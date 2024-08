Jak stworzyć firmową politykę AI (+ szablon)?

A Badanie Deloitte wykazało, że 75% firm rozpoczęło testowanie generatywnych technologii sztucznej inteligencji, 65% używa ich wewnętrznie, a 31% używa ich do konsumpcji zewnętrznej.

Są szanse, że jesteś jednym z nich lub jesteś na drodze do przyjęcia technologii AI.

W obu przypadkach, jeśli martwisz się prywatnością danych i etycznymi konsekwencjami korzystania z AI w pracy firmowej - jesteś w dobrym towarzystwie. Prywatność danych, zatruwanie danych i poważne zagrożenia etyczne to jedne z najpilniejszych obaw związanych z korzystaniem z technologii GenAI.

Jak w takiej sytuacji zapewnić przejrzyste, odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie technologii AI i przygotować swoją firmę na przyszłe powodzenie?

Przeczytaj ten przewodnik, aby dowiedzieć się, jak stworzyć skuteczną politykę AI dla swojej firmy.

Czym jest polityka AI?

Polityka firmy w zakresie AI to dokument, który określa wytyczne i protokoły dotyczące etycznego i odpowiedzialnego wdrażania technologii AI w firmie. Ramy te zapewniają bezpieczne, etyczne i strategiczne wykorzystanie AI do osiągnięcia celów biznesowych.

Stworzenie polityki AI dla swojej firmy to potężny krok w kierunku wzmocnienia pozycji i kontroli. Może również prowadzić do zwiększenia zaufania klientów, poprawy wydajności i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Sprawdźmy, dlaczego polityka ta jest kluczowym narzędziem dla Twojego biznesu.

Pomaga utrzymać standardy etyczne

Polityka AI jest zobowiązaniem do utrzymania standardów etycznych. Zapewnia, że technologie AI są opracowywane, wdrażane i wykorzystywane w sposób zgodny z normami społecznymi i wartościami biznesowymi, wspierając poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w firmie.

Poprzez włączenie kwestii etycznych do Zarządzanie AI polityka AI przestrzega standardów etycznych:

Przejrzystość: Systemy AI powinny komunikować swoje rozumowanie w sposób zrozumiały dla każdego. Ta przejrzystość pomaga pracownikom zrozumieć funkcję systemów AI, zidentyfikować błędy i utrzymać dokładność systemu i pracy

Systemy AI powinny komunikować swoje rozumowanie w sposób zrozumiały dla każdego. Ta przejrzystość pomaga pracownikom zrozumieć funkcję systemów AI, zidentyfikować błędy i utrzymać dokładność systemu i pracy Bezstronność: Jest to kluczowy aspekt polityki AI. Zapewnia, że wyniki generowane przez AI są uczciwe, niedyskryminujące i nieobraźliwe, co ma kluczowe znaczenie dla integralności systemów AI

Jest to kluczowy aspekt polityki AI. Zapewnia, że wyniki generowane przez AI są uczciwe, niedyskryminujące i nieobraźliwe, co ma kluczowe znaczenie dla integralności systemów AI Prywatność: Wszelkie dane firmowe wykorzystywane przez technologie AI powinny być utrzymywane na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i poufności. Pomaga to zapobiegać naruszeniom danych i zapewnia, że prywatne dane nie są niewłaściwie wykorzystywane

Zapewnia zgodność z prawem

Nie jest tajemnicą, że źli aktorzy wykorzystują technologie AI do niecnych celów, w tym cyberataków, złośliwego oprogramowania, automatyzacji hakowania i nie tylko. Ponieważ obawy dotyczące potencjalnego niewłaściwego wykorzystania AI wciąż rosną, rządy na całym świecie zaczynają ustanawiać wytyczne regulujące wykorzystanie AI.

Przykładowo, Unia Europejska stworzyła najbardziej kompleksowe prawo dotyczące AI na świecie, tj AI Act -która będzie regulować wykorzystanie sztucznej inteligencji w nadchodzących miesiącach. Ustawa ta zawiera zasady oceny różnych poziomów ryzyka stwarzanego przez systemy AI. Określa również zasady opracowywania i wykorzystywania technologii AI w przedsiębiorstwach.

