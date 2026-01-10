28 przypadków użycia i zastosowań AI dla zespołów Enterprise w 2026 r.

Sztuczna inteligencja (AI) nie przestaje zaskakiwać.

Obecnie dostępne są narzędzia AI i aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, które rozwiązują każdy problem związany z wydajnością osobistą i biznesową. Istnieje nawet agregator przypadków użycia sztucznej inteligencji o nazwie „There’s an AI for that”. Jest to ogromna baza danych zawierająca ponad 10 000 rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, dostępnych dla ponad 2500 zadań!

Od tworzenia spersonalizowanych doświadczeń klientów po przewidywanie potrzeb konserwacyjnych — zastosowania sztucznej inteligencji są nieograniczone. Oszczędność czasu i kosztów wynikająca z uproszczonych cykli pracy, zoptymalizowanych procesów i inteligentnych analiz sprawia, że technologia AI jest niezbędna dla przedsiębiorstw.

Jeśli interesuje Cię zastosowanie sztucznej inteligencji w Twojej branży, sektorze lub konkretnym przypadku użycia, mamy dla Ciebie idealną listę.

Zanim jednak zagłębimy się w przypadki użycia i zastosowania tej technologii w przedsiębiorstwach, spróbujmy zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to pole nauki, które naśladuje ludzką inteligencję i procesy rozumowania poprzez analizę ogromnych ilości danych, identyfikację wzorców oraz tworzenie prognoz w oparciu o z góry określony zestaw złożonych reguł.

W jaki sposób AI może pomóc firmom?

Sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z rutynowymi i administracyjnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która generuje większą wartość. Gdy AI zajmuje się czasochłonną analizą danych, obsługą zapytań klientów i optymalizacją zarządzania projektami, Twoi pracownicy zyskują czas na bardziej strategiczne i kreatywne myślenie.

W wyniku pracownicy poświęcają mniej czasu na powtarzalne zadania, a więcej na wykorzystywanie ludzkich atutów, takich jak wyobraźnia, empatia i umiejętność rozwiązywania problemów. Dzięki AI zespoły mogą stymulować innowacje i przyczyniać się do rozwoju Businessu.

Ale to nie wszystko.

AI może również przetwarzać logikę w celu podejmowania obiektywnych, bezstronnych decyzji i wykonywania zaawansowanych zadań w różnych polach — analizuje historię medyczną pacjenta, wykorzystuje analitykę predykcyjną do zarządzania gospodarstwem rolnym oraz optymalizuje kampanie marketingowe — szybciej niż pracownicy.

Jednak przebicie się przez szum wokół AI i zidentyfikowanie jej praktycznych zastosowań dla zespołów biznesowych może wydawać się przytłaczające. Od sprzedaży i marketingu po operacje oraz badania i rozwój (R&D) – AI po cichu wykorzystuje automatyzację procesów, aby zmienić sposób pracy zespołów.

28 zastosowań AI, które pomogą zoptymalizować Twoją działalność

Wypełnijmy lukę między futurystycznymi obietnicami sztucznej inteligencji a jej rzeczywistym wpływem i odkryjmy, w jaki sposób Twój zespół może wykorzystać tę technologię do zwiększenia codziennej wydajności w pracy.

1. AI w marketingu

Marketing masowy odszedł do lamusa. Nie można już dłużej wysyłać wszystkim tej samej wiadomości w nadziei, że coś się przyklei. Marketing w erze AI opiera się na spersonalizowanej precyzji.

Asystent AI ClickUp został specjalnie dostosowany, aby zapewnić korzyści płynące ze spersonalizowanych komunikatów w Twoich kampaniach marketingowych. Oferuje zespołom marketingowym zestaw gotowych podpowiedzi, które usprawniają tworzenie zawartości, optymalizują kampanie i zwiększają zwrot z inwestycji w marketing. Możesz go używać do szybkiego tworzenia atrakcyjnych postów na blogu, pisania angażujących opisów w mediach społecznościowych lub generowania przekonujących tematów wiadomości e-mail.

Możesz również wykorzystać to narzędzie, aby zaoszczędzić czas na dokumentowaniu notatek i kolejnych kroków — niemal natychmiast generuje ono podsumowania aktualizacji zadań, wątków komentarzy i notatek ze spotkań.

