Evernote vs ClickUp: która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza?

Innowacyjny pomysł. Produkt spożywczy do listy zakupów. Kryteria akceptacji funkcji, dla której piszesz historię użytkownika. Wiadomość, którą chcesz udostępnić zespołowi.

Aby żyć bez pomijania ważnych szczegółów i nie obciążać swojej pamięci krótkotrwałej, potrzebujesz prostej, wydajnej i zawsze dostępnej aplikacji do robienia notatek.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się dwóm najpopularniejszym aplikacjom do robienia notatek: Evernote i ClickUp.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami przeznaczona dla zespołów każdej wielkości i z każdej branży, które chcą współpracować i śledzić pracę w jednym miejscu.

ClickUp konsoliduje zadania, dokumenty, cele i czaty, oferując jednolitą przestrzeń do planowania projektów, zarządzania czasem i alokacji zasobów. Aby ułatwić pracę i cykle pracy, ClickUp zawiera również potężną aplikację do robienia notatek.

Najważniejsze funkcje ClickUp

W zatłoczonym świecie platform zwiększających wydajność ClickUp wyróżnia się zestawem potężnych funkcji, w tym doskonałą aplikacją do robienia notatek i rozwiązaniami do zarządzania informacjami, takimi jak poniższe.

Przegląd dokumentów ClickUp

Dokumenty ClickUp

ClickUp Docs pozwala Twojemu zespołowi scentralizować notatki, protokoły ze spotkań, plany projektów i wszystko inne, co musisz udokumentować. ClickUp Docs umożliwia:

Twórz dokumenty z zagnieżdżonymi stronami i opcjami stylizacji, takimi jak zakładki, tabele i wiele innych

Edytuj w czasie rzeczywistym wraz z zespołem, oznaczaj innych komentarzami, przypisuj im zadania do wykonania i zamieniaj tekst na zadania, które można śledzić

Łącz dokumenty i zadania, dodawaj widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy projektów, przypisywać zadania i nie tylko — wszystko w jednym edytorze

Kategoryzuj, aby ułatwić dostęp i wyszukiwanie

Twórz linki do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami dostępu dla zespołu, gości lub użytkowników publicznych

Notatnik ClickUp

Zapisuj myśli, pomysły i zadania w locie dzięki Notatnikowi ClickUp. Ta funkcja zapewnia szybki i łatwy sposób na sporządzanie notatek podczas spotkań lub sesji burzy mózgów, dzięki czemu żadna idea nie zostanie pominięta ani zapomniana.

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp.

Baza wiedzy

Zbuduj kompleksowe repozytorium informacji dzięki bazie wiedzy ClickUp. Ta funkcja idealnie nadaje się do przechowywania instrukcji, często zadawanych pytań i zasad firmy, zapewniając zespołowi zasoby samoobsługowe i ograniczając powtarzające się zapytania.

Co więcej? Automatycznie generuj artykuły bazy wiedzy za pomocą ClickUp Brain.

ClickUp umożliwia tworzenie szczegółowych opisów zadań i komentarzy w wątkach, dzięki czemu zespoły mogą przechowywać istotne notatki i dyskusje związane z konkretnymi projektami lub zadaniami, zapewniając zachowanie kontekstu i dostępność informacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisywanie notatek ze spotkań, burzę mózgów czy tworzenie bazy wiedzy, ClickUp zapewnia narzędzia, które pozwolą Ci zrobić to bardziej efektywnie.

Ceny ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś pojedynczym użytkownikiem poszukującym zwiększenia wydajności, czy dużą organizacją poszukującą kompleksowych rozwiązań do rozwoju projektów, plany ClickUp są dostosowane do Twoich ambicji.

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z ClickUp , aby uzyskać niestandardowe ceny

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich planach płatnych za 5 USD miesięcznie za członka obszaru roboczego

Czym jest Evernote?

