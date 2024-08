Przywództwo a zarządzanie: Jaka jest różnica? [Najlepsze praktyki angażowania pracowników]

Czy przywództwo i zarządzanie oznaczają dla Ciebie to samo? Nie martw się, nie jesteś jedyny! Jednak z pewnością nie jest to kolejna sytuacja potAto-potatO, ponieważ te dwa terminy nie są synonimami.

Podczas gdy obie koncepcje koncentrują się na wzmacnianiu pozycji pracowników i osiąganiu celów organizacyjnych, główna różnica między przywództwem a zarządzaniem polega na ich indywidualnych funkcjach. Na przykład, umiejętności przywódcze polegają na wywieraniu wpływu na innych, podczas gdy umiejętności zarządzania obejmują wdrażanie procesów z koordynacją i kontrolą.

W tym artykule omówimy przywództwo a zarządzanie i rzucimy światło na ich podstawowe różnice na poziomie organizacyjnym. Przeanalizujemy również:

Pokrywające się koncepcje przywództwa i zarządzania

Strategie i narzędzia ułatwiające rozwój zarządzania i przywództwa

Zrozumienie umiejętności przywódczych

Czy kiedykolwiek czułeś się zmotywowany słowami lub działaniami innej osoby? Powiedzmy, przez fitness i osoba wpływająca na wydajność która stawia na zdrowe odżywianie, przygotowywanie domowych posiłków i chodzenie na siłownię trzy razy w tygodniu! 🏋️

Liderzy inspirują w podobny sposób - ich działania i zachowanie dają grupie ludzi dodatkowy zastrzyk motywacji do kontynuowania pracy i osiągania wspólnych celów. Wielu kojarzy przywództwo z wysokimi pozycjami w firmie, takimi jak dyrektor generalny (CEO) lub strateg, ale koncepcja ta polega bardziej na posiadaniu wpływu społecznego i nastawienia na rozwój, aby zachęcić ludzi do podjęcia działań (w przeciwieństwie do zmuszania ich do tego).

Liderzy koncentrują się na szerszej perspektywie i wykorzystują networking oraz aspekty budowania zespołu, aby iść naprzód. Pamiętają o misji firmy i zapraszają każdego członka zespołu do współtworzenia ich strategicznej wizji.

Każda rola lidera polega na inspirowaniu lojalności i morale zespołu, co może brzmieć niejasno. Jednak dobry lider posiada następujące cztery konkretne umiejętności, które pomagają mu kierować teamami:

1. Wizja pozwalająca kierować ludźmi w stronę powodzenia w biznesie

Skuteczni dostawcy przekazują swojemu zespołowi wizję, którą można przełożyć na wykonalne plany określające codzienny cykl pracy pracowników. Wizja może być długoterminowym pożądanym rezultatem, takim jak stworzenie innowacyjnego narzędzia programistycznego, reorganizacja kultury firmy lub rozszerzenie działalności na cały świat.

Wskazówka: Liderzy z jasną wizją muszą myśleć z wyprzedzeniem i definiować strategie działania, które należy nacisnąć, aby dotrzeć do mety. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest skorzystanie z Free Szablon ClickUp od wizji do wartości . Oferuje krok po kroku wsparcie dla liderów podczas przekształcania deklaracji wizji i misji w mierzalne cele i zadania, którymi kieruje zespół ds. planowania.

Dopasuj swoje wartości do wizji za pomocą szablonu Values to Vision

2. Obciążenie inspirujące ludzi

Wyobraź sobie, że ktoś wpada do twojego biura i mówi: Chłopaki, pracujmy ciężej i wypuśćmy oprogramowanie do końca miesiąca. Czy to czyni z niego świetnego lidera? Nie!

Czynnikiem X skutecznego przywództwa jest obciążenie w inspirowaniu ludzi - liderzy są dobrze zorientowani w używaniu właściwego przekazu i dostarczaniu, aby zmotywować wszystkich swoich pracowników do osiągnięcia pożądanych wyników.