Również Biały Dom opublikował przewodnik - w którym m.in Blueprint for an AI Bill of Rights -aby chronić obywateli USA przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania technologii AI. Ten plan przedstawia pięć zasad, które powinny wpływać na projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie systemów opartych na AI w USA. Te pięć zasad to:

Ochrona przed dyskryminacją algorytmiczną Bezpieczne i skuteczne systemy Prywatność danych Ludzkie alternatywy, rozważania i rozwiązania awaryjne Powiadomienie i wyjaśnienie

Polityka AI pomaga poruszać się w złożonym krajobrazie prawnym otaczającym technologie AI. Zapewnia zgodność z odpowiednimi przepisami, obowiązującym prawem, standardami branżowymi regulującymi prywatność danych i prawami własności intelektualnej. Ostatecznie pomaga chronić firmę przed pułapkami prawnymi, a konsumentów przed atakami opartymi na AI.

Korzyści dla pracowników

Ponieważ sztuczna inteligencja na nowo definiuje role zawodowe i dynamikę miejsca pracy, jasna polityka AI dla firm może pomóc pracownikom dostosować się do zmian w firmie opartych na sztucznej inteligencji, zapewniając im wsparcie i wskazówki, których potrzebują.

Pomaga to pracownikom zrozumieć ich ewoluujące role zawodowe, wykonywać zadania z wykorzystaniem AI i efektywnie wykorzystywać te technologie w swojej pracy.

Polityka wspiera również rozwój pracowników poprzez ustrukturyzowane programy szkoleniowe. Programy te wyposażają pracowników w umiejętności, zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby dostosować się i rozwijać w środowisku AI. W wyniku tego polityka AI kultywuje poczucie upodmiotowienia i promuje rozwój zawodowy.

Dobrze zaprojektowana polityka AI ma kluczowe znaczenie dla kultywowania etycznego i integracyjnego miejsca pracy. Wyznacza ona jasne standardy korzystania z AI, szczególnie w obszarach wrażliwych, takich jak rekrutacja i ocena wyników, a także aktywnie działa na rzecz łagodzenia różnych uprzedzeń - takich jak uprzedzenia ze względu na płeć, rasę, wiek, status społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawność, kulturę, wykształcenie i potwierdzenie.

Promuje to równość w firmie i zapewnia sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich pracowników.

Pomaga poprawić doświadczenie klienta

Twoi niestandardowi klienci oczekują szybkiej i spersonalizowanej obsługi. Polityka AI pomaga z łatwością spełnić te oczekiwania klientów. Gwarantuje, że każda interakcja, czy to za pośrednictwem chatbota, czy systemu rekomendacji, zachowuje idealną równowagę między wydajnością a personalizacją.

Dobrze przemyślana polityka AI sprzyja lojalności klientów, zapewniając spójne doświadczenie marki. Każda interakcja z AI staje się rozszerzeniem twojego biznesu, wiernie odzwierciedlając głos, osobowość i wartości twojej marki. Ten cyfrowy ambasador wzmacnia markę w każdym niestandardowym punkcie kontaktu z klientem.

Oprócz lojalności, pomaga budować zaufanie klientów. Klienci, którzy są świadomi polityki AI, wiedzą, że ich interakcje ze sztuczną inteligencją (w ramach kompetencji organizacji) są uczciwe, przejrzyste i bezpieczne, ponieważ polityka AI chroni przed potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem danych klientów i zabezpiecza informacje o klientach.

Dobrze zaprojektowana polityka AI pomaga tworzyć niestandardowe doświadczenia AI, które naprawdę rozumieją potrzeby, pragnienia i opinie klientów oraz reagują na nie.

Kroki do stworzenia skutecznej polityki AI dla Twojej firmy

Teraz, gdy zapoznałeś się już z korzyściami płynącymi z polityki AI, oto kroki do stworzenia własnej polityki AI:

1. Zaangażuj interesariuszy i kierowników działów

Skuteczne tworzenie polityki AI wymaga wkładu z różnych perspektyw. Zbuduj grupę interesariuszy, szefów działów, dyrektorów biznesowych, przedstawicieli prawnych i HR oraz ekspertów technicznych. Upewnij się, że wszyscy członkowie grupy mają podstawową wiedzę na temat AI oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń.

2. Przeprowadzenie oceny potrzeb i ustalenie celu

Oceń postępy w różnych obszarach i zidentyfikuj powtarzające się zadania i wąskie gardła, które mogłyby skorzystać na automatyzacji. Po przeprowadzeniu dokładnej oceny potrzeb, określ cel polityki i to, co chcesz dzięki niej osiągnąć.