Evernote to przede wszystkim aplikacja do robienia notatek, która służy jako cyfrowy notatnik, planner i archiwum. Jako narzędzie przeznaczone do przechowywania i porządkowania notatek, Evernote doskonale sprawdza się w organizowaniu i udostępnianiu Twoich przemyśleń, wyników badań i projektów.

Aplikacja do robienia notatek Evernote (Źródło: Evernote.com )

Najważniejsze funkcje Evernote:

Oto przegląd wielu funkcji, które sprawiają, że Evernote jest odpowiedni dla każdego, kto chce uporządkować swoje życie i usprawnić cykl pracy.

Organizacja notatek

Twórz notatniki, strony i etykiety, aby łatwo kategoryzować i wyszukiwać informacje.

Web Clipper

Zapisuj artykuły, strony internetowe i zrzuty ekranu bezpośrednio na swoje konto z zachowaniem pełnego formatu.

Skanowanie dokumentów

Użyj aparatu w urządzeniu, aby skanować i digitalizować dokumenty, wizytówki i odręczne notatki.

Synchronizacja między platformami

Uzyskaj dostęp do swoich notatek na dowolnym urządzeniu, dzięki czemu Twoje informacje będą zawsze pod ręką.

Ceny Evernote

Evernote oferuje kilka poziomów cenowych, z których każdy ma unikalny zestaw funkcji i korzyści.

Free Forever

Osobiste : 10,83 USD miesięcznie

Professional : 14,17 USD miesięcznie

Teams: 20,83 USD miesięcznie za użytkownika

Należy pamiętać, że bezpłatny plan Evernote ma limit 50 notatek. Aby pisać więcej, musisz wykupić wyższy plan. Z drugiej strony, w ClickUp Docs możesz tworzyć nieograniczoną liczbę dokumentów, nawet w ramach planu Free.

ClickUp vs Evernote: porównanie funkcji

Przeanalizowaliśmy wszystkie funkcje i możliwości obu narzędzi, aby przedstawić Ci kompleksowe porównanie ClickUp i Evernote. Zaczynamy.

Docelowy użytkownik

ClickUp jest przeznaczony zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dużych zespołów. Łączy w sobie zaawansowane funkcje tworzenia notatek z zarządzaniem projektami, a zespoły z różnych branż wykorzystują ClickUp do zarządzania projektami/produktami/programami.

Evernote to przede wszystkim narzędzie do sporządzania notatek indywidualnych. Umożliwia skanowanie dokumentów, nagrywanie notatek audio oraz zapisywanie paragonów, instrukcji obsługi lub rodzinnych przepisów kulinarnych. Chociaż posiada zaawansowane funkcje do sporządzania notatek, brakuje mu możliwości integracji tej wiedzy w sposób sensowny i skalowalny.

Komunikacja i współpraca

ClickUp Docs działa jako oprogramowanie do edycji dokumentów w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę zespołową, komunikację i pracę zespołową. Jego najpotężniejsze funkcje współpracy to:

Komentarze i wzmianki

Czat na żywo

Prywatne i publiczne udostępnianie

Edycja dokumentów w czasie rzeczywistym

Integracja z zadaniami i pakietem zwiększającym wydajność

Evernote ma ograniczone funkcje współpracy, takie jak udostępnianie i komentowanie notatek. Do notatek można również dodawać zadania do wykonania.

Chociaż są one świetne do wspólnej pracy nad dokumentami, ograniczają one projekty, które wymagają silniejszego przejścia do śledzenia pracy, monitorowania postępów, oceny wyników itp.

Zarządzanie zadaniami

ClickUp eliminuje silosy notatek i pracy. Integruje notatki z zadaniami, umożliwiając tworzenie elementów do wykonania, komentowanie pomysłów i oznaczanie użytkowników. ClickUp Docs płynnie łączy myśli i działania. Dzięki wsparciu potężnego, konfigurowalnego i elastycznego oprogramowania do zarządzania projektami, ClickUp przechowuje notatki i dokumenty w kontekście.