Zadaniem lidera jest rozpalenie pasji w swoim zespole poprzez sprawienie, by poczuli się oni wartościowi i przypomnienie każdemu członkowi zespołu o jego mocnych stronach. Chodzi o to, by dać każdemu poczucie spełnienia, które zmotywuje go do przejęcia własności swoich zadań. W ten sposób skuteczny lider może przenieść swoją energię i entuzjazm na zespół, dążąc do realizacji celów zespołu. 💪

3. Kreatywność i dążenie do wprowadzania zmian

Świetny lider odchodzi od status quo i dąży oraz walczy o ulepszenia, czy to w branży, czy we własnej firmie. Często oznacza to myślenie nieszablonowe i znajdowanie innowacyjnych sposobów na:

Angażować duże grupy ludzi

Przygotowywać przyciągające wzrok prezentacje, aby przyciągnąć odbiorców docelowych

Wsparcie pracowników podczas inicjatyw zmian

Bonus: Sprawdź 10 strategii, aby stać się skutecznym liderem zmian ! 🌻

4. Prowadzenie ludzi z inteligencją emocjonalną

Silni liderzy z czasem rozwijają wyjątkową inteligencję emocjonalną. Rozumieją i czytają emocje swojego zespołu jak książkę. Z czasem uczą się nawet, jak manewrować tymi emocjami, aby nawigować po tym, czego chce pracownik i sugerować wzajemnie korzystne sposoby osiągnięcia tego celu.

Z kolei brak inteligencji emocjonalnej może skutkować nieporozumieniami i spadkiem motywację zespołu . Właśnie dlatego skuteczny lider radzi sobie z relacjami międzyludzkimi, konfliktami w zespole i napiętymi sytuacjami z klientami, stosując podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Przykłady obejmują:

Zaoferowanie programu szkoleniowego oddanemu, ale niedostatecznie wykwalifikowanemu pracownikowi zamiast zwalniania go

Zwołanie spotkania łącznikowego między szefami działów zestresowanymi z powodu sprzecznych harmonogramów

Przykłady skutecznego przywództwa

Skuteczne i inteligentne przywództwo jest kluczem do wyzwalacza zmian we wszystkich sferach, czy to polityki, rozrywki, czy zmian klimatycznych. 🔑

Na przykład, Abraham Lincoln wykazywał znakomite umiejętności przywódcze w sferze politycznej. Jego przekonujące umiejętności oratorskie i zaangażowanie w podstawowe wartości skoncentrowane na wolności były kluczowe, gdy przewodził Stanom Zjednoczonym podczas wojny secesyjnej.

Podczas gdy Lincoln był uprzejmy dla swoich przeciwników, jego jednomyślne podejście dało mu przewagę podczas dyskusji podatnych na konflikty. Jego wysiłki przywódcze zyskały wsparcie narodu amerykańskiego i ostatecznie doprowadziły do zniesienia niewolnictwa, czyniąc go symbolem ludzkiej godności i demokracji na całym świecie.

Przechodząc do sfery biznesu, zwróćmy uwagę na kogoś, kto cieszył się nieporównywalną popularnością w branży rozrywkowej - Walt Disney. Jego strategia przywództwa była prosta - doceniaj wartość swojego zespołu i angażuj go w każdą decyzję. Był zorientowany na ludzi i upewniał się, że jego zespół rozumie jego wizję. Disney był również znany z inteligentnego podejmowania ryzyka - nie bał się innowacyjnych zmian, ale był na tyle mądry, by wybierać swoje bitwy. Taka postawa lidera pomogła mu zbudować imperium rozrywki, które nadal kwitnie.

Zrozumienie umiejętności zarządzania

Rola menedżera obraca się wokół planowania, organizowania i dostosowywania codziennych zadań i operacji, jak również koordynowania teamów w celu osiągnięcia celów. Są to osoby do zrobienia - te, które realizują wizję lidera i ściśle współpracują z teamami w celu optymalizacji zasobów, organizacji procesów i odhaczania zadań ze wspólnej listy rzeczy do zrobienia.

