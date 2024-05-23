Podsumowanie książki „Lean Startup”: kluczowe idee i sposoby ich zastosowania

The Lean Startup to popularna książka amerykańskiego przedsiębiorcy Erica Ries. Autor dzieli się w niej unikalnymi spostrzeżeniami na temat podejścia do zarządzania przedsiębiorczością, które powinny stosować start-upy, oraz tym, czym różni się ono od tradycyjnych metod działania firm.

Autor stosuje metodologię Lean opracowaną przez Toyotę do startupów, próbując usprawnić sposób zarządzania nimi. Jest to podejście do zarządzania projektami, które eliminuje marnotrawstwo, aby usprawnić procesy.

Książka przedstawia wiele innowacyjnych pomysłów i zasad, które zmieniły podejście właścicieli startupów do rozwoju produktów.

W naszym podsumowaniu książki „The Lean Startup” omówimy najlepsze pomysły i wnioski zawarte w książce, które pomogą start-upom osiągnąć trwały wzrost. Podamy również wskazówki, jak zastosować te wnioski w swoim start-upie.

Zacznijmy.

Podsumowanie książki „The Lean Startup” w skrócie

Eric Ries, amerykański przedsiębiorca, napisał tę niezwykłą książkę, łącząc wnioski wyciągnięte z własnych doświadczeń z metodologią Lean.

W książce „The Lean Startup” autor mówi o znaczeniu iteracyjnego testowania w rozwoju produktu zamiast poświęcania miesięcy, a nawet lat na tworzenie produktu, którego nikt nie chce.

Autor podkreśla znaczenie rozpoczęcia od pomysłu i przetestowania go, wyciągnięcia wniosków, ponownego przetestowania i wielokrotnego powtarzania tego procesu w celu opracowania produktu, który będzie najbardziej użyteczny i poszukiwany.

Potrzebujesz bardziej szczegółowego streszczenia? Czytaj dalej, aby poznać najważniejsze idee i zasady omówione w książce „The Lean Startup”.

Zanim przejdziemy do szczegółowego streszczenia książki „The Lean Startup”, oto krótki przegląd jej treści:

Kluczowe wnioski z książki „The Lean Startup” autorstwa Erica Ries

Książka „The Lean Startup” przedstawia sposoby zarządzania start-upami w sposób zwinny i elastyczny, odchodząc od tradycyjnego podejścia do zarządzania. W tej sekcji podsumujemy niektóre z najważniejszych z nich.

1. Stwórz minimalny produkt (MVP)

Wielu przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie idealnego produktu na rynek jest niezbędne do osiągnięcia powodzenia. Eric Ries w swojej książce „The Lean Startup” obala ten mit.

Autor twierdzi, że startupy nie muszą inwestować ogromnych pieniędzy i zasobów w doskonalenie produktu, którego konsumenci mogą nawet nie potrzebować lub nie chcieć. Zamiast tego sugeruje stworzenie minimalnego produktu i przetestowanie go, aby zobaczyć, jak zareagują konsumenci.

MVP to najprostsza i najbardziej funkcjonalna wersja produktu. Spełnia podstawowe funkcje bez zbędnych dodatków. Możesz na przykład uruchomić podstawową wersję aplikacji i zbierać opinie użytkowników, aby z czasem ją ulepszać.

Nie musi to być nawet produkt fizyczny, może to być strona docelowa lub wideo wyjaśniające koncepcję produktu. Ocena zaangażowania odbiorców i ich opinii pozwala opracować rzeczywisty produkt, który jest zgodny z oczekiwaniami konsumentów.

Autor sugeruje, aby startupy stworzyły MVP i poprosiły konsumentów o opinię na jego temat, aby ocenić jego przydatność i funkcje, których oczekują użytkownicy.

2. Wykorzystaj pętlę buduj-mierz-uczyć się

Gdy startup stworzy minimalny produkt, Ries zaleca przetestowanie go i ulepszenie podstawowej wersji.

