koncentrując się na przepływie wartości. Podejście to jest często stosowane w dedykowanych Oprogramowanie VSM do usprawniania procesów lean.

Oto symbole występujące w VSM:

Symbol zapasów: Reprezentuje zapasy materiałów

Reprezentuje zapasy materiałów Strzałka: Reprezentuje przepływ materiałów lub informacji

Reprezentuje przepływ materiałów lub informacji Trójkąt: Reprezentuje opóźnienie lub czas oczekiwania

VSM najlepiej stosować do następujących celów:

Zwiększenie wydajności

Mapowanie całych działów lub funkcji

Identyfikacja marnotrawstwa i nieefektywności

Doskonalenie procesów Lean

Redukcja kosztów

Mapa procesu Swimlane

Mapa procesu swimlane wizualizuje proces w różnych działach lub teamach za pomocą wyczyszczonych sekcji. Sekcje te często reprezentują działy lub funkcje odpowiedzialne za dane zadanie.

Symbole mapy procesu unikalne dla swimlane to poziome lub pionowe pasy. Pasy te wizualnie oddzielają obowiązki różnych teamów, działów lub zaangażowanych osób

Mapa procesów jest idealna do następujących celów:

Analiza wąskich gardeł procesu

Zrozumienie własności procesu

Identyfikacja przekazywania zadań między działami

Poprawa współpracy międzyfunkcyjnej

Drzewo decyzyjne

Drzewo decyzyjne przedstawia procesy decyzyjne i ich potencjalne wyniki. Rozgałęzia się jak drzewo, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, co może się wydarzyć po wykonaniu zadania.

Oto symbole, które są tutaj używane:

Prostokąt: Reprezentuje punkt decyzyjny

Reprezentuje punkt decyzyjny diament: reprezentuje węzeł szansy

reprezentuje węzeł szansy Okrąg: Reprezentuje punkt końcowy

Oto najlepsze sytuacje, do których nadaje się drzewo decyzyjne:

Ocena opcji i konsekwencji

Podejmowanie decyzji

Ocena ryzyka

Planowanie scenariuszy

Schemat przepływu

Schemat blokowy procesu koncentruje się na kolejności kroków. Jest to podstawowe, ale skuteczne narzędzie do wizualizacji procesów.

Oto niektóre z podstawowych symboli schematów blokowych:

Okrąg: Reprezentuje punkt początkowy lub końcowy

Reprezentuje punkt początkowy lub końcowy owal: reprezentuje proces lub czynność

reprezentuje proces lub czynność Prostokąt: reprezentuje punkt decyzyjny

reprezentuje punkt decyzyjny diament: reprezentuje wejście lub wyjście

Oto najlepsze sytuacje, do których nadaje się schemat blokowy:

Analiza procesu

Zrozumienie przepływu procesu

Dokumentowanie procedur

Moduły szkoleniowe

Oprócz tych typów, typy procesów oparte na wykresach, takie jak diagramy przepływu danych, diagramy przepływu pracy oraz skumulowane diagramy przepływu, zyskują na popularności w zarządzaniu projektami.

Jak stworzyć mapę procesów przy użyciu symboli

Oto dwuczęściowy przewodnik obejmujący tworzenie i analizę map procesów.

6 kroków do stworzenia mapy procesu przy użyciu symboli

Oto sześć kroków, które należy wykonać, aby stworzyć skuteczną mapę procesów:

Krok 1: Zdefiniuj zakres i podejście

Pierwszym krokiem jest zaangażowanie interesariuszy i ustalenie zakresu i podejścia mapy procesów.

Oto dwa kroki do zrobienia tego:

Zidentyfikuj projekt lub funkcję, na której należy się skupić

Zwołanie spotkania komitetu sterującego z interesariuszami

Zanotuj oczekiwania, takie jak sposób, w jaki musi być reprezentowany i informacje, które muszą z niego pochodzić

Krok 2: Dokumentowanie kroków

Po wyjaśnieniu oczekiwań, następnym krokiem jest udokumentowanie przez szefów funkcji każdego kroku, procesu obsługi i metodologii.

Wymaga to rozszerzenia burzy mózgów, mapowania i udostępniania.

Krok 3: Wybór i mapa symboli

Po zdefiniowaniu kroków i procesów należy dokończyć wybór symboli

Oto kilka kluczowych faktów, o których należy pamiętać przy wyborze symboli mapy procesów:

Charakter i funkcja procesu

Jakie kroki następują po pierwszym kroku

Kluczowe fakty związane z opisem procesu

Dzięki zestawowi symboli mapowania procesów przypisanych do każdego kroku, ustawienie ich razem jako mapy procesu staje się płynne.

Krok 4: Standaryzacja za pomocą szablonu

Projekty, rozwiązania logiczne i działy mają tendencję do posiadania licznych, ale podobnych procesów. Gdy mapa procesu jest już gotowa, ustandaryzuj ją jako szablon. Stanie się on referencją do szybkiego tworzenia nowych map procesów

Chociaż możesz mieć mapowane wszystkie procesy biznesowe, mogą one ulec zmianie. Optymalizacja i automatyzacja map procesów pomaga zachować ich aktualność przy każdej zmianie. Jest to szczególnie pomocne przy analizowaniu nowych wyzwań lub wdrażaniu ulepszeń horyzontalnie.

