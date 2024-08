10 darmowych szablonów prognoz sprzedaży w Excelu i ClickUp

Skuteczna prognoza sprzedaży zapewnia organizacji (lub zespołowi sprzedaży) osiągnięcie celów poprzez ustalenie realistycznych celów. Szablon prognozy sprzedaży ułatwia zapracowanemu menedżerowi prognozowanie sprzedaży i przychodów.

Weźmy dwa scenariusze:

Kierownik sprzedaży A prosi wiceprezesa ds. sprzedaży o zatrudnienie większej liczby osób, aby osiągnąć cele na 2025 rok. Menedżer ma przybliżone pojęcie o tym, ilu przedstawicieli handlowych potrzebuje.

Z drugiej strony, kierownik sprzedaży B ma solidny plan, ilu przedstawicieli potrzebuje i jak wyglądają prognozy sprzedaży i przyszłe przychody w oparciu o trendy rynkowe, dane klientów i zmienioną liczbę pracowników.

Gdybyś był wiceprezesem ds. sprzedaży, czyje prognozy sprzedaży byś wybrał?

Menedżera B, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ menedżer B zapewnia solidną prognozę sprzedaży na poparcie tego, o co prosi.

W tym artykule omówiono szablony prognoz sprzedaży w programach Excel i ClickUp w celu poprawy dokładności prognozowania biznesowego i podejmowania decyzji.

Czym jest szablon prognozy sprzedaży?

Szablon prognozy sprzedaży to konfigurowalny formularz, który podaje oczekiwaną sprzedaż i przychody w określonym okresie.

Szablon prognozy sprzedaży może przewidywać wzrost średniej wartości zamówienia dla istniejącego produktu lub liczby sprzedanych jednostek, tempo wzrostu w określonym czasie (tygodniowo/miesięcznie/kwartalnie) oraz liczbę nowych klientów, których prawdopodobnie dodasz.

Szablony prognoz sprzedaży są pomocne na etapie planowania, ponieważ pomagają firmom alokować zasoby, szacować koszty i oceniać, czy działania biznesowe są zgodne z krótko- i długoterminowymi celami organizacyjnymi.

Co składa się na dobry szablon prognozy sprzedaży?

Właściciele firm polegają na szablonach prognoz sprzedaży przy opracowywaniu budżetów na zatrudnienie i planowaniu cykli produkcyjnych. Zespoły sprzedażowe używają ich do planowania terytoriów i limitów oraz do kierowania strategią sprzedaży z kanałem i sprzedażą partnerską.

Aby szablon projektu sprzedaży był funkcjonalny, powinien:

Jasny i prosty: Szablon powinien być łatwy w użyciu wraz z istotnymi sekcjami, takimi jak prognozy finansowe, cele przychodów i kwoty sprzedaży

Szablon powinien być łatwy w użyciu wraz z istotnymi sekcjami, takimi jak prognozy finansowe, cele przychodów i kwoty sprzedaży Możliwość dostosowania: Dobry szablon projekcji sprzedaży można dostosować do procesu decyzyjnego organizacji i dostosować do cyklu sprzedaży

Dobry szablon projekcji sprzedaży można dostosować do procesu decyzyjnego organizacji i dostosować do cyklu sprzedaży Współpraca: Darmowy szablon prognozy sprzedaży powinien pozwalać na wkład ze strony interesariuszy, w tym osób odpowiedzialnych za sprzedażzespół sprzedażyi kierownictwa, aby promować współpracę między działami

Darmowy szablon prognozy sprzedaży powinien pozwalać na wkład ze strony interesariuszy, w tym osób odpowiedzialnych za sprzedażzespół sprzedażyi kierownictwa, aby promować współpracę między działami Angażowanie wizualne: Powinieneś być w stanie dodawać wykresy, tabele, tablice i diagramy, aby zrozumieć przyszłe cele przychodów ze sprzedaży na pierwszy rzut oka

Powinieneś być w stanie dodawać wykresy, tabele, tablice i diagramy, aby zrozumieć przyszłe cele przychodów ze sprzedaży na pierwszy rzut oka Automatyzacja przepływu pracy: Aby uzyskać dokładną prognozę sprzedaży, potrzebujesz automatyzacji, aby przekształcić surowe liczby w spostrzeżenia i przypisać dalsze zadania, zamiast robić to ręcznie

Aby uzyskać dokładną prognozę sprzedaży, potrzebujesz automatyzacji, aby przekształcić surowe liczby w spostrzeżenia i przypisać dalsze zadania, zamiast robić to ręcznie Integracje: Wybierz szablon prognozy sprzedaży, który integruje się z Arkuszami Google,szablony planowania strategicznegooprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i narzędziami używanymi przez zespół sprzedaży

Wybierz szablon prognozy sprzedaży, który integruje się z Arkuszami Google,szablony planowania strategicznegooprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i narzędziami używanymi przez zespół sprzedaży Sztuczna inteligencja: Czy szablon prognozowania sprzedaży ma wbudowaną sztuczną inteligencję?Narzędzia sztucznej inteligencji do uzupełnienia szablonu lub przyspieszenia procesu?

