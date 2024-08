10 najlepszych narzędzi AI dla księgowości i finansów w 2024 roku

Sztuczna inteligencja to przełom dla zespołów finansowych. Jeśli nie korzystasz z narzędzi sztucznej inteligencji do zadań księgowych, komplikujesz sprawy bardziej niż to konieczne.

Narzędzia księgowe oparte na sztucznej inteligencji pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie poprawiając wyniki biznesowe. Automatyzują one powtarzalne zadania, dzięki czemu można poświęcić siłę umysłu na ważniejsze rzeczy, takie jak podejmowanie decyzji. 🤠

Gotowy, aby automatyzacja księgowości zmieniła Twój przepływ pracy? Oto 10 najlepszych narzędzi AI dla księgowości i finansów.

Jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w księgowości?

Firmy księgowe od dawna wykorzystują oprogramowanie do wprowadzania danych aby zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i poprawić rentowność. Gdy dodamy do tego technologię AI, dzieje się magia.

Księgowość to obliczenia, matematyka, regulowane procesy i zgodność z przepisami podatkowymi. To tylko niektóre z nich oprogramowanie do automatyzacji radzi sobie najlepiej.

Oprogramowanie księgowe AI pozwala księgowym przenieść żmudne zadania na autopilota i usprawnić ich operacje finansowe. Oto niektóre z wielu korzyści, jakie sztuczna inteligencja wnosi do procesów księgowych:

Przewidywanie danych oparte na sztucznej inteligencji

Szybsza analiza danych finansowych dzięki zaawansowanym algorytmom

Zwiększona dokładność raportów finansowych

Błyskawiczne automatyczne przetwarzanie faktur

Wgląd i alerty w czasie rzeczywistym

Ograniczenie ręcznego wprowadzania danych

Skalowalność bez zwiększania pracy ręcznej

Czego szukać w narzędziu AI dla księgowości

Narzędzia AI dla księgowości zapewniają niezaprzeczalne korzyści, od poprawy wglądu w dane finansowe po automatyzację czasochłonnych zadań. Wszystko zależy od określenia, czego szukasz i znalezienia odpowiedniego narzędzia.

Każdy, od niezależnych CPA i startupów po dyrektorów finansowych z listy Fortune 500 i duże firmy księgowe, może korzystać z takich funkcji:

Automatyzacja księgowości: Narzędzia AI powinny zautomatyzować zadania księgowe, aby pomóc zaoszczędzić czas, podejmować lepsze decyzje, usprawnić zarządzanie wydatkami i zmniejszyć liczbę błędów w sprawozdaniach finansowych

Narzędzia AI powinny zautomatyzować zadania księgowe, aby pomóc zaoszczędzić czas, podejmować lepsze decyzje, usprawnić zarządzanie wydatkami i zmniejszyć liczbę błędów w sprawozdaniach finansowych Zautomatyzowane przetwarzanie faktur: Dobre oprogramowanie księgowe oparte na sztucznej inteligencji może zautomatyzować płatności i faktury, aby ulepszyć raporty wydatków

Dobre oprogramowanie księgowe oparte na sztucznej inteligencji może zautomatyzować płatności i faktury, aby ulepszyć raporty wydatków Integracje: Narzędzia księgowe AI, które integrują się z innym oprogramowaniem - od Slack po QuickBooks - ułatwiają życie

Narzędzia księgowe AI, które integrują się z innym oprogramowaniem - od Slack po QuickBooks - ułatwiają życie Uczenie maszynowe: Wiodące narzędzia AI wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do oceny modeli matematycznych i usprawniania procesów bez instrukcji; to pozycja obowiązkowa w branży księgowej

Wiodące narzędzia AI wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do oceny modeli matematycznych i usprawniania procesów bez instrukcji; to pozycja obowiązkowa w branży księgowej Szablony: Gdy wymagana jest praca ręczna, dobre narzędzie może ją przyspieszyć za pomocąszablony księgowe,szablony list płacorazszablony księgi głównej ## 10 najlepszych narzędzi AI dla księgowości 2024

Najtrudniejszą częścią znalezienia narzędzia AI do księgowości jest przebrnięcie przez wszystkie opcje. Zawęziliśmy je do 10 najlepszych narzędzi w 2024 roku.