Przykład analizy mapy procesów

Proces planowania obciążenia z nowymi projektami klientów jest przedstawiony jako schemat blokowy

Teraz, gdy już wiesz, jak utworzyć proces, przeanalizujmy i zinterpretujmy przykład.

Krok 1: Zdefiniuj typ mapy procesu

Stworzyliśmy schemat blokowy z przepływem logicznym, elementami decyzyjnymi i pętlami przeróbek.

Zidentyfikowanie typu mapy procesu pomaga przełamać sposób jej czytania.

Krok 2: Określ jego cel

Ta wizualizacja przedstawia mapę, w jaki sposób zespoły sprzedaży i logistyki powinny zająć się projektem zwiększonego popytu ze strony klientów. Przedstawia kroki związane z weryfikacją popytu, komunikacją z klientem i sposobem pracy nad zwiększeniem obciążenia.

Krok 3: Zanotuj obserwacje i interpretacje

Po przejściu krok po kroku, ważne jest, aby notować to, co zrozumiałeś.

Oto analiza przykładowego schematu blokowego:

Proces rozpoczyna się od przekazania przez klienta długoterminowych projektów wskazujących na zwiększony wolumen

Zespół sprzedaży weryfikuje zapotrzebowanie i, jeśli zostanie ono potwierdzone, współpracuje z klientem w celu udokumentowania nowych wymagań i ich wpływu

Zespół logistyczny określa strategię i wpływ na swoje operacje

Jeśli obciążenie jest niewystarczające, zespół bada opcje, takie jak wykorzystanie ukrytej wydajności maszyn lub wdrożenie zwiększenia wydajności

Komunikacja z klientem jest utrzymywana przez cały proces, zapewniając zgodność i zarządzanie oczekiwaniami

Proces obejmuje pętlę przeróbek w celu opracowania nowych strategii zwiększania obciążenia, dopóki żadna opcja nie będzie wykonalna. Wskazuje to również, że mogą być potrzebne korekty w oparciu o opinie klientów lub zmieniające się okoliczności

Korzyści z używania symboli na mapie procesów

Teraz, gdy już wiesz, jak tworzyć mapy procesów za pomocą symboli, pokażemy Ci, w jaki sposób przekształca to Twój biznes. Oto pięć korzyści płynących z używania symboli na mapie procesów:

Zwiększa przejrzystość i zrozumienie

Symbole na mapie procesów mają na celu uproszczenie złożonego procesu. Dzięki ustandaryzowanemu ustawieniu symboli przepływ informacji jest szybki i skuteczny. Dzięki temu zrozumienie przepływu procesu jest proste, nawet dla interesariuszy nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej.

Ulepszona wizualizacja pomaga również Teams dostrzec potencjalne obszary do poprawy.

Poprawia komunikację i współpracę

Symbole na mapie procesów są językiem samym w sobie. Wizualizacja procesów za pomocą wspólnego języka sprzyja lepszej komunikacji i zrozumieniu. Odpowiednie symbole upraszczają również dyskusje i ułatwiają efektywną pracę zespołową.

Zwiększa wydajność procesów

Jednym z głównych powodów, dla których firmy wdrażają mapy procesów, jest usprawnienie ich działania.

Symbole map procesów skutecznie podkreślają wąskie gardła, nadmiarowość i nieefektywność procesów. Wynikiem tego jest usprawniony cykl pracy i ogólną wydajność.

Usprawnia podejmowanie decyzji

Mapa procesu z odpowiednimi symbolami ułatwia ocenę różnych opcji. To oparte na danych i logiczne podejście ma kluczowe znaczenie dla poprawy dokładności decyzji.

Wizualizując potencjalne wyniki różnych wyborów, można zidentyfikować najlepszy sposób działania i uniknąć kosztownych błędów.

Zwiększa odpowiedzialność

Symbole na mapach procesów wyjaśniają, kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania lub kroki. Upraszczają również proces oddelegowania zadania i zwiększają wydajność, informując pracowników o zakresie ich pracy.

Optymalizacja procesów Business z ClickUp

Podczas gdy mapy procesów nadają znaczenie złożonym operacjom Businessu, symbole map procesów są kluczem do uproszczenia ich złożoności i poprawy wydajności. Wiedza o tym, jak korzystać z mapy procesów jest niezbędna do ułatwienia komunikacji, współpracy i podejmowania decyzji,

Dzięki kompleksowemu przewodnikowi i standardowym przykładom symboli map procesów, które omówiliśmy, jesteś prawie gotowy do zmiany poziomu wydajności.

Pozostaje tylko wybrać ClickUp i jego rozszerzony zakres narzędzi, aby usprawnić swoją podróż do mapowania procesów. A więc, zarejestruj się na ClickUp aby spróbować!