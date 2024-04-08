Jak zatrudnić Digital Marketing Managera do swojego zespołu: Kompletny przewodnik

Marketing cyfrowy jako rynek osiągnie wartość $$$a 1099.33 mld USD do 2032 roku. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem startupu, czy Enterprise, marketing cyfrowy jest niezbędny do zbudowania solidnej obecności w Internecie.

Do niedawna większość małych biznesów lub startupów na wczesnym etapie rozwoju radziła sobie z jednym generalistą zarządzającym wszystkimi sprawami związanymi z marketingiem - już tak nie jest. Ewoluujące oczekiwania klientów, intensywna konkurencja i stale rosnąca potrzeba spersonalizowanych doświadczeń sprawiły, że marketing cyfrowy stał się bardziej wielowarstwowy.

Jeśli chcesz zatrudnić menedżera ds. marketingu cyfrowego, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby dowiedzieć się, jak zatrudnić menedżera ds. marketingu cyfrowego - wystarczająco wykwalifikowanego, aby dodać prawdziwą wartość (i zwrot z inwestycji) do twoich wysiłków marketingowych.

Do dzieła!

**Dlaczego warto zatrudnić menedżera ds. marketingu cyfrowego?

Zatrudnienie menedżera ds. marketingu cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działań marketingowych Twojej organizacji. Oto dlaczego:

Kreatywne podejście: Wnoszą kreatywne pomysły do kampanii marketingowych i pomagają zwiększyć zasięg społeczny, jednocześnie dbając o niestandardowe odsetki klientów i organizacji

Wnoszą kreatywne pomysły do kampanii marketingowych i pomagają zwiększyć zasięg społeczny, jednocześnie dbając o niestandardowe odsetki klientów i organizacji Umiejętności techniczne : Jako założyciel lub lider zespołu możesz początkowo zarządzać ogólnymi aspektami marketingu. Jednak wraz z rozwojem firmy potrzebujesz ludzi z konkretnymi umiejętnościami. Ze względu na ichspecjalistyczne szkolenie marketingowemenedżerowie marketingu cyfrowego są biegli w szerokim zakresie technicznych umiejętności marketingowych (pomyśl: optymalizacja wyszukiwarek, marketing w wyszukiwarkach, PPC, zaangażowanie w mediach społecznościowych, e-mail marketing i marketing zawartości)

: Jako założyciel lub lider zespołu możesz początkowo zarządzać ogólnymi aspektami marketingu. Jednak wraz z rozwojem firmy potrzebujesz ludzi z konkretnymi umiejętnościami. Ze względu na ichspecjalistyczne szkolenie marketingowemenedżerowie marketingu cyfrowego są biegli w szerokim zakresie technicznych umiejętności marketingowych (pomyśl: optymalizacja wyszukiwarek, marketing w wyszukiwarkach, PPC, zaangażowanie w mediach społecznościowych, e-mail marketing i marketing zawartości) najlepsze praktyki marketingowe : Są świadomi najnowszych trendów marketingowych i pomogą utrzymać twoje strategie marketingowe przed krzywą i w zgodzie z ustalonymi wskaźnikami KPI

: Są świadomi najnowszych trendów marketingowych i pomogą utrzymać twoje strategie marketingowe przed krzywą i w zgodzie z ustalonymi wskaźnikami KPI Wszechstronność : Wnoszą do tabeli inne ustawienia umiejętności, takie jak planowanie marketingowe, zakup mediów, storytelling, optymalizacja konwersji, analityka i metryki itp

: Wnoszą do tabeli inne ustawienia umiejętności, takie jak planowanie marketingowe, zakup mediów, storytelling, optymalizacja konwersji, analityka i metryki itp Zaangażowanie klientów: Marketerzy cyfrowi są biegli w angażowaniu klientów za pośrednictwem nowych i istniejących cyfrowych kanałów marketingowych

Wspólne umiejętności i kwalifikacje, których należy szukać u kierownika ds. marketingu cyfrowego

Umiejętności i kwalifikacje najbardziej odpowiednie dla roli kierownika ds. marketingu cyfrowego w Twojej firmie zależą od celów, które chcesz, aby były realizowane. Oto jednak kilka standardowych umiejętności, których należy szukać podczas zatrudniania freelancera lub pełnoetatowego marketingowca cyfrowego.

