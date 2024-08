Jak wdrożyć strategie rekrutacji różnorodności, aby na nowo wyobrazić sobie pule talentów?

Każdy chce być w zespole, w którym wszyscy członkowie nadają na tych samych falach. Koncentruje to wysiłki, wyrównuje zespół i pozwala wykonać zadanie.

Wyobraź sobie jednak, jak nudne byłoby miejsce pracy, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami! W końcu odrobina różnorodności może zdziałać cuda. Pomyśl o wszystkich świeżych perspektywach, nowych i kreatywnych pomysłach oraz iskrach innowacji, które ożywią sesje burzy mózgów. Nieszablonowe myślenie to tylko jedna z wielu korzyści płynących z różnorodności pracowników. Niejednorodny zespół jest jak kolorowe pudełko kredek, w którym każdy odcień nadaje nowy wymiar dziełu sztuki.

Oto dogłębne spojrzenie na rekrutację różnorodności i jej wpływ na kulturę firmy.

Zasady różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) w rekrutacji

Koncepcja różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) ma swoje początki w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Świat znajdował się w społecznym i prawnym punkcie zwrotnym wraz z wprowadzeniem równościowych przepisów dotyczących zatrudnienia i akcji afirmatywnej. Firmy musiały stworzyć niedyskryminujące, zintegrowane biura, aby pomieścić osoby z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych i rasowych.

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku Cele DEI dla pracy rozszerzył się na różne grupy tożsamości, w tym społeczności religijne, etniczne i LGBTQIA+. W 2000 roku zakres DEI poszerzył się o osoby niepełnosprawne. Obecnie różnorodność obejmuje różne aspekty, takie jak wiek, poziom wykształcenia, położenie geograficzne, kultura, umiejętności i wiele innych.

Dzięki tej intersekcjonalnej ewolucji DEI zawsze była sposobem na zajęcie się niesprawiedliwościami społecznymi i rozpoczęcie dialogu na ich temat w świecie korporacji. Czynniki takie jak globalizacja i łączność zapewniają większą dynamikę takich wysiłków.

DEI w obecnym kontekście to nie tylko posiadanie zróżnicowanych zespołów. Wiąże się to z opracowaniem strategii rekrutacji różnorodności, utrzymaniem uczciwych praktyk rekrutacyjnych, wspieraniem wspierającego środowiska pracy i zapewnieniem wszystkim równych szans na sukces.

Czym jest rekrutacja różnorodna?

Spośród różnych elementów DEI, skupmy się dziś na jednym aspekcie: różnorodności. A dokładniej, na rekrutacji różnorodnej.

Rekrutacja różnorodna to praktyka przyciągania i zatrudniania wykwalifikowanych kandydatów z różnych środowisk. Wykracza ona poza tworzenie zróżnicowanej siły roboczej. Chodzi o opracowanie uczciwego, bezstronnego i sprawiedliwego procesu rekrutacji, który aktywnie poszukuje talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych.

Znaczenie różnorodności w rekrutacji

Posiadanie zróżnicowanej siły roboczej to nie tylko praktyka "dobrego samopoczucia". Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja różnorodna może być strategicznym narzędziem przynoszącym korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom. Oto zestawienie znaczenia strategii rekrutacyjnej opartej na różnorodności:

Dostęp do szerszej puli talentów

Różnorodne strategie rekrutacyjne pozwalają dotrzeć do wysoko wykwalifikowanych osób poszukujących pracy z różnych środowisk. W ten sposób poszerzasz swoje możliwości i zwiększasz szansę na zatrudnienie kogoś, kto jest idealnym kandydatem dopasowanie kulturowe dla organizacji. Jednocześnie coraz więcej osób chce pracować dla firm zaangażowanych w DEI. Biorąc pod uwagę, jak ośmiu na dziesięciu kandydatów chce pracować dla firm, które doceniają zobowiązania DEI, czyni to Twoją organizację magnesem na talenty.

Innowacyjne rozwiązywanie problemów

Zróżnicowany zespół podchodzi do problemów z różnorodnością. Może to być różnorodność myśli, perspektyw, doświadczeń, opinii, kultur, przekonań, umiejętności i nie tylko. Wynikające z tego sesje burzy mózgów wnoszą innowacyjność i kreatywność do rozwiązywania problemów.

Wielowymiarowe podejmowanie decyzji

Różnorodność myśli wzmacnia proces podejmowania decyzji. Rozważając różne punkty widzenia, zróżnicowane zespoły mogą brać pod uwagę nieświadome uprzedzenia lub martwe punkty, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone. Oceniają różne aspekty sytuacji przed podjęciem decyzji, co sprawia, że proces jest bardziej przemyślany i skuteczny. Biorąc to pod uwagę, nie jest zaskoczeniem, że zróżnicowane zespoły podejmują mądrzejsze decyzje dziewięć na dziesięć razy !

Większe zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Aktywne poszukiwanie różnorodnych kandydatów świadczy o zaangażowaniu w realizację celów DEI. Zróżnicowane miejsce pracy oferuje integracyjne środowisko pracy, które ceni, szanuje i uznaje wyjątkowy wkład każdego pracownika. Tworzy to poczucie przynależności wśród pracowników, zwiększając zaangażowanie i przyciągając więcej tak zróżnicowanych kandydatów.

