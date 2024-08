Pulse of Progress: Przewodnik po najlepszym oprogramowaniu do zarządzania kliniką [z recenzjami i cenami]

As Dr Miranda Bailey z popularnego serialu telewizyjnego Grey's Anatomy, podkreśliła kiedyś: "Pacjenci nie przestrzegają harmonogramu." Mamy wrażenie, że kierownicy klinik powiedzieliby: "Ani do zrobienia zadań administracyjnych"

Ale co by było, gdybyśmy mogli stworzyć harmonogram, który dostosowuje się do nieprzewidywalnej natury opieki zdrowotnej? Co by było, gdyby lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni mogli skierować swoją energię na z dala od papierkowej roboty i w kierunku opieki nad pacjentem ? 🧑‍⚕️

A oto najważniejsze: Narzędzie do zarządzania kliniką, które może sprawić, że te "co by było gdyby" staną się rzeczywistością! Wyobraź sobie świat medyczny, w którym zadania administracyjne są usprawnione, papierkowa robota należy do przeszłości, a Twoja klinika działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Zaintrygowany?

Oferujemy 10 rozwiązań programowych, które uwolnią pełny potencjał każdego biznesu opieki zdrowotnej i zapewnią, że uwaga pozostanie tam, gdzie powinna - na dobrym samopoczuciu pacjentów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania kliniką?

Zadania administracyjne odciążają jedną szóstą czasu pracy amerykańskich lekarzy i rzuca cień na ich satysfakcję zawodową. Oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną może pomóc w osiągnięciu tego szczęścia poprzez zwiększenie wydajności codziennych operacji i zadania administracyjne.

Menedżerowie w klinikach i gabinetach lekarskich zazwyczaj szukają rozwiązania, które ma następujące cechy:

Intuicyjny interfejs: Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest system, który sprawia wrażenie dekodowania medycznej tajemnicy. Prosta konstrukcja zapewnia płynną nawigację dla wszystkich członków zespołu opieki zdrowotnej. Dostępność mobilna jest dodatkowym atutem! Kompleksowe zarządzanie pacjentami: Od udostępniania recept po prowadzenie dokumentacji, sprawdź, czy bezproblemowo wspiera całość zadań w cyklu życia pacjenta Wydajne narzędzia rozliczeniowe i finansowe: Szukaj funkcji, które pomagają zarządzać fakturami, roszczeniami iraportowanie finansowe bez wysiłku Bezpieczeństwo i zgodność: Upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne ze standardami i przepisami branżowymi, npProtokoły zgodności z HIPAAzapewniając bezpieczne środowisko dla całej dokumentacji medycznej Przypomnienia o wizytach **i wsparcie planowania: Poszukaj oprogramowania, które nie tylkoplanuje spotkania ale także wysyła przypomnienia w odpowiednim czasie, aby zmniejszyć liczbę nieobecności Skalowalność: Wybierz rozwiązanie, które jest skalowalne, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wielkości kliniki lub praktyki medycznej

10 Oprogramowanie do zarządzania kliniką, które pomoże świadczyć najnowocześniejsze usługi opieki zdrowotnej!

Odkrywanie narzędzi programowych i porównywanie ich funkcji może być wyczerpującym procesem. Ale po raz kolejny dr Bailey z Grey's Anatomy ma rację, gdy mówi: "W pewnym momencie musisz podjąć decyzję"

Nasze poniższe recenzje 10 najlepszych programów do zarządzania kliniką pomogą ci dokonać właściwego wyboru. Zagłębmy się w temat i przełammy granice administracyjne w opiece zdrowotnej! 🩺

Łatwo automatyzuj planowanie wizyt, śledź rekordy PHI za pomocą pól niestandardowych i wykonuj wszystkie zadania związane z zarządzaniem kliniką za pomocą ClickUp

Jeśli uważasz, że lepiej spędzać czas z pacjentami niż na papierkowej robocie, wypróbuj narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp! To narzędzie do automatyzacji planowania spotkań, obsługi codziennej administracji i upraszczania uciążliwych zadań administracyjnych, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo. 😍

ClickUp's Healthcare Teams Suite posiada zakres funkcji umożliwiających wsparcie działalności klinik i gabinetów lekarskich w dowolnej skali.