Pamiętaj, że większość marketerów będzie biegła w niektórych z tych obszarów, wystarczająco dobra, aby poradzić sobie w kilku innych, ale niezbyt doświadczona w niektórych. Ponownie, twój cel marketingowy pomoże ci ustalić priorytety umiejętności, które muszą posiadać menedżerowie ds. marketingu cyfrowego:

Strategia marketingowa : Przeprowadzanie analizy konkurencji, badanie wyzwań rynkowych i angażowanie się w planowanie strategiczne w celu opracowania kontekstowej strategii marketingowejmarketingowa mapa drogowa oraz, w rozszerzeniu, strategii marketingowej opartej na danych

: Przeprowadzanie analizy konkurencji, badanie wyzwań rynkowych i angażowanie się w planowanie strategiczne w celu opracowania kontekstowej strategii marketingowejmarketingowa mapa drogowa oraz, w rozszerzeniu, strategii marketingowej opartej na danych Analityka i raportowanie : Wykorzystanie właściwych danychnarzędzia marketingu cyfrowego do monitorowania wydajności, gromadzenia bogatych informacji i kierowania strategiami

: Wykorzystanie właściwych danychnarzędzia marketingu cyfrowego do monitorowania wydajności, gromadzenia bogatych informacji i kierowania strategiami Badanie i koncentracja na niestandardowych klientach : Umiejętność dogłębnego zrozumienia odbiorców docelowych i obecnych klientów oraz budowania najskuteczniejszej strategii ich pozyskiwania, angażowania i zatrzymywania

: Umiejętność dogłębnego zrozumienia odbiorców docelowych i obecnych klientów oraz budowania najskuteczniejszej strategii ich pozyskiwania, angażowania i zatrzymywania **Content marketing: wykazanie się talentem do pisania krótkich i długich formularzy, które trafiają do odbiorców docelowych, tworzenie i zarządzanie zawartością jako zasobem oraz łączenie kropek między treścią a niestandardowymi klientami

SEO : Znajomość wszystkich aktualnych taktyk i strategii SEO, aby poprawić ranking zawartości i pomóc docelowym odbiorcom łatwiej znaleźć cię w Internecie

: Znajomość wszystkich aktualnych taktyk i strategii SEO, aby poprawić ranking zawartości i pomóc docelowym odbiorcom łatwiej znaleźć cię w Internecie Reklamy płatne za kliknięcie : Dogłębne zrozumienie płatnego marketingu, w szczególności reklam Google i reklam w mediach społecznościowych

: Dogłębne zrozumienie płatnego marketingu, w szczególności reklam Google i reklam w mediach społecznościowych Strategia cyfrowa : Wiedza o tym, jak opracować pełnoprawną strategię marketingu cyfrowego, aby zwiększyć obecność marki w Internecie, w tym marketing przychodzący i e-mail, organiczne działania społecznościowe, reklamy i inne

: Wiedza o tym, jak opracować pełnoprawną strategię marketingu cyfrowego, aby zwiększyć obecność marki w Internecie, w tym marketing przychodzący i e-mail, organiczne działania społecznościowe, reklamy i inne Tworzenie stron internetowych : Posiadanie podstawowej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych z umiejętnością wprowadzania ulepszeń na stronie internetowej w razie potrzeby

: Posiadanie podstawowej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych z umiejętnością wprowadzania ulepszeń na stronie internetowej w razie potrzeby Projektowanie graficzne: Posiadanie oka do projektowania i estetyki oraz kierowanie zespołem w zakresie tego, co wygląda dobrze, jest dodatkowym atutem

Przedstawiliśmy listę najpopularniejszych umiejętności technicznych i funkcji dla marketerów cyfrowych, ale co z umiejętnościami miękkimi? Kierownik ds. marketingu cyfrowego musi posiadać następujące umiejętności:

