Szablony planów lekcji w Dokumentach Google

Tworzenie planów lekcji może przypominać chodzenie po linie – wymaga zachowania równowagi, aby zarządzać wieloma tematami i odpowiadać na pytania uczniów, nie tracąc z oczu celu, jakim jest skuteczne nauczanie.

Ale bądźmy szczerzy: zajmowanie się niespójnościami formatowania i niejasnymi szczegółami w planach lekcji może wytrącić Cię z równowagi.

Dokumenty Google od dawna są pomocne w tworzeniu planów lekcji. Ich elastyczność, znajomość i dostępność pozwalają nauczycielom osiągać wysokie wyniki w klasie.

Zebraliśmy listę czterech bezpłatnych szablonów planów lekcji w Dokumentach Google oraz 10 dodatkowych, bardziej nowoczesnych alternatyw, które wprowadzają konfigurowalne pulpity nawigacyjne do dokumentów służących do zarządzania klasą.

Zobacz, jak te edytowalne szablony mogą zrewolucjonizować Twoje podejście do planowania lekcji, sprawiając, że mniej czasu poświęcisz na papierkową robotę, a więcej na swoją pasję, jaką jest nauczanie. Przygotuj się na przekształcenie swoich planów lekcji z dobrych w doskonałe! 🧑‍🏫

Co sprawia, że szablon planu lekcji w Dokumentach Google jest dobry?

Dobry szablon planu lekcji w Dokumentach Google zazwyczaj usprawnia cykl pracy związany z planowaniem lekcji. Powinien on zawierać przebieg lekcji i cele nauczania wraz z zadaniami i ćwiczeniami przewidzianymi na daną sesję.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom, które powinien zawierać każdy dobry szablon dokumentu planu lekcji w Dokumentach Google:

Struktura: Jasno określone sekcje dla każdego elementu lekcji, takie jak cele, materiały, zadania i oceny, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie lekcji

Elastyczność: Wystarczająca elastyczność, aby dostosować się do różnych stylów nauczania i wielkości klas, a także do wielu formatów lekcji z różnych przedmiotów i specjalnych potrzeb

Przejrzystość: Prosty i intuicyjny wygląd, który ułatwia zrozumienie wszystkim uczniom, stałym pracownikom i nauczycielom zastępczym

Łączenie zasobów: Możliwość osadzania lub bezpośredniego łączenia zasobów zewnętrznych, takich jak filmy instruktażowe, dodatkowe materiały do czytania lub interaktywne ćwiczenia, w celu wzbogacenia doświadczenia edukacyjnego

Wydajność: Funkcje oszczędzające czas, takie jak listy rozwijane, listy kontrolne i wstępnie wypełnione standardy dostosowane do celów edukacyjnych

Włączanie informacji zwrotnych: Obejmuje sekcje lub funkcje ułatwiające włączanie lub śledzenie informacji zwrotnych od uczniów lub recenzentów, pomagające w ciągłym doskonaleniu praktyk nauczania

Szablony planów lekcji w Dokumentach Google

Oto kilka bezpłatnych szablonów planów lekcji dla nauczycieli w Dokumentach Google, które pomogą Ci dokumentować, śledzić, drukować i udostępniać materiały kursowe.

1. Szablon planu codziennych lekcji z podstawowymi blokami Dokumentów Google autorstwa CloudHQ

za pośrednictwem szablonów Dokumentów Google

Szablon planu lekcji na każdy dzień "Podstawowe bloki Dokumentów Google" firmy CloudHQ jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy potrzebują prostego narzędzia do planowania codziennych lekcji. W przejrzysty sposób organizuje plany lekcji i zajęcia na każdy dzień, a rozbudowana lista funkcji ułatwia organizację.

Szablon zawiera łatwy do zrozumienia format szczegółowych opisów ćwiczeń i wskazuje materiały niezbędne do przeprowadzenia oceny. Jest przydatny dla nauczycieli szkół podstawowych. Jeśli dopiero zaczynasz pracę jako nauczyciel, szablon ten może stanowić prostą podstawę do opracowania najważniejszych aspektów codziennych lekcji.

Minimalistyczny wygląd tego szablonu eliminuje zbędne komplikacje, oferując bezpośrednie podejście do planowania lekcji. Dzięki niemu możesz skupić się wyłącznie na treści pedagogicznej, nie rozpraszając się procesem planowania.