Oprócz sztucznej inteligencji ClickUp wspiera zespoły marketingowe dzięki konfigurowalnym widokom i szablonom, które zapewniają uporządkowane podejście do planowania kampanii, organizowania zawartości i zarządzania zadaniami. Wystarczy kilka kliknięć, aby przeprowadzić burzę mózgów nad nowymi pomysłami na kampanie, nakreślić profile osobowe i zaplanować ścieżki klientów, aby wzmocnić swoje działania marketingowe.

Ponadto kompleksowe raporty i pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają wgląd w wyniki kampanii w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację strategii w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów i oszczędności kosztów.

Oto kilka przykładów tego, jak narzędzia AI marketingowe mogą ułatwić Ci życie.

Przykłady zastosowań

Analiza predykcyjna: Przewiduj zachowania klientów i podejmuj świadome decyzje dotyczące strategii marketingowych. Na przykład Walmart wykorzystuje AI do prognozowania popytu na produkty, co pomaga mu zoptymalizować zapasy i zapobiegać brakom magazynowym, podczas gdy Nike wykorzystuje AI do przewidywania odejść klientów, co pomaga mu identyfikować i zatrzymywać klientów o wysokiej wartości

Spersonalizowane reklamy: Cosabella, marka bielizny damskiej, wykorzystuje AI do tworzenia spersonalizowanych kampanii reklamowych dla klientów. Algorytm AI firmy analizuje dane klientów, w tym historię zakupów, historię przeglądania stron oraz interakcje w mediach społecznościowych. Następnie algorytm generuje spersonalizowane kampanie reklamowe, dostosowane do zainteresowań i preferencji każdego klienta.

Zarządzanie mediami społecznościowymi: OwlyWriter AI firmy Hootsuite automatyzuje zadania związane z mediami społecznościowymi, takie jak publikowanie aktualizacji, planowanie zawartości i odpowiadanie na komentarze. Sprinklr AI wspiera marketing korporacyjny poprzez analizę danych z mediów społecznościowych, śledzenie wzmianek o marce oraz identyfikowanie możliwości współpracy z influencerami

Optymalizacja kampanii marketingowych: Adobe Sensei wykorzystuje AI do automatycznej optymalizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych w oparciu o dane dotyczące zaangażowania użytkowników i wyników. AI IBM o nazwie Watson potrafi identyfikować i celować w klientów o wysokiej wartości, personalizować komunikaty marketingowe oraz optymalizować wyniki kampanii

2. AI w pisaniu

Dzięki funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP) sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z tworzeniem wysokiej jakości tekstów. Dostosuj, wytrenuj i przekaż narzędziom do pisania opartym na sztucznej inteligencji zakończony zestaw wytycznych, a będziesz w stanie generować artykuły, wpisy na blogu, opracowania, a nawet całe powieści i oryginalne teksty piosenek.

Przykłady zastosowań

Usługi takie jak Grammarly wykorzystują AI do wykrywania błędów i sugerowania poprawek, dzięki czemu pisanie staje się bardziej efektywne i wolne od błędów.

Asystent pisania Jasper AI generuje posty na blogu, teksty marketingowe, a nawet scenariusze na podstawie Twoich podpowiedzi

Dzięki podpowiedziom dostosowanym do konkretnych ról narzędzie do pisania oparte na AI ClickUp może generować dopracowaną zawartość dostosowaną do Twoich potrzeb. Może tworzyć studia przypadków marketingowych, e-maile sprzedażowe i dokumenty techniczne, a także przygotowywać prezentacje sprzedażowe i posty na blogu.

Jeśli współpracujesz z autorami zewnętrznymi, korzystaj z narzędzi takich jak Copyleaks, aby wykrywać zawartość napisaną przez AI

3. AI w sprzedaży

Zdolność AI do analizowania ogromnych ilości danych historycznych dotyczących sprzedaży, identyfikowania wzorców i tworzenia prognoz stwarza zespołom sprzedaży nowe możliwości personalizacji podejścia, optymalizacji wysiłku i zawierania większej liczby transakcji.

