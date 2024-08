Podcasty sprzedażowe: Uwolnij swój potencjał sprzedażowy dzięki wiedzy ekspertów

Podcasty sprzedażowe są ogromnym źródłem wiedzy, które oferują rzeczywiste spostrzeżenia specjalistów ds. sprzedaży, liderów marketingu i przedsiębiorców.

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem sprzedaży B2B, trenerem sprzedaży, początkującym przedstawicielem handlowym, entuzjastą rozwoju osobistego, czy też liderem biznesu dążącym do zbudowania wspierającej kultury sprzedaży, te zasoby są kopalnią wysokiej jakości informacji na temat sprzedaży.

Na tym blogu znajduje się lista najlepszych podcastów sprzedażowych do odsłuchania w 2024 roku. Dodaj ten blog do zakładek, aby móc udostępniać go swojemu zespołowi w celu poprawy efektywności sprzedaży w organizacji.

Znaczenie słuchania podcastów sprzedażowych

Aby wznieść się wyżej w swojej karierze sprzedażowej, musisz nauczyć się, jak najlepsi liderzy osiągają powodzenie. Oto trzy czynniki, które warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad znaczeniem podcastu angażującego w sprzedaż.

Ciągłe uczenie się

Czas ma kluczowe znaczenie dla menedżerów sprzedaży, ale podnoszenie kwalifikacji w celu rozwoju zawodowego wymaga czasu. Podcasty oferują specjalistom ds. sprzedaży doskonałą alternatywę dla tradycyjnego formatu nauki w klasie.

Najlepsze jest to, że podcastów sprzedażowych można słuchać w pracy między przerwami na kawę lub w domu podczas zakończonych prac domowych. Czy wiesz, że 43% słuchaczy podcastów słucha preferowanych podcastów podczas podróży? Jeśli jednak poważnie myślisz o nauce, poświęć czas na słuchanie podcastów sprzedażowych, ponieważ będziesz bardziej uważny na praktyczne porady, a nie na wielozadaniowość.

Motywacja i inspiracja

Czołowi eksperci w dziedzinie sprzedaży chętnie dzielą się swoimi strategiami, historiami powodzenia i praktycznymi poradami dotyczącymi wyzwań w świecie biznesu i sprzedaży w czasie rzeczywistym. Dają ci wgląd w to, jak złamali skomplikowane transakcje, które stały się punktem zwrotnym w ich karierach sprzedażowych i spostrzeżeniach od pionierów społeczności zajmującej się powodzeniami w sprzedaży.

Jeśli szukasz nowego źródła inspiracji, podcasty mogą zmotywować Cię do budowania nastawienia na rozwój lub zostania ekspertem w dziedzinie sprzedaży.

Możliwości nawiązywania kontaktów

Podcasty są świetnym początkiem rozmowy i doskonałym narzędziem do nawiązywania kontaktów z doświadczonymi specjalistami ds. sprzedaży.

Oficjalny gospodarz podcastu SaaStr, Jason Lemkin, umożliwia nawet słuchaczom dołączenie do społeczności SaaS online zajmującej się powodzeniami w sprzedaży, której członkami są doświadczeni liderzy sprzedaży w branży technologicznej.

Takie fora oferują słuchaczom możliwość angażowania się w opinie i dyskusje. Skorzystaj z możliwości nawiązywania kontaktów, aby połączyć się z innymi specjalistami ds. sprzedaży i udostępniać strategie doskonalenia swojego rzemiosła.

Najwyżej oceniane podcasty sprzedażowe, których trzeba posłuchać

Oto nasza lista 13 najlepszych podcastów sprzedażowych, które pomogą ci podnieść swoje umiejętności sprzedażowe, nauczyć się nowych strategii sprzedaży i czerpać inspirację z historii powodzenia sprzedaży.

1. Podcast Sales Enablement z Andym Paulem

przez Podcast Sales Enablement Andy Paul jest doświadczonym ekspertem ds. sprzedaży z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w kierowaniu sprzedażą. Jego kanał YouTube zawiera ponad 700 materiałów wideo.

Przejdź do Apple Podcasts, aby posłuchać najnowszych odcinków podcastu Paula poświęconego wspieraniu sprzedaży. Każdy odcinek zawiera wywiady z ekspertami ds. sprzedaży i liderami biznesu i obejmuje różne tematy, takie jak strategie wspierania sprzedaży, technologie sprzedaży, przywództwo w sprzedaży i historie powodzenia.

