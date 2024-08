10 narzędzi AI dla kancelarii prawnych i prawników w 2024 roku

Czy kiedykolwiek spędziłeś późną noc czytając zbyt długi dokument prawny? W branży prawniczej prawdopodobnie miałeś wiele takich nocy.

Na szczęście sztuczna inteligencja (AI) jest tutaj, aby w tym pomóc. 🙌

Podczas gdy niektóre z najlepszych narzędzi sztucznej inteligencji to aplikacje zaprojektowane do podsumowywania lub sporządzania dokumentów prawnych, nie jest to jedyny przypadek użycia sztucznej inteligencji w branży prawniczej. Istnieją narzędzia do badań prawnych, oprogramowanie pomagające firmom prawniczym w zarządzaniu sprawami, aplikacje zaprojektowane do sporządzania umów i nie tylko.

Uczyńmy życie w świecie prawniczym łatwiejszym. Poznaj 10 najlepszych narzędzi AI dla prawników.

Czym są narzędzia AI dla prawników?

Narzędzia AI dla asystentów prawnych nie są chatbotami, które mogą prowadzić sprawy za Ciebie. Są to pomocne narzędzia, które mogą znacznie usprawnić codzienne zadania. Wiele z tych narzędzi pomaga w sporządzaniu złożonych dokumentów prawnych i umów, podczas gdy inne zapewniają uproszczone streszczenia do czytania skróconych wersji długich dokumentów prawnych.

Użyj ClickUp Brain do generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Przykłady narzędzi AI dla prawników obejmują aplikacje do optymalizacji przepływu pracy, aplikacje kalendarza i planera i narzędzia badawcze. Jedną wspólną cechą większości z nich jest to, że zazwyczaj opierają się na modelu językowym, takim jak ChatGPT, aby pomóc ci szybciej wykonać pracę.

Czego należy szukać w narzędziach AI dla prawników?

Znalezienie świetnej aplikacji lub narzędzia sprowadza się do odkrycia takiego, które ma wszystkie potrzebne funkcje - a dla kancelarii prawnej, asystentów prawnych i innych korporacyjnych działów prawnych nie zawsze jest to łatwe. Najlepsze aplikacje dla praktyki prawniczej powinny zapewniać wszystkie poniższe funkcje:

Przystępne ceny: OpenAI nie pobiera dużych opłat za korzystanie z ChatGPT 4.0, co oznacza, że nie powinieneś płacić zbyt wiele za podstawowe funkcje AI - chociaż niektóre narzędzia AI dla prawników oferują dodatkowe funkcje, które są warte swojej ceny

OpenAI nie pobiera dużych opłat za korzystanie z ChatGPT 4.0, co oznacza, że nie powinieneś płacić zbyt wiele za podstawowe funkcje AI - chociaż niektóre narzędzia AI dla prawników oferują dodatkowe funkcje, które są warte swojej ceny Zarządzanie dokumentami: Aplikacje powinny ułatwiać przesyłanie, załączanie i udostępnianie plików Word, PDF i innych typów plików 📚

Aplikacje powinny ułatwiać przesyłanie, załączanie i udostępnianie plików Word, PDF i innych typów plików 📚 Funkcje współpracy: Sprawiają, że kancelarie prawne i klienci są na bieżąco dzięki możliwościwspółpracować i komentowania plików

Sprawiają, że kancelarie prawne i klienci są na bieżąco dzięki możliwościwspółpracować i komentowania plików Uprawnienia dostępu: Większość dokumentów prawnych jest poufna, co oznacza, że powinieneś być w stanie ustawić uprawnienia i kontrolować, kto ma dostęp do aplikacji i przesłanych do niej dokumentów

Większość dokumentów prawnych jest poufna, co oznacza, że powinieneś być w stanie ustawić uprawnienia i kontrolować, kto ma dostęp do aplikacji i przesłanych do niej dokumentów Darmowe i próbne opcje: Ponieważ niektóre narzędzia AI dla prawników mogą być drogie, upewnij się, że możesz je wypróbować przed zakupem

10 najlepszych narzędzi AI dla prawników w 2024 roku

Wraz z szybką popularnością ChatGPT, chatbotów i ogólnie sztucznej inteligencji, pojawiło się mnóstwo nowych narzędzi AI dla asystentów prawnych. Wykonaliśmy ciężką pracę polegającą na przesiewaniu dostawców, aby przedstawić najlepsze nowe opcje technologiczne, które pomogą prawnikom pracować wydajniej.