Chociaż Evernote oferuje również możliwość tworzenia zadań, elementów do wykonania i harmonogramów, funkcje te są ograniczone. Evernote to aplikacja do tworzenia notatek z kilkoma funkcjami zarządzania zadaniami. Natomiast ClickUp to pakiet zwiększający wydajność, oferujący zaawansowaną integrację zadań i notatek.

Style

ClickUp Docs pozwala dodawać obrazy okładek, zmieniać czcionki i kolory, dostosowywać odstępy między wierszami/akapitami, dodawać widżety/banery, podstrony, spis treści i wiele więcej.

Niezrównany styl i potężna funkcjonalność dzięki ClickUp Docs

Evernote umożliwia to wszystko. Jako aplikacja stworzona wyłącznie do robienia notatek, Evernote oferuje różne typy notatek, w tym tekst, szkice, zdjęcia, pliki audio, wycinki internetowe i pliki PDF.

Raportowanie

ClickUp ułatwia przepływ od pomysłu (w ClickUp Docs ) do działania (w zadaniach ClickUp ) i wyników (na pulpicie ClickUp ). Na podstawie celów i zadań, które sobie wyznaczyłeś, możesz generować szczegółowe raporty dotyczące postępów w realizacji zadań, śledzenia czasu i wydajności bezpośrednio w ClickUp.

Evernote nie ma wbudowanych funkcji raportowania. Wynika to częściowo z tego, że Evernote pomaga tylko w tworzeniu i archiwizowaniu dokumentów, podobnie jak Dokumenty Google. Nie ma więc zbyt wielu danych do śledzenia poza liczbą słów, znaków, autorów itp.

Integracje

ClickUp integruje się z ponad 1000 innych aplikacji, w tym narzędziami innych firm do śledzenia czasu, poczty e-mail, kalendarza i usług przechowywania plików. Ten rozległy ekosystem umożliwia zespołom usprawnienie cyklu pracy i zapewnienie płynnego przepływu danych.

Z drugiej strony Evernote oferuje mniejszy wybór przydatnych integracji. Może to ograniczać możliwość pełnej integracji aplikacji z istniejącym cyklem pracy zespołu.

Funkcje AI

ClickUp Brain rozszerza wiele funkcji platformy, w tym notatki. Kluczowe funkcje AI zintegrowane z funkcjami tworzenia notatek są następujące.

Narzędzia AI do pisania: Twórz szkice e-maili, dokumenty i generuj plany projektów. Sprawdzaj pisownię w dokumentach i zadaniach bez wtyczek lub rozszerzeń.

Podsumowania: Automatycznie generuj podsumowania spotkań i zadania do wykonania na podstawie notatek ze spotkań.

Podsumowanie ClickUp AI dla dokumentów

Transkrypcje: Automatycznie zamieniaj głos na tekst i korzystaj z AI, aby odpowiadać na pytania z spotkań i Clipów.

Wyszukiwanie AI: Zadawaj pytania i uzyskuj odpowiedzi z zadań, dokumentów i od innych osób.

Uzyskaj wszystkie odpowiedzi automatycznie dzięki ClickUp Brain

Podejście Evernote do AI koncentruje się bardziej na ulepszaniu podstawowych funkcji tworzenia notatek i organizowania informacji.

Sugestia dotycząca zawartości : Sugerowanie powiązanych treści w celu ułatwienia wyszukiwania

Wyszukiwanie AI : Łatwiejsze wyszukiwanie informacji w notatkach, obrazach lub tekście pisanym odręcznie

Kategoryzacja: Automatyczne etykietowanie i kategoryzowanie notatek

Szablony

ClickUp oferuje ogromne repozytorium szablonów do każdego zastosowania, odpowiednich dla wszystkich strategii tworzenia notatek.

