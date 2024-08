FigmaJam vs. Miro: Które narzędzie do tworzenia tablic będzie odpowiednie dla Teams w 2024 roku?

Nakłonienie grupy do przeprowadzenia burzy mózgów na fizycznej tablicy może być wystarczająco chaotyczne; dodajmy do tego pracę zdalną, a może się to wydawać niemożliwe.

Z pomocą przychodzą tablice cyfrowe. Oferują one wirtualną przestrzeń dla Teams do współpracy, udostępniania pomysłów i pracy na tej samej stronie bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu.

FigJam i Miro to narzędzia do tablic cyfrowych, o których być może słyszałeś, a jeśli próbujesz dowiedzieć się, które z nich jest odpowiednie dla twojego zespołu, jesteś we właściwym miejscu.

Na tym blogu zagłębimy się w szczegóły tego, co sprawia, że każde narzędzie jest wyjątkowe, porównamy ich funkcje i pomożemy wybrać to, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb w zakresie współpracy. 👥

**Co to jest FigJam?

Via: FigJam FigJam to narzędzie do tworzenia tablic online firmy Figma, zaprojektowane z myślą o łączeniu teamów w celu płynnej burzy mózgów i współpracy. Działa jako wizualny obszar roboczy, w którym pomysły przepływają swobodnie, dzięki czemu jest cenny dla zdalnych zespołów, które muszą współpracować w czasie rzeczywistym.

Ale FigJam to nie tylko kolejne narzędzie do cyfrowej tablicy; to naturalne rozszerzenie Figma.

Jeśli używasz już Figma do pracy projektowej, przekonasz się, że FigJam płynnie integruje się ze wszystkimi Twoimi projektami, umożliwiając przenoszenie się tam i z powrotem bez żadnych przeszkód.

Kluczowe funkcje FigJam

Funkcje FigJam zostały zaprojektowane tak, aby współpraca była łatwa i skuteczna.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, planujesz projekt, czy po prostu starasz się, aby wszyscy byli po tej samej stronie, to oprogramowanie tablicy pomoże Ci to wszystko zrobić w zabawny sposób.

Funkcja #1: Tablica do współpracy

Sercem FigJam jest cyfrowa Canva. Przestrzeń ta umożliwia zespołom rysowanie, pisanie i korzystanie z notatek samoprzylepnych w celu wizualnego wyrażania pomysłów. Świetnie nadaje się do przechwytywania szybkich myśli lub opracowywania złożonych diagramów.

Członkowie Teams mogą dodawać komentarze, reagować za pomocą emotikonów, a nawet dołączyć do czatu audio, aby utrzymać przepływ rozmowy.

Porada profesjonalisty: Odkryj różne możliwości aplikacji przykłady diagramów aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne struktury mogą być stosowane w projektach. Może to pomóc w dopracowaniu pomysłów i określeniu najlepszego sposobu wizualnego przedstawienia koncepcji.

Funkcja #2: Szablony i narzędzia

Opcje szablonów w FigJam

FigJam oferuje różne szablony, które pomagają usprawnić sesje burzy mózgów. Dostępne opcje obejmują mapy myśli i mapy podróży użytkownika, które są gotowe do użycia.

Ponadto dostępny jest zestaw narzędzi do rysowania, takich jak kształty, markery i łączniki, które pomagają dodawać adnotacje do plików i ożywiać pomysły.

Funkcja #3: Wydajność oparta na AI

Szablony generowane przez AI w FigJam

Gdy trzeba rozpocząć spotkanie lub zwizualizować oś czasu, AI w FigJam wkracza do akcji, aby wygenerować niestandardowe szablony i wizualizacje na podstawie podpowiedzi.

Funkcja AI pomaga również uporządkować myśli. Może ona błyskawicznie sortować notatki na tematy, pomagając ci skupić się na tym, co najważniejsze.

Funkcja #4: Interaktywne widżety i naklejki

Kolekcja naklejek FigJam

FigJam dostarcza zakres interaktywnych widżetów i naklejek, aby proces burzy mózgów był bardziej angażujący i energiczny. Narzędzia te pozwalają członkom Teams wizualnie dzielić się swoimi przemyśleniami, przekazywać informacje zwrotne i angażować się w dyskusje, czyniąc spotkania bardziej dynamicznymi i efektywnymi.