Asystent ClickUp Brain oparty na sztucznej inteligencji może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektowe i inne dokumenty, aby przyspieszyć przepływ pracy

ClickUp ma wiele do zaoferowania w zakresie rozwiązań prawnych. Jako platforma produktywności typu "wszystko w jednym", jest to idealne oprogramowanie, aby pomóc prawnikom scentralizować całą swoją pracę w jednym dynamicznym obszarze roboczym. Dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom możesz wizualizować swoje sprawy pod każdym kątem, w tym w widoku listy, kalendarza i tabeli. Możesz także tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne do analiz w czasie rzeczywistym i raportów dotyczących różnych procesów, zachowując jednocześnie przegląd ważnych zadań na wysokim poziomie.

Ponadto natywne funkcje śledzenia czasu, tagów i rozliczanych godzin w ClickUp mają kluczowe znaczenie dla śledzenia czasu spędzonego z klientami i tworzenia dokładnych faktur. Przypisane komentarze są również ważnym atutem dla prawników komunikujących się ze swoimi współpracownikami i klientami w ClickUp. Dzięki możliwości dodawania plików PDF, multimediów i innych plików do każdego komentarza, prawnicy mogą upewnić się, że wszystkie kluczowe informacje pozostają przy odpowiednim zadaniu przez cały czas trwania sprawy. Aby jeszcze szybciej rozpocząć pracę w ClickUp, wypróbuj gotową aplikację Szablon zarządzania klientami prawnymi aby pozostać zorganizowanym.

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Jednak najbardziej wartościową funkcją ClickUp dla prawników jest ClickUp Brain -rewolucyjny cyfrowy asystent oparty na sztucznej inteligencji z kontekstowymi funkcjami opartymi na rolach. ClickUp Brain wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do generowania wiadomości e-mail, dokumentów, zadań, podsumowań i aktualizacji. Co więcej, podczas gdy ClickUp Brain zajmuje się ciężką pracą nad Twoimi sprawami, automatyzacja w ClickUp może zająć się resztą. Od podsumowywania badań prawnych po automatyczne generowanie nowych zadań w trakcie całego procesu, ClickUp ma wszystkie funkcje, których potrzebują prawnicy, aby być na bieżąco z każdą sprawą.

Bonus: Dostęp do wstępnie zbudowanych szablony AI z podpowiedziami ChatGPT aby połączyć moc ClickUp Brain z innymi narzędziami uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Wykorzystaj ClickUp Brain do sporządzania złożonych dokumentów prawnych, tworzenia wiadomości e-mail, generowania raportów statusu i nie tylko

Korzystaj z funkcji zarządzania projektami do śledzenia spraw,planować spotkaniaizoptymalizować przepływ pracy zespołu prawnego* Śledzenie czasu pracy i rozliczanie godzin, aby pomóc prawnikom w wystawianiu faktur klientom i tworzeniu kart czasu pracy

Komunikacja i współpraca dzięki funkcjom komentowania i współdzielonym dokumentom

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować badania prawne i zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak e-maile, notatki, streszczenia dokumentów i nie tylko

Ograniczenia ClickUp:

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Mnóstwo zaawansowanych funkcji może stanowić pewną krzywą uczenia się dla nowszych użytkowników

Ceny ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,900+ recenzji)

4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Lawgeex

przez Lawgeex Lawgeex jest tym, czego potrzebujesz, jeśli chcesz zautomatyzować proces przeglądu umów. Aplikacja wykorzystuje Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do przeglądania i redagowania umów zgodnie z polityką firmy, wytycznymi i innymi koncepcjami prawnymi. Dzięki temu narzędziu zespoły prawne mogą zapewnić spójność umów, zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy na procesie przeglądu oraz szybciej zamykać transakcje.

Najlepsze funkcje Lawgeex:

Oszczędność czasu przy analizie umów o dużej objętości, takich jak umowy o zachowaniu poufności, umowy o świadczenie usług i inne

Integracja z popularnymi systemami zarządzania relacjami z klientami i innymi aplikacjami

Korzystaj z integracji lub poczty e-mail, aby przesyłać inne dokumenty prawne do automatycznego redliningu

Tworzenie niestandardowych wytycznych dotyczących przeglądu umów, specyficznych dla danej kancelarii prawnej

Śledź przeglądy, rodzaje najczęściej przeformułowanych kwestii prawnych i inne szczegóły za pomocą analiz

Ograniczenia Lawgeex:

Brak wystarczającej liczby opinii użytkowników, aby zapewnić wgląd

Może nie być idealny do zarządzania umowami o wysokiej wartości

Ceny Lawgeex:

Ceny mogą się różnić - skontaktuj się z Lawgeex, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Lawgeex:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

przez Amto Amto opiera się na generatywnej sztucznej inteligencji, aby pomóc w sporządzaniu umów, e-maili, listów, szablonów i innych. Firmy prawnicze i różni prawnicy używają go do tworzenia umowy o świadczenie usług szablony, umowy o dzieło, arbitraż, umowy dotyczące nieruchomości i inne rodzaje umów - wszystko w jednolitym, zwięzłym tonie, który można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów.

Najlepsze cechy Amto:

Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji opartej na ChatGPT do tworzenia dokumentów prawnych, listów i wiadomości e-mail

Podświetlanie fragmentów tekstu i wprowadzanie instrukcji w celu natychmiastowej korekty

Uzyskiwanie rekomendacji dotyczących brakujących klauzul, luk w badaniach prawnych lub języka w dokumentach prawnych

Tworzenie przypomnień dla klientów o terminach i innych ważnych datach

Ograniczenia Amto:

Miesięczne opłaty są wysokie, biorąc pod uwagę liczbę słów i ograniczenia funkcji

Niezalecane w przypadku złożonych lub wartościowych dokumentów prawnych

Ceny Amto:

Podstawowy: Wersja robocza za darmo, $99/miesiąc za dostęp do większości funkcji

Wersja robocza za darmo, $99/miesiąc za dostęp do większości funkcji Profesjonalny: Dodatkowe słowa i funkcje za 499 USD/miesiąc

Dodatkowe słowa i funkcje za 499 USD/miesiąc Custom: Elastyczny cennik oparty na Twoich potrzebach

Oceny i recenzje Amto:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Detangle.ai

przez Detangle Detangle wykorzystuje innowacyjną technologię sztucznej inteligencji do podsumowywania długich badań prawnych lub przekształcania złożonego żargonu w prosty angielski. Dzięki tej aplikacji możesz przesyłać pliki audio, wideo lub tekst, a aplikacja automatycznie je podsumuje. ✨

Najlepsze funkcje Detangle.ai:

Przesyłanie zasobów lub wklejanie adresów URL w prostym interfejsie

Generowane przez sztuczną inteligencję streszczenia długich dokumentów, plików audio lub wideo

Uproszczenie złożonego żargonu prawniczego

Płatność za podsumowanie zamiast opłaty miesięcznej

Ograniczenia Detangle.ai:

Może być konieczne dołączenie do listy oczekujących nowych użytkowników, zanim będzie można korzystać z aplikacji

Opłaty za plik są drogie, nawet w przypadku krótszych dokumentów

Ceny Detangle.ai:

Zależy od długości dokumentu, nagrania audio lub wideo

Oceny i recenzje Detangle.ai:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ansarada

przez Ansarada Ansarada niekoniecznie jest platformą prawną, ale jest to platforma, na której przedsiębiorstwa i ich zespoły prawne polegają w celu zarządzania przepływami pracy i współpracy nad krytycznymi zadaniami, takimi jak transakcje, fuzje i przejęcia, zgodność z przepisami itp. Dzięki bezpiecznemu udostępnianiu plików, pulpitom nawigacyjnym, powiadomieniom i innym funkcjom, przedsiębiorstwa wykorzystują również Ansarada do organizowania polityk zarządzania, ryzyka i zgodności; do zarządzania zamówieniami; oraz do ujednolicenia procesów.

Najlepsze funkcje Ansarada:

Organizowanie transakcji za pomocą pokojów danych opartych na sztucznej inteligencji

Tworzenie konfigurowalnych, specjalnie zaprojektowanych przepływów pracy dla transakcji o wysokiej stawce

Uzyskaj wgląd w informacje o aktywności, aby podejmować świadome decyzje podczas transakcji

Narzędzia AI często dokładnie przewidują wyniki fuzji i przetargów

Ograniczenia Ansarada:

Usuwanie użytkowników lub dokumentów usuwa również powiązane ścieżki audytu

Przesyłanie lub obsługa dużych partii plików może prowadzić do opóźnień

Poruszanie się po aplikacji może być wyzwaniem dla nowych użytkowników

Cennik Ansarada:

399 USD/miesiąc za pakiet 250 MB danych

$1,231/miesiąc za pakiet danych 1GB

$1,702/miesiąc za pakiet danych 2GB

$2,351/miesiąc za pakiet danych 4GB

Ceny niestandardowe powyżej 4 GB

Oceny i recenzje Ansarada:

G2: 4.5/5 (125+ recenzji)

4.5/5 (125+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Lex Machina

via Lex Machina Lex Machina to najnowocześniejsze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może obsłużyć wiele badań prawnych. Jest to platforma analityczna, która pozwala analizować sądy, sędziów, przeciwników procesowych, różne strony, a nawet kancelarie prawne. Ponieważ aplikacja ta oferuje łatwy dostęp do akt sądowych, można jej również użyć do znalezienia odpowiedniego orzecznictwa. Firmy prawnicze wykorzystują te badania do zamykania transakcji, tworzenia skutecznych strategii i wygrywania spraw. 👀

Najlepsze funkcje Lex Machina:

Generowanie kompleksowych raportów pokazujących przyznane odszkodowania, statystyki spraw i inne istotne wskaźniki

Szybkie narzędzia Legal Analytics do porównywania sędziów, kancelarii prawnych, stron i nie tylko

Korzystanie z interfejsu programowania aplikacji (API) Lex Machina do tworzenia własnych niestandardowych aplikacji

Dostęp do dokumentów z akt sądowych bezpośrednio w aplikacji

Ograniczenia Lex Machina:

Lex Machina nie jest samoobsługowa - musisz współpracować z zespołem sprzedaży, aby zarejestrować się i wybrać potrzebne narzędzia

Istnieje niewiele recenzji zapewniających wgląd nowym użytkownikom

Ceny Lex Machina:

Ceny różnią się w zależności od wybranych usług

Oceny i recenzje Lex Machina:

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 ocena)

7. Zatrzask

przez Zatrzask Korzystanie z Latch jest jak połączenie asystentów prawnych AI w MS Word. Po zintegrowaniu go z programem Word można go używać do ogólnego zarządzania sprawami lub traktować jako osobiste narzędzie do przeglądu umów oparte na sztucznej inteligencji. To narzędzie do analizy dokumentów generuje sugestie redline, modyfikuje klauzule i określa, czy klauzule są zgodne ze standardami rynkowymi. Pomoże również podsumować umowy i wygenerować uproszczony język, aby pomóc czytelnikom, którzy nie mają wykształcenia prawniczego.

Latch najlepsze cechy:

Integracja bezpośrednio z Microsoft Word w kilku prostych krokach

Śledzenie zmian w celu automatycznego wstawiania zmian wygenerowanych przez sztuczną inteligencję do dokumentu

Twórz niestandardowe instrukcje, aby modyfikować język w całym dokumencie

Korzystanie z niestandardowych wymagań w celu zapewnienia, że umowy spełniają określone warunki

Integracja z popularną pamięcią masową w chmurze w celu łatwego udostępniania i współpracy nad dokumentami

Ograniczenia zatrzasków:

Działa tylko z programem Word - nie ma wsparcia dla Dokumentów Google ani innych popularnych edytorów tekstu

Latch nie jest samoobsługowy - musisz poprosić o dostęp i zarejestrować się, aby uzyskać częściowy dostęp, a następnie współpracować z zespołem Latch, aby uzyskać pełny dostęp do narzędzi

Ceny Latch:

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Latch, aby dowiedzieć się więcej

Oceny i recenzje Latch:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Prawnik AI

przez Prawnik AI AI Lawyer to innowacyjne narzędzie stworzone z myślą o wszystkich. Dla ogółu odbiorców może dostarczać informacji prawnych i upraszczać język prawniczy. Prawnicy używają tego narzędzia do badań prawnych i burzy mózgów, a studenci prawa mogą korzystać z AI Lawyer, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie badań prawnych i uzyskać wgląd w nowoczesne trendy prawne.

