50 pomysłów na prezenty firmowe, które pokażą pracownikom, że są doceniani

Kiedy dołączasz do nowej organizacji, prawdopodobnie otrzymujesz koszyk z upominkami, takimi jak kubki, akcesoria do laptopa, artykuły papiernicze, a czasem nawet opcjonalny zestaw przekąsek. Czyż nie sprawia to, że czujesz się doceniony?

Prezenty firmowe to jeden z najlepszych sposobów, aby pokazać pracownikom, że są cenieni. Polega on na wręczaniu upominków pracownikom, klientom lub partnerom w celu podniesienia morale, wyrażenia wdzięczności za dobrą pracę i budowania dobrej woli wobec firmy.

Z każdym dniem prezenty firmowe stają się coraz bardziej osobiste i ekologiczne!

Firmy zaczęły skupiać się na prezentach, które przemawiają do odbiorcy, takich jak niecodzienne lub wyselekcjonowane doświadczenia, lokalne wyroby rzemieślnicze, artykuły do pielęgnacji ciała, ekologiczne upominki itp.

Technologia również odgrywa tu rolę, oferując elastyczne, przyjazne dla użytkowników zdalnych cyfrowe karty podarunkowe. Chodzi o to, aby przemyśleć gesty, które pozostawiają trwałe, pozytywne wrażenie.

Dlatego prezenty uniwersalne odchodzą do lamusa! Prezenty firmowe oparte na wyborze zyskują na popularności, ponieważ dają odbiorcom poczucie sprawczości. Spersonalizowane podejście buduje wdzięczność, zwiększa motywację i gwarantuje, że prezenty sprawią prawdziwą radość. To rozwiązanie korzystne zarówno dla firm, jak i dla odbiorców.

Jeśli szukasz inspiracji na prezenty firmowe, ten przewodnik pomoże Ci odkryć 50 najlepszych pomysłów, które zebraliśmy od naszych współpracowników (i profesjonalistów w dziedzinie prezentów).

Przedstawimy również listę zalet i wad wręczania prezentów, które należy wziąć pod uwagę, oraz narzędzia, które pomogą Ci odpowiednio zaplanować idealny prezent firmowy.

50 pomysłów na prezenty firmowe, które naprawdę pokochają pracownicy

Prezenty firmowe to przede wszystkim personalizacja. Możesz kupić jeden lub wiele prezentów, aby stworzyć koszyk i podziękować swoim pracownikom, cenionym klientom i strategicznym partnerom.

Zanim zaczniesz organizować wyjątkowe prezenty firmowe dla pracowników, warto najpierw ustalić liczbę osób, które je otrzymają.

Dodatkowo, przed zakupem prezentów możesz również rozważyć uwzględnienie opinii wszystkich poprzez ankiety lub formularze ankietowe!

Wskazówka: Skorzystaj z oprogramowania do angażowania pracowników, aby przeprowadzić ankiety i dowiedzieć się, jakie prezenty najbardziej ucieszą Twoich pracowników!

Zobaczmy najlepsze prezenty firmowe!

1. Spersonalizowane bezprzewodowe ładowarki

Pozwól swoim pracownikom pozbyć się kabli i cieszyć się uporządkowanym biurkiem lub szafką nocną dzięki eleganckiej bezprzewodowej ładowarce. Wystarczy położyć telefon, słuchawki lub smartwatch na ładowarce i obserwować, jak się ładują, bez szukania kabli.

To przemyślany prezent dla pracowników, którzy w swojej pracy często korzystają z gadżetów elektronicznych. Dzięki niemu nigdy nie zabraknie im baterii.

2. Okulary blokujące niebieskie światło

Ta konkretna para okularów pomaga zwalczać zmęczenie oczu i poprawia sen. Są również stylowym dodatkiem!

Te okulary filtrują szkodliwe niebieskie światło emitowane przez ekrany, które zaburza sen i powoduje bóle głowy. Są idealne dla wszystkich, którzy spędzają długie godziny przed komputerem lub telefonem.

Możesz również wysłać formularze ankietowe do swoich pracowników, aby mogli spersonalizować swoje okulary, wybierając spośród kilku opcji kolorystycznych, rodzajów soczewek i mocy.

3. Słuchawki z redukcją szumów

Ten wspaniały prezent firmowy może pomóc pracownikom zablokować czynniki rozpraszające uwagę i zwiększyć ich koncentrację.

To jeden z najlepszych prezentów zwiększających wydajność — rewolucyjne rozwiązanie dla osób pracujących w otwartych przestrzeniach biurowych lub wymagających koncentracji podczas podróży. Słuchawki z redukcją szumów tworzą spokojną atmosferę, umożliwiając pracę lub relaks bez zakłóceń.

Rozważ nawiązanie współpracy z różnymi markami, aby uzyskać najlepszą ofertę na hurtowe zamówienia prezentów firmowych. Zapytaj również swoich pracowników o ich preferencje dotyczące kolorów i kompatybilności ze smartfonami/gadżetami.

4. Spersonalizowane butelki na wodę

Ekologiczna i praktyczna, wysokiej jakości butelka wielokrotnego użytku zachęca do nawadniania organizmu i zmniejsza zależność od jednorazowych plastikowych opakowań.

Wybierz butelkę z wbudowaną stalową słomką lub dziobkiem ułatwiającym picie i rozważ izolację, która pozwoli utrzymać temperaturę napojów przez dłuższy okres.

Zarejestruj swoją firmę w programie zakupów hurtowych. Możesz również spersonalizować butelki, umieszczając na nich logo firmy i nazwiska pracowników.

5. Inteligentne głośniki

za pośrednictwem CNN

Dzięki inteligentnemu głośnikowi Twoi pracownicy mogą sterować inteligentnym oświetleniem, odtwarzać muzykę i słuchać podcastów. Głośniki te oferują również funkcję bezdotykowego dostępu do informacji.

Twoi pracownicy mogą również używać tych głośników do relaksu, organizowania przyjęć w domu i cieszenia się zasłużonym czasem wolnym!

