10 najlepszych narzędzi do zarządzania, ryzykiem i zgodnością (GRC) w 2024 r

Zarządzanie, ryzyko i zgodność (GRC) to system kontroli i równowagi, który umożliwia firmom podnoszenie standardów bezpieczeństwa, minimalizowanie ryzyka naruszenia danych i spełnianie wymogów regulacyjnych.

Organizacje muszą przestrzegać wielu przepisów, w tym RODO, PCI-DSS, CCPA i SOX. Oprogramowanie GRC dostosowuje infrastrukturę IT do celów Business, jednocześnie zarządzając ryzykiem i spełniając standardy zgodności.

Obecnie nawet małe Businessy mają globalny zasięg. W takim scenariuszu muszą one przestrzegać międzynarodowych przepisów i przygotować się na zagrożenia, które mogą zaszkodzić ich działalności, jeśli nie będą zgodne z GRC.

Oprogramowanie GRC umożliwia tworzenie, koordynowanie i monitorowanie polityk i kontroli oraz tworzenie map wymogów regulacyjnych i zgodności wewnętrznej. Rozwiązania te oferują opartą na subskrypcji usługę SaaS, automatyzację procesów i zwiększenie wydajności zespołu ds. zarządzania przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności.

W tym artykule omówiono 10 najlepszych narzędzi do zarządzania, ryzykiem i zgodnością (GRC) na rok 2024, wraz z ich funkcjami, wadami i cenami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu GRC?

Szukając oprogramowania do zapewnienia zgodności, należy wybrać narzędzia GRC, które upraszczają czasochłonny audyt oceny ryzyka, zarządzania zgodnością i audytów wewnętrznych pod kątem zgodności i standardów ryzyka. Co więcej, powinny one pasować do istniejących cykli pracy, procesów biznesowych i kultury organizacyjnej.

Zarządzanie cyklem pracy i automatyzacja: Wybrane narzędzie GRC powinno umożliwiać automatyzację typowych cykli pracy, takich jak raportowanie ryzyka i kontroli w czasie rzeczywistym. Powinno umożliwiać ciągłe monitorowanie kontroli (CCM), gromadzenie dowodów i pobieranie informacji z innych systemów zgodnie z wybranym harmonogramem

Ciągłe monitorowanie kontroli (CCM): CCM umożliwia ciągłe lub częste monitorowanie mechanizmów kontrolnych w celu zweryfikowania skuteczności ram GRC w celu ograniczenia ryzyka

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise i łatwość obsługi: Ponieważ wszystkie podatności są przechowywane na platformie GRC, potrzebujesz narzędzia, które zapewni bezpieczeństwo danych, umożliwiając jednocześnie wydajną pracę. Wybierz narzędzia z wbudowanymi natywnymi funkcjami podobnymi do Excela, aby nie tracić czasu na zastanawianie się nad rozwiązaniem GRC. Poszukaj narzędzi do współpracy, aby tworzyć zadania, zarządzać Teams i zachować bezpieczeństwo.

Dzięki raportowaniu w narzędziach GRC można zobaczyć kluczowe kontrole, najważniejsze ryzyka i zarządzanie incydentami w ujednoliconym środowisku danych. Platforma GRC powinna upraszczać i przyciągać wszystkie te dane do pulpitów, które służą jako jedno źródło prawdy w całej organizacji **W celu zintegrowanego zarządzania ryzykiem w programie ryzyka i zgodności, oprogramowanie GRC powinno współpracować z innymi narzędziami w stosie technologicznym, takimi jakoprogramowanie do zarządzania prawnego ioprogramowanie do zarządzania ryzykiem. Platforma powinna integrować się z aplikacjami mobilnymi, zarządzaniem projektami i innymi funkcjami zgodności inarzędziami do raportowania w celu zapewnienia dokładnego i terminowego przepływu informacji

10 najlepszych narzędzi do zarządzania, ryzykiem i zgodnością (GRC) do wykorzystania w 2024 r

Oto nasza lista oprogramowania GRC, które umożliwia zespołowi utrzymanie zgodności bez konieczności wykonywania ręcznych procesów lub nieelastycznych starszych wersji.

1. ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zgodnością z przepisami i

zarządzanie projektami

. Dzięki konfigurowalnym i funkcjonalnym funkcjom oraz wbudowanym szablonom, ClickUp koordynuje wszystkie programy ryzyka i zgodności w jednym miejscu. Niezależnie od wielkości zespołu, skorzystaj z tego narzędzia GRC, aby monitorować aktualizacje projektów, zarządzać ryzykiem i współpracować w jednym miejscu.