Najlepsze cechy AI Lawyer:

Szybki i łatwy do zrozumienia wgląd w złożone kwestie prawne

Przesyłanie dokumentów w celu uzyskania uproszczonego podsumowania

Tworzenie prostych umów prawnych w zaledwie kilka minut

Usprawnia badania prawne i zapewnia sugestie dotyczące strategii prawnych

Ograniczenia AI Lawyer:

Chociaż może tworzyć proste dokumenty prawne, może nie nadawać się do tworzenia złożonych dokumentów

Należy być przygotowanym na naukę - niektóre funkcje mogą być mylące lub trudne do znalezienia

Ceny AI Lawyer:

Just Ask: $9.99/tydzień

$9.99/tydzień Golden Choice: wypróbuj za darmo, a następnie 19,99 USD/miesiąc

wypróbuj za darmo, a następnie 19,99 USD/miesiąc Big Case: $99.99/rok

Oceny i recenzje AI Lawyer:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PatentPal

przez PatentPal PatentPal jest automatyzacja dokumentów narzędzie, które opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego w celu generowania dokumentacji dla własności intelektualnej. Zarówno kancelarie prawne, jak i twórcy mogą korzystać z tej aplikacji do tworzenia wniosków patentowych, schematów blokowych, diagramów i wszystkiego innego, co jest potrzebne do złożenia wniosku patentowego. Chociaż możesz chcieć, aby ekspert prawny przejrzał Twój gotowy wniosek, ta aplikacja zabiera wiele czasu i wysiłku z procesu sporządzania wniosku.

Najlepsze funkcje PatentPal:

Używanie szablonów do tworzenia zgłoszeń patentowych i innej dokumentacji

Tworzenie rysunków, diagramów i schematów blokowych na poparcie roszczeń

Przesyłanie ilustracji i dostosowywanie ich za pomocą etykiet

Eksportowanie projektów do programów Word, Visio lub PowerPoint

Ograniczenia PatentPal:

Aplikacja tworzy treści tylko na podstawie tego, co zapewniają zastrzeżenia, co oznacza, że musisz być dokładny i dokładny w swoich zastrzeżeniach

Istnieje niewielka krzywa uczenia się, gdy zastanawiasz się, jak najlepiej sformułować roszczenia, aby uzyskać najlepsze wyniki

Cennik PatentPal:

Zarejestruj się na bezpłatny okres próbny, aby dowiedzieć się więcej o kosztach

Oceny i recenzje PatentPal:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

przez Humata.ai Aplikacja Humata umożliwia przesyłanie dokumentów w celu uproszczenia dokumentów technicznych, informacji prawnych i nie tylko. Oferuje opcje tworzenia streszczeń o różnej długości - w razie potrzeby wystarczy poprosić aplikację o skrócenie długiego streszczenia. Oferuje również funkcję cytowania. Kliknij cytat w podsumowaniu, a aplikacja wyświetli odpowiednie informacje z przesłanego dokumentu.

Najlepsze funkcje Humata AI:

Używanie cytatów z podsumowań do śledzenia badań prawnych z przesłanych dokumentów

Poprawianie i udoskonalanie streszczeń za pomocą prostych poleceń

Osadzaj Humata na swoich stronach internetowych, aby klienci mogli korzystać z niej jak z wyszukiwarki w celu znalezienia odpowiedzi

Korzystaj z bezpiecznej chmury prywatnej Humata do udostępniania plików i współpracy

Kontroluj dostęp do plików, konfigurując role zespołu z ograniczonymi uprawnieniami

Ograniczenia Humata AI:

Koszt 0,01 USD za stronę za każdą stronę przekraczającą limit planu

Ponieważ jest stworzona specjalnie dla dokumentów technicznych i prawnych, może nie podsumowywać również innych typów dokumentów

Ceny Humata AI:

Darmowy: podsumowanie do 60 stron za darmo

podsumowanie do 60 stron za darmo Student: 1,99 USD/miesiąc za streszczenie do 200 stron

1,99 USD/miesiąc za streszczenie do 200 stron Ekspert: 9,99 USD/miesiąc za streszczenie do 500 stron

9,99 USD/miesiąc za streszczenie do 500 stron Zespół: 99 USD/miesiąc za podsumowanie do 1000 stron

Humata AI oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Usprawnij zarządzanie praktyką dzięki najlepszym narzędziom AI dla prawników

Sztuczna inteligencja szturmem zdobywa świat - w tym branżę prawniczą. Dzięki odpowiedniemu narzędziu asystenta prawnego AI możesz ograniczyć czasochłonne zadania w swoim harmonogramie, uzyskać pomoc w przeglądaniu dokumentów, a nawet uzyskać zaawansowaną pomoc, taką jak znajdowanie odpowiednich precedensów lub innych usług prawnych. 🙌

Gotowy, by pozwolić AI zająć się kilkoma zadaniami prawnymi? Zacznij korzystać z ClickUp aby dowiedzieć się, jak może on pomóc w efektywnym zarządzaniu praktyką prawniczą.