6. Karty podarunkowe do kawiarni

Spersonalizowana karta podarunkowa do kawiarni to bardzo poszukiwany prezent firmowy. Wybierając karty podarunkowe na okres świąteczny lub wakacyjny, dajesz pracownikom przemyślany dodatek, który pomoże im zaoszczędzić pieniądze i cieszyć się radością!

Takie karty podarunkowe można wykorzystać do zakupu kawy ziarnistej, specjalnych herbat, różnych wypieków, a nawet produktów na lunch. Ta opcja prezentu zaspokaja wiele preferencji, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Połącz je z koszem zdrowych przekąsek, cake pops, mini babeczkami lub gadżetami, takimi jak kubek podróżny lub termos z monogramem, aby nadać im osobisty charakter.

7. Pakiety spa

Pakiet spa to idealny prezent, który zapewni Twoim pracownikom luksusowe doznania i pozwoli im się zrelaksować.

Ten luksusowy prezent pozwala im zrelaksować się podczas kojących masaży, odmładzających zabiegów na twarz lub innych zabiegów pielęgnacyjnych. Możesz mieć pewność, że Twoi pracownicy wrócą do pracy wypoczęci i gotowi na każde wyzwanie.

8. Weekendowe wyjazdy

Zaskocz swój zespół weekendowym wyjazdem do uroczego pensjonatu lub luksusowego kurortu. Ucieczka od codzienności pozwoli im stworzyć niezapomniane wspomnienia z najbliższymi.

Weekendowy wypad zapewni dobre samopoczucie i poczucie docenienia. Twoi pracownicy mogą zwiedzać malownicze miasteczko z galeriami sztuki, oddać się zabiegom spa, które sprawią, że poczują się rozpieszczeni, lub po prostu zrelaksować się przy basenie z orzeźwiającym drinkiem.

9. Wycieczki z degustacją wina

Podaruj swoim pracownikom degustację z przewodnikiem w lokalnej winnicy. Ta wyrafinowana wycieczka będzie wspaniałą okazją do zdobycia wiedzy, degustacji różnych win, rozwinięcia podniebienia i docenienia sztuki winiarstwa. Pracownicy będą mogli również kupić kolekcję win dostosowaną do ich indywidualnych upodobań.

Prezent ten stanowi również wyjątkową okazję do integracji zespołu, pozwalając pracownikom nawiązać koleżeńskie relacje i stworzyć wspólne, niezapomniane wspomnienia.

10. Ekskluzywne zestawy upominkowe

Alkohol premium to wyrafinowany prezent, który możesz podarować kierownictwu najwyższego szczebla swojej firmy.

Alkohol premium oznacza luksus i ekskluzywność. Dzięki starannie wyselekcjonowanym whisky z najwyższej półki, bourbonom z małych partii lub dojrzałym tequiliom możesz wyrazić wdzięczność za nieoceniony wkład kierownictwa wyższego szczebla w rozwój i powodzenie organizacji.

11. Kosze z produktami dla smakoszy

Pyszne kosze z jedzeniem są zawsze mile widzianym prezentem! Zaspokój gusta i preferencje swojego zespołu dzięki starannie dobranym koszykom z przysmakami dla smakoszy.

Do koszy upominkowych można włożyć sery rzemieślnicze, czekoladki dla smakoszy lub specjalne przekąski. Ten przemyślany prezent pokazuje, że zależy Ci na wynagrodzeniu pracowników za ich ciężką pracę.

12. Wirtualne lekcje gotowania z szefem kuchni

Pracownicy, którzy kochają gotować, z pewnością ucieszą się z prezentu, który pozwoli im spotkać się z ich ulubionym szefem kuchni!

Możesz zarezerwować internetowe warsztaty kulinarne z udziałem znanego szefa kuchni. Pomyśl o Nigelli Lawson, Jamie Oliverze lub kimkolwiek, kto podaruje Twoim pracownikom jedyne w swoim rodzaju doświadczenie!

To interaktywne doświadczenie pozwoli Twoim pracownikom nauczyć się nowych umiejętności kulinarnych, odkryć ekscytujące kuchnie i wspólnie stworzyć pyszny posiłek (wirtualnie!). Jest to zabawna, angażująca aktywność integracyjna, promująca kreatywność, współpracę i osiągnięcia.

13. Ręcznie robione zegarki

Wybierając ręcznie wykonany zegarek, weź pod uwagę styl i gust swoich pracowników. Dla klasycznego menedżera idealnym wyborem może być elegancki zegarek o minimalistycznym designie i wysokiej jakości skórzanym paskiem.

Dla tych, którzy preferują bardziej nowoczesną estetykę, doskonałym wyborem może być zegarek pilota z odważną tarczą i świecącymi wskazówkami.

Możesz również wziąć pod uwagę ich hobby i zainteresowania. Na przykład pływak może preferować zegarek z funkcją wodoodporności i chronografem.

Niezależnie od preferencji, ręcznie wykonany zegarek to prezent, który będzie ceniony przez wiele lat, zwłaszcza jeśli zostanie wręczony pracownikowi powracającemu do pracy lub kierownictwu wyższego szczebla jako prezent świąteczny.

14. Luksusowe zestawy golfowe

za pośrednictwem Esquire

Niestandardowy zestaw golfowy z monogramem to przemyślany i wyjątkowy prezent firmowy, szczególnie dla klientów i partnerów.

Możesz również spersonalizować ten prezent, dodając niestandardowe piłki golfowe, bilety na pole golfowe, spersonalizowane lekcje golfa z profesjonalistą, wysokiej klasy torbę golfową lub ulepszony zestaw kijów.

15. Wyselekcjonowane zestawy do pielęgnacji ciała

Rozpieść swoich pracowników spersonalizowanymi zestawami do pielęgnacji ciała. Stwórz pięknie zapakowane pudełka z luksusowymi kulami do kąpieli, świecami aromaterapeutycznymi, olejkami eterycznymi lub wysokiej jakości produktami do pielęgnacji skóry.