Zwiększona reputacja marki

Zróżnicowane firmy odzwierciedlają rzeczywistych klientów, którym służą. To coś więcej niż tylko budowanie marki - to praktyczny przykład zaangażowania firmy w integrację. Na przykład, posty dotyczące różnorodności otrzymują prawie dwukrotnie większe zaangażowanie na LinkedIn niż przeciętny post firmowy. Podobnie, 60% konsumentów uważa DEI za ważną i będzie kupować od firm, które wspierają te cele.

Przewaga konkurencyjna w warunkach globalizacji

Coraz bardziej połączony świat wymaga bardziej zróżnicowanej siły roboczej, która rozumie różne kultury. Zróżnicowany zespół z globalną perspektywą rozumie niuanse opracowywania produktów i usług, które rezonują z grupami docelowymi. Niezależnie od tego, czy jest to wrażliwość kulturowa, czy niszowe zrozumienie warunków rynkowych, zróżnicowane zespoły zapewniają 2.5x wyższe przepływy pieniężne na pracownika i 35% wyższą produktywność niż mniej zróżnicowane firmy. Już samo to świadczy o przewadze konkurencyjnej.

Potęga zbiorowego geniuszu

Różnorodność to nie tylko rasa, płeć czy pochodzenie etniczne. To także różne doświadczenia, pochodzenie, typy osobowości, zdolności fizyczne i poznawcze itp. Wyobraź sobie połączenie ekstrawertyka z introwertykiem podczas pracy nad projektem. Ekstrawertyk może naturalnie skłaniać się ku zarządzaniu zaangażowaniem interesariuszy, współpracy zespołowej i komunikacji. Podobnie introwertyk może lubić i wyróżniać się w strategiach, przemyślanych analizach i generowaniu bogatych spostrzeżeń. Obie te osoby posiadają niezbędny wkład w sukces projektu. Ta korelacja między rekrutacją różnorodności a wynikami biznesowymi jest potwierdzona przez fakt, że firmy z różnorodną kadrą kierowniczą mają o 25% wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższej rentowności niż ich mniej zróżnicowane odpowiedniki.

Dostęp do nowych rynków i możliwości

Zróżnicowani pracownicy są medium do wchodzenia na nowe rynki lub testowania niewykorzystanych możliwości. Na przykład, geograficznie i etnicznie jednorodny zespół będzie miał ograniczone zrozumienie kulturowe podczas penetracji segmentu rynku w nowym regionie. Powiedzmy, że zespół ds. produktów z siedzibą w USA może nie rozumieć niuansów związanych z wprowadzaniem produktu na rynek japoński.

To samo dotyczy zespołu marketingowego. Każdy zespół, któremu brakuje różnorodności, czy to demograficznej, umiejętności i kompetencji, czy zdolności, może nie wykorzystać nowych możliwości. Posiadanie zróżnicowanego zespołu w takich kontekstach może być przydatne w podejmowaniu wyważonych decyzji dotyczących strategii biznesowych i zapuszczaniu się na niezbadane terytoria ze zwiększoną pewnością siebie.

Tworzenie strategii rekrutacji różnorodności: Krótki przewodnik

Harvard Business Review napisał doskonały artykuł na temat pięć etapów dojrzałości DEI . Zastosowaliśmy to do stworzenia kompleksowej strategii rekrutacji różnorodności w celu zbudowania prawdziwie zróżnicowanej siły roboczej.

Oto zestawienie sposobów tworzenia zróżnicowanego procesu rekrutacji:

Etap 1: Świadomy

Na tym etapie firmy rozgrzewają się do idei różnorodności, rozumiejąc jej znaczenie i korzyści. Zamiast traktować inicjatywy związane z różnorodnością jako działalność peryferyjną, skupiają się na tym, aby uczynić ją główną ideą rekrutacji różnorodnej.

Na etapie świadomości podejmowane są minimalne wysiłki rekrutacyjne. Wciąż polegają na tradycyjnych kanałach pozyskiwania talentów i brakuje im konkretnej strategii docierania do różnorodnych kandydatów.

Oto, co możesz zrobić:

Uzyskanie poparcia ze strony kierownictwa i zintegrowanie różnorodności jako elementu kultury firmy

Sformułowanie jasnych i wykonalnych celów DEI i opublikowanie ich na stronie internetowej firmy, w mediach społecznościowych itp.

Przegląd ogólnej różnorodności w istniejących zespołach i identyfikacja tych, które skorzystają z bardziej zróżnicowanych kandydatów

Etap 2: Zgodność

Na tym etapie nacisk kładziony jest na zachowanie zgodności z prawem. W związku z tym firmy będą wdrażać przepisy antydyskryminacyjne i przepisy dotyczące równych szans w całym procesie rekrutacji.