Na przykład, czy chodzi o promocję etycznego i odpowiedzialnego korzystania z AI, poprawę wydajności czy zapewnienie zgodności z przepisami? Ustalenie celu ukształtuje kierunek polityki.

3. Określenie zakresu

Określ konkretne obszary biznesu, w których AI będzie stosowana. Zastanów się, czy chcesz przyjąć strategię AI dla całego Enterprise, czy skupić się na konkretnych domenach, takich jak analiza danych, obsługa klienta lub inne funkcje. Po określeniu zakresu należy wybrać odpowiednie narzędzia i technologie AI w celu wsparcia wybranych aplikacji.

4. Zdecyduj o wymaganiach dotyczących polityki

Wspólnie zdefiniuj podstawowe elementy polityki. Wymagania mogą być następujące:

Zgodność z normami prawnymi i regulacyjnymi

Przepisy branżowe

Standardy etyczne

Normy zarządzania danymi

Protokoły prywatności i bezpieczeństwa

Po podjęciu decyzji o wymaganiach należy ustalić wytyczne i protokoły. Pomoże ci to ukształtować "must-dos" i "must-nots" dla wykorzystania AI w twojej firmie oraz złagodzić potencjalne ryzyko.

5. Ustawienie zasobów na potrzeby szkoleń

Stwórz wytyczne dotyczące szkolenia pracowników. Oferuj warsztaty lub moduły online dostosowane do różnych ról w organizacji. Ustaw różne zasoby szkoleniowe i procedury, z których mogą korzystać pracownicy.

6. Ustanowienie odpowiedzialności i zarządzania

Określ osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wdrażania i egzekwowania generatywnej polityki AI w twojej firmie. Ustanowienie struktury zarządzania AI z jasnymi mechanizmami odpowiedzialności.

Na przykład, możesz wyznaczyć dyrektora ds. AI, utworzyć wielofunkcyjny komitet ds. etyki AI lub wykorzystać Oprogramowanie GRC do monitorowania zgodności, radzenia sobie z dylematami etycznymi i zarządzania ryzykiem związanym z AI.

7. Wdrożenie procesów monitorowania i przeglądu

Opracuj procedury ciągłego monitorowania i okresowego przeglądu systemów AI i skuteczności polityki. Inwestując w te procesy, organizacje mogą czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji, jednocześnie ograniczając ryzyko i budując solidne podstawy odpowiedzialnego rozwoju AI.

Można na przykład ustawić tablicę przeglądową i regularnie zbierać opinie pracowników. Pomoże to zaktualizować politykę w odpowiedzi na recenzje i opinie.

8. Utwórz wersję roboczą polityki

Zbierz informacje z powyższych kroków i stwórz projekt polityki. Oto przegląd wszystkich punktów, które powinien zawierać projekt:

Wprowadzenie: Krótki opis celu i znaczenia polityki

Krótki opis celu i znaczenia polityki Cel: wzmianka o celach i założeniach polityki

wzmianka o celach i założeniach polityki Zakres: Określ obszary, w których technologie AI będą wykorzystywane

Określ obszary, w których technologie AI będą wykorzystywane Definicje: Zdefiniuj rodzaje narzędzi i technologii AI, które obejmie twoja polityka

Zdefiniuj rodzaje narzędzi i technologii AI, które obejmie twoja polityka Etyczne wytyczne użytkowania: wzmianki na temat wytycznych dotyczących przestrzegania standardów etycznych przy korzystaniu z AI w firmie

wzmianki na temat wytycznych dotyczących przestrzegania standardów etycznych przy korzystaniu z AI w firmie Zgodność z prawem: Przedstaw krótki opis odpowiednich przepisów i środków zgodności

Przedstaw krótki opis odpowiednich przepisów i środków zgodności Strażnicy danych: wzmianki o wytycznych i protokołach dotyczących zarządzania danymi i zapewnienia prywatności danych

wzmianki o wytycznych i protokołach dotyczących zarządzania danymi i zapewnienia prywatności danych Szkolenia i zasoby: Dodaj krótki opis dostępnych szkoleń i zasobów dla pracowników

Dodaj krótki opis dostępnych szkoleń i zasobów dla pracowników Wdrożenie i monitorowanie: Określenie, kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia, monitorowanie wpływu i zbieranie informacji zwrotnych na temat polityki AI