Dobrzy menedżerowie nadają priorytet dostarczaniu wyników w oparciu o ustalone cele, niezależnie od tego, czy są to zwiększona wydajność , zwiększona satysfakcja z pracy lub zoptymalizowane zasoby. Członkowie Teams wykonują polecenia menedżera, niekoniecznie ze względu na jego inspirującą osobowość lub życzliwość, ale dlatego, że muszą szanować hierarchię zespołu.

Przeanalizujmy cztery podstawowe umiejętności skutecznego zarządzania:

1. Zdolności organizacyjne

Biegłość organizacyjna jest jedną z najważniejszych cech menedżerskich, która uzupełnia przywództwo. Od menedżera oczekuje się dzielenia projektów na szczegółowe zadania oraz tworzenia i zarządzania harmonogramami, biorąc pod uwagę zasoby, takie jak czas, pieniądze i dostępność zespołu.

Oczywiście umiejętności organizacyjne nie są czymś, z czym się rodzisz. Świetni menedżerowie zazwyczaj polegają na narzędziach do planowania i szablonach, które im w tym pomagają. Na przykład Szablon harmonogramu zespołu ClickUp z kalendarzami w czasie rzeczywistym i wizualnymi mapami obciążenia pracą, jest narzędziem wspomagającym planowanie dla wielu menedżerów.

Szablon harmonogramu zespołu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować porządek i kontrolę nad harmonogramem zespołu.

2. Zdolność adaptacji w sytuacjach kryzysowych

Zadaniem menedżera jest śledzenie tego, co i kiedy ma zostać zrobione. Dlatego kolejną ważną umiejętnością, którą rozwijają, jest wprowadzanie zmian na bieżąco, aby dostosować się do zmian zasobów i sytuacji kryzysowych.

Istotę zdolności adaptacyjnych na stanowisku kierowniczym można podsumować jako odpowiedzialność. Menedżer musi być odpowiedzialny za zapewnienie, że cele końcowe - takie jak realizacja projektu lub zaplanowane wydarzenie - zostaną osiągnięte pomimo wyzwań.

Zazwyczaj kultywują zdolność adaptacji poprzez zrozumienie stylów pracy teamów i logistykę procesów, przewidywanie ryzyka i utrzymywanie zdrowych dwukierunkowych kanałów komunikacji, które pomagają pracownikom być bardziej otwartymi na zmiany.

3. Monitorowanie wydajności i zaangażowania pracowników

Większość ról kierowniczych wymaga solidnej struktury organizacyjnej, która umożliwia rozwój zawodowy i łatwe utrzymanie pracowników.

Dobry menedżer nie jest tylko po to, aby przydzielać zadania swojemu zespołowi i startować, dopóki projekt nie zostanie zakończony - stale monitoruje wydajność i analizuje wskaźniki KPI, aby zidentyfikować potencjalne wąskie gardła jakości, przekazywać informacje zwrotne i podejmować działania naprawcze w celu wzmocnienia swojego zespołu.

4. Efektywny proces podejmowania decyzji

Świetny menedżer to taki, który jest zdecydowany. Jeśli Twój team utknął na jakimś problemie, nie możesz wycofać się ze słabą wymówką w stylu: nie wiem; wymyśl to. 🤷

Powiedzmy, że musisz przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek. Twoim zadaniem jest podejmowanie decyzji w celu zminimalizowania tarć operacyjnych. Teraz możesz poprosić swój Teams o wkład. Ostatecznie jednak to Ty musisz sprawdzić dostępne zasoby i istniejące obciążenia pracą, ustalić priorytety zadań, a może nawet odciągnąć ludzi od innych projektów, aby wszystkie ręce na pokład zaangażowały się w dotrzymanie krótszego terminu.

Ponadto menedżerowie muszą przekazywać decyzje na czas, mieć przestrzeń na sugestie i oferować uzasadnienie, aby zwiększyć przejrzystość w zespołach.