Dzięki tej liście możesz ocenić każde narzędzie na podstawie najlepszych funkcji, ograniczeń, cen i recenzji, aby dokonać właściwego wyboru.

Przeciągaj i upuszczaj zadania księgowe w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji arkusza kalkulacyjnego ClickUp Accounting jest opartym na chmurze oprogramowanie do zarządzania biznesem zaprojektowane w celu uproszczenia procesów finansowych. Zarządzaj kontami, twórz udostępniane raporty i pozwól ClickUp Brain działa jako osobisty asystent cyfrowy, dzięki czemu możesz skupić się na większej strategii.

ClickUp Brain to wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc we wszystkim, od zarządzania finansami i szczegółowego opisywania projektów po sprawdzanie klientów i aktualizacje spotkań. Stworzyliśmy setki narzędzi AI dla każdego aspektu systemu księgowego.

Możesz również użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i przeglądania szablonów dotyczących finansów.

Na przykład Szablon księgowy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu fakturami, rejestrami sprzedaży, przychodami i przewidywanymi przychodami. Nadążaj za należnościami i zobowiązaniami (AR/AP) i korzystaj ze śledzenia zasobów, aby poprawić ogólne wyniki finansowe.

ClickUp posiada ponad 1000 gotowych integracji z innymi narzędziami, dzięki czemu wszystko znajduje się w jednym wygodnym, konfigurowalnym pulpicie nawigacyjnym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wybieraj spośród setek szablonów, aby pomóc we wszystkim, od zarządzania budżetem i przepływami pieniężnymi po zarządzanie projektami

Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby podsumować spotkania dotyczące planowania finansowego, połączyć się z klientami, nakreślić zasady audytu, zaktualizować raporty prognozowania sprzedaży i nie tylko

Wybieraj spośród ponad 100Automatyzacje ClickUp aby umieścić zadania back-office na autopilocie

Podejmuj świadome decyzje i popraw kondycję finansową swojej firmy z pomocąPodpowiedzi ChatGPT ClickUp dla finansów* Przełączaj się między wieloma widokami, twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne dla każdego członka zespołu i używaj śledzenie czasu projektu aby usprawnić przepływ pracy

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać trudności w nauce wielu funkcji i funkcjonalności ClickUp (rozwiązaliśmy to za pomocą bezpłatnych samouczków wideo dla prawie wszystkiego)

ClickUp Brain nie jest dostępny w planie Free Forever

Cennik ClickUp

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach Workspace za 5 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Vic.ai

przez Vic.ai Vic.ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do przetwarzania faktur o wysokim wskaźniku dokładności i zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego. Wykorzystuje potężne algorytmy przeszkolone na milionach faktur, aby zautomatyzować prawie każdy aspekt fakturowania bez potrzeby stosowania szablonów lub niestandardowych reguł.

Po przesłaniu faktury Vic.ai może wyodrębnić istotne szczegóły z faktur, wykryć duplikaty i umieścić proces zatwierdzania na autopilocie. Utrzymuje również zespół na właściwym torze, identyfikując, który pracownik musi przejrzeć każdy etap procesu zatwierdzania faktury.

Najlepsze funkcje Vic.ai

Integracja z wiodącymi narzędziami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w celu automatycznej synchronizacji danych finansowych

Redukcja błędów ludzkich poprzez umożliwienie Vic.ai identyfikowania i oznaczania zduplikowanych faktur i innych błędów księgowych

Automatyczne rozpoznawanie, kodowanie i obliczanie podatku od wartości dodanej (VAT) i innych podatków w celu poprawy dokładności i zgodności z przepisami podatkowymi

Lepsze podejmowanie decyzji finansowych dzięki spostrzeżeniom i analizom opartym na najnowszych danych firmy księgowej

Ograniczenia Vic.ai

Brak widocznych informacji o cenach; niektórzy klienci zgłaszają, że narzędzie jest drogie dla niezależnych księgowych i małych firm

W recenzjach wspomniano o potrzebie dodatkowych opcji sortowania i raportowania w celu poprawy wydajności

Vic.ai ceny

Klienci muszą skontaktować się z Vic.ai i podać informacje biznesowe, aby poprosić o wycenę

Oceny i recenzje Vic.ai

G2: 4.8/5 (20+ recenzji)

4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: N/A

3. Bill

przez Bill Bill to narzędzie oparte na chmurze, które automatyzuje procesy AR/AP. Jest przeznaczony dla firm księgowych i przedsiębiorstw, które chcą usprawnić proces fakturowania.

