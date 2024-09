Kariera w sprzedaży jest często postrzegana jako praca w szybkim tempie i na wysokich obrotach. Wiąże się z utrzymywaniem solidnego pipeline'u potencjalnych klientów, częstym przeskakiwaniem z rozmów na spotkania i przedstawianiem ofert sprzedaży, które przyciągają uwagę. Ale to coś więcej niż tylko pośpiech.

Ostatecznie, jako przedstawiciel handlowy, starasz się budować autentyczne połączenia z klientami i odpowiadać na ich potrzeby. Zadbaj o to, a cele sprzedażowe i zachęty same o siebie zadbają.

Kariera w sprzedaży oprogramowania stawia cię na pierwszej linii frontu, pomagając firmom wykorzystywać oprogramowanie do rozwiązywania problemów. Nie sprzedajesz tylko produktu; jako członek zespołu sprzedażowego oferujesz rozwiązania technologiczne, które mogą fundamentalnie zmienić sposób funkcjonowania Businessu.

A więc, jak dostać się do zrobienia kariery w sprzedaży oprogramowania? Jakie umiejętności sprzedażowe należy do zrobienia? Do zrobienia czego potrzebuje typowy Dzień z życia menedżera sprzedaży jak to wygląda w świecie oprogramowania? Czy możliwe jest rozpoczęcie sprzedaży oprogramowania bez żadnego doświadczenia?

Ten wpis na blogu odpowie na wszystkie pytania dotyczące tego, jak rozpocząć sprzedaż oprogramowania. Zacznijmy więc.

Czym jest sprzedaż oprogramowania?

Sprzedaż oprogramowania odnosi się do procesu sprzedaży oprogramowania lub usług dla firm lub osób prywatnych.

Sprzedaż oprogramowania może obejmować oprogramowanie lokalne, rozwiązania oparte na chmurze (SaaS) i różne inne Aplikacje sprzedażowe często niestandardowe, dostosowane do konkretnych potrzeb, takie jak Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) i osobiste oprogramowanie zwiększające wydajność.

Kariera w sprzedaży oprogramowania jest idealna dla każdego, kto lubi łączyć swoją pasję do technologii z umiejętnościami pracy z ludźmi.

Jako specjalista ds. sprzedaży oprogramowania musisz zrozumieć wymagania klientów, zademonstrować wartość produktu oraz zapewnić satysfakcję i utrzymanie kupującego poprzez oferowanie wsparcia.

Jaka jest funkcja przedstawiciela ds. sprzedaży oprogramowania?

Jeśli miałbyś podjąć krok w tym zawodzie, twoja rola zazwyczaj obejmowałaby następujące zadania i obowiązki:

Cold calling, prospecting i wykonywanie outreach w celu zidentyfikowania i zaangażowania potencjalnych klientów jako przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży

w celu zidentyfikowania i zaangażowania potencjalnych klientów jako przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży Zrozumienie typowych wyzwań branżowych i oferowanie niestandardowych wartości poprzez prezentacje produktów i prezentacje jako inżynier sprzedaży

poprzez prezentacje produktów i prezentacje jako inżynier sprzedaży Negocjowanie umów i zamykanie transakcji poprzez zarządzanie cenami, warunkami i zasadami z potencjalnymi klientami w ramach zespołów sprzedażowych organizacji

poprzez zarządzanie cenami, warunkami i zasadami z potencjalnymi klientami w ramach zespołów sprzedażowych organizacji Obsługa pipeline'u projektów, obsługa planu konta i prognozy w celu maksymalizacji przychodów w przypisanym regionie geograficznym jako account executive w branży oprogramowania

w celu maksymalizacji przychodów w przypisanym regionie geograficznym jako account executive w branży oprogramowania Odkrywanie i nawiązywanie strategicznych partnerstw z kluczowymi influencerami zewnętrznymi w celu zwiększenia widoczności produktu i zasięgu rynkowego przy użyciu różnych narzędzi sprzedażowych