Aby to umożliwić, należy podjąć następujące kroki:

Szkolenie menedżerów ds. rekrutacji w celu identyfikacji i przyciągania talentów z różnych środowisk

Tworzenie jasnych i zwięzłych opisów stanowisk pracy przy użyciu inkluzywnego języka w celu wyeliminowania nieświadomych uprzedzeń

Zamieszczanie ogłoszeń o pracę na ogólnych tablicach rekrutacyjnych, stronach internetowych i forach w celu przyciągnięcia różnorodnych kandydatów

Etap 3: Taktyczny

Gdy firmy nabiorą rozpędu w kierunku rekrutacji różnorodności, mogą zacząć wdrażać ją jako przewagę taktyczną. Do tej pory zaangażowanie w różnorodność odbywało się w sposób odgórny. Tutaj jednak należy odwrócić scenariusz i pracować na bardziej oddolnym poziomie, stosując podejście oddolne. Przechodzisz od działu do działu lub skupiasz się na ukierunkowanych pulach talentów, aby wprowadzić różnorodność do swojej siły roboczej.

Obejmuje to:

Uwrażliwienie pracowników na potrzebę różnorodności i egzekwowanie polityki organizacyjnej przeciwko dyskryminacji

Współpracę z organizacjami skupionymi na różnorodności, aby zaspokoić potrzeby niedostatecznie reprezentowanych grup

Uczestnictwo w ukierunkowanych targach pracy, konferencjach i innych wydarzeniach, które przyciągają różnorodnych kandydatów dostosowanych do potrzeb firmy

Etap 4: Zintegrowany

W tym miejscu będziesz świadkiem różnorodności i integracji asymilujących się z procesem rekrutacji, które będą służyć jako podstawowe wartości w całym procesie, od przyciągania talentów i projektowanie działań związanych z wdrażaniem pracowników do tworzenia przyjaznego środowiska.

Gdy różnorodność staje się drugą naturą dla zespołu rekrutacyjnego, może on ją wzmocnić poprzez:

Dokumentowanie strategii rekrutacyjnych w zakresie różnorodności, które obejmują pozyskiwanie pracowników, rozmowy kwalifikacyjne i praktyki onboardingowe

Prezentowanie zaangażowania liderów w DEI poprzez artykuły na temat przywództwa, wydarzenia i wiele innych

Zapewnienie szkolenia z nieświadomego uprzedzenia dla wszystkich menedżerów ds. rekrutacji, aby zapobiec uprzedzeniom w rekrutacji

Etap 5: Zrównoważony

Etap ten oznacza dojrzałość strategii rekrutacyjnej opartej na różnorodności. Cele DEI są w pełni zakorzenione w miejscu pracy, a teraz to tylko kwestia utrzymania postępów. Proces rekrutacji może teraz przyciągnąć i zatrzymać bardziej zróżnicowaną pulę talentów. Aby utrzymać tę dynamikę, możesz podjąć następujące kroki:

Korzystanie znarzędzia rekrutacyjne i analizy danych w celu monitorowania i mierzenia skuteczności strategii rekrutacyjnej opartej na różnorodności

Zaangażowanie grup zasobów pracowniczych w rekrutację w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, dzielenia się spostrzeżeniami i nawiązywania kontaktu z potencjalnymi kandydatami z ich grup społecznych

Bycie na bieżąco z najlepszymi praktykami i pojawiającymi się trendami w rekrutacji różnorodności i ciągłe doskonalenie procesu

12 strategii rekrutacyjnych w zakresie różnorodności usprawniających proces zatrudniania

Rozmawialiśmy o budowaniu strategii rekrutacji różnorodności na wyższym poziomie. Jednak kilka działań odbywa się pod maską. Oto kilka praktycznych strategii rekrutacyjnych, które wzmacniają nadrzędne cele DEI:

Celebrowanie różnorodności w miejscu pracy jako marki pracodawcy

świętuj różnorodność w miejscu pracy jako markę pracodawcy poprzez *[_Unsplash](https://unsplash.com/photos/five-human-hands-on-brown-surface-LjqARJaJotc?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash)* Publiczne świętowanie różnorodności pokazuje zaangażowanie w realizację celów DEI. Kampanie employer brandingowe są szczególnie skuteczne w przyciąganiu utalentowanych kandydatów, którzy cenią DEI. Wzmacnia to reputację firmy jako pożądanego miejsca pracy i otwiera ją na zróżnicowane grupy wykwalifikowanych kandydatów z różnych środowisk. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron: Ty przyciągasz największe talenty, a one wnoszą swój wkład poprzez swoje różnorodne perspektywy.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Przedstawiaj różnorodnych pracowników w treściach firmowych, broszurach, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

Promowanie i reklamowanie inicjatyw i sukcesów DEI w materiałach employer brandingowych

Współpracuj z organizacjami skupiającymi się na różnorodności i grupami zasobów pracowniczych w celu sponsorowania lub organizowania wydarzeń związanych z różnorodnością

Audytuj ogłoszenia o pracę pod kątem inkluzywności

Czy wiesz, że język używany w ogłoszeniach o pracę może być przeszkodą dla różnorodności? Tak! Nieświadome uprzedzenia odzwierciedlone w języku ogłoszeń o pracę mogą zniechęcać różnorodnych kandydatów do aplikowania. Na przykład, męskie określenia takie jak "wyzwanie", "niezależny" i "agresywny" mogą zniechęcać kobiety do aplikowania na dane stanowisko, nawet jeśli posiadają one odpowiednie kwalifikacje!