Zręczność i ciekawość : Marketerzy muszą nadążać za zmieniającymi się trendami rynkowymi, nowymi zachowaniami klientów i dziesiątkami różnych rodzajów narzędzi marketingu cyfrowego, które składają się na stos marketingowy. Bycie wystarczająco zwinnym, aby szybko się poruszać i mieć ciekawość do zadawania pytań, zapewni im dobrą pozycję

: Marketerzy muszą nadążać za zmieniającymi się trendami rynkowymi, nowymi zachowaniami klientów i dziesiątkami różnych rodzajów narzędzi marketingu cyfrowego, które składają się na stos marketingowy. Bycie wystarczająco zwinnym, aby szybko się poruszać i mieć ciekawość do zadawania pytań, zapewni im dobrą pozycję Nastawienie na rozwój: Technologie marketingu cyfrowego szybko się zmieniają, zwłaszcza teraz, gdy w grę wchodzi AI. Marketer powinien być chętny do nauki i podnoszenia kwalifikacji w każdy możliwy sposób. Może to obejmować czytanie książek, słuchanie podcastów, zapisywanie się na warsztaty/kursy online itp.

Technologie marketingu cyfrowego szybko się zmieniają, zwłaszcza teraz, gdy w grę wchodzi AI. Marketer powinien być chętny do nauki i podnoszenia kwalifikacji w każdy możliwy sposób. Może to obejmować czytanie książek, słuchanie podcastów, zapisywanie się na warsztaty/kursy online itp. Współpraca: Marketing to sport zespołowy. Twój menedżer ds. marketingu cyfrowego będzie musiał ściśle współpracować z wieloma teamami i interesariuszami, a umiejętność zrobienia tego dobrze jest kluczową umiejętnością miękką dla każdego marketera

Marketing to sport zespołowy. Twój menedżer ds. marketingu cyfrowego będzie musiał ściśle współpracować z wieloma teamami i interesariuszami, a umiejętność zrobienia tego dobrze jest kluczową umiejętnością miękką dla każdego marketera Komunikacja: Marketing polega na komunikowaniu się - z istniejącymi klientami, klientami docelowymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz innymi członkami zespołu marketingowego. Kierownik ds. marketingu powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej. Posunęlibyśmy się nawet do stwierdzenia, że jest to cecha nienegocjowalna dla tej roli

Marketing polega na komunikowaniu się - z istniejącymi klientami, klientami docelowymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz innymi członkami zespołu marketingowego. Kierownik ds. marketingu powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej. Posunęlibyśmy się nawet do stwierdzenia, że jest to cecha nienegocjowalna dla tej roli Wielozadaniowość: Menedżerowie ds. marketingu zawsze będą mieli wiele na głowie, od kampanii e-mailowych po premiery produktów i influencer marketing po dane powstania. Wielozadaniowość jest supermocą, która pomaga im zarządzać tym wszystkim bez utraty koncentracji

Jak zatrudnić kierownika ds. marketingu cyfrowego w 6 krokach

Skoro podstawy mamy już za sobą, czas przejść do tego, jak zatrudnić menedżera ds. marketingu cyfrowego.

Oto kilka zatwierdzonych przez ekspertów wskazówek, które warto uwzględnić w swojej strategii zatrudniania:

Krok 1: Miej na uwadze cele swojego Businessu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ustawienia umiejętności marketerów różnią się w wielu obszarach i powinieneś wybrać te, które są najbardziej odpowiednie dla twoich aktualnych wymagań marketingowych. Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć ruch na stronie internetowej i generowanie leadów przychodzących, skup się na zatrudnieniu kogoś silnego w content marketingu i SEO. Jeśli zmagasz się z konwersjami, możesz potrzebować kogoś, kto będzie pracował z tobą nad poprawą współczynników konwersji e-mail i CRO (optymalizacja współczynnika konwersji).

