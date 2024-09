Jak poprawić swoje umiejętności rekrutacyjne

"To, co wydawało się nieistotnym spotkaniem, okazało się jednym z moich najlepszych naborów"

Cytat ten odnosi się do spotkania Williama Tincupa - lidera myśli, prezesa RecruitingDaily i celebryty w świecie HR - z kandydatem na jednorożca, którego spotkał stojąc w kolejce po zakupy spożywcze. Kandydat stał się " jednym z najlepszych menedżerów zarządzających projektami, z jakimi kiedykolwiek miał przyjemność pracować."

Oczywiście nie każdy rekruter może mieć nadzieję na spotkanie wymarzonego kandydata w sklepie spożywczym. Znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy to zazwyczaj rollercoaster obejmujący wiele ogłoszeń o pracę, sesje selekcji kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje ofert.

Tak, pozyskiwanie talentów staje się trudniejsze niż kiedykolwiek - prawie 80% pracodawców na całym świecie raportuje trudności ze znalezieniemwykwalifikowanych talentów w porównaniu do zaledwie 35% dekadę wcześniej.

W tym tkwi jednak problem - bycie skutecznym rekruterem nie polega na obsadzaniu pozycji, gdy pojawia się taka potrzeba, ale na tworzeniu znaczących, wzajemnie korzystnych i długotrwałych relacji.

Aby odnieść powodzenie, musisz doskonalić swoje umiejętności rekrutacyjne - połączenie umiejętności miękkich, twardych umiejętności rekrutacyjnych i wiedzy branżowej. Umiejętności rekrutacyjne pomogą ci nawiązywać relacje i podejmować strategiczne decyzje w najlepszym odsetku firm i potencjalnych kandydatów. Jest to droga do nirwany zasobów ludzkich - szczęśliwych nowych pracowników i zadowolonych firm.

Przyjrzyjmy się, jak można to zrobić.

Kluczowe umiejętności miękkie i podstawowe kompetencje rekrutera

Umiejętności rekrutacyjne obejmują szeroki zakres umiejętności i kompetencji. Twoja praca nie polega na przeglądaniu CV. Głębokie odsetki od ludzi i dogłębne zrozumienie ról zawodowych i branży to podstawowe umiejętności, które są związane z tym terytorium.

W często powtarzanych słowach Josh Bersin, dyrektor i założyciel Bersin by Deloitte "Dzisiejszy rekruter musi być marketingowcem, sprzedawcą, trenerem kariery i psychologiem w jednym" Czy to brzmi jak zbyt trudne zadanie?

Niepotrzebnie. Specjalistyczne umiejętności rekrutera mają ułatwić pracę i prowadzić do najlepszych wyników rekrutacji. A najbardziej podstawowym wymogiem dla każdego odnoszącego powodzenie rekrutera jest silne ugruntowanie w umiejętnościach miękkich.

Dlaczego umiejętności miękkie są niezbędne w rekrutacji?

Każde nowe powiązanie niesie ze sobą spektrum emocji - na przykład podekscytowanie, zdenerwowanie i nadzieję. Zarządzanie emocjami i oczekiwaniami jest podstawą całego procesu rekrutacji. Aby odnieść w tym powodzenie, potrzebne są odpowiednie umiejętności miękkie.

Umiejętności miękkie są zatem sercem skutecznej rekrutacji. Jako wykwalifikowany rekruter, jesteś kimś więcej niż tylko swatką; jesteś istotnym ogniwem równoważącym potrzeby firmy i aspiracje kandydatów.

Umiejętności tych nie można nauczyć się z dnia na dzień. Jednak żaden skuteczny rekruter nie poradzi sobie bez nich, więc czas poświęcony na ich doskonalenie jest czasem dobrze wykorzystanym.

Świetny rekruter musi rozwijać następujące umiejętności:

umiejętność zarządzania oczekiwaniami

Dobrzy rekruterzy mają jasno określone role, obowiązki i to, co firma może zaoferować od razu. Jest to ważny aspekt budowania relacji i zapewnia płynny proces rekrutacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dobre umiejętności słuchania

Słuchanie - naprawdę - jest niezbędną umiejętnością, która pozwala wychwycić subtelne sygnały i ocenić prawdziwy potencjał kandydata, pomagając wybrać najlepszych kandydatów ze stosu. Umiejętność aktywnego słuchania jest szczególnie ważna w scenariuszach rekrutacji pod wysokim ciśnieniem, takich jak rekrutacja niszowa dla startupów, ponieważ Patrick Collison, dyrektor generalny Stripe, wyjaśnia stripe postanowił działać powoli, zatrudniając pierwszych 10 pracowników w ciągu prawie 2 lat.

