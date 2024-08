10 Oprogramowanie do mapowania strumienia wartości w celu usprawnienia procesów w 2024 r

Wizualizacja, analiza i optymalizacja - oto podstawowe zasady udoskonalania procesów operacyjnych.

Mapowanie strumienia wartości jest podstawą strategii Lean i Six Sigma, pomagając w wykrywaniu wąskich gardeł, ograniczaniu nieefektywności i maksymalnym wykorzystaniu przepływu pracy. Bez mapowania strumienia wartości możesz borykać się z poważnymi problemami związanymi z zarządzaniem i przepływem pracy.

Czym jest mapowanie strumienia wartości?

W ostatnie badanie z 500 dyrektorów, w tym liderów IT i biznesowych - 42% korzystało z oprogramowania do mapowania strumienia wartości. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 70% do 2024 roku.

Ale które oprogramowanie wybrać? Która marka oferuje funkcje, których potrzebujesz? I jak znaleźć takie, które spełnia wymagania zespołu?

W tym wpisie na blogu pomożemy Ci wybrać oprogramowanie do mapowania strumienia wartości, które pasuje do Twojego budżetu i potrzeb.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do mapowania strumienia wartości?

Zanim przejdziesz do wyboru najlepszego oprogramowania do zarządzania strumieniem wartości i mapowania, oto podstawowe funkcje, których należy szukać:

Wizualizacja operacji: Oprogramowanie do mapowania powinno tworzyć szczegółowe mapy wizualne procesów, obejmujące każdy etap aż do dostarczenia produktu lub usługi

Oprogramowanie do mapowania powinno tworzyć szczegółowe mapy wizualne procesów, obejmujące każdy etap aż do dostarczenia produktu lub usługi Analiza danych: Możliwość przetwarzania i analizowania danych za pomocą wbudowanych narzędzi jest kluczowa. Pomaga gromadzić statystyki dotyczące czasu cyklu, generowania leadów, czasu konwersji i innych wskaźników wydajności, dzięki czemu można usprawnić procesy

Możliwość przetwarzania i analizowania danych za pomocą wbudowanych narzędzi jest kluczowa. Pomaga gromadzić statystyki dotyczące czasu cyklu, generowania leadów, czasu konwersji i innych wskaźników wydajności, dzięki czemu można usprawnić procesy Współpraca i komunikacja: Niezbędną funkcją w Value Stream Mapping jest możliwość łatwej współpracy członków zespołu i działów na wspólnym interfejsie

Niezbędną funkcją w Value Stream Mapping jest możliwość łatwej współpracy członków zespołu i działów na wspólnym interfejsie Symulacje i planowanie: Niektóre programy do mapowania strumienia wartości mogą przeprowadzać symulacje z wykorzystaniem zebranych danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Można ocenić potencjalny wpływ zmian przed zastosowaniem ich w świecie rzeczywistym

Niektóre programy do mapowania strumienia wartości mogą przeprowadzać symulacje z wykorzystaniem zebranych danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Można ocenić potencjalny wpływ zmian przed zastosowaniem ich w świecie rzeczywistym Możliwości integracji: Narzędzie do mapowania strumienia wartości powinno umożliwiać zespołowi korzystanie z innych niezbędnych produktów. Powinno oferować podstawowe integracje, ułatwiając pracę z innymi narzędziami biznesowymi

10 najlepszych programów do mapowania strumienia wartości w 2024 roku

1. ClickUp

przez Kliknięcie Użyj ClickUp do projektowania przepływów pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Wirtualna tablica ClickUp (ClickUp Whiteboards) sprytnie zamienia pomysły w skoordynowane działania na współdzielonym interfejsie. Współpracuj i przeprowadzaj burze mózgów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem tego wspólnego płótna.

Rysowanie relacji między zadaniami za pomocą ClickUp Mapa myśli funkcja wizualizacji procesu projektu ClickUp Mind Maps daje Ci pełną kontrolę nad Twoją kreatywnością. Notuj pomysły i rysuj połączenia między nimi a zadaniami. Funkcja "przeciągnij i upuść" sprawia, że cały proces jest dziecinnie prosty. Udostępniaj swoje mapy koncepcyjne z członkami zespołu, umożliwiając lepszą współpracę.