10 szablonów prognoz sprzedaży do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon prognozy sprzedaży ClickUp

Wizualizuj swój pipeline i bieżące procesy sprzedaży za pomocą ClickUp Sales Forecast Template Szablon prognozy sprzedaży ClickUp pomaga wizualizować pipeline i bieżący proces sprzedaży, wyznaczać przyszłe cele i współpracować z zespołem w jednym miejscu.

Oto jak skutecznie korzystać z tego szablonu:

Zbierz dane historyczne dotyczące wielkości zamówień, przychodów według kont, marży zysku lub wartości transakcji. Utwórz arkusz kalkulacyjny z danymi swojej firmy i dodaj odpowiednie dane za pomocą Widok tabeli w ClickUp do prognozowania wzrostu

Analizuj dane i szukaj trendów i wzorców. Dostępnych jest 17 niestandardowych atrybutów, takich jak nazwa produktu, miesiąc, koszt wysyłki dla średniej sprzedaży, współczynniki konwersji leadów dla wielu produktów i prognozowana kwota, które ułatwiają wizualizację trendów

Ustal realistyczne cele wzrostu sprzedaży, biorąc pod uwagę opinie konsumentów, historyczne dane sprzedaży i nadchodzące możliwości rynkowe. Utwórz zadania, aby śledzić postępy w realizacji celów

Prognozuj przyszłe przychody w oparciu o wyznaczone cele. Oceniaj różne scenariusze, takie jak sytuacje wysokiego i niskiego wzrostu, i korzystaj z nich Wykresy Gantta w Clickup do wizualizacji swoich prognoz

Monitoruj i koryguj prognozy w miarę postępów w realizacji celów

Jeden z najczęściej używanych darmowych szablonów do prognozowania sprzedaży, zapewnia uwzględnienie wszystkich realnych transakcji podczas tworzenia przyszłych prognoz wzrostu.

Nawet firmy sezonowe używają tego szablonu jako narzędzia do tworzenia dokładnych prognoz sprzedaży. Pobierz ten szablon

2. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Zachowaj porządek i monitoruj wyniki sprzedaży dzięki szablonowi raportu sprzedaży od ClickUp

Przedstawienie skutecznego raportu sprzedaży pomaga zachować porządek i buduje zaufanie zespołu kierowniczego. Niezależnie od tego, z jakich metod prognozowania sprzedaży korzystasz, ten szablon raportu sprzedaży zapewnia przegląd Twoich wysiłków sprzedażowych poprzez rozbicie rocznej, kwartalnej i miesięcznej sprzedaży.

Porównaj historyczne wyniki dla wielu lat, eksportując dane z szablony planów sprzedaży . Szablon raportu sprzedaży Clickup to przewodnik, który pomoże Ci utrzymać porządek i monitorować wyniki sprzedaży. Zrozum, co działało w przeszłości i uzyskaj wgląd w to, jak sobie radzisz i dokąd zmierzasz.

Podziel informacje na plasterki i kostki, korzystając z kluczowych punktów danych, takich jak geografia, menedżerowie kluczowych klientów, osiągnięcia sprzedażowe i cele sprzedażowe. Skonfiguruj niestandardowe widoki, aby generować miesięczne, kwartalne i roczne stopy wzrostu i mieć te informacje na wyciągnięcie ręki.

Użyj tego szablonu, aby wyróżnić ostrzeżenia o zależnościach, śledzić możliwości i poprawić śledzenie wyników sprzedaży.

Przyjazny dla początkujących szablon prognozy ClickUp pozwala śledzić rzeczywistą sprzedaż w stosunku do prognoz i dzielić ją według rodzaju usługi lub liczby sprzedanych jednostek, jeśli masz wiele produktów. Śledź wpływ sezonowości w sklepach detalicznych lub porównuj wyniki w różnych regionach i eksportuj inne istotne informacje ze swoich sklepów szablon raportu sprzedaży .