Krok 2: Przygotuj szczegółowy opis stanowiska

Opis stanowiska powinien być przemyślany i zawierać następujące elementy:

Szczegółowe podsumowanie roli

Wyczerpująca lista obowiązków i odpowiedzialności

Wymagane (i preferowane) certyfikaty i umiejętności

Ponadto, ponieważ żyjemy w erze algorytmów, uwzględnij odpowiednie słowa kluczowe (pomyśl: marketing, marketing cyfrowy, media społecznościowe, kierownik ds. marketingu, komunikacja, projektowanie graficzne, marketing w mediach społecznościowych itp.) i zoptymalizuj opis stanowiska pod kątem wyszukiwarek.

Przygotowując kopię, nie zapomnij również dodać czegoś na temat:

Twojej firmie i produkcie lub usłudze: Tło, historia rozwoju, "Dlaczego"

Informacje o standardowych świadczeniach dla pracowników i zakres wynagrodzenia, jeśli taki posiadasz

Wszystko, co kandydat powinien wiedzieć przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z tobą, np. czy rola jest zdalna czy hybrydowa, indywidualny współpracownik czy lider zespołu itp.

Krok 3: Wykorzystaj odpowiednie platformy i kanały do rekrutacji

Budowanie zespołu A nie odbywa się z dnia na dzień. Użyj kombinacji kanałów i platform, aby dobrze rekrutować. Oto kilka wskazówek:

Przyjrzyj się istniejącym talentom w firmie, które mogą posiadać wymagane umiejętności przedsiębiorcze i przywódcze lub mogą zostać przekwalifikowane, aby pasowały do roli marketera cyfrowego

w firmie, które mogą posiadać wymagane umiejętności przedsiębiorcze i przywódcze lub mogą zostać przekwalifikowane, aby pasowały do roli marketera cyfrowego Promocja oferty pracy na platformach społecznościowych marki w celu przyciągnięcia potencjalnych talentów

marki w celu przyciągnięcia potencjalnych talentów Korzystaj z ukierunkowanych reklam i wyspecjalizowanych tablic pracy oraz grup LinkedIn i społeczności Slack związanych z marketingiem lub Twoją branżą

oraz grup LinkedIn i społeczności Slack związanych z marketingiem lub Twoją branżą Uruchomienie programu poleceń w organizacji i oferowanie nagród lub zachęt dla obecnych pracowników za polecanie kandydatów na daną rolę. Polecenia pracowników są często dobrym źródłem wykwalifikowanych kandydatów

w organizacji i oferowanie nagród lub zachęt dla obecnych pracowników za polecanie kandydatów na daną rolę. Polecenia pracowników są często dobrym źródłem wykwalifikowanych kandydatów Przeglądanie stron internetowych poświęconych karierze w poszukiwaniu kandydatów z rozszerzonym doświadczeniem i umiejętnościami

Zamieść opis stanowiska na LinkedIn, Indeed, Glassdoor i innych stronach branżowych, które znasz

Krok 4: Zainwestuj w oprogramowanie HR

uprość zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników dzięki platformie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Nawet jeśli nie masz dedykowanego zespołu HR lub rekrutera, aby rozwijać swój zespół, możesz skorzystać z oprogramowanie HR typu "wszystko w jednym" takie jak ClickUp, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać procesem rekrutacji.

Oto krótki przegląd przydatnych funkcji ClickUp:

/AI-powered recruiting : Jeśli szukaszNarzędzia AI do rekrutacji, nie szukaj dalej niż ClickUp. ClickUp Brain AI Writer for Work oferuje sugestie i przydatne podpowiedzi AI dla rekruterów, ułatwiając Tobie lub Twojemu zespołowi napisanie angażującego opisu stanowiska i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami

AI Writer for Work oferuje sugestie i przydatne podpowiedzi AI dla rekruterów, ułatwiając Tobie lub Twojemu zespołowi napisanie angażującego opisu stanowiska i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami Śledzenie kandydatów : Inną funkcją, która może okazać się przydatna, jest ClickUpsystem śledzenia kandydatów który pomaga zarządzać procesem aplikowania o pracę od początku do końca. Obejmuje to organizowanie kandydatów i aplikacji, wysyłanie e-maili itp. Możesz również skorzystać z automatyzacji i szablonów w ClickUp, aby sprawnie przeprowadzać kandydatów przez proces rekrutacji

