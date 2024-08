Poznaj dzień z życia rekrutera

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się za kulisami w świecie rekrutacji? Rekruterzy działają jako profesjonalni matchmakerzy, którzy wkładają wiele ciężkiej pracy w pozyskiwanie potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska pracy. Wymaga to specjalistycznej wiedzy w zakresie skanowania CV, równoważenia potrzeb osób poszukujących pracy i menedżerów ds. zatrudnienia oraz odgrywania roli headhuntera. Pozyskiwanie talentów może nie być łatwe, ale wielu rekruterów twierdzi, że kojarzenie firm to ich wymarzona praca.

Ale czym dokładnie zajmuje się rekruter? Jak wygląda ich codzienne życie?

Niezależnie od tego, czy sam chcesz zostać rekruterem, czy po prostu ciekawi Cię ta praca, ten przewodnik rozwieje wszelkie nieporozumienia i pokaże Ci, czym naprawdę zajmują się rekruterzy. Pokażemy ci, jak wygląda dzień pracy rekrutera, z jakich narzędzi korzysta, a także nadchodzące zmiany w branży rekrutacyjnej, które mogą mieć duży wpływ na tę karierę.

Co to jest rekruter ?

Rekruter działa jako pomost między osobami poszukującymi pracy a Businessem, pomagając firmom w obsadzaniu otwartych pozycji idealnymi kandydatami. Podczas gdy ostatecznym cele rekrutera HR jest zapełnienie wakatów, do zrobienia jest o wiele więcej.

Rekruterzy są przede wszystkim łącznikami. Równoważą oczekiwania zarówno menedżerów ds. rekrutacji, jak i kandydatów, co wymaga zrozumienia:

Opisu stanowiska

Wymaganych ustawień umiejętności

Dopasowania kulturowego

Jak publikować przyciągające uwagę oferty pracy

Znalezienie odpowiedniego CV to dobry początek, ale odnoszący sukcesy rekruterzy wiedzą, jak szukać odpowiednich kandydatów, którzy będą się dobrze rozwijać - i pozostaną na swoich nowych rolach. 🤝

Obecnie rekruterzy wykorzystują platformy mediów społecznościowych, takie jak LinkedIn, do pozyskiwania kandydatów. Ponieważ zawsze szukają najlepszych talentów, sprawia to, że rekruterzy są podobni do headhunterów. Jednak dobry rekruter nie tylko obsadza pozycje. Są oni zaangażowani w cały proces rekrutacji. Doradzają firmom w zakresie trendów rynkowych, benchmarków płacowych i strategii pozyskiwania talentów.

Odgrywają również kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego procesu rekrutacji, który obejmuje utrzymanie pozytywnego doświadczenia dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wyniku.

Dzień z życia rekrutera

Typowy dzień rekrutera obejmuje wiele ciężkiej pracy, niezależnie od tego, czy jest on rekruterem technicznym specjalizującym się w poszukiwaniu specjalistów IT, rekruterem wykonawczym skoncentrowanym na wyższych rolach kierowniczych, czy też generalistą zajmującym się różnymi rolami. Od planowanie rozmów kwalifikacyjnych od planowania rozmów kwalifikacyjnych po koordynowanie spotkań zespołu, od nadrabiania zaległości z kandydatami po przekazywanie informacji zwrotnych - dzień pracy rekrutera jest zróżnicowany i wymagający. Oto krótki przegląd dnia z życia rekrutera.

Poranna rutyna

Dzień pracy rekrutera korporacyjnego zazwyczaj zaczyna się od komunikacji. Pierwszą czynnością jest zazwyczaj sprawdzenie e-maili i poczty głosowej:

Skontaktować się z menedżerami ds. rekrutacji

Uzyskać informacje zwrotne na temat rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

Przejrzeć odpowiedzi potencjalnych kandydatów

Ponieważ większość osób poszukuje pracy, gdy są jeszcze zatrudnieni, nie jest niczym niezwykłym, że nowe aplikacje napływają z dnia na dzień. Wczesne poranne e-maile i rozmowy telefoniczne nadają ton całemu dniu, pomagając rekruterowi w ustaleniu priorytetów zadań i bardziej efektywnym zaplanowaniu dnia.