Użytkownicy uzyskują również dostęp do Divvy From Bill, zautomatyzowanego oprogramowania do zarządzania kredytami i wydatkami, bez dodatkowych opłat. Divvy oferuje linie kredytowe do 15 milionów dolarów oraz narzędzia pomagające kontrolować budżety i zarządzać wydatkami.

Najlepsze cechy usługi Bill

Korzystaj z inteligentnych reguł i przepływów pracy, aby zautomatyzować płatności i zatwierdzanie rachunków

Kontroluj wydatki w zespołach, projektach, działach i u dostawców dzięki zwiększonej widoczności

Uzyskaj nagrody w postaci zwrotu gotówki za kwalifikujące się zakupy dokonane za pomocą linii kredytowych Divvy

Łatwa nawigacja po wielu klientach w celu przetwarzania faktur AP, zatwierdzania i płatności

Ograniczenia rachunków

Może pobierać opłaty za niektóre usługi i pojedyncze transakcje

Bill nie obsługuje wszystkich kart kredytowych, metod płatności i walut

Cennik rachunków

Podstawowy: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Team: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Korporacyjny: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Bill

G2: 4.3/5 (ponad 600 recenzji)

4.3/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4. Indy

przez Indy Indy to oparty na sztucznej inteligencji program przepływu pracy i administracji przeznaczony dla niezależnych profesjonalistów. Umożliwia freelancerom tworzenie ofert, sporządzanie umów, wysyłanie faktur i - co najważniejsze - otrzymywanie płatności. 🤑

Bonus:_ Jak profesjonalnie poprosić klienta o zapłatę Dzięki Indy możesz śledzić swój czas w celu łatwego rozliczania, negocjować warunki umowy, przechowywać pliki i prowadzić swoją firmę z jednego wygodnego pulpitu nawigacyjnego.

Najlepsze funkcje Indy

Skorzystaj z darmowego planu i uzyskaj nieograniczony dostęp do podstawowych funkcji z ograniczonym dostępem do zaawansowanych funkcji

Pozwól Indy AIasystent pisania pomoże Ci tworzyć umowy i propozycje przy użyciu technologii ChatGPT

Ujednolicenie pracy dzięki integracji aplikacji z Zapier i Kalendarzem Google (tylko płatny plan)

Konfigurowanie powtarzających się faktur, oferowanie wielu opcji płatności, ustawianie stawek podatkowych i śledzenie każdej transakcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi

Ograniczenia Indy

Darmowy plan ogranicza użytkowników do trzech klientów

Niektóre opinie użytkowników zgłaszają nieścisłości podczas ręcznego śledzenia czasu

Cennik Indy

Darmowy

Pro: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Indy

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Zeni

przez Zeni Zeni wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów księgowych, wydatków i budżetowania w celu usprawnienia operacji finansowych. Zapewnia analizę danych finansowych w czasie rzeczywistym w celu poprawy decyzji biznesowych, integrując sztuczną inteligencję z ludzką wiedzą w celu uzyskania najbardziej efektywnych informacji.

Użyj Zeni, aby zautomatyzować czasochłonne codzienne śledzenie wydatków i procedury księgowe.

Najlepsze funkcje Zeni

Odgórne spojrzenie na operacje finansowe za pomocą jednostronicowego widoku

Porównywanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celu śledzenia postępów finansowych i identyfikowania trendów

Wyodrębnianie niezbędnych danych z paragonów i przekazywanie ich na dedykowany adres e-mail w celu konsolidacji i prowadzenia dokumentacji

Usprawnij komunikację i wymianę informacji między wieloma zespołami dzięki automatycznym aktualizacjom i powiadomieniom

Ograniczenia Zeni

Niektóre recenzje użytkowników wspominają o potrzebie większej ilości wskazówek dotyczących sposobu przeglądania i przetwarzania danych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji

Może być drogie dla niektórych freelancerów, przedsiębiorców i startupów

Ceny Zeni

Starter: $549/miesięcznie rozliczane rocznie

$549/miesięcznie rozliczane rocznie Rozwój: $799/miesiąc miesięcznie rozliczane rocznie

$799/miesiąc miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Zeni

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

6. Docyt

przez Docyt Docyt to platforma księgowa oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana w celu automatyzacji zadań biurowych i księgowych. Zyskaj wgląd dzięki raportom w czasie rzeczywistym i zapewnij kontrolę finansową nad wszystkimi aspektami swojej działalności.