: Inną funkcją, która może okazać się przydatna, jest ClickUpsystem śledzenia kandydatów który pomaga zarządzać procesem aplikowania o pracę od początku do końca. Obejmuje to organizowanie kandydatów i aplikacji, wysyłanie e-maili itp. Możesz również skorzystać z automatyzacji i szablonów w ClickUp, aby sprawnie przeprowadzać kandydatów przez proces rekrutacji Onboarding: Świetne doświadczenie onboardingowe jest lub powinno być częścią procesu rekrutacji. ClickUp'soprogramowanie onboardingowe pomaga zapewnić najlepsze doświadczenie w zakresie onboardingu, usprawniając szkolenie nowych pracowników dzięki śledzonym zadaniom, dokumentom i komentarzom umożliwiającym przekazywanie informacji zwrotnych i współpracę. Twoi kandydaci będą mogli szybciej wdrożyć się do pracy i wcześniej zacząć wywierać wpływ!

Krok 5: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z marketerem cyfrowym należy uwzględnić cztery aspekty - umiejętności i kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności miękkie i dopasowanie kulturowe. W zależności od tego, jak zorganizowany jest proces rozmowy kwalifikacyjnej, różne osoby mogą zajmować się tymi aspektami lub możesz omówić je wszystkie w jednej rundzie.

Niemniej jednak, oto kilka rzeczy, które możesz spróbować omówić dla każdego z tych czterech aspektów:

Umiejętności i kwalifikacje

Zapytaj o ich doświadczenie z narzędzia marketingu cyfrowego i odpowiednie umiejętności (na przykład, jeśli potrzebujesz marketera ds. pozyskiwania, sprawdź jego wiedzę na temat Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console i innych narzędzi.

Spróbuj zrozumieć ich podejście do opracowywania strategii, planowania kampanii i zarządzania projektami.

Doświadczenie

Porozmawiaj z nimi o ich poprzednich rolach, aby zrozumieć, czy pracowali wspólnie lub międzyfunkcyjnie, czy zarządzali innymi i jakie wyzwania napotkali i pokonali.

Zrozum, w jaki sposób ich dotychczasowe doświadczenie może być zgodne z tym, czego szukasz. Nie należy jednak mieć sztywnego wyobrażenia o tym, ile lat doświadczenia jest niezbędne do pełnienia danej roli. Możesz stracić wysoko wykwalifikowanego kandydata z mniejszym doświadczeniem, który mógłby się dobrze sprawdzić do zrobienia danej roli.

Umiejętności miękkie

Rozmawialiśmy wcześniej o niektórych niezbędnych umiejętnościach miękkich dla menedżera ds. marketingu cyfrowego. Wykorzystaj trochę czasu na rozmowę kwalifikacyjną, aby zrozumieć, jak każdy kandydat radzi sobie z tymi pożądanymi umiejętnościami. Możesz to zrobić za pomocą pytań sytuacyjnych i pytając o ich odsetki.

Na przykład, możesz ocenić ich podejście do rozwoju i uczenia się, pytając o książki, które czytają, inne źródła nauki i czy ostatnio podnosili swoje kwalifikacje w jakikolwiek sposób.

Dopasowanie kulturowe

Możesz znaleźć doskonałego kandydata, ale może się on nie sprawdzić, jeśli nie pasuje kulturowo do Twojej organizacji. Kwestia kulturowa jest często najtrudniejsza do rozwiązania, ale jedna z najbardziej krytycznych.

Zastanów się, co dopasowanie kulturowe oznacza dla Ciebie i Twojej organizacji, i zadawaj pytania behawioralne, aby wydobyć odpowiednie cechy u kandydata.

Aby uzyskać przewagę, użyj szablony wywiadów aby lepiej zorganizować proces rozmowy kwalifikacyjnej, wyeliminować uprzedzenia i znaleźć odpowiednie dopasowanie do organizacji.

