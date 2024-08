Przykłady radykalnej szczerości: Jak zaufanie i otwarta komunikacja mogą zmienić pracę

Twoim zadaniem jako szefa jest dopilnowanie, aby praca przebiegała zgodnie z planem. Musisz także dbać o swoich pracowników. Jak znaleźć równowagę między tymi dwoma często sprzecznymi pojęciami? ⚖️

Tego właśnie dotyczy książka Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie. Została ona napisana przez Kim Scott, która była trenerem CEO dla znanych firm, takich jak Dropbox i Twitter.

Radykalna szczerość to styl komunikacji, który łączy w sobie współczucie i bezpośredniość. Jego celem jest poprawa kultury pracy i pomoc liderom w uwolnieniu się od toksycznych wzorców, które hamują postęp ich zespołów.

W tym artykule opiszemy kluczowe pojęcia z książki, badając ich wpływ na miejsce pracy. Podzielimy się również kilkoma przykładami radykalnej szczerości z życia wziętymi i udzielimy wskazówek, jak wdrożyć tę mądrość w swojej roli lidera

Koncepcja radykalnej szczerości

Via: Radykalna szczerość Aby pomóc nam zrozumieć koncepcję radykalnej szczerości, Kim Scott zaprojektowała matrycę 2×2. Dwie osie matrycy to:

Osobista troska: Ta cecha leży u podstaw podstawowej ludzkiej przyzwoitości. Obraca się wokół zrozumienia, uznania i wartości innych ludzi i ich uczuć Bezpośrednie stawianie wyzwań: Ta cecha pozwala dostawcy przekazywać innym uczciwe informacje zwrotne, będąc przy tym tak bezpośrednim i konkretnym, jak to tylko możliwe

Poniżej omówimy każdy z czterech kwadrantów matrycy.

1. Manipulacyjna nieszczerość

Manipulacyjna nieszczerość jest najmniej pożądaną ze wszystkich czterech kwadrantów. Oznacza nieuczciwą komunikację - schlebianie ludziom w twarz i mówienie źle za ich plecami. Tego typu zachowanie często wynika z chęci wygrania konkursu popularności lub uzyskania przewagi politycznej. W każdym razie jest to toksyczne i oznacza upadek zdrowej kultury pracy. ☠️

2. Natarczywa agresja

Niektórzy liderzy koncentrują się wyłącznie na wynikach, nie biorąc pod uwagę, że rozmawiają z żywym człowiekiem. Tacy liderzy wykazują to, co autor książki nazywa Obnoxious Aggression lub Front-stabbing. **Zachowanie to obraca się wokół brutalnej szczerości, która nie wykazuje oznak współczucia, co ostatecznie nie jest pomocne. Powoduje, że osoba po drugiej stronie czuje się atakowana i tłumi jej motywację

3. Rujnująca empatia

Po drugiej stronie matrycy mamy rujnującą empatię. To zachowanie poświęca szczerość na rzecz serdeczności. Często wynika to ze strachu przed zranieniem czyichś uczuć lub chęci bycia uważanym za "dobrego szefa" Osoba z tą cechą dostarcza niejasnych, przesłodzonych informacji zwrotnych lub całkowicie ich unika. Choć pocieszające, zachowanie to utrudnia ludziom rozwój i rozwijanie swoich umiejętności. 🛑

4. Radykalna szczerość

Kiedy połączysz osobistą troskę i bezpośrednie stawianie wyzwań, otrzymasz radykalną szczerość. Słowo "radykalny" oznacza "dogłębny, wpływający na fundamentalną naturę czegoś", podczas gdy "szczery" to inne słowo oznaczające "uczciwość".