w celu zwiększenia widoczności produktu i zasięgu rynkowego przy użyciu różnych narzędzi sprzedażowych Udzielanie wsparcia technicznego klientom po zakupie produktu jako część doświadczenia sprzedażowego

po zakupie produktu jako część doświadczenia sprzedażowego Maintainer - utrzymywanie wiedzy i świadomości na temat rozwiązań w zakresie oprogramowania, technik sprzedaży, doświadczenia w sprzedaży oprogramowania, strategii sprzedaży i generowania leadów oraz bycie na bieżąco ze zmieniającą się branżą technologiczną

Ile zarabia przedstawiciel handlowy ds. oprogramowania?

Badania pokazują, że Średnia podstawowa pensja przedstawiciela handlowego oprogramowania w USA wynosi 100 993 USD, a średnia dodatkowa rekompensata pieniężna to 63 310 USD.

Ponadto Biuro Statystyki Pracy Projektuje 22% wzrost w branży rozwoju oprogramowania do 2030 roku. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego i jak rozpocząć sprzedaż oprogramowania, wynagrodzenie dowodzi, że istnieją znaczne możliwości zarobkowe dla przedstawicieli handlowych i menedżerów sprzedaży oprogramowania.

Jak rozpocząć sprzedaż oprogramowania bez doświadczenia: Typowe ścieżki i podnoszenie kwalifikacji w celu zmiany kariery

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem rozpoczynającym studia podyplomowe, czy osobą, która chce przejść do sprzedaży oprogramowania z innej kariery, oto jak możesz przygotować się do zawodu w branży sprzedaży oprogramowania.

1. Weź udział w kursach wprowadzających do procesu sprzedaży

Ukończenie studiów z zakresu biznesu, marketingu lub pokrewnego pola może zapewnić podstawową wiedzę, ale nie jest to jedyna ścieżka. Osoby wywodzące się ze środowisk niezwiązanych z biznesem powinny uzupełnić swoją edukację o dodatkowy obszar, aby poszerzyć swoje umiejętności.

Na przykład, jeśli chcesz bardziej tradycyjnego programu szkoleniowego w zakresie sprzedaży, weź udział w kursie sprzedaży na lokalnym uniwersytecie lub w college'u. Obecnie wiele instytutów edukacyjnych oferuje zajęcia biznesowe z zakresu rozwoju sprzedaży, dając ci szansę uczenia się od doświadczonych profesjonalistów.

Alternatywnie, podejmij odpowiedni kurs online, aby rozwinąć swoje umiejętności techniczne lub zdecyduj się na staż u account managera sprzedającego narzędzia programistyczne lub w pokrewnej dziedzinie sprzedaży.

2. Rozwijaj umiejętności potrzebne do rozpoczęcia sprzedaży oprogramowania

Studenci i osoby, które chcą zmienić swoją karierę, powinny skupić się na łączeniu umiejętności twardych i miękkich.

Na przykład, naucz się korzystać z rozwiązania CRM, ponieważ jest ono integralną częścią śledzenia potencjalnych klientów i KPI sprzedaży , ustawienie przypomnień i analiza danych sprzedażowych.

Popularne narzędzia, takie jak Salesforce, HubSpot, ClickUp lub Zoho CRM oferują darmowe zasoby i certyfikaty, które mogą pomóc w doskonaleniu tej trudnej umiejętności.

Ponieważ rola sprzedawcy wymaga skutecznej komunikacji, należy doskonalić umiejętność artykułowania zalet produktu i taktownego odpowiadania na zapytania. Uczestnictwo w kursach z zakresu wystąpień publicznych, negocjacji i komunikacji perswazyjnej może poprawić tę miękką umiejętność

Dodatkowo skup się na aktywnym słuchaniu. Musisz być w stanie zrozumieć potrzeby klienta i odpowiednio dostosować swoją ofertę, aby je zaspokoić. "Najpierw słuchaj, później mów" powinno być twoją mantrą jako przedstawiciela handlowego ds. oprogramowania.