Codzienne zadania

Rekruterzy mogą synchronizować swoje rozmowy kwalifikacyjne i spotkania z innych narzędzi pracy z ClickUp, aby zarządzać całym swoim dniem w widoku Kalendarza

Po wypiciu kawy rekruterzy skupiają się na angażowaniu kandydatów. Obejmuje to różne zadania, w tym:

Planowanie rozmów kwalifikacyjnych

Sprawdzanie kandydatów poprzez rozmowy telefoniczne lub wideo czaty

Monitorowanie rozmów kwalifikacyjnych

Pełnienie roli konsultanta ds. rekrutacji

Ale to tylko jedna strona medalu. Tak jak ważne jest, aby rekruterzy angażowali się w kontakt z kandydatami, muszą oni również pozostawać w kontakcie z potrzebami pracodawców. Rekruterzy spędzają dużą część dnia na komunikacji z menedżerami ds. rekrutacji, aby zrozumieć potrzeby związane z każdą otwartą pozycją, dopracować opisy stanowisk i porozmawiać o dopasowaniu kulturowym i umiejętnościach kandydatów.

Większość osób poszukuje pracy online, więc rekruterzy spędzają dużo czasu na Tablicach ogłoszeń i stronach takich jak LinkedIn. Zamieszczają tam oferty pracy i proaktywnie wyszukują kandydatów, którzy dobrze pasują do roli, na którą są zatrudniani.

Zakończenie dnia

Gdy dzień dobiega końca, rekruterzy przechodzą do podsumowania dnia. Zazwyczaj obejmuje to takie zadania jak:

Aktualizacja systemów śledzenia rekrutacji

Odpowiadanie na mniej złożone e-maile lub szybkie pytania

Ustawienie zadań na następny dzień

Większość rekruterów pracuje samodzielnie, ale nadal są oni częścią zespołu. Względna cisza pod koniec dnia jest okazją do nadrobienia zaległości z zespołem rekrutacyjnym, aby sprawdzić, omówić wyzwania i zaplanować spotkania zespołu.

Różne perspektywy pracy rekrutera

Rekruterzy są postrzegani w różny sposób w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Rekrutacja to praca wieloaspektowa, więc nic dziwnego, że ludzie przyjmują różne założenia dotyczące tej kariery. Przyjrzyjmy się, co różne osoby mogą myśleć o pracy rekrutera.

Widok nadrzędnych, przyjaciół i znajomych

Twoi przyjaciele i rodzina mogą nie być zbyt zaznajomieni z branżą rekrutacyjną, więc dla nich praca rekrutera brzmi jak połączenie HR i sprzedaży . Często postrzegają tę rolę jako skupioną głównie na zatrudnianiu i rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami - i nie jest to wcale takie dalekie od prawdy.

Istnieje ogólne przekonanie, że rekruterzy pracują z osobami poszukującymi pracy i pomagają im ją znaleźć, ale rodzina może nie rozumieć, ile pracy naprawdę wymaga sourcing i headhunting. 👀

Jak klienci postrzegają rekruterów

Menedżerowie ds. rekrutacji i liderzy korporacyjni zazwyczaj zatrudniają konsultantów ds. rekrutacji lub wewnętrznych rekruterów, aby obsadzić wolne pozycje. Postrzegają rekruterów jako ważnych partnerów, którzy nie tylko obsadzają otwarte pozycje, ale także..:

Oferują wgląd w rynek pracy

Doradzają w procesie rekrutacji

Rozumieją złożoność procesu rekrutacji w zakresie ustawień umiejętności technicznych Klienci są zazwyczaj zajęci własną pracą, więc polegają na rekruterach, którzy wyszukują odpowiednich kandydatów i zarządzają procesem rekrutacji.