Najlepsze cechy ClickUp

Szablony tablic ClickUp : Koordynuj pomysły i przepływy pracy. Możesz przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie, bazgrać, rysować i tworzyć w nieskończoność i łączyć to wszystko zprzepływem pracy *ClickUp Mind Mapping: Organizuj swoje pomysły i planuj zadania za pomocą ClickUpMapa myśli funkcja. Rysuj połączenia między wszystkimi węzłami i wizualizuj swój przepływ pracy za pomocą wygodnego systemu "przeciągnij i upuść"

Koordynuj pomysły i przepływy pracy. Możesz przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie, bazgrać, rysować i tworzyć w nieskończoność i łączyć to wszystko zprzepływem pracy *ClickUp Mind Mapping: Organizuj swoje pomysły i planuj zadania za pomocą ClickUpMapa myśli funkcja. Rysuj połączenia między wszystkimi węzłami i wizualizuj swój przepływ pracy za pomocą wygodnego systemu "przeciągnij i upuść" ClickApps: Dostosuj ClickUp za pomocą integracji ClickApps do swoich potrzeb związanych z projektem lub zespołem w zakresie zarządzania pracą, współpracy, organizacji i raportowania

Dostosuj ClickUp za pomocą integracji ClickApps do swoich potrzeb związanych z projektem lub zespołem w zakresie zarządzania pracą, współpracy, organizacji i raportowania Bezproblemowa współpraca: Automatyczna synchronizacja plikówtablice, mapy myśli, mapy procesów i karty Kanban na ujednoliconej platformie

Automatyczna synchronizacja plikówtablice, mapy myśli, mapy procesów i karty Kanban na ujednoliconej platformie Szczegółowe raportowanie i analiza: Śledź swoje projekty i harmonogramy dzięki szczegółowym raportom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do interfejsu

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe ClickUp AI integruje się ze wszystkimi płatnymi planami za 5 USD za obszar roboczy

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Creately

przez Creately Creately to wszechstronne narzędzie do wizualizacji, które oferuje zaawansowane tworzenie diagramów, nieskończoną przestrzeń do burzy mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym. Twórz diagramy jak profesjonalista dzięki 70 standardom tworzenia diagramów i ponad 1000 kształtom i łącznikom do szybkiego tworzenia diagramów.

Twórz intuicyjne mapy strumienia wartości, wiele ról zadań i przepływów, twórz niestandardowe bazy danych i przechowuj swoje pomysły w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje

Zaawansowane tworzenie diagramów i tablic: Twórz kompleksowe diagramy, mapy myśli i schematy blokowe, aby uzyskać jasny wgląd w swoją pracęprocesy biznesowe *Nieskończone płótno: Pracuj na jednym płótnie z nieskończoną przestrzenią na wszystkie swoje pomysły. Swobodnie przeciągaj i upuszczaj elementy, nie napotykając żadnych ograniczających ścian

Twórz kompleksowe diagramy, mapy myśli i schematy blokowe, aby uzyskać jasny wgląd w swoją pracęprocesy biznesowe *Nieskończone płótno: Pracuj na jednym płótnie z nieskończoną przestrzenią na wszystkie swoje pomysły. Swobodnie przeciągaj i upuszczaj elementy, nie napotykając żadnych ograniczających ścian Współpraca w czasie rzeczywistym: Wyświetlanie kursorów tekstowych i wskaźników myszy na tym samym obszarze roboczym, co członkowie zespołu, dzięki czemu można łatwo współpracować

Wyświetlanie kursorów tekstowych i wskaźników myszy na tym samym obszarze roboczym, co członkowie zespołu, dzięki czemu można łatwo współpracować Scentralizowane repozytorium danych: Przeciągaj i upuszczaj elementy danych z praktycznie dowolnego źródła danych bezpośrednio na płótno i przygotuj je do interakcji wizualnej