Autor sugeruje różne iteracje w celu stopniowego ulepszania produktu zamiast robienia tego za jednym zamachem. Oto, na czym polega pętla sprzężenia zwrotnego „buduj-mierz-ucz się”:

Stwórz minimalny produkt

Zmierz kluczowe wskaźniki, aby zrozumieć aktualną wydajność

Wykorzystaj wnioski płynące z tych wskaźników, aby ulepszyć produkt

Należy pamiętać, że MVP może być po prostu pomysłem lub hipotezą. W metodologii lean startup, którą Ries szczegółowo opisuje w swoich książkach, istnieją dwa rodzaje hipotez:

Hipoteza wartości : koncentruje się na podstawowej propozycji wartości startupu i sprawdza, czy rozwiązuje ona problem użytkownika lub zaspokaja potrzebę rynku. Załóżmy na przykład, że tworzysz aplikację mobilną, w której użytkownicy mogą uzyskać porady dotyczące pielęgnacji skóry. Aby zweryfikować swój pomysł, najpierw przetestuj hipotezę wartości. Może to wymagać stworzenia prostej strony docelowej z pytaniem, czy ludzie mają trudności ze znalezieniem produktów do pielęgnacji skóry, które odpowiadałyby ich potrzebom

Hipoteza wzrostu: Koncentruje się na tym, w jaki sposób startup planuje zdobyć i utrzymać klientów. Testy w tym przypadku są przeprowadzane na różnych strategiach i kanałach pozyskiwania klientów, które startup planuje wykorzystać. Kontynuując ten sam przykład, w przypadku hipotezy wzrostu — zbudowałbyś podstawową aplikację z ograniczoną liczbą popularnych marek. Pozwól użytkownikom wprowadzać problemy skórne i śledź liczbę pobrań, czas zaangażowania, kliknięcia na strony produktów itp.

Chodzi o to, aby przetestować swój produkt lub hipotezę, aby ocenić jego wykonalność.

Powtarzaj cykl tak długo, jak to konieczne, aby opracować w pełni funkcjonalny i bogaty w funkcje produkt, którego oczekują konsumenci. W każdym cyklu wprowadzaj niewielkie ulepszenia do produktu i ponownie go testuj.

Jak to pomaga?

Angażuje on klienta końcowego w proces rozwoju produktu. Dzięki zbieraniu opinii podczas każdego cyklu możesz ulepszać swój produkt w oparciu o potrzeby klientów i tworzyć rozwiązania dostosowane do ich konkretnych problemów.

3. Wykorzystaj rachunkowość innowacji

Książka „Lean Startup” zagłębia się w różnice między tradycyjnymi firmami a startupami i wyjaśnia, dlaczego podstawy rachunkowości finansowej stosowane w tych pierwszych nie sprawdzają się w przypadku tych drugich.

Tradycyjna rachunkowość mierzy wyniki firmy na podstawie wskaźników finansowych, takich jak przychody i zyski.

Jednak startupy działają w bardzo niepewnym, dynamicznym środowisku i często potrzebują wielu lat, aby osiągnąć sukces w rozumieniu tradycyjnej rachunkowości.

Eric Ries proponuje jako rozwiązanie „rachunkowość innowacji” i zachęca przedsiębiorców do skupienia się na strategicznych celach edukacyjnych zamiast na celach finansowych. Obejmuje to tworzenie hipotez i testowanie ich w każdym cyklu budowania-mierzenia-uczenia się, co autor nazywa „weryfikowaną nauką”

Autor prosi właścicieli start-upów o stworzenie własnych celów i wskaźników postępu. Mogą to być dowolne elementy, które wskazują na pozytywną reakcję docelowych konsumentów, że produkt firmy jest dla nich przydatny.

W następnej sekcji omówimy szczegółowo wskaźniki, ale rachunkowość innowacji polega na zmianie sposobu mierzenia wyników w odnoszących sukcesy startupach.

Oto kluczowe kroki tego procesu:

Określ wskaźniki, które pomogą Ci skutecznie ocenić rentowność produktu

Pozwól swoim docelowym klientom wypróbować produkt i podzielić się opiniami

Oceń wskaźniki i sprawdź, czy są one zgodne z Twoimi celami

Zdecyduj, czy wskaźniki są pozytywne i czy pomysł na produkt powinien być dalej rozwijany, czy odrzucony

4. Zrozum trzy elementy metryk

W książce „The Lean Startup” autor mówi o błędnym przekonaniu dotyczącym śledzenia próżnych wskaźników w celu pomiaru wydajności startupu.