Nie możemy wystarczająco polecić tego podcastu specjalistom ds. sprzedaży. Dogłębne informacje na temat sprzedaży B2B, które dostarcza ten podcast dla liderów sprzedaży, przyspieszą śledzenie Twojej podróży edukacyjnej.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

2. Praktyczny prospekting

przez Praktyczny podcast o prospectingu Jed Mahrle, były dyrektor ds. sprzedaży wychodzącej w PandaDoc, jest gospodarzem podcastu Practical Prospecting. Zbudował zespół sprzedaży wychodzącej w PandaDoc i pomógł firmie osiągnąć wycenę na poziomie miliarda dolarów. Po odejściu z PandaDoc, Mahrle współpracował z Mailshake, rezerwując ponad 100 kwalifikowanych spotkań wychodzących miesięcznie.

Jeśli chcesz wyostrzyć swoją strategię sprzedaży wychodzącej i nauczyć się dos i zakazów prosto z ust konia, ten podcast jest dla Ciebie. Oprócz praktycznego doświadczenia Jeda w budowaniu Teams od podstaw i generowaniu leadów z zimnych e-maili, podcast pełni również funkcję znakomitych prelegentów.

Oprócz omawiania szczegółów technicznych, Mahrle, jako gospodarz sprzedaży, porusza interesujące tematy. W jednym z odcinków zaprosił Krisa Rudeegraapa, założyciela Rendoso, do rozmowy o tym, jak kierownicy sprzedaży powinni wysyłać prezenty swoim potencjalnym klientom.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

3. Your Sales MBA Podcast

przez Your Sales MBA Podcast Jeff Hoffman i Cece Aparo są gospodarzami podcastu Your Sales MBA - miejsca, w którym początkujący mogą dowiedzieć się więcej o sprzedaży. Hoffman jest wielokrotnie nagradzanym twórcą programów szkoleniowych w zakresie sprzedaży z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy z takimi firmami jak Google i Akamai Technologies. Aparo jest weteranem sprzedaży i marketingu i współpracował z globalnymi organizacjami, pomagając im zwiększyć przychody i pipeline.

Razem działają jako wirtualni trenerzy sprzedaży, motywując i budując pewność siebie jako początkujący specjaliści ds. sprzedaży. Podcast Sales MBA koncentruje się na tym "jak" zamiast "dlaczego", dostarczając skutecznych porad i praktycznych spostrzeżeń, które pomogą ci radzić sobie z wyzwaniami i zamykać więcej transakcji.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

4. Podcast GTM

przez GTM Now Prowadzony przez Scotta Barkera podcast GTM dostarcza najnowszych informacji od liderów rynku i strategów z całego świata.

Daje dostęp do najnowszych trendów (takich jak sprzedaż społecznościowa i wykorzystanie psychologii sprzedaży do zwiększenia sprzedaży) oraz spostrzeżeń liderów myśli i praktyków branżowych. Tematy obejmują wsparcie sprzedaży, rozwój, sprzedaż opartą na kontach oraz dostosowanie sprzedaży i marketingu B2B.

Ten podcast jest świetny dla profesjonalistów na wszystkich poziomach, ponieważ oferuje techniki sprzedaży, które można natychmiast wdrożyć. Jego celem jest przeniesienie kariery na wyższy poziom, niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem handlowym, weteranem sprzedaży, czy kimkolwiek pomiędzy.

Podcasty, których trzeba posłuchać:

5. B2B Growth Show

przez B2B Growth Show Benji Block prowadzi B2B Growth Show z Jamesem Carbarym. James jest założycielem Sweet Fish, agencji podcastowej dla marek B2B, oraz autorem książki Content-Based Networking.

B2B Growth Show publikuje 20-30 minutowe cotygodniowe wideo obejmujące różne tematy wykraczające poza sprzedaż. Na przykład, ostatnio omówili influencer marketing dla marek B2B i to, jak zyskał on na popularności. Liderzy B2B cieszą się zaufaniem swoich odbiorców, więc ich rekomendacje produktów są znacznie bardziej przekonujące niż reklama marki.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

6. Make It Happen Monday

przez Spotify John Barrows, gospodarz podcastu Make It Happen Mondays, zrobił już wszystko - od sprzedaży do zrobienia biznesu. Jest założycielem JBarrows Consulting, a do jego klientów należą Salesforce, LinkedIn i Okta.