Użyj tych danych w swoim szablony danych raportów po działaniach ocena wyników w kategoriach namacalnych, takich jak poprawki techniczne lub wyciągnięte wnioski. Pobierz ten szablon

3. Szablon CRM sprzedaży ClickUp

Zarządzanie klientami, procesami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM od ClickUp

Zarządzanie i śledzenie potencjalnych klientów jest wyczerpujące, a przedstawiciele handlowi tego nienawidzą. Każdy przedstawiciel handlowy wolałby spędzać czas na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji niż na ręcznym wprowadzaniu danych. Szablon CRM sprzedaży ClickUp służy jako kręgosłup dla Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, posiadanie solidnego CRM jest niezbędne, aby wyprzedzić konkurencję i skupić się na czynnikach, które mają największe znaczenie.

Dzięki solidnej bazie danych bez kodu i analizom w czasie rzeczywistym, możesz zaufać szablonowi CRM ClickUp:

Pomoże Twojemu zespołowi sprzedaży pozostać zorganizowanym

Zyskać wgląd w interakcje z klientami i cykle zakupowe

Identyfikować potencjalnych klientów, klientów, nieaktywnych użytkowników i odkrywać informacje o zamkniętych transakcjach

Zyskać przejrzystość komunikacji z klientami

Przechowywanie i dostęp do danych klientów z centralnej lokalizacji

Zwiększenie produktywności poprzez eliminację zadań wykonywanych ręcznie i automatyzację procesów

Używaj przełączników i list rozwijanych do przesuwania statusu potencjalnych klientów, takich jak Onboarding, Active i Payment Pending, aby monitorować postępy każdej sprzedaży. Ustaw kluczowe dane demograficzne i zainteresowania klientów, aby spersonalizować kampanie i zautomatyzować kolejne wiadomości e-mail.

Zbuduj przejrzysty proces prognozowania sprzedaży, w którym każdy może zobaczyć udostępnione dane sprzedaży, prognozowane przychody i inne krytyczne punkty danych.

Użyj szablony kwartalnych przeglądów biznesowych (QBR) w celu dostosowania celów organizacyjnych, pociągnięcia wszystkich do odpowiedzialności i ciągłego doskonalenia. Pobierz ten szablon

4. Szablon strony sprzedaży ClickUp

Twórz atrakcyjne wizualnie strony sprzedaży bez konieczności angażowania zespołu sprzedaży dzięki szablonowi strony sprzedaży ClickUp Szablon strony sprzedaży ClickUp umożliwia tworzenie angażujących i atrakcyjnych wizualnie stron sprzedażowych, dzięki którym Twój produkt dotrze do większej liczby klientów.

Szablon ten stanowi punkt wyjścia do stworzenia najlepszej możliwej strony z takimi możliwościami jak:

Generowanie większej liczby potencjalnych klientów i poprawa konwersji

Komunikowanie oferty produktów z klientami

Organizowanie i śledzeniekluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży (KPI) takich jak prognozowana sprzedaż

Zachęcanie odwiedzających witrynę do podjęcia kolejnych działań (rejestracji lub zostania płacącym klientem)

Podkreślaj cechy i zalety produktu za pomocą wielu formatów multimedialnych, takich jak tekst, obrazy lub filmy

Szablon strony sprzedaży, choć sam w sobie nie jest szablonem prognozy, umożliwia tworzenie stron sprzedaży bez zależności od zespołów technicznych.

Wskazówki dotyczące najlepszego wykorzystania tego szablonu:

Zdefiniuj grupę docelową i zrozum, do kogo próbujesz dotrzeć, aby stworzyć stronę, która bezpośrednio odpowiada na ich potrzeby. UżyjDokumenty ClickUp aby zanotować wszystkie cechy swoich potencjalnych klientów i swojecele sprzedażowe* Użyj zadań, aby wymienić kluczowe cechy i zalety swojego produktu lub wielu produktów i uczyń z nich podstawę swojej strony sprzedażowej

Napisz atrakcyjną kopię strony sprzedażowej, koncentrując się na korzyściach i odnosząc się do bolączek docelowych odbiorców w Docs

Zaprojektuj angażującą stronę sprzedaży, która utrzyma zaangażowanie odwiedzających za pomocą ClickUp Whiteboard

Po uruchomieniu strony przetestuj różne jej wersje A/B, aby zobaczyć, która z nich jest najskuteczniejsza i dalej ją optymalizować. Widok tablicy pozwala śledzić wersje strony sprzedażowej i ich wydajność