Wskazówka: Nie każdy menedżer ma czas, aby poświęcić się skomplikowanym procesom decyzyjnym. Na szczęście można wykorzystać Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp wizualizacja ryzyka i szans w załączniku do różnych rozwiązań i szybsze podejmowanie decyzji.⚡

Użyj tego szablonu, aby przeanalizować dostępne rozwiązania i opcje, w tym ryzyko i korzyści, i cieszyć się większą przejrzystością podczas podejmowania decyzji

Przykład powodzenia w zarządzaniu

Pouczającym przykładem skutecznego zarządzania, które przerodziło się w fantastyczne przywództwo, jest przypadek Andrew Cherng założyciel sieci restauracji Panda Express.

Cherng otworzył pierwszą restaurację w 1973 roku i od tego czasu rozszerzył swoje imperium do ponad 2400 restauracji w całych Stanach Zjednoczonych! Jego powodzenie można przypisać jego nastawieniu na ludzi styl zarządzania i pasja do ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Cherng aktywnie inwestuje również w swoich pracowników i naciska na nowszych menedżerów sieci, aby oferowali najlepszą obsługę w oparciu o trzy zasady:

Bądź proaktywny Priorytetowo traktować jakość wykonania zadania Szacunek w pracy

Przywództwo a zarządzanie: Kluczowe różnice

Przywództwo i zarządzanie w biznesie są jak skrzypce i altówka w orkiestrze symfonicznej - są do siebie podobne, ale mają charakterystyczne funkcje, które pozwalają im odgrywać unikalne role. 🎻

Przyjrzyjmy się kilku ważnym różnicom między zarządzaniem a przywództwem:

Wizja vs. wykonanie

Najlepsi liderzy są wizjonerami - są zawsze o krok do przodu, myśląc o tym, gdzie chcą być w przyszłości i tworząc plan gry, aby się tam dostać.

Jednak wielcy liderzy nie są nierealistyczni w swojej wizji. Są świadomi limitów procesu i inspirują ludzi do działania pomimo takich niedociągnięć. Koncentrują się na przyszłych celach, jednocześnie komunikując aspekt "dlaczego" swojej wizji każdemu członkowi zespołu.

Z drugiej strony, menedżerowie koncentrują się na wykonaniu - skupiają się na teraźniejszości i sprawują władzę do zrobienia zadań. W trudnych sytuacjach menedżer akceptuje rzeczy takimi, jakimi są i stara się jak najlepiej wykorzystać istniejące zasoby.

Można powiedzieć, że menedżerowie przekształcają idee przywództwa w rzeczywistość.

Wskazówka: Menedżerowie i liderzy poświęcają wiele czasu na planowanie wykonalności wizji w zakresie procesów, ale wciąż dochodzi do konfliktów. Najlepszym scenariuszem w tym przypadku jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat celów o szerokim zakresie i odpowiednich aspektów procesu obok siebie i proaktywne uwzględnienie wszelkich potencjalnych przeszkód.

Jeśli potrzebujesz udostępnianej kanwy do burzy mózgów, wskocz na stronę Szablon przepływu procesów ClickUp dla bogatego wizualnego planu cyklu pracy.

Usprawnij wizualizację projektu dzięki jasnemu i zwięzłemu przeglądowi kompleksowego cyklu pracy

Inspiracja vs. kontrola

Liderzy inspirują i motywują innych do osiągania szeroko zakrojonych celów i zaszczepiają poczucie celu w zespołach. Badania pokazują.) że skuteczne przywództwo i wynikająca z niego motywacja zwiększają satysfakcję z pracy i wydajność.

Ale liderzy nie zajmują się kontrolowaniem codziennych operacji - zajmują się tym menedżerowie. Wdrażają procesy i sprawdzają, czy wszystkie zadania są na dobrej drodze do osiągnięcia celów organizacyjnych. Można powiedzieć, że uwaga menedżera skupia się na rzeczach na poziomie mikro, które ostatecznie pomagają wypełnić misję firmy ustawioną przez liderów.