Co tydzień John publikuje nowy podcast omawiający różne obszary sprzedaży i pozyskiwania klientów. Jego lista gości obejmuje przedstawicieli handlowych, kierowników ds. klientów i dyrektorów generalnych, którzy dzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju kariery w sprzedaży i praktycznymi taktykami uzyskiwania lepszych wyników z prospectingu.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

7. James Altucher Show

przez The James Altucher Show James Altucher jest aniołem biznesu i seryjnym przedsiębiorcą. Założył 20 firm i w swoim podcaście udostępnia swoją wiedzę i doświadczenia na temat biznesu, życia i finansów. Gorąco polecamy jego bestsellerową książkę Wall Street Journal "Choose Yourself" wszystkim specjalistom ds. sprzedaży.

Altucher założył swój podcast w 2014 roku i pełnił w nim funkcje prelegentów z zakresu od aktorów i raperów po astronautów i miliarderów - Altucher określa swoich gości jako ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson i Tyra Banks należą do bogatych i sławnych, którzy uświetnili program. Jeśli chcesz być najlepszą wersją siebie i szukasz sposobów na stworzenie wolności finansowej, to jest to miejsce, w którym możesz szukać inspiracji.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

- [Jak Stworzyć Weekend Miliona Dolarów: Pokonywanie strachu i weryfikacja pomysłów na biznes | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Opanowanie umysłu i ciała: Ścieżki do osobistej doskonałości | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Rozmowy z kobietami w sprzedaży

przez Kobiety profesjonalistki w sprzedaży Lori Richardson jest gospodarzem podcastu Conversations with Women in Sales i szefem firmy zajmującej się strategią sprzedaży Score More Sales, która pomaga firmom z branży SaaS, usług finansowych i innych branż zwiększyć przychody ze sprzedaży. Richardson jest również autorką She Sells, przewodnika dla liderów biznesu, który pomaga zatrudniać i promować więcej kobiet-sprzedawców.

Conversations with Women in Sales prezentuje powodzenie kobiet-przedsiębiorców. W każdym odcinku kobieta sukcesu udostępnia swoje doświadczenia i najlepsze praktyki, aby pomóc specjalistom ds. sprzedaży w rozwoju kariery. Większość odcinków trwa mniej niż 30 minut i dotyczy sprzedaży w przedsiębiorstwie, przywództwa w sprzedaży i danych powstania.

Podcast obejmuje również inne tematy, takie jak przywództwo, zarządzanie karierą, radzenie sobie z syndromem oszusta, budowanie pewności siebie, partnerstwa strategiczne, media społecznościowe i dane powstania.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

9. Sos sprzedażowy

przez Sos sprzedażowy Jeb Blount, gospodarz podcastu Sales Gravy, jest 15-krotnym pisarzem, liderem sprzedaży, mówcą i specjalistą w dziedzinie przyspieszania sprzedaży, który przeszkolił tysiące specjalistów ds. sprzedaży i doradzał wiodącym firmom na całym świecie.

W tym podcaście Blount rozkłada złożone tematy sprzedażowe na proste formaty, które są łatwe do zrozumienia. Każdy podcast ma zakres od 10 minut do godziny i skupia się na różnych aspektach zarządzania sprzedażą, takich jak budowanie lepszych relacji z niestandardowymi klientami, negocjowanie i stawanie się lepszym sprzedawcą.

Podcast pełni również funkcję gościnnych prelegentów, takich jak Ryan Taft, autor książki o sprzedaży Story Getter. Wspólnie badają, w jaki sposób kupowanie jest doświadczeniem emocjonalnym i jak profesjonaliści sprzedaży wykorzystują ciekawość i empatię, aby sprzedawać więcej swoim klientom.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

10. Ewangelista sprzedaży

przez Ewangelista sprzedaży Trener sprzedaży Donald Kelly jest założycielem, dyrektorem generalnym i gospodarzem podcastu The Sales Evangelist. Kelly wierzy, że specjaliści ds. sprzedaży powinni z łatwością zarabiać sześciocyfrowe kwoty i rozpoczął swój podcast "Evangelize", aby dzielić się tym, co sprawdziło się w jego karierze sprzedażowej.

Podcast jest doskonałym źródłem szkoleń sprzedażowych. Kelly zaprasza ekspertów sprzedaży, przedsiębiorców i liderów sprzedaży do dzielenia się swoimi historiami powodzenia w sprzedaży i motywowania sprzedawców do pokonywania wyzwań i osiągania statusu najlepiej zarabiających.

W jednym z odcinków lider sprzedaży Matt Doyon opowiada o swojej przełomowej koncepcji metodologii coachingu 3X3. Matt udostępnia swoje spostrzeżenia, aby pokazać, w jaki sposób jego struktura coachingowa może zrewolucjonizować szkolenia sprzedażowe i poprawić wyniki.