Te próżne wskaźniki mogą obejmować liczbę instalacji aplikacji, widoki stron lub cokolwiek innego, co nie pokazuje skutecznie, że produkt jest użyteczny i ma popyt na rynku.

Na przykład nowa aplikacja może mieć tysiące instalacji, ale jeśli większość użytkowników opuszcza ją po kilku minutach, nie ma to znaczenia. Liczy się to, ile osób korzysta z aplikacji przez dłuższy okres.

Autor sugeruje unikanie próżnych wskaźników i skupienie się na prawdziwych wskaźnikach, które pokazują, jak dobry lub zły jest Twój produkt. Tutaj pojawiają się 3 A wskaźników. Są to trzy kryteria służące do testowania wskaźników w celu zapewnienia ich użyteczności.

Są to:

Praktyczne : Autor podkreśla, że wskaźniki używane do pomiaru wyników startupu powinny wpływać na podejmowanie decyzji. Powinieneś być w stanie podejmować świadome decyzje i zmieniać swoje podejście w oparciu o śledzone wskaźniki

Dostępność : Raporty przygotowywane na podstawie śledzonych wskaźników powinny być łatwo zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych osób. Wybrane wskaźniki powinny być również łatwe do śledzenia i pomiaru

Możliwość kontroli: upewnij się, że zebrane dane można łatwo przetestować, zweryfikować i prześledzić aż do pierwotnego źródła

5. Zdecyduj, czy zmienić kierunek, czy wytrwać

Jak już wspomniano, książka „The Lean Startup” wyjaśnia znaczenie zwinnego startupu, w którym pomysły są regularnie testowane i ulepszane.

Wnioski wyciągnięte z pętli sprzężenia zwrotnego „buduj-mierz-ucz się” powinny wpłynąć na strategiczny kierunek rozwoju Twojego startupu. W szczególności, na podstawie wskaźników wydajności, musisz zdecydować, czy kontynuować dotychczasową działalność, czy też zmienić kierunek i przyjąć inną strategię.

To bardzo ważna decyzja, ponieważ niezmienienie kierunku może prowadzić do zmarnowania wysiłków.

W swojej książce autor wyjaśnia, że równie ważne jak wytrwałość w pokonywaniu wyzwań jest zrozumienie, kiedy należy się poddać. Nieustanne podążanie ścieżką, która nie przynosi wyników, jest gorsze niż próba zrobienia czegoś nowego i ponowna porażka.

Dlatego dokładnie analizuj wskaźniki wydajności i zmieniaj strategię tak często, jak to konieczne, aż osiągniesz perfekcję.

6. Wykorzystaj trzy silniki wzrostu

Ostatnią zasadą, którą omówimy w tym podsumowaniu książki „The Lean Startup”, jest koncepcja trzech silników wzrostu. Start-upy mogą je wykorzystać do napędzania rozwoju biznesu i osiągnięcia powodzenia.

Oto trzy silniki wzrostu wymienione w książce „The Lean Startup”:

Silnik wzrostu : Jeśli pozyskasz więcej klientów niż stracisz, Twoja firma będzie się rozwijać. Tempo wzrostu będzie równe różnicy między wskaźnikiem pozyskiwania nowych klientów a wskaźnikiem utraty klientów

Wirusowy silnik wzrostu : Opiera się na koncepcji wirusowego wzrostu osiągniętego dzięki marketingowi szeptanemu przez obecnych klientów. Jeśli każdy nowy klient przyprowadzi ze sobą jednego lub więcej klientów, startup będzie się rozwijał

Płatny motor wzrostu: Obejmuje to wykorzystanie płatnego marketingu w celu pozyskania nowych klientów i rozwoju nowej działalności. Jeśli startup wydaje wystarczająco dużo na reklamę i jest w stanie utrzymać klientów pozyskanych w ten sposób, będzie się rozwijał

Oto najważniejsze idee i wnioski z książki. Oczywiście podsumowanie książki „The Lean Startup” jest przydatne tylko wtedy, gdy zastosujesz je w praktyce w swojej firmie. Sposoby wykorzystania tego podejścia w biznesie omówimy w dalszej części artykułu. Najpierw jednak przyjrzyjmy się kilku znanym cytatom z książki.