Ponieważ zestawy te są dostosowane do indywidualnych preferencji, przeprowadź ankietę, aby uzyskać informacje i zaplanować wysiłki związane z wręczaniem prezentów na takie okazje, jak Międzynarodowy Dzień Kobiet lub Dzień Mężczyzn. Te popularne prezenty firmowe sprzyjają relaksowi i dobremu samopoczuciu, pokazując, że zależy Ci na zdrowiu i szczęściu pracowników.

16. Spersonalizowane subskrypcje książek

za pośrednictwem Hom egrow n

Zachęcaj swoich pracowników do czytania dzięki spersonalizowanym subskrypcjom książek.

Pracownikom, którzy kochają historię, możesz podarować bestsellerowe powieści historyczne autorów takich jak Ken Follett. Miłośnicy gotowania ucieszą się z książek kucharskich autorstwa mistrzów kulinarnych, takich jak Yotam Ottolenghi.

Możesz dodatkowo spersonalizować te pudełka, dodając akcesoria, takie jak świeczki, fan fiction, zakładki lub spersonalizowane artykuły papiernicze, takie jak pamiętniki z monogramem i grawerowane długopisy.

17. Subskrypcje muzeów lub galerii sztuki

Zafunduj swoim pracownikom świat kultury dzięki subskrypcji muzeum lub galerii sztuki.

Podaruj im bilety lub subskrypcje, aby mogli zwiedzić najnowsze wystawy w muzeum lub obejrzeć instalacje sztuki współczesnej.

Członkostwo w tych organizacjach sprzyja kreatywności i możliwościom nauki, a jednocześnie pozwala pracownikom cieszyć się czasem wolnym.

18. Karty podarunkowe do restauracji

za pośrednictwem Plastic Printers

Podaruj swoim pracownikom karty podarunkowe do ekskluzywnych restauracji. Możesz je rozdać tuż przed świętami, aby mogli zaszaleć z rodziną i przyjaciółmi.

Możesz również doładować te karty podarunkowe przed świętami lub urodzinami pracowników. Dzięki tym kartom podarunkowym możesz podarować swoim pracownikom smaczny posiłek i czas spędzony z najbliższymi.

19. Darowizny na cele charytatywne

Wywieraj znaczący wpływ, przekazując darowiznę na cele charytatywne w imieniu swoich pracowników. Pozwól pracownikom wybrać cel, który jest im bliski.

Przyczyny mogą obejmować wolontariat na rzecz ochrony środowiska w organizacjach takich jak The Nature Conservancy lub promocję dobrostanu zwierząt w ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Ten przemyślany gest pozwala im przyczynić się do szczytnego celu, na którym najbardziej im zależy, jednocześnie pokazując zaangażowanie Twojej firmy w odpowiedzialność społeczną i wywierając pozytywny wpływ na społeczeństwo.

20. Subskrypcje/członkostwo

Pomóż swoim pracownikom poszerzyć ich umiejętności dzięki subskrypcji pudełka lub członkostwu w kursie online, który uczy nowych umiejętności.

Aplikacje takie jak Duolingo, Coursera, Google i Meta oraz usługi takie jak Skillshare Kits lub KiwiCo oferują wyselekcjonowane doświadczenia w zakresie nauki kodowania, fotografii, języków obcych i wielu innych dziedzin.

Te opłacone z góry doświadczenia zapewniają niezbędne materiały i zasoby, które pomogą Twoim pracownikom rozpocząć naukę.

21. Luksusowe zestawy szlafroków i kapci

Dodaj luksusowy zestaw szlafroków i kapci do codziennej rutyny swoich pracowników po pracy. Możesz wybrać pluszowe szlafroki wykonane z miękkich, oddychających materiałów, takich jak bawełna lub polar.

Szlafroki te często mają kołnierze szalowe, wygodne kieszenie i przytulne kaptury zapewniające ciepło. Szlafroki można połączyć z wygodnymi kapciami wyściełanymi sztucznym futerkiem lub pianką z pamięcią kształtu.

To połączenie zapewni Twoim pracownikom tak potrzebny relaks i pomoże im się odstresować w zaciszu własnego domu.

22. Bilety na koncert lub wydarzenie sportowe

Buduj ducha zespołowego, wręczając bilety na imprezy sportowe lub koncerty różnym działom lub zespołom.

Zabierz swoich pracowników na mecz ich ulubionej drużyny baseballowej lub na koncert ich ulubionego zespołu.

Takie doświadczenia okażą się owocne w budowaniu koleżeństwa w zespole, co przełoży się na pozytywną atmosferę w biurze.

23. Piłki antystresowe z logo firmy

Piłki antystresowe poprawiają nastrój w pracy, pozwalając pracownikom rozładować stres. Możesz podarować piłki antystresowe z logo firmy, aby pomóc ludziom znaleźć fizyczny sposób na rozładowanie napięcia w godzinach pracy.

Możesz zamówić hurtowy zakup niestandardowych piłek antystresowych z logo firmy lub misją, dodając odrobinę zabawy i promując świadomość marki.

24. Karnety na siłownię

Zainwestuj w zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników, wykupując im karnety na siłownię.

Niezależnie od tego, czy jest to lokalna sieć siłowni, czy butikowe studio fitness, ten przedpłacony benefit zachęca ich do priorytetowego traktowania sprawności fizycznej.

Członkostwo w tych klubach pomoże Twoim pracownikom radzić sobie ze stresem, co przełoży się na większą wydajność i motywację.

25. Usługi cateringowe w biurze

Uprość napięty harmonogram i promuj zdrowe odżywianie dzięki subskrypcji posiłków w biurze.

Niektóre firmy oferują rabaty przy zamówieniach hurtowych i dostarczają porcjowane, spersonalizowane posiłki.

Dzięki posiłkom serwowanym w biurze pracownicy mogą zaoszczędzić cenny czas i pieniądze, które w innym przypadku wydaliby na zamawianie codziennych lunchów lub szukanie pobliskich restauracji.