Autor opisuje Radical Candor jako informację zwrotną, która jest uprzejma, wyczyszczona, konkretna i szczera. Podkreśla również, że stawianie ludziom wyzwań jest doskonałym sposobem na pokazanie, że ci na nich zależy. 🙏

Wpływ radykalnej szczerości na kulturę miejsca pracy

Radykalna szczerość może potencjalnie zmienić kulturę firmy, a co za tym idzie, jej wyniki. Oto kilka korzyści, których można się spodziewać po przejściu na ten model komunikacji:

Silniejsze relacje: Sprzyja otwartej komunikacji i buduje zaufanie między członkami zespołu i szefami. Ludzie czują się bardziej komfortowo otwierając się i bardziej zaangażowani w firmę

Sprzyja otwartej komunikacji i buduje zaufanie między członkami zespołu i szefami. Ludzie czują się bardziej komfortowo otwierając się i bardziej zaangażowani w firmę Orientacja na rozwój: Odwraca uwagę od wytykania palcami lub rozpieszczania i kieruje ją na rozwój, który leży w odsetkach wszystkich. Zachęca ludzi do udzielania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych

Odwraca uwagę od wytykania palcami lub rozpieszczania i kieruje ją na rozwój, który leży w odsetkach wszystkich. Zachęca ludzi do udzielania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych Lepsze wyniki: Kultura oparta na prawdziwej trosce i szczerej komunikacji pozwala rozwijać się jednostkom, teamom, działom i firmom

Pro tip: Odpowiednie narzędzia ułatwiają efektywną komunikację i poprawę wyników.

ClickUp

to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która automatyzuje ręczne zadania, zwiększa widoczność pracy oraz kultywuje przejrzystą i efektywną pracę zespołową.

Współpraca nad dowolną pracą jest prostsza dzięki ClickUp

Poniżej podzielimy się dwiema prawdziwymi historiami z Radical Candor, aby zademonstrować jego wpływ na jednostki i firmy.

Osobisty wpływ Radical Candor: Historia Joe

Joe Dunn, ewangelista, udostępniał historię

z czasów, gdy był młodym kierownikiem projektu. Jak wielu, kłócił się z architektem oprogramowania o zadanie - architekt chciał zrobić to powoli i celowo, podczas gdy Joe chciał, aby dostarczył je tak szybko, jak to możliwe. Po chwili sesji, architekt oprogramowania wyszedł. Joe był pewien, że udowodnił swoją rację i dopiął swego, dopóki nie został skonfrontowany ze swoim szefem, Jimem, który przysłuchiwał się temu argumentowi.

Zamiast chwalić jego pewność siebie i wytrwałość, czego oczekiwał Joe, Jim potępił jego podejście. Wyjaśnił, że choć Joe doprowadził sprawy do zrobienia, to zrobił to zachowując się jak tyran i dał mu jasno do zrozumienia, że musi porzucić to podejście. 💢

Jim wcześniej pomógł Joe w potrzebie, więc Joe miał o nim wysokie mniemanie. Jego słowa odcisnęły ogromne piętno na Joe i utkwiły w nim na długi czas.

Wspierając Joe, Jim udowodnił, że mu na nim zależy. Jego natychmiastowa i szczera reakcja była sposobem na bezpośrednie wyzwanie Joe. **Ta sytuacja pokazuje, jak potężna może być informacja zwrotna, gdy jest bezpośrednia i poparta zaufaniem

Wpływ radykalnej szczerości na firmę: Historia Zenhub

Zenhub to firma najbardziej znana ze swojego zwinnego narzędzia do zarządzania projektami, które zmieniło standardy nowoczesnego tworzenia oprogramowania. W swojej książce Better Software & Stronger Teams Zenhub udostępnia swoje

doświadczeniem z metodą Radical Candor

.

Wewnętrzny zespół inżynierów firmy zdał sobie sprawę, że utknął w rutynie. Wszyscy bardzo dbali o swoją pracę, ale nie chcieli wchodzić w konflikty, więc komentowali tylko pozytywy, a nigdy problemy. W wyniku tego powtarzali te same błędy, co kosztowało ich dużo pieniędzy. 💸

Po zetknięciu się z Radical Candor zdali sobie sprawę, że muszą poprawić swoje oceny wyników. Zmodernizowali swoje istniejące spotkania retrospektywne po sprincie, aby uwzględnić szczere rozmowy o tym, co poszło nie tak i co powinni poprawić w następnym sprincie. Wykorzystali strategię start, stop lub kontynuuj oraz analizę przyczyn źródłowych do zbadania swoich problemów i zachowań.