3. Wzmocnij swoją wiedzę techniczną

Chociaż nie musisz być programistą, posiadanie podstawowej wiedzy na temat tworzenia oprogramowania, przetwarzania w chmurze, analizy danych itp. może być bardzo korzystne. Możesz zdobyć tę wiedzę, biorąc udział w krótkich kursach na platformach e-learningowych, takich jak Coursera, Udemy lub LinkedIn Learning.

Innym skutecznym sposobem na zdobycie wiedzy technicznej jest zapoznanie się z konkretnym oprogramowaniem, którego sprzedażą jesteś zainteresowany. Możesz to zrobić poprzez studiowanie demonstracji produktów, czytanie białych ksiąg, uczestniczenie w webinarach i słuchanie podcasty sprzedażowe .

4. Zdobycie doświadczenia w sprzedaży w miejscu pracy

Jeśli nie masz formalnego doświadczenia, podejmij się roli freelancera lub sprzedawcy kontraktowego, aby zbudować swoje portfolio.

Na przykład, możesz dołączyć do startupu technologicznego i zapewnić wirtualne wsparcie sprzedaży przez sześć miesięcy - jednocześnie zdobywając dyplom. Poszukaj odpowiednich ofert na stronach takich jak Toptal, Upwork, CloudPeeps i Monster Jobs.

Pamiętaj, że nawet krótkoterminowe projekty mogą pomóc ci rozwinąć solidne doświadczenie i sprawić, że poczujesz się komfortowo korzystając z narzędzia sprzedaży do zarządzania projektami, zarządzania relacjami z klientami, generowania leadów i docierania do nich itp.

Możesz też poszukać staży, które oferują kontakt z procesami sprzedaży, interakcjami z klientami i wiedzą o produktach, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z rolą sprzedażową. Pomoże ci to zbudować praktyczne umiejętności i sieć kontaktów jako przedstawiciel handlowy ds. oprogramowania.

Staże mogą również prowadzić do ofert pracy w pełnym wymiarze godzin, dając ci bezpośrednią ścieżkę na to pole.

5. Zdobywaj certyfikaty

Jeśli celujesz w konkretny typ oprogramowania, zdecyduj się na certyfikaty techniczne.

Na przykład certyfikat AWS Certified Cloud Practitioner jest korzystny do nauki o oprogramowaniu opartym na chmurze, podczas gdy Google Analytics jest idealny do narzędzi analitycznych.

Poświęć czas na naukę skutecznych metodologii sprzedaży, takich jak SPIN Selling, model Challenger Sales lub Consultative Selling Zapewniają one poparte badaniami ramy do pracy i zamykania złożonych transakcji z rozszerzonymi procesami sprzedaży.

Jak ubiegać się o pracę w sprzedaży oprogramowania: Wskazówki jak znaleźć pracę w branży sprzedaży oprogramowania

1. Przygotuj swoje materiały aplikacyjne

Zacznij od stworzenia lub zaktualizowania swojego CV.

Podkreśl odpowiednie doświadczenie, takie jak osiągnięcia w sprzedaży i znajomość oprogramowania. Podkreśl swoje umiejętności osiągania celów sprzedażowych, zarządzania powiązaniami z klientami i zamykania transakcji przy użyciu narzędzi zwiększających wydajność sprzedaży .

Jeśli zrobiłeś staż lub pracowałeś jako freelancer w sprzedaży oprogramowania, uwzględnij to. Jest to szczególnie ważne, jeśli jest to jedyne doświadczenie, jakie obecnie posiadasz.

**Następnie napisz atrakcyjny list motywacyjny. Wyjaśnij w nim, dlaczego jesteś dobrym kandydatem i w jaki sposób twoje umiejętności mogą pomóc firmie z branży oprogramowania.