Wygoda i różnorodność opcji oferowanych przez usługi cateringowe zachęcają pracowników do dokonywania zdrowych wyborów w ciągu dnia pracy, promując ogólne dobre samopoczucie.

26. Zestawy do przygotowania gorącej czekolady DIY

za pośrednictwem Refinery29

Kolejnym świetnym pomysłem na prezent jest zestaw do samodzielnego przygotowania gorącej czekolady. Możesz również podarować zestawy tematyczne, zwłaszcza podczas Święta Dziękczynienia lub Wielkanocy.

Możesz dołączyć do nich wykwintne kakao w proszku, pianki marshmallow, pokruszone cukierki i kolorową posypkę. Możesz również rozdać karty z przepisami na różne smaki, takie jak gorąca czekolada miętowa lub meksykańska gorąca czekolada z dodatkiem pieprzu cayenne.

27. Rzemieślnicze kosze z kawą/herbatą

Podaruj kosze z rzemieślniczą kawą/herbatą pracownikom, którzy kochają te napoje. Dołącz do nich najlepszą kawę rzemieślniczą na świecie, taką jak świeżo palone ziarna Counter Culture Coffee lub egzotyczne herbaty liściaste Harney & Sons.

Twoje pudełka upominkowe mogą również zawierać dodatki dla smakoszy, takie jak miód smakowy, kruche ciasteczka lub biscotti.

Taki prezent wykracza poza typowe doświadczenie związane z kawą w pudełku i poprawia jakość przerwy pracowniczej. Pozwala również pracownikom zrelaksować się i naładować baterie w ciągu dnia pracy.

28. Przenośne projektory

za pośrednictwem Techradar

Wzbogać rozrywkę domową swoich pracowników, podarowując im przenośny projektor z wbudowanymi głośnikami.

Marki takie jak Anker czy XGIMI oferują kompaktowe, lekkie projektory idealne na wieczory filmowe, prezentacje lub sesje gier wideo. To wszechstronne urządzenie pozwala wyświetlać zawartość na dowolnej ścianie lub powierzchni, zapewniając zabawę i wciągające wrażenia w domu.

29. Opaski fitness/urządzenia monitorujące aktywność fizyczną

Zachęć swoich pracowników do przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem i celami fitness dzięki opasce lub trackerowi fitness.

Popularne opcje to Fitbit lub Apple Watch, oferujące takie funkcje, jak liczenie kroków, śledzenie kalorii, monitorowanie tętna i analiza snu.

Technologia ta pozwala im śledzić swoje postępy, utrzymać motywację i podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzięki przyjęciu bardziej aktywnego stylu życia Twoi pracownicy mogą bezpośrednio przyczynić się do budowania zdrowszej i szczęśliwszej kadry.

30. Luksusowe pudełka na prezenty DIY

Spersonalizuj swoje podejście dzięki luksusowym pudełkom na prezenty DIY. Dostosuj prezent do konkretnych zainteresowań i preferencji pracowników.

Dla pracowników, którzy kochają technologię, dobrym wyborem będzie bezprzewodowa ładowarka, uchwyt do telefonu w samochodzie i okulary blokujące niebieskie światło.

Z drugiej strony, możesz skomponować zestaw aromatyzowanych ziaren kawy, francuską prasę do kawy i kubek podróżny dla wszystkich miłośników kawy.

Takie podejście pozwala stworzyć wyjątkowe prezenty, które podkreślają troskę o członków zespołu. Dodając osobisty akcent, który wykracza poza gotowe kosze upominkowe, sprawiasz, że gest ten staje się jeszcze bardziej znaczący dla pracowników.

31. Subskrypcja pudełek z hobby

Firmy badawcze oferują szeroki wybór wyselekcjonowanych subskrypcji pudełek skupiających się na hobby, takich jak malarstwo, stolarka lub warzenie piwa rzemieślniczego.

Te pudełka dostarczają co miesiąc paczkę-niespodziankę, wypełnioną wysokiej jakości materiałami i instrukcjami dotyczącymi projektu. Pracownicy czują się zachęceni do odkrywania nowych zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności i realizowania kreatywnych pasji poza pracą.

32. Ergonomiczne krzesła biurowe

za pośrednictwem Effydesk

Zainwestuj w długoterminowe dobre samopoczucie i komfort swoich pracowników, wymieniając ergonomiczne krzesła biurowe.

Wymień stare krzesła na wysokiej jakości ergonomiczne modele, które promują prawidłową postawę, zmniejszają ból pleców i poprawiają ogólny komfort pracy.

Ta inwestycja świadczy o Twoim zaangażowaniu w ich zdrowie i bezpieczeństwo, co prowadzi do zwiększenia wydajności pracy.

33. Bezpłatne sesje terapeutyczne

za pośrednictwem magazynu Cosmos

Zadbaj o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie swoich pracowników, oferując im bezpłatne sesje terapeutyczne. Współpraca z serwisami telezdrowotnymi, takimi jak Talkspace lub BetterHelp, umożliwia pracownikom zdalne połączenie się z licencjonowanymi terapeutami, oferując wygodny i poufny sposób radzenia sobie ze stresem, niepokojem lub innymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Ta cenna korzyść pokazuje zaangażowanie Twojej firmy we wspieranie dobrego samopoczucia pracowników i tworzenie środowiska pracy, w którym zdrowie jest priorytetem.

34. Karty podarunkowe na remont domu

Zmniejsz obciążenie pracą swoich pracowników i umożliw im wykonanie weekendowych obowiązków dzięki karcie podarunkowej na remont domu.

Popularne opcje to H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's, a nawet sklepy z artykułami metalowymi specjalizujące się w konkretnych potrzebach, takich jak hydraulika lub materiały elektryczne.

Ta karta podarunkowa zapewnia im elastyczność w zakupie materiałów do projektów remontowych, pozwalając im spersonalizować przestrzeń życiową i zająć się zadaniami, które odkładali na później.