Docyt umożliwia również przechowywanie wszystkich krytycznych informacji finansowych i dokumentów w jednym bezpiecznym miejscu oraz tworzenie oddzielnych skarbców dla różnych projektów lub firm.

Najlepsze cechy Docyt

Wiele planów dostosowanych do różnych potrzeb, od zarządzania wydatkami po zautomatyzowaną księgowość dla dużych operacji

Aplikacja mobilna jest łatwa w użyciu i nawigacji, zapewniając bezpieczne narzędzia finansowe i informacje w podróży

Skorzystaj z funkcji śledzenia wydatków, aby śledzić i kontrolować budżet firmy oraz przepływy pieniężne

Integracja z większością głównych systemów POS i PMS w celu zapewnienia raportowania specyficznego dla branży

Ograniczenia Docyt

Niektóre opinie użytkowników wspominają o trudnościach w łączeniu się z obsługą klienta i powolnym czasie reakcji

Niektórzy użytkownicy wspominają o potrzebie dodatkowych funkcji, aby pomóc zzarządzanie projektami księgowymi Docyt pricing

Zarządzanie wydatkami : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Uzgadnianie przychodów: 50 USD/miesiąc

50 USD/miesiąc Zarządzanie firmowymi kartami kredytowymi: 50 USD/miesiąc

50 USD/miesiąc Mini: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Insight: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Impact: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Advanced: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

$999/miesiąc Firma księgowa & CFO: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Docyt

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

7. Gridlex

przez Gridlex Gridlex to ujednolicony pakiet narzędzi biznesowych, który obejmuje Gridlex Sky. Sky to oprogramowanie księgowe, wydatkowe i ERP stworzone przez Gridlex w celu ułatwienia procesów finansowych.

Użyj Gridlex Sky, aby nadzorować wszystkie funkcje księgowe, zarządzania wydatkami i ERP dzięki konfigurowalnym automatyzacjom i wglądom opartym na sztucznej inteligencji. Sky może obsługiwać fakturowanie, rozliczenia, listę płac, zarządzanie księgą główną i nie tylko.

Najlepsze funkcje Gridlex

Użytkownicy Gridlex Sky otrzymują również dostęp do Gridlex Ray, oprogramowania HR, oraz Gridlex Zip, narzędzia CRM i pomocy technicznej w zakresie obsługi klienta

Eliminacja konieczności ręcznej pracy i zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego dzięki zautomatyzowanym obliczeniom rentowności, przychodów i wydatków

Korzystanie z funkcji zarządzania wydatkami w celu organizowania i przechowywania paragonów i wniosków o zwrot wydatków za pośrednictwem prostego interfejsu

Automatyzacja zatwierdzania wydatków i zwrotów kosztów w celu ograniczenia przetwarzania administracyjnego

Ograniczenia Gridlex

Brak opinii klientów na popularnych platformach utrudnia ocenę ogólnego doświadczenia użytkownika

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja rozpoznawania przychodów, nie są dostępne w pierwszej warstwie cenowej

Cennik Gridlex

Start: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Wzrost: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Gridlex

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Booke

przez Książka Booke to narzędzie do automatyzacji księgowości, które ułatwia codzienne zadania księgowe. Wykorzystuje technologię AI do uzgadniania błędów i ekstrakcji danych w czasie rzeczywistym. Im więcej z niego korzystasz, tym lepsza staje się sztuczna inteligencja.

Uzyskaj szybsze odpowiedzi klientów i unikaj żmudnej komunikacji w obie strony dzięki przyjaznemu dla użytkownika portalowi komunikacyjnemu Booke.