Trudne ograniczenia

Potrzeba więcej samouczków dla nowych użytkowników

Ładowanie zbyt dużej ilości danych na diagramy spowalnia działanie narzędzia

Ograniczone możliwości dostosowywania

Bardzo atrakcyjna cena

Bezpłatna wersja z ograniczoną funkcjonalnością

Wersja osobista: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Wersja biznesowa: $89/użytkownika miesięcznie

$89/użytkownika miesięcznie Wersja dla przedsiębiorstw: Ceny niestandardowe

Bardzo dokładne oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,070+ recenzji)

4.4/5 (1,070+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (160+ opinii)

3. SmartDraw przez

SmartDraw SmartDraw łączy tworzenie diagramów, tablic i analizę danych w jednym miejscu, ułatwiając współpracę.

SmartDraw jest znany ze swojej łatwości obsługi i wszechstronności, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. Najlepiej nadaje się do szablonów architektonicznych, budowlanych i innych złożonych projektów ze względu na potężne narzędzia do rysowania CAD.

Najlepsze cechy SmartDraw

Diagramowanie AI: Wizualizacja procesów operacyjnych dzięki wbudowanej automatyzacji. Edytuj swoje diagramy bez zakłócania połączeń

Wizualizacja procesów operacyjnych dzięki wbudowanej automatyzacji. Edytuj swoje diagramy bez zakłócania połączeń Narzędzia do rysowania CAD: Używaj skal architektonicznych, metrycznych lub niestandardowych, zmieniaj skale w razie potrzeby po rozpoczęciu rysowania

Używaj skal architektonicznych, metrycznych lub niestandardowych, zmieniaj skale w razie potrzeby po rozpoczęciu rysowania System warstw: Planuj skomplikowane diagramy budowlane z projektami elektrycznymi, hydraulicznymi lub HVAC za pomocą wbudowanego systemu warstw SmartDraw

Planuj skomplikowane diagramy budowlane z projektami elektrycznymi, hydraulicznymi lub HVAC za pomocą wbudowanego systemu warstw SmartDraw Konwerter danych na diagramy: Generowanie wizualnych wykresów z dowolnego źródła danych, takiego jak Github, AWS itp

Ograniczenia SmartDraw

Brakuje interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym

Proces licencjonowania i instalacji wymaga dalszego usprawnienia

Wymaga większej liczby dostosowań, na przykład kształtów i obiektów

Ceny SmartDraw

Wersja indywidualna: $9.95/użytkownika miesięcznie

$9.95/użytkownika miesięcznie Wersja zespołowa: $8.25/użytkownika miesięcznie

$8.25/użytkownika miesięcznie Wersja Site: $2,995 rocznie

Oceny i recenzje SmartDraw

G2: 4.6/5 (230+ recenzji)

4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

4. Microsoft Visio

przez Microsoft Visio Visio oferuje gotowe do użycia szablony i konfigurowalne kształty do łatwego mapowania strumienia wartości. Podnieś produktywność swojej firmy, współpracując nad profesjonalnymi diagramami i usprawniając podejmowanie decyzji wizualizacja danych .

Visio priorytetowo traktuje dostępność dla szerszej publiczności, wykorzystując funkcje takie jak Narrator i Sprawdzanie dostępności. Narrator pomaga użytkownikom, odczytując zawartość diagramów, podczas gdy moduł sprawdzania dostępności pomaga upewnić się, że diagramy spełniają standardy dostępności.

Ponadto, aplikacja udostępnia solidne środki bezpieczeństwa z aplikacjami Microsoft 365, w tym zarządzanie prawami do informacji.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Visio

Zaawansowane tworzenie diagramów: Dostęp do szerokiej gamy gotowych szablonów mapowania strumieni, diagramów startowych i szablonów, które można wykorzystać do tworzenia łatwych do zrozumienia reprezentacji wizualnych

Dostęp do szerokiej gamy gotowych szablonów mapowania strumieni, diagramów startowych i szablonów, które można wykorzystać do tworzenia łatwych do zrozumienia reprezentacji wizualnych Visio JavaScript Mashup AP: Dostęp i obsługa diagramów internetowych Visio, jego stron i kształtów bezpośrednio na ich stronach internetowych