Krok 6: Pomyśl o procesie zatrudniania jako podobnym do procesu podróży klienta

Podróż kandydata nie różni się niczym od podróży niestandardowego klienta. Oto typowe kroki kompleksowej podróży kandydata:

Świadomość: Zespół rekrutacyjny/rekruter buduje świadomość na temat Twojej firmy i pozycji pracy za pomocą:

atrakcyjne opisy stanowisk wysiłki w zakresie employer brandingu strategie marketingu rekrutacyjnego skoncentrowane na kulturze i wartości firmy

Zespół rekrutacyjny/rekruter buduje świadomość na temat Twojej firmy i pozycji pracy za pomocą: Rozważanie: Koncentruje się na zapewnieniu bezproblemowego procesu aplikacyjnego i oferowaniu wglądu w środowisko pracy firmy, możliwości rozwoju i korzyści dla pracowników

Koncentruje się na zapewnieniu bezproblemowego procesu aplikacyjnego i oferowaniu wglądu w środowisko pracy firmy, możliwości rozwoju i korzyści dla pracowników Preferencje: Dużym zadaniem jest wyróżnienie organizacji poprzez podkreślenie unikalnych punktów sprzedaży, takich jak programy rozwoju kariery, wspierająca kultura pracy lub innowacyjne projekty, aby zmusić kandydatów do wybrania twojej organizacji zamiast innych

Dużym zadaniem jest wyróżnienie organizacji poprzez podkreślenie unikalnych punktów sprzedaży, takich jak programy rozwoju kariery, wspierająca kultura pracy lub innowacyjne projekty, aby zmusić kandydatów do wybrania twojej organizacji zamiast innych Zatrudnienie: Ta scena wiąże się z usprawnieniem procesu selekcji dzięki sprawnej komunikacji, jasnym oczekiwaniom i pozytywnemu doświadczeniu kandydata

Ta scena wiąże się z usprawnieniem procesu selekcji dzięki sprawnej komunikacji, jasnym oczekiwaniom i pozytywnemu doświadczeniu kandydata Zaangażowanie: Skuteczne wdrażanie nowych pracowników jest najszybszą drogą do zaangażowania, ponieważ mają oni wymagane narzędzia, zasoby i wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu

Skuteczne wdrażanie nowych pracowników jest najszybszą drogą do zaangażowania, ponieważ mają oni wymagane narzędzia, zasoby i wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu Lojalność : Ta scena obejmuje wspieranie pozytywnego środowiska pracy, które zachęca pracowników do zaangażowania poprzez ciągłe informacje zwrotne i uznanie

: Ta scena obejmuje wspieranie pozytywnego środowiska pracy, które zachęca pracowników do zaangażowania poprzez ciągłe informacje zwrotne i uznanie Wspieranie: Ostatnia scena to umożliwienie pracownikom stania się ambasadorami marki poprzez budowanie z nimi powiązań i zachęcanie ich do udostępniania swoich pozytywnych doświadczeń w mediach społecznościowych, na stronach z recenzjami i nie tylko

6 kroków do zatrudnienia Digital Marketing Managera:

Określ rolę zgodnie z celami swojego Businessu

Napisz szczegółowy opis stanowiska

Udostępnianie roli we wszystkich odpowiednich kanałach

Użyj oprogramowania HR, aby zmniejszyć obciążenie pracą

Zaplanuj ustrukturyzowany proces rozmowy kwalifikacyjnej

Pomyśl o doświadczeniu potencjalnego kandydata na wzór podróży klienta

Cztery szablony rekrutacyjne dla Digital Marketing Managera, których nie możesz przegapić

Teraz, gdy omówiliśmy, jak zatrudnić menedżera ds. marketingu cyfrowego, zobaczmy, jak można to zrobić bez zwiększania obciążenia pracą. Menedżerowie ds. rekrutacji mogą skrócić swoją pracę o połowę, jeśli dostępny jest odpowiedni szablon, który skróci ich listę do zrobienia.