Przykłady zastosowań

Salesforce Einstein może analizować duże ilości danych klientów, aby przewidywać wzorce zakupowe i sugerować najskuteczniejsze strategie sprzedaży

Gong nagrywa i transkrybuje rozmowy sprzedażowe, wykorzystując AI do identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz szkolenia przedstawicieli handlowych w celu zawierania większej liczby transakcji

Drift wykorzystuje chatboty do kwalifikowania potencjalnych klientów przez całą dobę, co pozwala pracownikom obsługi klienta skupić się na interakcjach o wysokiej wartości

4. AI w obsłudze klienta

Rozwiązania oparte na AI poprawiają obsługę klienta, umożliwiając zespołom wydajniejsze obsługiwanie większej liczby zapytań, personalizację interakcji z klientami oraz proaktywne rozwiązywanie problemów. Prowadzi to do wzrostu satysfakcji i lojalności klientów.

Przykłady zastosowań

Chatbot Domino’s Pizza, Dom, przyjmuje zamówienia, prowadzi śledzenie dostaw, a nawet zabawia klientów żartami

Asystentka AI sieci Hilton Hotels, Connie, odpowiada na pytania gości, poleca atrakcje, a także rezerwuje wizyty w spa

Wirtualny stylista fryzur firmy L’Oreal wykorzystuje AI, aby na podstawie selfie sugerować spersonalizowane procedury pielęgnacji włosów

5. AI w turystyce

Przyszłość turystyki opiera się na AI. AI może kierować Twoimi podróżniczymi przygodami, tworzyć spersonalizowane plany podróży, a nawet oferować wirtualne wycieczki, które przeniosą Cię do odległych krain.

Przykłady zastosowań

Oparty na AI „Asystent podróży” linii Emirates pomaga pasażerom poruszać się po lotniskach, rezerwować loty, a nawet zarządzać bagażem

Narzędzie AI serwisu Trip.com, TripGen, proponuje spersonalizowane pakiety turystyczne i atrakcje dostosowane do Twoich zainteresowań i budżetu

Narzędzia AI, takie jak Hopper, wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do prognozowania cen lotów i rekomendowania najlepszego terminu rezerwacji, pomagając Ci zaoszczędzić pieniądze i uniknąć stresu

6. AI w rozrywce

Od tworzenia hiperpersonalizowanych doświadczeń po przekraczanie granic kreatywności — AI wzbogaca rozrywkę. Algorytmy AI tworzą playlisty muzyczne dopasowane do Twojego nastroju, polecają filmy, które pokochasz, i generują historie dostosowane do Twoich wyborów. AI pozwala Ci wkroczyć do fantastycznych światów oraz wchodzić w interakcje i bawić się z postaciami w czasie rzeczywistym.

Przykłady zastosowań

Firma Industrial Light & Magic należąca do Lucasfilm wykorzystuje AI do tworzenia efektów specjalnych, ożywiając takie postacie jak Baby Yoda.

Netflix korzysta z silnika AI, który poleca seriale i filmy na podstawie historii oglądania, zapewniając w ten sposób angażujące wrażenia podczas oglądania

MuseNet AI komponuje muzykę w różnych stylach, od klasycznych symfonii po współczesne hity popowe, przesuwając granice twórczej ekspresji

Technologia MetaHuman firmy Epic Games pozwala tworzyć realistyczne postacie wirtualne do gier i filmów, zacierając granice między światem rzeczywistym a wyobrażonym

7. AI w branży nieruchomości

Wyobraź sobie wirtualne wycieczki, które pozwalają zwiedzać domy z dowolnego miejsca, chatboty odpowiadające na pytania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz algorytmy przewidujące trendy rynkowe z niesamowitą dokładnością. Sztuczna inteligencja wyposaża branżę nieruchomości w analizy, automatyzację i supermoce, które usprawnią Twoją działalność.

Przykłady zastosowań

Narzędzie Zestimates firmy Zillow wykorzystuje AI do prognozowania wartości nieruchomości z imponującą dokładnością, umożliwiając kupującym i sprzedającym podejmowanie świadomych decyzji.