2. Szablon planu lekcji e-learningu w Dokumentach Google autorstwa GooDocs

za pośrednictwem Goo Docs

Szablon planu lekcji e-learningu Dokumenty Google autorstwa GooDocs odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe zasoby edukacyjne. Ten szablon, stworzony z myślą o wirtualnych klasach i sesjach nauczania online, pomaga w tworzeniu struktury zajęć e-learningowych.

Będziesz mieć dedykowane sekcje dotyczące konfiguracji wymaganej technologii i narzędzi AI dla uczniów, stosowania strategii oceny zaangażowania uczniów oraz monitorowania kluczowych celów nauczania.

To świetne rozwiązanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia online, którzy chcą utrzymać wysoki poziom interakcji z uczniami. Dodaj to do swojego zestawu narzędzi do nauczania online i ustal osiągalne cele SMART dla studentów uczęszczających na zajęcia zdalne.

Ten kompleksowy szablon pozwala dodawać elementy, takie jak przydzielenie czasu na poszczególne zadania. Co więcej, projekt oferuje wirtualne metody oceny i bezpłatne wskazówki dotyczące utrzymania wydajności uczniów w środowiskach wirtualnych.

3. Szablon planu lekcji z kursu Dokumenty Google autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Ten szablon planu lekcji w Dokumentach Google można w pełni dostosować do potrzeb nauczycieli planujących rozszerzony program nauczania. Jest wielokrotnego użytku, spójny pod względem wizerunku marki i przyjazny dla użytkownika.

Możesz podzielić większe jednostki na poszczególne lekcje i zapewnić makro widok przebiegu kursu. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla nauczycieli szkół średnich i liceów, którzy muszą planować swoje przedmioty na kilka miesięcy.

Możesz uprościć szczegółowe techniki planowania, aby uniknąć konieczności stosowania rygorystycznych wytycznych dotyczących formatowania. Ułatwia to również integrację różnych metodologii nauczania, od wykładów i dyskusji po nauczanie oparte na projektach i kursy AI.

Układ tego planu lekcji ma na celu zachęcenie do refleksji nad podejściem pedagogicznym. Ułatwia to nauczycielom ocenę i modyfikację jednostki w miarę postępów.

💡Wskazówka: Możesz nawet wykorzystać te plany lekcji do stworzenia materiałów dydaktycznych jako dodatkowego źródła dochodu i sprzedawać je jako treści cyfrowe w swojej niszy.

4. Szablon planu lekcji Dokumenty Google autorstwa TPT

Ten szablon planu lekcji w Dokumentach Google zapewnia doskonałą równowagę, oferując uporządkowaną strukturę do szczegółowego planowania, a jednocześnie umożliwiając kreatywną elastyczność. Sekcje przeznaczone do określania celów nauczania i strategii zróżnicowania są dostosowane do różnych przedmiotów i metod nauczania.

Jeśli potrzebujesz połączenia kompleksowej dokumentacji z elastycznymi narzędziami AI do planowania lekcji, które sprawdzą się w różnych scenariuszach edukacyjnych, rozważ ten szablon Dokumentów Google.

Szczególnie przydatne będą funkcje wspólnego planowania, które umożliwiają innym nauczycielom wnoszenie zmian do planu lekcji w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej w ekosystemach współnauczania, gdzie priorytetem jest integracja programów nauczania różnych przedmiotów.

Ograniczenia korzystania z Dokumentów Google jako szablonów planów lekcji

Pomimo zalet, korzystanie z Dokumentów Google jako szablonów do planowania lekcji ma kilka ograniczeń:

Ograniczony dostęp w trybie offline: Pełna funkcjonalność i dostęp wymagają połączenia z Internetem

Niespójności formatowania: Problemy podczas konwersji do/z innych formatów, takich jak Microsoft Word

Dostosowywanie szablonów: Podstawowe narzędzia projektowe ograniczają zaawansowane opcje dostosowywania

Bezpieczeństwo danych: Obawy dotyczące poufności i kontroli nad wrażliwymi materiałami edukacyjnymi

Kontrola wersji: Może nie spełniać wymagań dotyczących złożonej historii dokumentów

Limity integracji: Ograniczona integracja z platformami innymi niż Google lub specjalistycznymi platformami edukacyjnymi

Zależność od ekosystemu Google: Najlepiej używać w ekosystemie Google z narzędziami takimi jak Prezentacje Google, Dysk Google i Arkusze Google, co oznacza mniejszą elastyczność samodzielnego działania

Brak lub minimalna zaawansowana analityka: Nie oferuje wbudowanej analityki interakcji użytkowników z dokumentami

Ograniczone wsparcie multimediów: Osadzanie filmów i interaktywnych mediów jest mniej proste niż w specjalistycznym oprogramowaniu

Funkcje automatyczne: Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji dla dynamicznej zawartości

Alternatywy dla szablonów planów lekcji w Dokumentach Google

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, przyjrzyjmy się 10 sprawdzonym alternatywom dla Dokumentów Google do tworzenia planów lekcji.