Postrzeganie siebie przez rekrutera w porównaniu z jego rzeczywistymi zadaniami

Rekruterzy lepiej rozumieją swoją rolę. Większość z nich postrzega siebie jako doradców zawodowych, doradców ds. talentów i specjalistów branżowych. Wiedzą, że ich praca wykracza poza wypełnianie wakatów; tworzą znaczące połączenia, kształtują kariery i wpływają na rozwój firmy. 🏢

Warto jednak zauważyć, że rzeczywiste zadania rekrutera nie zawsze pokrywają się z jego postrzeganiem siebie. Być może aspirujesz do bycia strategicznym partnerem, który decyduje o wszystkim, ale spędzasz swój dzień na zadaniach administracyjnych, takich jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych lub zajmowanie się papierkową robotą. Wyzwaniem dla rekruterów jest znalezienie sposobu na zrównoważenie tych administracyjnych zadań z bardziej strategicznymi elementami ich roli.

Zadania, które czynią rekrutera istotnym

Niektórzy menedżerowie ds. rekrutacji początkowo szydzą z pomysłu zatrudniania rekruterów, ale ci ludzie wykonują tak wiele istotnych zadań. Menedżerowie ds. rekrutacji zazwyczaj nie mają obciążenia ani doświadczenia w zarządzaniu procesem rekrutacji, ale to jest chleb powszedni rekrutera. Rekruterzy są niezbędni z wielu powodów.

Zarządzanie kandydatami i danymi

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy HR do swoich potrzeb

Rekruterzy wiedzą, jak pozyskiwać kandydatów. Wiąże się to z czymś więcej niż tylko sprawdzaniem, kto jest dostępny; chodzi o znalezienie najlepszego dopasowania do stanowiska i kultury firmy. Rekruterzy korzystają z różnych narzędzi i technik, aby zidentyfikować potencjalnych kandydatów, od przeszukiwania LinkedIn i tworzenia sieci kontaktów po korzystanie z istniejących puli talentów. 🔍

Ale nie zapisują informacji o kandydatach na karteczkach samoprzylepnych. Doświadczenie rekruterzy używają narzędzi takich jak ClickUp aby stworzyć dobrze zarządzaną bazę danych kandydatów. Ułatwia to dotarcie do potencjalnych kandydatów, śledzenie ich postępów w procesie rekrutacji i utrzymywanie potoku talentów na przyszłe wakaty. Baza danych jest idealna do prowadzenia dokumentacji, ale jest również niezbędna do dokonywania świadomych, strategicznych dopasowań, które działają dobrze zarówno dla klienta, jak i kandydata.

Regularna komunikacja

Rekruterzy wypełniają lukę, pozostając w stałej komunikacji z menedżerami ds. rekrutacji i kandydatami. W dzisiejszych czasach nie jest niczym niezwykłym, że oferty pracy otrzymują ponad 100 kandydatów, więc rekruterzy z pewnością mają dużo pracy.

Odbieranie telefonów od kandydatów zajmuje dużo czasu, ale rekruterzy pozostają również w stałym kontakcie ze swoimi klientami. Obejmuje to nie tylko informowanie ich o postępach w bieżących kampaniach rekrutacyjnych, ale także doradzanie im w zakresie trendów rynkowych i poziomów wynagrodzeń dla każdej roli. Rekruterzy działają jako łącznik między organizacją a rynkiem pracy, dostarczając cennych informacji, które mogą kształtować decyzje dotyczące zatrudnienia i planu zatrudnienia.

Zaangażowanie kandydatów

Kandydaci mają taką samą władzę w procesie rekrutacji jak firma. Dobrzy rekruterzy wiedzą, że ich praca polega nie tylko na obsadzeniu jak największej liczby stanowisk, ale także na budowaniu relacji opartych na zrozumieniu. Zadaniem rekrutera jest zachęcenie kandydatów do skorzystania z okazji i zrobienie dobrego wrażenia.

Narzędzia i techniki wykorzystywane przez rekruterów do codziennych zadań

Rekrutacja to przede wszystkim praca dla ludzi, ale technologia zdecydowanie upraszcza sprawę. Rekruterzy używają tych narzędzi i technik, aby być na bieżąco z trendami, rozmawiać z klientami i kandydatami oraz tworzyć przemyślane dopasowania.