Nie wierzysz nam? Sprawdź setki zasobów i najlepszych szablonów do zarządzania projektami, które pomogą zwiększyć wydajność. Oto kilka popularnych szablonów dokumentów ClickUp:

Szablon dokumentacji projektu ClickUp

Szablon recenzji 1-na-1 ClickUp

Szablon dokumentu ClickUp dla agencji/klientów

Evernote oferuje również bezpłatne szablony do prowadzenia osobistego dziennika, kreatywnego pisania, śledzenia projektów i nie tylko. Są one jednak ograniczone do sporządzania notatek i nie można ich wykorzystać do zarządzania projektami.

Obsługa klienta

ClickUp zapewnia kompleksową obsługę klienta z wykorzystaniem różnych zasobów, w tym centrum pomocy, samouczków wideo, webinariów na żywo i forum społeczności. Plany premium umożliwiają dostęp do wsparcia 24/7 z imponującym czasem reakcji.

Evernote oferuje wsparcie poprzez centrum pomocy i fora społecznościowe, ale bezpośrednia obsługa klienta jest ograniczona do posiadaczy kont Premium i Business. Jest to ograniczenie dla zespołów potrzebujących natychmiastowej pomocy w ramach planów niższych poziomów.

Ceny

ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp , aby uzyskać niestandardowe ceny

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Evernote

Free Forever

Osobiste: 10,83 USD miesięcznie

Profesjonalna: 14,17 USD miesięcznie

Teams: 20,83 USD miesięcznie za użytkownika

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, ClickUp wyraźnie oferuje bardziej kompleksowe rozwiązanie dla zespołów poszukujących przejrzystego, prostego i zintegrowanego sposobu zarządzania notatkami.

Chociaż Evernote jest silnym konkurentem jako narzędzie do sporządzania notatek indywidualnych, nie spełnia wymagań zespołów, które potrzebują dynamicznego, integracyjnego i opartego na współpracy cyklu pracy.

Holistyczne podejście ClickUp do wydajności, które obejmuje tworzenie notatek, zarządzanie zadaniami, komunikację i raportowanie, sprawia, że jest to kompetentna alternatywa dla Evernote.

ClickUp vs Evernote na Reddicie

Aby dowiedzieć się, co użytkownicy sądzą o ClickUp i Evernote, zajrzeliśmy na Reddit. Kiedy wyszukaliśmy hasło "ClickUp vs Evernote" na Reddicie, wyniki były korzystne dla ClickUp, a użytkownicy nazywali go wszechstronną alternatywą skupioną na zadaniach.

Jeden z użytkowników powiedział: "Clickup to solidna aplikacja do zarządzania zadaniami, która oferuje tablice, dokumenty, pulpity, czat i wiele innych funkcji ułatwiających współpracę", dodając, że obsługa klienta jest "świetna, a zespół programistów ciężko pracuje nad utrzymaniem i aktualizacją aplikacji".

Nic więc dziwnego, że ClickUp jest jedną z najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida.

Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza dla Twojego zespołu?

Wyniki są jasne — aplikacja do robienia notatek ClickUp nie ma sobie równych! 🏆

Proste i pozbawione zbędnych dodatków podejście Evernote do tworzenia notatek i organizacji było kiedyś przełomowe, ale obecnie blednie w porównaniu z dynamicznymi i wielofunkcyjnymi narzędziami, które pojawiły się na rynku.

Wprowadź ClickUp. 💜

ClickUp nie tylko dorównuje możliwościom Evernote — przewyższa je. ClickUp oferuje kompleksową, współpracującą i konfigurowalną aplikację do tworzenia notatek zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów.

Niezależnie od tego, czy po prostu zapisujesz lekcje życia, czy pracujesz nad tworzeniem oprogramowania, ClickUp bez wysiłku dostosuje się do Twoich potrzeb.

Co więcej? Podnosi jakość notatek, integrując je z szerszym ekosystemem zadań, projektów i celów. ClickUp Brain automatyzuje i przyspiesza to, co możesz zrobić ze swoimi notatkami.

W połączeniu z ClickUp staje się najpotężniejszym kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia pomysłów, planów i działań — nawet w wersji bezpłatnej.

Zainteresowały Cię możliwości? Odkryj pełen potencjał ClickUp dla swojego zespołu.