Innowacja a organizacja

Jak powiedział uczony Warren Bennis: Menedżer zarządza, lider wprowadza innowacje. To stwierdzenie podsumowuje ważną różnicę między tymi dwiema rolami - liderzy zawsze myślą o poprawie. Nieustannie dążą do innowacji i znaczących zmian, które mogą pomóc im w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu wyzwań. Status quo jest ich największym lękiem, a ich misją jest ucieczka od niego i ciągłe wspinanie się po szczeblach kariery. 🪜

Success Managerowie administrują istniejącymi procesami z niewielkim szacunkiem dla status quo. Dbają o to, by maszyna działała płynnie.

Menedżerowie dążą więc do z góry określonych celów, korzystając z narzędzi już dostępnych w ich przyborniku. Nie szukają lepszych narzędzi - to zadanie liderów.

Bonus: Szablon do zarządzania innowacyjnymi pomysłami ClickUp to obowiązkowa pozycja zarówno dla liderów, jak i menedżerów, ponieważ nie tylko pomaga zarządzać nowymi pomysłami, ale także stanowi wsparcie dla procesów ich wdrażania.

Menedżerowie i liderzy mogą korzystać z szablonu ClickUp Innovation Idea Management Template, aby wspólnie wychwytywać, śledzić i ustalać priorytety możliwości istotnych z punktu widzenia czasu

Gdzie krzyżują się przywództwo i zarządzanie?

To nie przypadek, że przywództwo i zarządzanie są często mylone i używane zamiennie. Zakres tych dwóch pojęć przecina się w kilku aspektach, głównie:

Strategowanie: Liderzy tworzą długoterminowe strategie, aby osiągnąć swoją misję. Menedżerowie zajmują się strategiami krótkoterminowymi, które umożliwiają im zakończenie zadań w wyznaczonym terminie

Liderzy tworzą długoterminowe strategie, aby osiągnąć swoją misję. Menedżerowie zajmują się strategiami krótkoterminowymi, które umożliwiają im zakończenie zadań w wyznaczonym terminie Umiejętności podejmowania decyzji: Zarówno liderzy, jak i menedżerowie powinni być w stanie gromadzić i analizować dane, szacować ryzyko i wybierać najlepszą ścieżkę rozwoju. Są oni odpowiedzialni za swoje działania i nie mogą obwiniać innych za niepowodzenia wynikające ze złych decyzji

Zarówno liderzy, jak i menedżerowie powinni być w stanie gromadzić i analizować dane, szacować ryzyko i wybierać najlepszą ścieżkę rozwoju. Są oni odpowiedzialni za swoje działania i nie mogą obwiniać innych za niepowodzenia wynikające ze złych decyzji Koncentracja na teamach: Kolejnym ważnym podobieństwem jest rola liderów i menedżerów we wspieraniu zdrowej kultury firmy i satysfakcji pracowników. Dzięki dobremu przywództwu i zarządzaniu, członkowie zespołu rozwijają się, czują się zaangażowani i docenieninie są skłonni do odejścia. Wręcz przeciwnie, kiepscy liderzy i menedżerowie obciążają swoje zespoły nierealistycznymi oczekiwaniami, które negatywnie wpływają na miejsce pracy

Kolejnym ważnym podobieństwem jest rola liderów i menedżerów we wspieraniu zdrowej kultury firmy i satysfakcji pracowników. Dzięki dobremu przywództwu i zarządzaniu, członkowie zespołu rozwijają się, czują się zaangażowani i docenieninie są skłonni do odejścia. Wręcz przeciwnie, kiepscy liderzy i menedżerowie obciążają swoje zespoły nierealistycznymi oczekiwaniami, które negatywnie wpływają na miejsce pracy Spójność: Wreszcie, zarówno liderzy, jak i menedżerowie powinni zachować spójność między swoimi słowami i działaniami, aby uchodzić za wiarygodne postacie 🫡

3 najlepsze praktyki i wskazówki, jak zostać dobrym liderem i menedżerem

Zarówno liderzy, jak i menedżerowie są osobami mającymi kontakt z pracownikami, choć pełnią różne obciążenia. Oto trzy najlepsze praktyki pozwalające na powodzenie w pełnieniu obu ról:

1. Bądź wzorem do naśladowania

Jeśli chcesz, aby ludzie cię szanowali i ci ufali, musisz być wzorem do naśladowania i praktykować to, co głosisz. Teams obserwują, jak działasz - jeśli mówisz to, co mówisz, ale nie chodzisz tym, co chodzisz, nie będą skłonni podążać twoimi śladami lub postrzegać cię jako autorytatywną postać.