Pro Tip: Zawsze upewnij się, że Twój profil na LinkedIn jest aktualny i zoptymalizowany pod kątem roli w sprzedaży oprogramowania. Zamieść profesjonalne zdjęcie, odpowiedni nagłówek i szczegółowe podsumowanie tego, co wnosisz do tabeli.

2. Wyszukiwanie ofert pracy

Istnieją różne strony internetowe, na których można znaleźć listy ofert pracy w sprzedaży technologii, w tym:

SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania ofert pracy na każdej platformie, aby filtrować oferty według tytułu, lokalizacji, poziomu doświadczenia i innych kryteriów. Możesz ustawić alerty ofert pracy, aby otrzymywać powiadomienia o nowych możliwościach.

Wiele firm publikuje również oferty pracy bezpośrednio na swoich stronach internetowych przed umieszczeniem ich na listach w Tablicach ogłoszeń. Możesz zidentyfikować organizacje, w których chciałbyś pracować i regularnie odwiedzać ich strony poświęcone karierze.

3. Wykorzystaj swoją sieć kontaktów

Networking jest potężnym narzędziem w rozwoju kariery w sprzedaży oprogramowania.

Bierz udział w branżowych konferencjach i seminariach. Nawiąż kontakt z kluczowymi graczami, poznaj najnowsze trendy i zbuduj znaczące połączenia. Możesz także dołączać do paneli, zadawać pytania i być wolontariuszem podczas tych wydarzeń, aby zwiększyć swoją widoczność.

Możesz wyszukiwać i dołączać do grup i społeczności LinkedIn poświęconych technologii i SaaS, specjalnie wyselekcjonowanych dla specjalistów ds. sprzedaży oprogramowania. Aktywnie uczestnicz w dyskusjach, udostępniaj wartościową zawartość i wchodź w interakcje z członkami grup.

Wreszcie, wykorzystaj swoją sieć absolwentów, jeśli uczęszczałeś do college'u, szkoły handlowej lub konkretnego programu szkoleniowego. Wielu absolwentów jest chętnych do pomocy innym absolwentom, zwłaszcza jeśli mają wspólne wykształcenie. Skontaktuj się z nimi, poproś o radę i zapytaj, czy znają jakieś oferty pracy.

Polecenia mogą być o wiele bardziej skuteczne niż złożenie podania o pracę lub zimna wiadomość na LinkedIn.

4. Przygotuj się do rozmów kwalifikacyjnych

Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak urodzony sprzedawca. Świetni przedstawiciele handlowi poważnie podchodzą do przygotowań i doskonalą swoje umiejętności w miarę upływu czasu dzięki praktyce i doświadczeniu.

Ta zasada sprawdza się nawet w przypadku poszukiwania pracy.

Po złożeniu aplikacji przygotuj się na rozmowy kwalifikacyjne.

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami, takimi jak "Jak radzisz sobie z obiekcjami?" lub "Opisz moment, w którym zamieniłeś potencjalnego klienta w klienta" Powinieneś być w stanie omówić swoje podejście do sprzedaży, jak zarządzasz potencjalnymi klientami i jak dobrze znasz się na sprzedaży Narzędzia do automatyzacji sprzedaży .

Ponadto, firmy oczekują od kandydatów solidnej wiedzy na temat sprzedawanych produktów. W związku z tym, do zrobienia badań na temat oprogramowania - zrozumieć jego funkcje, korzyści i jak wypada na tle konkurencji.

Wykazanie się znajomością produktu podczas rozmowy kwalifikacyjnej pokazuje, że poważnie myślisz o tej roli i jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy.

5. Bądź wytrwały i sprawdzaj aplikacje

Po rozmowie kwalifikacyjnej wyślij osobie prowadzącej rozmowę e-mail z podziękowaniem. W e-mailu wyraź swoją wdzięczność za możliwość i krótko powtórz swój entuzjazm dla roli i dlaczego dobrze pasujesz. Ten prosty gest może wywrzeć pozytywne wrażenie na zespole rekrutacyjnym.