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Skup się na wymaganych umiejętnościach i doświadczeniu na danym stanowisku, zamiast tworzyć stereotypowy opis idealnego kandydata

Zastąpienie rozmytych, niejednoznacznych haseł i kwalifikacji jasno zdefiniowanymi opisami stanowisk

Aktywne poszukiwanie różnorodnych kandydatów poprzez wyraźne określenie tego w ogłoszeniu o pracę, zamiast czekania, aż podążą za znakami

Docelowe źródła różnorodnych talentów

Nie ograniczaj się tylko do tradycyjnych kanałów. Dywersyfikacja poszukiwań w różnych kanałach i źródłach talentów zapewnia dostęp do określonych demografii i społeczności niedostatecznie reprezentowanych w istniejącej sile roboczej. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na znalezienie osób, które wniosą do Twojego zespołu różnorodne perspektywy i doświadczenia.

Wskazówki wdrożeniowe

Współpracuj z organizacjami zawodowymi, portalami pracy lub szkołami wyższymi w celu przyciągnięcia większej liczby różnorodnych kandydatów

Bierz udział w targach pracy, wydarzeniach i konferencjach skierowanych do różnorodnych kandydatów, aby dotrzeć do takich osób poszukujących pracy

Współpraca z grupami zasobów pracowniczych w celu rozpowszechniania informacji w ich sieciach zawodowych

Zachęcanie do polecania pracowników

A gdybyśmy powiedzieli ci, że twoja istniejąca sieć jest bramą do bardziej zróżnicowanej siły roboczej? Słyszałeś nas. Zróżnicowani pracownicy są bardziej skłonni do polecania zdolnych kandydatów z podobnych środowisk i doświadczeń - nawet jeśli nie szukają aktywnie nowej pracy! Pozwala to na zatrudnianie z większej puli kandydatów, jednocześnie zwiększając szanse na znalezienie dobrego dopasowania do konkretnej roli, kultury pracy i celów DEI!

Wskazówki wdrożeniowe

Opracuj program poleceń pracowniczych i rozpowszechnij go w całej organizacji. Zdefiniuj jasne wytyczne dotyczące tego, jakie typy kandydatów należy polecać ze względu na różnorodność

Przeszkol menedżerów ds. rekrutacji w zakresie zachęcania i zarządzania poleceniami pracowników w sposób inkluzywny

Oferowanie zachęt dla skutecznych poleceń pracowniczych, zwłaszcza jeśli spełniają one cele DEI

Oferuj staże dla niedostatecznie reprezentowanych grup

Zbuduj zróżnicowaną bazę talentów na przyszłość, oferując staże studentom z programów o silnych inicjatywach na rzecz różnorodności. Daje im to cenne doświadczenie zawodowe i rzeczywistą ekspozycję na doskonalenie swoich umiejętności. To także buduje wczesne kontakty, pozwalając ci odkryć talenty, zanim wejdą na rynek pracy! Taka wczesna inwestycja wzmacnia sieć różnorodnych i obiecujących kandydatów zaznajomionych z Twoją organizacją.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Twórz programy stażowe, które oferują cenne doświadczenie dzięki rzeczywistym projektom

Współpraca ze szkołami wyższymi i uniwersytetami z silnym programem różnorodności

Jasno komunikuj potencjalne ścieżki kariery i możliwości po ukończeniu stażu

Wykorzystaj AI do przeglądania CV

Technologia może pomóc w rekrutacji różnorodności w minimalizowaniu nieświadomych uprzedzeń. Narzędzia AI mogą skanować życiorysy pod kątem umiejętności i kwalifikacji istotnych dla opisu stanowiska i sprawdzać potencjalnych kandydatów. Zwalnia to czas rekruterów na dokładniejsze sprawdzenie wybranych kandydatów w celu oceny ich umiejętności, wiedzy specjalistycznej, osiągnięć i dopasowania kulturowego.

Wskazówki wdrożeniowe

WybierzNarzędzia AI do rekrutacji aby ślepo oceniać życiorysy i skupiać się na umiejętnościach i dopasowaniu doświadczenia zamiast na subiektywnych wartościach

Uzupełnienie kontroli AI o ludzką weryfikację ślepych CV w celu złagodzenia stronniczości AI

Monitorowanie skuteczności narzędzia AI oraz ponowne szkolenie i ponowna kalibracja w razie potrzeby

Przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne w ciemno

Proces ślepej rozmowy kwalifikacyjnej zmniejsza wpływ nieświadomych uprzedzeń opartych na rasie, płci, wieku itp. Usunięcie wszelkich informacji identyfikujących przed rozmową kwalifikacyjną gwarantuje, że ocena skupi się wyłącznie na umiejętnościach, możliwościach i wynikach rozmowy kwalifikacyjnej kandydata. Ponieważ osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne koncentrują się na odpowiedziach kandydata, umiejętności odpowiadania na pytania i zdolności rozwiązywania problemów, dają mu uczciwą szansę na awans w procesie rekrutacji.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Zredaguj wszelkie informacje identyfikujące lub szczegóły z CV przed rozmową kwalifikacyjną