Ceny FigJam

Free

Profesjonalista: $5/członka/miesiąc

$5/członka/miesiąc Organizacja: $5/członka/miesiąc

$5/członka/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

**Co to jest Miro?

Via: Miro Miro to potężna cyfrowa platforma współpracy, która działa jak wirtualna tablica, pomagając Teams w burzy mózgów, planowaniu i zarządzaniu projektami. Została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i intuicyjna, dzięki czemu jest odpowiednia dla zdalnych teamów współpracujących w różnych lokalizacjach geograficznych.

Narzędzie oferuje przestronne cyfrowe płótno do burzy mózgów, planowania i organizowania pomysłów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad sprintem projektowym, mapą projektu, czy prowadzisz warsztaty, Miro pomaga ci zrobić to, co do zrobienia.

Kluczowe funkcje Miro

Zastanówmy się, co sprawia, że platforma Miro jest ulubioną wśród Teams.

Funkcja #1: Nieskończona Canva

Nieskończona tablica Canva w Miro

Infinite Canvas w Miro to cyfrowy obszar roboczy, który pozwala na zapisywanie pomysłów bez żadnych fizycznych ograniczeń. Świetnie nadaje się do burzy mózgów, tworzenia map projektów lub po prostu organizowania myśli w sposób łatwy do wizualizacji.

Funkcja #2: Rozbudowana biblioteka szablonów

Opcje szablonu Miro

Dzięki Miro zyskujesz dostęp do bogatej biblioteki szablonów, które obejmują wszystko, od mapowania historii użytkowników po planowanie strategiczne. Szablony te są konfigurowalne, dzięki czemu Teams mogą dostosować je do swoich specyficznych cykli pracy i wymagań.

Funkcja #3: Zarządzanie wizualne

Tworzenie map myśli za pomocą Miro

Miro pomaga również w wizualne zarządzanie projektami . Dzięki funkcjom takim jak tablice Kanban, mapy myśli i schematy blokowe, łatwo jest śledzić złożone projekty i wizualizować postępy w jasny i przystępny sposób.

Funkcja #4: Współpraca asynchroniczna

Zostaw komentarz w Miro

Miro pozwala zespołom pracować we własnym tempie, co jest idealnym rozwiązaniem dla zdalnych zespołów pracujących w różnych strefach czasowych.

Funkcje takie jak instrukcje wideo i komentarze utrzymują konwersację nawet wtedy, gdy wszyscy nie są jednocześnie online.

Ceny Miro

Free

Starter: $8/członka/miesiąc

$8/członka/miesiąc Business: $16/członka/miesiąc

$16/członka/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

FigJam vs. Miro: Porównanie funkcji po funkcji

FigJam i Miro to fantastyczne narzędzia do współpracy zespołowej, ale błyszczą w różnych obszarach.

Przeanalizujmy ich funkcje i zobaczmy, jak wypadają na tle innych.

Funkcje FigJam Miro Idealny dla teamów projektowych i wspólnej burzy mózgów. Odpowiedni dla szerokiego zakresu zespołów, od projektowania po zarządzanie projektami Rozmiar Canva Tablica do współpracy z dużą przestrzenią do burzy mózgów Nieskończone płótno do nieograniczonej burzy mózgów i mapowania projektów Współpraca Wsparcie rysowania, komentowania i czatu w czasie rzeczywistym Wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym z integracją wideo i czatu Szablony Oferuje konfigurowalne szablony dla różnych potrzeb burzy mózgów Rozszerzenie biblioteki szablonów dla różnych działań Funkcje AI Tworzy niestandardowe szablony, automatyzacja sortowania i podsumowywania pomysłów AI pomaga w generowaniu pomysłów i grupowaniu spostrzeżeń Notatki samoprzylepne Zawiera notatki samoprzylepne z elastycznymi opcjami organizacji Funkcje cyfrowych notatek samoprzylepnych z możliwością grupowania Integracje Integracja z Figma i innymi popularnymi narzędziami Połączenie z ponad 130 narzędziami, w tym Slack i ClickUp Dostęp mobilny Dostępny na platformach internetowych i mobilnych Dostępny na platformach internetowych i mobilnych dla łatwego dostępu Zaangażowanie użytkowników Zachęca do interakcji za pomocą znaczków, emotikonów i komentarzy Zawiera interaktywne narzędzia, takie jak anonimowe głosowanie i reakcje na żywo Udostępnianie plików Integracja z Figma w celu płynnej aktualizacji projektu Wsparcie dla różnych typów plików, w tym obrazów i dokumentów Warsztaty i spotkania Zaprojektowany z myślą o warsztatach i sprintach projektowych Wzbogaca warsztaty i spotkania o funkcje rozrywkowe i interaktywne prezentacje