Jeśli po upływie rozsądnego okresu nie otrzymasz odpowiedzi, grzecznie skontaktuj się z rekruterem. Potwierdź swoje odsetki na danej pozycji i zapytaj o status swojej aplikacji. W ten sposób możesz pozostać na pierwszym miejscu w procesie rekrutacji.

Jak przygotować się do roli w branży sprzedaży oprogramowania dzięki ClickUp

Chociaż możesz zarządzać swoimi celami edukacyjnymi za pomocą długopisu i papieru, arkusza kalkulacyjnego lub Dokumentów Google, na dłuższą metę może to nie wystarczyć. Potrzebujesz platformy, która nie tylko śledzi twoje postępy, ale także pomaga ci stworzyć plan dalszej nauki i uzupełniania braków w umiejętnościach.

To właśnie tutaj ClickUp dla sprzedaży wkracza do akcji. Jego intuicyjny interfejs i bogaty zestaw funkcji zaspokajają unikalne potrzeby każdego aspirującego specjalisty ds. sprzedaży. Dzięki ponad 1000 szablonom pomaga organizować zadania, ustawiać jasne cele i automatyzować przypomnienia, usprawniając cykl pracy w sprzedaży.

Na przykład, można użyć szablonu Szablon listy ClickUp do organizowania i kategoryzowania informacji.

Szablon listy by ClickUp

Szablon listy ClickUp

Zrób więcej w krótszym czasie dzięki szablonowi listy ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Podzielić złożone zadania na mniejsze części - powiedzmy, przygotowanie CV, ubieganie się o pracę / staż, nauka korzystania z różnych programów sprzedażowych

Nadawać elementom priorytety według ważności i pilności

Dodawać niestandardowe statusy, takie jak Zakończone, W trakcie i Do zrobienia do każdego zadania

Szablon ClickUp Kanban

Innym pomocnym narzędziem jest Szablon Kanban firmy ClickUp . Pomaga zwiększyć widoczność każdego zadania w podróży sprzedażowej.

Szablon Kanban firmy ClickUp

Umożliwia również:

Ustawienie powiadomień, aby być na bieżąco ze swoją podróżą edukacyjną

Kategoryzować i dodawać atrybuty doCele ClickUp dla kontekstu

Etykieta, przypisywanie zagnieżdżonych podzadań i tworzenie zależności zadań w celu efektywnego zarządzania cyklem pracy

Pulpity ClickUp

Oprócz tych szablonów, dostępne są również Pulpity ClickUp funkcja ta zapewnia szybki przegląd celów nauki i kamieni milowych. Gwarantuje to, że pozostaniesz na kursie bez niepotrzebnego rozpraszania uwagi.

Sekretny sos do Twojego powodzenia - pulpity ClickUp

Możesz niestandardowo dostosować widoki interfejsu do swoich preferencji, niezależnie od tego, czy wolisz Listę, Tablicę Kanban, czy Tabelę dla przejrzystości wizualnej.

Na przykład, używając Widok kalendarza ClickUp , można przeciągać i upuszczać zadania w celu łatwego planowania i integracji zadań z Kalendarzem Google.

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby wszyscy byli na tej samej stronie

ClickUp Brain

Ponadto dowiedz się Jak wykorzystać AI w sprzedaży szkolenia.

Załóżmy, że chcesz uzyskać konkretne informacje na temat tego, na czym stoisz z konkretnym zadaniem lub celem. W takim przypadku można użyć ClickUp Brain do natychmiastowego wyszukiwania i pobierania informacji z dowolnego pulpitu w obszarze roboczym.

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów

Może to zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku, zwłaszcza jeśli chcesz zarządzać całym harmonogramem na jednej platformie oprogramowania, takiej jak ClickUp.

Dodatkowo, ClickUp Brain, asystent pisania AI, pomaga przygotować spersonalizowane wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund. Funkcja ta jest szczególnie przydatna na stanowiskach sprzedażowych dla początkujących, gdzie wymagane jest, aby Twoje e-maile były wyraźne i poprawne gramatycznie.