Postępuj zgodnie z ustrukturyzowanym formatem rozmowy kwalifikacyjnej z dobrze zdefiniowanymi kryteriami oceny mającymi zastosowanie do wszystkich kandydatów

Stworzenie zróżnicowanego panelu rozmów kwalifikacyjnych z należytą reprezentacją i przeszkolenie go w zakresie przeprowadzania bezstronnych rozmów kwalifikacyjnych

Wprowadź zróżnicowanych kandydatów do potoku talentów

Ustalenie jasnych celów w zakresie różnorodności i reprezentacji zapewnia, że zespół rekrutacyjny aktywnie bierze pod uwagę wykwalifikowanych kandydatów z różnych środowisk. Utrzymanie dobrego współczynnika różnorodnych kandydatów gwarantuje również, że nie tylko sprawdzasz swoją listę kontrolną DEI, ale naprawdę zatrudniasz tych, którzy pasują do konkretnych wymagań stanowiska.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Ustalenie jasnych celów w zakresie reprezentacji różnorodności na każdym etapie procesu rekrutacji i zatrudnienia

Zachowaj otwarte opcje dlapionowego i bocznego rozwoju kariery zróżnicowanych pracowników

Zbadanie możliwości przekształcenia staży i tymczasowych stanowisk w długoterminowe kariery

Rozwój sprawiedliwych i integracyjnych polityk firmy

Aby wspierać różnorodnych pracowników, firmy muszą opracować solidne zasady dotyczące niedyskryminacyjnego traktowania, możliwości rozwoju kariery i integracyjnych miejsc pracy. Może to obejmować zarówno oferowanie czasu wolnego w święta religijne, jak i udostępnianie miejsca pracy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Te drobne, ale znaczące względy tworzą poczucie przynależności i kultywują równe szanse dla wszystkich. Poczucie bycia docenianym i szanowanym pomaga również w zatrzymaniu talentów i zaangażowaniu pracowników

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Przegląd i aktualizacja polityki firmy pod kątem inkluzywności, np. w zakresie urlopów rodzicielskich, elastycznej organizacji pracy itp.

Przeprowadzanie regularnych sesji szkoleniowych w celu podniesienia świadomości DEI i świadomości kulturowej wśród wszystkich pracowników, w tym zespołu kierowniczego

Ustanowienie jasnych kanałów zgłaszania i reagowania na wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy

Zapewnienie szkoleń i mentoringu

Szkolenia i mentoring mogą pomóc zróżnicowanym pracownikom sprostać konkretnym wyzwaniom, jednocześnie pomagając im w rozwoju kariery. Szkolenia budują lub uzupełniają ich istniejące umiejętności, podczas gdy programy mentorskie łączą doświadczonych profesjonalistów z podopiecznymi. Oba pomagają przygotować ich do przyszłych ról przywódczych, a także odgrywają kluczową rolę w zatrzymywaniu talentów.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Oferuj programy szkoleniowe i programy budowania potencjału, które koncentrują się na rozwoju kariery i umiejętnościach przywódczych

Prowadzenie programów mentorskich, które łączą różnych pracowników z doświadczonymi mentorami lub liderami innowacji

Śledzenie i porównywanie sukcesu programów szkoleniowych i mentorskich oraz wprowadzanie zmian w razie potrzeby

Wykorzystaj sieci różnorodności

Budowanie połączeń z różnorodnymi sieciami w branży umożliwia dostęp do większej grupy docelowej. Sieci te mogą być organizacjami zawodowymi lub grupami absolwentów, które skupiają się na niedostatecznie reprezentowanych grupach demograficznych. Twoje wsparcie dla nich odzwierciedla twoje zaangażowanie w różnorodność, jednocześnie przyciągając wykwalifikowanych, zróżnicowanych kandydatów.

Wskazówki dotyczące wdrożenia

Budowanie relacji z grupami działającymi na rzecz różnorodności. Stwórz silną obecność na różnorodnych portalach z ofertami pracy, takich jak Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism itp.

Udostępniaj oferty pracy tym partnerom ds. różnorodności, aby wzmacniać i reklamować oferty pracy

Zachęcanie zróżnicowanych pracowników do dołączania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach i działaniach sieci różnorodności

Ustawienie mechanizmów informacji zwrotnej

Zbieranie informacji zwrotnych od kandydatów jest powszechną praktyką w usprawnianiu cyklu rekrutacji. Informacje zwrotne od różnorodnych kandydatów mogą pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy w zakresie inkluzywnych praktyk rekrutacyjnych i doświadczeń kandydatów. Rozpoczyna otwarty i szczery dialog, przedstawiając pomysły na usprawnienie procesu.

Wskazówki wdrożeniowe

Wysyłaj anonimowe ankiety do wszystkich kandydatów po zakończeniu rekrutacji

Przeprowadzanie wywiadów z różnymi kandydatami, aby zrozumieć ich specyficzne wyzwania

Regularnie analizuj informacje zwrotne i uwzględniaj je podczas dostosowywania praktyk rekrutacyjnych

Jak mierzyć sukces w rekrutacji różnorodnej

Nie istnieją ustandaryzowane wskaźniki różnorodności ani formuły pomiaru różnorodności w miejscu pracy. Organizacje muszą opracować własne programy i metodologie, aby wyczuć puls różnorodności.