Oto kilka cech, które należy posiadać, aby być świetnym menedżerem i liderem, który zapewnia stabilność swojemu zespołowi:

Skup się na rozwiązywaniu problemów swojego zespołu

Zachowanie pokory i przejrzystości w interakcjach z pracownikami

Wyczyszczone wytyczne i przykłady w razie potrzeby

Prowadzić otwarty dialog z Teams i zapraszać do wyrażania opinii

Zorientowanie na wyniki, a jednocześnie wsparcie

Oddeleguj podejmowanie decyzji o niskiej stawce, aby pokazać, że ufasz swojemu zespołowi

2. Słuchaj swojego teamu

Sprawdzanie pulsu zespołu od czasu do czasu pomaga zorientować się w jego poziomie zadowolenia i zaangażowania, co pomaga poprawić przywództwo i umiejętności zarządzania.

Ćwicz aktywne słuchanie, gdy rozważasz perspektywy i postawy swojego zespołu wobec pracy lub konkretnej decyzji. Zwracaj uwagę na ich spostrzeżenia dotyczące nieefektywności procesów, problemów z harmonogramem i blokad operacyjnych, zadawaj dalsze pytania i opracowuj lepsze rozwiązania w celu osiągnięcia celów i poprawy jakości pracy dynamika zespołu .

3. Używaj odpowiednich narzędzi do współpracy i powodzenia w biznesie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci narzędzia oprogramowania biznesowego i komunikacyjnego znacząco wpłynęły na sposób działania liderów i menedżerów. Nie musisz już polegać na czasochłonnej pracy, takiej jak ręczne sprawdzanie statusów projektów lub organizowanie długich spotkań w celu udostępniania szczegółów zadań. Wszystko czego potrzebujesz to kompleksowe zarządzanie pracą Rozwiązanie:

Komunikować się i współpracować z Teamsami

Ustawienie wyczyszczonych celów i planowanie harmonogramów

Tworzenie bazy wiedzy w celu wsparcia pracowników

Nasza rekomendacja to ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami i rozwiązanie do zarządzania projektami z funkcjami centralizacji pracy, usprawniania procesów i współpracy z teamami w dowolnej skali. Platforma nie tylko zapewnia wsparcie przy podejmowaniu decyzji opartych na danych, ale także pozostawia więcej czasu na skupienie się na strategiach i rozwiązywaniu problemów.

**Zobaczmy, jak ClickUp wspomaga role przywódcze i kierownicze. 🌺

Wykorzystaj pakiet do zarządzania projektami ClickUp jako swoje centrum dowodzenia

Skup się na tym, co najważniejsze dzięki ClickUp Project Management

The Zarządzanie projektami ClickUp to solidny zestaw funkcji, który pozwala tworzyć, organizować i monitorować zadania, przełączać perspektywy, ustawiać priorytety i komunikować się - wszystko, czego potrzebuje dobry lider lub menedżer. 😎

Na początek, możesz wzmocnić pozycję Teams, tworząc scentralizowaną bazę wiedzy w Dokumenty ClickUp . Zamiast udostępniania strategii, wizji i planów zadań podczas skomplikowanych spotkań, możesz zebrać wszystkie zasoby wiedzy w zorganizowanych folderach, umożliwiając pracownikom płynne wsparcie podczas wykonywania ich zadań.

ClickUp pomaga również w elastycznym planowaniu projektów. Zastosowanie Zadania ClickUp , Kalendarz oraz Wykresy Gantta do tworzenia, przypisywania, kategoryzowania i śledzenia pracy za pomocą kilku kliknięć.

Zmieniaj perspektywy dzięki ponad 15 Widoki ClickUp -od podstawowego Lista i Widoki tablicy do zaawansowanych opcji dla wizualizacja obciążenia pracą lub oś czasu projektu . Przełączanie widoków w celu identyfikacji nieefektywności i blokad z wyprzedzeniem i optymalizować zasoby w podróży.

