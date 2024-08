Dzień z życia projektanta UX: Obowiązki, wyzwania i niezbędne narzędzia

Przy tak wielu aplikacjach i usługach cyfrowych na rynku, nowe produkty muszą się wyróżniać, aby były lukratywne. Pewnym sposobem do zrobienia tego jest zapewnienie wyjątkowego doświadczenia użytkownika. To właśnie tutaj wkraczają projektanci UX. Znają oni wszystkie wskazówki i sztuczki, aby zapewnić użytkownikom płynne, intuicyjne i przyjemne wrażenia.

Rola projektanta UX nie jest jednak łatwa. Muszą być kreatywni i analityczni, empatyczni i techniczni oraz rozumieć wagę decyzji projektowych. 🏋️

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czego potrzeba, aby odnieść sukces w tym zawodzie, jesteś we właściwym miejscu. Odkryjemy typowy dzień z życia projektanta doświadczeń użytkownika (UX), wyzwania, przed którymi stają regularnie, oraz narzędzia, które pomagają je zwalczać.

Kim jest projektant UX?

Projektant UX jest odpowiedzialny za wygląd i funkcje produktu, takiego jak aplikacja lub strona internetowa. Jego zadaniem jest upewnienie się, że produkt jest satysfakcjonujący dla użytkownika końcowego w każdym punkcie interakcji. **Badają potrzeby użytkowników, projektują produkt w celu ich zaspokojenia i przeprowadzają testy użyteczności, aby ocenić ich wybory

Projektowanie UX nigdy nie jest do zrobienia. Projektanci stale zmieniają swoją strategię i myślą o sposobach ulepszenia produktu w oparciu o opinie klientów i użytkowników.

UX to także wysiłek oparty na współpracy. Projektanci UX ściśle współpracują z projektantami UI, deweloperami, właścicielami produktów i różnymi innymi osobami w organizacji.

Pro tip: Projektanci UX mają wiele na głowie, ale narzędzie zwiększające wydajność, takie jak ClickUp pomaga im poradzić sobie z obciążeniem pracą i utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem. Wszechstronne funkcje ClickUp do zarządzania projektami i hierarchia pozwalają zespołom UX organizować swoją pracę, zasoby i dokumentację. Platforma pomaga im również w płynnej współpracy z Teams i innymi zespołami.

ClickUp Docs umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i pracę z zespołem, aby lepiej zrozumieć swoich klientów

Czynniki, które wpływają na dzień projektanta UX

Obowiązki projektanta UX różnią się w zależności od kilku czynników, w tym:

Typ umowy: Wewnętrzny projektant jest zatrudniony przez jedną markę i współpracuje z nią, podczas gdy niezależny projektant UX pracuje dla wielu klientów

Wewnętrzny projektant jest zatrudniony przez jedną markę i współpracuje z nią, podczas gdy niezależny projektant UX pracuje dla wielu klientów Zakres obowiązków: Projektanci UX są często generalistami i zajmują się szerokim zakresem działań UX. Mogą być również specjalistami, zawężając swoją wiedzę do konkretnych zadań, takich jak badania lub pisanie

Projektanci UX są często generalistami i zajmują się szerokim zakresem działań UX. Mogą być również specjalistami, zawężając swoją wiedzę do konkretnych zadań, takich jak badania lub pisanie Poziom starszeństwa: Podczas gdy starszy projektant UX kładzie nacisk na strategię i koordynację prac UX, młodszy projektant jest głównie zaangażowany w realizację rzeczywistych zadań projektowych

Podczas gdy starszy projektant UX kładzie nacisk na strategię i koordynację prac UX, młodszy projektant jest głównie zaangażowany w realizację rzeczywistych zadań projektowych Firma i branża: Projektant UX w małym start-upie e-commerce może mieć znacznie inną pracę niż projektant w gigantycznej firmie technologicznej

Faza projektu proces myślenia projektowego określa również, jak będzie wyglądał dzień projektanta UX. Proces UX nie jest jednak liniowy. Większość projektantów UX przechodzi między fazami podczas projektowania i ulepszania produktu.