Funkcja #1: Rozmiar Canva

Rozmiar i elastyczność Canva są kluczowe dla różnych typów projektów.

FigJam

FigJam dostarcza tablicę do współpracy z dużą przestrzenią do szkicowania pomysłów i kreatywnej burzy mózgów. Została ona zaprojektowana z myślą o wsparciu zespołów w efektywnym generowaniu i organizowaniu pomysłów.

Miro

Oferuje nieskończoną przestrzeń do rozszerzenia burzy mózgów i mapowania projektów. Ta nieograniczona przestrzeń jest idealna do zarządzania złożonymi cyklami pracy i wizualizacji projektów na dużą skalę.

🏆 Zwycięzca: Jest remis! Nieskończone płótno Miro jest idealne do szczegółowego planowania projektów, podczas gdy duża przestrzeń FigJam doskonale nadaje się do skoncentrowanych sesji kreatywnych.

Funkcja #2: Współpraca w czasie rzeczywistym

Efektywna współpraca w czasie rzeczywistym zwiększa wydajność zespołu.

FigJam

Wspiera rysowanie, komentowanie i czat w czasie rzeczywistym, umożliwiając członkom zespołu interakcję i wspólne dopracowywanie pomysłów. Aplikacja została stworzona z myślą o wspieraniu natychmiastowej informacji zwrotnej i współpracy.

Miro

Wyróżnia się zintegrowanymi funkcjami wideo i czatu, wspierając współpracę w czasie rzeczywistym w różnych lokalizacjach. Poprawia komunikację i zaangażowanie podczas sesji współpracy.

🏆 Zwycięzca: Zintegrowane narzędzia komunikacyjne Miro oferują bardziej kompleksową współpracę w czasie rzeczywistym.

Funkcja #3: Funkcje AI

AI może znacznie usprawnić cykl pracy i burzę mózgów.

FigJam

Wykorzystuje AI do generowania niestandardowych szablonów i wizualizacji w oparciu o podpowiedzi, automatyzuje sortowanie pomysłów w odpowiednie tematy i podsumowuje wyniki w jasne elementy działania. Pomaga to skupić się na kluczowych spostrzeżeniach i podejmowaniu decyzji.

**Miro

Wykorzystuje AI do generowania pomysłów, grupowania spostrzeżeń i podsumowywania kluczowych wniosków. Pomaga w organizowaniu i ustalaniu priorytetów pomysłów, co pomaga w efektywnej burzy mózgów i zarządzaniu projektami.

🏆 Zwycięzca: AI Miro wyróżnia się w generowaniu spostrzeżeń i grupowaniu, dzięki czemu jest lepszym wyborem do złożonej analizy danych i współpracy.

Funkcja #4: Możliwość dostosowania

Opcje niestandardowe mogą usprawnić cykl pracy i zwiększyć komfort użytkowania.

FigJam

Umożliwia niestandardowe dostosowywanie szablonów i elementów tablic, ułatwiając klientom dostosowanie obszaru roboczego do konkretnych potrzeb projektu. Ta elastyczność zapewnia wsparcie dla różnych techniki burzy mózgów i działania projektowe.

Miro

Oferuje niestandardowe opcje rozszerzenia do tworzenia tablic, szablonów i motywów, dostosowując się do szerokiego zakresu wymagań i preferencji projektu.