35. Stoły do pracy na stojąco

Promuj ruch i zwalczaj negatywne skutki długotrwałego siedzenia dzięki stojącej podstawce pod komputer.

To wszechstronne narzędzie pozwala pracownikom łatwo przekształcić swoje biurko w stanowisko do pracy na stojąco, oferując elastyczność w wyborze pozycji siedzącej lub stojącej w ciągu dnia.

Biurka stojące mogą poprawić postawę, zmniejszyć ból pleców i zwiększyć poziom energii, prowadząc do zdrowszego i bardziej wydajnego środowiska pracy.

Wskazówka dla profesjonalistów: Nagradzając najlepszych pracowników wyjątkowymi upominkami, wzbogać swoje programy motywacyjne o najlepsze oprogramowanie do zarządzania uznaniem pracowników!

36. Warsztaty/zajęcia doskonalące umiejętności

Zachęcaj do pracy zespołowej i kreatywności, oferując bilety na warsztaty lub zajęcia z konkretnych umiejętności, takich jak garncarstwo, stolarstwo lub jubilerstwo.

Popularne lokalne studia lub platformy internetowe, takie jak Skillshare, oferują ciekawe warsztaty zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych uczniów.

Pomoże to pracownikom zdobyć nowe umiejętności i poczucie spełnienia, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach integracyjnych. Jest to doskonały sposób na nawiązanie więzi z kolegami w przyjemnej i interaktywnej atmosferze.

37. Rośliny biurkowe i instrukcje pielęgnacji

za pośrednictwem Palmers Garden Centre

Jeśli chcesz poprawić jakość powietrza w swoim miejscu pracy, wybierz rośliny biurkowe i dołącz do nich szczegółowe instrukcje pielęgnacji.

Popularne opcje to niewymagające pielęgnacji sukulenty lub rośliny oczyszczające powietrze, takie jak sansewieria i skrzydłokwiat.

Poradniki pielęgnacji pomogą pracownikom w utrzymaniu roślin i zapewnią im odpowiednie warunki do życia. Wzmocni to odpowiedzialne zachowania, a jednocześnie rozjaśni obszar roboczy.

38. Profesjonalne sesje coachingowe

Zainwestuj w rozwój kariery swoich pracowników i zachęć ich do osiągnięcia pełnego potencjału dzięki sesji coachingowej poświęconej rozwojowi zawodowemu.

Sesja z certyfikowanymi trenerami może pomóc im określić cele zawodowe, stworzyć spersonalizowany plan rozwoju i zbudować pewność siebie w zakresie umiejętności zawodowych.

39. Niestandardowe okulary przeciwsłoneczne

za pośrednictwem Etsy

Podaruj swoim pracownikom parę niestandardowych okularów przeciwsłonecznych i dostosuj je do ich preferowanych stylów oprawek, odcieni soczewek i opcji grawerowania.

Poszukaj marek, które umożliwiają personalizację, zapewniając idealne dopasowanie i indywidualny charakter.

Ten przemyślany prezent zapewni ochronę oczu przed słońcem, a jednocześnie będzie stylowym dodatkiem, który można nosić poza pracą. Rozważ marki oferujące sportowe okulary przeciwsłoneczne, aby uzyskać korzystną ofertę.

40. Ergonomiczne klawiatury i podpórki pod nadgarstki

Zapewnij długotrwały komfort i zapobiegaj urazom spowodowanym przeciążeniem dzięki ergonomicznej klawiaturze i podpórce pod nadgarstki.

Firmy takie jak Logitech i Microsoft oferują ergonomicznie zaprojektowane klawiatury z podzielonym układem i regulowanymi funkcjami. Zapewniają one prawidłowe ułożenie dłoni i nadgarstków podczas pisania.

Podpórka pod nadgarstki zmniejsza nacisk i napięcie, zapewniając większy komfort i wydajność pracy.

41. Profesjonalne sesje zdjęciowe

Zainwestuj w profesjonalną sesję zdjęciową dla swoich pracowników, aby pomóc im wyrazić ich wyjątkową osobowość i stworzyć własną markę.

Ten prezent zapewnia im wysokiej jakości zdjęcia, które mogą wykorzystać w swoich profilach internetowych, CV i na stronach LinkedIn.

Wyraźne zdjęcie twarzy wywrze dobre pierwsze wrażenie na Twoich pracownikach, pomagając im wyróżnić się w świecie zawodowym. Skorzystaj z usług profesjonalnego fotografa, który pomoże Ci wybrać idealną lokalizację i zadba o estetykę zdjęć.

42. Spersonalizowane lampki biurkowe

Pomóż swoim pracownikom poprawić koncentrację dzięki spersonalizowanej lampce biurkowej z funkcją regulacji jasności i temperatury barwowej.

Popularne opcje obejmują lampy takich marek jak BenQ lub Philips, które mają funkcje imitujące naturalne światło dzienne i zmniejszające zmęczenie oczu. Lampy te tworzą środowisko pracy sprzyjające wydajności pracowników.

Na przykład chłodniejsze temperatury barwowe mogą poprawić koncentrację podczas wykonywania zadań wymagających skupienia, podczas gdy cieplejsze odcienie mogą stworzyć bardziej relaksującą atmosferę do czytania lub burzy mózgów.

43. Wysokiej jakości wentylatory biurkowe lub przenośne oczyszczacze powietrza

za pośrednictwem Poshure

Inwestycja w wysokiej jakości wentylatory biurkowe lub przenośne oczyszczacze powietrza poprawia komfort i samopoczucie pracowników.

Wentylatory biurkowe są przydatne podczas upałów, a oczyszczacze powietrza poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach, redukując alergeny.

Rozwiązania te tworzą bardziej komfortowe i zdrowe środowisko pracy, zwiększając wydajność i koncentrację. Prezenty te można spersonalizować w zależności od atmosfery panującej w biurze i potrzeb pracowników.