Dostęp i obsługa diagramów internetowych Visio, jego stron i kształtów bezpośrednio na ich stronach internetowych Dodatki Microsoft Office: Łączenie diagramów tworzonych w Visio z innymi popularnymi rozwiązaniami Microsoft. Pracuj nad nimi bezpośrednio z Microsoft Teams, osadzaj diagramy w pulpitach nawigacyjnych Power BI, automatycznie wykonuj biznesowe przepływy pracy za pomocą Power Automate, integruj z Excel, Powerpoint, Word i wiele więcej

Ograniczenia Microsoft Visio

Brak darmowej wersji lub wersji próbnej

Nieintuicyjny dla niektórych użytkowników

Stosunkowo stroma krzywa uczenia się

Brak mobilnego mapowania strumieniowego online

Ceny Microsoft Visio

Plan 1: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Plan 2: $15/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

4,2/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3050 recenzji)

5. EdrawMax

przez EdrawMax EdrawMax to kompleksowe narzędzie do tworzenia diagramów. Koncentruje się na wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji do tworzenia, analizowania i symulowania atrakcyjnych wizualizacji.

EdrawMax przyciągnął (gra słów zamierzona) uwagę wielu firm dzięki inteligentnym bibliotekom symboli, kompatybilności z wieloma formatami i inteligentnej sztucznej inteligencji.

Najlepsze cechy EdrawMax

Diagramowanie AI: Uproszczenie procesu tworzenia diagramów przy użyciu sztucznej inteligencji. Różne funkcje AI, takie jak AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR itp. łączą się, aby stworzyć płynne wirtualne środowisko dla Twoich zespołów

Uproszczenie procesu tworzenia diagramów przy użyciu sztucznej inteligencji. Różne funkcje AI, takie jak AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR itp. łączą się, aby stworzyć płynne wirtualne środowisko dla Twoich zespołów Kompatybilność z wieloma formatami: Obsługuje wiele odpowiednich formatów plików, takich jak Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG i inne

Obsługuje wiele odpowiednich formatów plików, takich jak Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG i inne Inteligentne biblioteki symboli: Tworzenie map strumienia wartości i ulepszanie diagramów za pomocą gotowych bibliotek symboli. Spersonalizuj tę funkcję jeszcze bardziej, importując własne symbole mapowania strumienia wartości

Tworzenie map strumienia wartości i ulepszanie diagramów za pomocą gotowych bibliotek symboli. Spersonalizuj tę funkcję jeszcze bardziej, importując własne symbole mapowania strumienia wartości Opcje automatycznego układu: Uporządkuj wygląd swoich diagramów za pomocą jednego przycisku. Organizuj obiekty za pomocą dedykowanego narzędzia Guideline Tool

Ograniczenia EdrawMax

Niepotrzebnie skomplikowany wieloetapowy proces eksportowania diagramów

Powinien zawierać więcej gotowych do użycia bibliotek ikon

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z formatowaniem tekstu i obrazów oraz drukowaniem

Ceny EdrawMax

Ograniczony bezpłatny okres próbny

Plan półroczny: $55.2 na użytkownika

$55.2 na użytkownika Plan roczny: 79,2 USD za użytkownika

79,2 USD za użytkownika Plan dożywotni: $171.5 na użytkownika

$171.5 na użytkownika Lifetime Bundle Plan 187,2 USD za użytkownika

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4.3/5 (60+ recenzji)

4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. Miro

przez Miro Miro reklamuje się jako innowacyjny wizualny kreator przestrzeni roboczej.

Pomaga użytkownikom uwolnić ich kreatywność, zapewniając wiele form pomocy wizualizacyjnej i możliwości współpracy, aby umożliwić tworzenie intuicyjnych i profesjonalnych map strumienia wartości.