Popularne cytaty z książki „The Lean Startup”

Oprócz wielu radykalnych koncepcji przedstawionych w książce „The Lean Startup”, znana jest ona również z cytatów, które mogą zmienić życie.

Eric Ries pięknie przedstawia niektóre ze swoich pomysłów w zaledwie jednym lub dwóch zdaniach, które mogą zmienić sposób myślenia o zarządzaniu firmą.

Oto kilka najsłynniejszych cytatów z książki, które mogą Cię zainspirować.

Musimy dowiedzieć się, czego naprawdę chcą klienci, a nie tego, co mówią, że chcą lub co naszym zdaniem powinni chcieć.

Ries wyjaśnia, że najważniejsze jest to, czego chcą klienci, a najlepszym sposobem, aby to zrozumieć, jest zapytanie ich, zamiast zgadywać lub zakładać. Jednak nawet zadając bezpośrednie pytania, nie uzyskasz właściwej odpowiedzi, ponieważ klienci nie zawsze są w stanie poprawnie wyrazić swoje potrzeby. Musisz wywnioskować to na podstawie tego, co mówią.

Jedynym sposobem na zwycięstwo jest nauka szybsza niż wszyscy inni.

Autor podkreśla znaczenie uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez eksperymentowanie i uczenie się szybciej niż konkurencja.

Startup to instytucja stworzona przez ludzi w celu stworzenia nowego produktu lub usługi w warunkach ekstremalnej niepewności.

Tym cytatem autor zdefiniował startup. Odróżnia startupy od innych przedsiębiorstw, podkreślając, że działają one w dynamicznym i niepewnym otoczeniu, aby stworzyć nowy produkt lub usługę. W tym sensie nawet nowy dział w istniejącej firmie może być startupem, jeśli działa jak startup.

Najważniejsze pytanie naszych czasów nie brzmi: „Czy da się to zbudować?”, ale „Czy należy to zbudować?”. To stawia nas w niezwykłym momencie historycznym: nasza przyszła prosperity zależy od jakości naszej zbiorowej wyobraźni.

Ten cytat wyjaśnia, jak ważne jest kwestionowanie zasadności pomysłu poprzez ocenę, czy istnieje rzeczywista potrzeba jego realizacji. Liczy się to, czy klienci chcą produktu lub usługi, a nie to, czy są one wykonalne.

W razie wątpliwości upraszczaj.

Ten cytat podkreśla znaczenie prostoty. Jest to szczególnie przydatne podczas opracowywania koncepcji biznesowej lub pomysłu na produkt. Im prościej, tym lepiej.

Opinie czytelników

Bardzo doceniam to, że książka nie twierdzi, że znasz wszystkie odpowiedzi, i nie oczekuje tego od Ciebie, jeśli jesteś startupem z innowacyjnym rozwiązaniem. Najważniejsze jest jednak to, że nie powinieneś udawać, że wszystko wiesz, ale zaakceptować niepewność i opracować eksperymentalne podejście do dostarczenia minimalnego produktu – buduj, mierz, ucz się.

Zastosuj Lean Startup (zasady, pomysły, wnioski) z ClickUp

Poznawanie innowacyjnych koncepcji jest niewątpliwie przyjemne, ale praktyczne zastosowanie ich nie jest już tak łatwe. Podsumowanie tej książki byłoby niekompletne, gdybyśmy nie podali kilku wskazówek, jak zastosować koncepcję The Lean Startup do uruchomienia i rozwoju własnego startupu.

Korzystanie z oprogramowania do zwinnego zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, może pomóc w zastosowaniu kluczowych wniosków z tej książki. Dowiedz się, jak to zrobić.

1. Współpracuj z zespołem, aby stworzyć formularz hipotez i celów

Pierwszym krokiem do zastosowania wiedzy zdobytej dzięki książce „The Lean Startup” jest opracowanie pomysłów i hipotez, które można przetestować. Może to być pomysł na produkt, oprogramowanie lub aplikację.