Silne umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania relacji

Są one tak samo ważne, jak umiejętność słuchania. Pielęgnując relacje z kandydatami i menedżerami ds. rekrutacji, kładziesz podwaliny pod długoterminowe powodzenie.

Niezawodność i silne umiejętności komunikacyjne

Zaufanie jest wszystkim w rekrutacji. Zdolność do skutecznej komunikacji i budowania relacji z potencjalnymi kandydatami robi różnicę. Niejasności nie mają miejsca w przejrzystym procesie rekrutacji i wynikają z nich jedynie sfrustrowani kandydaci, złe opinie o firmie na tablicach ogłoszeń, a ostatecznie zmarnowany czas dla wszystkich zaangażowanych.

Naturalna ciekawość

Spójrzmy prawdzie w oczy typowy dzień z życia menedżera ds. rekrutacji może stać się serią powtarzalnych zadań. Jest jednak powód, dla którego dostałeś się do działu zasobów ludzkich: wrodzone odsetki ludzi i to, co sprawia, że działają. Bycie autentycznie odsetkami osób poszukujących pracy i ich aspiracji wnosi świeżość i osobisty charakter do przyziemnych zadań związanych z umieszczaniem ogłoszeń na Tablicach ogłoszeń lub planowaniem rozmów kwalifikacyjnych.

Pewność siebie

I wreszcie, pewność siebie. Kandydat stojący przed Tobą rozważa podjęcie skoku wiary. Dobry rekruter nie może projektować wahania lub niepewności. Ty - aura, którą projektujesz - będziesz działać jako ich drogowskaz, formując ich pierwsze i trwałe wrażenia na temat nowej roli i firmy.

Podstawowe kompetencje, które powinien posiadać każdy skuteczny rekruter

W jaki sposób można opanować kluczowe umiejętności miękkie niezbędne dla rekruterów? Podzielmy je na podstawowe kompetencje.

Inteligencja emocjonalna: Inteligencja emocjonalna pozwala na połączenie się z kandydatami do pracy z empatią, dzięki czemu czują się oni docenieni i zrozumiani. To z kolei pomaga określić, czy ktoś jest odpowiednim kandydatem i czy będzie dobrze pasował do kultury organizacyjnej firmy

Inteligencja emocjonalna pozwala na połączenie się z kandydatami do pracy z empatią, dzięki czemu czują się oni docenieni i zrozumiani. To z kolei pomaga określić, czy ktoś jest odpowiednim kandydatem i czy będzie dobrze pasował do kultury organizacyjnej firmy Umiejętność rozwiązywania problemów: Niezależnie od tego, czy chodzi o wycofanie się kandydata w ostatniej chwili, czy o zmieniające się wymagania menedżera ds. rekrutacji, musisz myśleć na bieżąco i znajdować rozwiązania

Niezależnie od tego, czy chodzi o wycofanie się kandydata w ostatniej chwili, czy o zmieniające się wymagania menedżera ds. rekrutacji, musisz myśleć na bieżąco i znajdować rozwiązania Umiejętności wielozadaniowe i zarządzanie czasem: Żonglowanie wieloma kandydatami, ofertami pracy i terminami wymaga silnej wielozadaniowości i umiejętności efektywnego zarządzania czasem

Żonglowanie wieloma kandydatami, ofertami pracy i terminami wymaga silnej wielozadaniowości i umiejętności efektywnego zarządzania czasem Umiejętności negocjacyjne: Od negocjacji wynagrodzenia po rozmowy w sprawie ofert pracy, umiejętność dopasowania idealnego kandydata do idealnej oferty, w połączeniu z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zapewnia korzyści zarówno kandydatowi, jak i firmie

Od negocjacji wynagrodzenia po rozmowy w sprawie ofert pracy, umiejętność dopasowania idealnego kandydata do idealnej oferty, w połączeniu z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zapewnia korzyści zarówno kandydatowi, jak i firmie Zdolność adaptacji i krytyczne myślenie: Krajobraz rekrutacyjny nieustannie ewoluuje, a ty również powinieneś. Umiejętność dostosowania się do zmieniających się rynków pracy i obiektywnej oceny scenariuszy pomoże ci wyprzedzić trendy w branży i dostosować swoje strategie w oparciu o branżę

Znaczenie umiejętności twardych w rekrutacji

Podczas gdy umiejętności miękkie są kluczowe, twarde umiejętności rekrutacyjne lub umiejętności techniczne stanowią formularz rekrutacji. Umiejętności te pozwalają wykorzystać technologię, analizować dane i skutecznie sprzedawać oferty pracy.