Najlepsze cechy Miro

Nieskończone płótno: Pracuj bez żadnych ograniczeń na kreatywnym obszarze roboczym i nieskończonym płótnie

Pracuj bez żadnych ograniczeń na kreatywnym obszarze roboczym i nieskończonym płótnie Innowacyjne widżety: Usprawnij proces wizualizacji, korzystając z szerokiej gamy widżetów Miro, w tym karteczek samoprzylepnych, długopisów, kształtów, strzałek i inteligentnych narzędzi do rysowania

Usprawnij proces wizualizacji, korzystając z szerokiej gamy widżetów Miro, w tym karteczek samoprzylepnych, długopisów, kształtów, strzałek i inteligentnych narzędzi do rysowania Funkcje współpracy: Współpraca przy użyciu funkcji takich jak osadzone wideo, czat i komentowanie, łatwe udostępnianie ekranu i śledzenie kursora w czasie rzeczywistym

Współpraca przy użyciu funkcji takich jak osadzone wideo, czat i komentowanie, łatwe udostępnianie ekranu i śledzenie kursora w czasie rzeczywistym Liczne integracje: Usprawnienie przepływu pracy dzięki popularnym i istotnym integracjom, takim jak Slack, Jira, Google Drive, Sketch i nie tylko

ograniczenia Miro

Zarówno interfejs użytkownika, jak i doświadczenie użytkownika (UI i UX) są nieintuicyjne

Liczba gotowych szablonów mapowania strumieni jest dość ograniczona

Eksportowanie w formacie PDF jest czasami błędne

Integracja slajdów PowerPoint może być kłopotliwa

Funkcja głosowania została zgłoszona jako zawierająca błędy

Cena Miro

Zawsze darmowa wersja ograniczona

Plan podstawowy: $8 za członka miesięcznie

$8 za członka miesięcznie Wersja biznesowa: 16 USD za członka miesięcznie,

16 USD za członka miesięcznie, Wersja dla przedsiębiorstw: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4.8/5 (5200+ recenzji)

4.8/5 (5200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1390+ opinii)

7. MindMeister

przez MindMeister MindMeister to oprogramowanie do mapowania strumienia wartości, które koncentruje się na tworzeniu map myśli. Twórz i współedytuj mapy myśli w czasie rzeczywistym, wspierając efektywną burzę mózgów i podejmowanie decyzji.

Platforma wspiera dostępność dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi, ułatwiając każdemu udział w procesie twórczym.

Najlepsze cechy MindMeister

Podstawy mapowania myśli: Twórz mapy myśli dla swojego procesu dzięki funkcjom takim jak układy map strumieniowych o różnych wartościach, prezentacje, szablony, połączenia, piękne motywy itp

Twórz mapy myśli dla swojego procesu dzięki funkcjom takim jak układy map strumieniowych o różnych wartościach, prezentacje, szablony, połączenia, piękne motywy itp Opcje stylizacji: Bądź kreatywny dzięki wielu opcjom stylizacji MindMeister, takim jak stylizacja poszczególnych tematów, stylizacja linii, obrazy do przyciemniania i emotikony, składnia Markdown itp

Bądź kreatywny dzięki wielu opcjom stylizacji MindMeister, takim jak stylizacja poszczególnych tematów, stylizacja linii, obrazy do przyciemniania i emotikony, składnia Markdown itp Funkcje współpracy: Udostępniaj, komentuj i przeglądaj starsze wersje map, aby wspólnie burzyć mózgi

Udostępniaj, komentuj i przeglądaj starsze wersje map, aby wspólnie burzyć mózgi Integracje: MindMeister integruje się z MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, integracjami Google Workspace, integracjami MS Teams itp

Ograniczenia MindMeister

Obsługa klienta potrzebuje dużo czasu na odpowiedź

Wielu użytkowników sugerowało, że darmowy plan powinien zawierać więcej funkcji

Płatne wersje mogłyby mieć bardziej elastyczne plany płatności

Większe mapy są nieco trudne w nawigacji

Ceny MindMeister

Ekstremalnie ograniczona wersja darmowa

Wersja osobista: $3.50 za użytkownika miesięcznie

$3.50 za użytkownika miesięcznie Wersja Pro: $5.50 za użytkownika miesięcznie

$5.50 za użytkownika miesięcznie Wersja biznesowa: $8.50 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje MindMeister

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 280 recenzji)

8. GitMind

przez GitMind GitMind zapewnia użytkownikom podejście nowej generacji do tworzenia wykresów przepływu informacji i mapowanie myśli z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Równoważy funkcjonalność i estetykę, zapewniając optymalny przepływ pracy dla wizualizacji danych.