Oszczędź swojemu zespołowi kłopotów związanych z używaniem wielu narzędzi do oceny ryzyka, audytu procesów wewnętrznych i zarządzania projektami, ponieważ ClickUp łączy to wszystko. Wszyscy odnoszą korzyści z płynnego zarządzania pracą, niezależnie od tego, czy jest to mały zespół, czy większa organizacja.

Obszar roboczy ClickUp oferuje znacznie więcej niż przeciętne rozwiązania GRC.

ClickUp's

analiza cyklu pracy

ponad 100 integracji, cyfrowe

Tablice

i dokumenty do współpracy pomagają zachować porządek i ograniczyć ryzyko w programie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Oto jak to zrobić.

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity: Uzyskaj ogólny widok każdego aspektu procesu zarządzania audytem, wymogów zgodności i struktury GRC w jednym, konfigurowalnym panelu Pulpit ClickUp . Dzięki ponad 50 widżetom zaprojektowanym tak, aby można je było niestandardowo dostosować do cyklu pracy, wybierz informacje, które chcesz zobaczyć i sposób ich wizualizacji

Miej oko na kondycję projektu, korzystając z zaawansowanej analityki w ClickUp

Szablon planu projektu zgodności z przepisami : Skorzystaj z tego szablonu, aby koordynować wszystkie swoje wysiłki w zakresie zgodności w jednym miejscu. Od identyfikacji i oceny wymagań zgodności do pomiaru programu zgodności i podejmowania działań korygujących, szablon ten pozwala zrobić to wszystko

Użyj tego szablonu ClickUp do planowania i zarządzania zgodnością, w tym oceny wymagań, pomiaru postępów i działań naprawczych

Dokumenty: Lista wszystkich przepisów i ram, których musisz przestrzegać na stronie Dokumenty ClickUp . Przydziel role i obowiązki, aby upewnić się, że każda struktura GRC jest przestrzegana, członek zespołu monitoruje zmiany, a problemy są rozwiązywane

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Widok wykresu Gantta: Widok Widok wykresu Gantta w ClickUp umożliwia tworzenie osi czasu dla każdego projektu zarządzania ryzykiem. Ustaw oś czasu, przypisz zadania do poszczególnych członków zespołu i oznacz inne zespoły w komentarzach związanych z dodatkowymi problemami, takimi jak prawo i finanse

Widok wykresu Gantta w ClickUp do monitorowania osi czasu projektu

Szablony oceny ryzyka : Użyj tych szablonów, aby zaoszczędzić czas kierownika projektu, podkreślając potencjalne zagrożenia, zanim zespół rozpocznie pracę nad projektem. Na przykład, Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp umożliwia utworzenie matrycy ryzyka dla każdego możliwego ryzyka w celu proaktywnego zarządzania ryzykiem

ClickUp cons

Wolny czas reakcji

Zaawansowane funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Pathlock

przez

Pathlock

Podobnie jak większość narzędzi GRC, Pathlock zapewnia zakończony widok naruszeń polityki w zakresie przepisów rządowych i zarządzania zgodnością. Usprawnia programy zgodności z przepisami dzięki automatyzacji raportowania w celu zminimalizowania i

ograniczać ryzyko

.

Dodaj nowe aplikacje do swoich systemów zarządzania ryzykiem i zgodności, aby wcześnie identyfikować naruszenia dostępu.

Rozwiązanie Pathlock do zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami wymaga minimalnych ustawień i konserwacji. Zwiększ poziom bezpieczeństwa, zmaksymalizuj wydajność i zrozum, w jaki sposób przestrzegasz przepisów branżowych i rządowych.

Najlepsze funkcje Pathlock

Ciągłe, skalowalne i zautomatyzowane monitorowanie kontroli w celu zarządzania ryzykiem i zagrożeniami bezpieczeństwa w różnych aplikacjach

Automatyzacja audytów wewnętrznych w celu zmniejszenia gwałtownie rosnących kosztów audytów i kontroli dzięki automatyzacji, bogatym danym i lepszemu dostosowaniu między interesariuszami i aplikacjami

Zakończony pakiet aplikacji do zarządzania dostępem z analizą ryzyka dostępu, zgodnym udostępnianiem, zarządzaniem podwyższonym dostępem i zarządzaniem rolami

Wady Pathlock

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Potrzebne jest wsparcie techniczne, aby rozpocząć korzystanie z Pathlock

Ceny Pathlock

Niestandardowy cennik

Pathlock oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Fusion Framework System

przez

System Fusion Framework

Oparte na chmurze oprogramowanie GRC Fusion Framework System umożliwia tworzenie dynamicznych programów ciągłości działania poprzez integrację danych, usług, systemów i procedur.