Oto kilka kluczowych umiejętności twardych, które powinien posiadać każdy rekruter:

Umiejętności marketingowe i sprzedażowe : Rekrutacja jest często porównywana do sprzedaży. Dobre umiejętności sprzedażowe mogą pomócpromować pracę i kulturę firmy wśród potencjalnych kandydatów. Silne umiejętności w zakresie marketingu rekrutacyjnego umożliwiają tworzenie atrakcyjnych ofert w sposób, który rezonuje z największymi talentami

: Rekrutacja jest często porównywana do sprzedaży. Dobre umiejętności sprzedażowe mogą pomócpromować pracę i kulturę firmy wśród potencjalnych kandydatów. Silne umiejętności w zakresie marketingu rekrutacyjnego umożliwiają tworzenie atrakcyjnych ofert w sposób, który rezonuje z największymi talentami LinkedIn i rekrutacja w mediach społecznościowych : Media społecznościowe nie służą już tylko do użytku osobistego; to potężne narzędzie rekrutacyjne, w którym można wykorzystać swoje umiejętności sprzedażowe. Umiejętność efektywnego korzystania z platform takich jak LinkedIn w celu pozyskiwania kandydatów, budowania połączeń i udostępniania ofert pracy może znacznie poszerzyć pulę talentów

: Media społecznościowe nie służą już tylko do użytku osobistego; to potężne narzędzie rekrutacyjne, w którym można wykorzystać swoje umiejętności sprzedażowe. Umiejętność efektywnego korzystania z platform takich jak LinkedIn w celu pozyskiwania kandydatów, budowania połączeń i udostępniania ofert pracy może znacznie poszerzyć pulę talentów Umiejętność korzystania z technologii : W erze cyfrowej biegłość w technologii rekrutacyjnej nie podlega negocjacjom. Narzędzia takie jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) iSystemy śledzenia kandydatów (ATS) i szablony pomagają zarządzać informacjami o kandydatach, śledzić aplikacje, sprawdzać kandydatów i usprawniać proces rekrutacji. Wykorzystanie technologii jest szczególnie ważne dla firm, które są popularne wśród kandydatów

: W erze cyfrowej biegłość w technologii rekrutacyjnej nie podlega negocjacjom. Narzędzia takie jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) iSystemy śledzenia kandydatów (ATS) i szablony pomagają zarządzać informacjami o kandydatach, śledzić aplikacje, sprawdzać kandydatów i usprawniać proces rekrutacji. Wykorzystanie technologii jest szczególnie ważne dla firm, które są popularne wśród kandydatów Mentalność oparta na danych : Jako rekruter musisz analizować dane rekrutacyjne, aby identyfikować trendy, mierzyć wydajność i podejmować świadome decyzje. Mentalność oparta na danych pomaga zoptymalizować strategie rekrutacyjne i poprawić wyniki

: Jako rekruter musisz analizować dane rekrutacyjne, aby identyfikować trendy, mierzyć wydajność i podejmować świadome decyzje. Mentalność oparta na danych pomaga zoptymalizować strategie rekrutacyjne i poprawić wyniki SEO i marketing cyfrowy : Firmy używają SEO, aby przyciągnąć niestandardowych klientów; możesz go użyć, aby przyciągnąć odpowiedniego kandydata. Zrozumienie, jak zoptymalizować ogłoszenia o pracę pod kątem wyszukiwarek, gwarantuje, że listy dotrą do właściwych odbiorców

: Firmy używają SEO, aby przyciągnąć niestandardowych klientów; możesz go użyć, aby przyciągnąć odpowiedniego kandydata. Zrozumienie, jak zoptymalizować ogłoszenia o pracę pod kątem wyszukiwarek, gwarantuje, że listy dotrą do właściwych odbiorców Analityka: Rekrutacja to nie tylko przeczucie; to także liczby. Analityka pomaga śledzić wskaźniki, takie jak czas rekrutacji, koszt zatrudnienia i wskaźnik rotacji w pierwszym roku. Wgląd w te wskaźniki zapewnia ciągłe doskonalenie procesów rekrutacyjnych

Wpływ sztucznej inteligencji na rekrutację

Pozyskiwanie talentów w oparciu o sztuczną inteligencję (AI) rewolucjonizuje branżę rekrutacyjną. Od selekcji kandydatów opartej na AI po automatyzację planowania rozmów kwalifikacyjnych, Narzędzia rekrutacyjne AI mogą przejąć powtarzalne zadania, pozwalając ci skupić się na tym, co robisz najlepiej - podejmowaniu strategicznych decyzji o zatrudnieniu.