Pro tip: Jeśli chcesz wdrożyć te techniki poprzez

szablony oceny wydajności

może ci się spodobać

Szablon ClickUp Start Stop Continue

oraz

Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp

.

Przemyśl swoją pracę i określ najlepszą drogę naprzód dzięki szablonowi Start Stop Continue ClickUp

Praktykując radykalną szczerość, zespół Zenhub mógł osiągnąć większą zwinność, szybciej rozwiązywać problemy i usprawnić proces mentoringu. Błędy stały się okazją do uczenia się i nauczania. Zmiana sposobu myślenia była tak widoczna, że stażyści ulepszali kod starszych członków zespołu.

Wdrażanie radykalnej szczerości w miejscu pracy

Zmiana sposobu myślenia na radykalną szczerość nie może nastąpić z dnia na dzień. Wymaga wielu obserwacji, autorefleksji i powściągliwości. Musi również wystąpić w całym zespole, aby osiągnąć znaczący wpływ. Powinieneś zacząć od siebie, a następnie rozpowszechniać wiedzę, gdy nadarzy się ku temu okazja. 📣

Jeśli chciałbyś przećwiczyć tę metodologię ze swoim zespołem, oto co możesz zrobić:

Zacznij od wewnątrz: Teraz, gdy już wiesz, na jakie nieprzydatne wzorce zwracać uwagę, spróbuj rozpoznać je w swoim zachowaniu. Zrozum skąd się biorą i rozwiąż problemy, z których wynikają. Zmieniaj swoje zachowanie po jednej sytuacji na raz. Daj sobie czas na wybranie słów i zastanowienie się nad ich konsekwencjami podczas każdej interakcji Regularnie spotykaj się z pracownikami: Spotykaj się z członkami zespołu jeden na jeden co tydzień lub co miesiąc, aby omówić postępy, podzielić się konstruktywnymi opiniami i sprawdzić, czy są jakieś problemy, z którymi potrzebują pomocy Wiedzieć, kiedy przekazywać informacje zwrotne: Przekazywać informacje zwrotne po zakończeniu przez daną osobę zadania lub projektu oraz podczas oceny wyników pracy. Wskaż konkretne obszary, które zasługują na pochwałę lub krytykę Nagradzaj wysiłek: Celem radykalnej szczerości jest poprawa współpracy w całej organizacji. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy większość ludzi przyjmie to podejście. Chwal wszystkie próby dostarczenia szczerej informacji zwrotnej, bez względu na to, jak są małe

Znaczenie radykalnej szczerości w Agile, DevOps i Scrum

Dzisiejsze zespoły inżynierów oprogramowania muszą być elastyczne, aby nadążyć za wysokim popytem, krótkimi terminami i kulturą pracy zdalnej. Dlatego też tak wiele z nich korzysta dziś z metodologii Agile, Scrum i DevOps. Radical Candor może być potężnym katalizatorem dla wielu z ich zasad

W Agile iteracyjne doskonalenie odbywa się poprzez ciągłą informację zwrotną. Radykalna szczerość zakłada bezpośrednią i uczciwą komunikację, umożliwiając teamom szybkie rozwiązywanie problemów, dostosowywanie się do bieżących zmian i osiąganie jak najlepszych wyników. 🥇

Radykalna szczerość jest również zgodna z

Wartości Scrum

z zaufaniem leżącym u podstaw obu podejść:

Odwaga: Teams Scrum mają odwagę do zrobienia tego, co słuszne, a radykalnie szczera krytyka pomaga im skutecznie dotrzeć do sedna sprawy