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem Fusion integruje się z różnymi źródłami biznesowymi, aby dostosować się do strategicznych celów organizacji i zapewnić zgodność z przepisami.

Dostosuj cele strategiczne swojej organizacji, zapewnij zgodność i uzyskaj optymalną widoczność dzięki analizie predykcyjnej. Zostało stworzone z myślą o utrzymaniu ładu, ocenie ryzyka i zarządzaniu incydentami.

najlepsze funkcje #### Fusion Framework System

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem zapewnia połączenie wszystkich danych i usprawnia dostosowanie międzyfunkcyjne

Wykorzystanie technologicznej odporności operacyjnej w celu spełnienia zmieniających się wymogów regulacyjnych

System zarządzania sytuacjami kryzysowymi i incydentami Fusion wyposaża użytkowników w przydatne informacje umożliwiające dostosowanie się do zmian, uniknięcie zakłóceń i poprawę wyników biznesowych

Wady systemu Fusion Framework

Używany głównie do zapewniania ciągłości działania i ograniczania ryzyka, ale brakuje mu narzędzi do strategii GRC

Wdrożeniowcy spędziliby dużo czasu na konfigurowaniu funkcji zarządzania ryzykiem

Brak przejrzystej struktury cenowej

Cennik systemu Fusion Framework

Niestandardowy cennik

Fusion Framework System oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (101 recenzji)

4.4/5 (101 recenzji) Capterra: 4.4/5 (45 opinii)

4. Riskonnect

przez

Riskonnect

Usługa Riskonnect i narzędzie GRC ułatwiają zachowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach i przemyśle wytwórczym. Tej platformy oprogramowania do zapewniania zgodności można używać do zarządzania ryzykiem, monitorowania wydarzeń związanych z ryzykiem, zarządzania ładem korporacyjnym, zarządzania przepisami dotyczącymi prywatności danych oraz ograniczania ryzyka za pomocą audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Podobnie jak inne narzędzia GRC, Riskonnect pomaga w zarządzaniu dokumentami, przechowując dokumenty o kluczowym znaczeniu dla biznesu w celu usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem.

Najlepsze funkcje Riskonnect

Możliwość monitorowania polityki korporacyjnej i prawnej w celu uniknięcia grzywien i innych szkód

Przełamywanie silosów i płynna komunikacja od pierwszej linii frontu do kierownictwa, aby zapewnić, że działania na wszystkich poziomach spełniają oczekiwania

Rejestrowanie problemów, incydentów i modyfikacji z wyraźną ścieżką audytu

Wady Riskonnect

Dane wyjściowe do analizy ilościowej wyglądają niezgrabnie i wymagają aktualizacji

Narzędzie działa tylko z przeglądarką Internet Explorer, a nie na iPadzie

Ceny Riskonnect

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Riskonnect

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

5. IBM OpenPages

przez

IBM OpenPages

IBM OpenPages to ujednolicona platforma GRC, która upraszcza proaktywne zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami.

IBM OpenPages upraszcza zarządzanie danymi, ocenę ryzyka i zgodność z przepisami w ramach programu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

IBM OpenPages® to skalowalne i oparte na AI rozwiązanie do zapewniania zgodności z przepisami, które działa w dowolnej chmurze dzięki IBM Cloud Pak® for Data. Centralizacja silosowego ryzyka

funkcje zarządzania

w ramach jednego środowiska w celu identyfikacji, monitorowania, raportowania i ograniczania ryzyka w obecnym dynamicznym krajobrazie.

Zarządzaj zgodnością w obecnych czasach i przygotuj się na przyszłość dzięki w pełni rozszerzalnej platformie GRC dla przedsiębiorstw, która skaluje się do tysięcy użytkowników.