🏆 Zwycięzca: Jest remis! Miro jest dostawcą szerszych opcji dostosowywania, ale niestandardowa personalizacja FigJam dobrze nadaje się do zadań zorientowanych na projektowanie.

FigJam vs. Miro na Reddit

Aby dowiedzieć się, jak prawdziwi użytkownicy postrzegają FigJam i Miro, zwróciliśmy się do Reddita.

Fani Miro zachwycają się jego rozszerzeniem funkcji i wsparciem społeczności. Jest chwalony za obsługę złożonych zadań, takich jak mapowanie podróży użytkownika i warsztaty.

Miro ma mnóstwo narzędzi do złożonych projektów i przepływów użytkowników, ale jego darmowy plan ma ograniczenia, takie jak liczba tablic

Jedna z użytkowniczek wzmiankowała

Z drugiej strony, FigJam jest uwielbiany za prostotę i płynną integrację z Figma. Jest postrzegany jako świetny wybór dla mniejszych Teams lub tych, którzy już korzystają z Figma.

FigJam okazał się bardziej praktyczny, odkąd używamy Figmy. Świetnie nadaje się do burzy mózgów i planowania bez dodatkowej złożoności

Jeden z Redditorów udostępniał,

Krzywe uczenia się są również gorącym tematem. Miro jest często opisywane jako posiadające bardziej stromą krzywą uczenia się, co może być zniechęcające dla nowych użytkowników. FigJam jest ceniony za swoją dostępność i łatwość użytkowania.

FigJam jest bardzo popularny i podoba mi się ze względu na brak opcji - czasami po prostu jest do zrobienia,

powiedział jeden z Redditorów

Kolejną kwestią jest koszt. FigJam jest podkreślany jako opłacalny, szczególnie dla startupów lub mniejszych teamów, ponieważ jest dostarczany za darmo z Figma.

Choć solidna, ograniczona bezpłatna warstwa Miro może być uważana za restrykcyjną dla użytkowników.

**W środowiskach biznesowych tablice mogą poprawić innowacyjność poprzez zwiększenie szybkości tworzenia pomysłów, przyczyniając się do wyższego wskaźnika pomyślnego zakończenia projektów.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Miro vs. FigJam

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego narzędzia do burzy mózgów, planowania i współpracy, ClickUp wyróżnia się jako potężna alternatywa dla FigJam i Miro.

Podczas gdy FigJam i Miro oferują solidne funkcje do wizualnej współpracy, ClickUp wnosi świeże spojrzenie dzięki zintegrowanemu podejściu do zarządzania projektami i kreatywna burza mózgów.

ClickUp's one-up #1: Tablice

Tablice ClickUp promują wizualne planowanie projektów dla zespołu projektowego Tablice ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby były czymś więcej niż tylko cyfrowym płótnem. Oferują wszechstronną przestrzeń, w której Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, planować i wizualizować pomysły w dynamicznym środowisku.

W przeciwieństwie do tradycyjnych tablic, te Whiteboards płynnie integrują się z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiając bardziej spójny cykl pracy. Możesz dodawać zadania, przypisywać działania i śledzić postępy bezpośrednio w Tablicy, dzięki czemu staje się ona centralnym hubem dla kreatywnych procesów Twojego zespołu.

Porada Pro: Integracja oprogramowania do kreatywnego cyklu pracy takie jak ClickUp z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack lub Adobe Creative Cloud, zapewnia centralizację całej pracy, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami i poprawiając ogólną wydajność.

Konwertuj swoje pomysły na zadania w ClickUp Whiteboards

Możesz nawet niestandardowo dostosować swoją Tablicę za pomocą różnych kształtów, linii i łączników, aby dopasować ją do swoich preferencji.

Przeczytaj również: Przewodnik dla początkujących po tablicach ClickUp z przykładami zastosowań

Podstawa ClickUp #2: Mapy myśli

Wizualizuj i organizuj swoje projekty i zadania za pomocą map myśli ClickUp Mapy myśli ClickUp to kolejna wyróżniająca się funkcja, oferująca uporządkowany sposób organizacji i wizualizacji informacji. Narzędzie to jest idealne do tworzenia map złożonych pomysłów lub planów projektów.