Teams Scrum mają odwagę do zrobienia tego, co słuszne, a radykalnie szczera krytyka pomaga im skutecznie dotrzeć do sedna sprawy Szacunek: Członkowie zespołu Scrum wierzą w możliwości innych. Mogą to okazywać poprzez osobistą troskę i życzliwość podczas oferowania informacji zwrotnych

Członkowie zespołu Scrum wierzą w możliwości innych. Mogą to okazywać poprzez osobistą troskę i życzliwość podczas oferowania informacji zwrotnych Otwartość: Zespoły Scrumowe i inni interesariusze szczerze mówią o swojej pracy i wyzwaniach, które się z nią wiążą

Ramy DevOps mają na celu

poprawę współpracy w całym cyklu życia produktu

-od planu do wdrożenia. Poszczególne Teams, takie jak rozwój i operacje, często pracują w silosach, co prowadzi do poważnych problemów. Mogą one przełamać tę barierę komunikacyjną z pomocą Radical Candor.

Jak widzieliśmy na przykładzie Zenhub, model ten może zmienić sposób, w jaki

Zwinne Teams

i firmy działają, pomagając swoim pracownikom pracować wydajniej i bardziej niezależnie.

Dodatkowa lektura: Zapoznaj się z

Koncepcje DevOps vs Agile

w tym przewodniku.

Radykalna szczerość i budowanie zaufania

Według raportu Gallupa z 2023 r,

tylko 23% pracowników w USA

ufa kierownictwu organizacji, w których pracują. Niskie zaufanie do kierownictwa i członków zespołu zwykle skutkuje napiętą atmosferą, częstymi konfliktami i wysoką rotacją.

Zaufanie jest podstawą współpracy. Członkowie Teams, którzy ufają sobie nawzajem, czują się swobodnie wyrażając swoje obawy, udostępniając pomysły i podejmując ryzyko. W ten sposób mogą nie tylko do zrobienia swoich celów, ale także je przekroczyć. 🥅

Na zaufanie trzeba jednak zapracować. Oto, co można zrobić, aby zbudować zaufanie i wzmocnić powiązania w pracy:

Pokazuj, nie mów: Musisz dawać przykład. Jeśli chcesz, by członkom Teams zależało na tobie osobiście i by stawiali ci bezpośrednie wyzwania, musisz pokazać im, jak to zrobić. Powinieneś również prosić o informacje zwrotne przed jej dostarczeniem

Musisz dawać przykład. Jeśli chcesz, by członkom Teams zależało na tobie osobiście i by stawiali ci bezpośrednie wyzwania, musisz pokazać im, jak to zrobić. Powinieneś również prosić o informacje zwrotne przed jej dostarczeniem Nie bój się być wrażliwym: Nie powinieneś próbować unikać emocji - są one nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. Chociaż nadmierne dzielenie się osobistymi szczegółami nie jest wskazane, powinieneś być szczery co do swoich uczuć i zachęcać innych do zrobienia tego samego

Nie powinieneś próbować unikać emocji - są one nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. Chociaż nadmierne dzielenie się osobistymi szczegółami nie jest wskazane, powinieneś być szczery co do swoich uczuć i zachęcać innych do zrobienia tego samego Bądź wyrozumiały: Wszystkie próby zdobycia zaufania zawiodą, jeśli nie przyjmiesz do wiadomości, że twoi pracownicy mają życie poza organizacją. Kiedy osobiste wydarzenie, czy to przeprowadzka do nowego miejsca, czy nieuleczalna choroba, utrudnia im skupienie się na pracy, musisz wykazać się współczującą szczerością

Wszystkie próby zdobycia zaufania zawiodą, jeśli nie przyjmiesz do wiadomości, że twoi pracownicy mają życie poza organizacją. Kiedy osobiste wydarzenie, czy to przeprowadzka do nowego miejsca, czy nieuleczalna choroba, utrudnia im skupienie się na pracy, musisz wykazać się współczującą szczerością Zachęcaj do samorozwoju: Powinieneś pomagać pracownikom rozwijać ich umiejętności i podążać pożądaną ścieżką kariery, niezależnie od ich obecnej pracy