Określenie, kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia, monitorowanie wpływu i zbieranie informacji zwrotnych na temat polityki AI Konsekwencje naruszenia polityki: Opisz warunki wskazujące na naruszenie polityki AI i związane z tym konsekwencje

Opisz warunki wskazujące na naruszenie polityki AI i związane z tym konsekwencje Harmonogram przeglądu polityki: Ustawienie oś czasu dla regularnych przeglądów i aktualizacji polityki, jeśli jest to wymagane

Ustawienie oś czasu dla regularnych przeglądów i aktualizacji polityki, jeśli jest to wymagane Data wejścia w życie i zgoda: Wzmianka o dacie, od której polityka AI będzie obowiązywać i zapewnienie przestrzeni, w której dostawcy będą mogli potwierdzić swoją zgodę i przestrzeganie tej polityki

9. Przejrzenie, sfinalizowanie i zakomunikowanie polityki

Po opracowaniu polityki należy uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy i doradców prawnych. Zajmij się wszelkimi zidentyfikowanymi lukami oraz popraw i udoskonal politykę, aby upewnić się, że jest jasna, zgodna z prawem i możliwa do wyegzekwowania. Przekazanie polityki do zatwierdzenia przez radę nadzorczą lub kierownictwo wyższego szczebla. Po otrzymaniu ich poparcia, dystrybucja polityki do wszystkich pracowników i rozpoczęcie integracji technologii AI w firmie.

Najlepsze praktyki tworzenia skutecznej polityki AI dla Twojej firmy

Postępuj zgodnie z tymi strategiami podczas tworzenia korporacyjnej polityki AI:

Używaj prostego języka, który jest łatwy do zrozumienia

Dodaj listę zatwierdzonych i zabronionych narzędzi sztucznej inteligencji

Ustanowienie zarządzanie danymi standardy i wyjaśnienie rodzaju danych, które pracownicy mogą i nie mogą wprowadzać do systemów AI

Wyjaśnij problemy i skutki, które mogą wystąpić, jeśli polityka zostanie zignorowana

Uczyń politykę żywym dokumentem - aktualizuj ją w oparciu o przeglądy, postęp technologiczny i zmiany regulacyjne

Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami w celu zarządzania zadaniami, współpracy, ograniczania ryzyka i optymalizacji zasobów

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do zarządzania danymi w 2024 roku (recenzje i ceny)

Korzystanie z ClickUp w tworzeniu polityki AI

Skuteczna polityka AI często wymaga wkładu różnych działów, w tym prawnego, HR, IT i operacyjnego. Koordynacja tych interesariuszy może stanowić wyzwanie. Wszechstronny Narzędzie AI do zarządzania projektami takie jak ClickUp może usprawnić dane powstania, współpracę i zarządzanie.

ClickUp oferuje funkcje zaprojektowane w celu uproszczenia pisanie procedur i wdrażanie wytycznych AI. Przyjrzyjmy się tym funkcjom.

Zaawansowane możliwości AI ClickUp Brain to pakiet funkcji AI, które pozwalają lepiej zarządzać początkowymi scenami tworzenia polityki AI. Użyj go do burzy mózgów i generowania pomysłów w badaniach nad polityką AI. ClickUp Brain może zasugerować odpowiednie słowa kluczowe, poszerzyć zakres badań i pomóc zidentyfikować potencjalne obszary zainteresowania polityki.

Pro Tip: Nie chcesz czytać długich raportów z badań podczas tworzenia polityki AI? Wykorzystaj ClickUp Brain do podsumowania dokumentów i stworzenia krytycznych punktów.

Twórz dostosowaną zawartość, generuj agendy spotkań i aktualizacje postępów i nie tylko za pomocą ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain jako narzędzia zwiększającego wydajność, aby szybko:

Podsumowywać złożone dokumenty badawcze lub raportowania i tworzyć agendy

Generować prezentacje, briefy projektów i osie czasu

Tworzyć elementy działań i podzadania

Poprawianie pisowni i usuwanie błędów ortograficznych dzięki wbudowanemu sprawdzaniu pisowni

Formatowanie i edytowanie tekstu w celu zapewnienia przejrzystości i wpływu

Dostęp do ClickUp Brain można uzyskać na dowolnym urządzeniu inteligentnym - telefonie komórkowym, iPadzie lub laptopie - niezależnie od systemu operacyjnego lub lokalizacji.

Co więcej, dane wprowadzane do ClickUp Brain pozostają bezpieczne i chronione. ClickUp uzyskał licencję, która zapewnia, że dane wrażliwe dla firmy pozostają prywatne i nie mogą być wykorzystywane do szkolenia modeli AI.