Te bezpłatne szablony planów lekcji z potężnego pakietu edukacyjnego ClickUp zawierają niezbędne funkcje usprawniające proces planowania lekcji, pisania i dokumentowania. Oferują również łatwe funkcje edycji i techniki oceny, które usprawniają cykl pracy.

1. Szablon planu programu nauczania autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planu zajęć ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zaplanować program kursu.

Zbierz wszystkie materiały do planowania programu nauczania w jednym miejscu. Obejmują one zasoby do nauki, indeksy lekcji i pomysły na materiały do kursów z różnych przedmiotów.

Szablon planowania programu nauczania ClickUp pomaga zaprojektować łatwy do przyswojenia program nauczania. Od wizualizacji osi czasu kursu po kategoryzację materiałów wykładowych — możesz również dostosowywać i udoskonalać istniejące programy nauczania wraz z organizacją lub grupą nauczycieli.

Zapewnij uczniom spójne materiały programowe i dostosuj kluczowe lekcje i cele kursu do odpowiednich zadań. Rozważ użycie widoków ClickUp, takich jak widok osi czasu, widok tablicy, widok kalendarza i widok przewodnika, aby być na bieżąco z terminami, współpracownikami, spotkaniami przeglądowymi i nie tylko.

Funkcja tworzenia konspektów w szablonie ułatwia dodawanie takich elementów, jak opisy kursów i zasady oceniania. Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten umożliwia tworzenie kompleksowych programów nauczania poprzez łatwe do zarządzania mniejsze zadania.

2. Szablon planu lekcji dla uczelni wyższych autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planu lekcji ClickUp dla uczelni został zaprojektowany, aby pomóc wykładowcom w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu planów lekcji na kursach uniwersyteckich.

Dzięki szablonowi planu lekcji dla uczelni wyższych ClickUp możesz tworzyć, monitorować i projektować atrakcyjne plany lekcji do celów nauczania na uniwersytetach. Szablon ten umożliwia również wspólne tworzenie i dostosowywanie materiałów, aby zapewnić studentom wysokiej jakości zawartość kursów.

Współpracuj z innymi instruktorami i opracowuj tygodniowe plany lekcji, aby pomóc uczniom osiągnąć cele nauczania. Funkcja pól niestandardowych umożliwia wprowadzanie danych dotyczących struktury lekcji, ocen, statusu oceny i nie tylko. Pomaga to zorganizować przepływ każdej lekcji, aby spełnić pożądane standardy jakości.

Dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp możesz monitorować czas poświęcony na konkretne zadania oraz automatyzować alerty i powiadomienia e-mail na podstawie wcześniej zdefiniowanych punktów kontrolnych.

3. Szablon planu zajęć autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planowania zajęć ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować i planować wiele zajęć.

Tworzenie planów lekcji dla poszczególnych klas może być czasochłonne bez wcześniej ustalonego procesu wyboru tematów i podtematów. Szablon planowania zajęć ClickUp pozwala postępować zgodnie z mapą drogową, aby zdecydować, jakie podsekcje i działania będą potrzebne.

Ten szablon stanowi podstawę do wcześniejszego uporządkowania plików dydaktycznych i realizacji wcześniej ustalonego planu zajęć, aby maksymalnie wykorzystać czas lekcji.

Stanowi niezawodny planer codziennych lekcji, który łączy mniejsze części lekcji i ostatecznie przygotowuje wszystkie moduły przedmiotowe bez pomijania żadnych tematów lub ocen.

Pola niestandardowe umożliwiają dołączanie odpowiednich materiałów lekcyjnych i ocenę gotowości przed wykładem.

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji automatyzacji, aby otrzymywać przypomnienia o terminach przygotowań lub sesjach oceniania zadań w każdym tygodniu.