44. Bezpłatne badania lekarskie

Oferując bezpłatne badania lekarskie całego ciała, stawiasz zdrowie swoich pracowników na pierwszym miejscu i podkreślasz swoje zaangażowanie w ich dobre samopoczucie.

Rozważ nawiązanie współpracy z lokalnym dostawcą usług medycznych, aby podarować swoim pracownikom profilaktyczne badania zdrowotne, które pomogą im wcześnie wykryć problemy zdrowotne.

Podaruj im sponsorowaną przez firmę międzynarodową wycieczkę, aby stworzyć długotrwałą atmosferę koleżeństwa wśród pracowników. Ta wyjątkowa nagroda dla pracowników może być przyznana najlepszym pracownikom za zakończenie projektu dla klienta.

Możesz wysłać ich na zwiedzanie starożytnych ruin w Rzymie, poznanie tętniącej życiem kultury Tokio lub podziwianie zapierających dech w piersiach krajobrazów Islandii.

Wycieczki te stworzą silnego ducha zespołowego, poszerzą horyzonty i zapewnią naprawdę niezapomniane wrażenia.

46. Zestawy do koktajli/koktajli bezalkoholowych do samodzielnego przygotowania

Zestaw do koktajli DIY to piękny sposób na podziękowanie pracownikom. Możesz również rozważyć podarowanie zestawu do koktajli bezalkoholowych pracownikom, którzy nie piją alkoholu.

Poszukaj firm, które oferują specjalnie skomponowane zestawy zawierające wysokiej jakości alkohole, dodatki, ozdoby i karty z przepisami na pyszne koktajle lub koktajle bezalkoholowe, które można przygotować w domu.

Pracownicy znajdą tu wyjątkowe możliwości odkrywania świata miksologii, eksperymentowania z nowymi smakami i imponowania gościom podczas domowych spotkań.

47. Inteligentne zestawy podróżne

za pośrednictwem Forbes

Podaruj swoim pracownikom możliwość inteligentniejszego podróżowania dzięki inteligentnemu zestawowi podróżnemu. Marki takie jak Samsonite lub Briggs & Riley oferują zestawy bagażowe z wbudowanymi portami USB do ładowania i lokalizatorami GPS.

W pakietach upominkowych można również umieścić inne inteligentne gadżety podróżnicze, bezprzewodowe ładowarki, słuchawki z redukcją szumów i przenośne hotspoty Wi-Fi.

Ten przemyślany prezent sprawi, że podróże Twoich pracowników będą wygodniejsze i bardziej efektywne.

Wyposażą je również we wszystkie niezbędne narzędzia, które zapewnią płynną i przyjemną podróż.

48. Karty podarunkowe na sprzęt AGD

Zmniejsz obciążenie domowe swoich pracowników i popraw jakość ich przestrzeni życiowej dzięki karcie podarunkowej na sprzęt AGD.

Wybierz karty podarunkowe spośród popularnych opcji, w tym sklepów detalicznych, takich jak Best Buy lub Lowe's. Sklepy te oferują wiele urządzeń, takich jak ekspresy do kawy, blendery i inteligentne urządzenia kuchenne.

Te karty podarunkowe mogą pomóc pracownikom zaoszczędzić pieniądze na drogim sprzęcie AGD.

49. Luksusowe karty podarunkowe

Luksusowa karta podarunkowa jest symbolem Twojej wdzięczności. Podaruj swoim partnerom lub klientom luksusowe karty podarunkowe do ekskluzywnego domu towarowego lub sklepu internetowego.

Sklepy takie jak Nordstrom, Bloomingdale's i Neiman Marcus oferują szeroki wybór markowej odzieży, akcesoriów i produktów kosmetycznych. Pracownicy mogą oddać się szaleństwu zakupów i sprawić sobie coś wyjątkowego.

50. Tablice z wędlinami "all inclusive"

za pośrednictwem Pelikan Transport

Zafunduj swoim partnerom biznesowym kulinarne doznania dzięki tablicy z wyborem wędlin, która zostanie dostarczona bezpośrednio do ich biura lub domu.

Sprawdź firmy takie jak Hickory Farms lub Mouth Crafted, które oferują wykwintne deski z funkcją tablicy, zawierające rzemieślnicze sery, wędliny, dżemy dla smakoszy, oliwki i pikantne krakersy.

Mamy nadzieję, że ta lista pomysłów na prezenty pozytywnie wpłynie na Twoje wysiłki, sprawiając, że Twoi pracownicy, partnerzy i klienci poczują się docenieni.

Teraz przyjrzyjmy się zaletom i wadom opcji prezentów firmowych, ponieważ wymagają one starannego rozważenia i planowania.

Zalety i wady prezentów firmowych

Prezenty firmowe to coś więcej niż zwykła transakcja; pomagają budować silne relacje w pracy poprzez regularne nagradzanie pracowników. Przyjrzyjmy się ich licznym zaletom.

Zalety

Większe uznanie i docenienie pracowników: Przemyślany prezent pokazuje pracownikom, że cenisz ich ciężką pracę i wkład, co tworzy poczucie przynależności i motywuje ich do podejmowania dodatkowych wysiłków

Zwiększone zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników: Prezenty promujące zdrowie podkreślają Twoje zaangażowanie w zdrowie fizyczne i psychiczne. Prezenty związane z hobby lub doświadczenia mogą zainspirować pracowników do realizowania pasji poza pracą, co prowadzi do bardziej zaangażowanej i wszechstronnej kadry

Poprawa kultury firmy: Prezenty firmowe kultywują kulturę hojności i wdzięczności w firmie. Pracownicy, którzy czują się docenieni, współpracują wydajniej i budują silniejsze relacje z kolegami

Wzmocnienie relacji i lojalności: Prezent podarowany w odpowiednim momencie może umocnić istniejące partnerstwa i zbudować zaufanie potencjalnych klientów

Zwiększona świadomość marki i rozpoznawalność: Prezent z logo firmy odzwierciedla Twoje zaangażowanie w utrzymanie marki na szczycie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nowych i długoletnich klientów