Istnieją jednak pewne sposoby, aby to zrobić:

Porównanie danych demograficznych osób ubiegających się o pracę z tymi, którzy zostali zatrudnieni. Przeanalizuj również zespoły, które wykazują jednorodność pod względem wieku, pochodzenia, płci, pochodzenia etnicznego itp. Może to uwypuklić wszelkie uprzedzenia w rekrutacji Oceń skład swojego zespołu kierowniczego w porównaniu do kadry zarządzającej lub młodszych zespołów. Może się okazać, że te pierwsze są znacznie mniej zróżnicowane, co oznacza, że być może będziesz musiał skupić się na zatrudnianiu różnorodności na wyższych stanowiskach kierowniczych Przeprowadź ankiety wśród pracowników. Przeanalizuj wskaźniki dotyczące satysfakcji z pracy i integracji oraz skoreluj je z parametrami różnorodności. To rzuca światło na to, jak pracownicy postrzegają pracę w twojej organizacji, zwłaszcza przez pryzmat różnorodności

Po uzyskaniu takiego zrozumienia na poziomie podstawowym można wykorzystać wskaźniki KPI do ilościowego określenia różnorodności. Te wskaźniki KPI mogą pomóc zwiększyć różnorodność poprzez celową rekrutację. Niektóre z nich obejmują:

Demografia kandydatów : Ocena inkluzywności cyklu rekrutacji poprzez pomiar różnorodności kandydatów pod względem wieku, pochodzenia etnicznego, doświadczenia itp. Czy niektóre grupy są częściej rekrutowane, nawet jeśli istnieją lepsi kandydaci?

: Ocena inkluzywności cyklu rekrutacji poprzez pomiar różnorodności kandydatów pod względem wieku, pochodzenia etnicznego, doświadczenia itp. Czy niektóre grupy są częściej rekrutowane, nawet jeśli istnieją lepsi kandydaci? Skład zespołu : Oceń istniejące zespoły. Czy istnieją określone grupy, które są nadreprezentowane? Czy zespoły są identyczne?

: Oceń istniejące zespoły. Czy istnieją określone grupy, które są nadreprezentowane? Czy zespoły są identyczne? Reprezentacja : Porównaj skład swojego zespołu lub całej organizacji w odniesieniu do lokalnej społeczności lub podobnych firm z tej samej branży. Czy jakieś grupy są niedostatecznie reprezentowane w porównaniu do społeczności lub branży?

: Porównaj skład swojego zespołu lub całej organizacji w odniesieniu do lokalnej społeczności lub podobnych firm z tej samej branży. Czy jakieś grupy są niedostatecznie reprezentowane w porównaniu do społeczności lub branży? Drogi awansu : Zidentyfikuj wzorce awansu, aby ocenić sprawiedliwość w możliwościach rozwoju kariery. Czy grupy niedostatecznie reprezentowane mają mniejsze szanse na awans?

: Zidentyfikuj wzorce awansu, aby ocenić sprawiedliwość w możliwościach rozwoju kariery. Czy grupy niedostatecznie reprezentowane mają mniejsze szanse na awans? Parytet płac : Monitorowanie ewentualnych rozbieżności w wynagrodzeniach i innych świadczeniach między różnymi grupami

: Monitorowanie ewentualnych rozbieżności w wynagrodzeniach i innych świadczeniach między różnymi grupami Zatrzymanie pracowników : Skup się na trendach odejść pracowników z różnych środowisk. Czy pracownicy z różnych środowisk odchodzą częściej? Przeprowadź wywiady z odchodzącymi pracownikami, aby zrozumieć możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy

: Skup się na trendach odejść pracowników z różnych środowisk. Czy pracownicy z różnych środowisk odchodzą częściej? Przeprowadź wywiady z odchodzącymi pracownikami, aby zrozumieć możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy Zaangażowanie pracowników : Zmierz wskaźniki zaangażowania pracowników i ogólne nastroje za pomocą ankiet i informacji zwrotnych. Czy zauważasz znaczące różnice?

: Zmierz wskaźniki zaangażowania pracowników i ogólne nastroje za pomocą ankiet i informacji zwrotnych. Czy zauważasz znaczące różnice? Demografia klientów: Chociaż może to nie być bezpośrednio związane z różnorodnością pracowników, odzwierciedla ogólne nastawienie do organizacji. Posiadanie zróżnicowanych pracowników może pomóc w dotarciu do szerszego grona odbiorców

Narzędzia, technologie i platformy w rekrutacji różnorodnej

A dzień z życia menedżera HR jest chaotyczny. Powinieneś korzystać z narzędzi, technologii i platform, które mogą odciążyć Cię w pracy - zwłaszcza jeśli chodzi o rekrutację. Fakt, że oferują one nacisk na różnorodność, jest niedocenianą zaletą!