1. Korzystaj z narzędzia HR i rekrutacyjnego, takiego jak ClickUp

Zatrudniaj i zarządzaj swoim idealnym zespołem dzięki platformie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Nowoczesna rekrutacja nie jest skuteczna bez odpowiedniego oprogramowania. Dlatego Teams HR polegają na ClickUp do zarządzania wszystkim, od zatrudniania, przez onboarding, po retencję. 🤩

Nie chodzi o to, by podnosić na duchu, ale nasza rekrutacja i Szablony HR są bardzo pomocne. Użyj Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp aby rekruterzy i menedżerowie ds. rekrutacji byli na tej samej stronie dla każdej otwartej pozycji.

ClickUp służy jednak do czegoś więcej niż tylko zatrudniania - możesz korzystać z tej samej platformy, gdy kandydat stanie się pracownikiem. Możesz na przykład skopiować szablon Szablon ClickUp HR Handbook do tworzenia standardów zachowania i wydajności pracowników.

2. Network on LinkedIn

LinkedIn może wydawać się przereklamowany, ale nadal jest to najlepszy sposób dla rekruterów na kontakt z kandydatami. Jest idealny do nawiązywania kontaktów, pozyskiwania kandydatów i ogłaszania ofert pracy. Umożliwia także szybkie wysyłanie wiadomości do wielu potencjalnych kandydatów jednocześnie.

3. Korzystanie z systemu śledzenia kandydatów - ATS Systemy śledzenia kandydatów zarządzają procesem rekrutacji od początku do końca. Systemy takie jak ClickUp śledzą aplikacje, organizują informacje o kandydatach i usprawniają komunikację. ATS może nawet filtrować aplikacje na podstawie określonych kryteriów, takich jak wykształcenie lub doświadczenie, aby zaoszczędzić czas.

4. Sprawdź tablice ogłoszeń i strony internetowe poświęcone karierze

Rekruterzy często korzystają z tablic ogłoszeń i stron internetowych poświęconych karierze, aby publikować oferty pracy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zamieszczaj ogłoszenia zarówno na ogólnych stronach internetowych, jak i tych bardziej branżowych, aby zwiększyć swój zasięg.

5. Nie zapominaj o innych platformach mediów społecznościowych

LinkedIn to standardowa sieć społecznościowa dla wszystkich rzeczy związanych z pracą, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym można znaleźć kandydatów. Nie jest niczym niezwykłym, że rekruterzy korzystają z platform takich jak Facebook, Instagram, X (dawniej Twitter), a nawet TikTok. Platformy te w rzeczywistości dają wgląd w osobowość, odsetki i dopasowanie kulturowe kandydata poza tym, co można zobaczyć w CV.

6. Korzystaj z weryfikacji kandydatów opartej na AI

Wykorzystaj ClickUp AI jako część procesu rekrutacji, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Rekrutacja może być czasochłonnym procesem. Narzędzia przesiewowe oparte na AI pomagają rekruterom ograniczyć liczbę kandydatów na wczesnych scenach procesu rekrutacji, oszczędzając godziny ręcznego wysiłku. Narzędzia te wykorzystują algorytmy do oceny, którzy kandydaci są najbardziej odpowiedni, kierując najbardziej obiecujących kandydatów do Ciebie w rekordowym czasie. Oczywiście do rekrutera nadal należy podwójna weryfikacja decyzji podejmowanych przez AI, ale narzędzie to i tak pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

7. Wypróbuj wywiady wideo

Platformy do rozmów wideo są niezbędne w przypadku rekrutacji zdalnych. Są one jednak pomocne nawet wtedy, gdy zatrudniasz kogoś w mieście, zwłaszcza jeśli masz wieloetapowy proces rozmowy kwalifikacyjnej lub menedżera ds. rekrutacji w innej lokalizacji. Rozmowy wideo naśladują interakcje twarzą w twarz podczas osobistej weryfikacji, ale oszczędzają wszystkim kłopotów związanych z dojazdem.