Wyszukiwarka Redfin oparta na AI filtruje oferty zgodnie z Twoimi potrzebami i budżetem, pomagając Ci zaoszczędzić czas i uniknąć frustracji.

Zautomatyzowane narzędzia do zarządzania nieruchomościami zajmują się takimi zadaniami, jak pobieranie czynszu, zgłoszenia dotyczące konserwacji i weryfikacja najemców, dzięki czemu zarządcy nieruchomości zyskują cenny czas

8. AI w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami to złożona sieć zadań, terminów i zasobów. A co, gdybyś miał do dyspozycji niestrudzonego asystenta, który potrafiłby analizować dane, przewidywać ryzyko i optymalizować cykle pracy? Właśnie tu pojawia się AI, rewolucjonizując sposób, w jaki planujemy, realizujemy, podejmujemy decyzje i dostarczamy projekty.

Przykłady zastosowań

Microsoft Project Cortex wykorzystuje AI do pozyskiwania wniosków z dokumentów i danych projektowych, dostarczając praktyczne rekomendacje i usprawniając współpracę zespołową

Wrike Analyze wykorzystuje AI do przewidywania wyników projektów, identyfikowania potencjalnych opóźnień i sugerowania działań naprawczych, zanim będzie za późno.

WorkBoard wykorzystuje AI do wizualizacji postępów w projektach w czasie rzeczywistym, co pozwala zidentyfikować obszary wymagające uwagi i szybko podejmować decyzje oparte na danych

Monday.com integruje funkcje oparte na AI, takie jak automatyczne raporty z postępów i analiza nastrojów, aby zespoły były zawsze na bieżąco i nie traciły z oczu celu.

9. AI w tworzeniu oprogramowania

AI automatyzuje zadania, takie jak generowanie kodu, przeglądanie kodu, dodawanie komentarzy i naprawianie błędów. Zapewnia również pomoc w projektowaniu. Programiści mogą teraz skupić się na wpasowaniu swojego kodu w szerszy kontekst, podczas gdy ich partnerzy oparci na AI zajmują się rutynowymi zadaniami.

Przykłady zastosowań

GitHub Copilot to asystent oparty na AI, który sugeruje kod w oparciu o aktualny kontekst, oszczędzając czas i wysiłek programistów.

DeepCode to narzędzie do przeglądu kodu oparte na AI, które identyfikuje potencjalne luki w zabezpieczeniach i błędy w kodzie, poprawiając jego jakość

IntelliJ IDEA wykorzystuje AI do sugerowania nazw zmiennych, refaktoryzacji kodu, a nawet identyfikacji potencjalnych błędów, co znacznie zwiększa wydajność pracy programistów

10. AI dla AI

Tworzenie sztucznej inteligencji wymaga wiedzy specjalistycznej, skrupulatnego planowania oraz wielu prób i błędów. Jednak sama sztuczna inteligencja może stanowić cenne wsparcie w tym procesie. Potrafi ona układać elementy układanki, sugerować nowe, identyfikować brakujące elementy oraz ulepszać projekt. Sztuczna inteligencja jest najlepszym narzędziem do tworzenia jeszcze potężniejszej sztucznej inteligencji.

Przykłady zastosowań

Platformy AutoML, takie jak Google AutoML i Amazon SageMaker, realizują automatyzację całego procesu uczenia maszynowego, od przygotowania danych po wybór i wdrożenie modelu

OpenAI Gym zapewnia symulowane środowisko do szkolenia i testowania algorytmów uczenia się przez wzmocnienie, przyspieszając badania i rozwój

Narzędzia typu „wyjaśnialna sztuczna inteligencja” (XAI), takie jak LIME i SHAP, pomagają programistom zrozumieć, w jaki sposób modele AI podejmują decyzje, umożliwiając im identyfikację i eliminację potencjalnych błędów oraz stronniczości

Modele generatywnej AI, takie jak Stable Diffusion i Dall-E 3, tworzą realistyczne obrazy i teksty, dostarczając cennych danych szkoleniowych dla innych modeli AI

11. AI w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Narzędzia AI dla działu kadr automatyzują żmudne zadania, upraszczają procesy i dostarczają cenne, oparte na danych spostrzeżenia na każdym etapie cyklu życia pracownika. Specjaliści ds. kadr mogą uwolnić się od obciążeń administracyjnych i skupić się na budowaniu dynamicznej, zaangażowanej i wydajnej kadry.