ClickUp to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, wyposażone w funkcje wspierające burzę mózgów i tworzenie pomysłów.

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, korzystając z tablic ClickUp. Ta funkcja umożliwia wizualną współpracę zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można wymieniać się pomysłami i generować kreatywne rozwiązania z dowolnego miejsca.

Burza mózgów i tworzenie hipotez w czasie rzeczywistym za pomocą tablic ClickUp

Kiedy już wpadniesz na pomysł, czas stworzyć solidny biznesplan. Skorzystaj z szablonu ClickUp Business Plan, aby uniknąć zaczynania od zera i zaoszczędzić czas.

Pobierz ten szablon Stwórz szczegółowy plan biznesowy dla swojego startupu i zacznij projektować MVP, przypisując zadania za pomocą ClickUp

Możesz skorzystać z tego szablonu, aby określić idealne segmenty klientów i rynek docelowy dla swojej firmy. Stwórz plan ekspansji i powodzenia dzięki temu gotowemu szablonowi.

Kolejnym przydatnym szablonem jest szablon ClickUp Lean Business Plan, który wykorzystuje widok listy ClickUp do organizowania zadań według statusu.

Pobierz ten szablon Zamień proces tworzenia biznesplanu na zadania i łatwo śledź ich postępy, korzystając z szablonu Lean Business Plan ClickUp

Ten szablon to łatwa w czytaniu prezentacja, która jest zwięzła i dobrze zorganizowana. Dzięki temu w pełni konfigurowalnemu szablonowi nie przegapisz niczego ważnego.

ClickUp oferuje różne szablony propozycji wartości i szablony ofert biznesowych, które pomogą Ci dopracować pomysł na biznes i udoskonalić go przed wprowadzeniem produktu na rynek. Pomogą Ci one uporządkować pomysły i przedstawić je w sposób zrozumiały dla wszystkich interesariuszy. Po opracowaniu pomysłu na produkt przejdź do etapu testowania.

2. Przetestuj minimalny produkt i hipotezy

Po stworzeniu minimalnego produktu, który może funkcjonować na rynku, musisz przetestować go na docelowych klientach i uzyskać ich opinie.

Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, MVP może być nawet wideo wyjaśniającym koncepcję produktu lub strona docelowa wyjaśniająca pomysł i zachęcająca pierwszych użytkowników do zarejestrowania się w aplikacji lub zapowiedzi wprowadzenia produktu na rynek. Nie musi to być produkt fizyczny; na tym etapie potrzebujesz tylko czegoś, co pozwoli sprawdzić, czy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na Twój produkt i czy Twój plan biznesowy zakończy się powodzeniem.

Możesz użyć formularzy ClickUp do zbierania opinii klientów i odpowiedzi na ankiety. Dzięki wbudowanej logice warunkowej możesz spersonalizować pytania. ClickUp oferuje również różne szablony ankiet, które pomogą Ci rozpocząć pracę, od rozwoju produktu po opinie klientów.

Skorzystaj z szablonu ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp, aby zebrać opinie użytkowników na temat MVP lub koncepcji produktu. Będzie to przydatne podczas każdej iteracji cyklu budowania-mierzenia-uczenia się w miarę dalszego rozwoju i testowania produktu.

Pobierz ten szablon Kontynuuj rozwój swojego produktu i zbieraj opinie użytkowników przy każdej iteracji, korzystając z szablonu ankiety opinii o produkcie ClickUp

Ten szablon pomoże Ci:

Zrozum potrzeby klientów i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy

Szybko i dokładnie zbieraj istotne dane

Analizuj reakcje użytkowników i wykorzystuj wyniki do ulepszania produktu lub usługi

Postępuj zgodnie z radą autora i nie śledź próżnych wskaźników, takich jak liczba wyświetleń strony (bez zrozumienia zaangażowania) lub ruch na stronie internetowej (bez znajomości współczynników konwersji). Zamiast tego skup się na wskaźnikach, które informują o powodzeniu produktu lub pomysłu i przekładają się na sukces biznesowy.

3. Zdecyduj, czy zmienić kierunek, czy wytrwać

Po kilku iteracjach i pętlach informacji zwrotnej będziesz mieć wystarczającą ilość danych, aby wiedzieć, czy Twój produkt trafia do docelowych klientów.