8. Check rekrutacja analityka

Jak skuteczne są moje wysiłki rekrutacyjne? Nie dowiesz się tego, jeśli nie sprawdzisz swoich wyników. Narzędzia do analizy i raportowania rekrutacji zapewniają obiektywny, oparty na danych wgląd w procesy rekrutacyjne. Zobaczysz pomocne wskaźniki dotyczące czasu zatrudnienia, kosztu zatrudnienia i skuteczności kanałów pozyskiwania pracowników. Sprawdzaj te dane co najmniej raz w miesiącu, aby uzyskać przydatne informacje, które usprawnią Twoje wysiłki rekrutacyjne.

9. Bierz udział w profesjonalnych wydarzeniach networkingowych

Media społecznościowe i tablice ogłoszeń są świetne, ale nic nie działa tak dobrze, jak osobiste spotkanie z kandydatami. Rekruterzy regularnie uczestniczą w osobistych wydarzeniach, aby połączyć się z potencjalnymi kandydatami i budować listę talentów. Nawet jeśli kandydaci nie szukają obecnie pracy, nigdy nie wiadomo, gdzie przyjacielskie połączenie zaprowadzi nas w przyszłości. Zaprezentuj się, a Twoja lista kandydatów powiększy się w mgnieniu oka. 🙌

10. Ustawienie programu poleceń pracowniczych

Polecenia pracownicze to sprytny sposób na wykorzystanie istniejącej siły roboczej do identyfikacji obiecujących kandydatów. Z programów tych zazwyczaj wynika wyższa jakość zatrudnienia, ponieważ obecni pracownicy znają już kulturę organizacyjną firmy. Dodatkowo, leady przychodzą do ciebie, więc oszczędzasz czas i poprawiasz jakość puli talentów - to wygrana-wygrana!

Przyszłość rekrutacji

Nic nie pozostaje takie samo na zawsze i dotyczy to również branży rekrutacyjnej. Spodziewamy się, że kilka trendów zmieni kształt rekrutacji w przyszłości, w tym:

AI: Wykorzystanie m.inAI usprawnia pozyskiwanie kandydatów, selekcję, a nawet wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Algorytmy AI mogą być jednak nieobiektywne, więc rekruterzy nadal muszą uważnie obserwować tę technologię

Wykorzystanie m.inAI usprawnia pozyskiwanie kandydatów, selekcję, a nawet wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Algorytmy AI mogą być jednak nieobiektywne, więc rekruterzy nadal muszą uważnie obserwować tę technologię Zatrudnianie zdalne: Praca zdalna zyskała na popularności w ostatnich latach, więc więcej rekruterów będzie obsługiwać procesy zdalnego zatrudniania. Od wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych pocyfrowy onboardingrekruterzy będą musieli opanować sztukę skutecznej oceny kandydatów w ustawieniu zdalnym

Praca zdalna zyskała na popularności w ostatnich latach, więc więcej rekruterów będzie obsługiwać procesy zdalnego zatrudniania. Od wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych pocyfrowy onboardingrekruterzy będą musieli opanować sztukę skutecznej oceny kandydatów w ustawieniu zdalnym Równość i przynależność: Firmy słusznie kładą większy nacisk na różnorodność i integrację w zatrudnianiu. Rekruterzy muszą być na bieżąco z najnowszymi przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie strategii rekrutacyjnych DEIB

Breeze Through Rekrutacja z ClickUp

Preferencje pracowników, technologia i zmieniające się rynki będą miały wpływ na przyszłość rekrutacji. Podczas gdy technologia może poradzić sobie z wieloma ciężkimi zadaniami, rekruterzy zawsze będą istotnym elementem ludzkim w procesie rekrutacji, wypełniając lukę między menedżerami ds. rekrutacji a kandydatami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi, takich jak ClickUp, w celu usprawnienia procesu rekrutacji, czy też dostosowanie się do najnowszych trendów w branży rekrutacyjnej, kariera w rekrutacji obiecuje rozwój, wpływ i ciągłą naukę.

Oczywiście, odpowiednie narzędzia robią różnicę. Konfigurowalne szablony, bazy danych i raportowanie w ClickUp pomagają rekruterom doskonalić się w swojej roli. Zobacz różnicę ClickUp z pierwszej ręki: Stwórz swój obszar roboczy już teraz za darmo.