Używaj narzędzi AI ClickUp Brain do pisania, edytowania, streszczania, korekty i tłumaczenia dowolnego rodzaju tekstu w ClickUp Docs

Możesz również polegać na ClickUp Brain, aby profesjonalnie przygotować swoje CV i upewnić się, że nic ważnego nie umknie Twojej uwadze.

Kolejną przydatną funkcją dla specjalistów ds. sprzedaży, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, jest Szablon inteligentnych celów ClickUp .

Szablon ClickUp Smart Goals

Szablon inteligentnych celów ClickUp

Ten szablon umożliwia definiowanie celów SMART. SMART to skrót od Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bound (określony w czasie).

Na przykład, celem SMART dla specjalisty ds. sprzedaży może być: Complete a Salesforce certification course within three months by breaking it down into weekly milestones tracked through ClickUp.

Jednak zastosowanie ClickUp nie ogranicza się tylko do stałego budowania wiedzy specjalistycznej wymaganej do kariery w sprzedaży oprogramowania; jest to również jeden z wiodących Narzędzia wspierające sprzedaż na rynku.

Kiedy Rozpoczynając nową pracę w sprzedaży oprogramowania, cennym atutem, który możesz wnieść do swojego zespołu, jest umiejętność efektywnego wykorzystania technologii.

Wyobraź sobie, o ile bardziej wydajny mógłbyś być, gdybyś nie musiał wymyślać koła na nowo z każdym e-mailem, propozycją lub działaniami następczymi. Jako nowy menedżer sprzedaży oprogramowania, korzystanie z szablonów zapewnia, że wiadomości, śledzenie potencjalnych klientów i harmonogram sprzedaży są zorganizowane, profesjonalne i zgodne ze strategią zespołu.

Szablon planu sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon planu sprzedaży ClickUp umożliwia ustawienie i śledzenie istotnych celów, organizowanie informacji o bazie klientów w jednym miejscu i łatwy dostęp do nich w razie potrzeby.

Szablon planu sprzedaży ClickUp

Użyj tego szablonu, aby:

Ustanowić jasną strukturę do ustawienia i śledzenia celów sprzedaży

Analizować dane sprzedażowe i wydajność, aby uzyskać przydatne informacje

Tworzyć strategie wprowadzania nowych produktów i poprawy doświadczeń klientów

Ustawić oś czasu dla zadań, monitorować postępy i informować interesariuszy

Te Szablony planów sprzedaży pozwalają pewnie zarządzać większą ilością pracy, ponieważ eliminują potrzebę ręcznego burzy mózgów zawartości propozycji sprzedaży.

Dobrze rozpocznij swoją przygodę ze sprzedażą oprogramowania

Sprzedaż polega na dostarczaniu niezmierzonej wartości swoim klientom; sprzedaż oprogramowania nie jest wyjątkiem.

Odpowiedź na pytanie, jak rozpocząć sprzedaż oprogramowania, znajduje się w poniższych najlepszych praktykach:

Ciągłe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji w zakresie różnych rodzajów oprogramowania, które możesz sprzedawać, takich jak SaaS, rozwiązania dla przedsiębiorstw, AI i aplikacje mobilne

Zapoznanie się z trendami w branży, ważnymi firmami programistycznymi w swojej niszy i ogólnymi wymaganiami klientów

Dzięki strategiom sprzedaży i wskazówkom, które udostępnialiśmy na tym blogu, z pewnością uzyskasz szybki start w sprzedaży oprogramowania. I oczywiście, jeśli chodzi o dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami i sprzedaży, które będzie Twoim sprzymierzeńcem w nauce i karierze w sprzedaży oprogramowania, zawsze możesz liczyć na ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i z łatwością osiągaj cele związane ze sprzedażą oprogramowania. Wszystkiego najlepszego!