Chociaż tylko 12% specjalistów ds. rekrutacji w 2023 r. korzystało z AI w ramach swoich procesów rekrutacyjnych, odsetek ten z pewnością wzrośnie.

Oczywiście, chociaż AI może usprawnić proces rekrutacji, nie może zastąpić ludzkiego dotyku, który jest podstawą powodzenia w zatrudnianiu. Niefortunna próba Amazona polegająca na sprawdzaniu kandydatów w oparciu o AI jest przykładem na to, że nie jest to możliwe dobrze znana opowieść ostrzegawcza .

Mimo to korzystanie z narzędzi rekrutacyjnych AI jako asystentów do powtarzalnych zadań może uratować życie, skracając czas rekrutacji, odkrywając ukryte talenty i poprawiając doświadczenie kandydata, szczególnie w przypadku rekrutacji o dużej objętości. Przy okazji, Amazon nadal wykorzystuje AI do rekrutacji -pilnując jednocześnie wyników.

Jak poprawić swoje umiejętności rekrutacyjne

Doskonalenie to ciągła podróż, a branża rekrutacyjna nie jest tu wyjątkiem. Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, czy nauczyć się nowych specjalistycznych umiejętności rekrutacyjnych, oto jak pozostać na czele.

Z nowe narzędzia rekrutacyjne , strategii i trendów pojawiających się regularnie, musisz być na bieżąco.

W ciągłym uczeniu się nie chodzi jednak tylko o nadążanie, ale o bycie na bieżąco. Niezależnie od tego, czy chodzi o kursy online, warsztaty czy wydarzenia networkingowe, im więcej się nauczysz, tym większą wartość możesz zaoferować. Ciągłe uczenie się to w końcu inwestowanie w siebie.

Zobaczmy, jak można to zrobić.

Poznaj najnowsze strategie i narzędzia rekrutacyjne

Najlepsi rekruterzy nieustannie dopracowują swoje strategie rekrutacyjne i odkrywają nowe narzędzia oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi ponieważ dobre umiejętności rekrutera muszą być połączone z doskonałymi narzędziami rekrutacyjnymi.

Eksperymentuj z praktykami pozyskiwania pracowników

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie umiejętności rekrutacyjnych na wysokim poziomie jest aktywne poszukiwanie niezbadanych dróg pozyskiwania kandydatów. Czytaj najnowsze wiadomości na temat rekrutacji w mediach społecznościowych, eksploruj niszowe tablice ogłoszeń lub korzystaj z platform opartych na AI, aby skuteczniej identyfikować i angażować największe talenty.

Regularne uczestnictwo w webinariach branżowych, konferencjach i wydarzeniach networkingowych może zapewnić cenny wgląd w pojawiające się trendy i najlepsze praktyki w pozyskiwaniu kandydatów.

Bądź na bieżąco z trendami

Zrozumienie najnowszych trendów w zakresie candidate experience to kolejny kluczowy obszar, na którym należy się skupić. Dzisiejsi kandydaci oczekują bardziej spersonalizowanych i angażujących interakcji w całym procesie rekrutacji.

Bycie na bieżąco z nowymi metodami poprawy doświadczenia kandydata - takimi jak procesy aplikacyjne przyjazne dla urządzeń mobilnych, chatboty oparte na AI do wstępnej selekcji lub platformy do rozmów wideo - sprawia, że jesteś rekruterem, który naprawdę ceni czas kandydata.

Zaktualizuj swój stos technologiczny

Wreszcie, opanowanie zaawansowanych technologii rekrutacyjnych pomaga rekruterom, którzy chcą się wyróżniać. Obejmuje to wygodne korzystanie z systemów śledzenia kandydatów (ATS), naukę korzystania z analizy danych w celu podejmowania świadomych decyzji o zatrudnieniu oraz bycie na bieżąco z najnowszymi narzędziami CRM, które usprawniają komunikację z kandydatami. Warto rozważyć zapoznanie się z tymi narzędziami za pośrednictwem kursów online i samouczków.