Oto kilka narzędzi, technologii i platform, które można wykorzystać do rekrutacji różnorodnych kandydatów:

Platformy do zarządzania projektami : Platformy do zarządzania projektami mogą być wykorzystywane do tworzenia i zarządzania zróżnicowaną rekrutacją. Od przechwytywania danych kandydatów, przez śledzenie postępów na poszczególnych etapach, po działanie jakooprogramowanie onboardingowe-Wszystko to przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na różnorodność - narzędzia do zarządzania projektami mogą to wszystko zrobić

: Platformy do zarządzania projektami mogą być wykorzystywane do tworzenia i zarządzania zróżnicowaną rekrutacją. Od przechwytywania danych kandydatów, przez śledzenie postępów na poszczególnych etapach, po działanie jakooprogramowanie onboardingowe-Wszystko to przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na różnorodność - narzędzia do zarządzania projektami mogą to wszystko zrobić Technologia AI : Narzędzia AI dla HR mogą pomóc wyeliminować uprzedzenia z ogłoszeń o pracę, promować stosowanie języka integracyjnego i sprawdzać życiorysy w oparciu o wcześniej zdefiniowany zestaw umiejętności i kwalifikacji.

: Narzędzia AI dla HR mogą pomóc wyeliminować uprzedzenia z ogłoszeń o pracę, promować stosowanie języka integracyjnego i sprawdzać życiorysy w oparciu o wcześniej zdefiniowany zestaw umiejętności i kwalifikacji. Platformy edukacyjne DEI : Zawierają one moduły szkoleniowe na tematy takie jak nieświadome uprzedzenia, mikroagresja, kultura inkluzywna itp

: Zawierają one moduły szkoleniowe na tematy takie jak nieświadome uprzedzenia, mikroagresja, kultura inkluzywna itp Oprogramowanie do rozpoznawania pracowników : Oprogramowanie do nagradzania pracowników publicznie uznaje i prezentuje osiągnięcia pracowników. Zachęca to różnorodnych pracowników, a także daje przykład kultury ceniącej różnorodność

: Oprogramowanie do nagradzania pracowników publicznie uznaje i prezentuje osiągnięcia pracowników. Zachęca to różnorodnych pracowników, a także daje przykład kultury ceniącej różnorodność Narzędzia oceny umiejętności : Narzędzia te oceniają kandydatów na podstawie ich umiejętności i zdolności. Zmniejsza to wszelkie uprzedzenia oparte na tradycyjnej ocenie CV i może nawet pomóc zidentyfikować potencjalnych kandydatów, którzy mogą nie mieć konwencjonalnego wykształcenia do tej roli

: Narzędzia te oceniają kandydatów na podstawie ich umiejętności i zdolności. Zmniejsza to wszelkie uprzedzenia oparte na tradycyjnej ocenie CV i może nawet pomóc zidentyfikować potencjalnych kandydatów, którzy mogą nie mieć konwencjonalnego wykształcenia do tej roli Systemy śledzenia kandydatów : Systemy śledzenia kandydatów (ATS) zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność w procesie rekrutacji. Ponadto mogą one pomóc w rekrutacji różnorodności poprzez ślepe przeglądy CV, integrację z różnorodnymi tablicami ogłoszeń itp.

: Systemy śledzenia kandydatów (ATS) zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność w procesie rekrutacji. Ponadto mogą one pomóc w rekrutacji różnorodności poprzez ślepe przeglądy CV, integrację z różnorodnymi tablicami ogłoszeń itp. Oprogramowanie do zarządzania pracownikami : Oprogramowanie do zarządzania pracownikami może pomóc w analizie danych dotyczących różnorodności. Śledząc wskaźniki różnorodności w całej organizacji i w całym cyklu życia pracownika, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy w zakresie zatrzymywania i promowania talentów z punktu widzenia różnorodności

: Oprogramowanie do zarządzania pracownikami może pomóc w analizie danych dotyczących różnorodności. Śledząc wskaźniki różnorodności w całej organizacji i w całym cyklu życia pracownika, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy w zakresie zatrzymywania i promowania talentów z punktu widzenia różnorodności Platformy partnerskie ERG: Platformy te łączą firmy z partnerami ERG reprezentującymi różnorodność rasową, etniczną, płciową, wiekową, kulturową itp. Przydają się one do ukierunkowanych działań rekrutacyjnych i działań informacyjnych

ClickUp: Twój sojusznik w rekrutacji różnorodności

Czy wiesz, że możesz wykorzystać ClickUp do wzmocnienia swoich inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji?

Tak! ClickUp jest bardzo wszechstronnym i zróżnicowanym (gra słów zamierzona) narzędziem, które może pomóc zwiększyć różnorodność w następujący sposób:

Tworzenie inkluzywnych ogłoszeń o pracę

Napisz integracyjne ogłoszenia o pracę za pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain to potężny menedżer wiedzy, menedżer projektów i asystent pisania. Możesz użyć tego ostatniego do pisania bezstronnych ofert pracy. Użyj go do napisania dobrze zdefiniowanych opisów stanowisk, które nie pozostawiają miejsca na dwuznaczność. Jednocześnie podkreśla kulturę różnorodności i integracji w Twojej firmie, prezentując cechy, które sprawiają, że Twoje miejsce pracy jest sprawiedliwe, równe i integracyjne.