Instancja, Dokumenty ClickUp jest organizacyjnym mistrzem w usprawnianiu wszystkiego, od dokumentacji pacjenta po lekarza materiały wdrożeniowe i góry dokumentów administracyjnych, które mają tendencję do gromadzenia się. Wykorzystaj natywnego asystenta pisania AI platformy, ClickUp AI do tworzenia profesjonalnej dokumentacji w kilka sekund.

Silosy komunikacyjne się skończyły, ponieważ ClickUp umożliwia łączenie dokumentów i zadań, zapewniając bezproblemowe połączenie między dokumentami pacjentów a dedykowanymi opiekunami lub lekarzami. Potrzebujesz porozmawiać z działem IT, prawnym lub HR? Platforma komunikacja między działami narzędzia, takie jak Widok czatu i komentarze, które można wykorzystać!

ClickUp oferuje różnorodne, przyjazne dla biznesu rozwiązania finansowe i Szablony CRM . The Szablon do zarządzania pacjentami ClickUp i Szablon karty medycznej są doskonałymi narzędziami, jeśli chcesz niestandardowych planów opieki i zachować dostęp do dokumentacji.

Szablon zarządzania pacjentami ClickUp śledzi statusy pacjentów, leki, przypisanych lekarzy, ubezpieczenie i nie tylko

Nie zapomnijmy również wspomnieć o Picasso wizualizacji projektów, czyli Pulpit ClickUp . Pomaga monitorować pracowników i zadania w ramach praktyki za pomocą 15+ widoków . Administratorzy uwielbiają klasyczne widoki List lub Tablic do zarządzania obciążeniami pracą, zapasami medycznymi i danymi pacjentów. Mimo to, jeśli wolisz nadzorować wiele strumieni przepływu pracy dla zarządzanie zasobami i spotkaniami Wykres Gantta i Widoki kalendarza to niezawodne opcje!

Zalecamy używanie Automatyzacja ClickUp aby zmniejszyć obciążenie związane z powtarzalnymi zadaniami, takimi jak aktualizowanie statusów pacjentów lub tworzenie list kontrolnych dozorcy.

Oprócz standardowych protokołów bezpieczeństwa, ClickUp umożliwia zaawansowane uprawnienia i kontrolę dostępu, aby pomóc w utrzymaniu integralności danych pacjentów.

ClickUp najlepsze funkcje

One-stopPlatforma oparta na AI do przechowywania harmonogramów personelu, materiałów medycznych i informacji o pacjentach

Free szablony upraszczające pracę administratora, rozliczenia i dokumentację

Konfigurowalne przypomnienia do zarządzania harmonogramem

ponad 15 widoków do śledzenia informacji o pacjentach, wizytach, obciążeniach pracą i zaopatrzeniuAutomatyzacja powtarzających się zadań to jak lista rzeczy do zrobienia, ale o wiele prostsza, z kolorowymi pączkami zadań do zrobienia. 🍩

AdvancedMD oferuje ujednolicony przepływ pacjentów. Wszystkie dane historyczne i ogólne znajdują się na każdym ekranie, zmniejszając chaos związany z mylącą lub zbędną pracą administratora.

A jako wisienka na torcie, platforma umożliwia łatwe śledzenie Programy monitorowania leków na receptę (PDMP) w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przepisywania substancji kontrolowanych.

W oprogramowaniu rozliczeniowym AdvancedMD preferencje dotyczące wykresów można płynnie utrzymywać za pomocą centralnie zarządzanych szablonów.

Najlepsze funkcje AdvancedMD

Rozwiązanie do dokumentacji bez użycia papieru za jednym kliknięciem

Dostępne harmonogramy pacjentów dzięki kartom pacjentów

Wyświetla dane PDMP

Centralnie zarządzane szablony z oprogramowaniem rozliczeniowym

Limity AdvancedMD

Według niektórych użytkowników kiepski interfejs

Notatek nie można ponownie otwierać, edytować ani usuwać

Ceny AdvancedMD

Kontakt z firmą

Oceny i opinie użytkowników AdvancedMD

G2: 3.6/5 (ponad 50 recenzji)

3.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 3.6/5 (ponad 400 opinii)

6. NextGen Office

Via: Biuro NextGen NextGen Office to kolejna kompleksowa platforma EHR, zarządzania praktyką i zarządzania cyklem przychodów. Umożliwia tworzenie opartych na chmurze profili pacjentów, szczegółowo opisujących ich historię medyczną, alergie i leki, dostępnych zarówno dla personelu, jak i pacjentów. Jego konfigurowalne opcje planowania zapobiegają nadrezerwacji, podczas gdy kolorowe szablony planowania usprawniają grupowanie pacjentów, zapewniając płynne doświadczenie.