Kompleksowe spojrzenie na dzień z życia projektanta doświadczeń użytkownika

Typowy dzień z życia projektanta UX jest szybki i zróżnicowany. Wymaga zarówno kreatywności, jak i organizacji i składa się zarówno z pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Zazwyczaj projektant UX pracuje standardowe osiem godzin dziennie, ale liczba ta może wzrosnąć w świetle złożonych lub bezprecedensowych zadań.

Wyobraź sobie, że jesteś wewnętrznym projektantem UX aplikacji. Po wypiciu (pierwszej) kawy i sprawdzeniu listy rzeczy do zrobienia, jesteś gotowy do pracy. Zależnie od fazy procesu projektowania, twój dzień może obejmować następujące czynności:

Strategizowanie

Na najwcześniejszych scenach projektu UX spotykasz się z interesariuszami biznesowymi wraz z innymi projektantami i kierownikiem projektu. **Robisz wszystko do zrobienia, aby zrozumieć ogólną strategię i cele biznesowe, aby móc dostosować do nich strategię UX

Po zdefiniowaniu celów, identyfikujesz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) które pozwolą ci zmierzyć powodzenie twoich wysiłków projektowych. 📐

Aby uzupełnić swoją strategię, napisz brief kreatywny. Ten dokument poprowadzi resztę procesu UX. Będziesz kontynuować spotkania z interesariuszami i zmieniać swoją strategię nawet po opracowaniu aplikacji.

Po sfinalizowaniu przez menedżera projekt i uporządkuje wszystkie szczegóły, możesz zacząć generować i rozwijać pomysły.

Pro tip: Szablon mapy drogowej ClickUp UX to przydatny szablon szablon Tablicy który pozwala Tobie i Twojemu zespołowi zwizualizować strategię i ujednolicić wokół niej prace projektowe.

Stwórz wizualną reprezentację swojej strategii projektowania UX za pomocą szablonu ClickUp UX Roadmap Template

Badania

Projekt aplikacji musi być przede wszystkim zorientowany na użytkownika, więc badania użytkowników są kluczową fazą projektu. Jako projektant UX prowadzisz i nadzorujesz wysiłki badawcze. Ich celem jest poznanie grupy docelowej, jej potrzeb i bolączek. 💥

Na początku będziesz korzystać z ankiet i wywiadów z użytkownikami. Gdy zaczniesz prototypować i testować, możesz użyć testów A/B i wskaźników ilościowych, takich jak zaangażowanie użytkowników i współczynniki klikalności, aby udoskonalić projekt UX aplikacji.

Po przeanalizowaniu wyników utworzysz personę użytkownika, mapy empatii i przepływy użytkowników w celu kształtowania procesu projektowania. Udostępnianie wyników kluczowym interesariuszom.

Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz użyć Plan badania użytkowników ClickUp aby poprowadzić fazę badań i uporządkować wszystkie wyniki tak, aby były łatwo dostępne.

Podejdź do badań użytkowników w sposób systematyczny dzięki szablonowi planu badań użytkowników ClickUp

Ideacja

Teraz, gdy rozumiesz problemy i potrzeby użytkowników, musisz znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania projektowe, aby je rozwiązać. 💡

Bierzesz udział w sesjach burzy mózgów i warsztatach Design Thinking, a następnie tworzysz tablice nastrojów i szkicujesz podstawowe układy aplikacji. Aby upewnić się, że projekt jest skoncentrowany na użytkowniku, wyniki badań są zawsze pod ręką przez całą fazę tworzenia pomysłu.

Pro tip: Centralizuj i organizuj wszystkie swoje pomysły w folderze Tablica nastrojów ClickUp szablon . Osadzaj inspirujące referencje i dokumenty badawcze, aby były zawsze pod ręką.