Kreatywność w tym przypadku jest silna, co widać po niektórych nazwach, które wybiera dla swojego zestawu funkcji.

Najlepsze cechy GitMind

Delikatna równowaga: Estetyka i kinematyka - GitMind skupia się na obu tych aspektach. Wizualne reprezentacje, takie jak mapy myśli, schematy blokowe, schematy organizacyjne, diagramy UML i plany pływackie są łatwe do tworzenia i wykonywania za pomocą oprogramowania

Estetyka i kinematyka - GitMind skupia się na obu tych aspektach. Wizualne reprezentacje, takie jak mapy myśli, schematy blokowe, schematy organizacyjne, diagramy UML i plany pływackie są łatwe do tworzenia i wykonywania za pomocą oprogramowania Współpraca w zakresie informacji zwrotnych: Generowanie wizualizacji dla kolegów z zespołu, umożliwiając im komentowanie i oferowanie precyzyjnych informacji zwrotnych, co usprawnia przepływ pracy.

Generowanie wizualizacji dla kolegów z zespołu, umożliwiając im komentowanie i oferowanie precyzyjnych informacji zwrotnych, co usprawnia przepływ pracy. Integracja AI: Wykorzystaj potężne narzędzia AI GitMind, w tym AI Docs, edytor zdjęć na czacie, edytor napisów i zamianę mowy na tekst, aby podnieść poziom wizualizacji

Ograniczenia GitMind

Aspekty tematyczne interfejsu użytkownika mogą być nieco problematyczne

Ograniczone projekty szablonów

Ceny GitMind

Podstawowa wersja darmowa

3-letni plan bez subskrypcji: $2.47 za użytkownika miesięcznie

$2.47 za użytkownika miesięcznie Plan roczny: $4.08 za użytkownika miesięcznie

$4.08 za użytkownika miesięcznie Plan miesięczny: $9 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje GitMind

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart to dynamiczna platforma, która upraszcza złożone pomysły poprzez intuicyjne wizualizacje, pozwalając zespołowi na wspólną burzę mózgów.

AI Prompt Flow, wsparcie dla Androida i zautomatyzowane tworzenie diagramów wyróżniają się jako możliwości. Użyj tego oprogramowania do tworzenia map procesów biznesowych, mapowania przepływu danych lub organizowania zespołów Scrum.

Najlepsze cechy Lucidchart

Obsługa Androida: Aplikacja Lucidchat na Androida działa wbrew pozorom. Twórz nowe diagramy i edytuj istniejące. Uzyskaj pełny dostęp do wszystkich dokumentów i folderów Lucidcharts w podróży

Aplikacja Lucidchat na Androida działa wbrew pozorom. Twórz nowe diagramy i edytuj istniejące. Uzyskaj pełny dostęp do wszystkich dokumentów i folderów Lucidcharts w podróży Współpraca w czasie rzeczywistym: Udostępniaj swoje diagramy w zespołach i między nimi, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną. Wiele osób może jednocześnie edytować ten sam plik, jeśli tak zdecydujesz

Udostępniaj swoje diagramy w zespołach i między nimi, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną. Wiele osób może jednocześnie edytować ten sam plik, jeśli tak zdecydujesz Łatwy import: Importuj pliki Visio, Gliffy lub OmniGraffle do Lucidchart i edytuj je bez ograniczeń

Importuj pliki Visio, Gliffy lub OmniGraffle do Lucidchart i edytuj je bez ograniczeń Automatyczne tworzenie diagramów: Automatycznie twórz diagramy z surowych danych. Generowanie diagramów sekwencji UML na podstawie znaczników tekstowych, wykresów organizacji z plików CSV, łączenie diagramów z Arkuszami Google itp