Przedstawiamy cztery szablony rekrutacyjne, których można użyć, aby przyspieszyć proces rekrutacji i płynnie śledzić kandydatów:

1. Szablon usprawniający i wizualizujący proces rekrutacji

Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu procesem zatrudniania.

Wyeliminuj domysły związane ze znalezieniem odpowiedniego kandydata do zespołu marketingu cyfrowego dzięki Szablon zatrudniania kandydatów ClickUp. Ten szablon jest doskonały dla:

Oceniania kandydatów za pomocą dostosowywanej skali ocen i zapewnienia uczciwego procesu rekrutacji

Organizowanie list kontrolnych, terminów i przypomnień

Porównywanie kandydatów za pomocą tablic śledzenia i interaktywnych tabel

2. Szablon do sprawiedliwej i obiektywnej oceny kandydatów

Szablon Hiring Selection Matrix firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w organizacji i śledzeniu procesu zatrudniania nowych pracowników

Największą wadą zatrudniania jest sprawdzanie tysięcy kandydatów jednocześnie. Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp ułatwia proces rekrutacji, umożliwiając

Kategoryzowanie i śledzenie podań o pracę

Ocenianie życiorysów i danych kandydatów na podstawie kryteriów takich jak umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie itp.

Podejmowanie szybkich i obiektywnych decyzji o zatrudnieniu

3. Szablon do przekształcenia procesu pozyskiwania talentów

ClickUp's Recruiting & Hiring Folder szablon oferuje kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowany w celu przekształcenia procesu pozyskiwania talentów.

Uproszczenie procesu rekrutacji jest możliwe dzięki Szablon folderu rekrutacji i zatrudniania ClickUp , który oferuje przydatne funkcje, takie jak:

Łatwe publikowanie ofert pracy

Wydajne śledzenie kandydatów

Standaryzowane karty wyników rozmów kwalifikacyjnych

Usprawnione formularze podań o pracę

4. Szablon do planowania i organizowania procesu rekrutacji

Zdobądź szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp

Mówi się, że wygrałeś połowę bitwy, jeśli proces wdrażania przebiega sprawnie.

Aby ułatwić ten proces, zastosuj Szablon listy kontrolnej zatrudnienia ClickUp. Szablon ten oferuje 360-stopniowy przegląd zadań związanych z zatrudnianiem pracowników:

Określić i udokumentować oczekiwania związane z zatrudnianiem

Zbudować usprawniony przepływ pracy dla rekrutacji nowych kandydatów

Być na bieżąco z każdą sceną rekrutacji, od pozyskiwania kandydatów po onboarding

Ustawienie nowych menedżerów ds. marketingu cyfrowego na powodzenie

Wraz z rozmową motywacyjną i zabójczą sesją przełamywania lodów, nowy pracownik potrzebuje narzędzi, aby przyspieszyć pracę zespołu.

The Oprogramowanie marketingowe ClickUp jest wyposażone w szereg innowacyjnych funkcji i zestaw narzędzi AI, które pomogą nowo mianowanemu menedżerowi ds. marketingu cyfrowego wejść na rynek.

ClickUp Brain to połączenie zadań, dokumentów, ludzi i wiedzy firmy z AI

Zwiększ przepływ kreatywnych soków u nowych pracowników

Narzędzia AI i bazy wiedzy mogą pomóc nowemu pracownikowi uzyskać przewagę. Wejdź do ClickUpBrain, narzędzia AI, które pomaga marketerom generować pomysły na kampanie, briefy zawartości, blogi, studia przypadków, e-maile i nie tylko. Twój zespół marketingowy może korzystać z narzędzi AI stworzonych przez ekspertów, łatwo dostępnych w ramach ClickUp Brain :

uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi w oparciu o kontekstową pracę w ramach ClickUp i połączenie z nim_

AI Knowledge Manager : Umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów w ClickUp

: Umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów w ClickUp AI Project Manager : Podwaja się jako pomocnik, który automatyzuje twoje projekty, a także postępy dzięki raportowaniu AI w czasie rzeczywistym na temat twoich zadań, dokumentów i ludzi