4. Szablon planu zarządzania klasą autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planu zarządzania klasą ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować porządek i śledzić postępy w klasie.

Stworzenie planu zarządzania klasą zapewnia uczniom wytyczne dotyczące utrzymania odpowiedniej dyscypliny.

Szablon planu zarządzania klasą ClickUp pozwala określić jasne standardy zachowania uczniów. Można go również wykorzystać do określenia zasad i protokołów dotyczących obecności przed i po ocenach w klasie.

Dzięki temu szablonowi ClickUp możesz tworzyć zasady dotyczące rozmieszczenia miejsc i procedur przesyłania prac domowych oraz udostępniać tygodniowe plany lekcji i kalendarze. Chodzi o to, aby przygotować plany działania na różne scenariusze zajęć, takie jak wykłady praktyczne, teoretyczne lub w formie debaty.

5. Szablon planu działania nauczyciela autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Nauczyciele muszą zadbać o to, aby ich plany działania odzwierciedlały potrzeby uczniów.

Skorzystaj z szablonu planu działania nauczyciela ClickUp, aby uniknąć nieprawidłowości w zarządzaniu zadaniami, takimi jak zestawianie treści kursu, wypełnianie arkuszy ocen i przygotowywanie spotkań z rodzicami. Ten szablon może Ci pomóc:

Zaktualizuj pola niestandardowe, aby zaprojektować spersonalizowane systemy oceny dla różnych przedmiotów i uczniów z kilku klas

Ustal standardowe procedury operacyjne, aby radzić sobie ze skargami dyscyplinarnymi, problemami związanymi z frekwencją uczniów lub niezadowalającą atmosferą w klasie. Widoki ClickUp pozwalają strategicznie obserwować i zarządzać wieloma zadaniami jako nauczyciel w szkole

Deleguj obowiązki monitorującym w klasie i udostępnij im ten szablon, aby zmniejszyć swoje obciążenie pracą związane z zaznaczaniem aktualizacji egzaminów lub ważnych notatek z lekcji

6. Szablon planu zajęć lekcyjnych autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon planu zajęć ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować i śledzić codzienne wydarzenia w klasie.

Największym koszmarem każdego nauczyciela jest zarządzanie planami zajęć dla kilku grup studentów na uniwersytecie. Szablon planu zajęć ClickUp pozwala podzielić większe zadania związane z planowaniem na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania zadania.

Przygotuj proste harmonogramy sprawdzania obecności oraz tworzenia i przydzielania zadań. Ten szablon zapewnia również, że harmonogram zawiera czas na omówienie z uczniami wyników testów lub sesje wyjaśniające wątpliwości.

Skorzystaj z niestandardowych statusów, aby zaprojektować własne cykle pracy do śledzenia aktywności w klasie, wyników i frekwencji na dodatkowych wykładach. Ponadto 15 unikalnych widoków niestandardowych pomaga organizować harmonogramy według przedmiotów, aby uniknąć pomieszania kilku planów zajęć.

7. Szablon planu zajęć dla klas specjalnych autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon harmonogramu zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zarządzać uczniami, salami lekcyjnymi, lekcjami i zajęciami.

Klasy specjalne mogą być trudniejsze w zarządzaniu, ponieważ wymagają dodatkowego nakładu pracy związanego z nauczaniem i komunikacją. Szablon planu zajęć dla klas specjalnych ClickUp pomaga w opracowywaniu planów edukacyjnych, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę i skupić się na tworzeniu bardziej efektywnego środowiska nauczania.

Ten szablon oferuje środki pozwalające zwiększyć integrację uczniów poprzez staranną instalację sprzętu i dostosowane strategie nauczania.

Możesz uzyskać dostęp do sekcji Pola niestandardowe, aby informować rodziców i opiekunów o spotkaniach, testach lub opiniach uczniów.

Ponadto widoki niestandardowe doskonale nadają się do sprawdzania ważnych notatek z zajęć, aktywności i harmonogramów dotyczących przedmiotów o wysokim priorytecie w różnych semestrach.

8. Szablon notatek z zajęć autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Ten szablon zawiera przykładową stronę, którą można edytować, powielać i stosować do dowolnego przedmiotu lub zadania.