Najlepsze funkcje IBM OpenPages

Interfejs użytkownika skoncentrowany na zadaniach usprawnia złożone procesy i działania przy minimalnym szkoleniu

Funkcja cyklu pracy GRC umożliwia uruchamianie gotowych przypadków użycia zgodnie z harmonogramem i na żądanie

Tworzenie skutecznej strategii GRC z wglądem w ryzyko w całej organizacji za pomocą dynamicznych wykresów, raportów i pulpitów jest łatwe

Wady IBM OpenPages

Użytkownicy narzekają na spędzanie ogromnej ilości czasu na generowaniu raportów, które wymagają MS Excel i PowerPoint

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak narzędzia do audytu, zarządzania ankietami i Oprogramowanie zapewniające zgodność z SOC-2 stanowi wyzwanie

Cennik IBM OpenPages

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje IBM OpenPages

G2: 4/5 (51 recenzji)

4/5 (51 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. LogicManager

przez

LogicManager

Oprogramowanie LogicManager do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie łączy obszary zarządzania przedsiębiorstwem i służy jako jedno źródło prawdy dla organizacji. Można zidentyfikować obszary wysokiego ryzyka operacyjnego i strefy nadużyć poprzez połączenie danych z różnych działów, w tym audytów wewnętrznych, bezpieczeństwa informacji, GRC i finansów.

Ponadto zintegrowane oprogramowanie do zarządzania ryzykiem LogicManager przełamuje silosy między działami, aby pomóc w stworzeniu skutecznego programu GRC. Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc w dostosowaniu celów strategicznych do celów operacyjnych i zapewnia pełny widok zagrożeń bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje LogicManager

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania ryzykiem pomaga wykrywać słabe punkty w różnych silosach i przypisywać działania kontrolne za pomocą gotowych bibliotek ryzyka

Identyfikowanie krytycznych zagrożeń w całej organizacji za pomocą edytowalnych i obiektywnych kryteriów oceny ryzyka

Dostarczanie znaczących raportów interesariuszom za pomocą podsumowań najwyższego ryzyka i niestandardowych pulpitów, aby pomóc w podejmowaniu decyzji świadomych ryzyka

Wady LogicManager

Ograniczone możliwości samodzielnego raportowania po audycie wewnętrznym

Ponieważ narzędzie oferuje tylko trzy poziomy ryzyka i kontroli, uzyskanie szczegółowych danych jest trudne

Ceny LogicManager

Niestandardowy cennik

LogicManager oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (51 recenzji)

4.4/5 (51 recenzji) Capterra: 4.6/5 (22 opinie)

7. Standard Fusion

przez

Standard Fusion

Narzędzie GRC do zarządzania zgodnością StandardFusion pomaga firmom z branży technologicznej, opieki zdrowotnej, usług finansowych, produkcji, administracji i handlu detalicznego zachować zgodność z przepisami.

Upraszcza każdy aspekt procesu audytu wewnętrznego, niezależnie od tego, czy chodzi o kontrole, czy wymagania. Zarządzaj statusem audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz dokumentuj wymagania za pośrednictwem scentralizowanej platformy.

To, co odróżnia StandardFusion od innych narzędzi GRC, to możliwość szybkiego uruchamiania i zarządzania wieloma audytami w StandardFusion oraz śledzenia ich postępów jednocześnie.

Najlepsze funkcje StandardFusion

Wszystkie dowody potrzebne do zarządzania audytami na jednej platformie

Śledzenie wszystkich audytów w czasie rzeczywistym, otrzymywanie zakończonych dzienników wydarzeń i historii wersji w celu śledzenia audytów historycznych

Definiowanie, dokumentowanie, przeglądanie i raportowanie programów zgodności i zarządzanie kontrolami specyficznymi dla organizacji

Wady StandardFusion

Zakres szerszych funkcji integracji z innymi narzędziami zgodności i bezpieczeństwa

Brak wystarczających opcji raportowania

Ceny StandardFusion

Starter: $1,500/miesiąc

$1,500/miesiąc Profesjonalista: $2,500/miesiąc

$2,500/miesiąc Enterprise: $4,500/miesiąc

$4,500/miesiąc Enterprise+: $8,000/miesiąc

StandardFusion oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (40 recenzji)

4.6/5 (40 recenzji) Capterra: Za mało opinii

8. ServiceNow Governance Risk and Compliance

przez

ServiceNow

Program zarządzania ryzykiem ServiceNow wspiera prężnie działające Enterprise dzięki świadomym ryzyka decyzjom osadzonym w codziennej pracy. To oprogramowanie GRC stanowi połączenie biznesu, bezpieczeństwa i IT za pośrednictwem centralnej platformy.