Możesz zacząć od centralnej koncepcji i rozgałęzić się na różne powiązane tematy, ułatwiając zobaczenie, jak różne elementy łączą się i wpływają na siebie nawzajem.

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Budując ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne zespoły mogą zrozumieć oczekiwania i płynnie dostarczać aktualizacje statusu. Burza mózgów z Tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne

Bazza Gilbert, Product Manager, AccuWeather

Niestandardowe mapowanie procesów dzięki mapom myśli ClickUp

Mapy myśli umożliwiają łatwe przeciąganie i upuszczanie elementów, dodawanie notatek i dostosowywanie struktury w miarę rozwoju pomysłów. Ta elastyczność gwarantuje, że sesje burzy mózgów pozostaną płynne i elastyczne.

Bonus: Wykorzystanie szablonów map myśli dostępne w ClickUp dla różnych scen projektu. Na przykład, użyj jednego szablonu do wstępnej burzy mózgów, a drugiego do szczegółowego śledzenia projektu, zapewniając ustrukturyzowane podejście do procesu planowania.

Jedynka w ClickUp #3: Dokumenty

Tworzenie, udostępnianie i współpraca nad dokumentami bezpośrednio w ClickUp Docs Dokumenty ClickUp zapewnia przestrzeń do wspólnego pisania, w której Twój zespół może pracować razem w czasie rzeczywistym. Dokumenty te są czymś więcej niż tylko redaktorami tekstu - zapewniają wsparcie dla multimediów, komentarzy i zadań, dzięki czemu są niezbędnym narzędziem do tworzenia danych i burzy mózgów.

Współpracujący charakter Docs pozwala klientom i członkom zespołu na płynne zgłaszanie pomysłów, przekazywanie opinii i dopracowywanie zawartości.

Dodaj ClickUp Docs do swojej Tablicy, aby wszystko, czego potrzebujesz, znajdowało się w jednej dostępnej, zintegrowanej przestrzeni

ClickUp's one-up #4: Brain

ClickUp Brain zwiększa wydajność poprzez dostarczanie dostosowanej zawartości i spostrzeżeń

ClickUp AI, znany jako ClickUp Brain dodaje potężną warstwę do swoich możliwości. Pomaga szybko generować i udoskonalać zawartość, niezależnie od tego, czy pracujesz nad propozycjami, czy szczegółowymi planami projektów.

Brain dostosowuje zawartość do potrzeb zespołu i zapewnia, że dokumenty są zakończone szybko i dokładnie. Narzędzie AI może również podsumowywać aktualizacje i dyskusje, dostarczając zwięzłych przeglądów, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, ClickUp oferuje szereg szablonów dostosowanych do różnych potrzeb.

💡 Porada Pro: Szablon diagramu rybiej ości ClickUp jest idealny do rozwiązywania problemów, dzieląc je na możliwe do zarządzania części. Prosty szablon mapy myśli ClickUp pomaga w organizowaniu pomysłów, podczas gdy Szablon kreatywny i projektowy ClickUp wsparcie dla różnych działań związanych z planowaniem i projektowaniem.

Szablony te zapewniają solidne podstawy, ułatwiając rozpoczęcie pracy.

Kreatywna burza mózgów z ClickUp

Wybór idealnego narzędzia do tworzenia tablic zależy od konkretnych potrzeb Twojego zespołu.

FigJam jest idealny dla zespołów skupionych na projektowaniu, pracujących w ekosystemie Figma. Oferuje płynną integrację i prosty, intuicyjny interfejs.

Z drugiej strony Miro dostarcza szerszy zakres funkcji i integracji, co czyni go wszechstronną opcją.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", które łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów i dodaje potężne funkcje zarządzania projektami, ClickUp jest najlepszym wyborem dla twojego zespołu.

Oferuje funkcje tablicy, asystenta AI, elastyczne Dokumenty i wiele więcej pod jednym dachem. Dlaczego więc czekać? Zacznij korzystać z ClickUp za Free już dziś!