: Podwaja się jako pomocnik, który automatyzuje twoje projekty, a także postępy dzięki raportowaniu AI w czasie rzeczywistym na temat twoich zadań, dokumentów i ludzi AI Writer for Work: Pomaga twojemu zespołowi tworzyć zawartość i natychmiast reagować dzięki osobistemu asystentowi dostępnemu 24×7

Użyj ClickUp AI Writer for Work, aby błyskawicznie napisać studium przypadku

Pomóż im przygotować cyfrowe kampanie marketingowe w ciągu kilku minut

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czy długoletnim pracownikiem, zarządzanie wielokanałowymi kampaniami marketingowymi może być chaotyczne. Posiadanie kilku gotowych do użycia szablonów zapobiega przeoczeniu drobnych szczegółów i umożliwia zespołowi szybkie śledzenie kampanii i tworzenie zawartości w ciągu kilku minut.

Oto kilka szablonów ClickUp uwielbianych przez marketerów:

Szablon dla Teamów Marketingowych ClickUp

Zorganizuj wszystkich w swoim zespole marketingowym poprzez wspólne przepływy pracy i udostępnianie dokumentów za pomocą szablonu ClickUp Marketing Teams Template

Szablon Szablon ClickUp Marketing Teams pomaga marketerom wizualizować cały proces marketingowy w jednym miejscu. Pomaga uporządkować różne zadania zespołu, śledzić oś czasu i definiować właścicieli. Dostarcza również wskaźniki wydajności i analizy dla każdej kampanii.

Szablon planu marketingowego ClickUp

Osiągnij powodzenie marketingowe bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Użyj szablonu Szablon planu marketingowego ClickUp do planowania, śledzenia i optymalizacji kampanii marketingowych w jednym miejscu.

Dzięki temu szablonowi możesz łatwo:

Ustawić osiągalne cele marketingowe

Organizować zadania w możliwe do wykonania kroki, aby osiągnąć te cele

Śledzenie postępów dzięki wbudowanym wskaźnikom i analizom

,

Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp

Zbieraj, analizuj i udostępniaj kluczowe informacje na temat wydajności marketingu cyfrowego za pomocą tego szablonu ClickUp

Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp pomaga śledzić i raportować wszystkie kampanie w jednym miejscu. Szablon dostarcza wizualizacje do pomiaru ogólnej wydajności i szczegółowe analizy, które pomagają zidentyfikować powodzenia i możliwości. Dostarcza również aktualizacje w czasie rzeczywistym dla klucza cele marketingowe .

Umożliw nowozatrudnionym szybkie wprowadzanie pomysłów w życie

Twój menedżer ds. marketingu cyfrowego będzie chciał wykazać się konkretnymi pomysłami już od pierwszego dnia pracy. To właśnie tutaj oprogramowanie marketingowe ClickUp pomaga zespołowi:

Połącz ichmarketingowe mapy drogowe bezpośrednio z zadaniami i popychaj je do przodu

Widok dokumentów strategii marketingowej, burz mózgów i kalendarzy kampanii w czasie rzeczywistym wraz z codzienną pracą zespołu

Współpracuj między strumieniami pracy marketingowej za pomocą Dokumenty ClickUp , Tablice ClickUp , i narzędzia Proofing, i upewnij się, że zespół porusza się jako jedność na każdym kroku

Zobacz oś czasu i wizualizuj postępy w realizacji celów za pomocą visuala Pulpit ClickUp który kontekstualizuje zadania połączone z mapą drogową i planami wejścia na rynek

Zatrudnienie odpowiedniego marketera cyfrowego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

Automatyzacja procesu rekrutacji pozwala zaangażować największe talenty, uporządkować kandydatów, aplikacje i kontakty, zaoszczędzić czas dzięki szablonom i poprawić jakość rekrutacji. ClickUp to narzędzie HR, które przeprowadza kandydatów przez proces rekrutacji, bez wysiłku wdraża nowych pracowników i od samego początku przygotowuje nowych menedżerów ds. marketingu cyfrowego do celów marketingowych firmy. Zarejestruj się już dziś for Free!