Radykalna szczerość w informacjach zwrotnych i komunikacji

Według Kim Scott, informacja zwrotna powinna być HHIIPP - akronim od:

Humble: Informacja zwrotna powinna być przekazywana uprzejmie. Nie powinieneś sprawiać wrażenia wyniosłego i potężnego, ale raczej zaciekawionego i otwartego na obiekcje Pomocny: Wyjaśnij, że zamierzasz przede wszystkim zaoferować wsparcie i zachęcić do poprawy Natychmiastowy: Chociaż powinieneś pomyśleć, zanim zaczniesz mówić, dostawca informacji zwrotnej raczej wcześniej niż później sprawi, że będzie ona bardziej skuteczna Osobiście: Komunikacja niewerbalna może dać ci jaśniejszy obraz tego, jak dana osoba odebrała twoją informację zwrotną. Jeśli pracujesz zdalnie, wykorzystaj rozmowy wideo Prywatnie/publicznie: Publiczne pochwały wywołają silne pozytywne emocje u odbiorcy i zachęcą innych do pójścia w jego ślady. Krytykując, zrób to w sposób prywatny, aby nie sprawić, że dana osoba poczuje się niekomfortowo i zawstydzona Bezosobowe: Kiedy przekazywanie informacji zwrotnej pracownikowi nie komentuj jego osobowości lub ogólnych predyspozycji. Bądź tak konkretny i jasny, jak to tylko możliwe. Zamiast Jesteś niekompetentny w X, możesz powiedzieć Ta część X nie była satysfakcjonująca, ponieważ...

Porada dla profesjonalistów: Użyj

Szablon raportu z oceny ClickUp

aby zebrać i uporządkować swoje przemyślenia na temat długoterminowych wyników pracowników, tak aby można było przekazać skuteczną informację zwrotną.

Zbieraj informacje, analizuj wyniki i udzielaj skutecznych informacji zwrotnych dzięki szablonowi raportu ewaluacyjnego ClickUp

Potencjalne pułapki radykalnej szczerości

**Najbardziej zauważalną wadą modelu Radical Candor jest trudność w jego wdrożeniu

inteligencji emocjonalnej

której nie da się łatwo nauczyć. Musi to również nastąpić w całym zespole lub organizacji.

Nie można oczekiwać, że ludzie magicznie staną się lepszymi komunikatorami z dnia na dzień. Powinieneś zapewnić edukację, szkolenia i wsparcie, aby pomóc wszystkim dostosować się do nowego podejścia. Ważne jest również podnoszenie świadomości na temat potencjalnych uprzedzeń i uczenie się, jak je przezwyciężać.

**Radykalna szczerość nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Nie wszystkie kultury, teamy i członkowie zespołów są tacy sami. Musisz być elastyczny w jego wdrażaniu, aby nie narzucać go nikomu, kto nie czuje się z nim komfortowo.

Kiedy starasz się być bezpośredni, istnieje szansa, że ktoś zinterpretuje twoje wysiłki jako brutalną szczerość i poczuje się zdenerwowany. W takich przypadkach niezbędna jest wrażliwość i wyjaśnienie swoich intencji. Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu i wsparcia, aby dostosować się do częstych i bezpośrednich informacji zwrotnych niż inni.

**Radykalna szczerość to ciągłe balansowanie na krawędzi. Musisz starać się pokazać, że zależy ci osobiście, bez popadania w rujnującą empatię i rzucać bezpośrednie wyzwania bez uciekania się do obrzydliwej agresji. W miarę otrzymywania informacji zwrotnych, dostosuj swoje podejście, aby uzyskać pożądany efekt.