Przykłady zastosowań

Workday wykorzystuje AI do automatyzacji zadań, takich jak obsługa płac, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi i oceny wyników, dzięki czemu specjaliści ds. kadr mogą skupić się na inicjatywach strategicznych

LinkedIn Talent Insights wykorzystuje AI do analizy danych z serwisu LinkedIn, dostarczając firmom informacji na temat ich pracowników i potencjalnych kandydatów oraz pomagając im podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne.

Eightfold AI skutecznie dopasowuje kandydatów do ofert pracy, skracając czas rekrutacji i poprawiając jej jakość

12. AI dla zespołów prawniczych

Sztuczna inteligencja ułatwia badania i przegląd dokumentów. Prawnicy mogą ją wykorzystywać do przewidywania wyników spraw i optymalizacji strategii prawnych. Dzięki narzędziom prawnym opartym na sztucznej inteligencji zespoły prawne mogą pracować mądrzej i szybciej, zapewniając klientom lepsze wyniki.

Przykłady zastosowań

Luminance wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania umów, wyodrębniania kluczowych informacji i identyfikowania potencjalnych zagrożeń, co znacznie skraca czas przeglądu dokumentów i obniża koszty obsługi prawnej

Kira Systems wyróżnia się w dziedzinie e-discovery, pomagając zespołom prawnym w przeglądaniu ogromnych ilości danych elektronicznych w celu szybkiego i skutecznego wyszukiwania odpowiednich dokumentów

Lex Machina analizuje ogromne repozytoria orzecznictwa i opinii prawnych, dostarczając prawnikom spersonalizowane rekomendacje i spostrzeżenia

13. AI w cyberbezpieczeństwie

Sztuczna inteligencja stała się potężnym narzędziem w polu cyberbezpieczeństwa. Analizuje dane, wykrywa zagrożenia i reaguje na problemy związane z bezpieczeństwem danych w czasie rzeczywistym, zapewniając ochronę zasobów cyfrowych.

Przykłady zastosowań

Darktrace wykorzystuje wykrywanie anomalii do identyfikacji i neutralizacji cyberataków w czasie rzeczywistym, chroniąc organizacje nawet przed najbardziej wyrafinowanymi zagrożeniami

Palo Alto Networks Cortex XDR analizuje dane zebrane z całej infrastruktury bezpieczeństwa, zapewniając spójny widok na potencjalne zagrożenia i umożliwiając szybką oraz skuteczną reakcję

14. AI w edukacji

AI wywarła pozytywny wpływ na edukację, zastępując sztywne programy nauczania i standaryzowane testy. Obecnie zapewnia spersonalizowane i angażujące doświadczenia edukacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Przykłady zastosowań

DreamBox Learning wykorzystuje narzędzie AI, które pozwala uczniom ocenić swoje mocne i słabe strony oraz generuje spersonalizowane ścieżki nauczania w celu uzupełnienia braków w wiedzy

Kahoot! wykorzystuje AI do tworzenia angażujących quizów i testów, dzięki czemu nauka staje się interaktywna i ekscytująca dla uczniów w każdym wieku

Minecraft Education Edition tworzy wciągające symulacje i interaktywne zadania, angażując uczniów w naukę przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (przedmiotów STEM) oraz rozwiązywanie problemów przy użyciu narzędzi opartych na AI

Duolingo wykorzystuje AI do personalizacji lekcji w oparciu o postępy i cele ucznia, dzięki czemu nauka języków staje się przyjemna i skuteczna

15. AI w administracji rządowej i publicznej

AI w sektorze publicznym usprawnia procesy, zwiększa przejrzystość i zapewnia spersonalizowane usługi publiczne. Przewiduje potrzeby, szybko rozwiązuje złożone problemy i gwarantuje obywatelom sprawne usługi administracji publicznej.