Wreszcie, zbieraj opinie użytkowników, aby ulepszyć stronę docelową i swój produkt. Kluczem do osiągnięcia prognozowanych przychodów jest zachowanie otwartego umysłu i zdolność do wprowadzania zmian w oparciu o opinie użytkowników Pobierz ten szablon ### 5. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Pozyskuj nowych potencjalnych klientów, śledź swój pipeline sprzedaży i zarządzaj kontami klientów za pomocą szablonu Sales Pipeline firmy ClickUp

Jako lider sprzedaży, ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest skontaktowanie się z członkami zespołu, aby poznać całkowitą sprzedaż w porównaniu z prognozami sprzedaży w porównaniu z celami sprzedaży i stopą wzrostu. Wszystkie te szczegóły powinieneś mieć przy sobie 24/7.

Ustrukturyzowany i wydajny proces zarządzania pipeline'em sprzedaży przenosi Cię ze stresującego końca miesiąca do bardziej skoncentrowanych i opartych na strategii rozmów z zespołem sprzedaży.

Jeśli nie masz ustrukturyzowanego pipeline'u sprzedaży, liderzy mają ograniczony wgląd w to, jak blisko lub daleko są przedstawiciele handlowi w realizacji swoich kwot. Szablon potoku sprzedaży Clickup zapewnia kompletny zestaw narzędzi do monitorowania i optymalizacji każdego etapu procesu sprzedaży. Skorzystaj z tego szablonu prognozy, aby uzyskać widok z lotu ptaka na pipeline i posortować swoje działania w oparciu o pilność, wartość i potencjał.

Rozważ dodanie dziennej prognozy sprzedaży i szablonu miesięcznej prognozy sprzedaży do swojego przepływu pracy, aby wizualizować cały lejek sprzedaży w jednym widoku. Pobierz ten szablon

6. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Śledź krytyczne wskaźniki sprzedaży za pomocą szablonu KPI sprzedaży ClickUp

Wskaźniki KPI śledzą krytyczne wskaźniki sprzedaży w celu poprawy wyników sprzedaży, identyfikacji szans i potencjalnych klientów oraz zwiększenia generowanych przychodów. Chociaż są one doskonałym źródłem do mierzenia sukcesu strategii sprzedaży, przy tak wielu wskaźnikach decyzja o tym, które z nich śledzić, staje się przytłaczająca. Szablon KPI sprzedaży ClickUp pomaga wyznaczać wymierne cele i śledzić je w całym procesie sprzedaży. Bezpłatny szablon prognozowania sprzedaży zapewnia wgląd w wysiłki zespołu i ocenia, czy maksymalizują one cele organizacyjne.

Szablon ten zapewnia łatwe rozwiązanie dla liderów sprzedaży i ich zespołów, aby zrozumieć wskaźniki, którymi się kierują, zapewnić jasność i przejrzystość wyników oraz podjąć działania naprawcze.

Wizualizuj odpowiednie wskaźniki KPI za pomocą niestandardowych pól, takich jak próby sprzedaży dodatkowej, wartość ofert i przychody ze sprzedaży powtarzalnej, i wysyłaj regularne raporty do kierownictwa. Pobierz ten szablon

7. Szablon prognozy sprzedaży Excel według Salesflare

Excel Sales Forecast Template by Salesflare to przyjazny dla początkujących szablon do prognozowania sprzedaży

Jeśli właściciel małej firmy potrzebuje szablonu do prognozowania sprzedaży lub śledzenia oczekiwanych przychodów, Szablon prognozy sprzedaży Salesflare w Excelu jest dobrym punktem wyjścia.

Lub, jeśli stoisz w obliczu wyzwań związanych ze skalowalnością, używając arkusza Excel jako szablonu prognozy budżetowej, użyj tego szablonu do prognozowania przychodów, śledzenia historycznych danych sprzedaży i usprawnienia procesu sprzedaży.

Stwórz swój lejek sprzedaży, rejestruj prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, ustalaj cele dla swojego zespołu i przydzielaj im zadania. Skorzystaj z gotowych wykresów, aby dopracować prognozę kwartalną, roczną lub na określony czas.

Ustaw sprzedaż OKR dla Twojego zespołu, prawdopodobieństwo zamknięcia i niestandardową liczbę dni, po których chcesz podjąć działania następcze. Dzięki temu dowiesz się, jak radzą sobie Twoi przedstawiciele handlowi i jak wyglądają ich konwersje, a także będziesz mógł podjąć odpowiednie działania.