Standaryzacja oceny kandydatów

Użyj tablic ClickUp do stworzenia schematu rekrutacji

ClickUp pomaga w standaryzacji rekrutacji na wiele sposobów. Możesz użyć Tablice ClickUp do tworzenia schematów blokowych i map myśli w celu zdefiniowania i udokumentowania procesu. Dzięki temu interesariusze, tacy jak zespoły rekrutacyjne i sourcingowe, panele rozmów kwalifikacyjnych itp. są na tej samej stronie. Podobnie, możesz użyć ClickUp Brain do ślepej recenzji CV, aby przeciwdziałać nieświadomym uprzedzeniom. Możesz też użyć Dokumenty ClickUp opracowanie i rozpowszechnienie znormalizowanego schematu rozmowy kwalifikacyjnej w celu zapewnienia sprawiedliwej i spójnej oceny kandydatów.

Pomiar i usprawnienie rekrutacji

Monitoruj proces rekrutacji za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

W pełni konfigurowalny i interaktywny Pulpit nawigacyjny na ClickUp oferuje wysokopoziomowy widok procesu rekrutacji. Możesz z niego korzystać, aby być na bieżąco ze statusem cyklu rekrutacji lub śledzić kluczowe wskaźniki, szczególnie w obszarze różnorodności. Możesz nawet poprosić ClickUp Brain o udostępnienie statusu dowolnego zadania, przypisanie go lub określenie terminów. Takie proaktywne monitorowanie i zarządzanie pomaga na bieżąco udoskonalać strategie i rozwijać bardziej zróżnicowane talenty.

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie wydajnością pracowników za pomocą szablonów oceny wydajności ClickUp

Rola ClickUp wykracza poza rekrutację. Możesz użyć ClickUp do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi zarządzanie. Od organizowania działań związanych z wdrażaniem, przez przeprowadzanie przeglądów wydajności, mierzenie wskaźników różnorodności, po ułatwianie komunikacji i współpracy między zespołami - ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracownikami. Pobierz ten szablon

Wykorzystanie sprawdzonej wiedzy

Dzięki ClickUp nie musisz zaczynać od zera. Wykorzystaj sprawdzoną wiedzę dzięki darmowe szablony HR opracowane z myślą o zarządzaniu talentami, inicjatywach DEI i standaryzacji procesów.

Zapoznaj się z bogatą biblioteką szablonów dostosowanych do różnych potrzeb. Oto kilka z nich na początek:

Umieść cały proces rekrutacji na jednej stronie dzięki szablonowi ClickUp Recruiting and Hiring

Szablon ClickUp do rekrutacji i zatrudniania pracowników : Zarządzaj rekrutacjami za pomocą szablonu folderu rekrutacji i zatrudniania. Zawiera on narzędzia do tworzenia ofert pracy, przyjmowania uproszczonych aplikacji, śledzenia kandydatów i standaryzacji ocen, aby zatrudnianie było bardziej wydajne i zorganizowane Pobierz ten szablon

Oszczędzaj czas i energię dzięki wysoce konfigurowalnemu dokumentowi strategii rekrutacyjnej ClickUp

Szablon ClickUp dla dokumentacji strategii rekrutacyjnej : Scentralizuj wszystkie działania rekrutacyjne za pomocą tego szablonu. Użyj go do zdefiniowania celów, tworzenia profili kandydatów, planowania etapów rekrutacji i śledzenia postępów w celu uzyskania spójnych wyników. Pobierz ten szablon

Spraw, aby rekrutacja była intuicyjna dzięki zautomatyzowanym zadaniom dla każdego kandydata za pomocą szablonu Hiring Candidates od ClickUp

Szablon ClickUp dla kandydatów do pracy : Zastąp swój lejek rekrutacyjny tym wszechstronnym szablonem. Integruje się z narzędziami aplikacyjnymi, takimi jak Formularze Google i TypeForm oraz importuje dane wejściowe z ClickUp, aby automatycznie generować nowe zadania dla kandydatów Pobierz ten szablon

Zaoferuj płynne wdrażanie pracowników dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding

Szablon ClickUp do wdrażania pracowników : Usprawnij proces wdrażania nowych pracowników. Szablon ten zapewnia zespołowi rekrutującemu listę kontrolną działań, harmonogram szkoleń i konfigurowalne zadania, aby zapewnić, że wszyscy nowi rekruci czują się mile widziani, poinformowani i przygotowani do produktywności od pierwszego dnia! Pobierz ten szablon ## Gotowy do budowania bardziej zróżnicowanej siły roboczej?

W budowaniu zróżnicowanej siły roboczej nie chodzi tylko o sprawiedliwość czy równość; stało się to kluczowym czynnikiem sukcesu. Przedstawione powyżej strategie rekrutacyjne w zakresie różnorodności pomogą ci stawić czoła falom zmian i zabezpieczyć swoją organizację na przyszłość.

Nie zapomnij skorzystać z innowacyjnych rozwiązań, takich jak ClickUp, aby nadać priorytet różnorodności i cieszyć się szerszym zakresem korzyści. Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatny już teraz!