Lepsza komunikacja i współpraca: Wyjątkowe upominki firmowe mogą służyć jako temat do rozmowy, zwłaszcza podczas spotkań z klientami lub wydarzeń branżowych

Lepsze wrażenia z wydarzenia: Prezenty dla uczestników, takie jak torby z upominkami konferencyjnymi lub spersonalizowane butelki na wodę, sprawiają, że wydarzenie jest bardziej niezapomniane i przyjemne

Lepsza promocja marki: Markowe upominki na wydarzenia pozwalają reklamować markę oraz budować świadomość i rozpoznawalność wśród uczestników. Upominki te zazwyczaj obejmują praktyczne elementy, które mogą być używane długo po zakończeniu wydarzenia, dzięki czemu marka pozostaje w centrum uwagi

Lepsze możliwości nawiązywania kontaktów: Prezenty z wydarzeń mogą pomóc przełamać pierwsze lody między uczestnikami. Może to ułatwić nawiązywanie kontaktów i prowadzić do cennych połączeń biznesowych

Chociaż prezenty firmowe mają wiele zalet, należy wziąć pod uwagę kilka potencjalnych wad:

Wady

Niewłaściwy wybór: Źle dobrany prezent może przynieść odwrotny skutek, wysyłając niewłaściwy komunikat lub sprawiając wrażenie bezosobowego

Kwestie budżetowe: Prezenty firmowe mogą być kosztowne, zwłaszcza gdy uwzględni się dużą liczbę odbiorców

Postrzeganie jako łapówka: W niektórych przypadkach hojne prezenty mogą zostać źle zinterpretowane jako próba wywarcia wpływu na decyzje biznesowe

Zazdrość o prezenty i poczucie niesprawiedliwości: Niespójne praktyki związane z wręczaniem prezentów mogą prowadzić do zazdrości lub niechęci wśród pracowników

Problemy związane ze zrównoważonym rozwojem: Niepotrzebne lub marnotrawne prezenty przyczyniają się do problemów środowiskowych

Oto jak można przezwyciężyć te wady:

Personalizacja jest kluczem: Poświęć trochę czasu na spersonalizowanie prezentów w oparciu o preferencje, zainteresowania lub ograniczenia dietetyczne odbiorców

Priorytetowe traktowanie doświadczeń: Prezentowanie doświadczeń, takich jak warsztaty, zajęcia lub bilety na wydarzenia, tworzy trwałe wspomnienia

Ustal jasne wytyczne: Opracuj politykę dotyczącą prezentów firmowych, określającą limity budżetowe, odpowiednie rodzaje prezentów i kategorie odbiorców

Skup się na przemyślanym prezencie: Napisanie serdecznej notatki znacznie podnosi wartość prostego prezentu

Angażuj się w działalność charytatywną: Przekaż darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej, która jest bliska sercu obdarowanej osoby, wykazując w ten sposób społeczną odpowiedzialność

Jak zarządzać wręczaniem prezentów firmowych

Śledzenie wielu odbiorców, okazji, przydziałów budżetu i szczegółów prezentów może być czasochłonne i przytłaczające, zwłaszcza w przypadku ręcznego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych lub rozproszonych wiadomości e-mail.

Ponadto, aby upewnić się, że prezenty są przemyślane i spersonalizowane, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań i włożenia dużego wysiłku. Bardzo ważnym zadaniem jest również dopilnowanie, aby ludzie otrzymali prezenty na czas.

Ale dzięki ClickUp możesz łatwo zarządzać wszystkimi tymi wysiłkami!

Dzięki solidnym narzędziom i najnowocześniejszej technologii ClickUp możesz sprawić, że prezenty firmowe będą satysfakcjonujące i mają znaczenie.

Zobaczmy, jak najlepiej wykorzystać te funkcje, aby usprawnić wysiłki związane z wręczaniem prezentów firmowych.

1. Zbadaj i zaplanuj strategię prezentów firmowych

Prezenty firmowe wymagają przeprowadzenia badań, takich jak sporządzenie listy pracowników, sporządzenie listy indywidualnych preferencji, zapisanie danych kontaktowych, przydzielenie budżetu, zapewnienie terminowej dostawy i personalizacja prezentów. Możesz uprościć te zadania dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp!

Zaplanuj inicjatywy związane z prezentami firmowymi za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp

Możesz skutecznie przekształcić proces wręczania prezentów w usprawnione i efektowne doświadczenie. Dla każdej inicjatywy związanej z wręczaniem prezentów (urodziny pracowników, podziękowania dla klientów lub prezenty świąteczne) utwórz dedykowany projekt w ClickUp. Dzięki temu wszystkie zadania, dokumenty, czaty i śledzenie postępów związane z cyklem wręczania prezentów zostaną scentralizowane.

Możesz skorzystać z ponad 15 elastycznych widoków ClickUp, aby wyświetlić wszystkie prezenty firmowe w dowolny sposób. Dzięki widokowi tabeli możesz stworzyć bazę danych zawierającą nazwiska pracowników lub klientów, dane kontaktowe, preferencje dotyczące prezentów i daty dostawy, a nawet zapisać informacje o prezentach firmowych wysłanych w przeszłości.

Najlepsze jest to, że widok aktywności pozwala śledzić pracę członków zespołu na liście, w folderze, przestrzeni lub obszarze roboczym. Możesz monitorować, które prezenty zostały dostarczone, które są nadal w kolejce dostaw lub które nie zostały jeszcze zamówione.

Możesz również szybko przeglądać komentarze, edycje i aktualizacje, śledzić postępy zespołu HR w zakresie prezentów firmowych oraz efektywnie zarządzać nieprzewidzianymi problemami.