Szablon Tablicy Nastrojów ClickUp to punkt kompleksowej obsługi wszystkich pomysłów projektowych

Projektowanie

Faza projektowania to miejsce, w którym Twoje pomysły stają się rzeczywistością. Korzystanie z wersji roboczych, tablice nastrojów oraz Oprogramowanie do projektowania UX , Figma, tworzysz:

Wireframes: Plany o niskiej wierności struktury aplikacji Makiety: Bardziej szczegółowe reprezentacje wyglądu aplikacji, w tym jej kolorów, ikon, topografii i innych drobnych szczegółów Prototypy: Interaktywne modele aplikacji o wysokiej wierności, które pozwalają użytkownikom doświadczyć, jak będzie wyglądał produkt końcowy, stworzony we współpracy z projektantem interfejsu użytkownika

W trakcie całego projektu odnosisz się do dokumentacji projektowej, takiej jak wytyczne dotyczące stylu i marki. Te spójne elementy wizualne wprowadzają tożsamość wizualną klienta do interfejsu użytkownika i sprawiają, że doświadczenie użytkownika jest spójne.

Musisz pomyśleć o każdym typie osoby, która będzie korzystać z projektowanego produktu. Jeśli produkt jest przeznaczony dla użytkowników na całym świecie, ikonografia ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia im nawigacji po interfejsie. Kiedy ikony skutecznie komunikują różne funkcje, aplikacja jest bardziej intuicyjna. 🤗

Iteracyjny charakter metodologii Agile i Scrum idzie w parze z projektowaniem UX, dlatego Twoja firma przyjęła te podejścia. Stosujesz zasady Scrum w całym procesie projektowania poprzez:

Skupianie się przede wszystkim na dostarczaniu wartości dla dostawców

Ciągłe dostosowywanie procesu projektowania UX produktu zgodnie z opiniami użytkowników

Pracę iteracyjną w sprintach Scrum z podziałem czasowym

Współpracę zcross-functional teams w celu zbudowania spójnego produktu

Ustanowienie minimalnej wydajności produktu (MVP) lub projektu, wczesnej, ale funkcjonalnej wersji produktu, którą można wydać i zebrać dane dotyczące użytkowania

Testowanie

Ewaluacja ma miejsce podczas całego procesu projektowania i rozwoju. Jak tylko masz coś namacalnego, jak makieta, używasz oceny heurystycznej, aby sprawdzić swój projekt i wykryć problemy na wczesnym etapie

Gdy prototyp jest gotowy, można rozpocząć testowanie i walidację UX produktu. Do zrobienia tego używa się różnych metod. Najpopularniejszą z nich są testy użyteczności, które przeprowadza się na reprezentatywnych próbkach użytkowników. Staraj się testować projekt na co najmniej pięciu użytkownikach dziennie, aby był opłacalny. Inne metody testowania użytkowników obejmują:

Analiza spostrzeżeń z badań użytkowników

Testy A/B

Śledzenie ruchów gałek ocznych

Testowanie dostępności

Gdy wszystkie problemy zostaną rozwiązane, Ty i zespół ds zespół ds. rozwoju produktu finalizują ogólny wygląd i sposób działania produktu . 👌

Pro tip: Z Szablon do testów użyteczności ClickUp , możesz planować i usprawniać sesje testów z użytkownikami. Zbierz wszystkie wyniki w jednym miejscu, aby usprawnić proces analizy i wdrażania.

Uprość testowanie doświadczeń użytkowników dzięki szablonowi testów użyteczności ClickUp

Bonus: Współpraca i rozwój osobisty

Projektowanie UX opiera się na pracy zespołowej. Dlatego spędzasz znaczną część dnia komunikując się z innymi członkami Teams i zespołami. Odpowiadasz na e-maile i wiadomości na Slacku. Uczestniczysz w różnych spotkaniach, takich jak codzienne spotkania z menedżerami i programistami oraz spotkania dotyczące planowania sprintów.