W tym momencie musisz przeanalizować wszystkie zebrane opinie i wskaźniki wydajności, aby zdecydować, czy kontynuować obecną strategię, czy zmienić kierunek działania.

Startupy muszą podejmować szybkie decyzje biznesowe, co wymaga zebrania się głównego zespołu i omówienia różnych scenariuszy.

ClickUp Meetings to idealne narzędzie do organizowania spotkań z zespołem. Pozwala sprawdzić dostępność i planować spotkania zespołu tak często, jak to konieczne.

Najlepsze jest to, że nie musisz ręcznie prowadzić protokołów ze spotkań. Skorzystaj z ClickUp Brain i pozwól AI sporządzać protokoły ze spotkań, podczas gdy Ty skupisz się na podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących przyszłości swojego startupu.

Skorzystaj z funkcji Summarize w ClickUp Brain, aby sporządzać protokoły ze spotkań i zapisywać najważniejsze omówione kwestie

Nie masz pewności, czy podejmujesz właściwą decyzję? Pomocny szablon znajdziesz tutaj.

Pobierz ten szablon Podejmuj świadome decyzje, korzystając z ClickUp Decision Making Framework, który pomaga ocenić wszystkie aspekty i dokonać właściwego wyboru

Szablon ClickUp dotyczący podejmowania decyzji pomaga w szybkim i łatwym podejmowaniu decyzji. Pomaga on:

Twórz plany decyzji

Oceń wpływ swoich decyzji

Śledź postępy swoich decyzji

Przeanalizuj wszystkie istotne informacje potrzebne do podjęcia decyzji

Jeśli zdecydujesz się zmienić strategię, skorzystaj z jednego z dobrych narzędzi do mapowania procesów, aby opracować nowy plan.

4. Stwórz środowisko sprzyjające elastyczności i ciągłemu uczeniu się

Na koniec zastosuj metodologię lean we wszystkim, co robisz, i uczyń ją podstawową wartością swojego startupu.

ClickUp dla startupów to kompleksowa platforma, która pozwala zastosować wiedzę zdobytą podczas lektury książki „The Lean Startup” w praktyce. Jest to jedno z niewielu rozwiązań do zarządzania projektami dla startupów, które zapewnia elastyczność i sprawność działania.

Dzięki licznym widokom projektów ClickUp pozwala planować projekt rozwoju produktu i wizualnie śledzić jego postępy.

Skorzystaj z różnych widoków oferowanych przez ClickUp, aby wizualnie planować i zarządzać procesem rozwoju produktu

Dzięki stale rozwijającemu się ClickUp Brain otrzymujesz jedne z najlepszych narzędzi AI dla startupów, które pomogą Ci w różnych aspektach działalności. Niezależnie od tego, czy chcesz zautomatyzować określone zadania, czy też wykorzystać AI do uzyskania szybkich odpowiedzi ułatwiających podejmowanie decyzji, ClickUp Brain ma wszystko, czego potrzebujesz.

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie odpowiednich narzędzi ułatwia tworzenie zwinnego środowiska pracy. Dzięki solidnemu narzędziu, takim jak ClickUp, możesz modyfikować swoją strategię i zmieniać kierunek działania tyle razy, ile to konieczne, aż opracujesz najlepszy produkt dla swojej firmy.

Zastosuj wnioski z książki „The Lean Startup” dzięki ClickUp

Jeśli jesteś właścicielem startupu, zasady przedstawione w książce „The Lean Startup” mogą zmienić Twoje życie i sposób prowadzenia działalności.

W tym streszczeniu książki „The Lean Startup” staraliśmy się przedstawić wszystkie kluczowe idee omówione w książce. Stosując takie idee, jak sprawdzona wiedza i rachunkowość innowacji, możesz zbudować leanowy model biznesowy i osiągnąć zrównoważony rozwój firmy.

Korzystanie z solidnego oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, może dodatkowo pomóc w praktycznym zastosowaniu tych pomysłów i uzyskaniu istotnej przewagi konkurencyjnej.

Sprawdź funkcje, rejestrując się za darmo. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!