Zbierz rozproszone rozmowy w jednym miejscu dzięki widokowi czatu ClickUp

Skorzystaj z widoku czatu ClickUp, aby komunikować się w czasie rzeczywistym, przydzielać członkom zespołu zadania związane z wyszukiwaniem dostawców, omawiać budżety i śledzić cele związane z każdą okazją do wręczenia prezentów. Możesz również udostępniać linki do pomysłów na prezenty, wysyłać zdjęcia najlepszych ofert i udostępniać szczegółowe klipy wideo porównujące ceny prezentów.

2. Dostosuj zasoby, aby śledzić proces wręczania prezentów

Teraz, gdy już zaplanowałeś, zbadałeś i zapisałeś, co podarować członkom swojego personelu, nadszedł czas, aby przydzielić budżet, znaleźć dostawców, pozyskać prezenty, ustalić sposób dostawy i zapewnić, że prezenty zostaną wysłane na czas i bez żadnych uszkodzeń.

Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania zasobami ClickUp z kreatorem formularzy, aby zebrać informacje o preferencjach pracowników

ClickUp zawiera narzędzie do tworzenia formularzy, które pomaga tworzyć i wysyłać formularze do pracowników, klientów, partnerów, a nawet dostawców prezentów firmowych, aby spełniały różne funkcje:

Zbierz informacje na temat preferencji dotyczących prezentów, adresy, inne dane kontaktowe oraz oczekiwany termin otrzymania prezentów

Daj swoim klientom kilka opcji prezentów do wyboru za pomocą dynamicznych ankiet lub pytań wielokrotnego wyboru

Zbierz dane osobowe partnerów, aby umieścić ich inicjały na prezentach firmowych

Wyślij formularz do dostawców, aby uzyskać wycenę, budżet, opcje prezentów firmowych i funkcje personalizacji

Twórz formularze opinii na temat zadowolenia pracowników, klientów i partnerów z otrzymanych prezentów firmowych

Śledź wydatki bezpośrednio po zakupie prezentów — dzięki niestandardowym polom. Członkowie zespołu przypisani do zadań związanych z zakupami mogą przesyłać paragony i łączyć je z konkretnym odbiorcą projektu lub kategorią prezentów.

Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby uzyskać wgląd w przydziały budżetu i trendy wydatków w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo monitorować, ile wydano w każdej kategorii, i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić potencjalne zmiany, aby nie przekroczyć ogólnego budżetu na prezenty.

3. Usprawnij proces wręczania prezentów firmowych dla zespołu HR

Dzięki dedykowanej platformie wsparcia HR, takiej jak oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp, możesz zorganizować cały proces rekrutacji, ocenę wyników, strategie wręczania prezentów i pozyskiwanie talentów.

Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp, aby śledzić wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki konfigurowalnym widokom, które ułatwiają koordynację pracy personelu. Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Oto wszystko, co to oprogramowanie HR może dla Ciebie zrobić:

Planuj, realizuj i monitoruj cele HR w jednym miejscu

Zatrudnij najlepszych pracowników dzięki systemowi, który porządkuje kandydatów, aplikacje i działania rekrutacyjne

Oszczędzaj czas dzięki szablonom HR, niestandardowym statusom i automatyzacji, które przenoszą kandydatów przez proces rekrutacyjny za Ciebie

Wzmocnij pozycję nowych pracowników, aby szybciej osiągnęli sukces dzięki rozwiązaniu onboardingowemu, które wyposaża ich w narzędzia niezbędne do osiągnięcia powodzenia

Usprawnij szkolenia dzięki śledzeniu zadań, dokumentom, komentarzom ułatwiającym współpracę i informacjom zwrotnym

Połącz tę platformę z ClickUp Docs, aby w czasie rzeczywistym przeprowadzać burzę mózgów i zapisywać pomysły na prezenty wraz z zespołem. Możesz również używać jej do przechowywania informacji o czasie realizacji zamówień przez dostawców (jak długo trwa realizacja zamówień) oraz historii zamówień dla każdego dostawcy. Pomaga to w planowaniu i unikaniu niespodzianek w ostatniej chwili.

Znakomite prezenty firmowe dzięki ClickUp

Jeśli są przemyślane, prezenty firmowe to coś więcej niż tylko pudełko i kokardka!

Staje się strategicznym narzędziem do budowania uznania, wzmacniania lojalności i pozostawiania trwałego pozytywnego wrażenia. Twoi pracownicy czują się docenieni i zmotywowani, gdy otrzymują dobrze dobrany prezent, który jest wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy i wkładu.

Twoi klienci czują się docenieni i są bardziej skłonni do kontynuowania udanej współpracy z Twoją organizacją.

Jednak zarządzanie skutecznym programem prezentów firmowych może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku większych organizacji. Żonglowanie budżetami, śledzenie szczegółów i zapewnienie terminowej dostawy do wielu odbiorców może szybko stać się przytłaczające.

ClickUp pozwala tworzyć dedykowane projekty dla każdego cyklu wręczania prezentów. Platforma skutecznie zarządza całym procesem, od burzy mózgów nad pomysłami na prezenty, poprzez śledzenie dostaw i ocenę zadowolenia odbiorców, aż po współpracę między członkami zespołu.

Dodatkowo, skorzystaj z platformy do komunikacji z dostawcami i upewnij się, że nie przekroczysz budżetu dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zasobami.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są trendy w zakresie prezentów firmowych na rok 2024?

Najpopularniejsze trendy w zakresie prezentów w 2024 r. obejmują upominki biznesowe z produktami ekologicznymi, kupowanie prezentów od małych firm, dobieranie prezentów związanych z dbaniem o siebie i wiele innych.

2. Czym jest element prezentu firmowego?

Prezent firmowy to tokenowy upominek, który firmy wręczają swoim klientom, pracownikom lub partnerom w geście dobrej woli, często z logo lub znakiem firmowym.

3. Jaki prezent biznesowy jest akceptowalny?

Odpowiedni prezent biznesowy uwzględnia pozycję odbiorcy i preferencje kulturowe oraz jest zgodny z polityką firmy w zakresie wręczania prezentów. Prezenty nie powinny być ekstrawaganckie ani prowadzić do konfliktu interesów.