W podcaście poruszane są również inne tematy, takie jak budowanie pipeline'u sprzedaży, przekształcanie utraconych transakcji w szanse oraz jak uzyskać odpowiedź od ICP na LinkedIn.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

- [Metoda coachingu sprzedaży 3×3 | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Jak zamienić utracone transakcje w możliwości | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. Czynnik niepowodzenia

przez Megan Bruneau Megan Bruneau prowadzi podcast Failure Factor. Jest terapeutką, mówcą i trenerem wykonawczym.

Podcast Failure Factor obejmuje historie wytrwałości w karierze. Choć godzinne odcinki ukazują się rzadko, pełnią one funkcję opowieści o profesjonalistach z różnych dziedzin życia, którzy z powodzenie zmienili swoje życie dzięki przetrwaniu upadków w karierze.

Praca w sprzedaży jest wymagająca, a codzienne motywowanie się wymaga pracy. Podcasty takie jak Failure Factor pomogą ci przetrwać, gdy poczujesz, że jesteś w dołku lub osiągnąłeś najniższy poziom w swojej karierze.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

12. Podcast o zaawansowanej sprzedaży

przez Podcast o zaawansowanej sprzedaży Trenerzy sprzedaży Bill Caskey i Bryan Neale wspólnie prowadzą podcast Advanced Selling. Nie pozwól, aby słowo "zaawansowany" wprowadziło Cię w błąd, że jest to nudny podcast. Dwudziestoletnie doświadczenie Caskey'a i Neale'a w sprzedaży oraz pełne humoru spostrzeżenia na temat powodzenia kariery w sprzedaży sprawiają, że ten podcast jest doskonałym źródłem wiedzy dla początkujących sprzedawców, którzy chcą poznać zaawansowane koncepcje sprzedaży.

Jest to jeden z najdłużej działających podcastów sprzedażowych, z ponad 700 odcinkami w ciągu 15 lat. Podcast koncentruje się na budowaniu długoterminowych powiązań z klientami i rozwijaniu nastawienia na wygrywanie transakcji. Prospecting, komunikacja sprzedażowa, opór kupujących, zimne telefony, coaching transakcji i prognoza sprzedaży to inne tematy często omawiane w programie.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

13. Sprzedaż mentalna: Podcast o wydajności sprzedaży

przez Integrity Solutions Mental Selling jest prowadzony przez Willa Milano, CMO Integrity Solutions, firmy znanej z prowadzenia wirtualnych programów szkoleniowych w zakresie sprzedaży. Ten podcast obejmuje różne emocjonalne i psychologiczne czynniki sprzedaży i przywództwa, które pomagają przedstawicielom handlowym odkryć ich pełny potencjał.

Liderzy sprzedaży i eksperci branżowi dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwijania sposobu myślenia i ustawienia umiejętności wymaganych do powodzenia w nawiązywaniu relacji z klientami. Podcast pełni funkcję opowieści o samoograniczających przekonaniach, które powstrzymują liderów sprzedaży przed osiągnięciem nadzwyczajnego powodzenia w karierze. Złożoność cykli zakupowych B2B i rozwój sprzedaży wirtualnej to kilka innych tematów omawianych w tym podcaście.

Powodzenie w sprzedaży zależy od tego, jak dobrze specjalista ds. sprzedaży równoważy swoją mentalną i emocjonalną obecność. Podcast Mental Selling to idealne miejsce, aby dowiedzieć się więcej o procesie sprzedaży od najlepszych w branży.

Obowiązkowe odcinki:

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak słuchanie podcastów sprzedażowych może mi pomóc?

Podcasty sprzedażowe są łatwe do słuchania. Usiądź wygodnie i posłuchaj ekspertów wymieniających poglądy na swoim polu. Nadają one nowy wymiar wiadomościom i trendom branżowym, oferując odsetki punktów widzenia i często zagłębiają się w tematy techniczne głębiej niż tradycyjna zawartość tekstowa.

2. Jak zostać dobrym sprzedawcą?

Ciągłe uczenie się jest jednym z najlepszych sposobów na zostanie dobrym sprzedawcą. Słuchanie podcastów sprzedażowych i korzystanie z nowoczesnych narzędzi, takich jak ClickUp, pozwoli ci wyprzedzić konkurencję i zmaksymalizować rozwój kariery.

3. Jak podcasty są wykorzystywane w sprzedaży i marketingu?

Podcasty są wykorzystywane w sprzedaży i marketingu do tworzenia zawartości przywództwa myślowego, angażowania nowych słuchaczy i przekształcania ich w potencjalnych potencjalnych klientów. Są również doskonałym medium do budowania silnych relacji z istniejącymi klientami, promocji nowych produktów i poszerzania połączeń branżowych.