Tłumacz swoje dokumenty na różne języki natychmiast dzięki ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Użyj narzędzia AI ClickUp Brain, aby przetłumaczyć zasady na wiele języków, zapewniając dostępność dla różnych grup językowych w Twojej firmie.

Scentralizowana dokumentacja Dokumenty ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z interesariuszami, kierownikami działów, przedstawicielami prawnymi i wieloma innymi osobami. Umożliwia również tworzenie polityki AI bezpośrednio w dokumencie.

Przygotuj i przechowuj dokument polityki w dedykowanym ClickUp Doc, zapewniając wszystkim dostęp do aktualnej wersji. Przyznaj odpowiednie uprawnienia odpowiednim interesariuszom w celu łatwego dostępu i współpracy oraz prowadź przejrzysty rejestr ewolucji polityki w celu zapewnienia zgodności i odpowiedzialności.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i z łatwością twórz dokumenty za pomocą ClickUp Docs, aby stworzyć politykę firmy AI

Użyj ClickUp Docs do:

Osadzania list kontrolnych, zakładek, dodawania tabel i nie tylko

Niestandardowego rozmiaru czcionki, stylu i innych szczegółów dokumentu polityki AI

Śledzenie liczby słów i czasu czytania każdej strony

Konwertowanie tekstu na zadania i przydzielanie zadań członkom grupy

Etykietuj innych komentarzami i komunikuj się z łatwością

Śledzenie postępu i zmiana statusu zadania i projektu

Chroń swoje dokumenty robocze dzięki kontroli prywatności i edycji

Bezpieczne udostępnianie pracownikom firmowej polityki AI i dokumentów roboczych

Przeczytaj również: Jak używać AI do tworzenia dokumentacji

Wbudowane frameworki

Z Szablony ClickUp , masz w rękach szybszy i łatwiejszy sposób na stworzenie firmowego dokumentu polityki AI. Szablony można znaleźć w zakresie od polityki firmy i szablony dokumentacji procesów do SOP i szablony zarządzania . Przeanalizujmy szczegółowo niektóre z najlepszych szablonów związanych z polityką.

Szablon Podręczników Pracowniczych, Polityk i Procedur firmy ClickUp

Podręczniki dla pracowników, polityki i szablony procedur ClickUp

Szablon Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp pomaga w stworzeniu rozszerzenia dokumentu informującego pracowników o oczekiwaniach, zasadach i procedurach firmy. Podobny do Szablon SOP szablon ten pozwala nakreślić role i prawa pracowników, zminimalizować zamieszanie i nieporozumienia oraz stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

Szablon notatki politycznej ClickUp

Szablon notatki służbowej ClickUp

Szablon Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp pozwala z łatwością zainicjować nowy sposób działania lub wprowadzić zmiany w polityce. Można go użyć jako szablonu polityki AI, aby pomóc w tworzeniu kompleksowych notatek, które przedstawiają sposób interpretacji i wdrażania różnych polityk AI w firmie. Szablony polityki firmy takie jak te pomagają zapewnić, że pracownicy są na bieżąco z polityką firmy i przestrzegają jej zasad i przepisów.

Szablon procesów i procedur ClickUp

Szablon procesów i procedur ClickUp

Szablon Szablon procesów i procedur ClickUp umożliwia zarządzanie procesami w jednym miejscu. Dzięki temu szablonowi możesz łatwo ustawić i śledzić swoje procesy. Użyj go, aby ustalić ustandaryzowane procesy do pracy nad zadaniami, organizować procedury za pomocą tablic Kanban, ograniczać kosztowne błędy oraz poprawiać dokładność i wydajność.

Stwórz kompleksową politykę AI dzięki ClickUp

Stworzenie dobrze przemyślanej polityki AI dla firm może być trudne i czasochłonne, ale jest to kluczowa część prowadzenia nowoczesnego technologicznie biznesu.

Wykorzystanie Narzędzia AI do zarządzania projektami takie jak ClickUp mogą usprawnić i przyspieszyć ten proces. Skorzystaj z jego różnorodnego zakresu funkcji, aby mieć pewność, że opracujesz politykę AI, która jest dobrze zbadana, kompleksowa, istotna i możliwa do podjęcia działań. Zarejestruj się w ClickUp i stwórz kompleksową politykę AI firmy z łatwością.