Przykłady zastosowań

Wspierana przez AI policja w Dubaju wykorzystuje drony wyposażone w AI do analizowania wzorców ruchu drogowego i przewidywania obszarów o podwyższonym ryzyku przestępczości, zwiększając tym samym bezpieczeństwo publiczne

System infolinii 311 w Nowym Jorku wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do zrozumienia zapytań mieszkańców i kierowania ich do odpowiednich służb, co skraca czas reakcji i poprawia jakość świadczonych usług

16. AI w budownictwie

Dzięki AI jako partnerowi możesz zrewolucjonizować każdy etap procesu budowlanego. AI może analizować plany, optymalizować zużycie materiałów i przewidywać ryzyko. Drony i roboty wyposażone w systemy wizji komputerowej pomagają w pomiarach, inspekcjach i zadaniach fizycznych, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność.

Przykłady zastosowań

Autodesk BIM 360 wykorzystuje AI do zarządzania projektami budowlanymi od etapu planowania po realizację, usprawniając komunikację, współpracę i analizę danych

SiteAware wykorzystuje drony i czujniki do monitorowania placów budowy w czasie rzeczywistym, poprawiając bezpieczeństwo, prowadząc śledzenie postępów prac i identyfikując potencjalne zagrożenia

BuildingConnected zapewnia połączenie firm budowlanych z rozwiązaniami opartymi na AI, w tym z robotami budowlanymi i oprogramowaniem do optymalizacji materiałów

17. AI w bankowości i finansach

Narzędzia AI do księgowości i finansów personalizują doradztwo finansowe, usprawniają transakcje, wykrywają oszustwa i pomagają podejmować mądrzejsze decyzje inwestycyjne. Dostępne są chatboty AI do obsługi klienta oraz robo-doradcy do zarządzania majątkiem.

Przykłady zastosowań

Intuit Mint wykorzystuje AI do kategoryzowania wydatków, śledzenia budżetów i oferowania spersonalizowanych analiz finansowych, pomagając Ci przejąć kontrolę nad finansami

Upstart to oparta na AI platforma kredytowa, która wykorzystuje alternatywne punkty danych do oceny zdolności kredytowej, zwiększając dostęp do finansowania dla społeczności o ograniczonym dostępie do usług finansowych

Jumio to oparta na AI platforma do weryfikacji tożsamości, która wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i inne technologie biometryczne do wykrywania oszustw i zapewniania bezpieczeństwa transakcji internetowych.

18. AI na rzecz środowiska

Sztuczna inteligencja jest potężnym narzędziem służącym do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ochrony różnorodności biologicznej oraz optymalizacji zarządzania zasobami. Odgrywa ona kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonej i odpornej przyszłości dla ludzkości i naszej planety.

Przykłady zastosowań

Platforma AI firmy OceanMind analizuje zdjęcia satelitarne i dane oceaniczne w celu śledzenia nielegalnych połowów i ochrony ekosystemów morskich

Organizacja World Wildlife Fund wykorzystuje narzędzia AI do badania wzorców przemieszczania się zwierząt i wykorzystania siedlisk, co pozwala opracowywać strategie ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Firma Xyonix wykorzystuje AI do identyfikacji i optymalizacji lokalizacji podziemnych składowisk dwutlenku węgla w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

19. AI dla organizacji non-profit

AI zwiększa wydajność, poszerza zasięg i maksymalizuje wpływ działań na rzecz szczytnych celów. Platformy kojarzące wolontariuszy oparte na AI łączą wolontariuszy z odpowiednimi możliwościami w oparciu o ich umiejętności i zainteresowania, co znacznie zwiększa zaangażowanie i satysfakcję wolontariuszy.

Przykłady zastosowań

Kindful to oparta na AI platforma do zbierania funduszy, która wykorzystuje uczenie maszynowe do personalizacji doświadczeń darczyńców i optymalizacji kampanii fundraisingowych, zwiększając tym samym kwotę darowizn i retencję darczyńców

Charity Navigator to oparta na AI platforma, która analizuje dane finansowe organizacji non-profit oraz praktyki w zakresie zarządzania, pomagając darczyńcom w podejmowaniu świadomych decyzji

20. AI w branży tekstylnej i odzieżowej

Wykorzystaj AI do tworzenia innowacyjnych i spersonalizowanych projektów odzieży w oparciu o trendy, preferencje klientów i wymiary ciała, jednocześnie ograniczając ilość odpadów dzięki optymalizacji łańcucha dostaw.