Docenisz funkcje komunikacji oparte na współpracy, takie jak ClickUp Chat i Przypisywanie komentarzy . Używaj ich do wymiany wiadomości z wielofunkcyjnymi Teams w czasie rzeczywistym bez opuszczania platformy. Skorzystaj z funkcji Funkcja wzmianek do szybkiego informowania kolegów z drużyny.

Ideą tych funkcji jest pomoc liderom i menedżerom w utrzymaniu połączenia z pracownikami bez wysiłku, promocja zdrowszej kultury firmy i płynniejsze podejmowanie decyzji.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Możesz również użyć Tablice ClickUp do burzy mózgów z zespołem. Są to cyfrowe tablice idealne do tworzenia strategii i rozwiązywania problemów. Używaj ich do tworzenia kuloodpornych planów krótko- i długoterminowych oraz przechodzenia od pomysłów do rzeczywistości. 🧠

Skorzystaj z ClickUp Goals, aby udoskonalić śledzenie celów

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem, czy menedżerem (lub jednym i drugim), zawsze pracujesz w kierunku celu. Jednak inni nie będą za Tobą podążać ani Ci ufać, jeśli Twoje krótko- lub długoterminowe cele są niejasne lub nierealistyczne. Z Cele ClickUp możesz ustawić, zarządzać i dostosowywać swoje cele , śledzenie procentu zakończonych projektów i monitorowanie celów.

Wybierz typ celu (liczba, prawda/fałsz, waluta lub zadanie) i pozwól ClickUp na śledzenie celów dla Ciebie! Organizuj cele w folderach dla łatwiejszej nawigacji i kontroli.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Liderzy i menedżerowie powinni również ustawić kamienie milowe aby zdefiniować kluczowe punkty postępu w trakcie realizacji projektów. Pomaga im to kontrolować cele w szerokim zakresie bez mikrozarządzania pracownikami.

Ustawienie niestandardowych Pulpity ClickUp to kolejny sposób na monitorowanie celów i wskaźników wydajności z daleka. Możesz zorganizować swój pulpit, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym, takie jak śledzenie czasu lub dokonana sprzedaż, i cieszyć się praktycznymi spostrzeżeniami przez cały dzień. 😏

Zachowaj spójność komunikacji dzięki szablonom ClickUp

Wiodące i zarządzanie teamami jest łatwiejsze dzięki szablonom ClickUp - mają one gotowe sekcje, które pomogą Ci komunikować się spójnie w różnych przypadkach użycia i przy minimalnej liczbie błędów!

Jeśli chcesz ustawić jasne cele i opracować wydajny plan działania, aby przyspieszyć powodzenie swojej organizacji, wypróbuj ClickUp szablony planów rozwoju . Mogą one pomóc w bardziej profesjonalnej organizacji pomysłów, a nawet zbadać możliwości rozwoju pracowników.

Jeśli rozbudowujesz swoje zespoły kierownicze lub zarządzające, planuj proponowane zmiany z szablony planowania powodzenia . Pomogą ci one zdefiniować role i pozycje, rzucić światło na oczekiwane obowiązki i dostosować przejrzysty plan gry na przyszłość. Możesz zbadać Biblioteka ClickUp która zawiera ponad 1000 szablonów dla liderów i kadry zarządzającej. 💗

Przywództwo vs. Zarządzanie: Wdrażaj swoją wizję z ClickUp

Przywództwo i zarządzanie mogą różnić się pod wieloma względami, ale obie funkcje w równym stopniu przyczyniają się do powodzenia organizacji. Na szczęście możesz wykorzystać narzędzia takie jak ClickUp do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań jako lider i menedżer.

Dzięki funkcjom dla ustawienie celów , komunikację, współpracę i monitorowanie postępów, ClickUpcentralizuje różne aspekty obu ról i daje Ci zakończoną kontrolę nad Twoją pracą. Zarejestruj się już dziś i rozpocznij powodzenie swojej firmy! ✨