Ograniczenia Lucidchart

Nieco przestarzały wygląd interfejsu użytkownika i interfejsu UX

Brak możliwości synchronizacji z SharePoint i Microsoft Teams

Brak opcji jednorazowego zakupu

Doświadczenie mobilne nie jest najlepsze

Ceny Lucidchart

Bardzo ograniczona wersja darmowa

Plan indywidualny: $7.95 za użytkownika miesięcznie

$7.95 za użytkownika miesięcznie Plan zespołowy: $9.00 za użytkownika miesięcznie

$9.00 za użytkownika miesięcznie Plan korporacyjny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4.5/5 (4800+ recenzji)

4.5/5 (4800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2000 opinii)

10. Visual Paradigm

przez Wizualny paradygmat Visual Paradigm to zbiór narzędzi do projektowania, analizy i zarządzania. Są one połączone, aby pomóc przede wszystkim w zarządzaniu projektami IT.

Narzędzia obsługują różne formaty i projekty, takie jak UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN itp. To sprawia, że oprogramowanie jest dobrym wyborem dla niszowych wymagań.

Najlepsze cechy Visual Paradigm

Specjalistyczne narzędzia ADM: Wykonywanie działań ADM przy minimalnym wymaganym szkoleniu zespołu i automatyczne generowanie TOGAFrezultaty dzięki unikalnym narzędziom cyklu życia TOGAF ADM (Architecture Development Method) i innym, takim jak DoDAF, NAF i MODAF

Wykonywanie działań ADM przy minimalnym wymaganym szkoleniu zespołu i automatyczne generowanie TOGAFrezultaty dzięki unikalnym narzędziom cyklu życia TOGAF ADM (Architecture Development Method) i innym, takim jak DoDAF, NAF i MODAF Analityka i projektowanie: Kompleksowe narzędzia biznesowe pomagają planować projekty procesów za pomocą BPNM, badać i analizować przepływ pracy oraz dokumentować plany

Kompleksowe narzędzia biznesowe pomagają planować projekty procesów za pomocą BPNM, badać i analizować przepływ pracy oraz dokumentować plany Scrum Process Canvas: Zarządzaj całym projektem Scrum na jednej stronie. Wykonuj działania w ramach mapy procesu i łatwo generuj raporty Scrum

Zarządzaj całym projektem Scrum na jednej stronie. Wykonuj działania w ramach mapy procesu i łatwo generuj raporty Scrum Funkcje współpracy: Jak większość dobrych rozwiązańmapowanie strumienia wartości oprogramowanie, VP ma możliwość umożliwienia Tobie i Twojemu zespołowi jednoczesnej pracy nad dokumentami

Wizualne ograniczenia paradygmatu

Często zgłaszano, że łączniki diagramów zachowują się dziwnie

Nieintuicyjny interfejs użytkownika

Ogólny wygląd oprogramowania jest dość przestarzały

Narzędzia przeciągania i upuszczania często nie działają prawidłowo

Ceny Visual Paradigm

Modeler plan: $6 miesięcznie lub $99 za plan wieczysty

$6 miesięcznie lub $99 za plan wieczysty Plan standardowy: 19 USD miesięcznie lub 349 USD za plan wieczysty

19 USD miesięcznie lub 349 USD za plan wieczysty Plan Professional: 35 dolarów miesięcznie lub 799 dolarów za plan wieczysty

35 dolarów miesięcznie lub 799 dolarów za plan wieczysty Plan Enterprise: $89 miesięcznie lub $1999 za plan wieczysty

Oceny i recenzje Visual Paradigm

G2: 4.3/5 (15+ recenzji)

4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

**Znajdź najlepsze oprogramowanie do mapowania strumienia wartości!

Jeśli wydajność i ograniczanie marnotrawstwa są twoimi celami, oprogramowanie do mapowania strumienia wartości jest twoją odpowiedzią. Mapy strumienia wartości stale usprawniają operacje biznesowe i umożliwiają przejrzysty łańcuch komunikacji i współpracy.

Jeśli chcesz zebrać swoje zespoły i zrozumieć, jak cenne może być oprogramowanie do mapowania strumienia wartości, zarejestruj się w ClickUp za darmo.