Przykłady zastosowań

Zeekit wykorzystuje skanowanie ciała w 3D i głębokie uczenie się do tworzenia spersonalizowanych awatarów do wirtualnego przymierzania i dopasowywania niestandardowej odzieży, oszczędzając czas i zasoby

Unspun tworzy niestandardowo idealnie dopasowane dżinsy na zamówienie na podstawie skanów 3D ciała wykonanych smartfonem, z celem zerowych zapasów magazynowych i zerowych odpadów w branży modowej.

Textile Exchange to organizacja non-profit, która wykorzystuje AI do śledzenia i analizowania wpływu tekstyliów na środowisko, pomagając markom w dokonywaniu zrównoważonych wyborów

21. AI w transporcie

Narzędzia AI optymalizują przepływ ruchu, ułatwiają planowanie tras, zwiększają bezpieczeństwo oraz zmieniają oblicze naszych podróży lądowych, powietrznych i morskich.

Przykłady zastosowań

Tesla Autopilot to zaawansowany system wspomagania kierowcy, który wykorzystuje AI do sterowania, przyspieszania i hamowania, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i wygodniejsza.

Waymo to pionier w dziedzinie samochodów autonomicznych, który wykorzystuje AI do poruszania się po ulicach miast i autostradach, oferując usługi autonomicznych przejazdów w wybranych lokalizacjach

Siemens Mobility to dostawca usług transportowych, który wykorzystuje AI do prognozowania potrzeb konserwacyjnych pociągów i autobusów, zapewniając bezpieczeństwo i zapobiegając awariom

22. AI w służbie zdrowia

Sztuczna inteligencja to prawdziwe dobrodziejstwo dla branży opieki zdrowotnej. Zapewnia dokładniejsze diagnozy, wspiera odkrywanie nowych leków i optymalizuje leczenie. Może również monitorować stan zdrowia pacjentów i przewidywać wyniki leczenia.

Przykłady zastosowań

AlphaFold firmy DeepMind precyzyjnie przewiduje struktury białek, rewolucjonizując proces tworzenia leków i medycynę spersonalizowaną

BlueDot śledzi w czasie rzeczywistym ogniska chorób zakaźnych, pomagając systemom opieki zdrowotnej przygotować się i reagować na potencjalne epidemie

Babylon Health wykorzystuje wirtualnych asystentów i chatboty, aby zapewnić pacjentom całodobowe doradztwo medyczne, wstępną diagnozę i wsparcie

23. AI w rolnictwie

Rozwiązania oparte na AI optymalizują plony, monitorują stan gleby, wykrywają szkodniki i przeprowadzają automatyzację zadań rolniczych. Technologia ta umożliwia rolnikom budowanie bardziej wydajnej, produktywnej i zrównoważonej przyszłości.

Przykłady zastosowań

Plantix analizuje zdjęcia upraw w celu diagnozowania chorób i szkodników, umożliwiając rolnikom podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony plonów

HarvestAI wykorzystuje zdjęcia lotnicze i algorytmy uczenia maszynowego do monitorowania stanu upraw i prognozowania plonów, dostarczając cennych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem.

Terramera wykorzystuje AI do analizy danych dotyczących gleby i rekomendowania niestandardowych planów nawożenia oraz dostarczania składników odżywczych, optymalizując wzrost upraw i minimalizując wpływ na środowisko

24. AI w produkcji

Narzędzia AI optymalizują linie produkcyjne i przewidują awarie maszyn, poprawiając kontrolę jakości i realizując automatyzację zadań. Dzięki AI możesz stworzyć bardziej wydajny i produktywny zakład produkcyjny, zapoczątkowując nową erę doskonałości w produkcji.