Czasami spotykasz się z klientem, aby poinformować go o postępach, uzyskać informacje zwrotne i dostosować strategie. Używasz udostępniania ekranu do zrobienia demonstracji wykonanej pracy.

Pole projektowania UX szybko ewoluuje, więc musisz być na bieżąco z trendami i nowymi narzędziami. Pod koniec typowego dnia spędzasz godzinę na czytaniu wiadomości branżowych i słuchaniu kursów online, aby rozwijać swoje umiejętności. 📲

Niezbędne cechy projektanta UX

Oprócz niezbędnego wykształcenia, certyfikaty projektowe i portfolio, projektant UX musi dogłębnie rozumieć zasady interakcji człowiek-komputer i użyteczności. Muszą także wiedzieć, jak zastosować te zasady w swoich projektach i podejmowaniu decyzji. 📚

Aby dobrze prosperować w swojej roli, projektant UX powinien posiadać następujące umiejętności:

Jakościowe zarządzanie czasem: Ułatwiające poruszanie się po różnych terminach i zadaniach

Ułatwiające poruszanie się po różnych terminach i zadaniach Skuteczne rozwiązywanie problemów: Pomagają im myśleć na własnych nogach i rozważać innowacyjne rozwiązania potrzeb i obaw użytkowników

Pomagają im myśleć na własnych nogach i rozważać innowacyjne rozwiązania potrzeb i obaw użytkowników Umiejętności komunikacyjne: Przygotuj ich do efektywnej, wielofunkcyjnej pracy zespołowej, która jest nieodzowną częścią projektowania UX

Przygotuj ich do efektywnej, wielofunkcyjnej pracy zespołowej, która jest nieodzowną częścią projektowania UX Analityczne myślenie: Daje im zdolność do rozbijania złożonych badań użytkowników, identyfikowania wzorców i wyobrażania sobie wszystkich możliwych wyników

Daje im zdolność do rozbijania złożonych badań użytkowników, identyfikowania wzorców i wyobrażania sobie wszystkich możliwych wyników Dbałość o szczegóły: Pozwala im wyłapywać problemy zanim zrobią to użytkownicy i tworzyć niezwykłe doświadczenia

Pozwala im wyłapywać problemy zanim zrobią to użytkownicy i tworzyć niezwykłe doświadczenia Empatia: Pozwala im postawić się na miejscu użytkowników i skoncentrować swoje wysiłki projektowe na potrzebach prawdziwych ludzi

Największe wyzwania związane z byciem projektantem UX

Projektowanie UX to złożona operacja, więc nie powinno dziwić, że większość projektantów UX regularnie napotyka przeszkody. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych z nich.

Notoryczna luka między projektowaniem a rozwojem

Jeśli komunikacja między projektantami UX a programistami nie jest jasna, mogą pojawić się liczne problemy. Deweloperzy mogą błędnie zinterpretować elementy i stworzyć produkt, który odbiega od popartego badaniami i starannie zaplanowanego projektu. W wyniku tego będą musieli radzić sobie z wieloma poprawkami, co oznacza więcej godzin pracy i potencjalnie niedotrzymane terminy - nie wspominając już o frustracji! 💢

Rozwiązanie:_ Oba teamy muszą współpracować podczas całego procesu projektowania i rozwoju. Projektanci muszą zrozumieć możliwości techniczne, podczas gdy programiści muszą włożyć wysiłek w zrozumienie intencji projektantów.

Ograniczenia zasobów

Projektanci UX często muszą radzić sobie z ograniczeniami czasowymi i budżetowymi . Czasami te limity mogą utrudniać jakość ich produkcji. ⌛

Rozwiązanie:_ Chociaż nie mogą wiele zrobić z ograniczeniami, projektanci UX mogą nauczyć się ustalać priorytety pracy i działać wydajniej.