Narzędzia ułatwiające komunikację w teamie

A narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp usprawnia zarządzanie zespołem, pozwalając skupić się na rozwijaniu relacji i komunikacji. Dowiedz się, jak możesz wykorzystać ClickUp do płynnej współpracy ze swoim zespołem.

Zarządzaj pracą za pomocą zadań ClickUp

**ClickUp działa jako obszar roboczy typu "wszystko w jednym" dla Ciebie i Twojego zespołu. Podziel pracę na zadania i podzadania, przypisz je i zdefiniuj oczekiwania dla każdego z nich w opisach zadań. Przechowuj wszystkie informacje o członkach zespołu w jednym miejscu - od szczegółów płatności i dokumentacji po

informacje zwrotne 360

wyniki.

Zapewnij wszystkie informacje, których potrzebuje Twój zespół, aby zakończyć swoje zadania w widoku zadań ClickUp

Wizualizuj różne aspekty mojej pracy za pomocą ponad 15 widoków:

Oceniaj dostępność członków Teams za pomocą widokuWidok obciążenia pracą ClickUp* Stwórz oś czasu projektu i przewiduj zależności zadań za pomocą Widok ClickUp Gantt

Rezerwuj spotkania indywidualne lub grupowe za pomocą aplikacji Widok kalendarza ClickUp

Zbieraj informacje zwrotne od pracowników za pomocą Widok formularza ClickUp

Zbuduj swój

Pulpit ClickUp

za pomocą ponad 50 kart i śledzenie wydajności - od pracy w toku (WIP) po różne scena

proces wdrażania pracowników

. 📊

Szybko oceniaj wydajność zespołu za pomocą niestandardowego pulpitu ClickUp

Udostępnianie pomysłów za pomocą Tablic ClickUp

Tablice ClickUp

są doskonałym narzędziem dla

mapy procesów

, burzy mózgów i przekazywania zespołowi ważnych pomysłów. Można na przykład przedstawić pracownikom koncepcję Radical Candor lub stworzyć odpowiednią dokumentację wewnętrzną, ilustrując matrycę na Tablicy. ✏️

Użyj tablic ClickUp, aby z łatwością wyjaśnić koncepcję radykalnej szczerości

Jeśli chcesz stworzyć wiki, na której wszyscy członkowie zespołu będą mogli nauczyć się właściwych metod komunikacji, użyj

Dokumenty ClickUp

. Sformatuj tekst tak, aby był czytelny i sprawdź go za pomocą

ClickUp Brain

asystent AI platformy.

Komunikuj się za pomocą widoku ClickUp Chat

Chociaż najlepiej jest przekazywać informacje zwrotne osobiście lub za pośrednictwem połączenia wideo, można użyć

Widok czatu ClickUp

dla szybszej codziennej komunikacji. Twórz czaty w dowolnym celu, od swobodnych rozmów w całym zespole po osobiste

rozmowy jeden na jeden

. Osadzanie arkuszy kalkulacyjnych, stron internetowych i innych załączników w celach referencyjnych 📎

Użyj widoku czatu ClickUp, aby prowadzić indywidualne lub grupowe dyskusje ze swoim zespołem

Wprowadź w życie radykalną szczerość z ClickUp

Uczyń wdrożenie radykalnej szczerości jednym ze swoich następnych celów

Celów HR

i pozwól mu przekształcić procesy zarządzania zespołem i przekazywania informacji zwrotnych. Takie podejście pozwala wspierać otwartą komunikację i budować zaufanie, kładąc podwaliny pod powodzenie współpracy. Jeśli pracujesz w środowisku Agile, DevOps lub Scrum, Radical Candor idealnie wpasuje się w istniejące konwencje.

Wdrożenie tego podejścia jest ambitnym przedsięwzięciem, ale ClickUp sprawia, że jest ono bardziej wykonalne dzięki kompleksowym funkcjom współpracy.

Wypróbuj platformę za darmo

i odkryj sekrety bycia kick-ass szefem! 🥊