Przykłady zastosowań

Siemens MindSphere to platforma AI, która zapewnia połączenie i analizę danych z urządzeń fabrycznych, optymalizując operacje i umożliwiając konserwację predykcyjną

GE Predix to przemysłowa platforma oparta na AI, która wykorzystuje dane z czujników i maszyn do przewidywania awarii sprzętu oraz optymalizacji harmonogramów konserwacji, co pozwala ograniczyć przestoje i koszty

25. AI w górnictwie

Dzięki dronom opartym na AI można dokładnie skanować teren i mapować złoża minerałów. Modele predykcyjne mogą analizować dane sejsmiczne i dane historyczne w celu identyfikacji najlepszych lokalizacji wydobywczych, co pozwala oszczędzać zasoby. Samochody ciężarowe z autonomiczną jazdą pracują niestrudzenie w skomplikowanych tunelach kopalnianych, poprawiając wydajność i produktywność.

Przykłady zastosowań

Autonomiczne ciężarówki Komatsu poruszają się po kopalniach samodzielnie, maksymalizując wydajność i minimalizując ryzyko błędu ludzkiego

Descartes Labs analizuje zdjęcia satelitarne i dane geologiczne przy użyciu AI w celu identyfikacji potencjalnych złóż minerałów, usprawniając tym samym wysiłek poszukiwawczy

MineSense wykorzystuje AI i robotykę do automatyzacji zadań związanych z górnictwem podziemnym, zwiększając wydajność i zmniejszając ryzyko dla pracowników

26. AI w rybołówstwie

Zoptymalizuj trasy połowowe, prognozuj wielkość połowów, zwalczaj nielegalne połowy i chroń życie morskie dzięki AI. Pozwól, aby AI pomogła Ci czerpać korzyści z rentowności i zrównoważonego rozwoju w rybołówstwie.

Przykłady zastosowań

Marine Stewardship Council to organizacja non-profit, która wykorzystuje AI do śledzenia statków rybackich i zapewnienia, że przestrzegają one standardów zrównoważonego rybołówstwa, chroniąc ekosystemy morskie

Projekt Fully Documented Fisheries (FDF) identyfikuje gatunki ryb w czasie rzeczywistym, zapobiegając przyłowom i promując zrównoważone praktyki połowowe

27. AI w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Wykorzystując AI, przemysł lotniczy i kosmiczny może zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność lotów, obniżyć koszty konserwacji, zoptymalizować zużycie paliwa przez samoloty, przeprowadzić automatyzację powtarzalnych zadań oraz uwolnić zasoby ludzkie do pracy nad innowacjami.

Przykłady zastosowań

Helikopter Ingenuity NASA, wyposażony w AI, osiągnął powodzenie w lotach na Marsie, demonstrując potencjał AI w zakresie autonomicznej eksploracji w trudnych warunkach.

System wykrywania anomalii w przestrzeni kosmicznej NASA monitoruje dane statków kosmicznych pod kątem anomalii, aby chronić sondy i zapewnić powodzenie misji na odległościach międzygwiezdnych.

Airbus Skywise gromadzi i analizuje dane dotyczące samolotów, aby pomóc liniom lotniczym usprawnić konserwację i operacje

28. AI w energetyce (wytwarzanie i dystrybucja)

AI jest również pomocna w sieci energetycznej, czyniąc ją bardziej ekologiczną i odporną na zmieniające się potrzeby energetyczne.

Przykłady zastosowań

GridBeyond wykorzystuje AI do zarządzania rozproszonymi zasobami energetycznymi, takimi jak panele słoneczne i akumulatory, umożliwiając stworzenie bardziej elastycznej i odpornej sieci energetycznej

Sentient Energy analizuje dane z inteligentnych liczników w celu wykrywania anomalii i potencjalnych przerw w dostawach energii, umożliwiając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej proaktywne reagowanie i zapewniając nieprzerwane dostawy energii.

DeepMind dla Google Energy precyzyjnie prognozuje zapotrzebowanie na energię, pomagając Google i innym dostawcom energii zoptymalizować wytwarzanie energii i ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Chociaż AI ma daleko idące i potencjalnie zmieniające życie zastosowania w różnych sektorach i branżach, niektóre z nich poprawiają również nasze codzienne życie w najprostszy — a jednocześnie najbardziej znaczący — sposób.