Równoważenie potrzeb użytkownika i firmy

Użytkownicy muszą znajdować się w centrum wysiłków projektowych. Problemy pojawiają się, gdy firma narzuca wymagania lub ograniczenia, które są sprzeczne z potrzebami użytkowników.

Rozwiązanie:_Jeśli nie mogą skłonić firmy do ponownej oceny swoich priorytetów, projektant UX musi wykorzystać swoje umiejętności rozwiązywania problemów i zidentyfikować najbardziej odpowiednie rozwiązania, aby osiągnąć harmonię między tymi równie kluczowymi elementami. 🎶

Niejasne obowiązki

Projektowanie UX opiera się na efektywnej pracy zespołowej. Gdy zakres obowiązków projektanta UX nie jest jasno zdefiniowany, często wykonuje on zbędną pracę lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeśli problem ten występuje często i dotyczy wielu członków zespołu, odbija się to negatywnie na harmonogramie projektu, produkcie i ostatecznie na biznesie. 📉

Rozwiązanie:_Dokładne obowiązki każdego członka zespołu muszą zostać ustalone i jasno zakomunikowane przed rozpoczęciem pracy.

Problemy z jakością i dokładnością danych

Badania UX to delikatne przedsięwzięcie. Badacze są często stronniczy i mają trudności z formularzem reprezentatywnej próbki użytkowników. Muszą radzić sobie z ogromnymi ilościami różnorodnych danych i zmagać się z niekompletnymi danymi i błędnymi interpretacjami, które mogą podważyć produkt. ⚠️

**Oprócz świadomości potencjalnych uprzedzeń, badacze muszą wiedzieć, jak analizować, weryfikować i interpretować dane, aby uzyskać wiarygodne i przydatne informacje. Niezbędny jest również solidny system zarządzania danymi.

Narzędzia i techniki, które pomagają projektantowi UX zarządzać codziennymi zadaniami

Różne dostępne obecnie narzędzia pozwalają projektantom UX na efektywną pracę i komunikację. Poniżej przedstawiamy typowy zestaw narzędzi, które można znaleźć w przyborniku projektanta UX. 🧰

Narzędzie do zarządzania projektami

Projektanci UX odnoszą się do narzędzie do zarządzania projektami aby dowiedzieć się o swoich zadaniach, terminach i wszystkim innym, czego potrzebują, aby zakończyć swoją pracę. Narzędzia te są niezbędne do zapewnienia efektywnej współpracy i utrzymania projektów zgodnie z harmonogramem 📆

Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp może stanowić wsparcie dla zespołów projektowych na każdym etapie procesu. Z jego ponad 15 konfigurowalnych widoków , może przechowywać i organizować całą wiedzę i plany, zapewniając widoczność pracy w całej organizacji. The Widok obciążenia pracą ClickUp wyświetla dostępność każdego członka zespołu w celu efektywnego przydzielania zadań. Aby zwizualizować oś czasu projektu i zależności między zadaniami, użyj opcji Widok ClickUp Gantt .

Szybko oceń obciążenie każdego członka zespołu dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

ClickUp pozwala również na wdrożenie strategii wysokiego poziomu do codziennej pracy. Możesz zdefiniować Cele ClickUp i cele, które można śledzić, łącząc je z rzeczywistymi zadaniami. W trakcie ich realizacji platforma automatycznie oblicza postępy w osiąganiu celów.