Najlepsze jest to, że ServiceNow integruje się z istniejącym oprogramowaniem, w tym z konsolidatorami zawartości, dostawcami wyników bezpieczeństwa i rozwiązaniami procesów biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem ServiceNow ściśle współpracuje z zarządzaniem usługami i operacjami bezpieczeństwa, zapewniając zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Ujednolicone środowisko danych z dogłębną niestandardową analizą danych

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, automatyzacja i analiza w celu szybszego reagowania

Ciągłe zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu minimalizacji strat

Wady ServiceNow

Mniej integracji API w porównaniu do innych narzędzi GRC

Stroma krzywa uczenia się

Cennik ServiceNow

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,3/5 (782 opinie)

4,3/5 (782 opinie) Capterra: 4.5/5 (227 opinii)

9. SAI360

przez

SAI360

Oprogramowanie GRC firmy SAI360 usprawnia proces zarządzania ryzykiem, dzięki czemu można podejmować odpowiednie ryzyko we właściwym czasie z pewnością i skupieniem. Przechowuj, zarządzaj i wyodrębniaj dane dotyczące ryzyka w całym przedsiębiorstwie za pomocą tego skalowalnego oprogramowania do zarządzania ryzykiem, ESG i zrównoważonego rozwoju.

SAI360 najlepsze funkcje

Wstępnie skonfigurowane moduły GRC monitorują, skanują i zapobiegają zakłóceniom

Wizualizacja luk w zakresie zgodności, podejmowanie szybkich decyzji w celu optymalizacji programu ryzyka i zgodności z przepisami za pomocą dostosowywanych raportów

Zapewnij ciągłość działania, zarządzaj krytycznymi działaniami dostawców i skróć czas poświęcany na prywatność danych i zagrożenia bezpieczeństwa dzięki SAI360

Wady SAI360

Przestarzały interfejs użytkownika i UX

W celu zaawansowanego niestandardowego dostosowania może być konieczne opłacenie profesjonalnych usług

Cennik SAI360

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SAI360

G2: 4/5 (121 recenzji)

4/5 (121 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. SAP GRC

przez

SAP GRC

Uzyskaj wczesny i predykcyjny wgląd w anomalie i potencjalne zagrożenia oraz stale monitoruj podmioty, zagrożenia cybernetyczne i zgodność z procesami o znaczeniu krytycznym za pomocą SAP GRC.

Wykorzystanie narzędzi SAP GRC do automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z audytem i zarządzaniem zgodnością zapewni widoczność monitorowania kontroli w czasie rzeczywistym.

SAP oferuje elastyczne rozwiązania do monitorowania cyberzagrożeń, kontroli danych, zarządzania tożsamością i dostępem oraz kontroli prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów w stale zmieniającym się środowisku regulacyjnym i biznesowym.

Najlepsze funkcje SAP GRC

Kontrola kluczowych procesów i zarządzanie zgodnością z przepisami poprzez dokumentowanie, ocenę, testowanie i naprawę krytycznych zagrożeń procesowych

Wykorzystanie możliwości predykcyjnych do informowania o procesach i operacjach Business

Zarządzanie tożsamością i dostępem chroni własność intelektualną i reputację całej organizacji

Wady SAP GRC

Wdrożeniowcy potrzebują specjalistycznej wiedzy i szkoleń w zakresie SAP

Niska wydajność i zawieszanie się systemu podczas przetwarzania dużych ilości danych

Ceny SAP GRC

Niestandardowy cennik

SAP GRC oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (62 recenzje)

4.2/5 (62 recenzje) Capterra: 4,5/5 (32 opinie)

Zarządzaj ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością z przepisami za pomocą najlepszych narzędzi GRC, takich jak ClickUp

Podczas gdy wiele platform GRC zarządza ryzykiem i zgodnością z przepisami, potrzebujesz oprogramowania GRC, które zrobi to bez zakłócania istniejącego stosu technologicznego.

ClickUp oferuje to, co najlepsze z obu światów jako narzędzie GRC, które optymalizuje ramy zarządzania, ryzyka i zgodności, jednocześnie wcześnie wykrywając zagrożenia operacyjne i związane ze zgodnością.

To narzędzie GRC jest przyjazne dla początkujących, dzięki czemu każdy członek zespołu może z niego korzystać bez wcześniejszej wiedzy technicznej. Spraw, by proces zarządzania ryzykiem był bardziej wydajny dzięki konfigurowalnym funkcjom, takim jak Pulpity i

Cele

. Korzystanie z gotowych szablonów zgodności i

szablony dokumentacji projektu

w celu regularnego monitorowania postępów w zarządzaniu ryzykiem przez organizacje.

Najlepsze jest to, że ograniczanie ryzyka w ClickUp nic nie kosztuje.