Funkcja ePrescribing NextGen wnosi nowoczesny akcent do gry, umożliwiając pacjentom otrzymywanie właściwych leków we właściwym czasie. Integruje się z bazami danych PDMP w 40 stanach, ułatwiając przestrzeganie przepisów. 💊

Dzięki funkcjom zarządzania cyklem przychodów i raportowania NextGen zapewnia wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji. Możesz ustanowić przejrzyste procesy rozliczeniowe, zidentyfikować odmowy i przyspieszyć windykację w celu uzyskania efektywności finansowej.

Najlepsze funkcje NextGen Office

EHR oparty na chmurze

Pełna zgodność z HIPAA

Konfigurowalne opcje planowania z kolorowymi szablonami

Zarządzanie spotkaniami online dla pacjentów i personelu

Inteligentna funkcja e-recepty

Limity NextGen Office

Niezbyt pomocne dla praktyk zarządzania opieką przewlekłą

Brak możliwości automatyzacji

Ceny NextGen Office

Kontakt z firmą

NextGen Office oceny i opinie

G2: 3.7/5 (ponad 100 recenzji)

3.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 1 000 opinii)

7. DrChrono

Via: DrChrono Niezależnie od tego, czy prowadzisz indywidualną praktykę, czy jesteś częścią dużej kliniki, DrChrono ma Twoje wsparcie. To oparte na chmurze oprogramowanie EMR (elektroniczna dokumentacja medyczna) kładzie nacisk na bezpośrednie interakcje z pacjentem, umożliwiając lepsze diagnozy.

Za pomocą zaledwie kilku kliknięć na telefonie komórkowym lub pulpicie lekarze mogą zrobić wszystko, od zamawiania badań laboratoryjnych po przepisywanie leków i materializowanie dyktowania mowy na tekst.

DrChrono MBS (Medical Billing Software) współpracuje bezproblemowo z Twoimi procesy opieki zdrowotnej dzięki czemu zadania związane z rozliczeniami są łatwiejsze i bardziej wydajne. Synchronizuje się z EHR, zapewniając dokładność danych i minimalizując brzydkie literówki na fakturach.

DrChrono eliminuje kłopoty związane z zarządzaniem front-endem, oferując planowanie online, sprawdzanie ubezpieczenia w czasie rzeczywistym, automatyczne przypomnienia o spotkaniach i przyjazny dla recepcjonistów tryb kiosku.

Najlepsze funkcje DrChrono

Umożliwia bezpośrednią interakcję z pacjentem

Dyktowanie mowy na tekst w celu zaoszczędzenia czasu

Integruje się z EHR

Aplikacja mobilna na iPhone'a, iPada lub komputery Mac z serii M

Limity DrChrono

Drogie dla niektórych grup lekarzy

Obsługa klienta wymaga poprawy

Ceny DrChrono

Kontakt z firmą

DrChrono - oceny i opinie

G2: 3.6/5 (30+ recenzji)

3.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 400 opinii)

8. Centricity EMR

Via: Centricity EMR Zaprojektowany z myślą o tabletach i urządzeniach mobilnych, Centricity ułatwia mobilność informacji o pacjencie, umożliwiając lekarzom i personelowi aktualizację dokumentacji w podróży. Opracowany przez GE Healthcare, Centricity wykracza poza tradycyjne oprogramowanie, oferując kompatybilność z wieloma urządzeniami medycznymi i systemami obrazowania. Centricity obejmuje wszystko, od e-recepty po wnikliwe pulpity finansowe, zapewniając kompleksową opiekę nad pacjentem.

Ustawienie Centricity wyróżnia się integracją z Medical Quality Improvement Consortium oferując całościowy widok danych pacjenta w różnych ustawieniach opieki. Dostawcy usług medycznych mogą bez wysiłku uzyskać dostęp do historii pacjentów i wyników badań ze scentralizowanego huba. 🌐

Ten przyjazny dla użytkownika system zarządzania praktyką idzie o krok dalej dzięki funkcjom takim jak wyszukiwanie predykcyjne i oszczędność czasu wprowadzanie danych metody. Jego Clinical Messenger pomaga w skutecznej komunikacji z pacjentami i innymi pracownikami zaangażowanymi w opiekę.