Najlepsze funkcje Booke

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do rozwiązywania błędów kodowania, kategoryzowania transakcji, komunikacji z klientami i automatyzacji pracy

Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji zadań zamknięcia miesiąca opartej na sztucznej inteligencji

Znajduj i naprawiaj błędy w kilka sekund dzięki zaawansowanym funkcjom wykrywania błędów w Booke

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak QuickBooks i Xero, umożliwia synchronizację danych finansowych

Ograniczenia Booke

Brak opinii użytkowników na popularnych platformach utrudnia podjęcie decyzji na podstawie ogólnych doświadczeń klientów

Co najmniej pięciu klientów dla każdego poziomu cenowego

Cennik Booke

Smart: $10/miesiąc na klienta

$10/miesiąc na klienta Premium: $20/miesiąc za klienta

$20/miesiąc za klienta Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Robotic AI Bookkeeper : Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Booke

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Niebieska kropka

przez Blue Dot Blue Dot to platforma zgodności podatkowej AI, która wykorzystuje opatentowaną technologię, aby pomóc firmom zapewnić zgodność podatkową. Zmniejsz podatność podatkową w przypadku wydatków konsumenckich i uzyskaj 360-stopniowy widok wszystkich transakcji dokonywanych przez pracowników.

Skorzystaj z podatku baza wiedzy aby znaleźć wszelkie informacje potrzebne do prowadzenia działalności i wykorzystać moc przetwarzania języka naturalnego do wykorzystania danych zewnętrznych.

Najlepsze cechy Blue Dot

Skorzystaj z funkcji VAT Box, aby zidentyfikować i obliczyć wszelkie kwalifikujące się lub kwalifikowane wydatki VAT

Funkcja opodatkowanych świadczeń pracowniczych wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania i analizowania informacji o podatku od wynagrodzeń

Usprawnij przepływ pracy związany z zarządzaniem wydatkami i pozwól opatentowanemu pakietowi Blue Dot opartemu na sztucznej inteligencji stosować kontrole i zasady podatkowe, aby zapewnić zgodność firmy z przepisami

Twórz raporty dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, które zapewniają zgodność z przepisami przy minimalnej potrzebie wprowadzania danych przez człowieka

Ograniczenia Blue Dot

Uzyskanie ogólnego obrazu doświadczeń klientów może być trudne ze względu na brak recenzji użytkowników na popularnych platformach

Brak widocznych danych cenowych

Cennik Blue Dot

Klienci muszą skontaktować się z Blue Dot i zarezerwować demo, aby uzyskać oferty i informacje o cenach.

Oceny i recenzje Blue Dot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Truewind

przez Truewind Truewind to oparta na sztucznej inteligencji platforma finansowo-księgowa, która wspiera małe firmy i startupy. Zapewnia dokładne miesięczne raporty i dostosowane rozwiązania finansowe dla Twojej branży.

Użytkownicy otrzymują również dostęp do zespołu ekspertów Truewind, aby zapewnić precyzję i przejrzystość.

Najlepsze funkcje Truewind

Podejmowanie terminowych, świadomych decyzji biznesowych dzięki szybszym miesięcznym czasom zamknięcia i wydajnej księgowości

Kontakt i współpraca z certyfikowanymi księgowymi (CPA), którzy mogą pomóc na każdym etapie procesów finansowych firmy

Utrzymanie dokładności operacji back-office przy minimalnym nakładzie czasu, dzięki czemu możesz skupić się na rozwijaniu swojej działalności

Uproszczenie procesów księgowych i zintegrowanie ich z narzędziami używanymi do bezstresowego zarządzania finansami

Ograniczenia Truewind

Brak opinii użytkowników na popularnych platformach

Brak widocznych danych dotyczących cen i subskrypcji

Ceny Truewind

Klienci muszą zaplanować demo z Truewind, aby uzyskać informacje o cenach.

Oceny i recenzje Truewind

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: N/A

Maksymalizacja wydajności i dokładności dzięki AI

Integracja oprogramowania AI zmieniła branżę księgową i finansową. Narzędzia AI wykorzystują automatyzację do poprawy dokładności i szybkości raportowania finansowego, oferując cenne informacje, dzięki którym można podejmować lepsze decyzje. 🌻

Jeśli jesteś gotowy, aby usprawnić swoje procesy finansowe, obniżyć koszty i poprawić wydajność zarządzania finansami, nadszedł czas na transformację cyfrową. Zacznij już dziś - zarejestruj się w ClickUp !