Nawet doświadczeni nauczyciele mogą czuć się przytłoczeni różnymi rodzajami informacji dotyczących klasy. Szablon notatek z zajęć ClickUp pomaga skuteczniej zarządzać pracami domowymi uczniów, dyscypliną w klasie, kryteriami oceniania, kartami ocen i nie tylko.

Zarządzaj osobistymi i zbiorowymi notatkami w jednym miejscu oraz używaj kodów kolorów i niestandardowych nazw, aby uporządkować pliki w łatwo dostępnym układzie. Warstwy udostępniania plików sprawiają, że jest to również skuteczne narzędzie do współpracy dla grup uczniów.

Co więcej, ClickUp oferuje wydajne opcje dostosowywania, które pozwalają bawić się formatowaniem notatek, łączeniem, cytowaniem, komentowaniem i zaznaczaniem. Możesz uzyskać dostęp do danych przechowywanych w notatkach oraz łatwo udostępniać i edytować te dokumenty innym nauczycielom.

9. Szablon zadania klasowego autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon zadań klasowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować zadania związane z zajęciami i zarządzać nimi.

Sortowanie danych dotyczących zadań w jednym miejscu może zaoszczędzić wiele godzin w tygodniu. Szablon zadań klasowych ClickUp kategoryzuje zadania według przedmiotów, priorytetów, celów i kilku konfigurowalnych parametrów.

Szybciej twórz projekty zadań, aby z wyprzedzeniem przydzielać uczniom zadania. Szablon zawiera funkcje umożliwiające dostosowanie terminu wykonania zadania w oparciu o aktywne kanały komunikacji z uczniami.

Format tego szablonu pomaga nauczycielom uniknąć ponownego tworzenia zadań za każdym razem, a także pomaga uczniom w śledzeniu zadań i przekazywaniu informacji zwrotnych, dzięki czemu nie muszą wykonywać tych czynności ręcznie.

10. Szablon postępów uczniów autorstwa ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon postępów uczniów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić wyniki i postępy uczniów.

Zarządzanie klasami liczącymi od 20 do 40 uczniów może wydawać się zadaniem odpowiednim tylko dla Marii Montessori, chyba że dysponujesz narzędziami do śledzenia postępów uczniów. Szablon postępów uczniów ClickUp pomaga nauczycielom takim jak Ty kontrolować sukcesy akademickie swoich uczniów.

Szablon służy do śledzenia wyników poszczególnych uczniów i tworzenia szczegółowych raportów do omówienia z rodzicami i innymi nauczycielami. Można porównać oceny uczniów w takich obszarach, jak poziom klasy, zachowanie i zajęcia pozalekcyjne, aby zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy.

Skorzystaj z tego szablonu, aby szybko stworzyć przegląd postępów uczniów i skierować ich wysiłki na obszary wymagające poprawy. Szablon ten pomoże Ci wyłowić szczególnie utalentowanych uczniów o większych zdolnościach krytycznego myślenia, których trudno byłoby dostrzec w większej klasie.

Korzystaj z nowoczesnych szablonów planów lekcji, aby zapewnić lepszą pomoc w nauce

Bycie nauczycielem wiąże się z wieloma obowiązkami. Połączenie zadań administracyjnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb wymaga poświęcenia więcej niż tylko godzin pracy, od tworzenia zadań, przez sprawdzanie prac egzaminacyjnych, monitorowanie działań w klasie, po wsparcie uczniów w rozwoju akademickim.

Niemniej jednak w pewnym momencie musisz odłożyć pióro i po prostu czekać na dzwonek oznaczający koniec zajęć. Bezpłatne szablony planów lekcji ClickUp zostały stworzone, aby uniknąć takiego wypalenia i zminimalizować obciążenie pracą związaną z planowaniem lekcji.

Nasze szablony KWL oferują dodatkową pomoc w śledzeniu i ocenie tego, co uczniowie zrozumieli, a jakie informacje wymagają lepszego przetworzenia.

Połączenie funkcji automatyzacji i dostosowywalnych pól do przygotowywania precyzyjnych dokumentów edukacyjnych i raportów sprawia, że ClickUp jest preferowanym narzędziem do zarządzania projektami.

Dzięki integracji ClickUp z oprogramowaniem szkoleniowym możesz również usprawnić proces tworzenia i dostarczania treści edukacyjnych. W końcu chcesz uczyć, a nie łamać sobie głowę nad przygotowaniem lekcji!

Na co więc czekasz? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo i ulepsz swoje plany lekcji!