Najlepsze funkcje Centricity EMR

Zarządzanie kliniczne i finansowe

Mobilny dostęp do historii pacjenta

Wsparcie dla różnych ustawień opieki

Udoskonalona komunikacja z pacjentami i personelem

Centricity EMR limits

Wprowadzanie danych może być trudne i opóźnione

Aplikacja ma tendencję do zawieszania się i zawieszania, co wymaga ponownego logowania

Centricity EMR ceny

Skontaktuj się z firmą

Centricity EMR oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (20+ recenzji)

9. WriteUpp

WriteUpp , uzyskane przez Capterra Planowanie wizyt, przetwarzanie płatności i automatyzacja fakturowania stają się drugą naturą dzięki ujednoliconemu interfejsowi WriteUpp, który eliminuje kłopoty związane z zadaniami administracyjnymi. Menedżerowie mogą bez wysiłku tworzyć, przechowywać i udostępniać notatki pacjentów współpracownikom dzięki temu oprogramowaniu dla klinik medycznych.

Platforma, stworzona głównie dla pracowników służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, ma całkiem solidną wbudowaną funkcję konsultacji wideo z opcjami rezerwacji online i zakończonymi formularzami przed zabiegiem.

Obawiasz się o bezpieczeństwo danych? WriteUpp ma wszystko pod kontrolą. Szyfruje zebrane dane zgodnie z protokołami RODO, zapewniając zgodność praktyki z przepisami. Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Kalendarz Google, Gmail, Stripe i Xero, zapewnia dodatkową wygodę.

Najlepsze funkcje WriteUpp

Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie notatek pacjentów współpracownikom

Wbudowane szablony

Aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android i iOS

Zgodność z protokołami RODO

Limity WriteUpp

Przydatne byłoby dodanie raportów podsumowujących

Funkcje fakturowania mogą być mylące w obsłudze

Ceny WriteUpp

£14.95/miesiąc za użytkownika

Dodatkowe £4.95/miesiąc na praktykę za korzystanie z funkcji rezerwacji online

Ocena i recenzje WriteUpp

G2: 4.6/5 (mniej niż 10 recenzji)

4.6/5 (mniej niż 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (mniej niż 10 opinii)

10. NueMD

NueMD , nabyte za pośrednictwem Capterra Przyjmij motto "See Patients. Get Paid.", ponieważ NueMD zajmuje się wszystkim, od planowania i przypomnień o wizytach po rozliczenia medyczne i monitorowanie roszczeń. Sprawdza roszczenia w ogromnej bazie danych i umożliwia wprowadzanie zmian przed ich złożeniem.

to rozwiązanie do zarządzania praktyką przechowuje informacje o koncie w chmurze, dzięki czemu jest bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem. Aby poradzić sobie z zaległymi saldami, zdecyduj się na automatyczne listy jako przypomnienia i usprawnij windykację. 📨

Nawigowanie harmonogramami pacjentów to bułka z masłem dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym na telefonach komórkowych NueMD. Rozwiązanie śledzi wszystko od przyjazdu do wyjazdu i zmniejsza liczbę nieobecności dzięki przypomnieniom o wizytach. A co najlepsze? Możesz uzyskać dostęp do konfigurowalnych pakietów oprogramowania dla prawie 100 specjalizacji w opiece zdrowotnej!

Najlepsze funkcje NueMD

Dostęp w chmurze

Aktualizacje w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych

Konfigurowalne szablony formularzy i listów

Wnikliwa analiza kont pacjentów

Limity NueMD

Ograniczona przejrzystość w zakresie ochrony danych osobowych

Trudna nawigacja po dokumentacji medycznej

Ceny NueMD

Kontakt z firmą

Oceny i opinie użytkowników NueMD

G2: 3.9/5 (ponad 20 recenzji)

3.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

Podbij administracyjny Everest opieki zdrowotnej z ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania kliniką wkracza do akcji niczym superbohater w pelerynie, gotowy uratować cię przed chaosem papierkowej roboty. Chociaż wszystkie omówione przez nas rozwiązania są niesamowite, nadal możesz wahać się przed wyborem jednego z nich ze względu na brak przejrzystości cen.

Jeśli wciąż się wahasz, polecamy zarejestrowanie się w ClickUp !

Wyróżnia się przejrzystością, wyraźnie prezentując swoje funkcje, recenzje i ceny, a także oferuje ogromny zakres funkcji, aby uprościć operacje i utrzymać uwagę tam, gdzie należy - z pacjentami. 💗