Użyj ClickUp Goals, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów projektowych

Narzędzia komunikacji

Otwarta komunikacja jest niezbędna do wyrównanej pracy całego zespołu i organizacji. **Odpowiednie narzędzie ułatwia współpracę i zapewnia spójne wykonanie

Projektanci UX mają wiele sposobów na komunikację w ramach ClickUp. Na przykład, możesz prowadzić ogólne dyskusje w dziale Widok czatu ClickUp lub zająć się konkretnymi kwestiami w sekcji komentarzy każdego zadania. Możesz także udostępniać nagrania ekranu bezpośrednio z platformy, aby przekazać swój punkt widzenia. 🎥

Dyskutuj o dużych i małych sprawach za pomocą widoku czatu ClickUp

Przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych to pestka dzięki ClickUp możliwości sprawdzania pozwalają uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat szkieletów i makiet. Prześlij plik do wyznaczonego widoku zadania i udostępniaj go recenzentom. Mogą oni wyrazić swoje opinie na temat poszczególnych elementów za pomocą adnotacji.

Uzyskaj informacje zwrotne na temat konkretnych elementów projektu dzięki funkcjom korekty ClickUp

Narzędzia do badania i testowania użytkowników

Narzędzia do badania użytkowników pozwalają projektantom UX gromadzić dane i analizować preferencje użytkowników. Narzędzia do badania użyteczności i testowania użytkowników dostarczają cennych informacji, które kształtują produkt w przyszłości. **Sprawiają, że duże ilości danych stają się bardziej znośne i zrozumiałe

Do badań jakościowych można użyć Formularze ClickUp . Zbuduj swoją idealną ankietę korzystając z ponad 20 pól i dystrybuuj ją do swoich klientów. Formularze mogą również służyć do zbierania zapytań projektowych. ClickUp automatycznie przekształci je w zadania i doda do listy zaległości.

Zbieraj preferencje użytkowników i podpowiedzi projektowe dzięki formularzom ClickUp

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich danych, podsumuj wyniki w Dokumenty ClickUp . Z pomocą swojego silnika AI, ClickUp Brain można szybko edytować dokumenty, a nawet generować persony projektowe, podróże użytkowników, briefy kreatywne i inne wymagania dotyczące produktu .

ClickUp Brain pozwala zaoszczędzić czas poprzez generowanie person projektowych, podróży użytkownika i innej dokumentacji UX

Narzędzia do tworzenia pomysłów

Narzędzia do tworzenia pomysłów i warsztatów pozwalają projektantom UX wyrazić swoją kreatywność, pomagając im przeprowadzić i udokumentować każdą sesję burzy mózgów Tablica ClickUp są idealne do tego celu. Dostarczają one różnych funkcji, które pomagają w tworzeniu szkieletów i prezentowaniu ich zespołowi lub klientom w czasie rzeczywistym. Można nawet osadzać pliki Figma i InVision.

Burza mózgów i przepływ użytkowników w czasie rzeczywistym z zespołem za pomocą ClickUp Whiteboards

Narzędzia do projektowania UX

Oczywiście nic nie byłoby możliwe bez projektowania, prototypowania i narzędzia do tworzenia szkieletów takie jak Figma i Adobe XD. Narzędzia te stanowią wsparcie dla projektantów UX podczas wykonywania ich kluczowej pracy, pozwalając im tworzyć zarówno wczesne wizualne reprezentacje, jak i dopracowane projekty produktu

Aby usprawnić cykl pracy, ClickUp integruje bezproblemowo z Figma i ponad 1000 innych aplikacji za pośrednictwem Zapier .

Optymalizacja cyklu pracy przy projektowaniu UX dzięki ClickUp

Życie zawodowe projektanta UX nigdy nie jest nudne. Zazwyczaj obejmuje szeroki zakres działań - od spotkań i kreatywnej pracy po skrupulatne testy i badania. Aby zachować wydajność, projektanci UX muszą starannie planować swoje dni i wykorzystywać wszystkie dostępne technologie.

Ponieważ wiąże się to z szerokim zakresem umiejętności i obowiązków, projektowanie UX może wydawać się zniechęcającym wyborem. Jeśli jednak masz do tego pasję i dołożysz należytej staranności, możesz mieć satysfakcjonującą i powodzenie w karierze! 🌟

I pamiętaj - ClickUp zawsze służy wsparciem w Twojej zawodowej podróży.