Salesflare umożliwia importowanie szablonów Excela i Arkuszy Google do swojego CRM, zapewniając dodatkową przestrzeń do skupienia się na budowaniu relacji. Pobierz ten szablon

8. Szablon prognozy sprzedaży w programie Excel według umiejętności programu Excel

przez Excel Skills Excel Skills Szablon prognozy sprzedaży jest skuteczny, gdy masz krótsze cykle sprzedaży i nie potrzebujesz śledzenia potencjalnych klientów na poziomie potoku. Ten szablon zestawia miesięczne prognozy sprzedaży na trzy lata.

W porównaniu do innych szablonów prognoz sprzedaży ClickUp, zastrzeżeniem jest konieczność ręcznego wprowadzania danych, takich jak miesięczne wolumeny sprzedaży, ceny sprzedaży i procenty zysku brutto dla każdej kategorii produktów. Wszystkie pozostałe obliczenia są aktualizowane automatycznie.

Ten szablon prognoz sprzedaży ma wbudowane funkcje pokazujące całkowitą sprzedaż, koszt sprzedaży i miesięczny zysk brutto. Szablon zawiera pięć kategorii produktów, ale można dodać dodatkowe kategorie, po prostu wstawiając odpowiednią liczbę wierszy w każdej sekcji prognozy sprzedaży. Pobierz ten szablon

9. Arkusze Szablon prognozowania dla firm detalicznych według Close

przez Close

Podczas gdy inne szablony prognoz sprzedaży na tej liście są branżowe, szablon Retail Business Forecasting Template by Close jest przeznaczony dla firm zajmujących się handlem detalicznym.

Tradycyjnie prognozy sprzedaży detalicznej odbywają się za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Ten przyjazny dla początkujących szablon prognozy sprzedaży detalicznej umożliwia sklepom detalicznym kompilowanie miesięcznych prognoz sprzedaży, przydzielanie budżetów, wykrywanie trendów i wczesne wychwytywanie potencjalnych pułapek.

Istnieją różne sposoby korzystania z tego szablonu natywnego dla programu Excel:

Śledzenie potencjalnych klientów i spotkań oraz uzyskanie pełnego wglądu w pipeline sprzedaży

Prognozowanie miesięczne i roczne w celu zaplanowania prognoz sprzedaży

Dostosowywanie darmowego szablonu prognozowania sprzedaży za pomocą regulowanych wskaźników lejka sprzedaży

Interpretacja danych za pomocą wykresów wizualnych Pobierz ten szablon ### 10. Szablon prognozy sprzedaży Excel autorstwa Gong

Skorzystaj z szablonu prognozy sprzedaży Excel firmy Gong, aby zidentyfikować luki w procesie sprzedaży i osiągnąć cele sprzedażowe

Czy prognozujesz w ciemno? Czy zaangażowane transakcje wycofują się? Potrzebujesz pomocy z niskimi kwotami?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek lub wszystkie z tych pytań, Szablon prognozy sprzedaży Excel firmy Gong jest dla Ciebie. Zaprojektowany w programie Excel, ten prosty i darmowy szablon prognozy sprzedaży identyfikuje luki w pipeline i zapewnia, że Twój zespół osiągnie swoje cele.

W ramach gotowego szablonu należy wprowadzić liczby specyficzne dla zespołu, a gotowe formuły tworzą prognozy w ciągu kilku minut.

Ten szablon prognozowania sprzedaży obejmuje tygodniową prognozę sprzedaży, pokrycie pipeline'u lub całkowite pokrycie pipeline'u. Pobierz ten szablon

Przewiduj i optymalizuj swoje przyszłe przychody dzięki odpowiedniemu szablonowi prognozowania sprzedaży

Ręczne prognozowanie jest czasochłonne i błędne. Tracisz wszystkie przydatne informacje, które mogą pomóc menedżerom sprzedaży osiągnąć i przekroczyć ich cele sprzedażowe.

Odpowiedni szablon prognozy sprzedaży zrobi różnicę - nie musisz za każdym razem tworzyć ram prognozowania od zera.

Nowoczesne zespoły sprzedaży i właściciele firm uwielbiają szablony prognoz ClickUp, ponieważ są one konfigurowalne, integrują się z narzędziami innych firm i łączą zarządzanie projektami z prognozowaniem. Zarejestruj się na ClickUp aby zacząć za darmo.